วิธีสร้างปฏิทินการเข้าสู่ตลาด (+ แบบฟอร์ม)

คุณกำลังจ้องมองเครื่องมือห้าชิ้นที่แตกต่างกัน หนึ่งมีวันที่ของแคมเปญ อีกอันติดตามงาน อีกอันเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะ และถึงอย่างนั้น ทีมของคุณก็ยังพลาดกำหนดส่งงานอยู่ดี
นั่นไม่ใช่ปัญหาการประสานงาน; มันเป็นปัญหาปฏิทิน
ปฏิทินการเข้าสู่ตลาดที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหัวของคุณหรือกระจายอยู่ใน 10 แท็บ แต่มันอยู่ในที่เดียวที่กลยุทธ์, ระยะเวลา, งาน, และผู้คนสามารถเชื่อมต่อได้
คู่มือนี้จะแนะนำคุณในการสร้างปฏิทิน GTM ด้วยClickUp เพื่อให้การเปิดตัวครั้งต่อไปของคุณไม่ต้องพึ่งพาการคัดลอก-วางและหวังว่าจะโชคดีอีกต่อไป มาเริ่มกันเลย!
ปฏิทินการเข้าสู่ตลาดคืออะไร?
ปฏิทินการเข้าสู่ตลาด (GTM) คือแผนภาพที่ขับเคลื่อนด้วยวันที่ ซึ่งแสดงกิจกรรมสำคัญทุกขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ปฏิทินนี้ใช้โดยทีมงานข้ามสายงาน—การตลาด, การขาย, ผลิตภัณฑ์, ประชาสัมพันธ์ (PR), และความสำเร็จของลูกค้า—เพื่อประสานงานความรับผิดชอบ, ติดตามความคืบหน้า, และรักษาความสอดคล้องในไทม์ไลน์การเปิดตัว
ปฏิทินช่วยเสริมสร้างกลยุทธ์การจัดการแบรนด์และอยู่ข้างหน้าด้วยการตอบคำถามเช่น: เรากำลังจะเปิดตัวในช่วงวันหยุดหรือไม่? เราได้วางแผนแคมเปญตามฤดูกาลไว้หรือไม่? การโฆษณาแบบชำระเงินจะเริ่มก่อนหรือหลังวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการ?
คุณจะรู้ได้อย่างแม่นยำว่าควรเริ่มกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการติดต่อกับอินฟลูเอนเซอร์เมื่อใด ควรให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มใดสำหรับการประกาศข่าวสาร และใครเป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วนของงาน
ประโยชน์บางประการของปฏิทิน GTM ได้แก่:
- ทำให้ทุกทีมทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้ทุกคนทราบว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่
- ติดตามทุกชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตั้งแต่การวางแผนก่อนเปิดตัวไปจนถึงการติดตามผลหลังเปิดตัว
- ลดความประหลาดใจในนาทีสุดท้าย ทำให้กำหนดเวลาชัดเจนขึ้น พร้อมหลีกเลี่ยงการพลาดขั้นตอนหรือการทำงานซ้ำซ้อน
- ปรับปรุงการมองเห็นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าและอุปสรรคในที่เดียว
- เสริมสร้างการบริหารโครงการการตลาดโดยการเชื่อมโยงไทม์ไลน์, ความรับผิดชอบ, และเป้าหมายของแคมเปญไว้ในมุมมองเดียว
- ช่วยให้การสื่อสารการเปิดตัวเป็นไปอย่างราบรื่น ทำให้ง่ายต่อการวางแผนการสื่อสารแบรนด์บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- จัดการการพึ่งพาและทำให้มั่นใจว่างานที่เกี่ยวข้อง (เช่น การตรวจสอบงานสร้างสรรค์หรือการอนุมัติทางกฎหมาย) ได้รับการพิจารณา
⭐️ แม่แบบแนะนำ
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp Go to Market Strategy Template ช่วยสร้างโครงสร้าง ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ มันช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ข้อเสนอของคู่แข่ง และการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ กรอบการทำงานนี้ช่วยให้คุณปรับราคาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้สูงสุด และพัฒนากลยุทธ์สำหรับการส่งเสริมการขายและช่องทางการจัดจำหน่าย
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:กลยุทธ์ฟรีเมียมที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน(การนำเสนอผลิตภัณฑ์ฟรีพร้อมฟีเจอร์พรีเมียมที่ต้องชำระเงิน) ถูกบัญญัติขึ้นโดยนักลงทุนร่วมทุน Fred Wilson ในปี 2006—ในความคิดเห็นในบล็อก! ปัจจุบัน กลยุทธ์นี้ถูกใช้โดยบริษัทต่างๆ เช่น Spotify, Zoom และแน่นอน ClickUp! 🚀
องค์ประกอบสำคัญของปฏิทิน GTM
ปฏิทิน GTM ที่มีโครงสร้างดีจะแบ่งกระบวนการเปิดตัวออกเป็นส่วนย่อยที่ชัดเจนและสามารถติดตามได้ ต่อไปนี้คือองค์ประกอบสำคัญที่ปฏิทิน GTM ของคุณควรมี:
📍 เหตุการณ์สำคัญ: ประกอบด้วยวันที่ผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งาน, การตรวจสอบภายใน, การอนุมัติ, วันเปิดตัว, และการตรวจสอบหลังเปิดตัว เหตุการณ์สำคัญช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จเมื่อใด
🤝 งานข้ามสายงาน: ทุกทีมมีบทบาทของตัวเอง—ฝ่ายการตลาดสร้างแคมเปญ ฝ่ายขายวางแผนการเข้าถึง ฝ่ายผลิตภัณฑ์พัฒนาฟีเจอร์ และฝ่ายกฎหมายดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ปฏิทินควรระบุความรับผิดชอบเหล่านี้อย่างชัดเจน
⏳ กำหนดเวลาและความสัมพันธ์: งานหลายอย่างต้องพึ่งงานอื่นให้เสร็จก่อนจึงจะดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ข้อความโฆษณาจะไม่สามารถเผยแพร่ได้จนกว่าข้อความของผลิตภัณฑ์จะได้รับการอนุมัติ ปฏิทิน GTM ช่วยให้ทีมติดตามความสัมพันธ์เหล่านี้และหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดได้
📢 การวางแผนช่องทาง: ไม่ว่าจะเป็นอีเมล, โซเชียลมีเดีย, ประชาสัมพันธ์, หรือโฆษณาแบบชำระเงิน ปฏิทินควรระบุเวลาและสถานที่ที่แต่ละแคมเปญจะเผยแพร่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารที่สอดคล้องกันในทุกจุดสัมผัส
🗣️ การสื่อสารภายใน: ควรมีการจัดตารางการประชุมเพื่อซิงค์ข้อมูลสำคัญ การทดสอบล่วงหน้า หรือการอัปเดตทีม เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่สอดคล้องกันและพร้อมเมื่อใกล้ถึงวันเปิดตัว
🔍 คุณรู้หรือไม่? เมื่อ PayPal เปิดตัว พวกเขาแจกเงินฟรีจริงๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ GTM ของพวกเขา ผู้ใช้ได้รับ $10 เมื่อสมัครและอีก $10 สำหรับเพื่อนทุกคนที่แนะนำวงจรไวรัลนี้ทำให้การยอมรับของผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงินระดับโลก
วิธีสร้างปฏิทินการเข้าสู่ตลาด
ปฏิทิน GTM จะแข็งแกร่งได้ก็ต่อเมื่อมีกลยุทธ์ที่ดีอยู่เบื้องหลัง คุณไม่ได้ใส่แค่กำหนดการลงไปโดยไม่มีเหตุผล คุณกำลังกำหนดจังหวะ จัดการขั้นตอนที่ถูกต้อง และสร้างแรงผลักดันตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งทั้งหมดนี้เริ่มต้นจากกลยุทธ์ ไม่ใช่การกำหนดตารางเวลา
และนั่นคือเหตุผลที่กระดานไวท์บอร์ดแบบคงที่หรือเครื่องมือปฏิทินพื้นฐานไม่สามารถตอบโจทย์ได้
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้นปฏิทิน AI ที่ทุ่มเท มุมมองที่ยืดหยุ่น และเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ มอบความได้เปรียบให้คุณในการเปิดตัวโครงการให้คมชัด ตรงจุด และนำหน้าไปหนึ่งก้าว
เมื่อผสานรวมกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUp จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกลยุทธ์กับการดำเนินการ ทำให้แคมเปญมีความชัดเจน เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และห่างไกลจากความวุ่นวาย
มาดูขั้นตอนสำคัญในการสร้างปฏิทิน GTM พร้อมตัวอย่างและเคล็ดลับในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนโดยใช้ ClickUp
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดปัญหาและผู้ที่ปัญหาจะได้รับการแก้ไข
ก่อนที่คุณจะสามารถกำหนดตารางเวลาอะไรได้ คุณจำเป็นต้อง ระบุปัญหาที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไข และใครคือผู้ที่ปัญหาเหล่านั้นกำลังแก้ไขอยู่ เริ่มต้นด้วยการระบุจุดเจ็บปวดหลัก—ไม่ว่าจะเป็นความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ช่องว่างในตลาด หรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับทางเลือกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
จากนั้น กำหนดโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ (ICPs) และ สร้างบุคลิกภาพผู้ซื้อ ที่สะท้อนถึงแรงจูงใจ พฤติกรรม และปัจจัยกระตุ้นการซื้อที่แท้จริง
ClickUp Docs
สร้างเอกสาร ClickUpเพื่อรวบรวมการวางแผน GTM ในช่วงเริ่มต้นของคุณไว้ในที่เดียว
ใช้ตารางในเอกสารเพื่อสรุปปัญหาหลักที่ผลิตภัณฑ์ของคุณแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดตัวเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับธุรกิจ B2B ให้ระบุปัญหา เช่น 'การรายงานด้วยตนเองใช้เวลา 6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อสัปดาห์' จากนั้นเชื่อมโยงปัญหานั้นกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลาง
เพิ่มส่วนด้านล่างสำหรับโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติของคุณ แบ่งตามบทบาท ขนาดบริษัท และปัญหาที่พบ จากนั้นสร้างบุคลิกภาพที่ละเอียดซึ่งรวมถึงแรงจูงใจ ข้อคัดค้านทั่วไป และปัจจัยที่ขับเคลื่อนการตัดสินใจ
เนื่องจาก Docs อยู่เคียงข้างกับงานและไทม์ไลน์ของคุณ ข้อความและการกำหนดเป้าหมายของคุณจึงยึดติดกับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงตลอดการเปิดตัว
🔍 คุณรู้หรือไม่?เมื่อโคคา-โคลาเปิดตัวครั้งแรกในปี 1886 มันถูกทำตลาดเป็นยาบำรุงร่างกายมากกว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลม กลยุทธ์การเข้าถึงตลาด (GTM) ของมันเปลี่ยนไปหลังจากที่ผู้คนเริ่มเพลิดเพลินกับมันในฐานะเครื่องดื่มที่สดชื่นมากกว่ายา
ขั้นตอนที่ 2: จัดการข้อความของคุณให้สอดคล้องและวางแผนเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
เมื่อคุณได้ระบุกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้ว ให้สร้างกรอบการสื่อสารที่แปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เป็นคุณค่าที่ชัดเจนสำหรับลูกค้า เมทริกซ์คุณค่าที่แข็งแกร่ง—เชื่อมโยงปัญหาของลูกค้าเข้ากับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์—จะเป็นแนวทางสำหรับเนื้อหาแคมเปญทั้งหมด หน้าแลนดิ้ง และการเข้าถึงลูกค้าเพื่อขาย
เพื่อให้ข้อความของคุณมีความสอดคล้องกัน ให้ใช้เทมเพลตแนวทางของแบรนด์. มันช่วยให้ทุกสินทรัพย์ ตั้งแต่กราฟิกทางสังคมไปจนถึงสไลด์การขาย มีความสอดคล้องกับเสียงของแบรนด์ โทน และเอกลักษณ์ทางภาพของคุณ.
ขั้นตอนต่อไปในการจัดการแคมเปญการตลาดคือการวางแผนเส้นทางการซื้อของลูกค้า คิดถึงเนื้อหาที่พวกเขาต้องการในแต่ละขั้นตอน:
- ระดับบนสุดของช่องทางการตลาด: ความเป็นผู้นำทางความคิดและแนวคิดแคมเปญที่จุดประกายความสนใจ
- ช่วงกลางของกระบวนการ: อีเมลเพื่อสร้างความสัมพันธ์และกรณีศึกษาที่สร้างความไว้วางใจ
- ช่องทางล่าง: ชุดนำเสนอการขาย, หน้าเปรียบเทียบ, และข้อเสนอที่กระตุ้นการตัดสินใจ
กระดานไวท์บอร์ด ClickUp
คุณสามารถร่างกรอบการสื่อสารและเส้นทางการซื้อของลูกค้าโดยใช้ClickUp Whiteboardsและ Docs จากนั้นเชื่อมโยงกับแคมเปญและเนื้อหาที่ขับเคลื่อนได้โดยตรง ปฏิทินแคมเปญ การระดมความคิด และแผนงานทั้งหมดจะอยู่เคียงข้างกับงานประจำวันของทีมคุณ
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนที่การตลาดฟรีพร้อมตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 3: เลือกช่องทางและวางแผนการผสมผสานแคมเปญของคุณ
ทุกปฏิทิน GTM ควรระบุรายละเอียดว่าช่องทางสื่อสารใดที่คุณจะใช้และสำหรับแคมเปญใด
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีความเห็นตรงกันในประเด็นต่อไปนี้: คุณจะมุ่งเน้นการเติบโตด้วยผลิตภัณฑ์เป็นหลัก, การเข้าถึงลูกค้าแบบเชิงรุก, หรือแคมเปญอินฟลูเอนเซอร์? คุณควรปรับเนื้อหาการสื่อสารให้สอดคล้องกับช่วงเวลาตามฤดูกาลหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าชมสูงหรือไม่?
ตัดสินใจเหล่านี้โดยพิจารณาจากจุดที่กลุ่มเป้าหมายของคุณมีความเคลื่อนไหวมากที่สุด และสิ่งที่สอดคล้องกับกระบวนการขายของคุณ (บริการตนเอง, การขายภายในองค์กร, หรือการขายผ่านพันธมิตร)
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังเปิดตัวเครื่องมือ AI แบบบริการตนเองสำหรับฟรีแลนซ์ ปฏิทิน GTM ของคุณอาจให้ความสำคัญกับโฆษณาบนโซเชียลมีเดียและการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ในช่วงก่อนเปิดตัวบน Product Hunt แต่หากคุณกำลังขายเครื่องมือเดียวกันนี้ให้กับทีมองค์กรผ่านการขายภายใน คุณจะต้องวางแผนลำดับอีเมล การติดต่อผ่าน LinkedIn และการสาธิตสดที่สอดคล้องกับรอบงบประมาณ
สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อวางแผนการผสมผสานแคมเปญของคุณ:
👉🏻 จับคู่แต่ละช่องทางกับขั้นตอนการเดินทางของผู้ซื้อที่ถูกต้อง (เช่น โซเชียลสำหรับสร้างความตระหนัก อีเมลสำหรับการบ่มเพาะ ความสนใจ สไลด์นำเสนอสำหรับปิดการขาย)
👉🏻 จัดเวลาแคมเปญให้สอดคล้องกับกิจกรรมในอุตสาหกรรม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ หรือแนวโน้มตลาดตามฤดูกาล
👉🏻 พิจารณาทรัพยากรภายในของคุณ; อย่ากระจายทีมของคุณมากเกินไป
👉🏻 ให้ความสำคัญกับช่องทางที่คุณมีแรงดึงดูดอยู่แล้ว หรือมีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่
คลิกอัพ เบรน
หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการตัดสินใจเลือกช่องทางการสื่อสารที่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คุณสามารถสอบถามผู้ช่วย AI ของ ClickUp ที่ชื่อว่า ClickUp Brain ได้ ด้วยพลังของ LLM ทั้งหมดในหนึ่งเดียว รวมถึง GPT-4o, Claude และ Gemini คุณสามารถออกแบบและปรับแต่งกลยุทธ์ GTM ของคุณได้อย่างมืออาชีพ
⚙️ โบนัส:ลองใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาเพื่อค้นหาช่องว่างของเนื้อหาก่อนที่จะกลายเป็นงานเร่งด่วนในนาทีสุดท้าย และช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการเปิดตัว
ขั้นตอนที่ 4: สร้างกรอบเวลาที่สมจริงพร้อมเป้าหมายและจุดสำคัญ
ในการสร้างกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด ปฏิทินของคุณควรมีหมุดหมายสำคัญ ความสัมพันธ์ที่ต้องพึ่งพา และจุดตรวจสอบความร่วมมือ
แต่อย่าหยุดแค่กำหนดเส้นตาย กำหนดความสำเร็จให้ชัดเจนโดยระบุ:
- 📌 เป้าหมาย MQL หรือ SQL
- 📌 ตัวชี้วัดการเข้าถึงหรือการมีส่วนร่วมของแคมเปญ
- 📌 อัตราการลงทะเบียนหรือการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์
- 📌 ผลกระทบต่อกระบวนการขาย
- 📌 อัตราความสำเร็จในการเปิดใช้งาน
ปฏิทิน ClickUp
ผูกตัวชี้วัดเหล่านี้เข้ากับเป้าหมาย SMART หรือKPI ทางการตลาดเพื่อให้ไม่มีความคลุมเครือเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องบรรลุ จากจุดนั้น ความท้าทายคือการรักษาทุกอย่างให้อยู่ในเส้นทางเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลงไป
ClickUp Calendarช่วยให้คุณสร้างไทม์ไลน์ที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้ทีมทำงานสอดคล้องกัน และเปลี่ยนเป้าหมายระดับสูงให้กลายเป็นกิจกรรมประจำวัน
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์ปฏิทินการตลาดอื่น ๆ ClickUp Calendar จัดตารางงานอย่างชาญฉลาด ซิงค์การประชุม และรักษาเป้าหมายให้อยู่ในจุดสำคัญ ด้วยวิธีนี้ ทีมของคุณจะทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
เริ่มต้นด้วยการกำหนดวันที่เปิดตัว จากนั้นทำงานย้อนกลับเพื่อกำหนดเส้นตายสำคัญ: การตรวจสอบสินทรัพย์, การอนุมัติแคมเปญ, การเตรียมความพร้อมภายใน, และการประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฟังก์ชันการลากและวางของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนวันที่ได้อย่างยืดหยุ่นเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ต้องพึ่งพา
สมมติว่าคุณกำลังวางแผนเปิดตัวผลิตภัณฑ์ในอีกหกสัปดาห์ข้างหน้า คุณได้กำหนดเส้นตายสำคัญในปฏิทิน GTM ของคุณไว้แล้ว—การตรวจสอบสินทรัพย์สร้างสรรค์ การฝึกอบรมการขายภายในองค์กร การอนุมัติอีเมลเปิดตัว และการสัมมนาผ่านเว็บแบบสดในวันก่อนเปิดตัว
เมื่อสร้างและมอบหมายงานเหล่านั้นเรียบร้อยแล้ว ปฏิทิน ClickUp จะบล็อกเวลาโฟกัสในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อเขียนสรุปแคมเปญหรือตรวจสอบงานโฆษณาขั้นสุดท้าย โดยที่คุณไม่ต้องจัดสรรเวลาเอง
มีอะไรมากกว่านั้น! หากทีมครีเอทีฟพลาดกำหนดส่งแบบจำลอง ClickUp จะปรับกำหนดการงานที่ขึ้นอยู่กับงานนั้น เช่น การอนุมัติและอีเมลเปิดตัว โดยจะปรับไทม์ไลน์แบบเรียลไทม์ ทำให้เป็นแอปปฏิทินที่ดีที่สุดสำหรับงานการตลาดของคุณ
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
เพื่อดูลำดับการเปิดตัวทั้งหมด ให้ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp ซึ่งจะแสดงภาพรวมแบบมองจากมุมสูงว่างานแต่ละส่วนเชื่อมโยงกันอย่างไร จุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวดอยู่ตรงไหน และงานใดที่ต้องจัดลำดับใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ด้วยวิธีนี้ ปฏิทิน GTM ของคุณจะสอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และทีมของคุณจะได้รับแผนรายวันที่สมจริงซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความคืบหน้าของการเปิดตัว
นอกจากนี้ คุณสามารถผสานการทำงานของ ClickUp Calendar กับ Google หรือ Outlook ได้เพื่อซิงค์การประชุมและงานต่าง ๆ อย่างราบรื่น ซึ่งช่วยให้ทุกคนในทีมมีความสอดคล้องและรับทราบแผนการตลาดและกำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินการตลาดฟรีสำหรับการวางแผนตารางเวลา
ขั้นตอนที่ 5: มอบหมายความรับผิดชอบให้ชัดเจนและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
การเปิดตัวแบบข้ามสายงานจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าตนเองมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร มอบหมายเจ้าของงานสำหรับแต่ละองค์ประกอบของแคมเปญ ตั้งแต่การสร้างสรรค์โฆษณาไปจนถึงการสร้างหน้าแลนดิ้ง และติดตามความเชื่อมโยงระหว่างทีมต่างๆ วิธีนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความประหลาดใจในนาทีสุดท้ายและสร้างความรับผิดชอบที่ชัดเจน
งานใน ClickUp
ใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งงานเปิดตัวออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ โดยกำหนดวันที่ครบกำหนด ผู้รับผิดชอบ ผู้ติดตาม และป้ายกำกับความสำคัญ นอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมโยงงานระหว่างกัน ดังนั้นแคมเปญอีเมลจะไม่ถูกส่งออกไปก่อนกำหนดหากหน้าผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการอนุมัติ
ในฐานะซอฟต์แวร์บริหารจัดการทรัพยากรการตลาด ClickUp ช่วยให้ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวของแผน GTM ของคุณมองเห็นได้ มอบหมายงานแล้ว และกำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: รากฐานของกลยุทธ์ GTM ส่วนใหญ่—ผลิตภัณฑ์, ราคา, สถานที่, และการส่งเสริมการขาย—ถูกนำเสนอในปี 1960 โดยศาสตราจารย์ด้านการตลาดE. Jerome McCarthy
ขั้นตอนที่ 6: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำและมาตรฐานกระบวนการทำงาน
แคมเปญมักเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องทำซ้ำ เช่น การตรวจสอบคุณภาพ (QA), การอนุมัติ, การสร้างบรีฟ, หรือการรายงาน. การทำให้ขั้นตอนเหล่านี้เป็นระบบอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและทำให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่งานที่มีผลกระทบสูง.
ClickUp Automation
ClickUp Automationช่วยให้คุณสามารถสร้างกฎต่างๆ เช่น 'เมื่อสถานะงานถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ ให้ย้ายไปยังผู้รับงานคนถัดไป' หรือ 'เมื่อมีการสร้างงานแคมเปญใหม่ ให้กำหนดงานนั้นให้กับหัวหน้าช่องทางโดยอัตโนมัติ' ซึ่งช่วยลดการติดตามงานด้วยตนเองและทำให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณกำลังเปิดตัวแคมเปญหลายช่องทาง ทุกครั้งที่มีการสร้างงานใหม่ภายใต้รายการ 'โฆษณาแบบชำระเงิน' คุณสามารถใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อ:
- กำหนดให้โดยอัตโนมัติแก่ผู้นำด้านการตลาดเชิงประสิทธิภาพ
- กำหนดวันครบกำหนดเป็น 3 วันหลังจากสร้างงาน
- อัปเดตสถานะของแคมเปญเป็น 'กำลังดำเนินการ'
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าทุกงานโฆษณาที่ชำระเงินแล้ว—ไม่ว่าจะสร้างโดยใครก็ตาม—จะปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเดียวกันโดยไม่ต้องประสานงานเพิ่มเติม เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ต้องจัดการด้วยตนเอง และเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ปฏิทิน GTM ของคุณดำเนินไปตามกำหนดเวลา
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในช่วงแรกเริ่มAirbnb ได้ดึงข้อมูลประกาศจาก Craigslistและส่งข้อความถึงเจ้าของที่พักเพื่อโพสต์ประกาศซ้ำบนแพลตฟอร์มของตนเอง กลยุทธ์การหาลูกค้าแบบไม่เป็นทางการ (และแอบแฝงเล็กน้อย) นี้ช่วยให้พวกเขาเข้าถึงผู้ใช้ที่มีศักยภาพนับล้านคนได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเงินมหาศาลไปกับโฆษณา
ขั้นตอนที่ 7: ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์
แคมเปญการตลาดเกี่ยวข้องกับทีมขาย, ทีมออกแบบ, ทีมความสำเร็จของลูกค้า, และทีมการตลาดผลิตภัณฑ์. เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น, คุณต้องมีระบบสื่อสารทีมที่ทำให้ทุกคนสอดคล้องกันโดยไม่ต้องพึ่งพาอีเมลที่กระจัดกระจายหรือการประชุมอย่างต่อเนื่อง.
กำหนดเวลาการตรวจสอบร่วมกัน เช่น:
- การอบรมภายในเพื่อเสริมศักยภาพ: เสริมสร้างความรู้และเครื่องมือที่จำเป็นให้กับทีมสนับสนุนและทีมขาย เพื่อสื่อสารคุณค่าของการเปิดตัวที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: อัปเดตความคืบหน้าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ รวบรวมข้อเสนอแนะ และทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกันก่อนถึงวันเปิดตัว
ClickUp Chat
ตัวเลือกที่ดีที่สุดของคุณในการรักษาจุดตรวจสอบเหล่านี้ให้เชื่อมต่อกัน?ClickUp Chat.
ระบบแชทที่ผสานรวมอยู่ในแพลตฟอร์มโดยตรง ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารผ่านการส่งข้อความแบบเรียลไทม์ได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน คุณสามารถสร้างช่องทางแชทเฉพาะสำหรับโครงการหรือแคมเปญต่าง ๆ ได้ เพื่อให้การสนทนาเป็นระเบียบและสอดคล้องกับบริบท
🔍 คุณทราบหรือไม่? ตามข้อมูลจาก Gartner องค์กรส่วนใหญ่พึ่งพาการเติบโตที่นำโดยผลิตภัณฑ์ โดยมีคุณสมบัติและประโยชน์เป็นแรงขับเคลื่อนกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น ธุรกิจต่างๆ มองเห็นการปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลและการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นอนาคตของความสำเร็จในการเข้าสู่ตลาด (GTM)
ขั้นตอนที่ 8: ดำเนินการเปิดตัวแบบเบื้องต้นและเตรียมการสนับสนุนของคุณ
ก่อนการเปิดตัวเต็มรูปแบบ ให้ทดสอบการสื่อสาร ระบบ และกระบวนการสนับสนุนของคุณกับกลุ่มผู้ชมขนาดเล็กก่อน การเปิดตัวแบบนุ่มนวลหรือการปล่อยเวอร์ชันเบต้าสามารถเปิดเผยปัญหาที่คุณอาจไม่ได้คาดการณ์ไว้ เช่น ขั้นตอนการเริ่มต้นที่ไม่ชัดเจน ข้อบกพร่อง หรือข้อความที่สื่อสารไม่ตรงประเด็น
ClickUp Forms
ClickUp Formsช่วยให้การรวบรวมความคิดเห็นที่เป็นระบบจากผู้ใช้เบต้าเป็นเรื่องง่าย เพิ่มคำถามเช่น 'ส่วนใดของการเริ่มต้นใช้งานที่รู้สึกไม่ชัดเจน?' หรือ 'ฟีเจอร์ใดที่ไม่ตรงตามความคาดหวัง?' และแชร์แบบฟอร์มกับกลุ่มทดสอบของคุณ
แต่ละคำตอบสามารถกลายเป็นงานได้โดยอัตโนมัติ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถสังเกตแนวโน้มได้อย่างรวดเร็ว และทำการอัปเดตได้โดยตรงภายในปฏิทินการแก้ไขของคุณใน GTM
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แผนการเข้าสู่ตลาดเริ่มต้นของ Google มุ่งเน้นไปที่การสร้างฐานผู้ใช้ด้วยเครื่องมือค้นหาที่เหนือกว่าเท่านั้น จนกระทั่งหลายปีต่อมา พวกเขาจึงได้เปิดตัว AdWords ซึ่งเปลี่ยนให้กลายเป็นธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ขั้นตอนที่ 9: ติดตามผลการดำเนินงานและปรับปฏิทินของคุณ
หลังจากการเปิดตัว ปฏิทินของคุณควรเปลี่ยนเป็นโหมดการแสดงผล ตอนนี้เป็นเวลาที่จะติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญของคุณในเนื้อหา ช่องทาง และเส้นทางการแปลง มีคนคลิกแต่ไม่แปลงใช่หรือไม่? มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่มีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มอื่นหรือไม่? ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จะกำหนดวิธีการขยายหรือปรับแต่งกลยุทธ์ GTM ของคุณ
เมื่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เริ่มยุ่งและส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือความวุ่นวายในการรายงานซอฟต์แวร์รายงานการตลาดแบบรวมศูนย์ช่วยให้คุณเห็นสิ่งที่ได้ผล (และสิ่งที่ไม่ได้ผล) โดยไม่ต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงจมอยู่กับสเปรดชีตหรือไล่ตามการอัปเดต
แดชบอร์ด ClickUp
ด้วยClickUp Dashboards คุณสามารถสร้างรายงานภาพสดที่เชื่อมต่อโดยตรงกับปฏิทิน GTM ของคุณ
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าปฏิทิน GTM ของคุณมีการรณรงค์สร้างการรับรู้แบรนด์โดยผู้มีอิทธิพลบน LinkedIn, Instagram, YouTube และ TikTok ในมุมมองเดียว คุณสามารถติดตามได้:
- จำนวนการมองเห็นต่อสัปดาห์จากโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์แต่ละคนและสื่อโฆษณาของแคมเปญ
- แนวโน้มผลการดำเนินงานของตลาดรายเดือนเพื่อระบุช่วงเวลาที่ความชัดเจนเพิ่มขึ้น
- การวิเคราะห์การมีส่วนร่วม เช่น การกดถูกใจต่อสัปดาห์เพื่อประเมินคุณภาพของเนื้อหา
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของช่องทางเพื่อดูว่าแพลตฟอร์มใดให้ผลตอบแทนการลงทุน (ROI) สูงที่สุด
📮 ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีโอกาสถึงสี่เท่าที่จะจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ตัว ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่เก้าแพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp รวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่?ClickUpทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับปฏิทิน GTM ที่มีประสิทธิภาพ
หากทำได้อย่างดี ปฏิทิน GTM จะช่วยให้ทีมของคุณมีสมาธิ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนได้โดยไม่เกิดความวุ่นวาย แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนการตลาดที่ยังคงใช้ได้แม้เมื่อแผนมีการเปลี่ยนแปลง
วางแผนด้วยความคล่องตัว ไม่ใช่ความยึดติด
ปฏิทิน GTM ที่ดีที่สุดควรมีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่นได้ แคมเปญมักไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นระบบของคุณควรสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ใช้กลยุทธ์เหล่านี้เพื่อสร้างความยืดหยุ่นโดยไม่สูญเสียจุดมุ่งหมาย:
- แบ่งไทม์ไลน์ออกเป็นช่วงสั้น ๆ ที่เชื่อมโยงกับแต่ละเฟสของแคมเปญ
- เพิ่มบัฟเฟอร์สำหรับความล่าช้าที่ไม่คาดคิดและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
- ทบทวนและปรับวันที่สำคัญตามความจำเป็นโดยอิงจากข้อเสนอแนะ
ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของคุณ
ปฏิทิน GTM ของคุณควรสร้างขึ้นโดยยึดตามการเดินทางของลูกค้า ไม่ใช่ความสะดวกภายในองค์กร นี่คือวิธีที่จะช่วยให้คุณสามารถรักษาจุดโฟกัสไว้ที่กลุ่มเป้าหมายของคุณ:
- จัดให้แคมเปญสอดคล้องกับความต้องการ พฤติกรรม และวงจรข้อเสนอแนะของลูกค้า
- รวมจุดสัมผัส เช่น การเปิดตัวเบต้า, หน้าต่างรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้, หรือการแนะนำการสนับสนุน
- ติดตามการมีส่วนร่วมของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนเพื่อระบุจุดที่ลูกค้าลดลง
ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งาน
เทมเพลตกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp
การสร้างปฏิทิน GTM จากศูนย์อาจกินเวลาอันมีค่า โดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจัดการกับการวิจัย การกำหนดราคา การสื่อสาร และการวางแผนแคมเปญพร้อมกันเทมเพลตกลยุทธ์ Go-To-Market ของ ClickUpมอบจุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้างและปรับแต่งได้ให้คุณ เพื่อที่คุณจะได้มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการมากกว่าการตั้งค่า
เทมเพลตนี้แนะนำคุณเกี่ยวกับ:
- วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตำแหน่งของคู่แข่ง, และโอกาสทางตลาด ทั้งหมดในที่เดียว
- วางแผนและเปรียบเทียบกลยุทธ์การกำหนดราคาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- วางแผนช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการขายด้วยขั้นตอนที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้
- ติดตามและวัดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับกลยุทธ์ GTM ของคุณให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
นอกเหนือจากนี้ ClickUp ยังมีเทมเพลตหลากหลายให้คุณเลือกใช้เพื่อช่วยให้การวางแผนและดำเนินการตามปฏิทินการเข้าสู่ตลาดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบปฏิทินการตลาดของ ClickUpช่วยให้คุณติดตามแคมเปญและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย จัดการงานต่างๆ ด้วยระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือน และจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่มีผลกระทบสูงในฐานข้อมูลที่เรียบง่ายและไม่ต้องเขียนโค้ด
นอกจากนี้แม่แบบการสื่อสารกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUp Go-To-Marketยังช่วยในการสื่อสารเป้าหมาย บทบาท ความรับผิดชอบ และตัวชี้วัดของคุณอย่างกระชับกับทุกคนในทีมอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นแม่แบบกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ ClickUpใน Whiteboards ยังสนับสนุนการระดมความคิดแผนปฏิบัติการสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่กำลังจะมาถึงของคุณอีกด้วย
🔍 คุณทราบหรือไม่? การเติบโตของรายได้ประจำรายปี (ARR) กำลังชะลอตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีรายได้ประจำรายปีต่ำกว่า 25 ล้านดอลลาร์ ด้วยวงจรการขายที่ยาวนานขึ้น ผู้ซื้อที่มีความระมัดระวัง และต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่สูงขึ้น การขยายรายได้ในปัจจุบันจึงต้องการการกำหนดเป้าหมายที่แม่นยำยิ่งขึ้น การตั้งราคาที่ชาญฉลาด และกลยุทธ์การเข้าถึงตลาด (GTM) ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงของตลาด
วางกลยุทธ์ GTM ของคุณให้ถูกต้องด้วย ClickUp
ปฏิทินการเข้าสู่ตลาดควรให้ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์ของคุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการที่เนื้อหาการเปิดตัวโครงการ แคมเปญ และการส่งต่อภายในองค์กรสอดคล้องกันข้ามช่องทางต่างๆ
คิด: โพสต์บล็อกเผยแพร่ในวันเดียวกับที่ฝ่ายขายได้รับการสนับสนุน และฝ่ายสนับสนุนมีการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในวันก่อนหน้า
ClickUp ทำให้การประสานงานนี้ง่ายขึ้น ClickUp Calendar นำเสนอการดูงาน เป้าหมายของทีม และแพลตฟอร์มการประชุมที่รวมกันด้วย AI เพื่อให้การวางแผนของคุณเชื่อมต่อและทันสมัยอยู่เสมอ
ต้องการวิธีการที่ชาญฉลาดและอัตโนมัติมากขึ้นหรือไม่?
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!