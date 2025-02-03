10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Kanbanize ในปี 2025

กระดานคัมบังมอบวิธีการที่มีประโยชน์ในการจัดการโครงการและความสามารถให้กับทีมทุกประเภท หากคุณเป็นผู้ใช้ Kanbanize อยู่แล้ว คุณจะทราบดีถึงพลังและประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Agileนี้ในการจัดการงาน
สิ่งที่คุณอาจสงสัยคือมีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเครื่องมือ SaaS บนคลาวด์ยอดนิยมนี้หรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ปัจจุบันหรือเพียงแค่กำลังสำรวจตัวเลือก เราเชื่อว่าในปี 2024 มีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการโครงการสำหรับแฟนบอร์ด Kanban
อ่านต่อเพื่อค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Kanbanize เพื่อให้คุณสามารถหาคู่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานและโครงการของคุณได้ ✅
Kanbanize คืออะไร? Kanban ใช้ในการบริหารโครงการอย่างไร?
Kanbanize เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้หลักการบริหารโครงการแบบ Agile โดยเน้นการใช้กระดาน Kanban เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ จัดระเบียบงาน และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก
กระดานคัมบังเองเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการมองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้คุณรู้ว่าควรทำงานอะไร งานใดกำลังเป็นอุปสรรค และงานใดเสร็จสิ้นแล้ว กระดานคัมบังจะเปลี่ยนรายการงานหรือรายการสิ่งที่ต้องทำแบบดั้งเดิมของคุณให้กลายเป็นภาพรวมที่มองเห็นได้ชัดเจน
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมนี้มาพร้อมกับส่วนต่างๆ งาน ผู้รับผิดชอบ การกำหนดลำดับความสำคัญ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประสบการณ์การจัดระเบียบและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผู้ใช้ Kanbanize ได้รับประโยชน์ไม่เพียงแค่จากบอร์ด Kanban เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การจัดการเวิร์กโฟลว์, ไทม์ไลน์, และแดชบอร์ดรายงาน เครื่องมือที่มีระบบบอร์ด Kanban ที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Kanbanize
แต่คุณสมบัติอื่น ๆ เหล่านี้ก็ยังมีบทบาทเช่นกันเมื่อพิจารณาว่าเครื่องมือใดเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการของคุณ
สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Kanbanize
Kanbanize มีฟีเจอร์มากมายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ด้วยกระดานคัมบัง แต่ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่มีฟังก์ชันนี้ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Kanbanize อีกมากมาย คุณเพียงแค่ต้องค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
เมื่อพิจารณาทางเลือกของ Kanbanize ควรพิจารณา:
- คุณสมบัติ: แอปมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่?
- ประสบการณ์ของผู้ใช้: เครื่องมือซอฟต์แวร์ Kanban ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวกหรือไม่? สามารถนำทีมทั้งหมดของคุณมาใช้ได้อย่างสำเร็จหรือไม่? ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้หรือไม่?
- การผสานรวม: แอปสามารถผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเช่น Slack? มีศักยภาพที่จะแทนที่บางส่วนของเครื่องมือเหล่านั้นได้หรือไม่?
- มุมมอง: ฉันสามารถใช้เฉพาะมุมมองกระดานคัมบังเท่านั้นหรือไม่? มีมุมมองประเภทอื่น ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือมุมมองปฏิทินหรือไม่?
- ราคา: เครื่องมือนี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือรายปีหรือไม่?
ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือเพื่อจัดระเบียบทีม Scrumของคุณ หรืออยากใช้กระดาน Kanban เพื่อช่วยมองเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวของคุณ มีทางเลือกของ Kanbanize ที่จะทำตามที่คุณต้องการได้
ใช้เกณฑ์เหล่านี้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรอย่างชัดเจน และแอปใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Kanbanize
มีเครื่องมือซอฟต์แวร์มากมายที่อ้างว่าสามารถนำเสนอ Kanban board ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดระเบียบโครงการและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่เครื่องมือเท่านั้นที่สามารถทำได้ตามที่โฆษณาไว้
ค้นพบ 10 ทางเลือก Kanbanize ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2024
1.คลิกอัพ
ClickUp เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ และจุดประสงค์นี้ได้รับการแสดงให้เห็นอย่างสง่างามในวิธีการใช้กระดาน Kanban ของมัน
กระดานคัมบังของ ClickUp มอบภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่กำลังดำเนินการ, อุปสรรค, และงานที่เสร็จสิ้นแล้วให้กับทีมของคุณ ใช้ระบบกระดานเพื่อลากและวางงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์อื่น, จัดเรียงและกรองเพื่อดูงาน, และจัดการปริมาณงานของทีมคุณด้วยระบบคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่
จัดเรียงคอลัมน์ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่คุณต้องการ และจัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย รับภาพรวมของทุกบอร์ดที่คุณรับผิดชอบในที่เดียว เพื่อติดตามความคืบหน้าและความรับผิดชอบของคุณในแต่ละโครงการ
ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณและสร้างบอร์ดที่มีประโยชน์สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่สปรินต์ไปจนถึงกระบวนการหลายขั้นตอน
ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์บอร์ด Kanban ฟรีเท่านั้น แต่ยังสามารถกลายเป็นศูนย์กลางที่ทรงพลังสำหรับทีม Agile ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ จัดการแผนงานผลิตภัณฑ์, งานค้าง, สปรินต์, การออกแบบ UXและเวิร์กโฟลว์ Agileอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามเวลาดำเนินการ, ความเร็ว และข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมคุณ ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- สร้างแม่แบบเวิร์กโฟลว์และจัดการความจุด้วยกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
- ดูทุกบอร์ดพร้อมกันใน ClickUp
- กรองงานและมุมมองที่กรองแล้วที่ชื่นชอบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- สร้างและอัปเดตสถานะที่กำหนดเองสำหรับเวิร์กโฟลว์
- ลากและวางงานระหว่างคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
- รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างบอร์ดคัมบังและเทมเพลตบอร์ดคัมบัง
- ทำการเปลี่ยนแปลงหลายงานพร้อมกัน
- ประหยัดเวลาในการวางแผนและจัดทำเอกสารแบบ Agile ด้วยClickUp AI
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายใน ClickUp นั้นมากเกินไปในช่วงแรก
- ClickUp AI นำเสนอฟังก์ชันที่มีประโยชน์สำหรับทีม Agile แต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา โดยมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายที่จะตามมา
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,800 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)
2. Monday.com
Mondayบรรยายตัวเองว่าเป็น "ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน" และบอร์ด Kanban ที่ติดตั้งมาในตัวให้ผู้ใช้เป็นทางเลือกแทน Kanbanize ผู้ใช้สามารถใช้บอร์ด Kanban เพื่อจัดการโครงการและโครงการย่อย จัดระเบียบกระบวนการ และรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว ?️
ด้วยเครื่องมือการร่วมมือในโครงการและการจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น Monday เป็นตัวเลือกที่มั่นคงที่ควรพิจารณาในบรรดาทางเลือกที่ดีที่สุดของ Kanbanize
คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์
- ย้ายงานจากกลุ่มบอร์ดหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งโดยอัตโนมัติ—ข้ามหลายโครงการ
- รับการแจ้งเตือนและติดตามงานเพื่อทราบเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นหรือล่าช้า
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อเริ่มต้นกับบอร์ดคัมบังของคุณ
- ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของกระดานคัมบังของคุณเพื่อจัดการการมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าตามที่คุณต้องการ
ข้อจำกัดในวันจันทร์
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับกระดานคัมบังมีจำกัดมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าวิธีการจัดระเบียบงานย่อยในรายการตรวจสอบตามสถานะในปัจจุบันของวันจันทร์อาจสามารถปรับปรุงได้
ราคาวันจันทร์
- ฟรี
- พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
เรตติ้งและรีวิววันจันทร์
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,600 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
3. nTask
nTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้เพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามโครงการต่างๆ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยกระดาน Kanban ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการกระบวนการทำงานและเพิ่มความโปร่งใสในโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ?
คุณสมบัติเด่นของ nTask
- เชื่อมโยงโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามเวลาของคุณ
- ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างงานใหม่ในกระดานคัมบังของคุณ
- กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดการการสนทนาในที่เดียว
- ปรับแต่งกระดานคัมบังของคุณด้วยสีสถานะและภาพพื้นหลัง
ข้อจำกัดของ nTask
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดนี้
- อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ ตามที่ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวไว้
การกำหนดราคา nTask
- พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
nTask ratings and reviews
- G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)
4. Wrike
Wrikeเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานให้ราบรื่นในที่เดียว ภายในแพลตฟอร์มนี้ยังมีบอร์ด Kanban สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile ตามแนวคิดของพวกเขาเอง บอร์ด Kanban ของ Wrike ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นกับงาน ลดการตรวจสอบงานซ้ำ และปรับปรุงลำดับงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- กำหนดงานโดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์มคำขอ
- ดูประวัติทั้งหมดของงานได้โดยคลิกที่งานนั้น
- ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งบอร์ดคัมบังของคุณ
- ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อเริ่มต้นบอร์ดแรกของคุณ
ข้อจำกัดของ Wrike
- ผู้ใช้ที่กำลังมองหาการจัดการการพึ่งพาอาจพบว่าแนวทางของ Wrike มีข้อจำกัดมากกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าเครื่องมืออื่นมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงมากกว่า
ราคาของ Wrike
- ฟรี
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (2,300+ รีวิว)
5. Adobe Workfront
Adobe Workfrontเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องวุ่นวายกับอีเมลและมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแทน เครื่องมือนี้รวมถึงฟีเจอร์กระดานคัมบัง (Kanban board) ที่นำเสนอวิธีการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นสำหรับทีมที่ใช้ Agileในการทำงานร่วมกัน มองเห็นงาน และบรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Workfront
- ปรับแต่งกระดานคัมบังและบัตรเรื่องราวของคุณด้วยชื่อและฟิลด์สถานะที่กำหนดเอง
- เพิ่มเรื่องราวจากงานค้างของคุณโดยอัตโนมัติ
- กำหนดระยะเวลาที่บัตรจะแสดงบนกระดานคัมบังของคุณ เพื่อให้งานที่เสร็จสมบูรณ์หลุดออกไปโดยอัตโนมัติ
- กำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการของคุณเพื่อควบคุมปริมาณงานที่ทีมของคุณให้ความสำคัญ
ข้อจำกัดของ Adobe Workfront
- ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าอาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
- การแจ้งเตือนอาจกลายเป็นเรื่องที่มากเกินไปหากคุณไม่ปรับแต่งแต่ละรายการตามคำแนะนำของผู้รีวิวบางคน
ราคาของ Adobe Workfront
- เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
- Prime: ติดต่อเพื่อขอราคา
- สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Adobe Workfront
- G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)
6. Jira
Jiraเป็นเครื่องมือ Agileที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงมีฟีเจอร์กระดาน Kanban ที่แข็งแกร่ง ทีมพัฒนาสามารถใช้กระดาน Kanban หรือ Scrum ของ Jira เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และจัดการกับอุปสรรคก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา ?
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira
- รับภาพรวมของโครงการ และระบุงานที่ต้องให้ความสนใจ
- ขับเคลื่อนงานให้เสร็จสมบูรณ์ และจำกัดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ระบุประเภท ความสำคัญ และผู้รับผิดชอบของงานได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้เทมเพลต Agileของ Jira เพื่อเริ่มต้น จากนั้นปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ Jira
- Jira ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นทีมในแผนกอื่นอาจพบว่าฟีเจอร์บางอย่างไม่เกี่ยวข้อง
- ผู้ใช้บางรายต้องการให้มุมมองงานย่อยใช้งานได้จริงและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น
ราคาของ Jira
- ฟรี
- มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $15.25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว Jira
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (13,300+ รีวิว)
7. Trello
Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สร้างขึ้นตามหลักการของกระดาน Kanban ทีมสามารถใช้ Trello เพื่อจัดระเบียบงาน สมาชิกในทีม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ในที่เดียว Trello นำเสนอการแนะนำกระดาน Kanban อย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับแนวคิดนี้ ⚒️
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างกระดานคัมบังเพื่อจัดระเบียบความคิด โครงการ รายการ และโปรแกรม
- ปรับแต่งบัตรบอร์ดของคุณให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไฟล์ และลิงก์
- จัดระเบียบงานเป็นบอร์ดเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและดูความคืบหน้าของพวกเขา
ข้อจำกัดของ Trello
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ที่เรียบง่ายของ Trello เป็นข้อจำกัด
- การย้ายงานระหว่างบอร์ดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณใช้แอปมือถือ ตามที่ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวไว้
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,300 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (22,800+ รีวิว)
8. Kanban Tool
Kanban Tool เป็นระบบบริหารโครงการแบบ Kanban ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่มีบอร์ด Kanban เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามเวลาในตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บอร์ดของ Kanban Tool ส่งเสริมการจัดการแบบมองเห็นร่วมกัน การทำงานร่วมกันของทีม และการอัปเดตแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kanban Tool
- มองเห็นงานในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยบอร์ดที่ปรับแต่งได้
- รับภาพรวมของสถานะงานปัจจุบันเพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและลูกค้าแบบเรียลไทม์
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณด้วยระบบวิเคราะห์และตัวชี้วัดในตัว
ข้อจำกัดของเครื่องมือคานบัน
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซและประสบการณ์การใช้งานดูล้าสมัยกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ ในรายการนี้
- จากความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบางท่าน พบว่ายากที่จะเห็นการเชื่อมโยงของงานจากมุมมองหลัก
ราคา Kanban Tool
- ฟรี
- ทีม: $6/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Kanban Tool
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
9. แผงควบคุมคาน
Kanboard เป็นแนวทางที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับกระดานคัมบัง (Kanban) เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่เปิดซอร์สนี้สามารถใช้ได้ฟรี และมอบโอกาสให้กับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีในการสร้างและโฮสต์ระบบคัมบังของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพงานต่าง ๆ ลากและวางงานเหล่านั้น และปรับแต่งรูปลักษณ์ของกระดานได้ตามต้องการ ?
คุณสมบัติเด่นของ Kanboard
- จัดการงานในรูปแบบที่เรียบง่ายและมินิมอล
- จดจ่อกับรายการสิ่งที่ต้องทำและงานที่กำลังจะมาถึงโดยไม่ให้สิ่งรบกวนเข้ามารบกวน
- ลากและวางงานระหว่างคอลัมน์เพื่ออัปเดตบอร์ดของคุณ
- ไฮไลต์โดยอัตโนมัติเมื่องานที่กำลังดำเนินการของคุณถึงขีดจำกัด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานได้
ข้อจำกัดของ Kanboard
- Kanboard ต้องการให้ผู้ใช้ทราบวิธีการติดตั้ง, โฮสต์, และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ของตนเอง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าสไตล์และความเรียบง่ายของ Kanboard นั้นไม่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการโครงการที่มีภาพประกอบสูงอื่น ๆ
ราคา Kanboard
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Kanboard
- G2: 2. 5/5 (1 รีวิว)
- Capterra: 4/5 (รีวิว 4+ รายการ)
10. อาสนะ
Asanaเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีกระดาน Kanban เป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลัก กระดาน Kanban ของ Asana ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความโปร่งใสในทีม ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงาน ทำงานแบบ Agile และระบุอุปสรรคก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาจริง
Asana มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของงานหลาย ๆ งานได้อย่างง่ายดาย ในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน Asana ทำได้ดีในเรื่องของการกล่าวถึงและการแจ้งเตือนในภารกิจต่าง ๆ
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- ปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- กำหนดป้ายกำกับคอลัมน์ให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างแม่นยำ
- ปรับแต่งคอลัมน์งานที่กำลังดำเนินการของคุณให้แสดงเฉพาะจำนวนงานที่ต้องการ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุงานบางงานก่อนที่จะเริ่มงานใหม่
- ทำให้การจัดการงานประจำมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติในตัว
ข้อจำกัดของอาสนะ:
- การจัดระเบียบงานย่อยและโครงการตามแท็กในมุมมองเดียวอาจเป็นเรื่องท้าทาย ตามที่ผู้ตรวจสอบบางท่านได้กล่าวไว้
- ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์กระดานคัมบังมีความเข้าใจยากกว่าทางเลือกอื่นของ Kanbanize
ราคาของ Asana
- ฟรี
- พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (12,100+ รีวิว)
ค้นหาทางเลือก Kanbanize ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
Kanbanize ไม่ใช่เครื่องมือบอร์ด Kanban เพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ มีเครื่องมือการจัดการโครงการหลายร้อยที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่คล้ายกันได้ แต่เราได้แบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณที่นี่แล้ว
พิจารณาตัวเลือกเหล่านี้ หาตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณ และเลือกทางเลือกของ Kanbanize ที่ตรงกับความต้องการของคุณ
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้ทั้งบอร์ดคัมบังและอื่น ๆ อีกมากมายลองใช้ ClickUp ฟรี ClickUp ไม่เพียงแต่เสนอวิธีการที่แข็งแกร่งและมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับบอร์ดคัมบังและการจัดการโครงการเท่านั้น
ClickUp ยังสามารถกลายเป็นที่ทำงานดิจิทัลและเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดของคุณได้อีกด้วย สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ และอีกมากมาย ✨