การทดสอบแบบ Shift Left สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ QA ของคุณได้อย่างไร

ทีมของคุณกำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของโครงการ เมื่อเกิดข้อบกพร่องสำคัญขึ้นอย่างกะทันหัน กำหนดส่งงานใกล้เข้ามาแล้ว ระดับความเครียดสูง และการแก้ไขปัญหานี้ทำให้กำหนดการทั้งหมดของคุณเกิดความวุ่นวาย
ฟังดูคุ้นๆ ไหม?
นี่คือสถานการณ์ที่การทดสอบแบบย้ายซ้ายสามารถป้องกันได้อย่างแท้จริง
ในการทดสอบแบบ Shift Left แทนที่จะทำการทดสอบเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา คุณจะผสานการทดสอบเข้ากับการพัฒนาเหมือนกับขนมปังและเนย ผลลัพธ์คือ: คุณสามารถจับข้อบกพร่องได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น และหลีกเลี่ยงหายนะในนาทีสุดท้ายได้
แต่คุณจะนำแนวทางการทดสอบแบบ Shift Left ไปใช้ได้อย่างไร? นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงในบทความนี้
อะไรคือการทดสอบแบบ Shift Left?
การทดสอบแบบย้ายไปทางซ้าย (Shift left testing) เป็นแนวทางเชิงรุกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กิจกรรมการทดสอบถูกวางแผนไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรการพัฒนา โดย 'ย้ายไปทางซ้าย' ในไทม์ไลน์ของโครงการ
แทนที่จะรอจนกว่าจะสิ้นสุดการพัฒนาแล้วค่อยเริ่มทดสอบ คุณควร เริ่มทดสอบตั้งแต่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา
วิธีการที่มีประสิทธิภาพนี้ช่วยให้คุณระบุและแก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขในภายหลัง พร้อมทั้งรับประกันประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นยิ่งขึ้นเมื่อเปิดตัว
ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานในบริษัทอีคอมเมิร์ซที่กำลังพัฒนาฟีเจอร์การชำระเงินใหม่ คุณสามารถนำการทดสอบแบบ shift left มาใช้โดยให้ผู้ทดสอบมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการร่างแบบทันที การทดสอบอัตโนมัติจะทำงานไปพร้อมกับการเขียนโค้ดเพื่อตรวจจับปัญหาต่างๆ เช่น การคำนวณภาษีที่ไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดของเกตเวย์การชำระเงิน
ความแตกต่างระหว่างการทดสอบแบบ shift left กับการทดสอบแบบดั้งเดิม
การทดสอบแบบ shift left แตกต่างจากการทดสอบแบบดั้งเดิมอย่างไร? มาทำความเข้าใจความแตกต่างให้ดียิ่งขึ้น:
|ลักษณะ
|การทดสอบแบบ Shift Left
|การทดสอบแบบดั้งเดิม
|ตารางการทดสอบ
|การทดสอบเริ่มต้นตั้งแต่ระยะแรกของการพัฒนา
|การทดสอบเกิดขึ้นหลังจากขั้นตอนการพัฒนา
|โฟกัส
|เน้นการตรวจจับข้อบกพร่องตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการผสานงานอย่างต่อเนื่อง การทดสอบหน่วย และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อกำหนด
|มุ่งเน้นการค้นหาข้อบกพร่องในช่วงสิ้นสุดของวงจรการพัฒนา โดยทั่วไปจะดำเนินการผ่านการทดสอบระดับระบบหรือการทดสอบการยอมรับจากผู้ใช้ หลังจากที่ฟีเจอร์ทั้งหมดถูกพัฒนาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
|เครื่องมือและวิธีปฏิบัติ
|ใช้เครื่องมือ (เช่น Selenium, JUnit หรือ Jenkins) และแนวปฏิบัติเช่น การพัฒนาแบบทดสอบนำร่อง (TDD) หรือ การพัฒนาแบบพฤติกรรมนำร่อง (BDD) ซึ่งผสานการทดสอบเข้ากับขั้นตอนการเขียนโค้ดและการออกแบบ
|พึ่งพาเครื่องมือทดสอบแบบแมนนวลและแบบครบวงจรมากขึ้น เช่น เครื่องมือ UAT และกรอบการทดสอบทั่วทั้งระบบ
|การจัดการความเสี่ยง
|ลดความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ มอบความมั่นคงและความสามารถในการคาดการณ์ได้มากขึ้น
|เปิดเผยความเสี่ยงที่สำคัญใกล้กับกำหนดเวลา ส่งผลให้ต้องแก้ไขอย่างเร่งรีบหรือเกิดความล่าช้า
หลักการของการทดสอบแบบเลื่อนซ้าย
การทดสอบแบบย้ายไปทางซ้ายถูกสร้างขึ้นบนหลักการพื้นฐานไม่กี่ข้อ ซึ่งรวมถึง:
- ความร่วมมืออย่างกว้างขวาง: นักพัฒนา, ผู้ทดสอบ, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพได้รับการพิจารณาในทุกขั้นตอน
- การมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ: การทดสอบเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นของกระบวนการพัฒนา เพื่อให้สามารถระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น
- การทดสอบอัตโนมัติที่สมดุล: การทดสอบอัตโนมัติถูกดำเนินการบ่อยครั้ง ทำให้คุณสามารถรับข้อเสนอแนะได้รวดเร็วและตรวจพบปัญหาได้ทันทีที่เกิด
🔎อ่านเพิ่มเติม:ประเภทของการทดสอบในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ประโยชน์ของการทดสอบแบบ Shift Left
นอกเหนือจากการประหยัดค่าใช้จ่ายและป้องกันความวิตกกังวลในนาทีสุดท้ายแล้ว ยังมีประโยชน์หลายประการที่คุณจะได้รับจากการทดสอบแบบเลื่อนซ้ายทีละน้อย นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
การจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม
โดยการมีส่วนร่วมตั้งแต่เนิ่นๆ ในกระบวนการทดสอบ ทีมงานสามารถระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงโค้ดได้ก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อระบบทั้งหมด แนวทางเชิงรุกนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะมีการทดสอบเส้นทางที่สำคัญในแอปพลิเคชันอย่างละเอียดถี่ถ้วน ลดโอกาสความล้มเหลว ในสภาพแวดล้อมการผลิต
ลดต้นทุนการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาในนาทีสุดท้าย
การตรวจพบปัญหาในระยะเริ่มต้นช่วยป้องกันการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูงและการล่าช้าของโครงการที่มักเกิดขึ้นเมื่อพบข้อบกพร่องในภายหลังในกระบวนการ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโดยรวมและ เร่งเวลาในการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด
กราฟการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญด้านเมตริกการพัฒนาซอฟต์แวร์ Capers Jones ยังสนับสนุนสิ่งนี้โดยแสดงให้เห็นว่ายิ่งคุณปล่อยให้บั๊กอยู่นานเท่าไร ค่าใช้จ่ายก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น
การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างทีมพัฒนาและทีมทดสอบ
การทดสอบแบบย้ายซ้าย (Shift left testing) ส่งเสริมให้มีการรวมผู้ทดสอบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของโครงการ เช่น การรวบรวมความต้องการ การประชุมประจำวัน และการวางแผนสปรินต์ เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการและมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ทดสอบเข้าใจขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถออกแบบการทดสอบที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้และเป้าหมายของโครงการ
การร่วมมือระหว่างผู้ทดสอบกับผู้พัฒนาโปรแกรมยังช่วยให้เกิดการให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้พัฒนาโปรแกรม ทำให้พวกเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้บนพื้นฐานของคำแนะนำที่ได้รับในทันที ซึ่งช่วยลดความน่าจะเป็นของการเกิดข้อบกพร่องที่สำคัญในภายหลังในกระบวนการ
💡เรียนรู้เพิ่มเติม:ClickUp Forms ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลสำหรับทีมซอฟต์แวร์ ลดความวุ่นวายจากการใช้เครื่องมือหลายอย่าง และรับรองกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
กระบวนการทดสอบอัตโนมัติ
การผสานระบบอัตโนมัติเข้ากับกรอบการทดสอบแบบ shift left ช่วยให้ทีมสามารถ ครอบคลุมสถานการณ์และกรณีขอบเขตที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งอาจไม่สามารถทดสอบได้ด้วยมือ
โดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ ทีมงานสามารถรันชุดทดสอบที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการทดสอบหน่วย การทดสอบการรวม และการทดสอบการถดถอยได้โดยไม่เพิ่มภาระงานให้กับผู้ทดสอบอย่างมีนัยสำคัญ
ต่างจากการทดสอบด้วยมือที่อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความแปรปรวนจากมนุษย์ การทดสอบแบบอัตโนมัติให้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอในทุกสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วขึ้น
การทดสอบแบบย้ายซ้ายให้ความสำคัญกับการทดสอบในระยะเริ่มต้นเพื่อระบุและแก้ไขข้อบกพร่องได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วงจรการพัฒนาสั้นลง การทดสอบอย่างต่อเนื่องช่วยให้มั่นใจในคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่สูงขึ้น และลดความจำเป็นในการบำรุงรักษาหลังการปล่อยเวอร์ชันซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก
ซึ่งนำไปสู่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการการเปิดตัวได้ดีขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
บริษัทที่ส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงมีแนวโน้มที่จะรักษาลูกค้าไว้ได้มากขึ้น และได้รับคำรีวิวเชิงบวก ซึ่งช่วยเสริมสร้างตำแหน่งทางการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การนำการทดสอบแบบ Shift Left มาใช้
เพื่อดำเนินการทดสอบแบบ shift left อย่างมีประสิทธิภาพในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีโครงสร้างดังนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ให้ผู้ทดสอบมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น
การทดสอบแบบย้ายไปทางซ้ายเริ่มต้นด้วยการให้ผู้ทดสอบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระยะความต้องการ เมื่อคุณมีการประชุมชี้แจงกับนักพัฒนา ให้แจ้งให้พวกเขาทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร
นำข้อมูลของพวกเขาไปใช้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกำหนดมีความชัดเจน สามารถทดสอบได้ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ให้ผู้ทดสอบของคุณสร้างกรณีขอบเขตหรือสถานการณ์ของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมดถูกบันทึกไว้ก่อนที่จะเริ่มการเขียนโค้ด
🧠คุณรู้หรือไม่? Atrato เร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น 30% ด้วย ClickUpอ่านเรื่องราวความสำเร็จของ Atrato ได้ที่นี่
ขั้นตอนที่ 2: ผสานการทดสอบเข้ากับการออกแบบ
ในระยะการออกแบบ คุณควรทำงานร่วมกับผู้ทดสอบเพื่อสร้างกลยุทธ์การทดสอบที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมระบบและกระบวนการทำงานของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงการออกแบบการทดสอบสำหรับพื้นที่สำคัญ เช่น ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และความสามารถในการใช้งาน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพัฒนาระบบวินิจฉัยซอฟต์แวร์สำหรับยานยนต์ ควรผนวกการทดสอบด้านความปลอดภัยและความมั่นคงเข้าไปในการออกแบบตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อ เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและป้องกันช่องโหว่ ตั้งแต่เริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 3: ใช้แนวทางที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
กรอบการทำงานแบบ Agile และเครื่องมือทดสอบแบบ Agileทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่วมกับโมเดลการทดสอบแบบ shift-left เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการแก้ไขข้อบกพร่องในระยะแรก
คุณสามารถเลือกจาก การพัฒนาแบบทดสอบนำ (TDD), การพัฒนาแบบพฤติกรรมนำ (BDD), และ การพัฒนาแบบทดสอบยอมรับนำ (ATDD) ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมการทดสอบแบบย้ายซ้ายโดยการส่งเสริมการทดสอบและการทำงานร่วมกันตั้งแต่เนิ่นๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเขา โปรดอ่านต่อไป
ClickUp ทำงานได้ดีเยี่ยมกับวิธีการ Agile และการจัดการลูกค้า ฉันสามารถจัดการงานประจำวันและสิ่งที่ต้องทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำงานในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ปัญหา/การปรับปรุง การพัฒนา ฯลฯ แดชบอร์ดของมันน่าดึงดูดมากและช่วยประหยัดเวลาได้มาก
ขั้นตอนที่ 4: อัตโนมัติการทดสอบ
ตั้งค่าเส้นทางการทดสอบอัตโนมัติตั้งแต่ต้นโครงการ ใช้เครื่องมือการรวมอย่างต่อเนื่อง (CI) เช่น Jenkins และ Selenium ที่ ทำการทดสอบโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเพิ่มโค้ดใหม่ สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถตรวจพบปัญหาได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเองและแก้ไขก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต
ขั้นตอนที่ 5: ผสานการทดสอบเข้ากับ CI/DI pipelines
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการทดสอบของคุณเป็นส่วนหนึ่งของ CI/CD pipeline เพื่อให้ทุกการเปลี่ยนแปลงของโค้ดได้รับการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง และเตรียมพร้อมสำหรับการPLOYMENTโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการทดสอบด้วยตนเอง และ เร่งการPLOYMENT
ขั้นตอนที่ 6: ร่วมมือและสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ
ส่งเสริมการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุมแบบยืนและการประชุมทบทวนเพื่อให้ ทุกคนมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเป้าหมายด้านคุณภาพ คุณไม่สามารถให้คนพัฒนาและทดสอบโดยมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันในใจ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของโครงการก็ตาม
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการทดสอบแบบ Shift Left
เราได้หารือเกี่ยวกับขั้นตอนพื้นฐานที่คุณต้องทำเพื่อนำไปใช้การทดสอบแบบ shift left. นี่คือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่จะทำให้กระบวนการราบรื่นยิ่งขึ้น:
- จัดลำดับความสำคัญ: มุ่งเน้นการทำให้ การทดสอบที่มีผลกระทบสูง เป็นอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมฟังก์ชันที่สำคัญ และปล่อยให้การทดสอบที่ซับซ้อนสำหรับการตรวจสอบด้วยมือ วิธีนี้จะช่วยป้องกันการทำให้เป็นอัตโนมัติมากเกินไปในระยะยาว
- ส่งเสริมความเป็นเจ้าของ: ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักพัฒนาและนักทดสอบเพื่อให้พวกเขารับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณสามารถทำได้โดยการแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนนักพัฒนาและนักทดสอบเป็นหุ้นในผลิตภัณฑ์เพื่อจูงใจให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- รักษาสภาพแวดล้อมการทดสอบให้เหมือนกัน: รักษาสภาพแวดล้อมการพัฒนา, การทดสอบ, และการผลิตให้เหมือนกันมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้. นี่ช่วยลดความเสี่ยงของบั๊กที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม, ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายในการระบุและแก้ไขในภายหลังในกระบวนการ
- ใช้การทดสอบแบบขนาน: ทำการทดสอบพร้อมกันหลายชุด โดยเฉพาะการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อเร่งกระบวนการทดสอบให้รวดเร็วขึ้น
- รักษาให้สคริปต์ทดสอบของคุณเป็นปัจจุบัน: เมื่อโครงการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ปรับปรุงสคริปต์ทดสอบของคุณเป็นประจำเพื่อสะท้อนถึงคุณสมบัติใหม่, ฟังก์ชันการทำงาน, หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด
วิธีการทดสอบแบบ Shift Left
การทดสอบแบบย้ายซ้ายครอบคลุมหลายวิธีการที่ช่วยในการผสานการทดสอบตั้งแต่ช่วงต้นของวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ต่อไปนี้คือรายละเอียดของสามวิธีหลัก
การพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยพฤติกรรม (BDD)
BDD มุ่งเน้นไปที่การกำหนดพฤติกรรมของแอปพลิเคชันตามสิ่งที่ผู้ใช้คาดหวังเมื่อพวกเขาโต้ตอบกับมัน ใน BDD คุณจะเขียนการทดสอบในรูปแบบภาษาธรรมชาติที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้
นี่คือแนวทางที่เน้นการทำงานร่วมกัน ซึ่งส่งเสริมการสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างนักพัฒนา ผู้ทดสอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์
📌ตัวอย่าง: หากคุณกำลังพัฒนาแอปพลิเคชันจองการเดินทาง ให้เขียนสถานการณ์ BDD เพื่อกำหนดพฤติกรรมของคุณสมบัติการค้นหาเที่ยวบินในภาษาที่เข้าใจง่าย สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนเห็นพ้องต้องกันในความสามารถของคุณสมบัติก่อนเริ่มการเขียนโค้ด
การพัฒนาแบบทดสอบนำร่อง (TDD)
TDD เป็นวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เขียนการทดสอบก่อนเขียนโค้ดจริง กระบวนการนี้ดำเนินไปตามวงจร:
- เขียนการทดสอบที่ล้มเหลว
- เขียนโค้ดขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านการทดสอบ
- ปรับปรุงโครงสร้างโค้ดใหม่
แนวทางนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อกำหนดก่อนการนำไปใช้ และลดความเป็นไปได้ของข้อบกพร่อง
📌ตัวอย่าง: ในโครงการบริการทางการเงิน หากคุณกำลังพัฒนาคุณสมบัติการประมวลผลธุรกรรมใหม่ คุณจะต้องเขียนการทดสอบก่อนเพื่อตรวจสอบว่าธุรกรรมนั้นได้รับการประมวลผลอย่างถูกต้อง หลังจากที่การทดสอบพร้อมใช้งานแล้ว คุณจึงจะเขียนโค้ดเพื่อนำฟังก์ชันการทำงานนั้นไปใช้
การพัฒนาแบบขับเคลื่อนด้วยการทดสอบยอมรับ (ATDD)
ATDD เกี่ยวข้องกับการเขียนการทดสอบการยอมรับก่อนที่การพัฒนาจะเริ่มต้นขึ้น วิธีการนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์การยอมรับสำหรับคุณลักษณะนั้น
เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ และผู้ทดสอบ มักจะเป็นผู้กำหนดการทดสอบการยอมรับ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานว่า เสร็จสมบูรณ์ หมายถึงอะไรสำหรับแต่ละเรื่องราวของผู้ใช้
📌ตัวอย่าง: หากคุณกำลังพัฒนาระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) คุณอาจมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับคุณสมบัติการรายงานใหม่ ด้วยการเขียนการทดสอบการยอมรับล่วงหน้า คุณจะชี้แจงข้อมูลที่ต้องรวมอยู่ในรายงาน ทำให้มั่นใจว่าคุณส่งมอบสิ่งที่ต้องการอย่างแม่นยำ
🗒เรียนรู้เพิ่มเติม:3 เหตุผลที่ Gatekeeper เปลี่ยนจาก Jira มาใช้ ClickUpเพื่อจัดการวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ของพวกเขา
เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการทดสอบแบบ Shift Left
มาดูเครื่องมือทดสอบบางตัวที่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการทดสอบแบบ shift left:
- เจนกินส์: เซิร์ฟเวอร์อัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้การผสานรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง (CI/CD) สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- เซเลเนียม: เฟรมเวิร์กที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการทดสอบเว็บเบราว์เซอร์แบบอัตโนมัติบนหลายแพลตฟอร์มและภาษาการเขียนโปรแกรม
- Postman: แพลตฟอร์มสำหรับการพัฒนา API ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถออกแบบ ทดสอบ และแชร์ API ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- TestSigma: แพลตฟอร์มรวมศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการทดสอบเว็บ, มือถือ, และ API โดยต้องการการเขียนโค้ดน้อยที่สุด
- TestLeft: เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อผสานการทดสอบอัตโนมัติเข้ากับ IDE ที่มีอยู่ ช่วยให้สามารถทดสอบแบบ shift left ได้โดยการฝังการทดสอบอัตโนมัติไว้ตั้งแต่ช่วงต้นของการพัฒนา
มีเครื่องมือหลายอย่างที่สามารถช่วยคุณในการนำการทดสอบแบบ shift left มาใช้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือเดียวที่จะช่วยให้คุณฝึกการทดสอบแบบ left testing อย่างสม่ำเสมอผ่านการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น เราขอแนะนำให้คุณลองใช้ClickUp
ClickUp สำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณสามารถวางแผน สร้าง และส่งมอบงานทั้งหมดได้ในที่เดียว คุณสามารถสร้างและแบ่งปันเอกสารเพื่อให้ทุกคนมีเป้าหมายที่สอดคล้องกัน ในขณะที่การควบคุมเวอร์ชันช่วยให้การเปลี่ยนแปลงและซอฟต์แวร์หลายเวอร์ชันถูกติดตามได้อย่างราบรื่น
ระบบอัตโนมัติช่วยดูแลงานที่ทำซ้ำๆ เช่น การตรวจสอบโค้ด และการผสานรวมกับเครื่องมืออย่าง GitHub และ GitLab ทำให้การติดตามโค้ดเป็นเรื่องง่าย
คุณยังได้รับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ผ่านความคิดเห็น, การแจ้งเตือน, และมุมมองของทีมเพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน. มาดูกันว่าทำอย่างไร.
การจัดการงาน
ClickUp Tasksช่วยให้ทีมของคุณสร้างงานและงานย่อยที่มีรายละเอียดเฉพาะสำหรับการทดสอบในช่วงต้นของวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์
คุณสามารถมอบหมายงานทดสอบซอฟต์แวร์ให้กับสมาชิกในทีมได้ตั้งแต่ขั้นตอนความต้องการเป็นต้นไป เพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบถูกผสานรวมตั้งแต่เนิ่นๆ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดวันครบกำหนด ลำดับความสำคัญ และความสัมพันธ์ระหว่างงานต่างๆ เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
คุณยังสามารถแบ่งขั้นตอนการทดสอบออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ เช่น การเขียนกรณีทดสอบ การตั้งค่าสภาพแวดล้อมสำหรับการทดสอบ และการรันการทดสอบ
ระบบอัตโนมัติ
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการทดสอบที่ทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองในการพัฒนาซอฟต์แวร์
ตัวอย่างเช่น ClickUp สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามข้อบกพร่องและการทดสอบคุณภาพ
ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง สถานะงาน และ ClickApps กว่า 35 รายการ คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เข้ากับกระบวนการ QA เฉพาะของคุณได้ จากนั้น คุณสามารถทำงานอัตโนมัติ มอบหมายงาน และแม้กระทั่งอัปเดตสถานะตามตัวกระตุ้น
คุณยังสามารถผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือทดสอบคุณภาพสมัยใหม่เช่น Jenkins และ Selenium เพื่อทำให้กระบวนการ CI/CD ของคุณเป็นอัตโนมัติได้ ซึ่งจะทำให้การทดสอบทำงานโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ด
แดชบอร์ดที่กำหนดเอง
แดชบอร์ดของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของการทดสอบแบบเรียลไทม์, แสดงจำนวนข้อบกพร่อง, การดำเนินการทดสอบกรณี, และอื่น ๆ ได้ คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่แสดงตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายการทดสอบได้รับการบรรลุ
ด้วยClickUp Views คุณสามารถดูงานของคุณในรูปแบบที่คุณเลือกได้—รายการ ตาราง แผนภูมิแกนต์ ปฏิทิน หรือบอร์ด ตัวอย่างเช่น มุมมองบอร์ดของ ClickUp สามารถใช้เป็นบอร์ดติดตามข้อบกพร่องที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยคุณจัดการการแก้ไขข้อบกพร่องจัดการโครงการแบบ Agile แยกงานย่อย และมอบหมายให้กับสมาชิกที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
ความร่วมมือ
การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpช่วยให้ทีมข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ด้วยการตอบกลับแบบเป็นหัวข้อและความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUpและการแก้ไขแบบเรียลไทม์ในClickUp Docs ทีมทดสอบ นักพัฒนา และผู้จัดการผลิตภัณฑ์สามารถทำงานร่วมกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างร่วมมือกัน
ตอนนี้เรามาพูดถึงคุณสมบัติ Agile ของ ClickUp กันบ้าง คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่ายด้วยสิ่งต่อไปนี้:
- การจัดการสปรินต์: วางแผน ดำเนินการ และติดตามสปรินต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยบอร์ดภาพที่ชัดเจน รายการ และไทม์ไลน์ จัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเป้าหมายสปรินต์ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่น
- การจัดการงานค้าง: จัดการงานค้างด้วยงานล่าสุดและจัดระเบียบตามลำดับความสำคัญของงาน
- แผนภูมิการเผาไหม้: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณด้วยแผนภูมิการเผาไหม้ที่ละเอียดเพื่อแสดงภาพว่างานที่เหลืออยู่เพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณมีมากเพียงใด
- แดชบอร์ดแบบ Agile: ปรับแต่งแดชบอร์ดแบบ Agile เพื่อติดตามตัวชี้วัดสำคัญ แสดงภาพกระบวนการทำงาน และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล ช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้มอบศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้สำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราให้สามารถทำงานของตนเองได้พร้อมทั้งติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้ด้วย ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับทีม CS, ทีมขาย และทีมพัฒนาของเราในการบริหารโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล!
การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp สำหรับทุกทีมได้ให้ศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างสำหรับทุกทีมและผู้ใช้ของเราในการทำงานและจัดระเบียบงานของตนเอง พร้อมทั้งติดตามโครงการของทีมอื่น ๆ ได้ ชุดคุณสมบัติและเครื่องมือที่ ClickUp มอบให้นั้นยอดเยี่ยมมากสำหรับทีม CS, ทีมขาย และทีมพัฒนาของเราในการจัดการโครงการทั่วทั้งบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล!
แม่แบบ
ClickUp ยังมีเทมเพลตกรณีทดสอบหลายแบบเพื่อช่วยให้งานทดสอบของคุณง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้น
เทมเพลตการจัดการการทดสอบ ClickUp
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการจัดการการทดสอบของ ClickUpถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการทดสอบของคุณง่ายขึ้นและจัดระเบียบตั้งแต่ต้นจนจบ
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีม QA ขนาดใหญ่หรือทำงานคนเดียว เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUp เป็นโซลูชันที่หลากหลายและยืดหยุ่น มันช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ ติดตามความคืบหน้า และรับประกันการทดสอบที่ครอบคลุมทุกส่วนของโครงการของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด:
- สร้าง และจัดการกรณีทดสอบอย่างละเอียดได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกแง่มุมของโครงการของคุณได้รับการครอบคลุม
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและกำหนดเส้นตายเพื่อให้ทุกคนทำงานเป็นไปตามแผน
- ติดตาม ความคืบหน้าของการทดสอบแบบเรียลไทม์ด้วยมุมมองที่ปรับแต่งได้ เช่น กระดาน, รายการ, หรือปฏิทิน
- ติดตาม ข้อบกพร่องและปัญหาโดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามข้อบกพร่องและเชื่อมโยงโดยตรงกับกรณีทดสอบเฉพาะเพื่อการแก้ไขที่รวดเร็วขึ้น
- ร่วมมือ อย่างราบรื่นด้วยความคิดเห็น ไฟล์แนบ และการอัปเดตงาน เพื่อให้ทั้งทีมทำงานสอดคล้องกัน
- อัตโนมัติ กระบวนการที่ทำซ้ำด้วยระบบอัตโนมัติในตัว ลดความพยายามในการจัดการการทดสอบด้วยตนเอง
- สร้าง รายงานอย่างรวดเร็วเพื่อแบ่งปันข้อมูลการทดสอบกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้บริหาร
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณทำให้กระบวนการทดสอบของคุณง่ายขึ้น, มีระเบียบ, และในที่สุดก็ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น
เทมเพลตอื่น ๆ
นอกจากนี้ คุณยังมีแม่แบบรายงานผลการทดสอบ ClickUpและแม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหา ClickUp
เทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถบันทึกและสรุปผลการทดสอบได้อย่างง่ายดาย พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทดสอบที่ผ่าน ล้มเหลว หรือถูกบล็อก ช่วยคุณให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยการสร้างรายงานที่ชัดเจนและมีโครงสร้าง ซึ่งเน้นให้เห็นถึงการครอบคลุมของการทดสอบ ประสิทธิภาพ และพื้นที่ที่ต้องการความสนใจ
เทมเพลตการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการบันทึก ติดตาม และจัดการข้อบกพร่องและปัญหาในโครงการของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถมอบหมายและจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องและติดตามความคืบหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
การเอาชนะความท้าทายในการทดสอบแบบ Shift Left
การทดสอบแบบย้ายไปทางซ้าย (Shift left testing) นำข้อดีมากมายมาสู่โต๊ะทำงานอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม มันก็มีความท้าทายบางประการที่คุณต้องแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ มาดูกัน:
การขาดความเชี่ยวชาญในการทดสอบในหมู่ผู้พัฒนา
การทดสอบแบบย้ายไปทางซ้ายต้องการให้ผู้พัฒนาของคุณรับผิดชอบมากขึ้นในการทดสอบ แต่พวกเขาอาจขาดทักษะที่จำเป็น, ทัศนคติ, หรือเวลาในการทำการทดสอบที่มีคุณภาพ ซึ่งอาจนำไปสู่การทดสอบที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่มีประสิทธิภาพในระยะแรกของกระบวนการ
💡กลยุทธ์หลัก: ฝึกอบรมนักพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวิธีการทดสอบและเครื่องมือต่างๆ จับคู่ให้นักพัฒนาทำงานร่วมกับผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์ หรือสร้างสภาพแวดล้อมการทดสอบแบบร่วมมือกันที่พวกเขาสามารถเรียนรู้จากกันและกันได้
ระยะเวลาการพัฒนาเริ่มต้นเพิ่มขึ้น
การมีส่วนร่วมในการทดสอบตั้งแต่เริ่มต้นจะทำให้การพัฒนาในช่วงแรกช้าลง เนื่องจากทีมของคุณจะต้องมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่ากรอบการทำงานและกระบวนการทดสอบ ซึ่งอาจสร้างแรงกดดันต่อกำหนดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่คุ้นเคยกับกระบวนการทำงานแบบดั้งเดิม
💡กลยุทธ์หลัก: นำรูปแบบการพัฒนาแบบวนซ้ำ เช่น Agile หรือDevOps automationที่รองรับการผสานการทดสอบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น พร้อมรักษาความยืดหยุ่นของกระบวนการไว้ จะช่วยให้คุณแบ่งการพัฒนาและการทดสอบออกเป็นชิ้นส่วนที่เล็กและจัดการได้ง่ายขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน
การทดสอบแบบย้ายไปทางซ้ายมักต้องการเครื่องมือเฉพาะทางสำหรับการทดสอบอัตโนมัติ, การทดสอบประสิทธิภาพ, และการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับทีมหรือองค์กรขนาดเล็ก. หากคุณกำลังดำเนินกิจการสตาร์ทอัพ, คุณอาจไม่มีเงินทุนที่จำเป็นเพื่อเริ่มต้นกระบวนการทดสอบอัตโนมัติในตอนแรก.
💡กลยุทธ์ที่ดีที่สุด: ใช้เครื่องมือโอเพนซอร์สเช่น Jenkins สำหรับการผสานรวมอย่างต่อเนื่องและ Selenium สำหรับการทดสอบอัตโนมัติ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในขณะที่ยังคงความสามารถในการทดสอบที่จำเป็นไว้ ทางเลือกที่ดีกว่าแบบครบวงจรคือ ClickUp ซึ่งช่วยให้คุณอัตโนมัติ จัดการ และทำงานร่วมกันในกิจกรรมการทดสอบทั้งหมด
การต่อต้านทางวัฒนธรรม
หากคุณทำงานกับทีมแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะทีมที่คุ้นเคยกับโมเดลแบบน้ำตก พวกเขาอาจต่อต้านการนำการทดสอบแบบ shift left มาใช้ พวกเขาอาจลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างนักพัฒนาและนักทดสอบ
💡กลยุทธ์หลัก: ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันโดยการจัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมระหว่างทีมข้ามสายงาน กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอระหว่างนักพัฒนา ผู้ทดสอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ เพื่อลดความแยกส่วนของงาน
ปริมาณการทดสอบอัตโนมัติที่ล้นหลาม
เมื่อทำงานกับการทดสอบแบบ shift left คุณจะต้องพึ่งพาการทำงานอัตโนมัติอย่างมาก แม้ว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้น แต่อาจนำไปสู่การอัตโนมัติมากเกินไป ซึ่งทำให้การทดสอบมีความเปราะบางหรือไม่จำเป็น ส่งผลให้กระบวนการรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ช้าลง แม้ว่าคุณจะใช้เครื่องมือการปรับใช้อย่างต่อเนื่องที่ดีที่สุดก็ตาม
💡กลยุทธ์หลัก: ให้ความสำคัญกับการทดสอบที่มีมูลค่าสูงโดยจัดหมวดหมู่ตามความสำคัญ ดำเนินการทดสอบแบบอัตโนมัติเฉพาะในกรณีที่ให้ประโยชน์และพึ่งพาการทดสอบด้วยมือสำหรับพื้นที่ที่มีความซับซ้อนและความเสี่ยงสูง
ย้ายไปทางซ้าย, ตรวจพบปัญหาเร็ว, และส่งมอบสิ่งที่ดีขึ้นด้วย ClickUp
หากคุณต้องการทำให้วงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณมีประสิทธิภาพและราบรื่นมากขึ้น การทดสอบแบบ Shift Left ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นความจำเป็น
การทดสอบแบบย้ายไปทางซ้ายช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูงก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โต ทำให้คุณสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์คุณภาพสูงได้รวดเร็วขึ้น ด้วยการผสานการทดสอบไว้ในระยะต้นของวงจรการพัฒนา คุณสามารถลดข้อบกพร่อง และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีมได้
พร้อมที่จะทำให้กระบวนการทดสอบของคุณง่ายขึ้นหรือไม่? ลองใช้เครื่องมือจัดการงานและระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังของ ClickUp เพื่อนำมาใช้การทดสอบแบบ shift left ได้อย่างราบรื่น และทำให้โครงการของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!