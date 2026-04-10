De bästa Slack-AI-agenterna för att automatisera arbetsflöden och chatt

Varje dag loggar uppskattningsvis 42 miljoner människor in på Slack för att samordna projekt, utbyta uppdateringar och samarbeta mellan team.

Men samma Slack-kanaler som håller teamen sammankopplade kan också skapa informationsöverbelastning.

Slack AI-agenter hanterar denna utmaning genom att fungera som intelligenta assistenter i din arbetsmiljö – de sköter rutinuppgifter, hämtar svar från företagets kunskapsbank och hjälper teamen att fokusera på meningsfullt arbete istället för repetitiv samordning.

I den här bloggen kommer vi att diskutera de 11 bästa Slack-agenterna för att automatisera arbetsflöden och chatt i detalj, samt varför ClickUp sticker ut jämfört med Slack och andra agenter. 🎯

Vad bör du leta efter hos Slack-AI-agenter?

Alla Slack-AI-agenter är inte lika. De bästa svarar inte bara på frågor – de hjälper ditt team att automatisera arbetet, hantera konversationer och agera på information direkt i din Slack-arbetsyta.

Om du väljer rätt blir en AI-agent en pålitlig AI-assistent som förstår dina arbetsflöden, hämtar insikter från företagsdata och hjälper ditt team att arbeta snabbare utan att behöva jonglera med flera verktyg.

För teamledare och driftschefer är målet enkelt: minska det manuella arbetet samtidigt som Slack-användarna får snabb tillgång till rätt information.

Här är några funktioner som du bör prioritera:

✅ Möjligheten att automatisera rutinuppgifter som att svara på kundfrågor, vidarebefordra supportärenden eller hjälpa säljteamet med snabba uppdateringar

✅ Tillgång till företagsinformation, kunskapsbasens innehåll och tidigare konversationer så att Slack-agenten kan ge korrekta och relevanta svar

✅ Kompatibilitet med Slack Marketplace, Slack-appar och andra befintliga verktyg för att koppla samman arbetsflöden och möjliggöra smidig automatisering av arbetsflöden

✅ Stöd för generativ AI och stora språkmodeller som kan analysera användarfrågor, identifiera mönster och lyfta fram insikter i Slack-kanaler

När dessa funktioner kombineras blir AI-agenterna i Slack mer än bara bots – de blir produktivitetsmotorer som hjälper teamen att arbeta med bättre sammanhang och snabbare.

Slack AI-agenter i korthet

Här är en jämförelsetabell som hjälper dig att snabbt få en överblick över Slack-AI-agenterna. Vi går igenom dem i detalj nedan.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Inbyggd AI-hjälp i ett Slack-arbetsutrymme AI Super Agents , Converged AI-arbetsyta, ClickUp Brain, kunskapshantering, AI Notetaker Gratis för alltid; anpassningsmöjligheter för företag Slack AI Inbyggd AI-hjälp i Slack-arbetsytan Sammanfattningar av konversationer, AI-sökning, kanalöversikter, flerspråkig översättning, kontextuella svar baserade på Slack-data Gratis; Pro 4,38 $/användare/månad; Business+ 9 $/användare/månad; Enterprise anpassat Polly AI Samla in feedback från teamet och insikter om engagemang i Slack Slack-omröstningar och enkäter, pulsundersökningar, engagemangsanalyser, anonym feedback, integration med Slack Marketplace Gratis; Basic 12 $/månad; Pro 24 $/månad; Enterprise anpassad Zapier AI Koppla samman flera verktyg med AI-driven automatisering AI-automatisering av arbetsflöden, över 8 000 integrationer, förgreningslogik, automatiserade utlösare och åtgärder, AI-”teammates” för arbetsflöden Gratis; Professional 29,99 $/månad; Team 103,50 $/månad; Enterprise anpassad Agentforce Bygga autonoma AI-agenter kopplade till företagsdata Anpassade AI-agenter, Salesforce-dataintegration, konversationsgränssnitt, Slack-åtgärder, automatisering i flera steg Salesforce Foundations gratis; Flex Credits 500 $/100 000 krediter; 2 $ per konversation n8n AI-automatisering av arbetsflöden med avancerad kontroll Visuell arbetsflödesbyggare, AI-noder och integrationer, alternativ för egen hosting, stöd för skript, över 500 integrationer Starter 24 $/månad; Pro 60 $/månad; Business 960 $/månad; Enterprise anpassad ClearFeed Omvandla Slack-konversationer till strukturerade supportärenden AI-skapande av ärenden, integration av kunskapsbas, automatisering av supportarbetsflöden, vidarebefordran av förfrågningar, hantering av Slack-helpdesk Professional 50 $/månad; Enterprise anpassad Zendesk AI Automatisera arbetsflöden inom kundsupport AI-styrning av ärenden, automatiska svar, sammanfattningar av konversationer, rekommendationer från kunskapsbasen, supportanalyser Support Team 25 $/månad; Suite Team 69 $/månad; Suite Professional 149 $/månad; Suite Enterprise 219 $/månad Wonderchat Skapa AI-chattbottar från kunskapsbaser Skapande av AI-chattbotar, införande av kunskapsbaser, kontextuella svar, generativa AI-svar, automatisering av kundsupport Starter 29 $/månad; Basic 99 $/månad; Turbo 299 $/månad; Enterprise anpassad Guru AI Intern kunskapshantering och AI-driven teamstöd Integration av kunskapsbas, Slack-svar, kontextanpassade svar, automatisering av arbetsflöden, tillgång till information i realtid Anpassad prissättning Cohere Drivkraft för språkmodeller för företag för anpassade AI-agenter Stora språkmodeller, semantisk sökning, AI-infrastruktur för företag, anpassade AI-agenter, hämtning av extern data Anpassad prissättning

De bästa Slack-AI-agenterna

Här är de bästa AI-agenterna att överväga, med information om de bästa användningsfallen, exempel, anpassningsmöjligheter, samarbetsflöden, AI-funktioner, integrationer, priser och viktiga avvägningar.

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer bygger på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

1. ClickUp (De bästa AI-agenterna som inte bara svarar på frågor utan också omvandlar chattar till strukturerat arbete)

Istället för att behandla AI som ett separat lager fungerar ClickUp som en samlad AI-arbetsyta som håller dina uppgifter, diskussioner och leveransspårning samlade på ett ställe, drivet av kontextmedveten AI.

ClickUp minskar arbetsspridning (arbete som är utspritt över för många appar) och AI-spridning (för många isolerade AI-verktyg med ofullständig kontext), så att ditt team lägger mindre tid på att jaga de senaste besluten och mer tid på att leverera.

Ersätt Slack med ClickUp Chat + Super Agents

Varför bara chatta när du kan utföra uppgifter? Genom att föra in dina konversationer i samma ekosystem som ditt arbete eliminerar du den kontextuella splittringen som uppstår när du växlar mellan appar. När du kombinerar ClickUp Chat med Super Agents blir dina meddelanden bränslet för hela din projektmotor.

Konversationer med sammanhang: Till skillnad från Slack, där konversationer är frikopplade från uppgifterna, finns ClickUp Chat integrerat i dina projekt. Superagenter utnyttjar denna delade historik för att ge svar och vidta åtgärder baserat på hela ditt arbete – inte bara de senaste meddelandena

Från diskussion till färdigt: Superagenter nöjer sig inte med att bara ”meddela” dig; de utför arbetet. De kan omvandla en brainstormingtråd till en detaljerad projektplan, tilldela deluppgifter med deadlines och uppdatera statusrapporter självständigt utifrån stämningen i teamets chatt

Interagera med Super Agents genom att använda meddelanden på naturligt språk i ClickUp Chat för att få jobbet gjort

En AI-teammat som aldrig glömmer: Medan Slack-trådar så småningom hamnar i glömskan har Super Agents ett bestående minne. De lär sig ditt teams preferenser, minns beslut som fattades för flera veckor sedan och ser till att ingen insikt eller åtgärd någonsin faller mellan stolarna

Se Super Agents i aktion:

Genom att samordna din kommunikation och ditt arbete slipper du komplexa integrationer. Dina AI-agenter behöver inte ”kontakta” din uppgiftshanterare – de finns redan där och ger dig en enhetlig, snabb arbetsyta som rör sig lika snabbt som du gör.

💡 Proffstips: Dessa avancerade implementeringar betyder inte att du inte kan använda agenter i ClickUp på samma sätt som du skulle använda Slack AI-agenter! AI-drivna Autopilot-agenter i ClickUp-chattkanaler kan svara på vanliga frågor, prioritera ärenden eller till och med hantera specifika uppgifter! Svara på återkommande frågor i ClickUp-chattkanaler, automatisera dagliga och veckovisa rapporter, sortera och tilldela meddelanden, lägg till påminnelser och mycket mer med ClickUp Autopilot Agents

🤝 Fallstudie: Hur Bell Direct ökade sin operativa effektivitet med 20 % med ClickUp Super Agents 🤯 Bell Directs driftsteam lade för mycket tid på ”arbete kring arbetet”. Med över 800 kundmejl som kom in varje dag måste varje meddelande läsas, kategoriseras, prioriteras och vidarebefordras manuellt – vilket bromsade teamen och satte press på servicekvaliteten. ✅ Istället för att lägga till ännu en punktlösning centraliserade Bell Direct sin verksamhet i ClickUp och implementerade en AI-superagent som de kallar Delegator. Agenten fungerar som en självständig teammedlem och läser varje inkommande e-post, klassificerar brådskande ärenden och sammanhang samt vidarebefordrar arbetet till rätt person i realtid – utan mänsklig inblandning. Automatisera arbetsflöden från början till slut med kodfria AI-superagenter i ClickUp 🌟 Resultatet: 20 % ökad operativ effektivitet, kapacitet motsvarande två heltidsanställda frigjord och snabbare, mer konsekvent kundservice i stor skala. 👉🏼 Vill du uppnå dessa resultat för ditt företag?

Förvandla splittrad kontext till tydliga nästa steg med ClickUp Brain

Lär dig i enkla steg hur du kan samordna dina spridda sammanhang för bättre resultat med ClickUp Brain

ClickUp Brain är det kontextuella AI-lagret som kopplar samman dina konversationer med dina projekt. Till skillnad från generiska AI-agenter för Slack använder ClickUp Brain data från din arbetsyta för att göra chatten användbar.

Sammanfatta långa uppgifts- och chatttrådar till en kort sammanfattning av ”vad som har ändrats, varför det har ändrats och vad som står i vägen” för standup-möten och asynkrona uppdateringar

Använd AI CatchUp i ClickUp Chat för att skapa en punktlista med en sammanfattning av den konversation du missade, så slipper du läsa igenom hundratals meddelanden

Utifrån ett chattmeddelande kan ClickUp Brain omedelbart utarbeta projektplaner, hitta relaterade filer i arbetsytan eller föreslå den bästa personen att tilldela en uppgift till

Skriv utkast till meddelanden, svar eller till och med kodsnuttar direkt i chattfönstret med hjälp av naturliga språkprompter

Utför arbete direkt från chatten med hjälp av ClickUp Brain

Du kan nämna @Brain i valfri chatttråd eller kommentar för att ställa frågor eller ge instruktioner (t.ex. ”@Brain, skapa en uppgift från det här meddelandet och tilldela den till Sarah”)

@mention Brain för att få kontextuella svar direkt där du arbetar i ClickUp

Se till att AI-användningen är säker vid teamimplementeringar med ClickUps säkerhets- och integritetskontroller, inklusive SOC 2-efterlevnad, ingen träning av tredje part på dina data och ingen lagring av tredje part.

Använd stöd för flera modeller under en enda uppsättning behörigheter och kontroller, så att teamen inte sprider känslig information över olika AI-verktyg

Öka produktiviteten med ClickUps inbyggda Slack-integration

Du kan skapa uppgifter direkt från Slack, effektivisera kommunikationen och förbättra teamsamarbetet med ClickUps Slack-integration.

Skapa uppgifter direkt från Slack : Förvandla snabbt vilken konversation som helst till en uppgift genom att skriva /clickup new. Fånga upp detaljer direkt utan att lämna Slack

Håll dig uppdaterad i realtid : Få aviseringar om uppdateringar av uppgifter direkt i dina Slack-kanaler, så att alla är på samma sida

Förenkla teamsamarbetet: Diskutera uppgifter i Slack och länka dem tillbaka till ClickUp, så att all kommunikation inom teamet samlas på ett ställe

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain MAX för snabbare uppdateringar och snabbare åtkomst till tidigare beslut. Förvandla uppgiftsuppdateringar till sammanfattningar som är redo för granskning med ClickUp Brain MAX ClickUp Brain MAX hjälper dig att hålla arbetsflödena kopplade till det ursprungliga sammanhanget, så att uppdateringar inte går förlorade mellan olika verktyg. Logga framsteg snabbare med Talk to Text : Diktatera en tydlig uppdatering som ”status, hinder, nästa steg, ansvarig, förfallodatum”. Talk to Text omvandlar det till en strukturerad uppgiftsuppdatering, så att du kan hålla tempot uppe utan att behöva skriva långa anteckningar manuellt Diktatera en tydlig uppdatering som ”status, hinder, nästa steg, ansvarig, förfallodatum”. Talk to Text omvandlar det till en strukturerad uppgiftsuppdatering, så att du kan hålla tempot uppe utan att behöva skriva långa anteckningar manuellt

Få klarhet i hela ditt arbetsflöde: Ställ frågor till ClickUp Brain MAX som ”Vilka uppgifter är i riskzonen och varför?” Du får en tydlig översikt utan att behöva gå igenom varje lista

Hitta källan till ett beslut med ClickUp Enterprise Search : När någon frågar ”Varför ändrar vi detta?” kan du använda Enterprise Search för att hämta den ursprungliga specifikationen, kommentartråden eller dokumentet som ledde till arbetet, så att du undviker gissningar och kan genomföra granskningar snabbare När någon frågar ”Varför ändrar vi detta?” kan du använda Enterprise Search för att hämta den ursprungliga specifikationen, kommentartråden eller dokumentet som ledde till arbetet, så att du undviker gissningar och kan genomföra granskningar snabbare

Välj rätt AI-modell för uppgiften: Byt mellan modellerna och välj mellan ChatGPT, Gemini eller Claude utifrån dina behov. Använd en för tydliga statusöversikter, en för djupare analyser och en för att omformulera granskarnas kommentarer

ClickUps bästa funktioner

Från färdiga wikimallar till AI-drivna svar – ClickUps kunskapshantering gör det otroligt enkelt att lagra och få tillgång till all företagskunskap direkt

Fyll i anpassade AI-fält med sammanfattningar, insikter eller klassificeringar automatiskt när uppgifterna uppdateras

Standardisera rapporter och funktionsförslag med ClickUp Forms så att insamlingen förblir konsekvent och användbar

Få sammanfattningar och övergripande insikter från alla dina möten med ClickUps AI Notetaker

Dela upp stora arbetsuppgifter i hanterbara delmål med ClickUp Task Checklists , så att komplexa uppgifter inte fastnar som en enda gigantisk ärende

Begränsningar i ClickUp

Det kan kännas överväldigande att använda i början på grund av de många funktionerna och anpassningsmöjligheterna

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner för ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 11 030 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 530 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

Jag uppskattar verkligen superagenterna i ClickUp. De får mig att känna att jag inte arbetar ensam längre eftersom jag kan lägga över så många uppgifter på dem. Det är som att arbeta i ett riktigt team som hjälper mig att slutföra projekt och skapa fantastiska lösningar

2. Slack AI (De bästa inbyggda Slack AI-agenterna för att sammanfatta konversationer och hitta svar i hela din arbetsplats)

När din Slack-arbetsplats blir den centrala knutpunkten för diskussioner, projekt och uppdateringar kan det snabbt leda till informationsöverbelastning. Meddelanden staplas upp i Slack-kanalerna, filer begravs i trådar och ditt team lägger tid på att söka istället för att utföra. Det är där Slack AI kommer in som plattformens inbyggda intelligenslager.

Till skillnad från AI-verktyg från tredje part fungerar Slack AI direkt i den meddelandemiljö som dina Slack-användare redan förlitar sig på varje dag. Den använder generativa AI-funktioner för att analysera konversationer, lyfta fram relevant sammanhang och leverera svar hämtade från ditt företags data och delade filer.

För team som redan arbetar mycket i Slack hjälper denna inbyggda AI-assistent till att minska störningar samtidigt som teamsamarbetet förbättras.

De bästa funktionerna i Slack AI

Sammanfatta konversationer i Slack-kanaler, trådar och direktmeddelanden så att teamen snabbt kan ta del av diskussioner de missat

Använd en AI-driven sökfunktion som besvarar användarnas frågor med hjälp av meddelanden och filer som redan finns i Slack-arbetsytan

Skapa sammanfattningar av kanaler och lyft fram viktiga uppdateringar så att teamen kan arbeta med fullständig kontext i alla projekt

Sammanfatta delade filer, såsom dokument eller presentationer, för att hjälpa teamen att få fram insikter snabbare

Stöd flerspråkigt samarbete genom att översätta konversationer och hjälpa globala team att hålla sig samordnade

Begränsningar för Slack AI

Fungerar främst i Slack-konversationer och kan kräva ytterligare Slack-appar eller andra verktyg för avancerad automatisering av arbetsflöden

Funktionerna beror på den information som finns tillgänglig i Slack-arbetsytan, vilket innebär att insikterna är begränsade till tillgängliga meddelanden och filer

Ofta positionerade som ett premiumtillägg, vilket kan öka kostnaderna för organisationer som skalar upp AI-agenter i Slack över flera team

Priser för Slack

Gratis

Pro: 4,38 $ per användare och månad

Business+: 9 $ per användare och månad

Enterprise+: Anpassad prissättning

Obs! AI- och automatiseringsfunktionerna varierar beroende på abonnemang.

Slack-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 38 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 24 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Slack?

Direkt från en recension på Capterra:

Det finns många funktioner jag gillar med Slack, till exempel tråd-funktionen för att kategorisera konversationer, huddle-funktionen för att snabbt hoppa in i ett samtal med kollegor och aktivitetsfliken för att se de senaste aktiviteterna och hålla sig uppdaterad med information.

3. Polly AI (Bästa Slack-AI-agenten för att samla in feedback från teamet och insikter om engagemang)

Några av de mest värdefulla insikterna i ett Slack-arbetsutrymme kommer direkt från ditt team. Oavsett om det handlar om snabba beslut, medarbetarnas åsikter eller synpunkter på nya marknadsföringskampanjer kan det vara svårt att samla in feedback när konversationerna är utspridda över olika Slack-kanaler.

Polly AI förvandlar Slack till en motor för feedback i realtid. Istället för att genomföra externa undersökningar eller formulär kan du samla in insikter direkt i din meddelandemiljö med hjälp av omröstningar, enkäter och pulsundersökningar.

För teamledare och driftschefer fungerar Polly som en smidig AI-assistent som hjälper till att samla in feedback, identifiera mönster i svaren och stärka teamsamarbetet.

Polly AI:s bästa funktioner

Aktivera snabba omröstningar och enkäter direkt i Slack-kanaler, så att teamen kan samla in feedback utan att behöva lämna Slack-arbetsytan

Skapa flera olika enkätformat, inklusive numeriska skalor, flervalsfrågor och öppna svar, för mer omfattande användarfrågor och insikter

Automatisera pulsmätningar och återkommande engagemangsundersökningar för att följa teamets stämning och identifiera mönster över tid

Gör svaren anonyma med hjälp av särskilda sekretessinställningar för att uppmuntra ärlig feedback från Slack-användare

Integrera med Slack Marketplace-ekosystemet och andra AI-verktyg för att stödja en bredare automatisering av arbetsflöden

Begränsningar för Polly AI

Främst utformade för insamling av feedback snarare än avancerade autonoma AI-agenter eller automatisering av uppgifter

Insikterna beror på teamets deltagande och engagemang i Slack-kanalerna

Begränsade funktioner för hantering av operativa arbetsflöden, såsom supportärenden eller komplexa försäljningsprocesser

Priser för Polly AI

Gratis

Basic: 12 $/månad

Pro: 24 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Polly AI

G2: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Polly AI?

Så här tycker en G2-användare om appen:

Jag älskar att det integreras så smidigt med Slack. Jag kan skapa en frågebank och dela den med vissa kanaler. Utbudet av frågor är fantastiskt, vilket gör att enkäterna blir så fullständiga som möjligt för att få så mycket feedback som möjligt. Superenkelt att använda och implementeras så bra.

Zapier AI gör det möjligt för användare att integrera artificiell intelligens i sina automatiserade arbetsflöden och koppla samman appar för att utföra komplexa uppgifter.

Det gör det möjligt för användare att skapa AI-drivna ”agenter” som kan förstå sammanhang, fatta beslut och agera självständigt utifrån data från tusentals applikationer.

Zapier AI-agenter för in kraften i autonomt beslutsfattande direkt i Slack. Oavsett om det handlar om att bygga en kundsupportbot som är tillgänglig dygnet runt eller en anpassad helpdesk kan du nu implementera sofistikerade AI-system som analyserar Slack-meddelanden och utlöser komplexa åtgärder i hela din teknikstack – utan att behöva koda.

Zapiers bästa funktioner

Få tillgång till över 8 000 appanslutningar med snabb inställning av utlösare/åtgärder, plus över 30 000 åtgärder via MCP

Skapa ”teammates” som arbetar över hela din stack via intuitiva inställningar för AI-arbetsflöden och agentbyggande

Använd vägar, filter och flerstegs-Zaps för förgreningslogik och mer avancerade automatiseringar

Använd Zapier Tables för att lagra operativa data och utlösa automatiseringar direkt från ditt datalager

Skapa enkla formulär, portaler eller instrumentpaneler som ligger ovanpå dina automatiseringar via Zapier-gränssnitt

Begränsningar i Zapier

Avancerat samarbete och styrning ingår i de högre prisplanerna, så kostnaderna stiger i takt med att användningen, arbetsvolymen och kontrollerna ökar

Vissa kärnfunktioner (som flerstegs-Zaps, filter och förgreningar) är endast tillgängliga i betalda abonnemang

Enskilda Zaps har begränsningar i antalet steg; komplexa flöden kan behöva omarbetas till flera Zaps för att säkerställa tillförlitlighet och underhåll.

Priser för Zapier

Gratis

Professional: 29,99 $/månad

Team: 103,50 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Zapier-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 700 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zapier?

En recension på Capterra säger:

Den ansluter till de flesta populära appar som Slack, Fieldd, Google och Keep. Den är superanvändbar och gör livet så mycket enklare. Jag rekommenderar den till 100 % om du vill automatisera dina arbetsflöden och slippa oroa dig för att behöva kolla varje app, när du istället enkelt kan få notiser.

5. Agentforce (Bästa Slack-AI-agent för att bygga autonoma AI-agenter kopplade till företagsdata)

Om din Slack-arbetsplats är platsen där konversationerna sker, tillför Agentforce intelligensen som behövs för att agera på dem. Istället för att tvinga dig att växla mellan instrumentpaneler eller CRM-verktyg, låter Agentforce i Slack ditt team interagera med AI-agenter som kan svara på frågor, hämta information och utföra uppgifter direkt i konversationerna.

Det som gör Agentforce särskilt kraftfullt är dess förmåga att ansluta till företagsdata, kundregister och andra datakällor i Salesforce-system. Det innebär att dina sälj-, support- och marknadsföringsteam kan ställa frågor, generera insikter eller utlösa åtgärder via ett enkelt konversationsgränssnitt.

Agentforces bästa funktioner

Skapa anpassade agenter som automatiserar arbetsflöden och besvarar kundfrågor direkt i Slack-arbetsytan

Skapa avancerade autonoma AI-agenter som kan utföra flerstegsuppgifter och resonera i realtid

Nämn agenter i Slack-kanaler eller direktmeddelanden för att hämta företagsinformation och slutföra uppgifter direkt

Anslut till Salesforce-datakällor och hjälp säljteamet och supportagenterna att snabbt få tillgång till kundinsikter

Få stöd för inbyggda Slack-åtgärder som att skapa kanaler, skicka meddelanden eller starta automatiserade processer

Begränsningar för Agentforce

Fungerar bäst för organisationer som redan använder Salesforce-ekosystem och relaterade AI-verktyg

Implementeringen kan kräva konfiguration och integration med befintliga verktyg och företagssystem.

Avancerade funktioner kräver tillgång till strukturerade företagsdata och anslutna datakällor i hela verksamheten

Priser för Agentforce

Salesforce Foundations: Gratis

Flex-krediter: 500 $ för 100 000 krediter

Konversationer: 2 dollar per konversation

Agentforce-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Agentforce?

En positiv recension på G2 lyder:

Salesforce Agentforce är inte bara en chattbot, utan hjälper faktiskt till med att utföra åtgärder som att skapa poster, generera e-postmeddelanden och mycket mer. Dessutom kan jag integrera den med Slack och andra system, vilket gör den ännu mer användbar. Den är också mycket säker eftersom den använder Einstein Trust Layer och har en policy om noll lagring, vilket skapar förtroende för att använda den.

6. n8n (Bäst för automatisering av AI-arbetsflöden med detaljerad kontroll)

n8n förvandlar Slack till en sofistikerad motor för autonoma AI-agenter som går utöver enkla app-triggers för att hantera komplex, förgrenad logik. Eftersom det erbjuder ett nodbaserat, fair-code-ramverk med öppen källkod kan du implementera avancerade Slack-system – såsom IT-orkestratorer med djupa resurser, datasäkra supportbots eller anpassade CRM-synkroniseringar – med en precision och integritet som traditionella automatiseringsverktyg inte kan matcha.

Det kombinerar enkelheten hos visuella verktyg med kraften i kod och stöder anpassade skript med JavaScript. Det kan drivas på egen server för större kontroll över data eller användas via en molntjänst. Du kan kombinera API:er, databaser och AI-agenter i samma flöde, lägga till säkerhetsåtgärder och leverera automatiseringar av produktionsklass.

n8n:s bästa funktioner

Få tillgång till en visuell arbetsflödesbyggare med inbyggda noder och anpassad kod för komplex logik och AI-agentmönster

Kombinera modeller med fördefinierad logik, säkerhetsåtgärder och övervakning för tillförlitliga resultat

Utnyttja över 500 integrationer och underknutar för ”AI-verktyg”, inklusive HTTP-förfrågningar, kod och möjligheten att anropa andra arbetsflöden som verktyg

Få möjlighet till egen hosting med dokumentation, startpaket och säkerhetsfunktioner som krypterade överföringar, säkra inloggningsuppgifter och RBAC (SOC 2 för hostade tjänster)

Begränsningar för n8n

Självhosting kräver verkliga DevOps-kunskaper för installation, skalning och säkerhetsförstärkning, så planera in tid för teknikarbete

Prissättningen baserad på utförande i molnet kan skjuta i höjden vid automatiseringar med stora volymer; du kommer att behöva användningsbegränsningar och övervakning

Integrationsdjupet varierar beroende på app; komplexa användningsfall kan fortfarande kräva anpassade noder eller HTTP-anrop

Priser för n8n

Startpaket: 24 $/månad

Pro: 60 $/månad

Företag: 960 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

n8n-betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 240 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om n8n?

Direkt från en G2-recension:

Jag gillar hur flexibelt n8n är – det låter mig koppla ihop nästan vad som helst och automatisera arbetsflöden utan krångel, samtidigt som jag fortfarande har friheten att anpassa det om jag vill... istället för att manuellt lägga in leads i vårt Zoho CRM eller hålla koll på flera tjänster, kopplar n8n automatiskt ihop olika appar (Kalender, Slack och många fler) så att informationen flödar smidigt och ingenting faller mellan stolarna.

7. ClearFeed (Bästa agenten för att omvandla Slack-konversationer till strukturerade supportärenden)

Många supportteam använder redan Slack-kanaler för att besvara interna frågor och kundfrågor. Men när förfrågningarna hopar sig i chatttrådar blir det svårt att hålla reda på ärenden, vidarebefordra dem till rätt person eller upprätthålla översikten i teamet.

ClearFeed löser denna utmaning genom att förvandla Slack till en strukturerad hubb för support och tjänstehantering. Istället för att manuellt kopiera information till helpdesksystem använder ClearFeed AI-agenter för att omvandla Slack-meddelanden till organiserade supportärenden.

För driftsteam skapar detta ett smidigare arbetsflöde mellan meddelandehantering och servicehantering. Genom att koppla samman Slack-appar, kunskapsbaser och helpdeskverktyg hjälper ClearFeed teamen att besvara kundfrågor, hämta sammanhang från tidigare konversationer och hantera förfrågningar på ett mer skalbart sätt.

ClearFeeds bästa funktioner

Omvandla konversationer i Slack-kanaler till strukturerade supportärenden så att förfrågningar inte går förlorade i chatten

Använd generativ AI för att analysera användarfrågor och leverera relevanta svar med hjälp av information från en ansluten kunskapsbas

Vidarebefordra förfrågningar till rätt person eller team utifrån sammanhanget, vilket hjälper supportagenter att lösa problem snabbare

Integrera med vanliga supportplattformar och befintliga verktyg för att hålla arbetsflödena samman över olika system

Spåra konversationer, svar och lösningar i en samlad vy i ditt Slack-arbetsutrymme

Begränsningar i ClearFeed

Främst utformade för supportarbetsflöden snarare än bredare marknadsföringskampanjer eller försäljningsverksamhet

Avancerad automatisering är beroende av integrationer med externa datakällor och helpdeskplattformar

Team kan behöva konfigurera arbetsflöden för att anpassa dem till interna företagsriktlinjer och supportprocesser

Priser för ClearFeed

Professional: 50 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

ClearFeed-betyg och recensioner

G2-betyg : 4,6/5 (över 140 recensioner)

Capterra-recension: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om ClearFeed?

En G2-användare berättar:

Vi har använt ClearFeed flitigt för att hålla koll på öppna ärenden som kommer in från flera supportkanaler. Användargränssnittet är överskådligt och lättanvänt, och dess aktiva integration med olika Slack-kanaler gör hela processen smidigare, effektivare och enklare att hantera.

8. Zendesk AI (De bästa AI-agenterna för Slack för att automatisera supportarbetsflöden och lösa kundproblem i stor skala)

Supportkonversationer sker sällan på ett enda ställe. Kundfrågor kommer via chatt, e-post och helpdeskplattformar, medan interna diskussioner ofta äger rum i olika Slack-kanaler. Utan rätt automatisering lägger supportteam timmar på att växla mellan flera verktyg bara för att besvara enkla förfrågningar.

Zendesk AI introducerar intelligenta AI-agenter som automatiserar kundtjänstflöden och hjälper teamen att svara snabbare. Dessa agenter är inbyggda i Zendesk-plattformen och använder generativ AI och maskininlärning för att analysera användarfrågor, vidarebefordra supportärenden och ge korrekta svar baserade på din kunskapsbas och företagets dokumentation.

För företag som använder Slack tillsammans med Zendesk hjälper denna kombination till att koppla samman supportkonversationer med intern samverkan. Team kan få fram insikter, hämta företagsdata och svara på kundfrågor med bättre sammanhang.

Zendesk AI:s bästa funktioner

Automatisera svar på kundfrågor och rutinmässiga supportärenden, vilket hjälper teamen att lösa problem snabbare och minska den manuella arbetsbelastningen

Använd stora språkmodeller och generativ AI för att utforma svar och föreslå svar baserat på innehållet i din kunskapsbas

Få tillgång till intelligent vidarebefordran och prioritering av ärenden så att förfrågningar snabbt når rätt person eller avdelning

Sammanfatta långa konversationer och ärendehistorik, så att supportagenterna får fullständig kontext från tidigare interaktioner

Begränsningar för Zendesk AI

Fokuserar främst på arbetsflöden inom kundsupport snarare än bredare marknadsföringsteam, försäljningsverksamhet eller interna produktivitetsuppgifter

Avancerade automatiseringsfunktioner kan kräva Zendesk-abonnemang på högre nivå eller ytterligare konfiguration

Team som använder Slack-AI-agenter kan fortfarande behöva förlita sig på integrationer med tredjepartsagenter eller andra AI-verktyg för att koppla samman arbetsflöden mellan olika system

Priser för Zendesk

Supportteam: 25 $/månad

Suite Team: 69 $/månad

Suite Professional : 149 $/månad

Suite Enterprise: 219 $/månad

Zendesk-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Zendesk AI?

En recension på G2 säger:

Om du vill ha AI-stöd och strukturerade ärendeflöden istället för bara en inkorg är detta också ett bra val. Centraliserad ärendehantering, support via flera kanaler, automatisering och rapportering är det bästa med Zendesks kundtjänst

9. Wonderchat (De bästa AI-agenterna för Slack för att bygga AI-drivna chattbottar utifrån din kunskapsbas)

Kunderna förväntar sig snabba svar, oavsett om de frågar om produktinformation, dokumentation eller introduktionsmaterial. Men att svara manuellt på varje fråga kan bromsa upp ditt team, särskilt när liknande kundfrågor återkommer i olika konversationer.

Wonderchat hjälper dig att lösa detta genom att omvandla din kunskapsbas, webbplatsinnehåll och interna dokumentation till en intelligent AI-assistent. Istället för att manuellt svara på varje förfrågan levererar Wonderchat relevanta svar baserade på din företagsinformation och befintliga resurser.

För team som använder Slack tillsammans med verktyg för kundsupport och intern kommunikation fungerar Wonderchat som en smart Slack-agent som kan hjälpa till med att svara på frågor, hämta dokumentinnehåll och hjälpa medarbetare eller kunder att snabbt hitta information.

Wonderchats bästa funktioner

Omvandla din kunskapsbas, artiklar i hjälpcentret och dokumentinnehåll till en intelligent AI-assistent som kan svara på kundernas frågor

Använd generativ AI och stora språkmodeller för att analysera användarfrågor och ge kontextuella svar baserade på företagsdata

Integrera med webbplatser och meddelandemiljöer så att teamen kan koppla AI-agenterna till kundorienterade arbetsflöden

Ge mer exakta svar över tid, eftersom verktyget lär sig av tidigare konversationer och företagets dokumentation

Begränsningar i Wonderchat

Främst utformade för chattbot- och supportupplevelser snarare än bredare automatisering av arbetsflöden inom ett Slack-arbetsutrymme

Effektiviteten beror på kvaliteten och fullständigheten i din kunskapsbas och tillgänglig företagsinformation

Organisationer kan fortfarande behöva ytterligare AI-verktyg eller agenter från tredje part för komplexa operativa uppgifter som spänner över flera verktyg

Priser för Wonderchat

Startpaket: 29 $/månad

Basic: 99 $/månad

Turbo : 299 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Wonderchat

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

10. Guru AI (Bäst för att tillhandahålla tillförlitlig kunskap inom Slack-AI-agenter)

Guru AI omvandlar ditt företags kunskap till svar som är direkt tillgängliga i din Slack-arbetsyta.

Istället för att du manuellt måste växla mellan dokument, verktyg och trådar för att hitta svar, visar Guru verifierad information direkt där ditt team arbetar. Det fungerar som en AI-assistent som kopplar samman ditt företags data, verktyg och konversationer till en enda, pålitlig källa till sanningen.

För team som bygger eller använder Slack-AI-agenter innebär detta snabbare svar, färre avbrott och mer konsekvent beslutsfattande i alla arbetsflöden.

Guru AI:s bästa funktioner

Leverera relevanta svar från din kunskapsbas direkt i Slack-kanaler

Anslut till flera datakällor för att ge kontextmedvetna svar på användarnas frågor

Stöd automatisering av arbetsflöden genom att låta AI-agenter agera utifrån tillförlitlig företagsinformation

Supportagenter och säljteamet får tillgång till korrekt information under interaktioner i realtid

Håll företagets kunskap uppdaterad och verifierad, vilket säkerställer enhetlighet i teamsamarbetet

Begränsningar för Guru AI

Kräver initial konfiguration och strukturering av innehåll för att fullt ut kunna utnyttja värdet av anpassade agenter

Lämpar sig bäst för interna kunskapsflöden snarare än automatiseringsändamål riktade mot externa parter

Kan bero på integrationer med befintliga verktyg för bredare funktionalitet utöver tillgång till kunskap

Priser för Guru AI

Anpassad prissättning

Guru AI-betyg och recensioner

G2-betyg : 4,7/5 (över 2 300 recensioner)

Capterra-betyg: 4,8/5 (över 630 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Guru AI?

En recension på Capterra säger:

Vi använder Guru som en intern kunskapsbas – allt från produktguider och processbeskrivningar till företagspolicyer och teammeddelanden. Det är väldigt enkelt att organisera och uppdatera, och ”verifieringsfunktionen” hjälper oss att se vad som är uppdaterat… Jag gillar att Guru integreras med Slack. När någon ställer en fråga i Slack svarar Guru med ett föreslaget svar.

11. Cohere (De bästa agenterna för att driva språkinformation på företagsnivå och anpassade AI-agenter)

Många moderna AI-agenter förlitar sig på kraftfulla språkmodeller för att förstå konversationer, analysera information och generera svar. Om din organisation vill bygga avancerade anpassade agenter som interagerar med användare inom kommunikationsplattformar som Slack, är tekniken bakom modellerna lika viktig som gränssnittet.

Cohere fokuserar just på det här lagret. Cohere är känt för sina stora språkmodeller i företagsklass och hjälper företag att bygga intelligenta AI-verktyg som förstår användarnas frågor, hämtar kunskap från externa data och genererar relevanta svar med stark kontextuell medvetenhet.

För team som utforskar Slack-AI-agenter kan Cohere fungera som den underliggande intelligensen som driver dem. Genom att koppla modeller till företagsdata, dokument och interna system kan organisationer bygga sin egen AI-agent som förstår konversationer i Slack-kanaler och levererar insikter med full kontext.

Cohere – de bästa funktionerna

Få tillgång till stora språkmodeller som är redo för företagsbruk och som driver intelligenta AI-agenter och avancerade generativa AI-applikationer

Skapa anpassade agenter som är tränade på företagsdata, kunskapsbasresurser och intern dokumentation

Få tillgång till semantiska sök- och hämtningssystem som levererar relevanta svar från komplexa datakällor

Analysera användarnas frågor, identifiera mönster och dra slutsatser från tidigare konversationer

Utformade för skalbara företagsinstallationer så att teamen kan arbeta med en pålitlig AI-infrastruktur som spänner över produkter och arbetsflöden

Begränsningar i Cohere

Det är i första hand en modellplattform snarare än en färdig Slack-app, vilket innebär att organisationer kan behöva ytterligare verktyg för att distribuera agenter i ett Slack-arbetsutrymme

Implementeringen kräver ofta utvecklingsresurser för att koppla samman modeller med befintliga verktyg och operativa system

Team som söker snabb automatisering utan kod kan föredra enklare lösningar från Slack Marketplace eller färdiga agenter från tredje part

Priser för Cohere

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Cohere

G2 : För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Varför ClickUp är det smartare sättet att implementera Slack-AI-agenter

Från att sammanfatta konversationer och automatisera rutinuppgifter till att hantera supportärenden och besvara kundfrågor – Slack AI-agenter hjälper team att arbeta snabbare med bättre sammanhang i deras Slack-arbetsyta.

Men den verkliga produktivitetsfördelen uppstår när AI inte bara svarar i chatten utan hjälper teamen att agera på information över projekt, konversationer och arbetsflöden.

Det är där ClickUp utmärker sig. Istället för att låta insikter ligga utspridda över Slack-kanaler och flera verktyg samlar ClickUp AI-agenter, arbetshantering och samarbete i en enhetlig miljö där uppgifter, diskussioner och beslut hänger ihop. För team som vill minska friktionen i verksamheten och hålla arbetet igång med tydlighet förvandlar ClickUp AI-drivet samarbete till verkliga framsteg.

Prova ClickUp gratis och börja omvandla konversationer till samordnat arbete i hela teamet.

Vanliga frågor om Slack AI-agenter

Kan AI-agenter ersätta manuella Slack-uppgifter?

Ja, många Slack-AI-agenter kan hantera repetitiva rutinuppgifter som att sammanfatta konversationer, besvara kundfrågor, vidarebefordra supportärenden och generera uppdateringar. Teamen spelar dock fortfarande en nyckelroll när det gäller att granska resultaten och fatta strategiska beslut.

Behöver Slack-AI-agenter kodning?

Inte nödvändigtvis. Många AI-agenter för Slack som finns tillgängliga via Slack Marketplace erbjuder installation utan kod eller med minimalt kodarbete. Team kan installera Slack-appar, konfigurera automatiseringar och börja använda en AI-assistent i sin Slack-arbetsyta utan teknisk utveckling.

Hur lägger jag till en AI-agent i Slack?

De flesta Slack-AI-agenter läggs till via Slack Marketplace som Slack-appar. När de väl är installerade kan de bjudas in till Slack-kanaler, svara på användarfrågor, anslutas till befintliga verktyg och börja stödja arbetsflöden i din arbetsplats.

Är Slack-AI-agenter säkra för företagsdata?

Säkerheten beror på plattformen och konfigurationen. Många AI-agenter använder företagsskydd, åtkomstkontroller och krypterade anslutningar för att skydda företagsdata. Team bör granska behörigheter och integrationer för att säkerställa att AI-verktygen följer interna säkerhets- och efterlevnadsstandarder.