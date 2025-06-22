บล็อก ClickUp

เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุดเพื่อทำให้แคมเปญของคุณเป็นอัตโนมัติ

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
22 มิถุนายน 2568

การตลาดทางอีเมล: คุณเขียน คุณส่ง คุณหวัง... แล้วคุณก็สงสัยว่ามันผิดพลาดตรงไหน

ข่าวดีคือ? คุณไม่ต้องกังวลกับหัวเรื่องหรือคำกระตุ้นการตัดสินใจอีกต่อไป เครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI จะสร้างอีเมลที่มีอัตราการแปลงสูงให้คุณภายในไม่กี่วินาที—ไม่ต้องลังเลใจอีกต่อไป

พวกเขาวิเคราะห์ข้อมูล, ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับผู้ใช้, และแม้กระทั่งปรับเวลาส่งให้เหมาะสมเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้ในขณะที่ AI จัดการกับส่วนที่เหลือ

ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพหรือขยายแบรนด์อีคอมเมิร์ซ เครื่องมือ AI สามารถช่วยอัตโนมัติแคมเปญของคุณและเพิ่มอัตราการเปิดใช้งานได้เพียงไม่กี่คลิก

มาทำความเข้าใจกันว่าเครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI ทำงานอย่างไร และพบกับเครื่องมือที่ดีที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI?

ด้วยเครื่องมือเขียน AI มากมายที่ช่วยให้คุณสร้างอีเมลที่ดีขึ้นและเครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AIเพื่อดึงดูดผู้ชมของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจะเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมได้อย่างไร?

นี่คือวิธี:

  • การปรับแต่งส่วนบุคคลด้วยปัญญาประดิษฐ์: มองหาเครื่องมือที่ใช้ข้อมูลลูกค้า พฤติกรรม และความชอบ เพื่อสร้างข้อความที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล ซึ่งให้ความรู้สึกเหมือนถูกเขียนขึ้นสำหรับผู้รับแต่ละคนโดยเฉพาะ
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถนำไปใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติทางอีเมล, แบ่งกลุ่มผู้ชม, และกระตุ้นการส่งอีเมลตามการกระทำของผู้ใช้ เช่น การทิ้งรถเข็นไว้หรือการลงทะเบียนรับจดหมายข่าว
  • การเขียนคุณภาพสูง: เลือกเครื่องมือสร้างอีเมลด้วย AI ที่ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจและเหมือนมนุษย์ ซึ่งสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์คุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: มองหาแพลตฟอร์มที่มีการทดสอบ A/B, การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ, และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงหัวข้ออีเมล, เพิ่มอัตราการคลิกผ่าน, และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลงให้สูงสุด
  • การผสานรวม: เลือกใช้เครื่องมือการตลาดทางอีเมลที่ใช้ AIที่สามารถผสานรวมกับระบบ CRM ของคุณ (เช่น HubSpot หรือ Salesforce), แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ (Shopify, WooCommerce), หรือเครื่องมือวิเคราะห์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุดในภาพรวม

เครื่องมือคุณสมบัติเด่นเหมาะที่สุดสำหรับราคา*
ClickUpการจัดการงาน, แม่แบบการวางแผนอีเมล, และคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AIการจัดการโครงการการตลาดทางอีเมลแบบครบวงจรฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
ฮับสปอตการตลาดขาเข้าอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการผสานระบบ CRMประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและการทำงานอัตโนมัติของแคมเปญมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $20 ต่อเดือนต่อที่นั่ง
เมลชิมพ์ใช้งานง่ายพร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงและการทดสอบ A/Bความเรียบง่ายพร้อมการวิเคราะห์และระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $13 ต่อเดือน
แอคทีฟแคมเปญการปรับแต่งอีเมลด้วยปัญญาประดิษฐ์และการรณรงค์หลายช่องทางประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยระบบอัตโนมัติแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $15/เดือน
Omnisendการตลาดแบบหลายช่องทางผ่านอีเมล, SMS และการแจ้งเตือนแบบพุชธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีการตลาดผ่านอีเมลและ SMS ขั้นสูงมีแผนฟรีให้บริการ; แผนเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ $11.20 ต่อเดือน
Copy. aiเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับอีเมลที่ดึงดูดใจการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วสำหรับนักการตลาดราคาตามความต้องการ
Brevoรวมการตลาดผ่านอีเมล, SMS, และแชทการสื่อสารหลายช่องทางสำหรับธุรกิจมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $9 ต่อเดือน
GetResponseระบบอีเมลอัตโนมัติพร้อมฟีเจอร์สัมมนาออนไลน์และหน้าแลนดิ้งเพจการตลาดผ่านอีเมลและสัมมนาออนไลน์แบบครบวงจรมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $19 ต่อเดือน
Jasper AIการสร้างเนื้อหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ พร้อมปรับแต่งเสียงแบรนด์ตามต้องการการเขียนเนื้อหาอีเมลคุณภาพสูงและการทำงานอัตโนมัติแผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $49/เดือน
Hypotenuse AIการสร้างเนื้อหาที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการตลาดทางอีเมลปริมาณมากเนื้อหาการตลาดทางอีเมลที่มีปริมาณมากและคุณภาพสูงมีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $150/เดือน

10 อันดับเครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI ที่ดีที่สุด

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

1.ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมการตลาดทางอีเมลกับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันของทีม)

หลายโมเดลในคลิกอัพเบรน - ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแชทจีพีที

ClickUpเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานด้านการตลาดที่ครอบคลุม ซึ่งรวบรวมเนื้อหา กำหนดเวลา กลยุทธ์ และการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

ผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมไว้อย่างสมบูรณ์ของมัน,ClickUp Brain, ช่วยในการร่างทุกอย่างตั้งแต่หัวเรื่องและคำนำในอีเมลไปจนถึงการเรียกร้องให้ดำเนินการที่น่าสนใจและการติดตามผล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเขียนอีเมล

ขณะที่คุณสร้างเนื้อหาอีเมล ระบบสามารถสร้างงานเขียนที่เกี่ยวข้อง งานแก้ไข และงานอนุมัติโดยอัตโนมัติ พร้อมกำหนดวันครบกำหนดและผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังดึงบริบทที่เกี่ยวข้องจากโครงการ เอกสาร งาน และการสนทนา เพื่อให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถสลับระหว่าง LLMs ชั้นนำอย่าง ChatGPT และ Claude ได้โดยตรงใน ClickUp Brain เพื่อให้ได้โทนและโครงสร้างที่เหมาะสมที่สุด

ClickUp Brain: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI

เมื่อคุณมีไอเดียแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดระเบียบพวกมัน ด้วยClickUp Docs คุณสามารถร่างและปรับปรุงบรรทัดหัวเรื่อง, เนื้อหาอีเมล, การติดตามผล, สรุปแคมเปญ,และรายการตรวจสอบการตลาดทางอีเมลได้โดยไม่ต้องสลับแพลตฟอร์ม

สมาชิกทีมหลายคนสามารถแก้ไขเอกสารพร้อมกันได้, ทิ้งความคิดเห็น, เสนอการแก้ไข, หรือแท็กเพื่อนร่วมทีมเพื่อให้คำแนะนำหรือการอนุมัติ. สิ่งนี้ทำให้ผู้เขียน, นักออกแบบ, และผู้จัดการสามารถร่วมมือกันในเนื้อหาได้แบบเรียลไทม์ และทำให้การให้คำแนะนำสั้นลง.

จัดระเบียบความคิดในเอกสารแบบร่วมมือและโต้ตอบได้กับ ClickUp Docs: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI
จัดระเบียบความคิดในเอกสารแบบร่วมมือและโต้ตอบได้กับ ClickUp Docs

เมื่อถึงเวลาวางแผนและสร้างภาพรวมของแคมเปญ คุณต้องการเครื่องมือที่รวมคุณสมบัติของซอฟต์แวร์จัด ตารางงานและแอปปฏิทินเข้าไว้ด้วยกัน

ClickUp Calendarรวมงาน กิจกรรม และการประชุมของคุณไว้ในตารางเวลาที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ เพื่อให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันและตรงเวลา คุณสามารถลากและวางงานบนปฏิทินการตลาดของคุณได้เมื่อคุณต้องการเลื่อนแคมเปญหรือปรับเส้นเวลา

การจัดตารางงานแบบลากและวาง, ภาพรวมรายวัน, และการติดตามงานค้าง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีขั้นตอนใดถูกมองข้ามในแคมเปญที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

พร้อมที่จะเปิดตัวแคมเปญของคุณหรือยัง?ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการทางอีเมลของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถวางแผน, กำหนดเวลา, และติดตามแคมเปญทางอีเมลได้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์, รายการ, และงานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแคมเปญทางอีเมลแต่ละแคมเปญ และใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อติดตามงานที่เปิดอยู่, สถานะของแคมเปญ, และตัวชี้วัดที่สำคัญ

จัดระเบียบแคมเปญอีเมลของคุณและติดตามประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีเมลของ ClickUp: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI
จัดระเบียบแคมเปญอีเมลของคุณและติดตามประสิทธิภาพด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีเมลของ ClickUp

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณให้ดียิ่งขึ้นClickUp Automationsจะเข้ามาจัดการงานที่ซ้ำซากแทนคุณ แทนที่จะต้องอัปเดตงานด้วยตนเอง ติดตามการอนุมัติ หรือคอยตรวจสอบกำหนดส่ง คุณสามารถใช้ทริกเกอร์ที่อิงตามการดำเนินการเพื่อมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ หรือตั้งค่างานประจำสำหรับจดหมายข่าว การติดตามผล หรือโปรโมชั่นตามฤดูกาล

อัตโนมัติการทำงานของแคมเปญอีเมลด้วย ClickUp Automations: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
อัตโนมัติการทำงานของแคมเปญอีเมลด้วย ClickUp Automations

หากคุณต้องการกรอบการทำงานที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการตลาดทางอีเมลของคุณลองใช้เทมเพลตการตลาดทางอีเมลของ ClickUp

ปรับปรุงการวางแผน การดำเนินการ และการติดตามแคมเปญอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรี
ปรับปรุงการวางแผน การดำเนินการ และการติดตามแคมเปญอีเมลของคุณให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการตลาดผ่านอีเมลของ ClickUp

📣 ClickUp ในการใช้งานจริง:

ลองนึกภาพการวางแผนแคมเปญส่งเสริมการขายในฤดูใบไม้ผลิ—ทีมของคุณร่างเนื้อหาอีเมลใน ClickUp Docs ใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งหัวเรื่อง วางแผนไทม์ไลน์การส่งในมุมมองปฏิทิน และติดตามประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ทุกงานตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการทดสอบ A/B ได้รับการกำหนดอัตโนมัติด้วยระบบอัตโนมัติ—ไม่ต้องสลับเครื่องมือ ไม่ต้องพลาดขั้นตอน

ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:

  • เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองเช่น กลุ่มเป้าหมาย, ลิงก์แคมเปญ, จำนวนคลิกทั้งหมด, อีเมลที่ส่งแล้ว และอัตราการคลิกผ่าน เพื่อจัดเก็บข้อมูลแคมเปญที่สำคัญ
  • แบ่งกลุ่มรายชื่อของคุณออกเป็นกลุ่มตามเป้าหมายของแคมเปญด้วยมุมมองตารางใน ClickUp
  • ติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณด้วยการวิเคราะห์ และปรับแนวทางของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การวางแผนและการจัดตาราง: วางแผนแคมเปญอีเมลหลายขั้นตอนและลำดับความสำคัญบนไทม์ไลน์ที่มองเห็นได้ด้วยมุมมองแผนภูมิแกนต์ใน ClickUp
  • การติดตามเป้าหมาย: ใช้ClickUp Goalsเพื่อกำหนดและวัดผล KPI การตลาดผ่านอีเมลที่เฉพาะเจาะจง
  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: รักษาการสนทนาให้เป็นระเบียบภายในโครงการของคุณและแปลงข้อความให้เป็นงานด้วยClickUp Chat

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้อาจชันเล็กน้อยในตอนแรกเนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย

ราคาของ ClickUp

ตารางราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!

ฉันชอบที่ ClickUp รวมเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพหลายอย่างไว้ในที่เดียว—การจัดการงาน เอกสาร กระดานไวท์บอร์ด การรายงาน—ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได้อย่างง่ายดาย มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะเข้ากับกระบวนการทำงานใดก็ได้ และมุมมองที่ปรับแต่งได้ (เช่น รายการ กระดาน และแกนต์) ช่วยให้คุณเห็นโครงการในรูปแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้ ฟีเจอร์อย่างการทำงานอัตโนมัติและแม่แบบยังช่วยประหยัดเวลาได้มาก มันเหมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของคุณ!

2. Hubspot (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบดึงดูดอัตโนมัติด้วย AI และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)

แดชบอร์ด Hubspot: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI
ผ่านทางHubspot

เครื่องมือเขียนอีเมลด้วย AI ของ HubSpot สร้างหัวข้ออีเมล เนื้อหา และปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการ (CTAs) สำหรับแคมเปญอีเมลประเภทต่างๆ ได้ทันที เช่น จดหมายข่าว ข้อเสนอส่งเสริมการขาย การติดตามลูกค้า ฯลฯ ด้วยคำแนะนำเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างรูปแบบที่หลากหลายสำหรับการทดสอบ A/B และมั่นใจได้ว่าข้อความจะสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ

เครื่องมือนี้ได้ถูกผสานรวมอย่างสมบูรณ์ภายใน HubSpot's Marketing Hub ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้าง, ส่ง,และวิเคราะห์แคมเปญอีเมลได้จากแดชบอร์ดเดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hubspot

  • ข้อความส่วนบุคคล: ปรับแต่งน้ำเสียง โครงสร้าง และเนื้อหาของข้อความตามข้อมูล CRM และพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อสร้างอีเมลที่ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวและโน้มน้าวใจ
  • การแบ่งกลุ่มผู้ชม: ช่วยแบ่งกลุ่มผู้ชมตามการซื้อสินค้าในอดีต, การเยี่ยมชมเว็บไซต์, ประวัติการมีส่วนร่วม, ข้อมูลประชากร, และคะแนนผู้ติดต่อ
  • การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: บันทึกข้อมูลแคมเปญโดยอัตโนมัติใน HubSpot CRM ช่วยให้คุณสามารถติดตามอัตราการเปิด, การส่งข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของ Hubspot

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าความสามารถในการรายงานของพวกเขา แม้จะดีพอสมควร แต่บ่อยครั้งขาดความลึกและการปรับแต่งที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ

ราคาของ Hubspot

  • ฟรี
  • Marketing Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
  • แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
  • Marketing Hub Professional: $890/เดือน
  • Marketing Hub Enterprise: $3,600/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Hubspot

  • G2: 4. 4/5 (12,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hubspot อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2:

เครื่องมือการตลาดทางอีเมล เมื่อรวมกับหน้า landing page และระบบ CRM ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถติดตามและรายงานกิจกรรมของลีดได้อย่างง่ายดาย

เครื่องมือการตลาดทางอีเมล เมื่อรวมกับหน้า landing page และระบบ CRM ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดสามารถติดตามและรายงานกิจกรรมของลีดได้อย่างง่ายดาย

3. Mailchimp (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดทางอีเมลที่ใช้งานง่าย พร้อมการวิเคราะห์ขั้นสูงและความสามารถในการทดสอบ A/B)

แดชบอร์ด Mailchimp
ผ่านทางMailchimp

Mailchimp เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับนักการตลาดที่ต้องการความเรียบง่ายโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพ เทคโนโลยี AI ของมันสามารถรันแคมเปญอีเมลอัตโนมัติ เช่นแคมเปญแบบหยด และส่งอีเมลที่กระตุ้นตามการโต้ตอบของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีการแนะนำที่ชาญฉลาดตามพฤติกรรมของผู้ชม ช่วยคุณปรับปรุงทุกอย่างตั้งแต่หัวเรื่องไปจนถึงเวลาในการส่ง

ด้วยคุณสมบัติการทดสอบ A/B ทีมการตลาดสามารถเปรียบเทียบเนื้อหาในตัวอีเมลที่แตกต่างกันเพื่อดูว่าอะไรที่กระตุ้นการมีส่วนร่วมและติดตามตัวชี้วัดเช่นอัตราการเปิด, อัตราการคลิกผ่าน, และการเปลี่ยนแปลงเพื่อประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mailchimp

  • การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม: ประเมินความสามารถในการอ่านของอีเมลของคุณ วิเคราะห์การผสานรวมของข้อความและรูปภาพ และให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อความ รูปภาพ และการจัดวาง
  • การผสานแบรนด์: ใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของแบรนด์ของคุณ เช่น โลโก้ สี ฟอนต์ และรูปภาพ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันในทุกสื่อการตลาด
  • การวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า: กำหนดเส้นทางต่าง ๆ ที่ลูกค้าอาจเลือกเดินเพื่อช่วยในการทำให้การโต้ตอบเป็นไปโดยอัตโนมัติตามการกระทำหรือเหตุการณ์เฉพาะ

ข้อจำกัดของ Mailchimp

ราคาของ Mailchimp

  • ฟรี
  • สิ่งจำเป็น: $13/เดือน
  • มาตรฐาน: $20/เดือน
  • พรีเมียม: $350/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Mailchimp

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (17,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Mailchimp อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิว G2

Mailchimp มอบวิธีการสร้างรายชื่ออีเมลของฉันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามารถปรับแต่งได้ ทำให้ฉันสามารถเพิ่มเอกลักษณ์ของแบรนด์ลงในแบบฟอร์ม และยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฉันได้อย่างง่ายดายด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด

Mailchimp มอบวิธีการสร้างรายชื่ออีเมลของฉันได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แบบฟอร์มสมัครสมาชิกสามารถปรับแต่งได้ ทำให้ฉันสามารถเพิ่มเอกลักษณ์ของแบรนด์ลงในแบบฟอร์ม และยังสามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของฉันได้อย่างง่ายดายด้วยโค้ดเพียงไม่กี่บรรทัด

📮ClickUp Insight: มีเพียง 12% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราเท่านั้นที่ใช้ฟีเจอร์ AI ที่ฝังอยู่ในชุดโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การยอมรับที่ต่ำนี้บ่งชี้ว่าการนำไปใช้ในปัจจุบันอาจขาดการผสานรวมที่ราบรื่นและสอดคล้องกับบริบท ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใช้เปลี่ยนจากแพลตฟอร์มการสนทนาแบบสแตนด์อโลนที่พวกเขาชื่นชอบ

ตัวอย่างเช่น AI สามารถดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติตามคำแนะนำข้อความธรรมดาจากผู้ใช้ได้หรือไม่?ClickUp Brainสามารถทำได้! AI นี้ถูกผสานรวมอย่างลึกซึ้งในทุกแง่มุมของ ClickUp รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสรุปหัวข้อสนทนา การร่างหรือปรับแต่งข้อความ การดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงาน การสร้างภาพ และอื่นๆ อีกมากมาย! เข้าร่วมกับ 40% ของลูกค้า ClickUp ที่ได้แทนที่แอป 3+ ตัวด้วยแอปทุกอย่างของเราสำหรับการทำงาน!

4. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลผ่านแคมเปญอีเมลที่เสริมด้วย AI)

แดชบอร์ด ActiveCampaign: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางActiveCampaign

ActiveCampaign ถูกสร้างขึ้นสำหรับนักการตลาดที่ต้องการการปรับแต่งในระดับลึกโดยใช้ความพยายามด้วยตนเองให้น้อยที่สุด ด้วยการใช้เครื่องมือ AI ในการสร้างเนื้อหาอีเมลและภาพ ช่วยคุณในการปรับกระบวนการสร้างให้รวดเร็วและรักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ ฟีเจอร์การรายงานและวิเคราะห์เชิงลึกให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการคลิก การเปิด การเด้งกลับ และเมตริกสำคัญอื่น ๆ เพื่อประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์การจัดการอีเมลของคุณ

เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสามารถขยายแคมเปญของคุณให้ครอบคลุมมากกว่าอีเมล โดยการผสานรวมการตลาดผ่าน SMS, โซเชียลมีเดีย และช่องทางอื่น ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign

  • การสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI: ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างและปรับแต่งเนื้อหาอีเมลและหน้าแลนดิ้งเพจให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
  • การจัดการชื่อเสียง: ตรวจสอบรูปแบบการส่งเพื่อปกป้องชื่อเสียงของผู้ส่งและป้องกันไม่ให้อีเมลถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นสแปม
  • ตัวอย่างแคมเปญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอีเมลแสดงผลได้อย่างถูกต้องในเบราว์เซอร์ กล่องจดหมาย และอุปกรณ์ต่างๆ

ข้อจำกัดของ ActiveCampaign

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าแดชบอร์ดรายงานไม่ใช้งานง่าย และอาจเป็นเรื่องยากที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงจากการทดสอบ A/B ในรายงานแคมเปญ

ราคาของ ActiveCampaign

  • เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $15/เดือน
  • พลัส: เริ่มต้นที่ $49/เดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $79/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $145/เดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ ActiveCampaign

  • G2: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ActiveCampaign อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

มันมีเกือบทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อจัดการจากมุมมองการตลาด: แผ่นงานที่สมบูรณ์เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดทางอีเมล, ระบบอัตโนมัติ, แบบฟอร์มสำหรับเว็บไซต์, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกมากมาย เป็นต้น

มันมีเกือบทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อจัดการจากมุมมองการตลาด: แผ่นงานที่สมบูรณ์เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย, การตลาดทางอีเมล, ระบบอัตโนมัติ, แบบฟอร์มสำหรับเว็บไซต์, การเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกมากมาย เป็นต้น

5. Omnisend (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดแบบหลายช่องทาง รวมถึงอีเมล, SMS, และการแจ้งเตือนแบบพุช สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ)

แดชบอร์ด Omnisend
ผ่านทางOmnisend

Omnisend นำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสร้าง การปรับแต่ง และการเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดทางอีเมลสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้สร้างอีเมลที่สามารถช้อปปิ้งได้ซึ่งมีบล็อกเนื้อหาแบบไดนามิกที่ปรับให้เหมาะกับอีคอมเมิร์ซ เช่น ตัวเลือกรายการสินค้าและรหัสส่วนลดพิเศษ

คุณสามารถเลือกจากบล็อกเนื้อหา 16 แบบที่แตกต่างกัน เช่น เมนู รายการสินค้า รูปภาพ และรหัสคูปองส่วนลด เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและฟังก์ชันการใช้งานของอีเมลของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Omnisend

  • ตัวกระตุ้นแคมเปญ: ส่งอีเมลที่ยังไม่ได้เปิดอีกครั้งโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและเพิ่มยอดขายโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติม
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: เข้าถึงคลังเทมเพลตที่ปรับแต่งได้เต็มที่และรองรับการใช้งานบนมือถือ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับสไตล์ของแบรนด์คุณ
  • ข้อมูลเชิงลึกแบบหลายช่องทาง: ประเมินประสิทธิภาพข้ามช่องทางด้วย KPI ที่แบ่งตามช่องทางเพื่อระบุแนวโน้มและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น

ข้อจำกัดของ Omnisend

  • เครื่องมือนี้มีระบบเชื่อมต่อที่จำกัดนอกเหนือจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและการตลาด

ราคา Omnisend

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $11. 20/เดือน
  • ข้อดี: $41. 30/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

Omnisend คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900+)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Omnisend อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ออกแบบมาเพื่อทำให้การตลาดทางอีเมลและ SMS ง่ายขึ้น Omnisend มอบรูปลักษณ์ที่มืออาชีพและน่าสนใจโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก มันช่วยให้เราสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถถูกกระตุ้นตามพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ประวัติการเข้าชมหรือการซื้อที่ผ่านมา

ออกแบบมาเพื่อทำให้การตลาดทางอีเมลและ SMS ง่ายขึ้น Omnisend มอบรูปลักษณ์ที่มืออาชีพและน่าสนใจให้เราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก มันช่วยให้เราสร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งตามบุคคลได้ ซึ่งสามารถถูกกระตุ้นตามพฤติกรรมของลูกค้า เช่น ประวัติการเรียกดูหรือการซื้อที่ผ่านมา

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp

6. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI เพื่อเขียนข้อความอีเมลที่น่าสนใจ)

แดชบอร์ด Copy.ai: เครื่องสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI
ผ่านทางCopy.ai

Copy.ai เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดที่ต้องการเนื้อหาคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลงแรงมาก ด้วยการอัตโนมัติกระบวนการร่างเบื้องต้น จึงช่วยลดการพึ่งพาทรัพยากรภายนอก นอกจากนี้ยังช่วยสร้างไอเดียเนื้อหาและบรีฟโดยอัตโนมัติตามแนวโน้มการค้นหาและข้อมูลเชิงลึก และปรับให้เหมาะสมสำหรับการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา

เครื่องมือนี้ช่วยให้สามารถนำเนื้อหาไปใช้ใหม่ได้โดยอัตโนมัติผ่านการถอดเสียง การสกัดข้อมูลเชิงลึก และการสร้างเนื้อหาแบบยาว ในขณะที่ยังคงรักษาความถูกต้องและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้พูดและผู้เชี่ยวชาญไว้

คุณสมบัติเด่นของ Copy.ai

  • ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญจากแหล่งข้อมูลหลากหลายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการสื่อสารที่ตรงจุดและมีคุณค่า
  • การแปลเนื้อหา: แปลเอกสารการขายเป็นหลายภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความ การวางตำแหน่ง และสินทรัพย์หลักสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น
  • ลำดับอีเมลอัตโนมัติ: ตั้งค่าอีเมลที่ส่งโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการกระทำเฉพาะของผู้สมัครสมาชิก เช่น การสมัครสมาชิกหรือการซื้อสินค้า

ข้อจำกัดของ Copy.ai

  • บางครั้ง เครื่องมืออาจสร้างเนื้อหาที่เผยแพร่ไปแล้ว และอาจถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นการลอกเลียนแบบ

ราคาของ Copy.ai

  • ราคาตามความต้องการ

Copy.ai คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (180+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Copy.ai อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

ฉันพบว่าอินเทอร์เฟซของเครื่องมือนี้ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ฉันใช้ Copy.ai สำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดียและคำอธิบายสินค้า บทนำบล็อก และข้อความบนเว็บไซต์

ฉันพบว่าอินเทอร์เฟซของเครื่องมือนี้ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ฉันใช้ Copy.ai สำหรับโพสต์ในโซเชียลมีเดียและคำอธิบายสินค้า บทนำบล็อก และข้อความบนเว็บไซต์

7. Brevo (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมการตลาดทางอีเมล, แคมเปญ SMS, และฟังก์ชันการแชท)

แดชบอร์ด Brevo
ผ่านทางBrevo

Brevo (เดิมชื่อ Sendinblue) เป็นแพลตฟอร์มการตลาดแบบหลายช่องทางที่รวมอีเมล, SMS, และแชทเข้าด้วยกัน—ทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับแบรนด์ที่ต้องการรวมศูนย์ความพยายามในการสื่อสารของพวกเขา

ผู้ช่วย AI ของมันช่วยสร้างหัวข้อและเนื้อหาอีเมลที่น่าสนใจได้อย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการออกแบบอีเมลและจดหมายข่าวอย่างมืออาชีพโดยใช้ตัวแก้ไขแบบลากและวางหรือปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่แล้ว

ด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการขาย การตลาด และตัวแทนสนทนา ธุรกิจสามารถทำการแบ่งกลุ่มผู้ชมโดยอัตโนมัติ สร้างอีเมลขายได้ทันที ถอดเสียงการสนทนา และแนะนำผลิตภัณฑ์แบบไดนามิกเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของ Brevo

  • การแบ่งกลุ่มผู้ชม: ใช้ตัวกรองและคุณลักษณะเพื่อสร้างกลุ่มผู้รับที่กำหนดเองและรายการไดนามิกที่อัปเดตโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของผู้สมัครสมาชิก
  • การอัตโนมัติของแคมเปญ: ใช้เวิร์กโฟลว์และระบบตอบกลับอัตโนมัติที่พร้อมใช้งานเพื่อดึงดูดผู้ชมของคุณด้วยอีเมลต้อนรับ, อีเมลวันเกิด, และอีเมลสำหรับตะกร้าสินค้าที่ถูกทิ้งไว้
  • แบบฟอร์มสมัครสมาชิก: ขยายฐานสมาชิกของคุณและส่งเนื้อหาและโปรโมชั่นที่ตรงเป้าหมายโดยการรวบรวมข้อมูลสำคัญ เช่น อีเมลและความชอบ

ข้อจำกัดของ Brevo

  • บางครั้ง การออกแบบอีเมลอาจถูกตั้งค่าผิดพลาด แพลตฟอร์มอาจทำงานช้าลง ทำให้กระบวนการสร้างอีเมลยากขึ้น

ราคาของ Brevo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $9/เดือน
  • ธุรกิจ: $18/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Brevo

  • G2: 4. 5/5 (2,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (2,800+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Brevo อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งได้ง่ายมาก และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การจัดการแคมเปญเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้ฉันเชื่อมต่อกับชุมชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก

แพลตฟอร์มนี้ติดตั้งได้ง่ายมาก และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การจัดการแคมเปญเป็นเรื่องง่าย มันช่วยให้ฉันสามารถเชื่อมต่อกับชุมชนของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของฉันได้มาก

📚 อ่านเพิ่มเติม:วิธีจบอีเมลอย่างมืออาชีพ (+ตัวอย่าง)

8. GetResponse (เหมาะที่สุดสำหรับชุดการตลาดที่มีคุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติทางอีเมล, การสัมมนาออนไลน์, และหน้า landing)

แดชบอร์ด GetResponse: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI
ผ่านทางGetResponse

GetResponse ช่วยให้คุณสามารถออกแบบและส่งจดหมายข่าว อีเมลตอบกลับอัตโนมัติ และอีเมลอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง พร้อมฟีเจอร์สร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์ จุดเด่นของ GetResponse คือความสามารถในการจัดสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานการตลาดเนื้อหาและการสร้างโอกาสทางธุรกิจไว้ในเครื่องมือเดียว

คุณสามารถสร้างแบบฟอร์มเพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามของคุณ และจัดกิจกรรมออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้โดยตรง

เครื่องมือนี้มีเทมเพลตอีเมลที่ออกแบบไว้ล่วงหน้ามากกว่า 150 แบบ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้และเหมาะสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ งานอีเวนต์ วันหยุด และข้อความส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ GetResponse

  • โปรแกรมแก้ไขรูปภาพ: ครอปภาพ, ใช้ฟิลเตอร์, เพิ่มข้อความ, และปรับสีด้วยเครื่องมือลากและวางเพื่อสร้างการออกแบบที่มืออาชีพ
  • การปรับเวลาส่งให้เหมาะสม: ส่งอีเมลไปยังผู้สมัครสมาชิกในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเปิดอ่านของพวกเขา โดยวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมของพวกเขา และปรับเวลาส่งให้อยู่ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
  • การปรับให้เข้ากับท้องถิ่น: ส่งอีเมลในเวลาท้องถิ่นเดียวกันสำหรับผู้สมัครสมาชิกแต่ละคน โดยไม่คำนึงถึงเขตเวลาของพวกเขา ด้วยคุณสมบัติ 'Time Travel'

ข้อจำกัดของ GetResponse

  • เครื่องมือนี้ขาดเครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีมที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้า เช่น การแชร์เอกสาร การแชท และความคิดเห็น

ราคาของ GetResponse

  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • นักการตลาด: $59/เดือน
  • ผู้สร้าง: $69/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว GetResponse

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
  • Capterra: 4. 2/5 (500+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง GetResponse อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

GetResponse ช่วยให้ฉันสามารถสร้าง ส่ง จัดการ และติดตามการตอบกลับอีเมลได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการสร้างและส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ถือเป็นหนึ่งในข้อดีที่สำคัญ

GetResponse ช่วยให้ฉันสามารถสร้าง ส่ง จัดการ และติดตามการตอบกลับอีเมลได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการสร้างและส่งแคมเปญการตลาดทางอีเมลที่มีประสิทธิภาพและปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายโดยอัตโนมัติ ถือเป็นหนึ่งในข้อดีที่สำคัญ

9. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอีเมลอัตโนมัติพร้อมปรับแต่งเสียงแบรนด์)

แดชบอร์ด Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

ด้วยชุดคุณสมบัติที่หลากหลาย Jasper AI ช่วยในการสร้างหัวข้ออีเมลที่น่าสนใจ เนื้อหาภายใน และข้อความเรียกร้องให้ดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสในการขายอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนขยายเบราว์เซอร์ของ Jasper ช่วยเขียนและแก้ไขอีเมลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Gmail และ Outlook ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างเนื้อหาได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องสลับแอปพลิเคชัน คุณสามารถกำหนดเสียงและแนวทางสไตล์ของแบรนด์ที่กำหนดเองภายในเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าอีเมลทั้งหมดสอดคล้องกับแบรนด์และโทนเสียงของบริษัท

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • คู่มือสไตล์: เปิดใช้งานการตั้งค่ากฎและการจัดรูปแบบสำหรับการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และเครื่องหมายวรรคตอนขององค์กรของคุณ เพื่อรักษาความสม่ำเสมอในการสื่อสาร
  • การปรับแต่งเนื้อหา: ใช้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท, กลยุทธ์, ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ชม, การวิเคราะห์คู่แข่ง, เป็นต้น, เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกปรับให้เหมาะกับบริบททางธุรกิจของคุณ
  • แนวทางด้านภาพ: ใช้คู่มือแบรนด์เพื่อระบุภาพที่ละเมิดและแนะนำการแก้ไข

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าเครื่องมือนี้ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการผลิตเนื้อหา และอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อเท็จจริงอยู่บ้าง

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน
  • ข้อดี: $69/เดือน
  • ธุรกิจ: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. /5 (+ รีวิว)
  • Capterra: 4. /5 (+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา

Jasper Chat เป็นเครื่องมือช่วยเขียนที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้ฉันเอาชนะภาวะเขียนไม่ออกได้ มันช่วยเพิ่มไอเดียสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่มีวันหยุดคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา

10. Hypotenuse AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับการตลาดทางอีเมลคุณภาพสูง)

แดชบอร์ด Hypotenuse AI: เครื่องมือสร้างอีเมลการตลาดด้วย AI
ผ่านHypotenuse AI

Hypotenuse AI เป็นเครื่องมือสร้างเนื้อหาขั้นสูงที่ออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการ เนื้อหาปริมาณมากและมีคุณภาพสูง รวมถึงอีเมลการตลาด

เครื่องมือสร้างข้อความของมันช่วยสร้างเนื้อหาสำหรับความต้องการต่าง ๆ รวมถึงอีเมล, บล็อกโพสต์, โซเชียลมีเดีย, โฆษณา, เนื้อหาเว็บไซต์, เป็นต้น ด้วยวัตถุประสงค์ของอีเมลและคำค้นหาที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลนำเข้าเพียงอย่างเดียว เครื่องมือนี้จะสร้างหัวข้อและเนื้อหาที่เหมาะกับเสียงของแบรนด์คุณและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Hypotenuse AI

  • รายละเอียดสินค้า: สร้างรายละเอียดสินค้าแต่ละรายการหรือจำนวนมากได้ พร้อมผสานคำค้นหา SEO เพื่อเพิ่มการมองเห็นในเครื่องมือค้นหา
  • นักเขียนบล็อก: สร้างบทความบล็อกและเนื้อหาการตลาดที่มีคุณภาพสูง มีข้อเท็จจริง และปรับให้เหมาะสมกับ SEO
  • โปรแกรมแก้ไขภาพ: ปรับปรุงความละเอียดของภาพ, ปรับการตัดภาพให้เป็นมาตรฐาน, และลบหรือเปลี่ยนพื้นหลังของภาพหลายภาพพร้อมกัน

ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ด้านด้านตรงข้ามของสามเหลี่ยมมุมฉาก

  • บางครั้งมีการพูดซ้ำประโยคที่คล้ายกันภายในเนื้อหาเดียวกัน

การกำหนดราคา Hypotenuse AI

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: $150/เดือน
  • อีคอมเมิร์ซโปร: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
  • ธุรกิจอีคอมเมิร์ซระดับองค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและบทวิจารณ์ของ Hypotenuse AI

  • G2: 4. 7/5 (70+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hypotenuse AI อย่างไรบ้าง?

นี่คือรีวิวจากG2:

นักเขียน AI ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในการเขียนบทความที่ดีเยี่ยม และฉันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปริมาณการเข้าชมที่ขับเคลื่อนด้วย SEO ของฉันภายในเพียงไม่กี่วัน

นักเขียน AI ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมมากในการเขียนบทความที่ดีเยี่ยม และฉันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในปริมาณการเข้าชมที่ขับเคลื่อนด้วย SEO ของฉันภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน

📚 อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินการตลาดฟรีสำหรับเนื้อหา

สัมผัสการตลาดอีเมลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp

การตลาดผ่านอีเมลไม่จำเป็นต้องเป็นเกมของการเดา ด้วยเครื่องมือสร้างอีเมล AI ฟรีที่เหมาะสม คุณสามารถประหยัดเวลา เพิ่มการมีส่วนร่วม และบรรลุเป้าหมายทางการตลาดของคุณได้อย่างมั่นใจ

ClickUp มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกให้กับคุณ—เครื่องมือสร้างอีเมล AI ที่ทรงพลังและฟรี พร้อมด้วย ClickUp Brain และการวางแผนแคมเปญที่ราบรื่นผ่านซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอีเมล

ตั้งแต่การร่างอีเมลการตลาดที่น่าสนใจไปจนถึงการมอบหมายงาน การกำหนดเส้นตาย และการติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญ ClickUp เชื่อมโยงทุกขั้นตอนของกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณไว้ในที่เดียว

สมัครฟรีวันนี้และให้ ClickUp ช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จครั้งใหญ่ในอีเมลของคุณ! 🎉