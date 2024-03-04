บล็อก ClickUp
หลักสูตรเร่งรัด DevOps Pipeline: องค์ประกอบสำคัญและเคล็ดลับการนำไปใช้
หลักสูตรเร่งรัด DevOps Pipeline: องค์ประกอบสำคัญและเคล็ดลับการนำไปใช้

4 มีนาคม 2567

จินตนาการว่าคุณเป็นเชฟระดับท็อปที่เคยทำงานในร้านอาหารหรูและมีชื่อเสียงในการสร้างเวทมนตร์จากอาหาร คุณมีทักษะและประสบการณ์ในการปรุงอาหารมหัศจรรย์และสร้างความประทับใจให้กับแขกของคุณ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง—ดาวมิชลินทั้งหมดของคุณจะไร้ค่าหากไม่มีเตาอบที่ดี กระทะ หม้อ มีด และเครื่องมืออื่นๆ ที่เชฟต้องการในการสร้างสรรค์อาหารอร่อย 🧑‍🍳

เช่นเดียวกันกับทีม DevOps พวกเขาต้องการเครื่องมือ กระบวนการ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อแสดงทักษะและส่งมอบคุณค่า และนั่นคือสิ่งที่ DevOps pipeline จัดเตรียมไว้ให้พวกเขาอย่างครบถ้วน

ในคู่มือนี้ เราจะ พาคุณไปชมภาพรวมของกระบวนการ DevOps ทั่วไป และแยกแยะขั้นตอนและองค์ประกอบสำคัญ เพื่อช่วยให้คุณสร้างกระบวนการที่เหมาะสมสำหรับทีม DevOps ของคุณ นอกจากนี้ เรายังจะแนะนำแพลตฟอร์มการจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยม เพื่อช่วยให้คุณบริหารจัดการกระบวนการ DevOps ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

DevOps Pipeline คืออะไร?

กระบวนการ DevOps คือการรวบรวมกระบวนการอัตโนมัติและเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยให้การผสานรวมอย่างต่อเนื่อง การทดสอบอย่างต่อเนื่อง และการPLOYMENTของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์มีความน่าเชื่อถือ

เป้าหมายหลักของ DevOps pipeline คือการช่วยให้ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการสามารถปรับปรุงและทำให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นระบบอัตโนมัติได้มากขึ้น ด้วยการทำเช่นนี้ DevOps pipeline จะช่วยให้การส่งมอบซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการร่วมมือและความสม่ำเสมอ

เช่นเดียวกับทุกบริษัทและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว กระบวนการ DevOps ของแต่ละองค์กรก็เช่นกัน—คุณต้องปรับแต่งให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ความต้องการ และงบประมาณของทีมคุณ อย่างไรก็ตาม กระบวนการ DevOps ทุกแห่งต่างมีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติเพื่อลดข้อผิดพลาดและส่งมอบคุณค่าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่กระบวนการ DevOps ส่วนใหญ่จะมีองค์ประกอบและขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน

5 องค์ประกอบของ DevOps Pipeline

มาทบทวนส่วนประกอบที่คุณควรพึ่งพาเมื่อสร้าง DevOps pipeline:

1. การรวมอย่างต่อเนื่องและการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

องค์ประกอบทั้งสองนี้มักจะมาคู่กันอยู่เสมอ; คุณจะเห็นพวกมันถูกอ้างถึงว่าเป็น CI/CD หรือCI/CD pipeline อยู่บ่อยครั้ง

การผสานรวมอย่างต่อเนื่องหมายถึงกระบวนการทำการคอมมิตโค้ด (การผสานโค้ด) อย่างต่อเนื่องไปยังที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง กล่าวอย่างง่าย ๆ คือ มันส่งเสริมให้เพิ่มโค้ดขนาดเล็กเข้าไปในฐานข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน โดยควรทำหลายครั้งต่อวัน แทนที่จะทำงานบนสาขาโค้ดที่แยกออกมา การผสานรวมอย่างต่อเนื่องคือบัตรออกจากนรกของการผสานโค้ดของคุณ มันช่วยให้:

  1. การรวมการเปลี่ยนแปลงโค้ดอย่างง่ายดาย
  2. การระบุข้อบกพร่องในระยะเริ่มต้น — ยิ่งพบข้อบกพร่องเร็วเท่าไร การแก้ไขก็จะยิ่งง่ายขึ้นเท่านั้น

มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและพึ่งพาการผสานรวมอย่างต่อเนื่อง การส่งมอบอย่างต่อเนื่องจะทำการอัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบซอฟต์แวร์ไปยังสภาพแวดล้อมการผลิตหรือสภาพแวดล้อมการผลิตชั่วคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทดสอบอย่างต่อเนื่องและอัตโนมัติที่รับรองว่าการเปลี่ยนแปลงโค้ดใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ ด้วยการใช้การส่งมอบอย่างต่อเนื่อง คุณจะพร้อมเสมอเมื่อต้องการปล่อยผลิตภัณฑ์— สิ่งที่ต้องทำเพียงแค่คลิกปุ่มเดียวเท่านั้น

เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบดูแลกระบวนการ DevOps ของคุณ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยเวอร์ชันทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน แต่หากคุณต้องการเพิ่มประโยชน์สูงสุดจากการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ควรทำการPLOYให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปได้ง่ายขึ้น

2. การปรับใช้อย่างต่อเนื่อง

การปรับใช้อย่างต่อเนื่องมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเรามาทำความเข้าใจความแตกต่างกัน การปรับใช้ ทำให้กระบวนการปล่อยซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นอัตโนมัติและรับประกันว่าโค้ดที่ผ่านการทดสอบอัตโนมัติจะถึงผู้ใช้ปลายทางโดยไม่ต้องมีการแทรกแซง เช่นเดียวกัน การปล่อยโค้ดอัปเดตจะถูกหยุดหากพบปัญหาในระหว่างการส่งมอบ หรือที่แม่นยำกว่านั้นคือในระหว่างการทดสอบ

คุณสามารถคิดถึงการPLOYMENTต่อเนื่องเป็นการขยายของการPLOYMENTต่อเนื่องที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งมอบคุณสมบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

การปรับใช้อย่างต่อเนื่องต้องการกระบวนการทดสอบอัตโนมัติที่เสถียร การประสานงานในทีม และการวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วน แต่ไม่ใช่ทุกบริษัทที่ต้องการสิ่งนี้ หากคุณไม่ได้ปล่อยฟีเจอร์ทุกวันหรือทุกชั่วโมง การปรับใช้อย่างต่อเนื่องก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น

3. การให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง

จุดอ่อนของแบบจำลองการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมคือการขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างทันเวลา การเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริงต้องใช้เวลาหลายเดือนหรืออาจนานถึงหลายปี และเมื่อพิจารณาว่าอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์ที่ได้ในท้ายที่สุดมักไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้

วิธีการ DevOps ตระหนักถึงความสำคัญของการให้ข้อเสนอแนะที่ทันเวลาและต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สุดท้ายตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดและไม่มีปัญหา นั่นคือเหตุผลที่ทีม DevOps มุ่งเน้นที่การปล่อยเวอร์ชันแบบเพิ่มทีละน้อย—การดำเนินการทีละขั้นตอนช่วยให้:

  1. การปรับเปลี่ยนแบบทันที
  2. มีความมั่นใจ 100% ว่าผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้

ทีมพัฒนาและทีมปฏิบัติการพึ่งพาการ อัตโนมัติของข้อมูลย้อนกลับเพื่อให้ได้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่มีปัญหา ด้วยวิธีนี้ พวกเขาสามารถแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีที่พบ

4. การติดตามอย่างต่อเนื่อง

การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นไปที่ด้านความปลอดภัยของโครงการของคุณ ตรวจสอบว่าโครงการของคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ และระบุกิจกรรมผิดปกติที่อาจทำให้เสถียรภาพเสี่ยง

คุณกำหนด KPI ที่ต้องการติดตาม เช่น อัตราความผิดพลาดหรือความล่าช้า และวิเคราะห์เพื่อหาจุดคอขวด การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องยังรวมถึงการวิเคราะห์บันทึก—ระบบของคุณจะ "บอก" คุณว่ามีอะไรผิดปกติ หากคุณรู้วิธีฟัง

5. การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนประกอบนี้มุ่งเน้นที่การ ลดหรือขจัดเวลาหยุดทำงาน และรักษาการดำเนินงานให้ราบรื่นและสม่ำเสมอ หากเกิดเวลาหยุดทำงาน คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ของคุณ ซึ่งหมายถึงการกำหนดเวลาซ่อมแซมและบำรุงรักษา

มีกลยุทธ์การดำเนินงานต่อเนื่องให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจัดให้มีทีมสแตนด์บายที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือทีมที่ทำงานกะกลางคืน นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตั้งระบบสำรองเพื่อป้องกัน downtime และทำให้การดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

วิธีสร้าง DevOps Pipeline: 5 ขั้นตอน

การตั้งค่า DevOps pipeline ที่ทำงานได้ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณจำเป็นต้องใช้ชุดเครื่องมือ DevOpsที่เฉพาะเจาะจงและขั้นตอนที่กำหนดเอง ทุก pipeline มีความเฉพาะตัว แต่มีขั้นตอนสากลไม่กี่ขั้นตอนสำหรับการสร้างมัน

1. เลือกเครื่องมือ CI/CD ของคุณ

รายการแรกในรายการที่ต้องทำของคุณคือ การเลือกเครื่องมือ CI/CD ที่จะช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการพัฒนา การทดสอบ และการPLOYMENTเป็นระบบอัตโนมัติและรวดเร็วขึ้น หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณจะพบเครื่องมือ CI/CDคุณภาพมากมายในตลาด รวมถึง Jenkins, TeamCity และ CircleCI ซึ่งแต่ละตัวมีชุดคุณสมบัติเฉพาะตัว ไม่มีสูตรวิเศษในการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุด—พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของความต้องการและเป้าหมายของคุณ แล้วดูว่าเครื่องมือใดเหมาะสมที่สุด

2. จัดตั้งสภาพแวดล้อมการควบคุม

ทีม DevOps ของคุณต้องการ บ้าน หรือก็คือ ระบบควบคุมเวอร์ชันเพื่อแชร์และจัดเก็บโค้ด แอปพลิเคชัน และซอฟต์แวร์เวอร์ชันต่างๆ ทำงานร่วมกัน และลดความเสี่ยงของการเกิดข้อขัดแย้งในการรวมโค้ด

อีกครั้ง เครื่องมือที่คุณจะเลือกใช้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและความสำคัญของคุณ ดังนั้นควรศึกษาคุณสมบัติของแพลตฟอร์มอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ

3. จัดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสร้าง

เซิร์ฟเวอร์การรวมต่อเนื่อง หรือที่รู้จักกันในชื่อเซิร์ฟเวอร์บิลด์ ทำหน้าที่เป็นจุดรวมที่นักพัฒนาสามารถตรวจสอบว่าโค้ดเฉพาะทำงานได้หรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้ในขั้นตอนการผลิต

4. กำหนดค่าเครื่องมือทดสอบ

เมื่อโค้ดของคุณถูกอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์สำหรับการสร้างแล้ว คุณก็เข้าสู่ขั้นตอนการทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าโค้ดนั้นไม่มีข้อผิดพลาดและพร้อมที่จะดำเนินการต่อไป แน่นอนว่าทีมของคุณไม่ได้ตรวจสอบโค้ดทีละบรรทัด—พวกเขาใช้ การทดสอบอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบ ที่ตรวจสอบการทำงานและความเสถียรของโค้ด มีเพียงโค้ดที่สะอาดปราศจากข้อผิดพลาดเท่านั้นที่จะถูกนำไปสู่ขั้นตอนการปรับใช้จริง

5. ดำเนินการปรับใช้ในสภาพแวดล้อมการผลิต

ในขั้นตอนสุดท้าย คุณจะต้องนำโค้ดของคุณเข้าสู่ระบบจริง ซึ่งคุณสามารถทำได้ทั้งแบบแมนนวลหรืออัตโนมัติ วิธีหลังดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าและประหยัดเวลามากกว่า แต่โปรดจำไว้ว่าการปรับใช้แบบอัตโนมัติอาจทำให้ปัญหาต่างๆ หลุดรอดสายตาได้ง่ายขึ้น นั่นเป็นเหตุผลที่หลายองค์กรยังคงเลือกใช้การปรับใช้แบบแมนนวลเพื่อควบคุมกระบวนการได้มากขึ้น

ClickUp สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการ DevOps ของคุณได้อย่างไร?

ClickUpไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการเขียน ทดสอบ หรือปรับใช้โค้ด มันก็ไม่ใช่แพลตฟอร์มสำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของเซิร์ฟเวอร์หรือการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที อืมมมม—แล้วทำไมคุณถึงต้องการมันสำหรับกระบวนการ DevOps ของคุณล่ะ?

ClickUp สามารถเป็น กระดูกสันหลังของ DevOps pipeline ของคุณ และทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมภารกิจที่คุณสามารถจัดการทุกกระบวนการและเวิร์กโฟลว์ของ DevOps ได้แพลตฟอร์มการจัดการงานและโครงการสำหรับทีมซอฟต์แวร์นี้มาพร้อมกับตัวเลือกที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร และการมอบหมายงานและการจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดาย ในทุกเวลา ClickUp สามารถให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของ DevOps pipeline ของคุณและทำให้แน่ใจว่าการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณเป็นไปตามแผนที่วางไว้

มาดูกันว่าอะไรทำให้ ClickUp เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ DevOps pipeline ของคุณ 👇

การเชื่อมต่อ ClickUp

หนึ่งในเหตุผลที่ ClickUp สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างลงตัว คือความสามารถในการเชื่อมต่อกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นปฏิทิน แอปสำหรับการสื่อสารและทำงานร่วมกัน แพลตฟอร์มติดตามเวลาทำงานซอฟต์แวร์ ทรัพยากรบุคคล และซอฟต์แวร์ด้านการขาย

การเชื่อมต่อ ClickUp
เรียกดูแอปและการผสานการทำงานที่มีอยู่ภายใน ClickUp เพื่อทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมศูนย์

คุณจะดีใจที่ทราบว่าClickUp สามารถเชื่อมต่อกับ GitHub ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาชั้นนำที่ให้อำนาจควบคุม DevOps pipeline ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ด้วยการผสานรวมนี้ คุณสามารถเชื่อมโยง pull requests, commits และ branches เข้ากับงานใน ClickUp และติดตามความคืบหน้าได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:

  • รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับรายการกิจกรรมใน GitHub
  • จัดการที่เก็บโค้ดต้นฉบับ
  • ระบุและติดตามปัญหาโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp 😍
การผสานการทำงานของ ClickUp กับ Github
หลีกเลี่ยงการกระโดดระหว่างแพลตฟอร์ม และสร้างสาขาหรือคำขอดึงใหม่ภายในงานโดยใช้การผสานรวมกับ Github

อีกหนึ่งการผสานรวมที่คล้ายกันแต่ไม่แพ้กันคือGitLab แพลตฟอร์มโอเพนซอร์สนี้มอบตัวเลือกการปรับแต่งที่ยอดเยี่ยม ทำให้การติดตามปัญหา การตรวจสอบโค้ด และการจัดการคำขอ pull, commit และ branch เป็นเรื่องง่าย

ClickUpยังสามารถเชื่อมต่อกับ Zapier ได้อีกด้วย ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปและแพลตฟอร์มมากกว่า 6,000 รายการได้อย่างง่ายดาย รวมถึง DevOps ชั้นนำอย่าง Jenkins, Azure DevOps และ BasicOps

หากยังไม่เพียงพอ คุณมีอีกทางเลือกหนึ่ง—การสร้างการเชื่อมต่อแบบกำหนดเองด้วยClickUp API

ไม่ว่าคุณจะเลือกอะไร คุณจะสามารถเปลี่ยน ClickUp ให้เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ช่วยลดการสลับบริบทและรับประกันความโปร่งใสและการมองเห็นในกระบวนการ DevOps ของคุณ

งานใน ClickUp

งานใน ClickUp
จัดการงานและวางแผนโครงการของคุณด้วย ClickUp Tasks

ClickUp คือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการงานช่วยให้คุณ วางแผนและจัดระเบียบงานของคุณได้อย่างละเอียดถึงขั้นเล็กที่สุด

ชุดคุณสมบัติของClickUp Tasksช่วยให้คุณสามารถสร้างงานและงานย่อยได้อย่างง่ายดาย และผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้ เลือกจากประเภทงานต่าง ๆ (เช่น งาน, จุดสำคัญ, คุณสมบัติ, หรือปัญหา) และทำให้การนำทางและการจัดหมวดหมู่เป็นไปอย่างราบรื่น

เมื่อสร้างงาน ให้ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมและมั่นใจได้ว่าทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ฟิลด์กำหนดเองสำหรับความคืบหน้าเพื่อติดตามการเสร็จสิ้นของงานและงานย่อยโดยอัตโนมัติ และดูว่าคุณใกล้ถึงเป้าหมายของคุณมากเพียงใด

ฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUp
เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองที่จำเป็นให้กับงานและรายการเพื่อให้แน่ใจว่าทีมอยู่ในหน้าเดียวกันและทำงานจากมุมมองเดียวกัน

ความสามารถในการปรับแต่งเป็นหัวใจสำคัญของ ClickUp และการจัดการงานก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น คุณสามารถใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งกระบวนการทำงานของคุณ มอบหมายงานหนึ่งงานให้กับหลายคน ตั้งค่างานที่เกิดซ้ำ และสร้างแท็กที่กำหนดเองเพื่อจัดหมวดหมู่ของงานได้

การรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เคยเป็นปัญหา เพราะ ClickUpช่วยให้คุณกำหนดความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างงานต่างๆเพื่อเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน

มุมมองของ ClickUp

มุมมอง ClickUp ที่ปรับแต่งได้
ใช้มุมมอง ClickUp 10+ เพื่อสังเกตโครงการและงานDevOps จากมุมมองที่แตกต่างกัน

การสังเกตโครงการจากมุมมองต่าง ๆ จะช่วยให้คุณเข้าใจกระบวนการทำงานของคุณอย่างครบถ้วน และช่วยให้คุณระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ClickUp ดำเนินตามปรัชญานี้และมอบตัวเลือกให้คุณมากกว่า 10 ตัวเลือกในการ ดูงานของคุณในแบบของคุณ

หากคุณกำลังมองหาแบบคลาสสิก ให้ใช้มุมมองรายการ ClickUp มันมาพร้อมกับทุก รายการ, โฟลเดอร์, และพื้นที่โดยค่าเริ่มต้น และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบและจัดกลุ่มงานตามเกณฑ์ต่างๆ

ติดตามสถานะของงานของคุณอย่างใกล้ชิดด้วยมุมมองบอร์ด ClickUp มุมมองแบบกระดานคัมบังนี้ช่วยให้คุณดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่องด้วยการลากและวางงานไปยังคอลัมน์ที่เหมาะสม นอกจากสถานะแล้ว มุมมองบอร์ด ClickUp ยังช่วยให้คุณจัดเรียงและแสดงภาพงานตามลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ หรือเกณฑ์อื่นๆ ได้อีกด้วย

เนื่องจากทีม DevOps ไม่สามารถเติบโตได้หากไม่มีการร่วมมือและการสื่อสาร คุณจะชื่นชอบมุมมอง ClickUp Chat อย่างแน่นอน ด้วยมุมมองนี้ คุณสามารถทำได้:

  • มอบหมายงาน
  • แลกเปลี่ยนข้อความแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณ
  • ใช้ความคิดเห็นและการกล่าวถึงเพื่อดึงความสนใจของพวกเขาไปยังสิ่งเฉพาะเจาะจง

มุมมองแชทของ ClickUp สามารถเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับเครื่องมือสื่อสารทีมยอดนิยมและช่วยลดการสลับบริบท แทนที่จะต้องกระโดดไปมาระหว่างแอปต่างๆ คุณสามารถทำทุกอย่างให้เสร็จใน ClickUp ได้ ด้วยวิธีนี้ คุณจะรักษาสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 💪

ClickUp Forms
สร้างแบบฟอร์มเชิงลึกภายใน ClickUp 3.0 ด้วยความสามารถในการลากและวางเพื่อแทรกฟิลด์และเพิ่มตรรกะเงื่อนไขเพื่อรวบรวมข้อมูลย้อนกลับที่ดีขึ้น

มุมมองอีกอย่างที่คุณควรพิจารณาคือClickUp Forms ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรับข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องจากสมาชิกในทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้ปลายทาง เปิดมุมมองและใช้ช่องงานทางด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณ ถามคำถามที่เหมาะสม และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ClickUp จะวิเคราะห์ข้อมูลและเปลี่ยนเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้เพื่อให้ทีมของคุณเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ClickUp Whiteboards

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดที่ง่ายขึ้น
ระดมความคิด วางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดขั้นตอนการทำงานด้วย ClickUp Whiteboards ที่ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมาชิกทีม DevOps ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน—ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ DevOps ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการปรับใช้และการตรวจสอบ ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และไม่มีเครื่องมือใดที่ดีไปกว่าClickUp Whiteboards

ไวท์บอร์ดคือ ผืนผ้าใบดิจิทัลที่เหมาะสำหรับการระดมความคิด, วางแผนกลยุทธ์, และสร้างแผนการที่ไม่สามารถล้มเหลวได้เพื่อส่งมอบคุณค่า บนผืนผ้าใบนี้ ทีมของคุณสามารถเขียน, วาด, ใส่รูปร่าง, แนบไฟล์และลิงก์, ติดโน้ตติด, และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นความจริง 🎨

สร้างงานได้โดยตรงในไวท์บอร์ด หรือเชื่อมโยงไปยังงาน เอกสาร หรือไฟล์เพื่อเพิ่มบริบทเพิ่มเติม

เทมเพลต ClickUp

ด้วยห้องสมุดที่มีเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 1,000 แบบ ClickUp มีทุกเทคนิคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนคุณในการบรรลุเป้าหมายและประหยัดเวลาในกระบวนการ ⌚

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนงาน ClickUp สำหรับทีม DevOpsเพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ กำหนดเวลา และจุดสำคัญในการทำงาน รวมถึงขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เทมเพลตนี้จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับทีมของคุณ และช่วยให้คุณกำหนดลำดับความสำคัญและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

เทมเพลตแผนงานเชิงกลยุทธ์ ClickUp
สร้างภาพแผนกลยุทธ์ของทีมคุณและวางแผนเพื่อความสำเร็จของทีมคุณได้ดีขึ้นด้วยเทมเพลตนี้

อีกหนึ่งเทมเพลตที่เป็นมิตรกับ DevOps คือClickUp DevOps Work Breakdown Structure Template ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อย มอบหมายหน้าที่ ติดตามความคืบหน้า และปรับเปลี่ยนได้อย่างราบรื่นเมื่อจำเป็น

ด้วยความครอบคลุมของมัน, แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสังเกตและแก้ไขปัญหาคอขวดก่อนที่พวกมันจะก่อให้เกิดปัญหา. 🔨

เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงาน ClickUp
เทมเพลตโครงสร้างการแบ่งงาน ClickUp ช่วยคุณในการจัดการโครงการของคุณ

แดชบอร์ด ClickUp

Pipeline DevOps ของคุณทำงานได้ตามปกติหรือต้องการการปรับปรุง? ความถี่ในการPLOYMENT, อัตราการล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลง, ระยะเวลาการเตรียมการ, หรือเวลาเฉลี่ยในการกู้คืนของทีมคุณคืออะไร? ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้และอีกมากมายได้ด้วยClickUp Dashboards!

ClickUp 3.0 แดชบอร์ด ข้อบกพร่องต่อมุมมองและงานต่อสถานะ
สร้างแดชบอร์ดที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพิ่มการ์ดได้อย่างง่ายดายเพื่อดูความคืบหน้าของคะแนนสปรินต์ งานตามสถานะ และบั๊กในแต่ละมุมมอง

แดชบอร์ดใน ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่—เลือกจากบัตรมากกว่า 50 แบบเพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดของคุณและรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมตริกที่คุณสนใจในขณะนี้ ตรวจสอบการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม, มองภาพรวมของโครงการทั้งหมด, และติดตามเวลาเพื่อให้ทีมของคุณเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ClickUp Brain

ฟีเจอร์ถาม AI ของ ClickUp Brain
ClickUp Brain สามารถตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานและเอกสาร และช่วยให้ทีมของคุณเดินหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง

การจัดการโครงการและทีมต่างๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย และหากคุณต้องการความช่วยเหลือ ลองใช้ClickUp Brain ดูสิ 🧠

ฟีเจอร์ปฏิวัติวงการนี้คือ เครือข่ายประสาทเทียมตัวแรกของโลก ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมต่อClickUp Docs, ทีม, งาน, และความรู้ทั้งหมดของบริษัทคุณเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลาและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย

โดยพื้นฐานแล้ว ClickUp Brain จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัทของคุณ และสามารถให้คำตอบสำหรับคำถามทุกประเภท ตั้งแต่ งานใดเร่งด่วนที่สุด? ไปจนถึง นโยบายการลาพักร้อนของบริษัทคืออะไร?

ด้วยผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ ClickUp Brains จึงกลายเป็นสมองเบื้องหลังการดำเนินงานของคุณ ช่วยรวมศูนย์ข้อมูลและส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานในทุกด้าน

สร้างและรักษาสายงาน DevOps ที่มั่นคงด้วย ClickUp

ทีม DevOps ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีการสนับสนุนที่เหมาะสมในด้านการจัดการงานและโครงการ รวมถึงเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทำงานร่วมกัน การสื่อสาร การติดตามความคืบหน้า และการรวบรวมข้อเสนอแนะ

ClickUp ครอบคลุมทุกแง่มุมเหล่านี้และช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนสูงสุดแก่สายงาน DevOps ของคุณ

สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการ DevOps ของคุณ!