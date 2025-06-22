เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้แคมเปญของคุณเป็นอัตโนมัติ

การตลาดทางอีเมล: คุณเขียน คุณส่ง คุณหวัง... แล้วคุณก็สงสัยว่ามันผิดพลาดตรงไหน
ข่าวดีคือ? คุณไม่ต้องกังวลกับหัวเรื่องหรือคำกระตุ้นการตัดสินใจอีกต่อไป เครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI จะสร้างอีเมลที่มีอัตราการแปลงสูงให้คุณภายในไม่กี่วินาที—ไม่ต้องลังเลใจอีกต่อไป
พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูล, ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้, และแม้กระทั่งปรับเวลาส่งให้เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้ในขณะที่ AI จัดการกับส่วนที่เหลือ
ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพหรือขยายแบรนด์อีคอมเมิร์ซ เครื่องมือ AI สามารถช่วยอัตโนมัติแคมเปญของคุณและเพิ่มอัตราการเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก
มาทำความเข้าใจกันว่าเครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI ทำงานอย่างไร และพบกับเครื่องมือที่ดีที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI?
ด้วยเครื่องมือเขียน AI มากมายที่ช่วยให้คุณสร้างอีเมลที่ดีขึ้นและเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อดึงดูดผู้ชมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้อย่างไร?
นี่คือวิธี:
- การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์: มองหาเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรม และความชอบ เพื่อสร้างข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนถูกเขียนขึ้นสำหรับผู้รับแต่ละคนโดยเฉพาะ
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติทางอีเมล, แบ่งกลุ่มผู้ชม, และกระตุ้นการส่งอีเมลตามการกระทำของผู้ใช้ เช่น การทิ้งรถเข็นไว้หรือการลงทะเบียนรับจดหมายข่าว
- การเขียนคุณภาพสูง: เลือกเครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจและเหมือนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: มองหาแพลตฟอร์มที่มีการทดสอบ A/B, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงหัวข้ออีเมล, เพิ่มอัตราการคลิกผ่าน, และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้สูงสุด
- การผสานรวม: เลือกใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้ AIที่สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณ (เช่น HubSpot หรือ Salesforce), แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (Shopify, WooCommerce), หรือเครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม
|เครื่องมือ
|คุณสมบัติเด่น
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ราคา*
|ClickUp
|การจัดการงาน, แม่แบบการวางแผนอีเมล, และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
|การจัดการโครงการการตลาดทางอีเมลแบบครบวงจร
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ฮับสปอต
|การตลาดขาเข้าอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานระบบ CRM
|ประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการทำงานอัตโนมัติของแคมเปญ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
|เมลชิมพ์
|ใช้งานง่ายพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงและการทดสอบ A/B
|ความเรียบง่ายพร้อมการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13 ต่อเดือน
|แอคทีฟแคมเปญ
|การปรับแต่งอีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการรณรงค์หลายช่องทาง
|ประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยระบบอัตโนมัติ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
|Omnisend
|การตลาดแบบหลายช่องทางผ่านอีเมล, SMS และการแจ้งเตือนแบบพุช
|ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีการตลาดผ่านอีเมลและ SMS ขั้นสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11.20 ต่อเดือน
|Copy. ai
|เนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับอีเมลที่ดึงดูดใจ
|การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วสำหรับนักการตลาด
|ราคาตามความต้องการ
|Brevo
|รวมการตลาดผ่านอีเมล, SMS, และแชท
|การสื่อสารหลายช่องทางสำหรับธุรกิจ
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
|GetResponse
|ระบบอีเมลอัตโนมัติพร้อมฟีเจอร์สัมมนาออนไลน์และหน้าแลนดิ้งเพจ
|การตลาดผ่านอีเมลและสัมมนาออนไลน์แบบครบวงจร
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
|Jasper AI
|การสร้างเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พร้อมปรับแต่งเสียงแบรนด์ตามต้องการ
|การเขียนเนื้อหาอีเมลคุณภาพสูงและการทำงานอัตโนมัติ
|แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
|Hypotenuse AI
|การสร้างเนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการตลาดทางอีเมลปริมาณมาก
|เนื้อหาการตลาดทางอีเมลที่มีปริมาณมากและคุณภาพสูง
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $150/เดือน
10 อันดับเครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด
วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์
นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp
1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการตลาดทางอีเมลกับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม)
ClickUpเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านการตลาดที่ครอบคลุม ซึ่งรวบรวมเนื้อหา กำหนดเวลา กลยุทธ์ และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์ของมัน,ClickUp Brain, ช่วยในการร่างทุกอย่างตั้งแต่หัวเรื่องและคำนำในอีเมลไปจนถึงการเรียกร้องให้ดำเนินการที่น่าสนใจและการติดตามผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนอีเมล
ขณะที่คุณสร้างเนื้อหาอีเมล ระบบสามารถสร้างงานเขียนที่เกี่ยวข้อง งานแก้ไข และงานอนุมัติโดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังดึงบริบทที่เกี่ยวข้องจากโครงการ เอกสาร งาน และการสนทนา เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถสลับระหว่าง LLMs ชั้นนำอย่าง ChatGPT และ Claude ได้โดยตรงใน ClickUp Brain เพื่อให้ได้โทนและโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด
เมื่อคุณมีไอเดียแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดระเบียบพวกมัน ด้วยClickUp Docs คุณสามารถร่างและปรับปรุงบรรทัดหัวเรื่อง, เนื้อหาอีเมล, การติดตามผล, สรุปแคมเปญ,และรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมลได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม
สมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้, ทิ้งความคิดเห็น, เสนอการแก้ไข, หรือแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้คำแนะนำหรือการอนุมัติ. สิ่งนี้ทำให้ผู้เขียน, นักออกแบบ, และผู้จัดการสามารถร่วมมือกันในเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ และทำให้การให้คำแนะนำสั้นลง.
เมื่อถึงเวลาวางแผนและสร้างภาพรวมของแคมเปญ คุณต้องการเครื่องมือที่รวมคุณสมบัติของซอฟต์แวร์จัด ตารางงานและแอปปฏิทินเข้าไว้ด้วยกัน
ClickUp Calendarรวมงาน กิจกรรม และการประชุมของคุณไว้ในตารางเวลาที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและตรงเวลา คุณสามารถลากและวางงานบนปฏิทินการตลาดของคุณได้เมื่อคุณต้องการเลื่อนแคมเปญหรือปรับเส้นเวลา
การจัดตารางงานแบบลากและวาง, ภาพรวมรายวัน, และการติดตามงานค้าง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีขั้นตอนใดถูกมองข้ามในแคมเปญที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
พร้อมที่จะเปิดตัวแคมเปญของคุณหรือยัง?ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางอีเมลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามแคมเปญทางอีเมลได้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์, รายการ, และงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแคมเปญทางอีเมลแต่ละแคมเปญ และใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามงานที่เปิดอยู่, สถานะของแคมเปญ, และตัวชี้วัดที่สำคัญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้ดียิ่งขึ้นClickUp Automationsจะเข้ามาจัดการงานที่ซ้ำซากแทนคุณ แทนที่จะต้องอัปเดตงานด้วยตนเอง ติดตามการอนุมัติ หรือคอยตรวจสอบกำหนดส่ง คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ที่อิงตามการดำเนินการเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ หรือตั้งค่างานประจำสำหรับจดหมายข่าว การติดตามผล หรือโปรโมชั่นตามฤดูกาล
หากคุณต้องการกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดทางอีเมลของคุณลองใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUp
📣 ClickUp ในการใช้งานจริง:
ลองนึกภาพการวางแผนแคมเปญส่งเสริมการขายในฤดูใบไม้ผลิ—ทีมของคุณร่างเนื้อหาอีเมลใน ClickUp Docs ใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งหัวเรื่อง วางแผนไทม์ไลน์การส่งในมุมมองปฏิทิน และติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ทุกงานตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการทดสอบ A/B ได้รับการกำหนดอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติ—ไม่ต้องสลับเครื่องมือ ไม่ต้องพลาดขั้นตอน
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น กลุ่มเป้าหมาย, ลิงก์แคมเปญ, จำนวนคลิกทั้งหมด, อีเมลที่ส่งแล้ว และอัตราการคลิกผ่าน เพื่อจัดเก็บข้อมูลแคมเปญที่สำคัญ
- แบ่งกลุ่มรายชื่อของคุณออกเป็นกลุ่มตามเป้าหมายของแคมเปญด้วยมุมมองตารางใน ClickUp
- ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณด้วยการวิเคราะห์ และปรับแนวทางของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การวางแผนและการจัดตาราง: วางแผนแคมเปญอีเมลหลายขั้นตอนและลำดับความสำคัญบนไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
- การติดตามเป้าหมาย: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดและวัดผล KPI การตลาดผ่านอีเมลที่เฉพาะเจาะจง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบภายในโครงการของคุณและแปลงข้อความให้เป็นงานด้วยClickUp Chat
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเล็กน้อยในตอนแรกเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย
ราคาของ ClickUp
ตารางราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!
ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!
2. Hubspot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบดึงดูดอัตโนมัติด้วย AI และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ของ HubSpot สร้างหัวข้ออีเมล เนื้อหา และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) สำหรับแคมเปญอีเมลประเภทต่างๆ ได้ทันที เช่น จดหมายข่าว ข้อเสนอส่งเสริมการขาย การติดตามลูกค้า ฯลฯ ด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายสำหรับการทดสอบ A/B และมั่นใจได้ว่าข้อความจะสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
เครื่องมือนี้ได้ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ภายใน HubSpot's Marketing Hub ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้าง, ส่ง,และวิเคราะห์แคมเปญอีเมลได้จากแดชบอร์ดเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot
- ข้อความส่วนบุคคล: ปรับแต่งน้ำเสียง โครงสร้าง และเนื้อหาของข้อความตามข้อมูล CRM และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างอีเมลที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและโน้มน้าวใจ
- การแบ่งกลุ่มผู้ชม: ช่วยแบ่งกลุ่มผู้ชมตามการซื้อสินค้าในอดีต, การเยี่ยมชมเว็บไซต์, ประวัติการมีส่วนร่วม, ข้อมูลประชากร, และคะแนนผู้ติดต่อ
- การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: บันทึกข้อมูลแคมเปญโดยอัตโนมัติใน HubSpot CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามอัตราการเปิด, การส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, และอื่น ๆ
ข้อจำกัดของ Hubspot
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าความสามารถในการรายงานของพวกเขา แม้จะดีพอสมควร แต่บ่อยครั้งขาดความลึกและการปรับแต่งที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ
ราคาของ Hubspot
- ฟรี
- Marketing Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน
- Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubspot อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2:
เครื่องมือการตลาดทางอีเมล เมื่อรวมกับหน้า landing page และระบบ CRM ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถติดตามและรายงานกิจกรรมของลีดได้อย่างง่ายดาย
เครื่องมือการตลาดทางอีเมล เมื่อรวมกับหน้า landing page และระบบ CRM ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถติดตามและรายงานกิจกรรมของลีดได้อย่างง่ายดาย
3. Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลที่ใช้งานง่าย พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงและความสามารถในการทดสอบ A/B)
Mailchimp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักการตลาดที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ เทคโนโลยี AI ของมันสามารถรันแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ เช่นแคมเปญแบบหยด และส่งอีเมลที่กระตุ้นตามการโต้ตอบของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำที่ชาญฉลาดตามพฤติกรรมของผู้ชม ช่วยคุณปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่หัวเรื่องไปจนถึงเวลาในการส่ง
ด้วยคุณสมบัติการทดสอบ A/B ทีมการตลาดสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาในตัวอีเมลที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและติดตามตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปิด, อัตราการคลิกผ่าน, และการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp
- การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม: ประเมินความสามารถในการอ่านของอีเมลของคุณ วิเคราะห์การผสานรวมของข้อความและรูปภาพ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อความ รูปภาพ และการจัดวาง
- การผสานแบรนด์: ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของแบรนด์ของคุณ เช่น โลโก้ สี ฟอนต์ และรูปภาพ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกสื่อการตลาด
- การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: กำหนดเส้นทางต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจเลือกเดินเพื่อช่วยในการทำให้การโต้ตอบเป็นไปโดยอัตโนมัติตามการกระทำหรือเหตุการณ์เฉพาะ
ข้อจำกัดของ Mailchimp
- ขาดการทำงานร่วมกันและฟีเจอร์การจัดการโครงการทางอีเมลขั้นสูงที่นอกเหนือจากกระบวนการอนุมัติแคมเปญ
ราคาของ Mailchimp
- ฟรี
- สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
- มาตรฐาน: $20/เดือน
- พรีเมียม: $350/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (17,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Mailchimp อย่างไรบ้าง?
นี่คือรีวิว G2–
Mailchimp มอบวิธีการสร้างรายชื่ออีเมลของฉันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามารถปรับแต่งได้ ทำให้ฉันสามารถเพิ่มเอกลักษณ์ของแบรนด์ลงในแบบฟอร์ม และยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฉันได้อย่างง่ายดายด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด
Mailchimp มอบวิธีการสร้างรายชื่ออีเมลของฉันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามารถปรับแต่งได้ ทำให้ฉันสามารถเพิ่มเอกลักษณ์ของแบรนด์ลงในแบบฟอร์ม และยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฉันได้อย่างง่ายดายด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด
📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ ตัวด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!
4. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลผ่านแคมเปญอีเมลที่เสริมด้วย AI)
ActiveCampaign ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการการปรับแต่งในระดับลึกโดยใช้ความพยายามด้วยตนเองให้น้อยที่สุด ด้วยการใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างเนื้อหาอีเมลและภาพ ช่วยคุณในการปรับกระบวนการสร้างให้รวดเร็วและรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ ฟีเจอร์การรายงานและวิเคราะห์เชิงลึกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคลิก การเปิด การเด้งกลับ และเมตริกสำคัญอื่น ๆ เพื่อประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการอีเมลของคุณ
เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถขยายแคมเปญของคุณให้ครอบคลุมมากกว่าอีเมล โดยการผสานรวมการตลาดผ่าน SMS, โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- การสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างและปรับแต่งเนื้อหาอีเมลและหน้าแลนดิ้งเพจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
- การจัดการชื่อเสียง: ตรวจสอบรูปแบบการส่งเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งและป้องกันไม่ให้อีเมลถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
- ตัวอย่างแคมเปญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลแสดงผลได้อย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์ กล่องจดหมาย และอุปกรณ์ต่างๆ
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแดชบอร์ดรายงานไม่ใช้งานง่าย และอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงจากการทดสอบ A/B ในรายงานแคมเปญ
ราคาของ ActiveCampaign
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
- พลัส: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $79/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $145/เดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ActiveCampaign อย่างไรบ้าง?
มันมีเกือบทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อจัดการจากมุมมองการตลาด: แผ่นงานที่สมบูรณ์เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดทางอีเมล, ระบบอัตโนมัติ, แบบฟอร์มสำหรับเว็บไซต์, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกมากมาย เป็นต้น
มันมีเกือบทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อจัดการจากมุมมองการตลาด: แผ่นงานที่สมบูรณ์เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดทางอีเมล, ระบบอัตโนมัติ, แบบฟอร์มสำหรับเว็บไซต์, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกมากมาย เป็นต้น
5. Omnisend (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบหลายช่องทาง รวมถึงอีเมล, SMS, และการแจ้งเตือนแบบพุช สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ)
Omnisend นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสร้าง การปรับแต่ง และการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดทางอีเมลสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างอีเมลที่สามารถช้อปปิ้งได้ซึ่งมีบล็อกเนื้อหาแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับอีคอมเมิร์ซ เช่น ตัวเลือกรายการสินค้าและรหัสส่วนลดพิเศษ
คุณสามารถเลือกจากบล็อกเนื้อหา 16 แบบที่แตกต่างกัน เช่น เมนู รายการสินค้า รูปภาพ และรหัสคูปองส่วนลด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและฟังก์ชันการใช้งานของอีเมลของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Omnisend
- ตัวกระตุ้นแคมเปญ: ส่งอีเมลที่ยังไม่ได้เปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เต็มที่และรองรับการใช้งานบนมือถือ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์ของแบรนด์คุณ
- ข้อมูลเชิงลึกแบบหลายช่องทาง: ประเมินประสิทธิภาพข้ามช่องทางด้วย KPI ที่แบ่งตามช่องทางเพื่อระบุแนวโน้มและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น
ข้อจำกัดของ Omnisend
- เครื่องมือนี้มีระบบเชื่อมต่อที่จำกัดนอกเหนือจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและการตลาด
ราคา Omnisend
- ฟรี
- มาตรฐาน: $11. 20/เดือน
- ข้อดี: $41. 30/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
Omnisend คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Omnisend อย่างไรบ้าง?
ออกแบบมาเพื่อทำให้การตลาดทางอีเมลและ SMS ง่ายขึ้น Omnisend มอบรูปลักษณ์ที่มืออาชีพและน่าสนใจโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก มันช่วยให้เราสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถถูกกระตุ้นตามพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ประวัติการเข้าชมหรือการซื้อที่ผ่านมา
ออกแบบมาเพื่อทำให้การตลาดทางอีเมลและ SMS ง่ายขึ้น Omnisend มอบรูปลักษณ์ที่มืออาชีพและน่าสนใจให้เราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก มันช่วยให้เราสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ ซึ่งสามารถถูกกระตุ้นตามพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ประวัติการเรียกดูหรือการซื้อที่ผ่านมา
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
6. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อเขียนข้อความอีเมลที่น่าสนใจ)
Copy.ai เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงแรงมาก ด้วยการอัตโนมัติกระบวนการร่างเบื้องต้น จึงช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรภายนอก นอกจากนี้ยังช่วยสร้างไอเดียเนื้อหาและบรีฟโดยอัตโนมัติตามแนวโน้มการค้นหาและข้อมูลเชิงลึก และปรับให้เหมาะสมสำหรับการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา
เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้โดยอัตโนมัติผ่านการถอดเสียง การสกัดข้อมูลเชิงลึก และการสร้างเนื้อหาแบบยาว ในขณะที่ยังคงรักษาความถูกต้องและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้พูดและผู้เชี่ยวชาญไว้
คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลหลากหลายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ตรงจุดและมีคุณค่า
- การแปลเนื้อหา: แปลเอกสารการขายเป็นหลายภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความ การวางตำแหน่ง และสินทรัพย์หลักสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น
- ลำดับอีเมลอัตโนมัติ: ตั้งค่าอีเมลที่ส่งโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการกระทำเฉพาะของผู้สมัครสมาชิก เช่น การสมัครสมาชิกหรือการซื้อสินค้า
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- บางครั้ง เครื่องมืออาจสร้างเนื้อหาที่เผยแพร่ไปแล้ว และอาจถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นการลอกเลียนแบบ
ราคาของ Copy.ai
- ราคาตามความต้องการ
Copy.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?
ฉันพบว่าอินเทอร์เฟซของเครื่องมือนี้ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ฉันใช้ Copy.ai สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียและคำอธิบายสินค้า บทนำบล็อก และข้อความบนเว็บไซต์
ฉันพบว่าอินเทอร์เฟซของเครื่องมือนี้ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ฉันใช้ Copy.ai สำหรับโพสต์ในโซเชียลมีเดียและคำอธิบายสินค้า บทนำบล็อก และข้อความบนเว็บไซต์
7. Brevo (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการตลาดทางอีเมล, แคมเปญ SMS, และฟังก์ชันการแชท)
Brevo (เดิมชื่อ Sendinblue) เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบหลายช่องทางที่รวมอีเมล, SMS, และแชทเข้าด้วยกัน—ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับแบรนด์ที่ต้องการรวมศูนย์ความพยายามในการสื่อสารของพวกเขา
ผู้ช่วย AI ของมันช่วยสร้างหัวข้อและเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการออกแบบอีเมลและจดหมายข่าวอย่างมืออาชีพโดยใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางหรือปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว
ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขาย การตลาด และตัวแทนสนทนา ธุรกิจสามารถทำการแบ่งกลุ่มผู้ชมโดยอัตโนมัติ สร้างอีเมลขายได้ทันที ถอดเสียงการสนทนา และแนะนำผลิตภัณฑ์แบบไดนามิกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ Brevo
- การแบ่งกลุ่มผู้ชม: ใช้ตัวกรองและคุณลักษณะเพื่อสร้างกลุ่มผู้รับที่กำหนดเองและรายการไดนามิกที่อัปเดตโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของผู้สมัครสมาชิก
- การอัตโนมัติของแคมเปญ: ใช้เวิร์กโฟลว์และระบบตอบกลับอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานเพื่อดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยอีเมลต้อนรับ, อีเมลวันเกิด, และอีเมลสำหรับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้
- แบบฟอร์มสมัครสมาชิก: ขยายฐานสมาชิกของคุณและส่งเนื้อหาและโปรโมชั่นที่ตรงเป้าหมายโดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น อีเมลและความชอบ
ข้อจำกัดของ Brevo
- บางครั้ง การออกแบบอีเมลอาจถูกตั้งค่าผิดพลาด แพลตฟอร์มอาจทำงานช้าลง ทำให้กระบวนการสร้างอีเมลยากขึ้น
ราคาของ Brevo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $9/เดือน
- ธุรกิจ: $18/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Brevo
- G2: 4. 5/5 (2,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,800+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Brevo อย่างไรบ้าง?
แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งได้ง่ายมาก และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การจัดการแคมเปญเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับชุมชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก
แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งได้ง่ายมาก และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การจัดการแคมเปญเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้ฉันสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก
📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจบอีเมลอย่างมืออาชีพ (+ตัวอย่าง)
8. GetResponse (เหมาะที่สุดสำหรับชุดการตลาดที่มีคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติทางอีเมล, การสัมมนาออนไลน์, และหน้า landing)
GetResponse ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและส่งจดหมายข่าว อีเมลตอบกลับอัตโนมัติ และอีเมลอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง พร้อมฟีเจอร์สร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ จุดเด่นของ GetResponse คือความสามารถในการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานการตลาดเนื้อหาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจไว้ในเครื่องมือเดียว
คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามของคุณ และจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้โดยตรง
เครื่องมือนี้มีเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ามากกว่า 150 แบบ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ งานอีเวนต์ วันหยุด และข้อความส่งเสริมการขาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse
- โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ: ครอปภาพ, ใช้ฟิลเตอร์, เพิ่มข้อความ, และปรับสีด้วยเครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างการออกแบบที่มืออาชีพ
- การปรับเวลาส่งให้เหมาะสม: ส่งอีเมลไปยังผู้สมัครสมาชิกในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดอ่านของพวกเขา โดยวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของพวกเขา และปรับเวลาส่งให้อยู่ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
- การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น: ส่งอีเมลในเวลาท้องถิ่นเดียวกันสำหรับผู้สมัครสมาชิกแต่ละคน โดยไม่คำนึงถึงเขตเวลาของพวกเขา ด้วยคุณสมบัติ 'Time Travel'
ข้อจำกัดของ GetResponse
- เครื่องมือนี้ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การแชร์เอกสาร การแชท และความคิดเห็น
ราคาของ GetResponse
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- นักการตลาด: $59/เดือน
- ผู้สร้าง: $69/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว GetResponse
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง GetResponse อย่างไรบ้าง?
GetResponse ช่วยให้ฉันสามารถสร้าง ส่ง จัดการ และติดตามการตอบกลับอีเมลได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการสร้างและส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ถือเป็นหนึ่งในข้อดีที่สำคัญ
GetResponse ช่วยให้ฉันสามารถสร้าง ส่ง จัดการ และติดตามการตอบกลับอีเมลได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการสร้างและส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ถือเป็นหนึ่งในข้อดีที่สำคัญ
9. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลอัตโนมัติพร้อมปรับแต่งเสียงแบรนด์)
ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย Jasper AI ช่วยในการสร้างหัวข้ออีเมลที่น่าสนใจ เนื้อหาภายใน และข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Jasper ช่วยเขียนและแก้ไขอีเมลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Gmail และ Outlook ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างเนื้อหาได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน คุณสามารถกำหนดเสียงและแนวทางสไตล์ของแบรนด์ที่กำหนดเองภายในเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลทั้งหมดสอดคล้องกับแบรนด์และโทนเสียงของบริษัท
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI
- คู่มือสไตล์: เปิดใช้งานการตั้งค่ากฎและการจัดรูปแบบสำหรับการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนขององค์กรของคุณ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสาร
- การปรับแต่งเนื้อหา: ใช้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท, กลยุทธ์, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม, การวิเคราะห์คู่แข่ง, เป็นต้น, เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกปรับให้เหมาะกับบริบททางธุรกิจของคุณ
- แนวทางด้านภาพ: ใช้คู่มือแบรนด์เพื่อระบุภาพที่ละเมิดและแนะนำการแก้ไข
ข้อจำกัดของ Jasper AI
- ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือนี้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหา และอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงอยู่บ้าง
ราคา Jasper AI
- ผู้สร้าง: $49/เดือน
- ข้อดี: $69/เดือน
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Jasper AI
- G2: 4. /5 (+ รีวิว)
- Capterra: 4. /5 (+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?
Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา
10. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการตลาดทางอีเมลคุณภาพสูง)
Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการ เนื้อหาปริมาณมากและมีคุณภาพสูง รวมถึงอีเมลการตลาด
เครื่องมือสร้างข้อความของมันช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับความต้องการต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, บล็อกโพสต์, โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, เนื้อหาเว็บไซต์, เป็นต้น ด้วยวัตถุประสงค์ของอีเมลและคำค้นหาที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลนำเข้าเพียงอย่างเดียว เครื่องมือนี้จะสร้างหัวข้อและเนื้อหาที่เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI
- รายละเอียดสินค้า: สร้างรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการหรือจำนวนมากได้ พร้อมผสานคำค้นหา SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา
- นักเขียนบล็อก: สร้างบทความบล็อกและเนื้อหาการตลาดที่มีคุณภาพสูง มีข้อเท็จจริง และปรับให้เหมาะสมกับ SEO
- โปรแกรมแก้ไขภาพ: ปรับปรุงความละเอียดของภาพ, ปรับการตัดภาพให้เป็นมาตรฐาน, และลบหรือเปลี่ยนพื้นหลังของภาพหลายภาพพร้อมกัน
ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉาก
- บางครั้งมีการพูดซ้ำประโยคที่คล้ายกันภายในเนื้อหาเดียวกัน
การกำหนดราคา Hypotenuse AI
- ฟรี
- พื้นฐาน: $150/เดือน
- อีคอมเมิร์ซโปร: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI
- G2: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Hypotenuse AI อย่างไรบ้าง?
นักเขียน AI ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในการเขียนบทความที่ดีเยี่ยม และฉันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปริมาณการเข้าชมที่ขับเคลื่อนด้วย SEO ของฉันภายในเพียงไม่กี่วัน
นักเขียน AI ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในการเขียนบทความที่ดีเยี่ยม และฉันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปริมาณการเข้าชมที่ขับเคลื่อนด้วย SEO ของฉันภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน
📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินการตลาดฟรีสำหรับเนื้อหา
สัมผัสการตลาดอีเมลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การตลาดผ่านอีเมลไม่จำเป็นต้องเป็นเกมของการเดา ด้วยเครื่องมือสร้างอีเมล AI ฟรีที่เหมาะสม คุณสามารถประหยัดเวลา เพิ่มการมีส่วนร่วม และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณได้อย่างมั่นใจ
ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ—เครื่องมือสร้างอีเมล AI ที่ทรงพลังและฟรี พร้อมด้วย ClickUp Brain และการวางแผนแคมเปญที่ราบรื่นผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีเมล
ตั้งแต่การร่างอีเมลการตลาดที่น่าสนใจไปจนถึงการมอบหมายงาน การกำหนดเส้นตาย และการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ClickUp เชื่อมโยงทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณไว้ในที่เดียว
สมัครฟรีวันนี้และให้ ClickUp ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จครั้งใหญ่ในอีเมลของคุณ! 🎉