ปฏิทินเนื้อหา LinkedIn: วิธีวางแผนและจัดตารางโพสต์อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเคยนั่งจ้องที่กล่อง "เริ่มโพสต์" บน LinkedIn ราวกับว่ามันเป็นการดูถูกคุณเป็นการส่วนตัวไหม?
เราทุกคนเคยอยู่ในสถานการณ์นั้น—ต้องการที่จะคงความสม่ำเสมอ สร้างแบรนด์ส่วนตัวหรือแบรนด์ของบริษัทของเราให้เติบโต (หรืออาจจะให้กลายเป็นไวรัลสักครั้งหนึ่ง!)
แต่ระหว่างงานลูกค้า การประชุมภายใน และพยายามจำว่าคุณดื่มน้ำวันนี้หรือยัง ใครจะมีเวลา ทั้งยัง วางแผน เขียน และจัดตารางโพสต์บน LinkedIn ด้วย?
🧐 คุณรู้หรือไม่? การมีส่วนร่วมบน LinkedIn เพิ่มขึ้น30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี 2024— ดังนั้นหากคุณกำลังรอที่จะมีความสม่ำเสมอ ตอนนี้คือเวลาที่เหมาะสม!
นั่นคือจุดที่ ปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ปรากฏขึ้น—พร้อมทั้งผ้าคลุม ✨
ปฏิทินเนื้อหาที่มั่นคงช่วยลดการคาดเดาว่าจะโพสต์อะไรและเมื่อไหร่ มันนำโครงสร้างมาสู่ความคิดของคุณ ช่วยให้คุณวางแผนรอบการเปิดตัวและกิจกรรมต่างๆ และมอบฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับกลยุทธ์เนื้อหาของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้สร้างเนื้อหาคนเดียว ผู้จัดการโซเชียลมีเดียที่ต้องดูแลหกแบรนด์ หรือผู้สรรหาบุคลากรที่กำลังสร้างความเป็นผู้นำทางความคิด คู่มือนี้จะนำคุณผ่านวิธีการสร้างปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ที่ทำงาน ร่วมกับ ชีวิตของคุณ ไม่ใช่ขัดแย้งกับมัน
โอ้ และเราจะแสดงให้คุณเห็นวิธีการทำทุกอย่างในClickUp— โดยไม่ต้องมีแท็บ 15 แท็บหรือ Google Sheet ที่ยุ่งเหยิงให้เห็นเลย (และเรายังมีเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ที่เรียบง่าย ฟรี และใช้งานง่ายสำหรับคุณด้วย!👇🏼 )
⭐ เทมเพลตแนะนำ
กำลังดิ้นรนเพื่อให้คงความสม่ำเสมอใน LinkedIn อยู่หรือเปล่า? 🤯 ลองใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ของ ClickUp—ศูนย์รวมทุกอย่างในหนึ่งเดียวสำหรับวางแผน กำหนดเวลา และติดตามโพสต์ที่มีผลกระทบสูงโดยไม่ต้องวุ่นวายกับสเปรดชีต! 📅
ปฏิทินเนื้อหา LinkedIn คืออะไร?
ปฏิทินเนื้อหา LinkedIn คือแผนที่นำทางส่วนบุคคล (หรือของทีม) สำหรับการเผยแพร่เนื้อหาอย่างสม่ำเสมอและมีจุดมุ่งหมายบน LinkedIn
นี่ไม่ใช่แค่รายการไอเดียโพสต์—แต่มันคือรากฐานของ กลยุทธ์เนื้อหา LinkedIn ของคุณ ที่วางแผนว่าคุณจะโพสต์อะไร เมื่อไหร่ และ ทำไม มันถึงสำคัญ คิดเสียว่านี่คือบัตรผ่านหลังเวทีสำหรับการวางแผนเนื้อหาเชิงกลยุทธ์: คุณจะได้เห็นภาพรวมของโพสต์ที่กำลังจะมาถึง ความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ และพื้นที่หายใจเพื่อสนุกกับกระบวนการนี้
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: LinkedIn เป็นแพลตฟอร์มอันดับ 1 สำหรับการเผยแพร่เนื้อหา B2B—แต่ยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล
🎯 ไม่ว่าคุณจะกำลังดูแลเพจบริษัทหรือสร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณเอง ปฏิทินเนื้อหาจะช่วยให้คุณ:
- รักษาความสม่ำเสมอโดยไม่ต้องเร่งหาไอเดียในนาทีสุดท้าย
- วางแผนเนื้อหาโดยรอบการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, กิจกรรม, หรือแคมเปญการจ้างงาน
- ปรับสมดุลประเภทโพสต์ของคุณ (เพื่อไม่ให้แชร์แต่ข่าวบริษัทตลอด 24 ชั่วโมง)
- ทำงานร่วมกับทีมหรือลูกค้าของคุณได้อย่างราบรื่น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตั้งค่าแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถส่งไอเดียโพสต์บน LinkedIn, คำขอแคมเปญ หรือประกาศกิจกรรมได้ การส่งข้อมูลจะกลายเป็นงานในปฏิทินเนื้อหาของคุณ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีอะไรตกหล่น
คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นล้อใหม่ทุกสัปดาห์—คุณแค่ต้องมีระบบเท่านั้น และปฏิทินเนื้อหาที่ดี? นั่นแหละคือระบบของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: อย่ารอให้แรงบันดาลใจมาหาคุณ สร้างนิสัยในการสร้างเนื้อหาโดยใช้ธีมและเป้าหมาย และใช้ปฏิทินเพื่อจัดการงานหนัก (เราจะแสดงให้คุณเห็น)
ทำไมคุณจึงต้องมีปฏิทินเนื้อหา LinkedIn
📮 ClickUp Insight: 47% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราไม่เคยลองใช้ AI ในการจัดการงานที่ต้องทำด้วยตนเองเลย แต่ 23% ของผู้ที่ได้นำ AI มาใช้กล่าวว่ามันช่วยลดภาระงานของพวกเขาได้อย่างมาก ความแตกต่างนี้อาจเป็นมากกว่าแค่ช่องว่างทางเทคโนโลยี ในขณะที่ผู้ใช้งานกลุ่มแรกกำลังปลดล็อกประโยชน์ที่วัดได้ หลายคนอาจประเมินต่ำเกินไปว่า AI สามารถเปลี่ยนแปลงได้มากเพียงใดในการลดภาระทางความคิดและคืนเวลาให้กลับมา 🔥ClickUp Brainช่วยเชื่อมช่องว่างนี้ด้วยการผสาน AI เข้ากับเวิร์กโฟลว์ของคุณอย่างไร้รอยต่อ AI ของเราสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่สรุปหัวข้อและร่างเนื้อหา ไปจนถึงการแยกโปรเจกต์ที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยและสร้างงานย่อยโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือหรือเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: STANLEY Security ลดเวลาที่ใช้ในการสร้างรายงานลง 50% หรือมากกว่า ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้ของ ClickUp—ทำให้ทีมงานมีเวลาโฟกัสกับการคาดการณ์มากขึ้นแทนที่จะต้องเสียเวลาไปกับการจัดรูปแบบเอกสาร
คุณสามารถทำไปตามสถานการณ์ได้ คุณสามารถเปิด LinkedIn ทุกเช้า พยายามคิดอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นมาทันที แล้วโพสต์ระหว่างประชุมก็ได้
แต่เอาจริง ๆ นะ—นั่นเป็นตั๋วเที่ยวเดียวไปสู่ความเหนื่อยล้า (และส่วนความคิดเห็นที่เงียบมาก)
ปฏิทินเนื้อหา LinkedIn มอบให้คุณ:
- ความสม่ำเสมอโดยไม่มีความวุ่นวาย: ความสม่ำเสมอโดยไม่มีความวุ่นวาย: การปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความไว้วางใจ การมองเห็น และขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ติดตามในระยะยาว
- สมดุลเนื้อหาที่ดีขึ้น: ช่วยให้คุณหมุนเวียนเนื้อหาได้ระหว่างความเป็นผู้นำทางความคิด เรื่องราวส่วนตัว ความสำเร็จ เคล็ดลับ และการอัปเดตของบริษัท—เพื่อให้ฟีดของคุณไม่ดูซ้ำซากหรือเน้นการขายมากเกินไป
- การสอดคล้องเชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: การวางแผนล่วงหน้าช่วยให้คุณประสานเนื้อหาให้สอดคล้องกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การรับสมัครงานในช่วงเร่งด่วน วันหยุด และงานอีเวนต์ในอุตสาหกรรม
- มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับความคิดสร้างสรรค์: เมื่อการจัดการด้านโลจิสติกส์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเขียนคำบรรยายที่ดีขึ้นและทดลองใช้รูปแบบใหม่ๆ เช่น คาราโอเกะหรือวิดีโอ
🧐 คุณรู้หรือไม่? LinkedIn ยังไม่มีเครื่องมือวางแผนเนื้อหาในตัว (ในตอนนี้) นั่นคือเหตุผลที่นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหาต้องพึ่งพาเครื่องมือภายนอกและเทมเพลตอัจฉริยะเพื่อทำงานให้สำเร็จ
ClickUp ทำให้สิ่งนี้ง่ายกว่าที่เคย ใช้เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่เพื่อวางแผน กำหนดเวลา และทำงานร่วมกันบน LinkedIn และแพลตฟอร์มอื่นๆ จากศูนย์กลางเดียว ต้องการมอบหมายการสร้างโพสต์ให้กับทีมของคุณหรือไม่? ต้องการกำหนดเส้นตาย ระดมความคิด หรือติดตามการวิเคราะห์หรือไม่? ไม่ว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์ปฏิทินเนื้อหาหรือเพิ่งเริ่มต้น เครื่องมือที่เหมาะสมจะสร้างความแตกต่างทั้งหมด
วิธีสร้างปฏิทินเนื้อหาสำหรับ LinkedIn
การสร้างเนื้อหาบน LinkedIn ไม่ใช่แค่การปรากฏตัว—แต่เป็นการปรากฏตัว อย่างมีกลยุทธ์ เพื่อสร้างตัวตนบน LinkedIn ที่โดดเด่นและเป็นที่สังเกต ปฏิทินเนื้อหาจะช่วยให้คุณมีโครงสร้างในการวางแผนล่วงหน้า โพสต์อย่างสม่ำเสมอ และปรับความพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือบริหารทีมการตลาดทั้งทีม
🧐 คุณรู้หรือไม่? ตามข้อมูลจาก Sprout Social เวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์ในวันธรรมดาคือเช้าวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 10.00 น. — เห็นได้ชัดว่าเราทุกคนต้องการวันจันทร์เพื่อฟื้นฟูอารมณ์
มาดูวิธีการสร้างปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ที่ง่ายต่อการดูแลและช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมกันเถอะ
กำหนดเป้าหมายการโพสต์และกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ก่อนที่คุณจะเขียนโพสต์แรก ให้ชี้แจงให้ชัดเจนว่าทำไมคุณถึงสร้างเนื้อหา ใครคือกลุ่มเป้าหมายของคุณ และพวกเขาคาดหวังอะไรจากเนื้อหาบน LinkedIn ของคุณ เป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณควรเป็นปัจจัยในการตัดสินใจทุกครั้ง ตั้งแต่หัวข้อที่คุณเลือกไปจนถึงโครงสร้างของคำบรรยาย
ตัวอย่างของเป้าหมาย:
- ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ อาจโพสต์เพื่อดึงดูดผู้ใช้กลุ่มแรกและสร้างการรับรู้แบรนด์
- ผู้สรรหา อาจมุ่งเน้นการนำเสนอวัฒนธรรมองค์กรเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูง
- แบรนด์ส่วนบุคคล อาจมุ่งเน้นการเติบโตของความเป็นผู้นำทางความคิดและจุดประกายการสนทนาในอุตสาหกรรม
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อาจสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือรอบแคมเปญ
จากนั้นเจาะลึกไปยังกลุ่มเป้าหมายของคุณ:
- พวกเขาเป็นผู้ก่อตั้งในระยะเริ่มต้นหรือผู้ซื้อองค์กร?
- พวกเขาต้องการคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม หรือเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ?
- พวกเขารู้จักหัวข้อของคุณดีแค่ไหน?
💡 ฟีเจอร์ของ ClickUp: เอกสาร
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างศูนย์กลางกลยุทธ์เนื้อหาที่ทีมของคุณสามารถกำหนดเสียงของแบรนด์, บุคลิกภาพของผู้ชม, เป้าหมายการสื่อสาร, และตัวอย่างที่ได้รับการอนุมัติได้ เพิ่มความคิดเห็น, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และเชื่อมโยงโดยตรงไปยังงาน—เพื่อให้กลยุทธ์ไม่ถูกทิ้งไว้ใน Google Doc ที่ลืมไปแล้ว
📚 หนังสือสำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ LinkedIn ของคุณ:
ต้องการสร้างแบรนด์ส่วนตัวหรือไม่?ลองดูคู่มือการสร้างแบรนด์ส่วนตัวบน LinkedIn ของเรา ต้องการโครงสร้างกลยุทธ์แคมเปญหรือไม่?เริ่มต้นด้วยเทมเพลตกลยุทธ์การตลาดเนื้อหา
ตัดสินใจเกี่ยวกับความถี่และเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการโพสต์
ความสม่ำเสมอเป็นเชื้อเพลิงให้กับการเติบโตบน LinkedIn—แต่ความเหนื่อยล้าจะทำให้ความก้าวหน้าของคุณพังทลายลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน แทนที่จะพยายามโพสต์ทุกวัน ให้ตั้งเป้าหมายที่จังหวะที่สามารถทำซ้ำได้
กรอบความถี่บางประการ:
- ผู้สร้างเนื้อหาเดี่ยว: โพสต์ 2–3 ครั้งต่อสัปดาห์—ผสมผสานเคล็ดลับที่เน้นคุณค่าเข้ากับข้อคิดส่วนตัว
- ทีมการตลาด: โพสต์ 3–5 ครั้งต่อสัปดาห์—การเป็นผู้นำทางความคิด, การแนะนำผลิตภัณฑ์, ข่าวการจ้างงาน
- การสร้างแบรนด์นายจ้าง: โพสต์ 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์—เน้นวัฒนธรรมองค์กร บุคลากร และความสำเร็จภายใน
และเวลาเป็นสิ่งสำคัญ. การศึกษาชี้ว่าเช้าวันอังคารถึงวันพฤหัสบดีเป็นเวลาที่ดีที่สุด แต่ผู้ชมแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกัน. ติดตามสิ่งที่ได้ผลในระยะยาว.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Calendarเพื่อลากและวางโพสต์เมื่อตารางเวลาของคุณเปลี่ยนแปลง—ไม่จำเป็นต้องสร้างสัปดาห์ใหม่ทั้งหมด
📆 ร่วมมือกันในแคมเปญหลายช่องทางด้วยปฏิทินบรรณาธิการ
กำลังวางแผนเนื้อหาอยู่ใช่ไหม? เทมเพลตปฏิทินบรรณาธิการการตลาดเนื้อหา ใน ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่จัดการโพสต์โซเชียลในหลายแพลตฟอร์ม
ติดตามทุกสิ่งในที่เดียว:
- เสาหลักของเนื้อหา เช่น กิจกรรม, คำรับรองจากลูกค้า, หรือไฮไลท์ของสินค้า
- รูปแบบ (คารูเซล, รีล, โพสต์บล็อก)
- ประเภทของโปรโมชั่น (ออร์แกニック vs. จ่ายเงิน)
- สถานะการเผยแพร่และการเป็นเจ้าของทีม
🎉 นี่คือมุมมองที่คุณต้องใช้สำหรับการจัดการการเปิดตัว การจัดเรียงโพสต์ให้สอดคล้องกับไทม์ไลน์ของผลิตภัณฑ์ และการทำให้ข้อความสื่อสารมีความสอดคล้องกันในทุกช่องทางทางการตลาดของคุณ
🗓️ วางแผนเนื้อหา LinkedIn ของคุณด้วยความชัดเจนและการควบคุม
ด้วยปฏิทินของ ClickUp คุณไม่ได้แค่กำหนดวันที่—คุณกำลังสร้างระบบเนื้อหาอยู่ แผนผังแบบภาพของ ตารางการโพสต์บน LinkedIn ของคุณ มอบหมายงานสำหรับแต่ละโพสต์ ตั้งกำหนดเวลา และปรับได้อย่างรวดเร็วเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนไป
✅ ลากและวางงาน✅ กรองตามผู้รับผิดชอบ, แท็ก, หรือช่องทาง✅ ดูงานที่ต้องทำในสัปดาห์นี้—หรือเดือนนี้—ในเลย์เอาต์ที่สะอาดและชัดเจน
📌 โบนัส: ใช้ หมวดหมู่ที่มีรหัสสี เพื่อการจดจำธีมอย่างรวดเร็ว—ไม่ว่าคุณจะสลับระหว่างเนื้อหาผู้นำทางความคิด โพสต์เกี่ยวกับการจ้างงาน หรือเบื้องหลังการทำงาน
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: สมมติว่าทีมผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้กำหนดเวลาโพสต์ทีเซอร์ในวันอังคาร โพสต์แบบคาร์โรเซลเชิงลึกในวันพุธ และเรื่องราวจากลูกค้าในวันศุกร์—แต่ละรายการจะมีงานและผู้รับผิดชอบของตัวเอง ทุกอย่างจะถูกวางแผนและติดตามในที่เดียว
🧐 คุณรู้หรือไม่? โพสต์ที่มีหลายภาพในปี 2024 มีอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุดในบรรดาเนื้อหาทั้งหมดบน LinkedIn ที่6.60% ต่อการมองเห็น
เลือกธีมเนื้อหา (และหมุนเวียนธีม)
หากไม่มีธีม ปฏิทินเนื้อหาของคุณอาจรู้สึกเหมือนหน้ากระดาษเปล่าทุกสัปดาห์ ด้วยธีม คุณกำลังสร้างคลังเนื้อหาประเภทต่างๆ ที่เสริมสร้างข้อความของคุณและตอบสนองความต้องการของผู้ชมที่แตกต่างกัน
เสาหลักของเนื้อหาเหล่านี้ช่วยยึดกลยุทธ์ของคุณ:
- 💡 เคล็ดลับและกรอบการทำงาน: แยกย่อยกระบวนการที่ผู้ชมของคุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีวันนี้
- 🎙️ ความเป็นผู้นำทางความคิด: แบ่งปันมุมมองของคุณเกี่ยวกับแนวโน้มที่กำลังกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมของคุณ
- 🎉 ความสำเร็จและก้าวสำคัญ: เฉลิมฉลองความสำเร็จของทีมหรือความสำเร็จของลูกค้า
- 🧠 เบื้องหลังการทำงาน: เปิดมุมมองการทำงาน กระบวนการตัดสินใจ หรือพิธีกรรมภายในบริษัทของคุณ
- 👀 เรื่องราวส่วนตัว: เพิ่มความเป็นมนุษย์—สิ่งที่คุณกำลังเรียนรู้, กำลังดิ้นรน, หรือภาคภูมิใจ
- 📣 การโปรโมทกิจกรรม/เนื้อหา: การสัมมนาออนไลน์, พอดแคสต์, หรือการเปิดตัวบล็อก
📖 อ่านเพิ่มเติม: ลองดูเทมเพลตโซเชียลมีเดียเหล่านี้เพื่อจัดระเบียบประเภทเนื้อหาของคุณ
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: นักกลยุทธ์ด้านเนื้อหาอาจหมุนเวียนธีมรายสัปดาห์ เช่น "เคล็ดลับวันจันทร์," "เบื้องหลังวันพุธ," และ "ไฮไลท์วันศุกร์" โดยการรวบรวมเนื้อหาตามหมวดหมู่เหล่านี้ พวกเขาสามารถวางแผนได้ง่ายขึ้นและรักษาความหลากหลายไว้ได้
💡 ฟีเจอร์ของ ClickUp: ฟิลด์ที่กำหนดเอง
เพิ่มฟิลด์กำหนดเองของ ClickUpที่ชื่อว่า "ธีม" ให้กับงานใน LinkedIn ของคุณใน ClickUp กำหนดหมวดหมู่ให้กับแต่ละโพสต์ จากนั้นใช้มุมมองบอร์ดหรือตัวกรองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้มีเนื้อหาประเภทเดียวมากเกินไป (เช่น การอัปเดตผลิตภัณฑ์สามรายการติดต่อกัน) วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเนื้อหาที่หลากหลายและรักษาความสนใจของผู้ชมไว้ได้
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดธีมเนื้อหาที่เกิดซ้ำในฟิลด์ที่กำหนดเองของ ClickUp เพื่อทำให้การวางแผนรายสัปดาห์ง่ายขึ้นและรักษาความสมดุลของหัวข้อต่างๆ อย่างเหมาะสม
วางแผนล่วงหน้า แต่ให้เหลือที่ไว้สำหรับเนื้อหาที่ทันเวลา
มันน่าดึงดูดที่จะเติมปฏิทินของคุณล่วงหน้าหลายสัปดาห์ แต่ LinkedIn เติบโตได้ดีกับเนื้อหาที่ตรงเวลาและเกี่ยวข้อง คุณจำเป็นต้องมีระบบที่สมดุลระหว่างการวางแผนล่วงหน้าและการโพสต์แบบตอบสนอง
วางแผนล่วงหน้าสำหรับ:
- การเปิดตัว แคมเปญ และการอัปเดตผลิตภัณฑ์
- เนื้อหาตามฤดูกาลหรือวันรณรงค์ประจำปี
- ซีรีส์ที่ออกเป็นประจำ (เช่น เคล็ดลับรายสัปดาห์ หรือมุมมองของผู้ก่อตั้ง)
เว้นที่ว่างสำหรับ:
- แนวโน้มอุตสาหกรรมหรือข่าวสารที่คุณต้องการแสดงความคิดเห็น (ใช้วิธีการสังเกตเทรนด์เพื่อให้สามารถตอบสนองได้โดยไม่วุ่นวาย)
- รูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยม เช่น คาราโอเกะไวรัล หรือมีม
- ชัยชนะของทีมที่เกิดขึ้นเองหรือบทเรียนที่ได้รับ
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: นักสรรหาบุคลากรอาจวางแผนโพสต์เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับและกิจกรรมการรับสมัคร แต่ควรเว้นพื้นที่ไว้สำหรับช่วงเวลาพิเศษอย่างการต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีมแบบฉับพลัน เมื่อพนักงานใหม่โพสต์เซลฟี่ในวันแรกของการทำงาน
💡 คุณสมบัติของ ClickUp: มุมมองบอร์ด
มุมมองบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการกระบวนการทำงานของเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงได้ ใช้คอลัมน์เช่น "วางแผนแล้ว", "กำลังร่าง", "ต้องการตรวจสอบ", และ "เผยแพร่แล้ว" เพื่อติดตามสถานะของทุกโพสต์ หากมีสิ่งใหม่ปรากฏขึ้น เพียงแค่ลากมันเข้าไปในเนื้อหาของสัปดาห์นี้และเลื่อนรายการอื่นไปข้างหน้า—ไม่มีปัญหา ไม่มีขั้นตอนที่ขาดหาย
ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อย้ายโพสต์ไปยังขั้นตอนถัดไป แจ้งเตือนสมาชิกในทีมเมื่อต้องการการตรวจสอบ หรือเก็บแคมเปญที่เสร็จสิ้นแล้วโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและทำให้กระบวนการจัดการเนื้อหาของคุณดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง—โดยไม่ต้องมีการจัดการอย่างละเอียดถี่ถ้วน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: อย่าโพสต์แล้วหายไป ให้บล็อก 10 นาทีหลังจากโพสต์เพื่อตอบความคิดเห็นแรก ๆ และเพิ่มการเข้าถึงของคุณ
ใช้แม่แบบหรือเครื่องมือปฏิทินเนื้อหา
ตอนนี้คุณได้กำหนด เป้าหมายเนื้อหา และกลยุทธ์ไว้เรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องมีระบบเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายเหล่านั้นอย่างราบรื่น ตารางคำนวณอาจใช้ได้ในช่วงแรก แต่ถ้าคุณกำลังทำงานร่วมกับผู้อื่น ขยายงาน หรือจัดการหลายแพลตฟอร์ม คุณจะต้องการระบบที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกระบวนการทำงานจริง
ตัวอย่างเช่นเทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาด ผู้สร้างเนื้อหา และผู้สร้างแบรนด์ที่ต้องการปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอใน LinkedIn โดยไม่ต้องคิดหาไอเดียใหม่ทุกเช้า มันช่วยให้กระบวนการวางแผนของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ทุกโพสต์สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายของคุณ—ไม่ต้องกังวลกับสเปรดชีตที่ซับซ้อน
🗓️ เทมเพลตปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ของ ClickUp
เทมเพลตนี้มอบพื้นที่ที่มีโครงสร้างและมองเห็นได้ชัดเจนให้คุณวางแผนเนื้อหา LinkedIn ของคุณล่วงหน้าเป็นวัน สัปดาห์ หรือเดือน ประกอบด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ประเภทของโพสต์ (เช่น ความเป็นผู้นำทางความคิด เบื้องหลังการทำงาน หรือการประกาศรับสมัครงาน) สถานะเพื่อติดตามว่าแต่ละชิ้นของเนื้อหาอยู่ในขั้นตอนใด และระบบจัดตารางแบบลากและวางเพื่อให้ปฏิทินของคุณยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
ยิ่งไปกว่านั้น เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับมุมมองหลากหลายรูปแบบ เช่น ปฏิทิน กระดาน และรายการ เพื่อให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาของคุณในรูปแบบที่ดูเป็นธรรมชาติที่สุด ไม่ว่าคุณจะทำงานคนเดียวหรือทำงานร่วมกับทีม เทมเพลตนี้จะช่วยให้การปรากฏตัวบน LinkedIn ของคุณมีความสม่ำเสมอ มีกลยุทธ์ และดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอน
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ผู้ดูแลโซเชียลมีเดียของบริษัท SaaS สามารถใช้ ClickUp เพื่อวางแผนแคมเปญ LinkedIn สองสัปดาห์สำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ พวกเขาสามารถมอบหมายงานร่างให้กับนักเขียน มอบหมายงานออกแบบให้กับทีมครีเอทีฟ และมอบหมายงานอนุมัติให้กับผู้นำฝ่ายการตลาด—ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเทมเพลตเดียวพร้อมการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดเวลา
📁 คลังแม่แบบ: ลดเวลาเตรียมงานด้วยทรัพยากรพร้อมใช้งานเหล่านี้!
แม่แบบแผนโซเชียลมีเดีย LinkedIn เพื่อกำหนดกลยุทธ์เนื้อหาในระยะยาว กลุ่มเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลักของแคมเปญในหนึ่งพื้นที่ที่ทำงานร่วมกันได้แม่แบบโซเชียลมีเดียขั้นสูง เพื่อจัดการปฏิทินเนื้อหาที่มีปริมาณมาก มอบหมายงาน ติดตามประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้ราบรื่นในทุกช่องทางแม่แบบปฏิทินเนื้อหา เพื่อจัดระเบียบโพสต์รายสัปดาห์และรายเดือนโดยใช้หลายมุมมอง (ปฏิทิน, กระดาน, รายการ) เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกจังหวะบน LinkedIn
🆚 ทางเลือก เช่น Buffer และ Hootsuite เหมาะสำหรับการจัดตารางเวลาและการเผยแพร่ แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงการระดมความคิด การทำงานร่วมกัน และการมองเห็นเชิงกลยุทธ์ ClickUp ดูแล ทุกอย่าง ตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงการรายงาน ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับทีมที่มีปริมาณงานสูงหรือมีผลกระทบสูง
หากคุณยังต้องการใช้เครื่องมืออื่นClickUp สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบสำหรับการจัดตารางเวลา การวิเคราะห์ หรือการจัดการสินทรัพย์ได้ตัวอย่างเช่น ใช้ Zapier เพื่อสร้างงานโดยอัตโนมัติจากการส่งแบบฟอร์ม หรือส่งโพสต์ที่ได้รับการอนุมัติไปยัง Buffer เพื่อเผยแพร่
📖 อ่านเพิ่มเติม: เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการโครงการสื่อสังคมออนไลน์
วัดความสำเร็จและปรับปรุงสิ่งที่ได้ผล
การสร้างเนื้อหาเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของสมการ—อีกครึ่งหนึ่งคือการรู้ว่า อะไรได้ผล และ ทำไม หากไม่มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มันง่ายที่จะโพสต์ต่อไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้ว่าโพสต์ไหนที่ได้รับความสนใจและโพสต์ไหนที่แค่...ลอยไปลอยมา
นี่คือสิ่งที่ควรวัดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเนื้อหา LinkedIn ของคุณ:
- 📈 อัตราการมีส่วนร่วม: มีคนจำนวนเท่าใดที่โต้ตอบกับโพสต์ของคุณ? ความคิดเห็น > การกดถูกใจ > การแสดงผล
- 💬 คุณภาพของความคิดเห็น: คุณกำลังจุดประกายการสนทนาที่แท้จริงหรือแค่สะสมอีโมจิ?
- 💾 บันทึกและแชร์: สัญญาณเงียบเหล่านี้มักสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงได้มากกว่าการกดไลก์เสียอีก
- 🎯 การเข้าชมและการแปลง: ผู้คนกำลังคลิกผ่านไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือลิงก์ลงทะเบียนของคุณหรือไม่?
การติดตามสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในสิ่งที่ได้ผลและปรับปรุงสิ่งที่ไม่ได้ผล—เช่น ปรับเวลาการโพสต์ ทดสอบโทนใหม่ หรือหมุนเวียนหัวข้อที่มีประสิทธิภาพต่ำออกจากปฏิทินของคุณ
🎉 เกร็ดความรู้: การเพิ่มปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTA) เช่น "เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย?" ในโพสต์ของคุณ สามารถช่วยเพิ่มจำนวนความคิดเห็นได้โดยไม่ดูเป็นการล่อลวงให้คลิกมากเกินไป
💡 ฟีเจอร์ของ ClickUp: แดชบอร์ดและการรายงาน
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากงานเนื้อหา แคมเปญ และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคุณมาไว้ในมุมมองเดียวที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ
🔍ดำเนินการตรวจสอบสื่อสังคมออนไลน์เพื่อประเมินจุดเริ่มต้นของคุณ
สร้างแผนภูมิเพื่อติดตามปริมาณโพสต์ที่เผยแพร่ต่อสัปดาห์ แนวโน้มการมีส่วนร่วมตามประเภทของเนื้อหา หรือแม้แต่กำหนดเวลาที่พลาดโดยเจ้าของโพสต์ คุณยังสามารถเพิ่มวิดเจ็ตสำหรับการติดตามเป้าหมายและไทม์ไลน์สปรินต์ หรือแม้แต่ฝังเครื่องมือวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม เพื่อให้คุณมีแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับประสิทธิภาพของเนื้อหา
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ทีมการตลาดสามารถตั้งค่าแดชบอร์ดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของโพสต์บน LinkedIn ที่เชื่อมโยงกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ โดยสามารถติดตามจำนวนการแสดงผล การมีส่วนร่วม และขั้นตอนถัดไปในพื้นที่ทำงานเดียวกันกับที่วางแผนเนื้อหา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบโพสต์ 10 โพสต์ล่าสุดของคุณและติดแท็กแต่ละโพสต์ด้วยธีมใน ClickUp—วิธีนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นช่องว่างหรือรูปแบบที่ใช้มากเกินไปได้ง่ายขึ้น
เคล็ดลับในการสร้างเนื้อหา LinkedIn ที่น่าสนใจ
ตอนนี้คุณได้สร้างปฏิทินของคุณแล้ว ถึงเวลาที่จะมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ทำให้ผู้คนหยุดเลื่อนดู แผนที่จัดระเบียบอย่างดีเยี่ยม แต่เนื้อหาที่น่าสนใจจะขับเคลื่อนการเข้าถึง การเชื่อมต่อ และผลลัพธ์ที่มีความหมายบน LinkedIn
นี่คือวิธีสร้างเนื้อหาที่กลุ่มเป้าหมายของคุณอยากอ่าน (และอยากมีส่วนร่วม)
1. ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์จริง
ไม่มีอะไรเชื่อมโยงได้ดีไปกว่าเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวล่าสุด ข้อคิดที่น่าประหลาดใจจากโครงการ หรือบทเรียนที่ได้มาอย่างยากลำบาก ความจริงใจย่อมเหนือกว่าความสมบูรณ์แบบเสมอ
ต้องการหลักฐานว่าคอนเทนต์ที่กล้าและสนุกสนานยังสามารถสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่? เมื่อมีคนเปรียบเทียบ ClickUp กับ "Duolingo ของ B2B" มันไม่ได้หมายถึงคำชม แต่แทนที่จะลดระดับลง เราเลือกที่จะผลักดันให้มากขึ้น
เช่นเดียวกับที่ Duolingo เปลี่ยนการเรียนภาษาให้กลายเป็นกระแสไวรัล ClickUp ก็ใช้การเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บทเรียนที่เราได้คือ? เมื่อคุณพูดเหมือนคนอื่น คุณจะถูกเลื่อนผ่านไป แต่เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเอง คุณจะถูกจดจำ
🎯 อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด—แม้กระทั่งคำวิจารณ์—ให้กลายเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณแตกต่างจากผู้อื่น
ต้องการหลักฐานว่าคอนเทนต์ที่กล้าและสนุกสนานยังสามารถสร้างผลลัพธ์ได้หรือไม่? เมื่อมีคนเปรียบเทียบ ClickUp กับ "Duolingo ของ B2B" มันไม่ได้หมายถึงคำชม แต่แทนที่จะลดระดับลง เราเลือกที่จะผลักดันให้มากขึ้น
เช่นเดียวกับที่ Duolingo เปลี่ยนการเรียนภาษาให้กลายเป็นกระแสไวรัล ClickUp ก็ใช้การเล่าเรื่องที่ขับเคลื่อนด้วยบุคลิกภาพเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บทเรียนที่เราได้คือ? เมื่อคุณพูดเหมือนคนอื่น คุณจะถูกเลื่อนผ่านไป แต่เมื่อคุณเป็นตัวของตัวเอง คุณจะถูกจดจำ
🎯 อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนช่วงเวลาที่ไม่คาดคิด—แม้กระทั่งคำวิจารณ์—ให้กลายเป็นความชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่คุณแตกต่างจากผู้อื่น
นี่คือวิธีทำในโพสต์ของคุณ
ตัวอย่างเช่น เมื่อ Zoom ล่ม ความโกลาหลก็ตามมา แต่ ClickUp ไม่กระพริบตาเลย 👀
แทนที่จะดูความวุ่นวาย พวกเขาได้เปิดตัวป๊อปอัพแบบเรียลไทม์เพื่อโปรโมตฟีเจอร์ ClickUp Chatและ SyncUps เพื่อให้ทีมสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พลาดจังหวะสำคัญ
📉 วิกฤต? อาจจะ 📈 โอกาส? แน่นอน
นี่ไม่ใช่แค่การตลาดที่ชาญฉลาด—นี่คือบทเรียนชั้นครูใน กลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยช่วงเวลา ไม่มีอะไรเกินจริง แค่การลงมือทำอย่างรวดเร็ว คุณค่าที่แท้จริง และท่าทีที่กล้าหาญเล็กน้อย
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: บันทึกความสำเร็จเบื้องหลังเหล่านี้ไว้ในปฏิทินเนื้อหา LinkedIn ของคุณ เรื่องราวแบบนี้—ที่ความคิดไวตอบสนองความต้องการของผู้ใช้—คือความแท้จริงที่กลุ่มเป้าหมายของคุณจะจดจำ (และมีส่วนร่วมด้วย)
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: นักการตลาดอาจแชร์โพสต์เกี่ยวกับแคมเปญที่ล้มเหลวพร้อมกับการสะท้อนถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำแตกต่างออกไป สิ่งนี้ช่วยสร้างความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาอย่างรอบคอบในความคิดเห็น
ใช้ClickUp Docsเป็นสมุดบันทึกเนื้อหาส่วนตัวที่คุณสามารถจดบันทึกไอเดียดิบ ๆ เรื่องราวการทำงาน หรือบทเรียนต่าง ๆ ได้ทันทีที่เกิดขึ้น คุณสามารถจัดระเบียบไอเดียตามหัวข้อ เปลี่ยนจุด bullet point ให้กลายเป็นร่างบทความเต็มในภายหลัง และทำงานร่วมกับทีมเพื่อรับข้อเสนอแนะก่อนกำหนดเวลาเผยแพร่ เพิ่มแท็กเช่น "เรื่องราวส่วนตัว" หรือ "ข้อคิดด้านการเป็นผู้นำ" เพื่อให้เนื้อหาของคุณมีความหลากหลายและมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บรูปภาพ วิดีโอ และกราฟิกไว้ในงานโพสต์ LinkedIn ของคุณได้โดยตรง ใช้ ClickUp Docs หรือรายการเฉพาะเป็นคลังทรัพยากรกลาง ทำให้ง่ายต่อการค้นหา นำกลับมาใช้ใหม่ หรืออัปเดตภาพสำหรับโพสต์ในอนาคต
เอกสารเป็นฐานความรู้
สร้างฐานความรู้ที่มีชีวิตชีวาสำหรับทีมของคุณ—เก็บแนวทางเสียงของแบรนด์, แม่แบบโพสต์, และคู่มือ "วิธีการทำ" ใน ClickUp Docs, เชื่อมโยงโดยตรงกับปฏิทินเนื้อหาของคุณ
สร้างฐานความรู้ที่มีชีวิตชีวาสำหรับทีมของคุณ—เก็บแนวทางเสียงของแบรนด์, แม่แบบโพสต์, และคู่มือ "วิธีการ" ใน ClickUp Docs, เชื่อมโยงโดยตรงกับปฏิทินเนื้อหาของคุณ.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: บันทึกโพสต์ LinkedIn ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณไว้ใน ClickUp Docs เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่หรือโพสต์ซ้ำในภายหลังด้วยมุมมองใหม่
2. เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่ง—ประโยคแรกของคุณ คือ จุดดึงดูดความสนใจ
บน LinkedIn คุณมีพื้นที่ประมาณ 1–2 บรรทัดก่อนที่โพสต์ของคุณจะถูกตัดออก นั่นคือช่วงเวลาสำคัญที่จะตัดสินความสำเร็จของคุณ ไม่ว่าคุณจะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็นที่กล้าหาญ หรือเริ่มต้นด้วยสถิติที่น่าสนใจ จงทำให้ผู้อ่านอยากคลิก "…ดูเพิ่มเติม"
📌 ลองใช้เครื่องมืออย่างเช่นเครื่องมือ AI สำหรับคำบรรยายหากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเขียน
ตัวอย่าง:แทนที่จะใช้: "นี่คือสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ระหว่างการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเรา" ให้ใช้: "เราพลาดกำหนดการเปิดตัวไป 3 สัปดาห์—และนี่คือเหตุผลที่ฉันจะทำมันอีกครั้ง"
โพสต์นี้ใน ClickUp โดนใจสุดๆ ด้วยสิ่งที่ เราทุกคนเคยได้ยิน—และแอบหวั่นใจ:"ขอเพิ่มอีกอย่างได้ไหม?"
ไม่มีอะไรเกินจำเป็น เข้าใจได้ทันที นั่นคือวิธีที่คุณจะได้รับการคลิก "ดูเพิ่มเติม" บางครั้ง สิ่งที่ดึงดูดใจที่สุดคือการสะท้อนความจริง 🪞
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ผู้ก่อตั้งอาจเริ่มต้นด้วย:"คุณรู้ไหมว่าความเงียบที่น่าอึดอัดใจตอนที่ไปพักผ่อนกับทีม? ใช่... เราได้เผชิญหน้ากับมัน—และนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้"
💡 ฟีเจอร์ของ ClickUp: ClickUp Brain (AI)
กำลังดิ้นรนที่จะเขียนประโยคเปิดที่สมบูรณ์แบบหรือประโยคแรกที่ดึงดูดใจอยู่หรือเปล่า?ClickUp Brainสามารถช่วยคุณได้ ใช้มันเพื่อสร้างประโยคเปิดที่แข็งแกร่ง ปรับเปลี่ยนคำนำ หรือวิเคราะห์โทนเสียงของคุณ เพียงไฮไลต์ร่างของคุณภายในเอกสาร ClickUp หรือในภารกิจ แล้วขอให้ Brain ช่วยปรับให้ดูดีขึ้น—เหมือนมีบรรณาธิการส่วนตัวพร้อมให้บริการในเวิร์กสเปซของคุณ
โบนัสเพิ่มเติม? ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกจาก โมเดล AI ภายนอกหลายตัว รวมถึง GPT-4o, o3-mini, o1 และ Claude 3. 7 Sonnet สำหรับการเขียน การให้เหตุผล การวางแผน การออกแบบ และอื่นๆ
📖 อ่านเพิ่มเติม:ลองใช้เทมเพลตการวางแผนสื่อเหล่านี้เพื่อให้แคมเปญของคุณสอดคล้องกันมากขึ้น
3. อย่าเพียงแค่แบ่งปัน—แสดงคุณค่า
ผู้ชมของคุณไม่ได้มองหาบันทึกประจำวัน—พวกเขาต้องการข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ ถ่ายทอด หรือลงมือทำได้ แม้แต่โพสต์ที่ส่วนตัวที่สุดของคุณก็ควรทำให้พวกเขาคิดว่า "สิ่งนี้ให้ประโยชน์กับฉัน"
ตัวอย่างของรูปแบบที่มีคุณค่า:
- วิธีการทีละขั้นตอน
- "3 สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้จาก…" สรุป
- บทเรียนจากความล้มเหลวหรือการทดลองในอดีต
- แกลเลอรีหมุนพร้อมโครงสร้างหรือเทมเพลต
- เรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ใหญ่กว่า
อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกโพสต์ที่ต้องเริ่มต้นด้วยเรื่องราว—บางครั้ง ข้อมูล ก็คือ เรื่องราวนั้นเอง
กรณีศึกษา ClickUp กับ Chick-fil-A นี้คือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ของเนื้อหาที่ส่งมอบคุณค่าได้อย่างรวดเร็ว: ปัญหาชัดเจน ผลลัพธ์วัดได้ ความเกี่ยวข้องทันที
ต้องการให้ผู้ชมของคุณลงมือทำหรือไม่? ให้พวกเขาสิ่งที่พวกเขาสามารถชี้ให้เห็นได้ ไม่ว่าจะเป็นสถิติ ขั้นตอนทีละขั้นตอน หรือเรื่องราวความสำเร็จ—นี่คือประเภทของข้อมูลเชิงลึกที่ผู้คนมักจะจับภาพหน้าจอไว้
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ผู้นำด้านเนื้อหาสามารถเปลี่ยนกระบวนการปฐมนิเทศของพวกเขาให้กลายเป็นโพสต์ที่มีชื่อว่า "วิธีที่เราฝึกอบรมนักเขียนเนื้อหาใหม่ภายใน 30 วัน (โดยไม่ทำให้พวกเขารู้สึกหนักใจ)" นี่แหละที่แชร์ต่อได้
💡 ฟีเจอร์ของ ClickUp:แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดียใช้แม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpเพื่อสร้างโครงร่างที่มีโครงสร้างสำหรับแต่ละโพสต์ รวมถึงคำแนะนำสำหรับหัวข้อหลัก ข้อความสำคัญ คำกระตุ้นการตัดสินใจ วัสดุ และตัวเตือนการจัดรูปแบบ เช่น การใช้อีโมจิหรือการขึ้นบรรทัดใหม่ เป็นเคล็ดลับในการเขียนที่รวดเร็วโดยไม่สูญเสียความชัดเจน
🧐 คุณรู้หรือไม่? เอกสารต้นฉบับ (หรือที่เรียกว่า LinkedIn carousels)มีอัตราการมีส่วนร่วมเฉลี่ย 6.10% ทำให้เป็นหนึ่งในประเภทโพสต์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
4. นำเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมาใช้ใหม่
คุณไม่จำเป็นต้องคิดค้นสิ่งใหม่ทุกสัปดาห์ หากโพสต์ใดได้รับความสนใจ คุณสามารถนำแนวคิดนั้นมาใช้ใหม่ในรูปแบบอื่น อัปเดตด้วยข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ หรือปรับให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย
การนำแนวคิดมาใช้ใหม่:
- เปลี่ยนโพสต์ที่มีประสิทธิภาพสูงให้กลายเป็นคาร์ูเซล
- ดึงคำพูดและสร้างโพสต์ข้อความสั้นๆ โดยใช้คำพูดนั้นเป็นแกนหลัก
- สรุปโพสต์ยาวให้เหลือเพียง "3 ข้อสำคัญ" ที่กระชับและน่าสนใจ
- ขยายความคิดเห็นยอดนิยมให้กลายเป็นโพสต์เต็มรูปแบบ
โพสต์นี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ ของวิธีที่ ClickUp เปลี่ยนวิดีโอทีมที่มีประสิทธิภาพสูงให้กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์ 🎤 ถูกนำมาใช้ใหม่โดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง ไม่เพียงแต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเท่านั้น แต่ยัง เปลี่ยน ผู้ที่แอบดูเงียบๆ ให้กลายเป็นลูกค้าได้อีกด้วย
และนี่คือเวทมนตร์ที่แท้จริง: มันไม่ใช่โฆษณาที่ขัดเกลา มันเป็นของจริง ตลก และไม่คาดคิด ให้พนักงานของคุณได้พูด ให้เนื้อหาของคุณมีชีวิตชีวาอีกครั้ง—ในรูปแบบใหม่ ด้วยบริบทใหม่ เพื่อผลลัพธ์ใหม่
ตัวอย่างกรณีการใช้งาน: ผู้จัดการฝ่ายสรรหาที่โพสต์ข้อความไวรัลเกี่ยวกับ "สิ่งที่เราค้นหาในผู้สมัคร" สามารถแชร์เรื่องราวส่วนตัวเพิ่มเติมในภายหลังเกี่ยวกับวิธีที่รายการตรวจสอบนั้นช่วยให้พวกเขาพบผู้สมัครที่ไม่คาดคิด
💡 ฟีเจอร์ของ ClickUp: ความสัมพันธ์ของงาน
ใน ClickUp คุณสามารถเชื่อมโยงงานเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันโดยใช้ความสัมพันธ์ของงาน (Task Relationships) ซึ่งช่วยให้คุณติดตามเนื้อหาที่ถูกนำไปใช้ใหม่ หลีกเลี่ยงการทำงานซ้ำซ้อน และเห็นที่มาของแนวคิดเนื้อหาต่างๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานกับรูปแบบหรือแคมเปญที่หลากหลาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ค้นพบเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียเพิ่มเติมเพื่อขยายการสร้างไอเดีย
5. ส่งเสริมการสนทนา (แต่ให้ดูเป็นธรรมชาติ)
อัลกอริทึมของ LinkedIn ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม และความคิดเห็นมีน้ำหนักมากกว่าการกดไลค์ อย่างไรก็ตาม การถามว่า "คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้าง?" ที่ท้ายโพสต์ทุกครั้งอาจไม่เพียงพอ
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้กำหนดกรอบโพสต์ของคุณเพื่อเชิญชวนให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นธรรมชาติ:
- แสดงความคิดเห็นของคุณ จากนั้นถามผู้อื่นว่าพวกเขาเคยมีประสบการณ์คล้ายกันหรือไม่
- นำเสนอปัญหาที่สร้างความลำบากใจและถามว่าผู้อื่นจะจัดการกับมันอย่างไร
- แบ่งปันชัยชนะเบื้องหลังและแท็กผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง
ยกตัวอย่างเช่น ส่วนความคิดเห็นนี้ 👇กรณีศึกษาหนึ่ง, ปฏิกิริยาจริงไม่กี่อย่าง, และทันใดนั้น—ผู้คนก็เริ่มแสดงความคิดเห็นเหมือนเป็นการพูดคุยที่โต๊ะอาหารกลางวัน
💡 ฟีเจอร์ของ ClickUp: ความคิดเห็น + กระทู้
เมื่อโพสต์ของคุณถูกกำหนดเวลาใน ClickUp แล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์ความคิดเห็นภายในงานหรือเอกสารของคุณเพื่อรับข้อเสนอแนะภายในทีม เพื่อนร่วมทีมสามารถแนะนำ CTA อื่น ๆ ให้แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นด้วยอีโมจิได้—ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการและยกระดับคุณภาพของโพสต์ของคุณก่อนเผยแพร่
🎉 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ผู้ใช้ LinkedIn ครึ่งหนึ่งมีอายุระหว่าง25–34 ปี ดังนั้นปรับโทนและรูปแบบโพสต์ของคุณให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งสร้างอาชีพและเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาเหล่านี้
ข้อคิดสุดท้าย: ปฏิทิน LinkedIn ของคุณ พร้อมใช้งานแล้ว ✅
การสร้างตัวตนบน LinkedIn ไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นงานประจำที่สอง ด้วยปฏิทินเนื้อหาที่วางแผนมาอย่างดี กระบวนการนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ต้องเร่งรีบอีกต่อไป แต่เป็นการเล่าเรื่องอย่างมีกลยุทธ์—ในแบบของคุณเอง
💖 คุณไม่จำเป็นต้องเป็นกระแสเพื่อสร้างผลกระทบ ความจริงใจคือสิ่งที่ชนะเสมอ
ไม่ว่าคุณจะมุ่งเน้นการเพิ่มการมองเห็น ดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย หรือสร้างแบรนด์ส่วนตัวของคุณ ปฏิทินที่วางแผนอย่างดีจะเสริมสร้างกลยุทธ์ LinkedIn ของคุณโดยรวม มันช่วยให้เนื้อหาของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
- ช่วยให้คุณมีความสม่ำเสมอ (แม้ในสัปดาห์ที่ยุ่ง)
- สร้างพื้นที่สำหรับโพสต์ที่ตรงเวลาและแท้จริง
- ช่วยให้คุณวัดสิ่งที่ได้ผล—และทำสิ่งนั้นให้มากขึ้น
และส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่จำเป็นต้องสลับเครื่องมือ แท็บ และเทมเพลตเพื่อให้มันเกิดขึ้น
✨ ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการทำงาน รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน—กลยุทธ์ การจัดตารางเวลา การทำงานร่วมกัน และการสร้างเนื้อหาด้วย AI—ในที่เดียว ตั้งแต่การระดมความคิดใน Docs ไปจนถึงการวางแผนในมุมมองปฏิทิน และการปรับแต่งโพสต์ด้วย ClickUp Brain ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อก้าวล้ำบน LinkedIn อยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณแล้ว
พร้อมที่จะทำให้การเล่น LinkedIn ของคุณง่ายขึ้นหรือไม่?
🎯เริ่มต้นใช้งาน ClickUpและเริ่มวางแผนโพสต์ที่สร้างผลลัพธ์ได้จริง