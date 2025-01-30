10 เครื่องมือวางแผนสื่อที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

ไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนซี่ ทีมการตลาด เจ้าของสื่อ หรือผู้เผยแพร่ การตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับแผนสื่อของคุณเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้นคุณเสี่ยงที่จะมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องและใช้จ่ายเกินงบประมาณ ?
แทนที่จะจัดการกับความวุ่นวายด้วยตนเอง ให้เครื่องมือวางแผนสื่อเข้ามาช่วยทำงานหนักแทน ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณสามารถทำการซื้อสื่อโดยอัตโนมัติ ติดตามการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความชอบของกลุ่มเป้าหมายของคุณ
สวยดีใช่ไหม? ?
เตรียมตัวให้พร้อมที่จะละทิ้งไฟล์ Excel และมาร่วมกับเราในการค้นหาคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์วางแผนสื่อ
เราจะแบ่งปันแพลตฟอร์มการจัดการสื่อที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
คุณควรค้นหาอะไรใน เครื่องมือวางแผนสื่อ?
เครื่องมือวางแผนสื่อทำได้มากกว่าการจัดการแคมเปญสื่อเพียงอย่างเดียว พวกมันเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางแผนทั้งหมด ทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่นยำ และใช้งานง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือสื่อที่มีคุณค่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป
เราขอแนะนำให้คุณมองหาเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่มีคุณสมบัติที่มีคุณค่า เช่น:
- การจัดการสื่อแบบครบวงจร: นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ มองหาเครื่องมือที่สามารถจัดการช่องทางสื่อได้หลากหลาย รวมถึงโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- การวิเคราะห์และเมตริกแบบเรียลไทม์: ข้อมูลเมื่อวานไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกของสื่อโฆษณาสมัยใหม่ เครื่องมือวางแผนสื่อดิจิทัลควรให้เมตริกแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยอิงจากข้อมูล
- การอัตโนมัติ และ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกระบวนการทำงาน: การวางแผนสื่อมีหลายส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ทำไมไม่ลองทำให้บางส่วนของงานที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติล่ะ? มองหาเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อสื่อ, การขอข้อเสนอ (RFPs), และการรายงาน
- การจัดการผู้ชม: ซอฟต์แวร์วางแผนสื่อระดับแนวหน้ามาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการระบุและแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณ มองหาเครื่องมือที่ให้การวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ข้อมูลพฤติกรรม และข้อมูลเชิงจิตวิทยา เพื่อสร้างกลยุทธ์สื่อที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งซอฟต์แวร์วางแผนสื่อของคุณใช้งานง่ายมากเท่าไร คุณก็จะประหยัดเวลาและเงินได้เร็วขึ้นเท่านั้น มองหาโซลูชันบนคลาวด์ที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่
- การผสานการทำงานที่เป็นประโยชน์: การผสานการทำงานควรช่วยให้กระบวนการวางแผนง่ายขึ้น มองหาซอฟต์แวร์วางแผนสื่อที่สามารถผสานกับแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)เครื่องมือการจัดการโครงการ และแอปยอดนิยมจากบุคคลที่สาม เช่น Slack
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: การดำเนินแคมเปญเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ถ้าคุณต้องการปรับปรุงแคมเปญที่มีอยู่แล้วล่ะ? เครื่องมือวางแผนสื่อที่จำเป็นมาพร้อมกับฟีเจอร์การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงสำหรับการซื้อสื่อแบบโปรแกรมmatic การจัดสรรงบประมาณ การกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย
10 เครื่องมือวางแผนสื่อที่ดีที่สุด สำหรับปี 2024
เบื่อกับการจัดการแคมเปญด้วยตนเองหรือไม่? เครื่องมือวางแผนสื่อที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแคมเปญของคุณให้เป็นโหมดง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซบนคลาวด์ที่ราบรื่น ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เครื่องมือวางแผนสื่อดิจิทัล 10 นี้จะช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้สำเร็จ ?
1. ClickUp
ไม่ได้จะอวด แต่ทีมการตลาดชื่นชอบ ClickUp มาก แพลตฟอร์มครบวงจรของเราสนับสนุนกระบวนการการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการดำเนินการและการปรับปรุงให้ดีที่สุด
ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างโซลูชันการจัดการโครงการ, CRM และ Google Docs อีกต่อไป—ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียวอย่างแท้จริงด้วย ClickUp นอกจากนี้ หากเราไม่มีสิ่งที่คุณต้องการพอดี การผสานรวมของเรายังเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับบัญชีของคุณได้อีกด้วย ?️
ClickUp แสดงภาพรวมของกระบวนการสื่อทั้งหมดในปฏิทิน, รายการ, กระดาน, และมุมมองอื่น ๆ มากกว่า 10 แบบ แพลตฟอร์มนี้มีฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและกระดานโครงการแบบลากและวางสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่โฆษณาที่ต้องจ่ายเงินไปจนถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์
ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ 100% เพื่อให้คุณเห็นเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเท่านั้น ?
สำหรับการวางแผนสื่อ ให้สร้างแผนการรณรงค์และเนื้อหาของคุณภายใน ClickUp สร้างกรณีศึกษาที่แข็งแกร่ง, อีเมล, บล็อก, และข้อความโฆษณาได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถใช้ClickUp AIเพื่อเขียน, แก้ไข, และปรับปรุงข้อความนี้ให้เหมาะกับทีมของคุณได้
คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสาร รายงาน หรือแดชบอร์ดด้วยตัวเองเช่นกัน เทมเพลตของ ClickUp เป็นทรัพยากรที่ช่วยประหยัดเวลาซึ่งถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเพื่อการวางแผนสื่อที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น
คัดลอกเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเพื่อวางแผนแคมเปญผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย และอีเมลของคุณ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองดูภาพรวมที่เป็นประโยชน์นี้เกี่ยวกับสิ่งที่เทมเพลตนี้มีให้และวิธีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
ClickUp มีเทมเพลตมากมายสำหรับการวางแผนสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงเทมเพลต ClickUp Media List ที่ช่วยเก็บบันทึกวัสดุการตลาดและแผนทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถดึงเทมเพลต ClickUp Marketing Planเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อยและไม่มีวันพลาดกำหนดเวลาแคมเปญอีกต่อไป ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากมาย เช่น HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl และอื่น ๆ อีกมากมาย
- ดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- ใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อสร้างแผนสื่อที่มีโครงสร้างได้ในไม่กี่นาที
- ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนใช่ไหม? ClickUp AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
- จัดการงานและโครงการทั้งหมดในมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบัญชีแบบชำระเงินเท่านั้น แต่มีบริการทดลองใช้ฟรีด้วย
- ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ แต่การทำความคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่แพลตฟอร์มนี้มีให้อาจต้องใช้เวลาสักหน่อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)
2. MediaPlanHQ
MediaPlanHQ เป็นเครื่องมือวางแผนสื่อที่รวบรวมแผนการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้แสดงรายงานและแผนที่อัปเดตล่าสุดอยู่เสมอ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะดูรายงานผิดฉบับ
MediaPlanHQ คุณสมบัติเด่น
- ส่งสรุปงานที่มีโครงสร้างให้กับทีมครีเอทีฟอย่างรวดเร็ว
- ติดตามการใช้จ่ายโฆษณา, ความต้องการของวัสดุ, และใบแจ้งหนี้
- ทำงานกับผู้ขาย? ข้ามกล่องจดหมายที่แออัดและส่งคำขอผ่าน MediaPlanHQ
- ร่วมมือกันในการจัดทำปฏิทินเนื้อหาการตลาดและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก
ข้อจำกัดของ MediaPlanHQ
- UI ของ MediaPlanHQ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
- แพลตฟอร์มไม่มีรีวิวมากมาย
MediaPlanHQ ราคา
- $45/เดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำ 3 คน
MediaPlanHQ คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. BriefBid
คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์วางแผนสื่อที่ราคาไม่แพงอยู่หรือไม่? BriefBid เป็นโซลูชันที่แตกต่างซึ่งฟรีสำหรับเอเจนซี่และแบรนด์ ข้อเสียคือพันธมิตรที่จ่ายเงินของ BriefBid อาจติดต่อคุณเพื่อโปรโมตบริการของพวกเขา แต่ถ้าคุณโอเคกับเรื่องนี้ นี่คือเครื่องมือวางแผนสื่อที่มั่นคงสำหรับแบรนด์ที่มีทรัพยากรจำกัด
คุณสมบัติเด่นของ BriefBid
- หากคุณให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ BriefBid จะเชื่อมต่อคุณกับ RFP จากเอเจนซี่และผู้ซื้อสื่อ
- สร้างแผนผังการไหลของสื่อที่กำหนดเอง
- แยกวิเคราะห์รายงานตามผู้ขาย ช่องทาง และแคมเปญ
- สร้างแผนสื่อภาพพร้อมกำหนดเวลา กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในมุมมองเดียว
ข้อจำกัดของ BriefBid
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- มัน "ฟรี" จริงหรือถ้าคุณคือสินค้า?
ราคาเสนอแบบสรุป
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ BriefBid
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
4. ไบโอนิก
Bionic Media Planning ให้บริการแก่เอเจนซี่ ผู้ลงโฆษณา และผู้เชี่ยวชาญด้านการขายโฆษณา นั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกือบทุกฝ่ายในกระบวนการวางแผนสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเครื่องมือวางแผนบัญชีที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Bionic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและซื้อสื่อ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้หลากหลายประเภท
ไบโอนิกคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- Bionic มอบแดชบอร์ดสื่อที่โปร่งใสให้กับผู้ลงโฆษณา แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และเป้าหมายอย่างชัดเจน
- รวมศูนย์การวางแผนสื่อ การซื้อสื่อ และการติดตามผลการดำเนินงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- ผสานช่องทางดิจิทัล โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณานอกบ้าน และสื่ออื่นๆ เข้าด้วยกัน
- Bionic เป็นระบบคลาวด์ ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าและจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของไบโอนิก
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- มันค่อนข้างแพง
ไบโอนิกการกำหนดราคา
- รายเดือน: $225/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
- สัญญาประจำปี: $195/เดือนต่อผู้ใช้, โดยมีขั้นต่ำสามผู้ใช้
- การชำระล่วงหน้าประจำปี: $175/เดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
คะแนนและรีวิวไบโอนิก
- G2: 5/5 (สองรีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
5. นีลเส็น สการ์โบโรห์
บริษัทข้อมูลการตลาดชื่อดัง Nielsen ยังดำเนินธุรกิจด้านการวางแผนการตลาดอีกด้วย Scarborough คือคำตอบของบริษัทต่อความต้องการของนักการตลาดที่ต้องการข้อมูลผู้บริโภคที่แม่นยำ เป็นเครื่องมือวางแผนสื่อที่แตกต่างออกไป โดยเน้นไปที่โปรไฟล์ผู้บริโภค ความชอบในการบริโภค และแนวโน้มของเนื้อหา มากกว่าการดำเนินการหรือวางแผนแคมเปญจริง
จุดเด่นของสการ์โบโรห์
- ใช้ข้อมูลจากสการ์โบโรห์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีขึ้น
- ดึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ
- มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรและชุมชนเฉพาะกลุ่มเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่เจาะจง
- สการ์โบโรช่วยคุณสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมายและโดดเด่น
ข้อจำกัดของสการ์โบโรห์
- สการ์โบโรห์ไม่มีรีวิวมากนัก
- นี่เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยข้อมูลและตลาดมากกว่า ดังนั้นคุณยังคงต้องใช้โซลูชันแยกต่างหากสำหรับการจัดการกลยุทธ์การตลาดของคุณ
ราคาสการ์โบโรห์
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวสการ์โบโรห์
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
6. Quantcast
Quantcast เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียงในวงการวางแผนสื่อ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณาแบบไม่ใช้คุกกี้และข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนั้นหากทีมของคุณกำลังมองหาตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้ นี่คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ ?
คุณสมบัติเด่นของ Quantcast
- ลองใช้โซลูชันฟรีของแบรนด์ Quantcast Measure เพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มก่อนตัดสินใจลงทุนในแผนชำระเงิน
- Ara AI เป็นเครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนการตรวจสอบและปรับปรุงแคมเปญแบบเรียลไทม์
- ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 100 ล้านแหล่ง และเสริมด้วยข้อมูลของคุณเองที่เป็นข้อมูลแรก
- สร้างสื่อมัลติมีเดียแบบกำหนดเอง, โฆษณาทีวีเชื่อมต่อ (CTV), และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Quantcast
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยากและจัดการได้ลำบาก
- บางคนกล่าวว่าข้อมูลอาจกว้างเกินไปและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ราคาของ Quantcast
- ติดต่อเพื่อขอราคา
การจัดอันดับและรีวิวของ Quantcast
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. พื้นฐาน
Basis เป็นเครื่องมือวางแผนสื่อที่ผสานรวมการโฆษณาแบบโปรแกรมmatic, SEO, สื่อสังคมออนไลน์, และข้อมูลเว็บไซต์ไว้ด้วยกัน ไม่เพียงเท่านั้น แพลตฟอร์มยังให้บริการเพิ่มเติมสำหรับการกระตุ้นสื่อ, กลยุทธ์แบบหลายช่องทาง, และการให้คำปรึกษาอีกด้วย ?
คุณสมบัติเด่นพื้นฐาน
- พร้อมที่จะลงโฆษณาแล้วหรือยัง? Basis คือแพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ (DSP) ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด
- จัดเก็บเอกสารและสื่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว
- ผู้ช่วยพื้นฐานสร้างบันทึกแคมเปญโดยอัตโนมัติ
- เลิกใช้การสนทนาทางอีเมลแล้วหันมาใช้พอร์ทัลการทำงานร่วมกันของ Basis แทน
ข้อจำกัดพื้นฐาน
- รายงานไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
- ลูกค้าบางรายกล่าวว่า UX ใช้งานยาก
ราคาพื้นฐาน
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวพื้นฐาน
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)
8. คอมสคัวร์
Comscore เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อแบบข้ามแพลตฟอร์ม ดังนั้นหากคุณกำลังโฆษณาบน CTV, โซเชียล, มือถือ และการค้นหา Comscore ถือเป็นทางเลือกที่ไม่ควรพลาด ต่างจากซอฟต์แวร์วางแผนสื่ออื่น ๆ Comscore มีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการวัดประสิทธิภาพของบ็อกซ์ออฟฟิศภาพยนตร์ การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย และ CTV ?
คุณสมบัติเด่นของ Comcore
- ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญได้อย่างง่ายดายด้วย Comscore Campaign Ratings (CCR)
- สร้างโฆษณาที่ดีกว่าด้วย Comscore Ad Metrix
- จัดการประสบการณ์ดิจิทัลทั้งหมดในมุมมองเดียวด้วย Comscore Total Digital
- Comscore จะระบุและแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรม ข้อมูลไลฟ์สไตล์ ข้อมูลประชากร และอื่นๆ
ข้อจำกัดของคอมคอร์
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Comscore ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
- บางคนกล่าวว่าปริมาณข้อมูลที่มากมายเกินไปทำให้รู้สึกท่วมท้น ดังนั้นหากมีเครื่องมือที่ดีขึ้นสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์
ราคาของคอมคอร์
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Comcore
- G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 10+ รายการ)
9. Simpli.fi
"Simple" อาจเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ แต่สิ่งที่ Simpli.fi นำเสนอไม่ได้เรียบง่ายเลย เครื่องมือวางแผนสื่อที่ทรงพลังนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับสื่อแบบโปรแกรมmatic, ประสบการณ์แบบหลายช่องทาง, และการตั้งค่าแคมเปญเฉพาะสำหรับโฆษณาทางการเมือง, DTC, และค้าปลีก ?️
Simpli.fi คุณสมบัติเด่น
- Simpli.fi รองรับการกำหนดเป้าหมายและการแบ่งกลุ่มที่เหนือชั้นสำหรับโฆษณาเนทีฟ โฆษณาบนมือถือ และโฆษณาบนทีวีเชื่อมต่อ (CTV)
- ไม่แน่ใจว่าโฆษณาของคุณโดดเด่นหรือไม่? Simpli.fi ประเมินงานสร้างสรรค์ของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า
- รวมศูนย์ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียทั้งหมด
- การกำหนดเป้าหมายอัจฉริยะของ Simpli.fi ช่วยลดจำนวนผู้ซื้อเดิมที่เห็นโฆษณาของคุณ
ข้อจำกัดของ Simpli.fi
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า รายงานมีความง่ายเกินไป
- ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ค่อยดีนัก
Simpli.fi ราคา
- ติดต่อเพื่อขอราคา
Simpli.fi คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (115+ รีวิว)
- Capterra: 5/5 (หนึ่งรีวิว)
10. SRDS
Standard Rate and Data Service (SRDS) เป็นโซลูชันการวางแผนและซื้อสื่อจาก Adwanted Group ไม่เพียงแต่จะนำเสนอข้อมูลจำนวนมากเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์สื่อของคุณเท่านั้น แต่ยังเชี่ยวชาญในทุกประเภทสื่อ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ เคเบิลทีวี CTV สื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) และนิตยสาร
คุณสมบัติเด่นของ SRDS
- ไม่แน่ใจว่าจะเลือกโฆษณาชิ้นไหนดี? SRDS แสดงตัวเลือกโฆษณาทั้งหมดให้คุณเปรียบเทียบกันได้ทันที
- กรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของคุณ แล้ว SRDS จะแนะนำส่วนผสมของสื่อที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
- SRDS เชี่ยวชาญด้านการกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและครอบคลุมทุกกลุ่ม
- หากทีมของคุณทำงานเต็มกำลังแล้ว ให้จ้างทีม SRDS เพื่อดึงข้อมูลที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแคมเปญของคุณ
ข้อจำกัดของ SRDS
- มันไม่มีรีวิวมากนัก
- ข้อมูล SRDS อาจไม่ทันสมัยเสมอไป
ราคา SRDS
- ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว SRDS
- G2: 3. 2/5 (3 รีวิว)
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
รับแพลตฟอร์มวางแผนแบบ All-In-One ที่แท้จริง
แคมเปญการตลาดมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การจัดการช่องทาง และตัวชี้วัดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่คุณต้องรับผิดชอบ
แพลตฟอร์มการตลาดส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้ตามแผน แต่ถึงกระนั้น ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รวมเครื่องมือทั้งหมด งาน และการสื่อสารของคุณไว้ในที่เดียว
แต่เดาอะไรได้ไหม? ClickUp ทำได้ ?
เราผสานการจัดการโครงการ, แม่แบบ, เครื่องมือเขียนด้วย AI, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ด้วย ClickUp, คุณสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสร้างเนื้อหาที่สวยงามและน่าเชื่อถือ.
ลองหมุนดูเพื่อดูความแตกต่างสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต