บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Kanbanize ในปี 2025

10 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Kanbanize ในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
3 กุมภาพันธ์ 2568

กระดานคัมบังมอบวิธีการที่มีประโยชน์ในการจัดการโครงการและความสามารถให้กับทีมทุกประเภท หากคุณเป็นผู้ใช้ Kanbanize อยู่แล้ว คุณจะทราบดีถึงพลังและประสิทธิภาพของวิธีการที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Agileนี้ในการจัดการงาน

สิ่งที่คุณอาจสงสัยคือมีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับเครื่องมือ SaaS บนคลาวด์ยอดนิยมนี้หรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้ปัจจุบันหรือเพียงแค่กำลังสำรวจตัวเลือก เราเชื่อว่าในปี 2024 มีทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการโครงการสำหรับแฟนบอร์ด Kanban

อ่านต่อเพื่อค้นพบทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Kanbanize เพื่อให้คุณสามารถหาคู่ที่เหมาะที่สุดสำหรับการวางแผนงานและโครงการของคุณได้ ✅

Kanbanize คืออะไร? Kanban ใช้ในการบริหารโครงการอย่างไร?

Kanbanize เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นสำหรับทีมที่ใช้หลักการบริหารโครงการแบบ Agile โดยเน้นการใช้กระดาน Kanban เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ จัดระเบียบงาน และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรก

กระดานคัมบังเองเป็นวิธีที่มีประโยชน์ในการมองเห็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่ ทำให้คุณรู้ว่าควรทำงานอะไร งานใดกำลังเป็นอุปสรรค และงานใดเสร็จสิ้นแล้ว กระดานคัมบังจะเปลี่ยนรายการงานหรือรายการสิ่งที่ต้องทำแบบดั้งเดิมของคุณให้กลายเป็นภาพรวมที่มองเห็นได้ชัดเจน

คานบันไรซ์
ผ่านทางKanbanize

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่ได้รับความนิยมนี้มาพร้อมกับส่วนต่างๆ งาน ผู้รับผิดชอบ การกำหนดลำดับความสำคัญ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่ทำให้ประสบการณ์การจัดระเบียบและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้ใช้ Kanbanize ได้รับประโยชน์ไม่เพียงแค่จากบอร์ด Kanban เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การจัดการเวิร์กโฟลว์, ไทม์ไลน์, และแดชบอร์ดรายงาน เครื่องมือที่มีระบบบอร์ด Kanban ที่ใช้งานง่ายเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกแทน Kanbanize

แต่คุณสมบัติอื่น ๆ เหล่านี้ก็ยังมีบทบาทเช่นกันเมื่อพิจารณาว่าเครื่องมือใดเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการของคุณ

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกแทน Kanbanize

Kanbanize มีฟีเจอร์มากมายสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการจัดระเบียบเวิร์กโฟลว์ด้วยกระดานคัมบัง แต่ไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่มีฟังก์ชันนี้ ยังมีทางเลือกอื่น ๆ ของ Kanbanize อีกมากมาย คุณเพียงแค่ต้องค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

เมื่อพิจารณาทางเลือกของ Kanbanize ควรพิจารณา:

  • คุณสมบัติ: แอปมีคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการหรือไม่?
  • ประสบการณ์ของผู้ใช้: เครื่องมือซอฟต์แวร์ Kanban ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวกหรือไม่? สามารถนำทีมทั้งหมดของคุณมาใช้ได้อย่างสำเร็จหรือไม่? ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเข้าใจง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้หรือไม่?
  • การผสานรวม: แอปสามารถผสานรวมกับเครื่องมือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของคุณได้หรือไม่ รวมถึงเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันเช่น Slack? มีศักยภาพที่จะแทนที่บางส่วนของเครื่องมือเหล่านั้นได้หรือไม่?
  • มุมมอง: ฉันสามารถใช้เฉพาะมุมมองกระดานคัมบังเท่านั้นหรือไม่? มีมุมมองประเภทอื่น ๆ เช่น แผนภูมิแกนต์หรือมุมมองปฏิทินหรือไม่?
  • ราคา: เครื่องมือนี้มีราคาที่เข้าถึงได้หรือไม่? มีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือรายปีหรือไม่?

ไม่ว่าคุณจะต้องการเครื่องมือเพื่อจัดระเบียบทีม Scrumของคุณ หรืออยากใช้กระดาน Kanban เพื่อช่วยมองเห็นรายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัวของคุณ มีทางเลือกของ Kanbanize ที่จะทำตามที่คุณต้องการได้

ใช้เกณฑ์เหล่านี้เพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไรอย่างชัดเจน และแอปใดที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Kanbanize

มีเครื่องมือซอฟต์แวร์มากมายที่อ้างว่าสามารถนำเสนอ Kanban board ที่ยอดเยี่ยมซึ่งจะช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและจัดระเบียบโครงการและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตาม มีเพียงไม่กี่เครื่องมือเท่านั้นที่สามารถทำได้ตามที่โฆษณาไว้

ค้นพบ 10 ทางเลือก Kanbanize ที่ดีที่สุดที่ควรลองในปี 2024

1.คลิกอัพ

ทางเลือกของ Kanbanize: การจัดกลุ่มงานในมุมมองบอร์ดของ ClickUp
จัดกลุ่มงานบนกระดานคัมบังของคุณตามสถานะ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, ความสำคัญ, และอื่น ๆ ในมุมมองกระดานของ ClickUp

ClickUp เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการ และจุดประสงค์นี้ได้รับการแสดงให้เห็นอย่างสง่างามในวิธีการใช้กระดาน Kanban ของมัน

กระดานคัมบังของ ClickUp มอบภาพรวมที่ชัดเจนของงานที่กำลังดำเนินการ, อุปสรรค, และงานที่เสร็จสิ้นแล้วให้กับทีมของคุณ ใช้ระบบกระดานเพื่อลากและวางงานจากคอลัมน์หนึ่งไปยังคอลัมน์อื่น, จัดเรียงและกรองเพื่อดูงาน, และจัดการปริมาณงานของทีมคุณด้วยระบบคัมบังที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่

จัดเรียงคอลัมน์ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่คุณต้องการ และจัดกลุ่มงานตามสถานะ ผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ และอื่นๆ อีกมากมาย รับภาพรวมของทุกบอร์ดที่คุณรับผิดชอบในที่เดียว เพื่อติดตามความคืบหน้าและความรับผิดชอบของคุณในแต่ละโครงการ

ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของคุณและสร้างบอร์ดที่มีประโยชน์สำหรับทุกสิ่งตั้งแต่สปรินต์ไปจนถึงกระบวนการหลายขั้นตอน

ClickUp ไม่ได้เป็นเพียงซอฟต์แวร์บอร์ด Kanban ฟรีเท่านั้น แต่ยังสามารถกลายเป็นศูนย์กลางที่ทรงพลังสำหรับทีม Agile ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ จัดการแผนงานผลิตภัณฑ์, งานค้าง, สปรินต์, การออกแบบ UXและเวิร์กโฟลว์ Agileอื่น ๆ ทั้งหมดในที่เดียว สร้างแดชบอร์ดเพื่อติดตามเวลาดำเนินการ, ความเร็ว และข้อมูลเชิงลึกอื่น ๆ เกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมคุณ ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • สร้างแม่แบบเวิร์กโฟลว์และจัดการความจุด้วยกระดานคัมบังที่ปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่น
  • ดูทุกบอร์ดพร้อมกันใน ClickUp
  • กรองงานและมุมมองที่กรองแล้วที่ชื่นชอบเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • สร้างและอัปเดตสถานะที่กำหนดเองสำหรับเวิร์กโฟลว์
  • ลากและวางงานระหว่างคอลัมน์เพื่อเปลี่ยนลำดับความสำคัญได้อย่างรวดเร็ว
  • รับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างบอร์ดคัมบังและเทมเพลตบอร์ดคัมบัง
  • ทำการเปลี่ยนแปลงหลายงานพร้อมกัน
  • ประหยัดเวลาในการวางแผนและจัดทำเอกสารแบบ Agile ด้วยClickUp AI

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้บางรายอาจรู้สึกว่าฟีเจอร์ที่หลากหลายใน ClickUp นั้นมากเกินไปในช่วงแรก
  • ClickUp AI นำเสนอฟังก์ชันที่มีประโยชน์สำหรับทีม Agile แต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา โดยมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายที่จะตามมา

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp AI พร้อมใช้งานบนทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,800 รายการ)

2. Monday.com

ทางเลือกของ Kanbanize: ภาพหน้าจอของกระดาน Kanban ของ monday
ผ่านทางวันจันทร์

Mondayบรรยายตัวเองว่าเป็น "ระบบปฏิบัติการสำหรับการทำงาน" และบอร์ด Kanban ที่ติดตั้งมาในตัวให้ผู้ใช้เป็นทางเลือกแทน Kanbanize ผู้ใช้สามารถใช้บอร์ด Kanban เพื่อจัดการโครงการและโครงการย่อย จัดระเบียบกระบวนการ และรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว ?️

ด้วยเครื่องมือการร่วมมือในโครงการและการจัดการทรัพยากรที่ช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น Monday เป็นตัวเลือกที่มั่นคงที่ควรพิจารณาในบรรดาทางเลือกที่ดีที่สุดของ Kanbanize

คุณสมบัติเด่นของวันจันทร์

  • ย้ายงานจากกลุ่มบอร์ดหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งโดยอัตโนมัติ—ข้ามหลายโครงการ
  • รับการแจ้งเตือนและติดตามงานเพื่อทราบเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นหรือล่าช้า
  • ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อเริ่มต้นกับบอร์ดคัมบังของคุณ
  • ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของกระดานคัมบังของคุณเพื่อจัดการการมอบหมายงานและติดตามความคืบหน้าตามที่คุณต้องการ

ข้อจำกัดในวันจันทร์

  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับกระดานคัมบังมีจำกัดมากกว่าส่วนอื่น ๆ ของซอฟต์แวร์ ตามที่ผู้ใช้บางรายระบุ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าวิธีการจัดระเบียบงานย่อยในรายการตรวจสอบตามสถานะในปัจจุบันของวันจันทร์อาจสามารถปรับปรุงได้

ราคาวันจันทร์

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 8 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $16/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

เรตติ้งและรีวิววันจันทร์

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 8,600 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

3. nTask

ทางเลือกของ Kanbanize: ภาพหน้าจอของแผนงานผลิตภัณฑ์ของ nTask
ผ่านทางnTask

nTask เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่คุณสามารถใช้เพื่อวางแผน จัดระเบียบ และติดตามโครงการต่างๆ แพลตฟอร์มนี้ประกอบด้วยกระดาน Kanban ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถจัดการกระบวนการทำงานและเพิ่มความโปร่งใสในโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย ?

คุณสมบัติเด่นของ nTask

  • เชื่อมโยงโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามเวลาของคุณ
  • ส่งอีเมลโดยอัตโนมัติเพื่อสร้างงานใหม่ในกระดานคัมบังของคุณ
  • กำหนดผู้รับผิดชอบและจัดการการสนทนาในที่เดียว
  • ปรับแต่งกระดานคัมบังของคุณด้วยสีสถานะและภาพพื้นหลัง

ข้อจำกัดของ nTask

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับคู่แข่งรายอื่นในตลาดนี้
  • อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่ ตามที่ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวไว้

การกำหนดราคา nTask

  • พรีเมียม: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 8 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

nTask ratings and reviews

  • G2: 4. 4/5 (10+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (100+ รีวิว)

4. Wrike

ทางเลือกของ Kanbanize: ภาพหน้าจอของบอร์ด Kanban ของ Wrike
ผ่านทางWrike

Wrikeเป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานให้ราบรื่นในที่เดียว ภายในแพลตฟอร์มนี้ยังมีบอร์ด Kanban สำหรับการจัดการโครงการแบบ Agile ตามแนวคิดของพวกเขาเอง บอร์ด Kanban ของ Wrike ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นกับงาน ลดการตรวจสอบงานซ้ำ และปรับปรุงลำดับงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • กำหนดงานโดยอัตโนมัติผ่านแบบฟอร์มคำขอ
  • ดูประวัติทั้งหมดของงานได้โดยคลิกที่งานนั้น
  • ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อปรับแต่งบอร์ดคัมบังของคุณ
  • ใช้เทมเพลตที่มีอยู่เพื่อเริ่มต้นบอร์ดแรกของคุณ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • ผู้ใช้ที่กำลังมองหาการจัดการการพึ่งพาอาจพบว่าแนวทางของ Wrike มีข้อจำกัดมากกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าเครื่องมืออื่นมีคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงมากกว่า

ราคาของ Wrike

  • ฟรี
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 24.80 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • พินนาเคิล: ติดต่อเพื่อขอราคา

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,400 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (2,300+ รีวิว)

5. Adobe Workfront

ภาพหน้าจอของมุมมองกระดานคัมบังใน Adobe Workfront
ผ่านทางAdobe Workfront

Adobe Workfrontเป็นเครื่องมือจัดการงานที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องวุ่นวายกับอีเมลและมุ่งเน้นไปที่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแทน เครื่องมือนี้รวมถึงฟีเจอร์กระดานคัมบัง (Kanban board) ที่นำเสนอวิธีการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นสำหรับทีมที่ใช้ Agileในการทำงานร่วมกัน มองเห็นงาน และบรรลุเป้าหมาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Workfront

  • ปรับแต่งกระดานคัมบังและบัตรเรื่องราวของคุณด้วยชื่อและฟิลด์สถานะที่กำหนดเอง
  • เพิ่มเรื่องราวจากงานค้างของคุณโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดระยะเวลาที่บัตรจะแสดงบนกระดานคัมบังของคุณ เพื่อให้งานที่เสร็จสมบูรณ์หลุดออกไปโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดขีดจำกัดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการของคุณเพื่อควบคุมปริมาณงานที่ทีมของคุณให้ความสำคัญ

ข้อจำกัดของ Adobe Workfront

  • ผู้ใช้บางรายแนะนำว่าอาจมีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชันสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  • การแจ้งเตือนอาจกลายเป็นเรื่องที่มากเกินไปหากคุณไม่ปรับแต่งแต่ละรายการตามคำแนะนำของผู้รีวิวบางคน

ราคาของ Adobe Workfront

  • เลือก: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • Prime: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • สูงสุด: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Adobe Workfront

  • G2: 4. 1/5 (900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (1,300+ รีวิว)

6. Jira

ภาพหน้าจอของมุมมองบอร์ดใน Jira
ผ่านทางJira

Jiraเป็นเครื่องมือ Agileที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นจึงมีฟีเจอร์กระดาน Kanban ที่แข็งแกร่ง ทีมพัฒนาสามารถใช้กระดาน Kanban หรือ Scrum ของ Jira เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และจัดการกับอุปสรรคก่อนที่จะกลายเป็นปัญหา ?

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jira

  • รับภาพรวมของโครงการ และระบุงานที่ต้องให้ความสนใจ
  • ขับเคลื่อนงานให้เสร็จสมบูรณ์ และจำกัดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  • ระบุประเภท ความสำคัญ และผู้รับผิดชอบของงานได้อย่างรวดเร็ว
  • ใช้เทมเพลต Agileของ Jira เพื่อเริ่มต้น จากนั้นปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของทีมคุณ

ข้อจำกัดของ Jira

  • Jira ถูกสร้างขึ้นสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ดังนั้นทีมในแผนกอื่นอาจพบว่าฟีเจอร์บางอย่างไม่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ใช้บางรายต้องการให้มุมมองงานย่อยใช้งานได้จริงและเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

ราคาของ Jira

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $7. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $15.25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว Jira

  • G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (13,300+ รีวิว)

7. Trello

ภาพหน้าจอของมุมมองบอร์ดคัมบังใน Trello
ผ่านทางTrello

Trelloเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่สร้างขึ้นตามหลักการของกระดาน Kanban ทีมสามารถใช้ Trello เพื่อจัดระเบียบงาน สมาชิกในทีม และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ในที่เดียว Trello นำเสนอการแนะนำกระดาน Kanban อย่างเป็นระบบ ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับแนวคิดนี้ ⚒️

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • สร้างกระดานคัมบังเพื่อจัดระเบียบความคิด โครงการ รายการ และโปรแกรม
  • ปรับแต่งบัตรบอร์ดของคุณให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไฟล์ และลิงก์
  • จัดระเบียบงานเป็นบอร์ดเพื่อสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  • มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมและดูความคืบหน้าของพวกเขา

ข้อจำกัดของ Trello

  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าฟีเจอร์การรายงานและการวิเคราะห์ที่เรียบง่ายของ Trello เป็นข้อจำกัด
  • การย้ายงานระหว่างบอร์ดอาจเป็นเรื่องยุ่งยากหากคุณใช้แอปมือถือ ตามที่ผู้รีวิวบางท่านได้กล่าวไว้

ราคาของ Trello

  • ฟรี
  • มาตรฐาน: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 13,300 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (22,800+ รีวิว)

8. Kanban Tool

ตัวอย่างมุมมองบอร์ดของเครื่องมือคัมบัง
ผ่านทางKanban Tool

Kanban Tool เป็นระบบบริหารโครงการแบบ Kanban ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เครื่องมือนี้ไม่เพียงแต่มีบอร์ด Kanban เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดตามเวลาในตัว ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น บอร์ดของ Kanban Tool ส่งเสริมการจัดการแบบมองเห็นร่วมกัน การทำงานร่วมกันของทีม และการอัปเดตแบบเรียลไทม์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kanban Tool

  • มองเห็นงานในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยบอร์ดที่ปรับแต่งได้
  • รับภาพรวมของสถานะงานปัจจุบันเพื่อให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมและลูกค้าแบบเรียลไทม์
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณด้วยระบบวิเคราะห์และตัวชี้วัดในตัว

ข้อจำกัดของเครื่องมือคานบัน

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าอินเทอร์เฟซและประสบการณ์การใช้งานดูล้าสมัยกว่าเครื่องมือการจัดการโครงการอื่นๆ ในรายการนี้
  • จากความคิดเห็นของผู้ตรวจสอบบางท่าน พบว่ายากที่จะเห็นการเชื่อมโยงของงานจากมุมมองหลัก

ราคา Kanban Tool

  • ฟรี
  • ทีม: $6/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $11/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและคำวิจารณ์ของ Kanban Tool

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

9. แผงควบคุมคาน

ตัวอย่างมุมมองกระดานคัมบังของ Kanboard
ผ่านทางKanboard

Kanboard เป็นแนวทางที่เรียบง่ายที่สุดสำหรับกระดานคัมบัง (Kanban) เครื่องมือการจัดการโครงการแบบอไจล์ที่เปิดซอร์สนี้สามารถใช้ได้ฟรี และมอบโอกาสให้กับผู้ใช้ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีในการสร้างและโฮสต์ระบบคัมบังของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพงานต่าง ๆ ลากและวางงานเหล่านั้น และปรับแต่งรูปลักษณ์ของกระดานได้ตามต้องการ ?

คุณสมบัติเด่นของ Kanboard

  • จัดการงานในรูปแบบที่เรียบง่ายและมินิมอล
  • จดจ่อกับรายการสิ่งที่ต้องทำและงานที่กำลังจะมาถึงโดยไม่ให้สิ่งรบกวนเข้ามารบกวน
  • ลากและวางงานระหว่างคอลัมน์เพื่ออัปเดตบอร์ดของคุณ
  • ไฮไลต์โดยอัตโนมัติเมื่องานที่กำลังดำเนินการของคุณถึงขีดจำกัด เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเสร็จสิ้นงานได้

ข้อจำกัดของ Kanboard

  • Kanboard ต้องการให้ผู้ใช้ทราบวิธีการติดตั้ง, โฮสต์, และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ของตนเอง ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีความเชี่ยวชาญ
  • ผู้ใช้บางรายอาจพบว่าสไตล์และความเรียบง่ายของ Kanboard นั้นไม่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดการโครงการที่มีภาพประกอบสูงอื่น ๆ

ราคา Kanboard

  • ฟรี

คะแนนและรีวิว Kanboard

  • G2: 2. 5/5 (1 รีวิว)
  • Capterra: 4/5 (รีวิว 4+ รายการ)

10. อาสนะ

ทางเลือกของ Kanbanize: ภาพหน้าจอของมุมมองบอร์ดใน Asana
ผ่านทางAsana

Asanaเป็นเครื่องมือจัดการโครงการที่มีกระดาน Kanban เป็นหนึ่งในฟีเจอร์หลัก กระดาน Kanban ของ Asana ช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันและความโปร่งใสในทีม ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงาน ทำงานแบบ Agile และระบุอุปสรรคก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาจริง

Asana มีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าของงานหลาย ๆ งานได้อย่างง่ายดาย ในฐานะเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน Asana ทำได้ดีในเรื่องของการกล่าวถึงและการแจ้งเตือนในภารกิจต่าง ๆ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • ปรับปรุงการจัดการงานให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
  • กำหนดป้ายกำกับคอลัมน์ให้ตรงกับขั้นตอนการทำงานของคุณอย่างแม่นยำ
  • ปรับแต่งคอลัมน์งานที่กำลังดำเนินการของคุณให้แสดงเฉพาะจำนวนงานที่ต้องการ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุงานบางงานก่อนที่จะเริ่มงานใหม่
  • ทำให้การจัดการงานประจำมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติในตัว

ข้อจำกัดของอาสนะ:

  • การจัดระเบียบงานย่อยและโครงการตามแท็กในมุมมองเดียวอาจเป็นเรื่องท้าทาย ตามที่ผู้ตรวจสอบบางท่านได้กล่าวไว้
  • ผู้ใช้บางรายพบว่าฟีเจอร์กระดานคัมบังมีความเข้าใจยากกว่าทางเลือกอื่นของ Kanbanize

ราคาของ Asana

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (9,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,100+ รีวิว)

ค้นหาทางเลือก Kanbanize ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

Kanbanize ไม่ใช่เครื่องมือบอร์ด Kanban เพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ มีเครื่องมือการจัดการโครงการหลายร้อยที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่คล้ายกันได้ แต่เราได้แบ่งปันสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณที่นี่แล้ว

พิจารณาตัวเลือกเหล่านี้ หาตัวเลือกที่เหมาะสมกับคุณ และเลือกทางเลือกของ Kanbanize ที่ตรงกับความต้องการของคุณ

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ทำได้ทั้งบอร์ดคัมบังและอื่น ๆ อีกมากมายลองใช้ ClickUp ฟรี ClickUp ไม่เพียงแต่เสนอวิธีการที่แข็งแกร่งและมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับบอร์ดคัมบังและการจัดการโครงการเท่านั้น

ClickUp ยังสามารถกลายเป็นที่ทำงานดิจิทัลและเครื่องมือการทำงานร่วมกันทั้งหมดของคุณได้อีกด้วย สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การติดตามเวลา แผนภูมิแกนต์ และอีกมากมาย ✨