15 เครื่องมือหาลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดในปี 2025

การขายดำเนินไปบนเป้าหมาย—คุณสร้างโอกาสทางการขายได้มากแค่ไหน ลูกค้าแต่ละรายมีมูลค่าเท่าไร ค่าคอมมิชชั่นของคุณจะเป็นเท่าไหร่ นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมความพยายามในการหาลูกค้าใหม่จึงมักรู้สึกเหมือนเป็นเกมตัวเลข เป็นแค่ลูกค้าเป้าหมายอีกคนหนึ่ง เป็นแค่อีเมลอีกฉบับ
ผลลัพธ์คืออะไร? ทีมขายจำนวนมากมุ่งเน้นปริมาณมากกว่าคุณค่า โดยมักข้ามขั้นตอนของระบบที่จำเป็นในการเก็บข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งหมายถึงการพลาดแนวโน้มที่ไม่สามารถติดตามได้, ประสิทธิภาพที่ไม่ได้รับการวัดผล, และในที่สุดก็คือการสูญเสียโอกาสในการปรับปรุงกลยุทธ์และเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายสามารถช่วยได้ที่นี่. พวกมันรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง, ติดตามการมีส่วนร่วม, และระบุลูกค้าที่มีคุณค่าสูงเพื่อให้แน่ใจว่าการติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างชาญฉลาดและมีกลยุทธ์มากขึ้น.
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะพิจารณาเครื่องมือการหาลูกค้าเป้าหมายด้านการขายที่ดีที่สุด 15 อันดับแรกและคุณสมบัติสำคัญของแต่ละเครื่องมือ เพื่อช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขายสร้างโอกาสทางการขายที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
เลือกจากซอฟต์แวร์หาลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด 15 รายการนี้เพื่อให้ทุกโอกาสการขายมีคุณค่า:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- LinkedIn Sales Navigator: เหมาะที่สุดสำหรับการระบุและสร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้าเป้าหมาย B2B
- Apollo. io: เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากหลากหลายช่องทาง
- ZoomInfo: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพตามเจตนา
- UpLead: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบอีเมลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
- Cognism: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายผ่าน AI
- 6Sense: เหมาะที่สุดสำหรับการทำความเข้าใจเจตนาของผู้ซื้อโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
- Seamless.ai: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาข้อมูลติดต่อแบบเรียลไทม์
- Lusha: เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการติดต่อ
- LeadIQ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง
- SalesIntel: เหมาะที่สุดสำหรับการรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์
- Leadfeeder: เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ
- Kaspr: เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลติดต่อจาก LinkedIn
- การประชาสัมพันธ์: เหมาะที่สุดสำหรับการประชาสัมพันธ์หลายช่องทาง
- HubSpot Sales Hub: เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย
คุณควรมองหาอะไรในเครื่องมือสำหรับการหาลูกค้าเป้าหมาย?
เครื่องมือการค้นหาลูกค้าที่ดีที่สุดทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างธุรกิจกับลูกค้าที่มีศักยภาพ. เครื่องมือการค้นหาลูกค้าที่เหมาะสมสำหรับการขายสามารถเปลี่ยนลูกค้าที่ยังไม่สนใจให้กลายเป็นโอกาสที่อบอุ่นได้. นี่คือสิ่งที่คุณควรค้นหาเมื่อเลือกเครื่องมือ:
- ไร้รอยต่อ เวิร์กโฟลว์ CRM: เครื่องมือควรมีซอฟต์แวร์ CRMในตัวหรือสามารถเชื่อมต่อกับ CRM เพื่อรักษาฐานข้อมูลกลางของกลุ่มเป้าหมาย
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: ควรวิเคราะห์พฤติกรรมและรูปแบบการมีส่วนร่วมของลูกค้าเป้าหมาย เพื่อแนะนำเวลา ช่องทาง และข้อความที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดต่อ ซึ่งช่วยให้การหาลูกค้าเป้าหมายเป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจงและตรงกลุ่มเป้าหมาย
- การมีส่วนร่วมแบบหลายช่องทาง: เครื่องมือนี้ควรช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทางต่างๆ ได้หลายช่องทาง รวมถึงอีเมล, โทรศัพท์, LinkedIn และแพลตฟอร์มโซเชียลอื่นๆ
- การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ขั้นสูง: เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมควรสามารถระบุรูปแบบและแนวโน้มในประสิทธิภาพการค้นหาลูกค้าเป้าหมายได้ ช่วยให้ทีมขายปรับปรุงกลยุทธ์ของตน
- การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย: เครื่องมือที่ดีที่สุดควรให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายตามโอกาสในการแปลงเป็นลูกค้า ความตั้งใจในการซื้อ และการมีส่วนร่วม เพื่อให้คุณสามารถลงทุนทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด
- การเสริมข้อมูล: โดยการกรอกข้อมูลที่ขาดหายไป เช่น ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายได้ของบริษัท เครื่องมือค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพที่ดีจะช่วยให้รายชื่อลูกค้าของคุณครบถ้วนและทันสมัยอยู่เสมอ
- ข้อมูลเชิงลึกด้านองค์กรและเทคโนโลยี: เครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายทางการขายควรให้ข้อมูลเชิงลึกด้านองค์กร (ขนาดบริษัท, อุตสาหกรรม, สถานที่ตั้ง, และรายได้) และข้อมูลเชิงลึกด้านเทคโนโลยี (เทคโนโลยีที่ใช้โดยบริษัท) เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเป้าหมายไปยังธุรกิจที่เหมาะสม
- ระบบอัตโนมัติในการขาย:เครื่องมือควรสามารถจัดการโครงการขายได้โดยอัตโนมัติ เช่น การส่งการติดตามผลอย่างทันท่วงที เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสจากลูกค้าเป้าหมาย
ด้วยรายการตรวจสอบนี้ในใจ มาประเมินเครื่องมือการหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพที่สุดในตลาดเพื่อให้กระบวนการขายเป็นไปอย่างราบรื่น
15 เครื่องมือหาลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับงานขาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการจัดการขั้นตอนการทำงานแบบมีภาพหรือการค้นหาและติดต่อผู้ติดต่อที่ง่ายขึ้น เครื่องมือแต่ละอย่างสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้มีจุดขายเฉพาะที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ อ่านต่อเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณ
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการขายและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ลูกค้าเป้าหมายของคุณถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบในสเปรดชีตที่มีรายละเอียดครบถ้วน แต่ทันทีที่คุณเริ่มติดต่อ กระบวนการก็เริ่มสะดุด เมื่อลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องตรวจสอบอีเมล คุณพบว่าตัวเองต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
รายละเอียดการติดต่ออยู่ในที่หนึ่ง บันทึกการวิจัยอยู่ในที่หนึ่ง และแคมเปญการติดต่อสื่อสารอยู่ในที่หนึ่งอย่างสิ้นเชิง การทำงานที่ไม่เชื่อมโยงกันเช่นนี้ทำให้สิ่งที่ควรจะเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดและวุ่นวาย
นี่คือจุดที่เครื่องมือการหาลูกค้าและการจัดการลูกค้าเช่น ClickUpโดดเด่น—พวกมันช่วยปรับปรุงการติดต่อสื่อสารของคุณอย่างราบรื่น และทำให้การจัดการกับกระบวนการขายของคุณเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ClickUp คือ แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีม และการจัดทำเอกสารสำหรับทีมขายของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว—ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติและการค้นหาด้วย AI รุ่นใหม่
ClickUp สำหรับทีมขายช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย จัดการการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมาย และทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
เริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายทั้งหมดและข้อมูลติดต่อไว้ในที่เดียวClickUp CRMช่วยให้คุณสามารถทำเช่นนี้ได้ มันช่วยคุณรวบรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายจากสื่อสังคมออนไลน์, เว็บไซต์, แบบฟอร์ม, และแหล่งอื่น ๆ ในแพลตฟอร์มเดียว เมื่อคุณมีข้อมูลแล้ว คุณสามารถใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายต่าง ๆ ในรายการให้กับสมาชิกทีมของคุณเพื่อทำการวิจัย, การมีส่วนร่วม, และการติดต่อสื่อสาร ตั้งค่าสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp เช่น 'ลูกค้าเป้าหมายใหม่', 'กำลังวิจัย', และ 'ส่งแคมเปญแล้ว'เพื่อติดตามกระบวนการขายทั้งหมดของคุณ คุณยังสามารถตั้งค่าลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีที่มีมูลค่าสูงได้รับการติดต่อก่อน
📮ClickUp Insight:92% ของพนักงานใช้วิธีการที่ไม่สอดคล้องกันในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่พลาดและการดำเนินการล่าช้า ไม่ว่าคุณจะส่งบันทึกติดตามผลหรือใช้สเปรดชีต กระบวนการมักจะกระจัดกระจายและไม่มีประสิทธิภาพ
โซลูชันการจัดการงานของ ClickUpช่วยให้การแปลงบทสนทนาเป็นงานเป็นไปอย่างราบรื่น—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายเดียวกัน
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะกำหนดกลยุทธ์การเข้าถึงที่ปรับให้เหมาะสมแล้วClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถเขียนข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละผู้มุ่งหวังได้
👀 คุณรู้หรือไม่?75% ของนักการตลาดเชื่อว่าการปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้นยอดขายและสร้างลูกค้าประจำ
ต้องการเรียนรู้วิธีใช้ AI เพื่อการขายให้กระบวนการของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่? เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณด้วยคำอธิบายสั้น ๆ นี้👇
คุณยังสามารถใช้ClickUp Automationsเพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มันช่วยให้คุณตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อทำงานตามขั้นตอนอัตโนมัติได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อมอบหมายลูกค้าเป้าหมายให้กับตัวแทนขายตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (อุตสาหกรรม, ภูมิภาค, เป็นต้น) หรือหากลูกค้าเป้าหมายไม่ตอบกลับ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อติดตามผลหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์
ClickUpยังมีเทมเพลตการขายและCRMเพื่อช่วยให้กระบวนการค้นหาลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น:
- ใช้เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อกำหนดเป้าหมายยอดขายและติดตามผลการดำเนินงาน
- เทมเพลตรายงานการขายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแนวโน้มการขายในอดีตและระบุรูปแบบเพื่อทำนายผลการดำเนินงานในอนาคต
- เทมเพลตไทม์ไลน์การขายของ ClickUpช่วยให้การจัดการข้อมูลลูกค้าและดูกระบวนการขายทั้งหมดในสถานที่เดียวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจของเรา ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ช่วยเราอย่างแท้จริงในการนำนวัตกรรมมาสู่ธุรกิจนี้ ซึ่งทำให้เราสามารถเติบโตจากยอดขายดิจิทัล 2% เป็นมากกว่า 65% หลังการระบาดของโรคโควิด-19
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบรายละเอียดการติดต่อ บันทึกการวิจัย และการติดต่อในอดีตสำหรับลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ClickUp Docs— เพื่อให้คุณมีบริบทครบถ้วนก่อนติดต่อ
- ติดตามประสิทธิภาพของทีมและการแปลงโอกาสทางการขายด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- ระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย และมอบหมายงานที่ต้องดำเนินการให้กับทีมของคุณโดยใช้ClickUp Whiteboards
- ผสานการทำงาน Salesforce กับ ClickUpเพื่อถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองพร้อมแบรนด์ของคุณเพื่อรับลูกค้าเป้าหมายโดยใช้ClickUp Forms
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันเนื่องจากมีคุณสมบัติมากมาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้ให้ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างสำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราในการทำงานและจัดระเบียบงานของตนเองได้ในขณะที่ยังสามารถติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้อีกด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับทีม CS, Sales และทีมพัฒนาของเราในการจัดการโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล!
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้มอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราให้สามารถทำงานของตนเองได้พร้อมทั้งติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้ด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม CS, ทีมขาย และทีมพัฒนาของเราในการบริหารโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล!
📖 อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบแผนการขายฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
2. LinkedIn Sales Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับการระบุและติดต่อผู้มุ่งหวัง B2B)
LinkedIn Sales Navigator เป็นเครื่องมือค้นหาลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสำหรับการระบุลูกค้าเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของบัญชีลูกค้า เครื่องมือ Lead Spotlights ช่วยให้คุณสามารถค้นหาลูกค้าเป้าหมายและผู้มีอำนาจตัดสินใจในบัญชีเป้าหมายของคุณได้ง่ายขึ้น
คุณสามารถใช้การผสานระบบ CRM เพื่อ ค้นหาลูกค้าเก่าที่ย้ายไปยังองค์กรใหม่ ได้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณได้ลูกค้าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น Sales Navigator ยังให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น จำนวนพนักงานในบริษัทและแนวโน้มการเติบโต เพื่อให้คุณสามารถระบุลูกค้า B2B ที่มีมูลค่าสูงได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LinkedIn Sales Navigator
- ใช้ตัวกรองขั้นสูง เช่น ตำแหน่งงาน ขนาดองค์กร และอุตสาหกรรมเพื่อการจัดการลีดที่ราบรื่น
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายผ่านการติดต่อเฉพาะบุคคลผ่านอีเมล LinkedIn
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติเพื่อค้นหาลูกค้าเป้าหมายตามระดับอาวุโสหรือตำแหน่งงาน
- ค้นหาการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ของคุณในองค์กรใด ๆ ด้วย Relationship Explorer
ข้อจำกัดของ LinkedIn Sales Navigator
- มีความสามารถในการส่งออกที่จำกัดและต้องการเครื่องมือเพิ่มเติมในการค้นหาอีเมล
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
ราคาของ LinkedIn Sales Navigator
- ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
- Sales Navigator Core (Professional): $99.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Navigator ขั้นสูง (ทีม): $179.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): เริ่มต้นที่ $1600/ปี ต่อผู้ใช้
LinkedIn Sales Navigator ratings
- G2: 4. 6/5 (1900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง LinkedIn Sales Navigator อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่ LinkedIn Sales Nav ช่วยให้ทีมของฉันสามารถใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อจำกัดประเภทของลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการค้นหาให้แคบลงได้ ฉันยังชอบที่มันสามารถเชื่อมต่อกับ HubSpot ได้ด้วย แต่มันค่อนข้างแพงสำหรับทีมเล็กๆ อย่างของฉัน
ฉันชอบที่ LinkedIn Sales Nav ช่วยให้ทีมของฉันสามารถใช้ตัวกรองการค้นหาขั้นสูงเพื่อจำกัดประเภทของลูกค้าเป้าหมายที่เราต้องการค้นหาให้แคบลงได้ ฉันยังชอบที่มันสามารถเชื่อมต่อกับ HubSpot ได้ด้วย แต่มันค่อนข้างแพงสำหรับทีมเล็กๆ อย่างของฉัน
3. Apollo.io (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากหลากหลายช่องทาง)
Apollo. io เป็นซอฟต์แวร์ชั้นนำสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่ให้การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ได้รับการยืนยันจาก LinkedIn, Salesforce, Gmail หรือเว็บไซต์ของบริษัทใดก็ได้ คุณสามารถกรองลูกค้าเป้าหมายตามปัจจัยต่างๆ เช่น ความตั้งใจในการซื้อ การประกาศรับสมัครงาน และการเติบโตของบริษัท เพื่อค้นหาลูกค้าที่มีศักยภาพ เครื่องมือ AI ของ Apollo ยังสามารถระบุลูกค้าเป้าหมายคุณภาพสูง เพิ่มคะแนน และนัดหมายการประชุมได้อีกด้วย
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือคุณสามารถ ติดตามผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกันบนเว็บไซต์ของคุณและค้นหาหน้าที่พวกเขาเข้าชม ซึ่งช่วยให้คุณวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้และสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้น
Apollo. io คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รับฐานข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เช่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริษัท
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือการขายและการตลาดได้อย่างไร้รอยต่อผ่าน Zapier เพื่อการทำงานอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้แบบฟอร์มที่มีการกรอกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อเปลี่ยนลูกค้าที่เข้ามาให้กลายเป็นลูกค้าที่สนใจได้รวดเร็วขึ้น
ข้อจำกัดของ Apollo. io
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่า Apollo.io ให้ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องและมีข้อมูลติดต่อที่ล้าสมัย
Apollo. io ราคา
- ฟรี
- แผนพื้นฐาน: 59 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนมืออาชีพ: 99 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนการจัดระเบียบ: $149/เดือน ต่อผู้ใช้
Apollo. io คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6 (รีวิวมากกว่า 350 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Apollo.io อย่างไรบ้าง?
ในฐานะตัวแทนฝ่ายขาย Apollo เป็นวิธีง่าย ๆ ในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทและลูกค้าที่คุณกำลังพิจารณา การให้เครดิตทดลองใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความคุ้นเคยกับวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์ ข้อเสียเพียงสองข้อคือค่าใช้จ่ายและการโทรจากฝ่ายสนับสนุนการขาย ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือมีเพียงหนึ่งหรือสองคนในทีมขาย
ในฐานะตัวแทนฝ่ายขาย Apollo เป็นวิธีง่าย ๆ ในการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้องเกี่ยวกับบริษัทและลูกค้าที่คุณกำลังพิจารณา การให้เครดิตทดลองใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำความคุ้นเคยกับวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์ ข้อเสียเพียงสองข้อคือค่าใช้จ่ายและการโทรจากฝ่ายสนับสนุนการขาย ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือมีเพียงหนึ่งหรือสองคนในทีมขาย
4. ZoomInfo (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาผู้ติดต่อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเจตนา)
ZoomInfo เป็นเครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายสำหรับธุรกิจ B2B ที่ให้ข้อมูลบริษัทและข้อมูลติดต่อสำหรับทีมขาย การตลาด และทีมสรรหาบุคลากร โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องในการรวบรวมรายละเอียดทางธุรกิจ เช่น ขนาดบริษัทและแนวโน้มการจ้างงาน
ด้วย ZoomInfo คุณสามารถ เข้าถึงแผนผังองค์กรของแต่ละแผนกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ และติดต่อพวกเขาได้โดยตรง ฟีเจอร์ Guided Intent จะวิเคราะห์ข้อมูล CRM และระบุหัวข้อที่กลุ่มเป้าหมายของคุณค้นหาบ่อยครั้ง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งการติดต่อและนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคลได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้เปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขายได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZoomInfo
- สร้างโปรไฟล์ลูกค้าในอุดมคติ (ICP) เพื่อทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายและระบุผู้ซื้อที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- เข้าถึงข้อมูลบริษัท, เทคโนโลยี, การเงิน, และข้อมูลติดต่อเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย
- รับสัญญาณเชิงคาดการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจตนาเพื่อคาดการณ์พฤติกรรมและการดำเนินการของบริษัท
- ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรวบรวมลูกค้าเป้าหมายเพิ่มเติม
ข้อจำกัดของ ZoomInfo
- มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งการติดต่อ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ ZoomInfo
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ZoomInfo
- G2: 4. 5/5 (8800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 290+ ครั้ง)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ZoomInfo อย่างไรบ้าง?
เราใช้ ZoomInfo Sales เพื่อพัฒนาเป้าหมายแคมเปญใหม่ รวมถึงตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือแสดงเจตนาซื้อสินค้า ด้วยการเพิ่ม Copilot เราสามารถเจาะลึกข้อมูลบัญชีลูกค้าเป้าหมายเฉพาะรายได้มากยิ่งขึ้น และมอบข้อมูลพื้นฐานให้กับทีมขายของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความประทับใจแรกพบและเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราใช้ ZoomInfo Sales เพื่อพัฒนาเป้าหมายแคมเปญใหม่ รวมถึงตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือแสดงเจตนาซื้อ ด้วยการเพิ่ม Copilot เราสามารถเจาะลึกข้อมูลบัญชีผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเฉพาะรายได้มากยิ่งขึ้น และมอบข้อมูลพื้นฐานให้กับทีมขายของเรา เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างความประทับใจแรกพบและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. UpLead (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบอีเมลของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า)
UpLead ช่วยให้การสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยการให้ข้อมูลติดต่อที่ได้รับการตรวจสอบแล้วและเครื่องมือค้นหาอัจฉริยะ ด้วย 50+ ฟิลเตอร์สำหรับการตรวจสอบอีเมลแบบเรียลไทม์และการเสริมข้อมูลอย่างละเอียด มันช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้อย่างมั่นใจ คุณสามารถกรองข้อมูลติดต่อตามอุตสาหกรรม, ตำแหน่งงาน, หรือสถานที่ตั้ง ทำให้การกำหนดเป้าหมายมีความแม่นยำยิ่งขึ้น
ต้องการติดต่อบริษัทโดยใช้เครื่องมือของคู่แข่งของคุณหรือไม่? UpLead มีข้อมูลมากกว่า 1,600 จุด ช่วยให้คุณระบุธุรกิจที่พึ่งพาซอฟต์แวร์ของคู่แข่งได้—เพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการติดต่อและชนะใจพวกเขาได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณยกเว้นบริษัทที่ใช้ซอฟต์แวร์บางประเภทได้ เพื่อให้คุณสามารถกรองบัญชีที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
คุณสมบัติเด่นของ UpLead
- ตรวจสอบอีเมลแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความถูกต้องสูง
- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทต่างๆ ด้วยส่วนขยาย Chrome ของ UpLead
- อัปโหลด URL ของบริษัทเพื่อรับข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ UpLead
- คุณสมบัติที่จำกัดในแผนระดับล่าง; ต้องอัปเกรดเพื่อใช้งานฟังก์ชันเต็มรูปแบบ
ราคาของ UpLead
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน
- สิ่งจำเป็น: $99/เดือน
- บวก: $199/เดือน
- มืออาชีพ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ UpLead
- G2: 4. 7/5 (780+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
🧠 เกร็ดความรู้: จอห์น เอช. แพตเตอร์สัน ผู้ก่อตั้งบริษัทเนชันแนล แคช เรจิสเตอร์ (NCR) มักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกการขายแบบพบหน้าลูกค้าโดยตรงในยุคปลายศตวรรษที่ 19 พนักงานขายของเขาเดินทางไปตามบ้านและร้านค้าเพื่อโน้มน้าวให้ธุรกิจต่างๆ เห็นความจำเป็นในการใช้เครื่องบันทึกเงินสด ซึ่งเป็นการปฏิวัติกลยุทธ์การขายอย่างสิ้นเชิง
6. Cognism (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่าน AI)
Cognism เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ช่วยให้คุณค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับช่องทางการขายของคุณโดยใช้ AI คุณสามารถพิมพ์หรือใช้การค้นหาด้วยเสียงเพื่อรับข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง Cognism ใช้การผสมผสานระหว่างข้อมูลเชิงธุรกิจ (firmographics) ข้อมูลเทคโนโลยี (technographics) และเจตนาซื้อของผู้ซื้อ เพื่อมอบข้อมูลที่มีคุณค่า
แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot ทำให้การจัดการลูกค้าเป้าหมายง่ายขึ้น นอกจากนี้ Cognism ยังให้บริการเสริมข้อมูลรายชื่อลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ทันสมัยและได้รับการอัปเดตแล้วเข้าสู่ระบบ CRM ของคุณเท่านั้น
คุณสมบัติเด่นของ Cognism
- สร้างรายชื่อลูกค้าเป้าหมายด้วยที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว โดยอ้างอิงจากโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสม
- ส่งออกผู้ติดต่อจาก LinkedIn และส่งไปยังระบบ CRM ของคุณผ่านการใช้ส่วนขยาย Chrome
- ระบุกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในตลาดด้วยการติดตามข้อมูลเจตนาผ่านการผสานรวมกับ Bombora
- เข้าถึงข้อมูล B2B ระดับโลกจากภูมิภาค NAM, APAC และ EMEA เพื่อกำหนดเป้าหมายผู้มีอำนาจตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของแนวคิดเชิงปัญญา
- เครื่องมือนี้ขึ้นอยู่กับคำอธิบายตำแหน่งงานใน LinkedIn ซึ่งอาจส่งผลต่อความถูกต้องของข้อมูล
การกำหนดราคาแบบ Cognism
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Cognism
- G2: 4. 6/5 (790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
7. 6Sense (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าใจเจตนาของผู้ซื้อโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์)
6sense เป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองรายได้ที่เน้นการให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการซื้อของผู้ซื้อทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ประสิทธิภาพของแคมเปญและความตั้งใจในการซื้อ เพื่อสร้างรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจง
เครื่องมือ AI ของแพลตฟอร์ม ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลโอกาสในอดีต ความเหมาะสมของโปรไฟล์ การเข้าถึงบัญชี และสัญญาณการซื้อแบบเรียลไทม์ จากนั้นจึงทำนายกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลูกค้าสูงที่สุด ช่วยให้ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่บัญชีที่มีมูลค่าสูง
คุณสมบัติเด่นของ 6Sense
- ระบุบัญชีตามพฤติกรรมของผู้ซื้อเพื่อการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
- สร้างกลุ่มเป้าหมายที่ละเอียดโดยใช้ข้อมูลทางธุรกิจและข้อมูลการมีส่วนร่วมเพื่อแคมเปญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เข้าถึงรายละเอียดการติดต่อของทีมซื้อและสร้างอีเมลส่วนบุคคลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจหลัก
ข้อจำกัดของ 6Sense
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่าแพลตฟอร์มนี้อาจใช้งานได้ซับซ้อนในช่วงแรก
การกำหนดราคาของ 6Sense
- ราคาตามความต้องการ
6Sense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
8. Seamless.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาผู้ติดต่อแบบเรียลไทม์)
Seamless.ai นำเสนอฟิลเตอร์มากกว่า 100 แบบเพื่อกำหนดบุคลิกภาพลูกค้าในอุดมคติของคุณและจำกัดการค้นหาให้แคบลง เครื่องมือ AI ของมันจะค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยให้คุณได้รับอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มเป้าหมาย ลดเวลาที่ใช้ไปกับข้อมูลที่ล้าสมัย
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อ รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ รวมถึงโพสต์ในโซเชียลมีเดีย รีวิวจากพนักงาน ข่าวสารล่าสุด รางวัลที่ได้รับ และเทคโนโลยีที่ใช้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างเฉพาะเจาะจงและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
สุดท้าย Seamless.ai ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการอัตโนมัติจำนวนมากสำหรับการขายขาออกได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้มีให้บริการเฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Seamless.ai
- ค้นหาผู้ติดต่อและบริษัท B2B ด้วยการค้นพบข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เข้าถึงหมายเลขโทรศัพท์ตรงและหมายเลขมือถือเพื่อการติดต่อที่สะดวกยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Salesforce, HubSpot และ CRM ยอดนิยมอื่น ๆ
- ระบุผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่มีเจตนาซื้อเพื่อเร่งกระบวนการขายของคุณ
ข้อจำกัดของ Seamless.ai
- มันไม่มีแดชบอร์ดแบบกำหนดเองสำหรับการวิเคราะห์และการรายงาน
ราคา Seamless.ai
- ฟรี: ตัวเลือกทดลองใช้รวมเครดิตฟรี 50 เครดิต
- ข้อดี: เครดิตรายวัน; ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Seamless.ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (4900+ รีวิว)
- Capterra: 3. 8/5 (150+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Seamless.ai อย่างไรบ้าง?
ความสะดวกในการสร้างรายการ ค้นหาข้อมูล และมีเครดิตลีด 1,000 ต่อวันนั้นยิ่งใหญ่มาก โดยเฉพาะหากคุณเปรียบเทียบกับแผนอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 10 เท่าของ Seamless.ai และนี่มอบลีดให้ SDR ถึง 1,000 ต่อวัน สิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือคุณไม่สามารถตั้งค่าคุณภาพของความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเป้าหมายก่อนที่คุณจะทำการขูดข้อมูลได้ ดังนั้นคุณต้องใช้เครดิต 1,000 ต่อวันเพื่อขูดข้อมูลขยะหรือข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ดี และคุณสามารถกรองได้เฉพาะหลังจากที่คุณได้ทำการขูดข้อมูลแล้วเท่านั้น
ความสะดวกในการสร้างรายการ ค้นหาข้อมูล และมีเครดิตลีด 1,000 รายการต่อวันนั้นยิ่งใหญ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเปรียบเทียบกับแผนอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีราคาแพงกว่า Seamless.ai ถึง 10 เท่า และนี่ให้ SDR ลีด 1,000 รายการต่อวัน สิ่งที่ไม่ชอบอย่างหนึ่งคือคุณไม่สามารถตั้งค่าคุณภาพของความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าเป้าหมายก่อนที่คุณจะทำการขูดข้อมูลได้ ดังนั้นคุณต้องใช้เครดิต 1,000 หน่วยต่อวันเพื่อขูดข้อมูลขยะหรือข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่ดี และคุณสามารถกรองได้เฉพาะหลังจากที่คุณได้ทำการขูดข้อมูลแล้วเท่านั้น
9. Lusha (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติในการติดต่อ)
Lusha เป็นซอฟต์แวร์ข้อมูลเชิงลึกด้านการขายที่ช่วยเสริมข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูล หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ด้วย API ของตนเอง พร้อมมอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเจตนาของผู้ซื้ออย่างมีคุณค่า Lusha ให้ข้อมูลติดต่อที่ละเอียด รวมถึงบทบาทและตำแหน่งของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าภายในองค์กร นอกจากนี้ Lusha ยังมอบชุดอีเมลที่สร้างโดย AI เพื่อช่วยอัตโนมัติในการติดต่อและเพิ่มประสิทธิภาพการขายของคุณ
Lusha ยังมีส่วนขยายสำหรับ Google Chrome และเครื่องมือค้นหาอีเมล (Email Finder) ที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลติดต่อและข้อมูลบริษัทได้โดยตรงจาก LinkedIn แพลตฟอร์มนี้มีเวอร์ชันฟรีพร้อมฟีเจอร์พื้นฐาน แต่หากต้องการปลดล็อกเครื่องมือขั้นสูง เช่น การค้นหาข้อมูลการระดมทุน คุณจะต้องอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียม
คุณสมบัติเด่นของ Lusha
- เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงด้วยสิทธิ์ในการเข้าถึงไดเรกทอรีขนาดใหญ่ของหมายเลขโทรศัพท์ตรง
- เป้าหมายบัญชีที่มีความสำคัญสูงโดยใช้ตัวกรองคุณสมบัติบริษัทขั้นสูง
- รับลูกค้าเป้าหมายที่แนะนำโดย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
ข้อจำกัดของ Lusha
- มันค้นหาลูกค้าเป้าหมายหลักจากภูมิภาคสหรัฐอเมริกาและยุโรป
ราคาของ Lusha
- ฟรี
- ข้อดี: $36/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 59 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Lusha
- G2: 4. 3/5 (1400+ รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Lusha อย่างไรบ้าง?
ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ซึ่งใช้งานง่ายทั้งจากแพลตฟอร์ม Saas ของ Lusha และผ่านส่วนเสริม LinkedIn การสนับสนุนลูกค้ายังดีมาก อย่างไรก็ตาม บางรายละเอียดที่บันทึกไว้ในแต่ละลีดนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการเสียเครดิตโดยเปล่าประโยชน์
ฐานข้อมูลผู้ติดต่อ B2B ที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ซึ่งใช้งานง่ายทั้งจากแพลตฟอร์ม Saas ของ Lusha และผ่านส่วนเสริม LinkedIn การสนับสนุนลูกค้านั้นดีมาก อย่างไรก็ตาม บางรายละเอียดที่บันทึกไว้ในแต่ละลีดนั้นไม่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นการเสียเครดิตโดยเปล่าประโยชน์
10. LeadIQ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง)
ส่วนขยาย Chrome ของ LeadIQ ช่วยให้คุณจับข้อมูลที่แม่นยำของกลุ่มเป้าหมายใน CRM, LinkedIn Sales Navigator หรือบนเว็บได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถสร้างอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับแต่ละบัญชีได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Scribe ผู้ช่วย AI ของ LeadIQ
ด้วยดาต้าฮับของ LeadIQ คุณสามารถ เพิ่มข้อมูลให้กับผู้ติดต่อและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใน Salesforce ได้ทันที ช่วยขจัดข้อมูลซ้ำซ้อน ทำให้กระบวนการขายของคุณชัดเจนและเป็นระเบียบ นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังแจ้งเตือนคุณเมื่อผู้มีอำนาจตัดสินใจหรือผู้ซื้อเปลี่ยนงาน คุณยังได้รับสัญญาณ 'Hot Lead' เพื่อจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงอีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ LeadIQ
- ดึงอีเมลที่ตรวจสอบแล้วและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยตรงจากโปรไฟล์ LinkedIn แบบเรียลไทม์
- ติดตามและซิงค์กิจกรรมของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าผ่านช่องทางติดต่อหลายช่องทางโดยอัตโนมัติ
- ทำให้การติดตามผลส่วนบุคคลเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือการมีส่วนร่วมที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ข้อจำกัดของ LeadIQ
- เครดิตฟรีแบบจำกัดทำให้ทีมขนาดเล็กเข้าถึงได้ยาก
ราคาของ LeadIQ
- ฟรี
- เริ่มต้น: $45/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $89/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ LeadIQ
- G2: 4. 2/5 (1000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
🧠 เกร็ดความรู้สนุกๆ: เทคนิคการขายสามารถย้อนกลับไปถึงหลักการวาทศิลป์ของอริสโตเติล—เอธอส (ความน่าเชื่อถือ), แพทอส (อารมณ์), และโลโกส (เหตุผล) กลยุทธ์การขายสมัยใหม่ยังคงพึ่งพาวิธีการโน้มน้าวใจเหล่านี้อยู่!
11. SalesIntel (ดีที่สุดสำหรับการรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์)
SalesIntelผสานการทำงานอัตโนมัติด้านการขายกับการตรวจสอบโดยมนุษย์เพื่อรักษาความแม่นยำของข้อมูลลูกค้าเป้าหมายในระดับสูง ระบบจะอัปเดตข้อมูลติดต่อทุก 90 วัน เพื่อให้คุณมีรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ แพลตฟอร์มนี้ยังอัปเดตหมายเลขโทรศัพท์และโปรไฟล์ LinkedIn ที่ล้าสมัย ทำให้การค้นหาลูกค้าเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ใช้เพื่อติดตามสัญญาณความตั้งใจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทำให้คุณสามารถมองเห็นลูกค้าเป้าหมายของคู่แข่งได้ นอกจากนี้ คุณยัง ได้รับข่าวสารล่าสุดในอุตสาหกรรม ข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวโน้มใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงการติดต่อสื่อสารของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ SalesIntel
- รับข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายด้วยบริการวิจัยตามความต้องการ
- ส่งโฆษณาที่ตรงกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าของคุณเพื่อปรับปรุงเส้นทางการขายของคุณ
- ส่งออกข้อมูลที่สะอาดและอัปเดตแล้วไปยังระบบ CRM ของคุณด้วยคุณสมบัติการเพิ่มข้อมูลลูกค้า
ข้อจำกัดของ SalesIntel
- คุณสมบัติขั้นสูง เช่น การติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และการกำหนดเป้าหมายโฆษณาซ้ำ ต้องชำระเงินเพิ่มเติม
ราคาของ SalesIntel
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ SalesIntel
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 360+ รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง SalesIntel อย่างไรบ้าง?
บริการ Research On Demand มีประโยชน์มาก ระยะเวลาในการดำเนินงานรวดเร็ว และทีมงาน SalesIntel ให้ข้อมูลตามที่ต้องการได้อย่างครบถ้วน โดยมักจะให้บริการเกินความคาดหมายด้วยการเพิ่มรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมที่ตรงกับอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานที่ร้องขอ
บริการ Research On Demand มีประโยชน์มาก ระยะเวลาในการดำเนินงานรวดเร็ว และทีมงาน SalesIntel ให้ข้อมูลตามที่ร้องขอได้อย่างครบถ้วน โดยมักจะให้บริการเกินความคาดหมายด้วยการเพิ่มรายชื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพิ่มเติมที่ตรงกับอุตสาหกรรมและตำแหน่งงานที่ระบุไว้
12. Leadfeeder (ดีที่สุดสำหรับการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้เป็นลูกค้าเป้าหมาย)
Leadfeeder ติดตามชื่อบริษัทเพื่อช่วยให้คุณเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้กลายเป็นลูกค้าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ยังเน้นความสนใจหลักและรูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้เยี่ยมชม ด้วยระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติและการผสานรวมกับ CRM ทีมขายสามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่มีมูลค่าสูงได้อย่างรวดเร็ว คุณ ได้รับการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองที่แจ้งเตือนคุณเมื่อบริษัทเป้าหมายเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามผลได้อย่างทันท่วงที Leadfeeder ยังช่วยกรองลูกค้าเป้าหมายตามจำนวนการเยี่ยมชมและระยะเวลาการเยี่ยมชม ซึ่งช่วยให้คุณประเมินลูกค้าเป้าหมายตามระดับการมีส่วนร่วม
คุณสมบัติเด่นของ Leadfeeder
- ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แบบเรียลไทม์และวิเคราะห์พฤติกรรมของพวกเขาบนเว็บไซต์
- ให้คะแนนและคัดกรองลูกค้าเป้าหมายโดยอัตโนมัติตามระดับการมีส่วนร่วมและข้อมูลบริษัทของพวกเขา
- ผสานรวมได้อย่างง่ายดายกับระบบ CRM และเครื่องมืออื่น ๆ เช่น HubSpot, Salesforce และ Google Ads
- จัดกลุ่มลูกค้าตามอุตสาหกรรม, ภูมิภาค, และกิจกรรมบนเว็บไซต์เพื่อปรับแต่งอีเมลการติดต่อให้เหมาะกับบุคคล
ข้อจำกัดของ Leadfeeder
- การติดตามลูกค้าเป้าหมายอาจบางครั้งระบุแหล่งที่มาของการเข้าชมไม่ถูกต้องเนื่องจากใช้ที่อยู่ IP เดียวกัน
ราคาของ Leadfeeder
- ฟรี
- ชำระเงินแล้ว: $103.69 (€99)/เดือน, ชำระรายปี
คะแนนและรีวิวของ Leadfeeder
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 700+)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง LeadFeeder อย่างไรบ้าง?
การตั้งค่าค่อนข้างง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคิดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และทำให้หน้าเว็บได้รับการปรับให้เหมาะสม
การตั้งค่าค่อนข้างง่ายและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้ติดต่อที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการคิดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และทำให้หน้าเว็บได้รับการปรับให้เหมาะสม
13. Kaspr (เหมาะที่สุดสำหรับการดึงข้อมูลติดต่อจาก LinkedIn)
Kaspr ช่วยให้ทีมขายเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมได้เร็วขึ้นด้วยหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากแหล่งข้อมูลกว่า 150 แห่ง ส่วนขยาย Chrome ของ Kaspr ช่วยให้การติดต่อเป็นไปอย่างง่ายดายด้วยการติดตามผลอัตโนมัติ ติดตามลูกค้าเป้าหมาย และเชื่อมต่อกับระบบ CRM เช่น Salesforce และ HubSpot
Kaspr ยังช่วยคุณ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลบริษัทของกลุ่มเป้าหมายบน LinkedIn เพื่อให้คุณสามารถใช้ LinkedIn Sales Navigator ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม Kaspr ให้ข้อมูลที่ทันสมัยสำหรับธุรกิจในยุโรปเป็นหลัก หากคุณกำลังมุ่งเป้าหมายไปยังภูมิภาคอื่น Kaspr อาจไม่ทำงานได้ดีนัก
คุณสมบัติเด่นของ Kaspr
- ดึงข้อมูลติดต่อที่ตรวจสอบแล้วแบบเรียลไทม์จาก LinkedIn รวมถึงอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
- ทำให้การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเป็นอัตโนมัติด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อจัดลำดับความสำคัญให้กับกลุ่มลูกค้าที่มีมูลค่าสูง
- ซิงค์ข้อมูลลูกค้าเป้าหมายที่สมบูรณ์ทันทีกับระบบ CRM ของคุณเพื่อการผสานการทำงานที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Kaspr
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดนอก LinkedIn ทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับการหาลูกค้าในหลายแพลตฟอร์ม
ราคาของ Kaspr
- ฟรี
- เริ่มต้น: $47. 13 (€45)/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $82.75 (€79)/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Kaspr
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 800+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
👀 คุณรู้หรือไม่? ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหนึ่งลีดแตกต่างกันไปตามแต่ละอุตสาหกรรม ในปี 2025 อุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดคือการศึกษาขั้นสูงที่$982และต่ำสุดคืออีคอมเมิร์ซที่ $91
14. การเข้าถึง (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงหลายช่องทาง)
การเข้าถึงลูกค้าเป็นแพลตฟอร์มการดำเนินการขายที่ช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงการค้นหาลูกค้าเป้าหมาย, การมีส่วนร่วม, และการจัดการข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ. แพลตฟอร์มนี้มอบ เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการติดต่อหลายช่องทาง, การสอนขาย, และการทำนายยอดขาย. ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ, การทดสอบ A/B, และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสนทนา, ทีมขายสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและปิดการขายได้มากขึ้น.
แพลตฟอร์มนี้เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันการขายแบบรวมศูนย์ อย่างไรก็ตาม ทีมขนาดเล็กอาจชอบเครื่องมืออัตโนมัติที่เรียบง่ายกว่า อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลทำให้เป็นตัวเลือกที่ทรงพลังสำหรับการขยายความพยายามในการขายและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการเข้าถึงชุมชน
- ทำให้การติดต่อขายเป็นระบบอัตโนมัติด้วยลำดับการสื่อสารที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับปรุงการกำหนดเวลาการประชุมให้มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือปฏิทินแบบบูรณาการ
- เพิ่มการมีส่วนร่วมทางอีเมลด้วยการตอบกลับอัจฉริยะที่ช่วยโดย AI
ข้อจำกัดในการเข้าถึง
- ต้องใช้เวลาในการปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับกระบวนการขายเฉพาะ
ราคาพิเศษสำหรับการเข้าถึงลูกค้าใหม่
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการเข้าถึง
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
15. HubSpot Sales Hub (เหมาะที่สุดสำหรับการให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย)
HubSpot Sales Hub ช่วยให้คุณได้ลูกค้าเป้าหมายโดยการส่งเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลและการติดตามผลอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมี การทดสอบ A/B เพื่อทำความเข้าใจว่าแคมเปญการติดต่อใดมีประสิทธิภาพดีกว่า คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานขายที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลใน HubSpot เพื่อจัดการข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและกิจกรรมการขายของคุณ เครื่องมือ AI ของ HubSpot จะให้คะแนนสำหรับลูกค้าเป้าหมายแต่ละรายและเครื่องมือคาดการณ์ยอดขายจะคาดการณ์ผลลัพธ์การขาย ซึ่งช่วยลดการคาดเดาและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าที่มีศักยภาพสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot Sales Hub
- ติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าแบบเรียลไทม์เพื่อดูการเข้าชมเว็บไซต์และการโต้ตอบ
- ทำให้การติดต่อทางอีเมลเป็นอัตโนมัติด้วยการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผล
- สร้างเว็บไซต์โดยใช้เทมเพลตและเก็บข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย
ข้อจำกัดของ HubSpot Sales Hub
- มันมีตัวเลือกการปรับแต่งแดชบอร์ดที่จำกัด
ราคาของ HubSpot Sales Hub
- ฟรี
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- Sales Hub Professional: 90 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง
HubSpot Sales Hub คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (450+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot Sales Hub อย่างไรบ้าง?
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Sales Hub คือความสามารถในการจัดการกระบวนการขายที่ยาวและซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยม ชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับความซับซ้อนของดีลหลายขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการติดตามทุกการติดต่อ ตั้งแต่จุดสัมผัสแรกจนถึงการปิดการขาย หนึ่งในด้านที่ HubSpot Sales Hub สามารถปรับปรุงได้คือในด้านความใช้งานง่าย เมื่อพูดถึงการสร้างแดชบอร์ด แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง แต่กระบวนการปรับแต่งแดชบอร์ดอาจดูซับซ้อนและน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ HubSpot Sales Hub คือความสามารถในการจัดการกระบวนการขายที่ยาวและซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยม ชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งของมันถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับความซับซ้อนของดีลหลายขั้นตอน ทำให้ง่ายต่อการติดตามทุกการโต้ตอบ ตั้งแต่จุดสัมผัสแรกจนถึงการปิดการขาย หนึ่งในด้านที่ HubSpot Sales Hub สามารถปรับปรุงได้คือในด้านความใช้งานง่าย เมื่อพูดถึงการสร้างแดชบอร์ด แม้ว่าแพลตฟอร์มจะมีเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง แต่กระบวนการปรับแต่งแดชบอร์ดอาจดูซับซ้อนและน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
📖 อ่านเพิ่มเติม:ClickUp vs. HubSpot: เครื่องมือ CRM ตัวไหนดีที่สุด?
จากลูกค้าเป้าหมายสู่การปิดการขาย: เปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจให้กลายเป็นยอดขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย ClickUp
การเลือกเครื่องมือค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมสามารถเพิ่มความสามารถของคุณในการเชื่อมต่อกับลูกค้าที่มีศักยภาพได้อย่างมาก เครื่องมือทั้งหมดที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นให้โซลูชันที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้การเข้าถึงลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ
SalesIntel สามารถช่วยคุณได้รับข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบโดยมนุษย์สำหรับการโทรขาย LinkedIn Sales Navigator ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับการจัดการลูกค้าเป้าหมาย B2B 6Sense มีประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ แต่หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มสำหรับการค้นหาลูกค้าเป้าหมายและการมีส่วนร่วมในการขายที่ครอบคลุม ClickUp คือสิ่งที่คุณต้องการ
ClickUp สำหรับทีมขายรวมข้อมูลลูกค้าเป้าหมายไว้ในที่เดียว จัดการการติดต่อสื่อสาร และสร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณ คุณยังสามารถสร้างเอกสารการขายที่ปรับแต่งได้และอีเมลการติดต่อสื่อสารผ่าน ClickUp Brain
ต้องการรวมกระบวนการขาย งาน และช่องทางการสื่อสารของคุณไว้ในที่เดียวหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้เลย!