Hur du använder Slack AI för bättre teamsamarbete (tips och exempel)

Oavsett om du arbetar hemifrån eller i en hybridmiljö har du förmodligen hört det glada (eller kanske hemska) pinget från Slack-meddelanden fler gånger än du kan räkna.

Slack är en populär app för team överallt, särskilt för intern kommunikation. Dess AI-funktioner gör samarbete och kommunikation mer effektivt.

Slack AI erbjuder användbara verktyg som hjälper team att arbeta mer effektivt genom att skapa arbetsflöden som effektiviserar uppgifter och förbättrar kommunikationen.

Vill du få ut det mesta av Slack AI? Låt oss sätta igång!

Introduktion till Slack AI

Slack AI är en AI-assistent som är integrerad i Slack-appen för att förbättra kommunikationen och samarbetet på arbetsplatsen. Den kan sammanfatta konversationer, automatisera rutinuppgifter, tillhandahålla dagliga sammanfattningar och leverera intelligenta insikter om kunddata.

Slack AI-funktioner som anpassningsbara aviseringar och smart AI-sökning hjälper användare att snabbt hitta relevanta filer och diskussioner. Enkelt uttryckt gör Slack AI det lättare för team att hålla kontakten och fokusera.

Låt oss titta på hur du kan använda det.

Konfigurera Slack AI

Det är ganska enkelt att lägga till Slack AI i ditt arbetsflöde. Du måste dock följa olika installationsprocesser beroende på ditt Slack-abonnemang.

För Pro- och Business+-abonnemang:

➡️ Steg 1: Klicka på namnet på Slack-arbetsytan i sidofältet på skrivbordet.

via Slack

➡️ Steg 2: Håll muspekaren över ”Verktyg och inställningar” och välj ”Arbetsplatsinställningar”.

via Slack

➡️ Steg 3: Gå till fliken "Behörigheter".

via Slack

➡️ Steg 4: Leta efter avsnittet Slack AI och klicka på ”Expandera”.

➡️ Steg 5: För att tillåta eller ta bort åtkomst, markera eller avmarkera rutan bredvid "Tillåt åtkomst till Slack AI" inom din organisation.

➡️ Steg 6: Klicka på "Spara" för att få tillgång till Slack AI.

För Enterprise Grid-prenumerationer

➡️ Steg 1: Klicka på ditt organisationsnamn i sidomenyn i Slack-appen.

via Slack

➡️ Steg 2: Håll muspekaren över "Inställningar" och välj "Organisationsinställningar".

via Slack

➡️ Steg 3: Hitta Slack AI och klicka sedan på Redigera.

➡️ Steg 4: Markera eller avmarkera rutan bredvid Tillåt åtkomst till Slack AI inom din organisation, efter behov.

➡️ Steg 5: Spara dina ändringar, så är du redo att använda Slack AI.

Nu bör Slack AI vara konfigurerat för din arbetsplats eller organisation så att du kan effektivisera AI-kommunikation och uppgiftshantering!

Det är superenkelt att ansluta dina favoritverktyg till Slack. Med Workflow Builder, som inte kräver någon kodning, kan du enkelt ansluta de appar du använder dagligen.

Så här integrerar du Slack AI med andra appar: ✅ Öppna Workflow Builder i Slack. Det är användarvänligt, så du behöver inga kodningskunskaper för att skapa dina egna arbetsflöden. ✅ Välj mellan en rad populära integrationsverktyg, såsom ClickUp, Jira, Google Sheets, Asana och Zoom. Dessa appar kan hjälpa dig att hantera uppgifter, uppdatera dokument och effektivisera godkännanden direkt från Slack. ✅ Bestäm vilka triggers som ska starta dina arbetsflöden, till exempel när du får ett nytt meddelande eller slutför en uppgift. Ange sedan vilka åtgärder som ska utföras automatiskt. ✅ Gör ett snabbtest när allt i arbetsflödet är konfigurerat för att säkerställa att det fungerar som förväntat. Därefter är du redo att starta ditt arbetsflöde, vilket befriar ditt team från repetitiva uppgifter.

Hur du använder Slack AI för bättre kommunikation i teamet

Slack AI är utformat för att effektivisera kommunikationen och hantera uppgifter, vilket gör teamsamarbetet enklare och mer effektivt. Här är en närmare titt på hur du kan utnyttja dessa funktioner i Slack på bästa sätt.

Automatisera kommunikationen

Använd Slack AI för att snabbt få koll på konversationer utan att behöva bläddra igenom alla meddelanden. Så här fungerar det:

Meddelandesammanfattningar: Slack AI kan skapa sammanfattningar av kanaler och trådar för en viss tidsperiod eller olästa meddelanden (till exempel de senaste sju dagarna), vilket ger en snabb översikt över dina åtgärdspunkter och projektdiskussioner.

Mötesanteckningar i Huddles: Det skapar också mötesanteckningar för huddles. Klicka bara på AI-anteckningsikonen så kommer AI automatiskt att fånga upp de viktigaste punkterna som diskuterats.

via Slack

Aktivera automatisering av uppgifter och optimering av arbetsflöden

Slack AI är inte bara till för att sammanfatta meddelanden, utan kan också effektivisera uppgiftshantering och dagliga arbetsflöden, vilket gör det till ett praktiskt verktyg för att öka teamets produktivitet:

📌 Uppgiftspåminnelser: Ställ in påminnelser för deadlines, uppgifter och åtgärdspunkter så att ingen missar viktiga uppdateringar. Detta hjälper till att hålla projekten enligt schemat utan att behöva ständigt kontrollera dem.

📌 Godkännandeprocesser: Slack AI kan meddela teammedlemmar när det är dags för deras input om ditt team hanterar godkännanden för projekt eller dokument. Detta säkerställer att allt flyter smidigt utan onödiga förseningar.

📌 Kanaluppgiftshantering: Den kan också meddela dig om väntande uppgifter i specifika kanaler, så att du är medveten om de väntande uppgifterna och enkelt kan följa upp dem.

via Slack

Få AI-drivna insikter och dataanalyser

Slack AI kan ge värdefulla insikter för chefer och teamledare och ge en tydligare bild av teamdynamiken. Det hjälper till att:

📌 Skapa rapporter: Slack AI hjälper till med projektledning genom att skapa snabba rapporter som belyser teamets prestanda, responsivitet och engagemang. Detta hjälper dig att följa projektets framsteg i realtid och förbättra teamets totala effektivitet.

📌 Analysera kommunikationsmönster: Du kan också använda Slack AI för att identifiera kommunikationsmönster inom team, så att du kan ta itu med eventuella problem i ett tidigt skede. Till exempel kan fördröjda svarstider tyda på hinder.

Det är inte lätt att hålla reda på konversationer i flera kanaler.

Slack AI tillhandahåller dagliga kanalöversikter så att du kan hålla dig uppdaterad och säkerställer att du alltid är informerad. Varje morgon får du en sammanfattning med de viktigaste punkterna från föregående dag, vilket hjälper dig att hålla dig uppdaterad om viktiga konversationer.

Anpassningsbar kanalval: Slack AI föreslår kanaler för din sammanfattning baserat på din aktivitet, men du har kontrollen – du kan välja vilka som ska inkluderas. På så sätt får du uppdateringar om de diskussioner som är viktigast för dig, utan ständiga aviseringar.

via Slack

Rensa upp dina Slack-kanaler : När du har lagt till kanaler i din dagliga sammanfattning kan du stänga av dem i sidofältet så att det blir mer överskådligt. På så sätt kan du hålla ordning och samtidigt hålla dig uppdaterad. När du har lagt till kanaler i din dagliga sammanfattning kan du stänga av dem i sidofältet så att det blir mer överskådligt. På så sätt kan du hålla ordning och samtidigt hålla dig uppdaterad.

Anpassa språkstöd

Slack AI finns på engelska, spanska och japanska, så du kan ställa in den så att den svarar på det språk du känner dig mest bekväm med.

Justera dina inställningar så kommer Slack AI att visa sökresultat, såsom sammanfattningar och anteckningar, samt söka svar på det språket. Det är ett utmärkt sätt att främja inkludering och mångfald för globala team.

Förbättra samarbetet med AI

Slack AI förbättrar också teamsamarbetet genom att ge snabba, automatiska svar på sökfrågor. Detta är särskilt användbart för repetitiva eller vanliga frågor som ofta uppstår i teammiljöer.

Du kan konfigurera Slack AI så att den automatiskt svarar på vanliga frågor eller vanliga förfrågningar.

Om teammedlemmarna till exempel ofta frågar om projektets tidsplan eller mål kan Slack AI programmeras att tillhandahålla en länk med alla projektdetaljer. Detta underlättar asynkron kommunikation för teamen.

Hitta svar direkt med AI-driven sökning

Slack AI:s sökfunktion är utmärkt för att hitta information baserat på dina Slack-meddelanden. Den kan till exempel visa statistik för de senaste marknadsföringskampanjerna genom att gå igenom diskussionerna i kanalen.

Varje svar innehåller länkar till de ursprungliga meddelandena eller filerna, så om du behöver mer kontext är det bara att klicka dig vidare.

via Slack

➡️ Läs mer: De 10 bästa konkurrenterna till Slack

Begränsningar för Slack AI

Slack AI kan förbättra teamkommunikationen och automatisera repetitiva uppgifter, men saknar avancerade funktioner för komplex projektledning. Låt oss titta på några av de vanligaste begränsningarna med Slack AI.

🚫 Brist på sammanhang: Slack AI tillhandahåller sammanfattningar och återblickar från Slack-trådar och -kanaler. Du kan inte få uppdateringar för diskussioner i integrerade appar.

🚫 Pris: Slack AI-prisfunktionen är tillgänglig för upp till 10 dollar per användare i de betalda abonnemangen, vilket kan vara dyrt för stora team.

🚫 Vaga sammanfattningar: Vissa användare rapporterar att Slack AI-sammanfattningarna saknar relevant information och kan vara långa.

ClickUp är din allt-i-ett-arbetsplats för automatisering av arbetsflöden, projektledning, teamkommunikation, uppgiftshantering och prestationsuppföljning som hjälper ditt team att arbeta smartare.

Nu, med ClickUp AI – eller ClickUp Brain – tar plattformen det hela ett steg längre.

Denna AI-drivna funktion fungerar som en smart assistent som kopplar samman dina uppgifter, dokument och teammedlemmar under en och samma plattform för att allt ska flyta smidigt.

Få omedelbar insikt om uppgifter, dokument och innehåll med ClickUp Brain

Låt oss se hur ClickUp Brain hjälper till att effektivisera teamkommunikationen och projektledningen.

Avancerad automatisering av arbetsflöden och teamkommunikation

Det som verkligen skiljer ClickUp Brain från andra är dess förmåga att kombinera projektledning med AI-driven samverkan.

Den genererar statusrapporter, ger uppdateringar om framsteg och delar till och med dagliga standup-uppdateringar utan att du behöver söka igenom oändliga mängder e-postmeddelanden eller meddelanden. Ställ bara en fråga om ett projekts status så får du omedelbart tydliga svar som minskar förvirringen och håller alla på samma sida.

Låter bra, eller hur? Denna funktion minskar manuellt arbete avsevärt och hjälper team att hålla sig samordnade. Men det är bara toppen av isberget!

Med ClickUp kan du använda AI för att automatiskt skapa mötesdagordningar baserade på pågående projekt och uppgifter. Det stämmer! ClickUp Brain gör att du kan gå in i dina möten väl förberedd. Inget mer stressande i sista minuten för att komma på vad ni ska diskutera!

Efter mötet sammanfattar ClickUp Brain diskussionerna och beskriver åtgärder som ska vidtas, så att alla förstår sina ansvarsområden.

Använd ClickUp Brain för att skapa en kortfattad sammanfattning av uppgiftsförloppet under en viss period

Förbättrad anpassning och flexibilitet

ClickUp Brain är ett mångsidigt verktyg för avancerad automatisering av arbetsflöden. Det gör det möjligt för team att automatisera repetitiva uppgifter, vilket förenklar den dagliga verksamheten och gör att teammedlemmarna kan fokusera på det som verkligen är viktigt – att skapa värde.

Du kan skapa ett anpassat arbetsflöde med triggers och åtgärder med ClickUp Automations. Tala bara om för ClickUp Brain vad du vill automatisera, så skapar det processen åt dig.

Låt oss säga att du måste arbeta med en ny marknadsföringskampanj. Så här kan ditt anpassade arbetsflöde se ut med ClickUp AI: 🎯 Trigger: Tilldela uppgiften ”Marknadsundersökning” till en teammedlem ⚙️ Åtgärd: Meddela den ansvarige och ange en deadline baserat på kampanjens tidsplan. 🎯 Trigger: Slutför uppgiften ”Marknadsundersökning”. ⚙️ Åtgärd: Tilldela automatiskt uppgiften ”Innehållsskapande” till nästa teammedlem och meddela dem. 🎯 Trigger: Ladda upp de slutgiltiga ”innehållstillgångarna” ⚙️ Åtgärd: Meddela designteamet att skapa annonser och uppdatera projektstatusen till "Pågår".

ClickUp Brain kan också hjälpa dig att ställa in automatiska påminnelser för deadlines, uppgiftsfördelning eller till och med projektmilstolpar. På så sätt missar du inte viktiga uppdateringar eller hinder som kan hindra din framsteg.

Du kan också skapa smarta mallar för uppgiftskapande baserat på vilken typ av projekt du arbetar med.

Automatisera och anpassa dina projektuppdateringar i ClickUp för att effektivisera repetitiva uppgifter

Dessutom ger ClickUp Brain djupare datainsikter som hjälper dig att förstå ditt teams produktivitetsmönster. Detta gör att du kan justera arbetsbelastningen och prioriteringarna i realtid, så att alla är på samma sida och arbetar effektivt.

Enhetlig projektledning och AI-driven samverkan

Nu är det slut på att behöva jonglera mellan flera appar för att hantera dina projekt. ClickUps AI-projektledningsfunktioner gör det enklare än någonsin att hålla koll på uppgifter och övervaka framsteg.

Du kan enkelt skapa, tilldela och hantera uppgifter på ett och samma ställe. ClickUp Brain analyserar dina uppgifter och ger en tydlig översikt över vad som är brådskande, vad som kan vänta och vad som är på rätt spår. Denna tydlighet gör att du kan rikta dina ansträngningar mot områden som kräver omedelbar uppmärksamhet, vilket ökar din produktivitet avsevärt.

Dessutom minimerar ClickUp Brain behovet av ständiga uppdateringar och fram- och återkommande kommunikation om projektstatus. Det ger dig omedelbara projektuppdateringar och påminner dig när det är dags att kolla in specifika uppgifter.

Som ett resultat av detta spenderar ditt team mindre tid på att diskutera vad som behöver göras och mer tid på att faktiskt utföra uppgifterna.

Teamkommunikation i realtid

Framgångsrik teamkommunikation är A och O för framgångsrika projekt. Med ClickUp Chat kan du enkelt samla all din teamkommunikation på ett och samma ställe.

Säg adjö till kaoset med att jonglera e-post, meddelandeappar och projektledningsverktyg separat! ClickUp Chat låter dig enkelt koppla chattar till uppgifter, bifoga filer och mycket mer, så att ditt team kan kommunicera inom ramen för dina projekt och uppgifter.

Kom snabbt igång med viktiga ämnen och åtgärder med ClickUp Chat och AI CatchUp

Dessutom kan du med funktionen @mention tagga specifika teammedlemmar, så att alla hålls informerade om uppdateringar och förändringar när de inträffar. Detta gör att diskussionerna hålls relevanta och organiserade.

AI Task Creation låter dig också omvandla meddelanden till uppgifter med ett enda klick, vilket automatiskt genererar uppgiftsnamn och beskrivningar kopplade till relevanta chattkontexter. Och om du vill utforska kopplingar hjälper Relationships dig att enkelt hitta relaterade uppgifter, dokument eller chattar kopplade till det meddelande du tittar på.

Slutligen erbjuder ClickUp enkla kommunikationsmallar som du kan anpassa för olika scenarier. Oavsett om du utformar mötesdagordningar, statusuppdateringar eller projektbeskrivningar sparar dessa mallar tid och säkerställer en konsekvent kommunikation.

ClickUp Clips för visuell kommunikation

Ibland räcker det inte med ord för att förmedla vad du menar, och ClickUp förstår det.

Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm och dela den med ditt team, vilket gör det enklare att reda ut oklarheter eller ge uppdateringar om projektstatus.

Istället för att skriva långa förklaringar eller hoppa på ett videosamtal kan du skapa ett ClickUp-klipp och dela det som en offentlig länk. Detta sparar tid och säkerställer att ditt meddelande är tydligt. Dessutom kan du enkelt komma åt klippet igen om du behöver gå tillbaka till en tidigare förklaring.

Använd ClickUp Brain för att få svar från en transkription av ett klipp

ClickUp Clips nöjer sig inte bara med att spela in. De har också en extra bonus i form av transkription!

ClickUp Brain kan transkribera klipp, komplett med tidsstämplar och viktiga utdrag. Det innebär att om någon missar klippet eller behöver gå tillbaka till detaljerna kan de snabbt komma åt transkriptionen, som kan omvandlas till sammanfattningar eller praktiska att göra-listor.

Slack-integration för förbättrad samverkan

Vem har sagt att du måste hoppa mellan olika plattformar för att hålla ditt team sammankopplat? ClickUp Slack Integration centraliserar kommunikationen och ser till att alla är på samma sida.

Integrera funktionerna i ClickUp och Slack för att underlätta ditt arbetsflöde

Skapa uppgifter direkt från Slack genom att skriva *"/ClickUp new" i valfri kanal. Din uppgift läggs då till i ditt ClickUp-utrymme utan att du behöver byta app.

Om en teammedlem delar en uppgiftslänk i Slack fylls den automatiskt i ClickUp med alla nödvändiga detaljer. Dessutom är det enkelt att hantera uppgifter med ett användarvänligt rullgardinsmeny som låter dig enkelt ställa in förfallodatum, prioriteringar och status.

Och det bästa av allt? Du får realtidsmeddelanden i Slack varje gång en ny uppgift skapas eller någon kommenterar i ClickUp. På så sätt är du alltid uppdaterad och missar ingen viktig information, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde och håller alla på samma sida!

Upptäck en ny nivå av teamsamarbete med ClickUp

Slack AI är ett bra verktyg för att effektivisera kommunikation och samarbete.

Dess anpassningsbara aviseringar och intelligenta sökfunktioner gör det enkelt för team att hålla sig synkroniserade och få tillgång till den information de behöver utan krångel. Vi hoppas att du tyckte att den här artikeln var till hjälp för att få ut det mesta av detta mångsidiga verktyg!

Om du funderar på att lämna Slack och integrera Slack med mer omfattande AI-verktyg som går utöver bara chatt, är ClickUp värt att prova. Det kombinerar projektledning med kommunikationsverktyg på ett smidigt sätt, så att du inte behöver växla mellan flera plattformar.

Med ClickUp kan du hantera uppgifter, samarbeta med ditt team och hålla allt organiserat på ett och samma ställe. Registrera dig för ClickUp idag och upptäck ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans!