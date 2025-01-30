บล็อก ClickUp
10 เครื่องมือวางแผนสื่อที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
30 มกราคม 2568

ไม่ว่าคุณจะเป็นเอเจนซี่ ทีมการตลาด เจ้าของสื่อ หรือผู้เผยแพร่ การตัดสินใจที่ดีเกี่ยวกับแผนสื่อของคุณเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้นคุณเสี่ยงที่จะมุ่งเป้าไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องและใช้จ่ายเกินงบประมาณ ?

แทนที่จะจัดการกับความวุ่นวายด้วยตนเอง ให้เครื่องมือวางแผนสื่อเข้ามาช่วยทำงานหนักแทน ด้วยซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม คุณสามารถทำการซื้อสื่อโดยอัตโนมัติ ติดตามการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับความชอบของกลุ่มเป้าหมายของคุณ

สวยดีใช่ไหม? ?

เตรียมตัวให้พร้อมที่จะละทิ้งไฟล์ Excel และมาร่วมกับเราในการค้นหาคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับซอฟต์แวร์วางแผนสื่อ

เราจะแบ่งปันแพลตฟอร์มการจัดการสื่อที่เราชื่นชอบ 10 อันดับแรกเพื่อช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

คุณควรค้นหาอะไรใน เครื่องมือวางแผนสื่อ?

เครื่องมือวางแผนสื่อทำได้มากกว่าการจัดการแคมเปญสื่อเพียงอย่างเดียว พวกมันเปลี่ยนแปลงกระบวนการวางแผนทั้งหมด ทำให้ทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แม่นยำ และใช้งานง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกเครื่องมือสื่อที่มีคุณค่าคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไป

เราขอแนะนำให้คุณมองหาเครื่องมือการตลาดดิจิทัลที่มีคุณสมบัติที่มีคุณค่า เช่น:

  • การจัดการสื่อแบบครบวงจร: นี่เป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ มองหาเครื่องมือที่สามารถจัดการช่องทางสื่อได้หลากหลาย รวมถึงโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
  • การวิเคราะห์และเมตริกแบบเรียลไทม์: ข้อมูลเมื่อวานไม่สามารถนำไปใช้ได้จริงในโลกของสื่อโฆษณาสมัยใหม่ เครื่องมือวางแผนสื่อดิจิทัลควรให้เมตริกแบบเรียลไทม์สำหรับการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วโดยอิงจากข้อมูล
  • การอัตโนมัติ และ การปรับปรุงประสิทธิภาพ ของกระบวนการทำงาน: การวางแผนสื่อมีหลายส่วนที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ทำไมไม่ลองทำให้บางส่วนของงานที่ซ้ำซากเป็นอัตโนมัติล่ะ? มองหาเครื่องมือที่ช่วยในการซื้อสื่อ, การขอข้อเสนอ (RFPs), และการรายงาน
  • การจัดการผู้ชม: ซอฟต์แวร์วางแผนสื่อระดับแนวหน้ามาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับการระบุและแบ่งกลุ่มผู้ชมเป้าหมายของคุณ มองหาเครื่องมือที่ให้การวิเคราะห์ข้อมูลประชากร ข้อมูลพฤติกรรม และข้อมูลเชิงจิตวิทยา เพื่อสร้างกลยุทธ์สื่อที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับคุณ
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: ยิ่งซอฟต์แวร์วางแผนสื่อของคุณใช้งานง่ายมากเท่าไร คุณก็จะประหยัดเวลาและเงินได้เร็วขึ้นเท่านั้น มองหาโซลูชันบนคลาวด์ที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานร่วมกันและเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่
  • การผสานการทำงานที่เป็นประโยชน์: การผสานการทำงานควรช่วยให้กระบวนการวางแผนง่ายขึ้น มองหาซอฟต์แวร์วางแผนสื่อที่สามารถผสานกับแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)เครื่องมือการจัดการโครงการ และแอปยอดนิยมจากบุคคลที่สาม เช่น Slack
  • เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ: การดำเนินแคมเปญเป็นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ถ้าคุณต้องการปรับปรุงแคมเปญที่มีอยู่แล้วล่ะ? เครื่องมือวางแผนสื่อที่จำเป็นมาพร้อมกับฟีเจอร์การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงสำหรับการซื้อสื่อแบบโปรแกรมmatic การจัดสรรงบประมาณ การกำหนดเป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และอื่นๆ อีกมากมาย

10 เครื่องมือวางแผนสื่อที่ดีที่สุด สำหรับปี 2024

เบื่อกับการจัดการแคมเปญด้วยตนเองหรือไม่? เครื่องมือวางแผนสื่อที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแคมเปญของคุณให้เป็นโหมดง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซบนคลาวด์ที่ราบรื่น ตัวชี้วัดที่ครอบคลุม และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ เครื่องมือวางแผนสื่อดิจิทัล 10 นี้จะช่วยให้คุณไปถึงเส้นชัยได้สำเร็จ ?

1. ClickUp

เครื่องมือวางแผนสื่อ: การดูใน ClickUp
สำรวจ ClickUp เพื่อจัดการโครงการของคุณด้วยพลังของ AI, มุมมองมากกว่า 15 แบบ, และการทำงานอัตโนมัติของงาน

ไม่ได้จะอวด แต่ทีมการตลาดชื่นชอบ ClickUp มาก แพลตฟอร์มครบวงจรของเราสนับสนุนกระบวนการการตลาดตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการดำเนินการและการปรับปรุงให้ดีที่สุด

ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างโซลูชันการจัดการโครงการ, CRM และ Google Docs อีกต่อไป—ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียวอย่างแท้จริงด้วย ClickUp นอกจากนี้ หากเราไม่มีสิ่งที่คุณต้องการพอดี การผสานรวมของเรายังเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับบัญชีของคุณได้อีกด้วย ?️

ClickUp แสดงภาพรวมของกระบวนการสื่อทั้งหมดในปฏิทิน, รายการ, กระดาน, และมุมมองอื่น ๆ มากกว่า 10 แบบ แพลตฟอร์มนี้มีฐานข้อมูลแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและกระดานโครงการแบบลากและวางสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่โฆษณาที่ต้องจ่ายเงินไปจนถึงการประชาสัมพันธ์และสื่อสังคมออนไลน์

ใช้ClickUp Goalsเพื่อสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ 100% เพื่อให้คุณเห็นเฉพาะตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดเท่านั้น ?

สำหรับการวางแผนสื่อ ให้สร้างแผนการรณรงค์และเนื้อหาของคุณภายใน ClickUp สร้างกรณีศึกษาที่แข็งแกร่ง, อีเมล, บล็อก, และข้อความโฆษณาได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถใช้ClickUp AIเพื่อเขียน, แก้ไข, และปรับปรุงข้อความนี้ให้เหมาะกับทีมของคุณได้

เครื่องมือ AI ของ ClickUp สำหรับทีมการตลาด เขียนตัวอย่างกรณีศึกษา
ฟังก์ชัน AI ของ ClickUp ช่วยให้ทีมการตลาดสามารถสร้างเอกสารสำคัญ เช่น กรณีศึกษา ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

คุณไม่จำเป็นต้องสร้างเอกสาร รายงาน หรือแดชบอร์ดด้วยตัวเองเช่นกัน เทมเพลตของ ClickUp เป็นทรัพยากรที่ช่วยประหยัดเวลาซึ่งถูกรวมไว้ในแพลตฟอร์มเพื่อการวางแผนสื่อที่รวดเร็วและดียิ่งขึ้น

คัดลอกเทมเพลตการจัดการเนื้อหาของ ClickUpเพื่อวางแผนแคมเปญผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์ บล็อก โซเชียลมีเดีย และอีเมลของคุณ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ลองดูภาพรวมที่เป็นประโยชน์นี้เกี่ยวกับสิ่งที่เทมเพลตนี้มีให้และวิธีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ClickUp มีเทมเพลตมากมายสำหรับการวางแผนสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงเทมเพลต ClickUp Media List ที่ช่วยเก็บบันทึกวัสดุการตลาดและแผนทั้งหมดไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถดึงเทมเพลต ClickUp Marketing Planเพื่อจัดระเบียบทุกอย่างให้เรียบร้อยและไม่มีวันพลาดกำหนดเวลาแคมเปญอีกต่อไป ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมมากมาย เช่น HubSpot, Salesforce, Intercom, Toggl และอื่น ๆ อีกมากมาย
  • ดูตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแคมเปญในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • ใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อสร้างแผนสื่อที่มีโครงสร้างได้ในไม่กี่นาที
  • ต้องการความช่วยเหลือในการเขียนใช่ไหม? ClickUp AI เป็นหนึ่งในเครื่องมือเขียน AI ที่ดีที่สุดที่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
  • จัดการงานและโครงการทั้งหมดในมุมมองมากกว่า 15 แบบของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะบัญชีแบบชำระเงินเท่านั้น แต่มีบริการทดลองใช้ฟรีด้วย
  • ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ แต่การทำความคุ้นเคยกับทุกสิ่งที่แพลตฟอร์มนี้มีให้อาจต้องใช้เวลาสักหน่อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3,900 รายการ)

2. MediaPlanHQ

เครื่องมือวางแผนสื่อ: หน้าแผนสื่อของ MediaPlanHQ
ผ่านทางMediaPlanHQ

MediaPlanHQ เป็นเครื่องมือวางแผนสื่อที่รวบรวมแผนการตลาดทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว แพลตฟอร์มนี้แสดงรายงานและแผนที่อัปเดตล่าสุดอยู่เสมอ คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะดูรายงานผิดฉบับ

MediaPlanHQ คุณสมบัติเด่น

  • ส่งสรุปงานที่มีโครงสร้างให้กับทีมครีเอทีฟอย่างรวดเร็ว
  • ติดตามการใช้จ่ายโฆษณา, ความต้องการของวัสดุ, และใบแจ้งหนี้
  • ทำงานกับผู้ขาย? ข้ามกล่องจดหมายที่แออัดและส่งคำขอผ่าน MediaPlanHQ
  • ร่วมมือกันในการจัดทำปฏิทินเนื้อหาการตลาดและสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก

ข้อจำกัดของ MediaPlanHQ

  • UI ของ MediaPlanHQ อาจทำให้รู้สึกท่วมท้น
  • แพลตฟอร์มไม่มีรีวิวมากมาย

MediaPlanHQ ราคา

  • $45/เดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำ 3 คน

MediaPlanHQ คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. BriefBid

ช่องทางโฆษณาของ BriefBid
ผ่านทางBriefBid

คุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์วางแผนสื่อที่ราคาไม่แพงอยู่หรือไม่? BriefBid เป็นโซลูชันที่แตกต่างซึ่งฟรีสำหรับเอเจนซี่และแบรนด์ ข้อเสียคือพันธมิตรที่จ่ายเงินของ BriefBid อาจติดต่อคุณเพื่อโปรโมตบริการของพวกเขา แต่ถ้าคุณโอเคกับเรื่องนี้ นี่คือเครื่องมือวางแผนสื่อที่มั่นคงสำหรับแบรนด์ที่มีทรัพยากรจำกัด

คุณสมบัติเด่นของ BriefBid

  • หากคุณให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ BriefBid จะเชื่อมต่อคุณกับ RFP จากเอเจนซี่และผู้ซื้อสื่อ
  • สร้างแผนผังการไหลของสื่อที่กำหนดเอง
  • แยกวิเคราะห์รายงานตามผู้ขาย ช่องทาง และแคมเปญ
  • สร้างแผนสื่อภาพพร้อมกำหนดเวลา กลยุทธ์ และตัวชี้วัดในมุมมองเดียว

ข้อจำกัดของ BriefBid

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • มัน "ฟรี" จริงหรือถ้าคุณคือสินค้า?

ราคาเสนอแบบสรุป

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวของ BriefBid

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

4. ไบโอนิก

เครื่องมือวางแผนสื่อ: หน้าแสดงรายการแคมเปญของ Bionic
ผ่านทางไบโอนิก

Bionic Media Planning ให้บริการแก่เอเจนซี่ ผู้ลงโฆษณา และผู้เชี่ยวชาญด้านการขายโฆษณา นั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มนี้เหมาะสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกือบทุกฝ่ายในกระบวนการวางแผนสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเครื่องมือวางแผนบัญชีที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง Bionic ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนและซื้อสื่อ ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้หลากหลายประเภท

ไบโอนิกคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • Bionic มอบแดชบอร์ดสื่อที่โปร่งใสให้กับผู้ลงโฆษณา แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) และเป้าหมายอย่างชัดเจน
  • รวมศูนย์การวางแผนสื่อ การซื้อสื่อ และการติดตามผลการดำเนินงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
  • ผสานช่องทางดิจิทัล โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณานอกบ้าน และสื่ออื่นๆ เข้าด้วยกัน
  • Bionic เป็นระบบคลาวด์ ทำให้ง่ายต่อการตั้งค่าและจัดการได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของไบโอนิก

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • มันค่อนข้างแพง

ไบโอนิกการกำหนดราคา

  • รายเดือน: $225/เดือนต่อผู้ใช้, ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้
  • สัญญาประจำปี: $195/เดือนต่อผู้ใช้, โดยมีขั้นต่ำสามผู้ใช้
  • การชำระล่วงหน้าประจำปี: $175/เดือนต่อผู้ใช้ โดยมีขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้

คะแนนและรีวิวไบโอนิก

  • G2: 5/5 (สองรีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

5. นีลเส็น สการ์โบโรห์

คุณสมบัติของ Nielsen Scarborough
ผ่านทางนีลเส็น

บริษัทข้อมูลการตลาดชื่อดัง Nielsen ยังดำเนินธุรกิจด้านการวางแผนการตลาดอีกด้วย Scarborough คือคำตอบของบริษัทต่อความต้องการของนักการตลาดที่ต้องการข้อมูลผู้บริโภคที่แม่นยำ เป็นเครื่องมือวางแผนสื่อที่แตกต่างออกไป โดยเน้นไปที่โปรไฟล์ผู้บริโภค ความชอบในการบริโภค และแนวโน้มของเนื้อหา มากกว่าการดำเนินการหรือวางแผนแคมเปญจริง

จุดเด่นของสการ์โบโรห์

  • ใช้ข้อมูลจากสการ์โบโรห์เพื่อเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้ดีขึ้น
  • ดึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาชื่นชอบ
  • มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรและชุมชนเฉพาะกลุ่มเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่เจาะจง
  • สการ์โบโรช่วยคุณสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมายและโดดเด่น

ข้อจำกัดของสการ์โบโรห์

  • สการ์โบโรห์ไม่มีรีวิวมากนัก
  • นี่เป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัยข้อมูลและตลาดมากกว่า ดังนั้นคุณยังคงต้องใช้โซลูชันแยกต่างหากสำหรับการจัดการกลยุทธ์การตลาดของคุณ

ราคาสการ์โบโรห์

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวสการ์โบโรห์

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

6. Quantcast

เครื่องมือวางแผนสื่อ: หน้าความสนใจของสื่อของ Quantcast
ผ่านทางQuantcast

Quantcast เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียงในวงการวางแผนสื่อ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการโฆษณาแบบไม่ใช้คุกกี้และข้อมูลเชิงปริมาณ ดังนั้นหากทีมของคุณกำลังมองหาตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้ นี่คือแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับคุณ ?

คุณสมบัติเด่นของ Quantcast

  • ลองใช้โซลูชันฟรีของแบรนด์ Quantcast Measure เพื่อทำความคุ้นเคยกับแพลตฟอร์มก่อนตัดสินใจลงทุนในแผนชำระเงิน
  • Ara AI เป็นเครื่องมือการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนการตรวจสอบและปรับปรุงแคมเปญแบบเรียลไทม์
  • ดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 100 ล้านแหล่ง และเสริมด้วยข้อมูลของคุณเองที่เป็นข้อมูลแรก
  • สร้างสื่อมัลติมีเดียแบบกำหนดเอง, โฆษณาทีวีเชื่อมต่อ (CTV), และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Quantcast

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้งานยากและจัดการได้ลำบาก
  • บางคนกล่าวว่าข้อมูลอาจกว้างเกินไปและไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้

ราคาของ Quantcast

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

การจัดอันดับและรีวิวของ Quantcast

  • G2: 4. 3/5 (รีวิว 15+ รายการ)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

7. พื้นฐาน

แดชบอร์ดของ Basis
ผ่านทางพื้นฐาน

Basis เป็นเครื่องมือวางแผนสื่อที่ผสานรวมการโฆษณาแบบโปรแกรมmatic, SEO, สื่อสังคมออนไลน์, และข้อมูลเว็บไซต์ไว้ด้วยกัน ไม่เพียงเท่านั้น แพลตฟอร์มยังให้บริการเพิ่มเติมสำหรับการกระตุ้นสื่อ, กลยุทธ์แบบหลายช่องทาง, และการให้คำปรึกษาอีกด้วย ?

คุณสมบัติเด่นพื้นฐาน

  • พร้อมที่จะลงโฆษณาแล้วหรือยัง? Basis คือแพลตฟอร์มด้านอุปสงค์ (DSP) ที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด
  • จัดเก็บเอกสารและสื่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว
  • ผู้ช่วยพื้นฐานสร้างบันทึกแคมเปญโดยอัตโนมัติ
  • เลิกใช้การสนทนาทางอีเมลแล้วหันมาใช้พอร์ทัลการทำงานร่วมกันของ Basis แทน

ข้อจำกัดพื้นฐาน

  • รายงานไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
  • ลูกค้าบางรายกล่าวว่า UX ใช้งานยาก

ราคาพื้นฐาน

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวพื้นฐาน

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 270+ ครั้ง)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 15 รายการ)

8. คอมสคัวร์

เครื่องมือวางแผนสื่อ: หน้าวิเคราะห์ของ Comscore
ผ่านComscore

Comscore เชี่ยวชาญด้านการวางแผนสื่อแบบข้ามแพลตฟอร์ม ดังนั้นหากคุณกำลังโฆษณาบน CTV, โซเชียล, มือถือ และการค้นหา Comscore ถือเป็นทางเลือกที่ไม่ควรพลาด ต่างจากซอฟต์แวร์วางแผนสื่ออื่น ๆ Comscore มีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการวัดประสิทธิภาพของบ็อกซ์ออฟฟิศภาพยนตร์ การมีส่วนร่วมในโซเชียลมีเดีย และ CTV ?

คุณสมบัติเด่นของ Comcore

  • ประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญได้อย่างง่ายดายด้วย Comscore Campaign Ratings (CCR)
  • สร้างโฆษณาที่ดีกว่าด้วย Comscore Ad Metrix
  • จัดการประสบการณ์ดิจิทัลทั้งหมดในมุมมองเดียวด้วย Comscore Total Digital
  • Comscore จะระบุและแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตามพฤติกรรม ข้อมูลไลฟ์สไตล์ ข้อมูลประชากร และอื่นๆ

ข้อจำกัดของคอมคอร์

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า Comscore ไม่คุ้มค่ากับเงินที่จ่าย
  • บางคนกล่าวว่าปริมาณข้อมูลที่มากมายเกินไปทำให้รู้สึกท่วมท้น ดังนั้นหากมีเครื่องมือที่ดีขึ้นสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลก็จะเป็นประโยชน์

ราคาของคอมคอร์

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Comcore

  • G2: 4. 1/5 (60+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 10+ รายการ)

9. Simpli.fi

โซลูชันการซื้อสื่อของ Simpli.fi
ผ่านทางSimpli.fi

"Simple" อาจเป็นส่วนหนึ่งของชื่อ แต่สิ่งที่ Simpli.fi นำเสนอไม่ได้เรียบง่ายเลย เครื่องมือวางแผนสื่อที่ทรงพลังนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์สำหรับสื่อแบบโปรแกรมmatic, ประสบการณ์แบบหลายช่องทาง, และการตั้งค่าแคมเปญเฉพาะสำหรับโฆษณาทางการเมือง, DTC, และค้าปลีก ?️

Simpli.fi คุณสมบัติเด่น

  • Simpli.fi รองรับการกำหนดเป้าหมายและการแบ่งกลุ่มที่เหนือชั้นสำหรับโฆษณาเนทีฟ โฆษณาบนมือถือ และโฆษณาบนทีวีเชื่อมต่อ (CTV)
  • ไม่แน่ใจว่าโฆษณาของคุณโดดเด่นหรือไม่? Simpli.fi ประเมินงานสร้างสรรค์ของคุณเพื่อประสิทธิภาพที่ดีกว่า
  • รวมศูนย์ปฏิทินเนื้อหาโซเชียลมีเดียทั้งหมด
  • การกำหนดเป้าหมายอัจฉริยะของ Simpli.fi ช่วยลดจำนวนผู้ซื้อเดิมที่เห็นโฆษณาของคุณ

ข้อจำกัดของ Simpli.fi

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่า รายงานมีความง่ายเกินไป
  • ผู้ใช้รายอื่นกล่าวว่าฝ่ายสนับสนุนลูกค้าไม่ค่อยดีนัก

Simpli.fi ราคา

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

Simpli.fi คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (115+ รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (หนึ่งรีวิว)

10. SRDS

เครื่องมือวางแผนสื่อ: ตัวอย่างของตัวชี้วัดและรายละเอียดจาก SRDS
ผ่านทางSRDS

Standard Rate and Data Service (SRDS) เป็นโซลูชันการวางแผนและซื้อสื่อจาก Adwanted Group ไม่เพียงแต่จะนำเสนอข้อมูลจำนวนมากเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์สื่อของคุณเท่านั้น แต่ยังเชี่ยวชาญในทุกประเภทสื่อ ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ เคเบิลทีวี CTV สื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) และนิตยสาร

คุณสมบัติเด่นของ SRDS

  • ไม่แน่ใจว่าจะเลือกโฆษณาชิ้นไหนดี? SRDS แสดงตัวเลือกโฆษณาทั้งหมดให้คุณเปรียบเทียบกันได้ทันที
  • กรอกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายของคุณ แล้ว SRDS จะแนะนำส่วนผสมของสื่อที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
  • SRDS เชี่ยวชาญด้านการกำหนดเป้าหมายกลุ่มผู้ชมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและครอบคลุมทุกกลุ่ม
  • หากทีมของคุณทำงานเต็มกำลังแล้ว ให้จ้างทีม SRDS เพื่อดึงข้อมูลที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแคมเปญของคุณ

ข้อจำกัดของ SRDS

  • มันไม่มีรีวิวมากนัก
  • ข้อมูล SRDS อาจไม่ทันสมัยเสมอไป

ราคา SRDS

  • ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว SRDS

  • G2: 3. 2/5 (3 รีวิว)
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

รับแพลตฟอร์มวางแผนแบบ All-In-One ที่แท้จริง

แคมเปญการตลาดมีหลายส่วนที่ต้องดำเนินการพร้อมกัน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การจัดการช่องทาง และตัวชี้วัดต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่คุณต้องรับผิดชอบ

แพลตฟอร์มการตลาดส่วนใหญ่มีเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้ตามแผน แต่ถึงกระนั้น ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รวมเครื่องมือทั้งหมด งาน และการสื่อสารของคุณไว้ในที่เดียว

แต่เดาอะไรได้ไหม? ClickUp ทำได้ ?

เราผสานการจัดการโครงการ, แม่แบบ, เครื่องมือเขียนด้วย AI, แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้, และอื่น ๆ อีกมากมาย. ด้วย ClickUp, คุณสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ: การสร้างเนื้อหาที่สวยงามและน่าเชื่อถือ.

ลองหมุนดูเพื่อดูความแตกต่างสร้างพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณฟรีตอนนี้—ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต