De 10 bästa verktygen för automatisering av agentiska processer [år] för att automatisera arbetsflöden

Vi har alla haft arbetsdagar där våra uppgifter känns som ett Whack-a-Mole-spel. Du avslutar en uppgift, och plötsligt dyker det upp fem till. Ofta är det inte komplexiteten i arbetet som tynger dig, utan de oändliga, manuella och repetitiva processerna som tar upp tid och energi.

Enligt McKinsey skulle upp till 30 % av de timmar som för närvarande arbetas inom den amerikanska ekonomin kunna automatiseras.

En av de tekniker som driver denna förändring är agentbaserad processautomatisering.

Agentiska processautomatiseringsverktyg kombinerar agentisk AI, generativ AI och automatiseringsagenter för att hantera repetitiva uppgifter, så att du och ditt team kan fokusera på att lösa verkliga problem.

Låt oss ta en titt på de bästa verktygen.

För att hjälpa dig att hitta rätt verktyg har vi jämfört de bästa verktygen sida vid sida och lyft fram deras bästa användningsfall, viktigaste funktioner, prismodeller och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* ClickUp Heltäckande AI-driven automatisering av arbetsflöden för team av alla storlekar som hanterar snabbrörliga projekt. AI-driven projekt- och uppgiftshantering, AI-agenter, automatisering utan kodning Gratis för alltid; anpassningsbar för företag UiPath Processautomatisering i företagsklass för medelstora till stora organisationer Agentbyggare för intelligenta bots, process- och uppgiftsutvinning, säkerhet i företagsklass Betalda abonnemang från 25 $/månad Beam AI Datadriven beslutsautomatisering för data- och driftsteam i nystartade företag eller större företag Färdiga och anpassade AI-agenter, API- och Slack-triggers, integrationer med Snowflake och BigQuery Anpassade priser n8n Komplexa, anpassade automatiseringar för tekniska team och IT-avdelningar på små och medelstora företag eller storföretag. Över 500 integrationer och över 600 mallar, modulär nodbaserad agentbyggare, öppen källkodsflexibilitet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 28 $/månad. Zapier Kodfri automatisering av arbetsflöden mellan appar för små till medelstora team Över 8 000 appintegrationer, AI-arbetsflödesgenerator och chatbot-verktyg, SOC 2-kompatibilitet, rollbaserad åtkomst Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 29,99 $/månad. Adept AI Naturligt språkdriven företagsautomatisering för medelstora till stora företag Multimodal AI, arbetsflödesresonemang och planering Anpassade priser Uniphore Arbetsflöden i företagsstorlek och automatisering i flera steg för stora företag BPMN-baserat visuellt designinterface, multimodalt resonemang och verifiering Anpassade priser CrewAI Multiagent-arbetsflödeskoordinering för tekniska startups och företags FoU-team Grupper med flera AI-agenter, dra-och-släpp- och kodbaserad arbetsflödesdesign, över 1 200 appintegrationer Anpassade priser Automation Anywhere Agentbaserad processautomatisering i företagsklass för medelstora till stora företag Process Reasoning Engine (PRE), dokumentautomatisering, integrationer med ERP-system och databaser Anpassade priser Vonage AI Studio AI-driven kundengagemang och support för små och medelstora företag och kundserviceteam i stora företag Omnikanal-virtuella agenter, kunskaps-AI och NLU-motor, Salesforce-integration Anpassade priser

Vad är automatisering av agentiska processer och hur fungerar det?

Agentisk processautomatisering (APA) använder autonoma AI-agenter för att resonera, fatta beslut och utföra flerstegsarbetsflöden över system för att slutföra affärsprocesser. Det går utöver traditionell automatisering genom att använda agenter som kan förstå sammanhanget och till och med anpassa sig när saker förändras.

Det här är stegen som ingår:

Avkänning och inmatning → AI-agenter samlar in signaler i appar, dokument, automatiserade system eller kundinteraktioner för att initiera databehandling.

Resonemang och beslutsfattande → Med hjälp av naturlig språkbehandling, maskininlärning och beslutsmodeller avgör de nästa bästa steg.

Åtgärder och uppgiftsutförande → Agenter initierar automatiserade arbetsflöden i flera steg mellan olika verktyg, API:er eller anslutna system.

Lärande och anpassning → Dessa agenter förbättrar sin prestanda över tid genom att lära sig utifrån feedback, fel och resultat.

🫸🏻 Obs: Innan du väljer ett verktyg bör du bestämma vilka typer av AI-agenter du faktiskt behöver. Vissa plattformar är särskilt bra på agenter på uppgiftsnivå som hanterar enkla åtgärder, medan andra stöder resonemangsagenter som planerar arbetsflöden i flera steg eller autonoma agenter som fungerar i hela applikationer. Genom att anpassa agenttypen till ditt användningsfall kan du dramatiskt förbättra framgångsgraden och minska underhållet.

Låt oss ta en närmare titt på vart och ett av verktygen i vår lista.

1. ClickUp (Bäst för heltäckande AI-driven automatisering av arbetsflöden)

ClickUp har utvecklats långt bortom traditionell projektledning. Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta och verktyg för automatisering av agentiska processer.

Samla kunskap, projektledning, uppgifter, AI och realtidssamarbete i ett arbetsutrymme med ClickUp.

Få arbetsytans minne och sammanhang med ClickUp Brain

ClickUp Brain driver alla ClickUps AI-funktioner. Det är inbäddat djupt i ditt arbetsområde och förstår dina uppgifter, projekt, beroenden, prioriteringar och dokument. Med full kännedom om dina arbetsflöden genererar det kontextrika insikter istället för isolerade resultat.

Eftersom det är inbyggt i din arbetsyta kan det automatiskt generera detaljerade SOP:er och briefs baserat på projektets sammanhang.

Dessutom kan det ge förslag på uppgifter, sammanfatta chattråd, transkribera möten, generera marknadsföringstexter, föreslå automatiseringar baserat på dina arbetsflöden och mycket mer.

Få insikter från hela din arbetsyta med ClickUp Brain.

För befintliga processer identifierar ClickUp Brain repetitiva steg och godkännandeslingor. Detta hjälper till att identifiera områden där automatisering kan ge mest värde.

Automatisera processer och skala effektivt med ClickUp Automation

När arbetsflödena har definierats hjälper ClickUp Automations till att ställa in rätt regler så att de körs smidigt i bakgrunden. Du kan börja med en färdig mall eller skapa en anpassad automatisering utan kod lika snabbt.

Automatisera uppgifter och uppdateringar med över 100 fördefinierade mallar för automatisering av arbetsflöden i ClickUp.

Enkla automatiseringar kan skapas med en trigger och en åtgärd, till exempel att skicka en avisering när ett förfallodatum infaller eller ändra status när en uppgift tilldelas. Villkor är valfria filter som används för automatiseringar som endast behöver köras när vissa kriterier är uppfyllda.

Du kan också ställa in flera åtgärder och ordna om dem efter behov för arbetsflöden med flera steg. När en uppgifts status ändras till "Redo för granskning" kan till exempel omfördelning till QA, tillägg av följare, inställning av förfallodatum och skickande av en avisering ingå i en enda automatisering.

Skapa AI-agenter utan kod som slutför processer autonomt.

ClickUp AI Agents, Automations och ClickUp Brain samverkar för att omvandla manuella arbetsflöden till intelligenta, beslutsdrivna sekvenser.

Dessa agenter fungerar som automatiseringspartners som förstår sammanhanget och håller arbetet igång. Du aktiverar helt enkelt en agent, beskriver det resultat du vill uppnå, och ClickUp Brain genererar rätt logikflöde bakom kulisserna.

Berätta för ClickUp Brain i klartext vad du behöver, så kan det hjälpa dig att skapa automatiseringar eller intelligenta agentiska arbetsflöden baserade på dina arbetsflöden.

Agenterna i ClickUp förstår sammanhanget från uppgifter, fält, formulär, statusar och mer för att agera autonomt. Med tillgång till din databas kan de till och med svara på kundfrågor och vidarebefordra till människor när ett beslut kräver djupare expertis.

Så här kan du skapa en anpassad agent i ClickUp på mindre än 20 minuter ⬇️

ClickUps bästa funktioner:

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta tid för användarna att bekanta sig med de många tillgängliga funktionerna.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger riktiga användare om ClickUp?

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer) på Harness, säger i en recension på TrustRadius:

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett oss en centraliserad plattform där alla våra team och användare kan samlas och organisera sitt eget arbete samtidigt som de kan hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, sälj- och utvecklingsteamet för att effektivt hantera våra projekt i hela företaget!

2. UiPath (bäst för processautomatisering på företagsnivå)

via UiPath

UiPath började som ett traditionellt verktyg för robotiserad processautomatisering (RPA), men har vuxit till en fullskalig plattform för automatisering av projektledning för stora organisationer.

I verktyget kan du använda Agent Builder för att designa intelligenta bots som kan hantera komplexa beslut istället för att bara följa fasta regler. Mänsklig inmatning kan också införlivas för att skapa hybridarbetsflöden som är mer flexibla och anpassningsbara.

Verktygets process mining-funktioner låter dig fastställa avkastningspotentialen för automatisering av specifika processer så att du kan fokusera på områden med stor påverkan. Dessutom hjälper task mining till att identifiera exakta uppgifter som kan dra nytta av AI-driven automatisering.

UiPaths bästa funktioner

Centralisera schemaläggning och övervakning av automatiseringsprocesser i hela organisationen med UiPath Orchestrator.

Få färdiga anslutningar och API:er för företagsapplikationer, inklusive SAP, Oracle, Salesforce och ServiceNow.

Säkerställ efterlevnad med säkerhetsfunktioner i företagsklass, rollbaserad åtkomstkontroll, revisionsspår etc.

Begränsningar för UiPath

För utveckling av arbetsflöden som är UI-baserade kan automatiseringen sluta fungera om det sker förändringar i UI-element eller skärmupplösningen.

Priser för UiPath

Basic : 25 dollar per månad

Standard : Anpassade priser

Företag: Anpassade priser

UiPath-betyg och recensioner

G2: 4,6 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad säger riktiga användare om UiPath?

Här är en recension från G2:

Verktyg som AI Center, Document Understanding och Autopilot gör det möjligt för bots att tolka sammanhang och vidta dynamiska åtgärder. Det är fascinerande att se en bot som kan bestämma vilken process som ska köras, istället för att vänta på att jag ska tala om exakt vad den ska göra.

Verktyg som AI Center, Document Understanding och Autopilot gör det möjligt för bots att tolka sammanhang och vidta dynamiska åtgärder. Det är fascinerande att se en bot som kan bestämma vilken process som ska köras, istället för att vänta på att jag ska tala om exakt vad den ska göra.

3. Beam AI (Bäst för datadriven beslutsautomatisering)

via Beam AI

Med Beam AI kan du omvandla data till automatiserade beslut. Du kan välja mellan färdiga agenter som e-posttriage eller KYC-kontroller, eller bygga en AI-agent med anpassade regler.

AI-agenter kan aktiveras med API-anrop, schemalagda händelser eller till och med meddelanden från verktyg som Slack och Gmail. Verktyget ansluter också direkt till datalager som Snowflake eller BigQuery för att flagga datadiskrepanser eller automatiskt godkänna arbetsflödessteg efter dataverifiering.

Beam AI:s bästa funktioner

Koordinera arbetsflöden med flera agenter med hjälp av en pålitlig och precis Agent OS-plattform.

Definiera tydliga vägar som en agent ska följa baserat på uppgiften, sammanhanget och externa triggers.

Ställ in avslutningsvillkor för att stoppa processen när en uppgift är klar eller behöver hanteras manuellt.

Mät och förbättra tillförlitligheten hos dina AI-agenter med anpassade utvärderingsramverk.

Beam AI:s begränsningar

Vissa användare rapporterar att verktyget erbjuder begränsade möjligheter att anpassa AI-agenter till specifika affärsbehov.

Priser för Beam AI

Anpassade priser

Beam AI-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

4. n8n (Bäst för att skapa komplexa, anpassade automatiseringar)

via n8n

n8n använder en modulär, nodbaserad visuell redigerare. Varje nod utför en uppgift (trigger, logik, API-anrop, AI-åtgärd etc.) och arbetsflöden byggs steg för steg genom att dessa noder kopplas samman.

Det låter dig utforma anpassad logik, lägga till din egen kod och till och med själv stå som värd för att ha full kontroll över din infrastruktur och dataintegritet.

Dessutom kan avancerade arbetsflöden skapas med villkor (if/else, switch), loopar, delningar, sammanslagningar och felhantering istället för bara enkla trigger-action-kedjor.

Den AI-drivna automatiseringen av arbetsflöden gör det också möjligt att lägga till ett lager av intelligens till mekaniska uppgifter, så att dina arbetsflöden kan tolka data medan de flyttas och besluta vad som ska göras härnäst baserat på AI-resultat.

n8n bästa funktioner

Felsök i realtid med live-exekveringsloggar, omedelbara repriser, manuella körningar, felvägar och inbyggda felsökningsverktyg.

Kom igång snabbt med över 600 färdiga mallar för chatbots, datacrawlers och andra användningsfall.

Kör flera sammankopplade automatiseringar som hanterar olika delar av en process och samverkar med varandra.

Begränsningar för n8n

Vissa integrationer kräver manuell konfiguration eller API-kunskap, vilket kan vara svårt för icke-tekniska användare.

n8n-priser

Gratis provperiod

Community Edition (GitHub): Gratis

Starter : ~ 28 $/månad (24 €/månad)

Pro : ~ 69 $/månad (60 €/månad)

Företag : ~ 921 $/månad (800 €/månad)

Företag: Anpassade priser

n8n-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger riktiga användare om n8n?

Här är en recension från G2:

n8n erbjuder ett kraftfullt och flexibelt sätt att automatisera arbetsflöden utan komplicerad kodning. Jag gillar att det är öppen källkod, kan hostas själv och har ett brett utbud av integrationer.

n8n erbjuder ett kraftfullt och flexibelt sätt att automatisera arbetsflöden utan komplicerad kodning. Jag gillar att det är öppen källkod, kan hostas själv och har ett brett utbud av integrationer.

5. Zapier (Bäst för automatisering av arbetsflöden mellan appar utan kodning)

via Zapier

Zapier är en kodfri automatiseringsplattform för team som vill skala upp automatiseringen snabbt. Den hjälper dig att automatiskt sortera IT-ärenden, kvalificera leads, sammanfatta e-postmeddelanden eller ansluta till chatbot-plattformar för automatiserad support.

Med Zapier kan du börja med färdiga mallar eller bara beskriva din idé på vanlig engelska för att skapa ett arbetsflöde. Det som gör det till ett pålitligt verktyg är dess omfattande integrations täckning och lättanvända verktyg som Canvas, Tables och Interfaces.

För större team lägger Zapier till företagskontroller. Du får rollbaserade behörigheter, revisionsspår, SOC2-kompatibilitet, SSO och fullständig observerbarhet, så att styrning och säkerhet håller jämna steg med automatiseringen.

Zapier bästa funktioner

Skapa anpassade AI-agenter som fungerar i hela din stack med hjälp av verktyget AI Agents.

Automatisera skapandet av arbetsflöden snabbt med hjälp av den AI-drivna Zap Builder.

Ge agenterna ett beständigt minne och begränsningar för att stödja flerstegsresonemang.

Låt agenter hämta information från dokument, URL:er, tidigare resultat etc. och fatta beslut utan att behöva använda fastkodade regler.

Få alltid aktiva agenter som kan triggas av webhooks, inkommande meddelanden, formulärinlämningar, CRM-uppdateringar, filuppladdningar och schemalagda intervall.

Zapier-begränsningar

Vissa integrationer kan vara något begränsade om du vill ha avancerad villkorslogik eller komplexa arbetsflöden i flera steg.

Zapier-priser

Gratis

Professional : 29,99 $/månad

Team : 103,50 $/månad

Företag: Anpassade priser

Zapier-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Zapier?

Här är en recension från G2:

Plattformen sparar tid genom att minska manuella arbetsbelastningar och förbättra den operativa effektiviteten. Det bästa av allt är att den är enkel att implementera och mycket anpassningsbar, vilket ger den flexibilitet som behövs för att hantera komplex logik och arbetsflöden med flera appar.

Plattformen sparar tid genom att minska manuella arbetsbelastningar och förbättra den operativa effektiviteten. Det bästa av allt är att den är enkel att implementera och mycket anpassningsbar, vilket ger den flexibilitet som behövs för att hantera komplex logik och arbetsflöden med flera appar.

6. Adept AI (Bäst för naturligt språkdriven automatisering i företagsarbetsflöden)

Adept AI:s huvuduppgift är att skapa agenter som kan använda programvara på samma sätt som människor. Plattformen använder en fullstack-strategi och kombinerar enorma träningsdatauppsättningar med multimodala AI-modeller som förstår både bilder och text.

Agenterna kan agera på både text- och röstkommandon och navigera på en webbplats, mata in data i formulär, söka på webbsidor, filtrera kalkylblad och förstå diagram, tabeller etc. Deras datorvisionslager gör det möjligt för dem att identifiera UI-element och förstå rumsliga layouter, så att de enkelt kan interagera med knappar, rullgardinsmenyer, inmatningsfält och komplexa widgets.

Verktyget är utformat för att arbeta tillsammans med människor snarare än att ersätta dem. Det kan pausa för att be om förtydliganden när något är oklart, begära saknad information, visa de steg det tar eller bekräfta viktiga åtgärder innan det fortsätter.

Adept AI:s bästa funktioner

Förvandla en enkel instruktion i naturligt språk till ett komplett arbetsflöde i flera steg som körs i flera verktyg.

Få flexibla, dynamiska agenter som väljer olika vägar om något misslyckas och återställer efter fel.

Automatisera arbetsflöden med flera steg med agenter som kan flytta mellan flikar, uppdatera kalkylblad med senaste data, synkronisera fält mellan två verktyg, kopiera CRM-data till ett ERP-system och mycket mer.

Begränsningar för Adept AI

Fullstack-metoden gör implementeringen långsammare och mer resurskrävande jämfört med lättviktiga automatiseringsverktyg.

Priser för Adept AI

Anpassade priser

Adept AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: När du utvärderar APA-verktyg, titta bortom grundläggande automatisering av uppgifter och kontrollera hur väl de använder LLM-agenter för att tolka skärmar, förstå ostrukturerade indata och fatta beslut i realtid. De starkaste plattformarna kombinerar LLM-resonemang med åtgärdsfunktioner på UI-nivå, vilket ger dig agenter som inte bara tänker utan också kan göra, även när arbetsflödena spänner över röriga gränssnitt eller miljöer med flera appar.

7. Uniphore (Bäst för arbetsflöden i företagsstorlek och automatisering i flera steg)

via Uniphore

Uniphore är en molnplattform med ett dedikerat agentlager som distribuerar AI-agenter och applikationer skräddarsydda för kundservice, försäljning, marknadsföring och HR-omvandling. Det hjälper företag att automatisera och förbättra kundkonversationer.

Istället för att bara omvandla samtal till transkriptioner förstår den avsikten, upptäcker känslor och använder AI-agenter för att vägleda serviceteam i realtid. Den kan hämta data, automatisera rutinmässiga steg, skapa sammanfattningar och föreslå nästa bästa åtgärd medan samtalet pågår.

För team som belastas av manuellt uppföljningsarbete eller inkonsekventa kundupplevelser erbjuder Uniphore ett tydligare och snabbare sätt att hantera konversationer. Resultatet blir snabbare lösningar, smidigare arbetsflöden och interaktioner som känns mer naturliga för både kunder och agenter.

Uniphores bästa funktioner

Skapa ett bibliotek med agenter för resonemang, forskning och uppgiftsutförande inom Agentic Layer.

Distribuera AI-applikationer på ett komponerbart sätt i publika moln, privata moln eller lokalt.

Koordinera arbetsflöden med flera agenter med hjälp av ett BPMN-baserat visuellt designinterface.

Leverera färdiga, driftsklara AI-applikationer för snabba resultat.

Guida liveagenter i realtid med AI-driven support som anpassar sig efter varje konversation.

Uniphores begränsningar

För att ändra attribut krävs SQL-kunskaper, vilket ökar komplexiteten i onödan.

Uniphore-priser

Anpassade priser

Uniphore-betyg och recensioner

G2 : 4/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. CrewAI (Bäst för samordning av arbetsflöden med flera agenter)

via CrewAI

Med CrewAI kan du skapa team av AI-agenter för att automatisera uppgifter och komplexa arbetsflöden med flera steg. Varje agent kan tilldelas en specifik roll, till exempel forskare, författare, analytiker etc. Flera agenter samarbetar sedan, delegerar uppgifter och arbetar tillsammans för att uppnå ett större mål, på samma sätt som ett riktigt team fungerar.

Plattformen har inbyggda verktyg för webbautomatisering, webbskrapning, databehandling och API-integrationer som agenterna kan använda. Dessutom kan agenterna behålla minne och sammanhang mellan uppgifter och interaktioner, vilket gör dem användbara för komplexa arbetsflöden där tidigare sammanhang är viktigt.

Plattformen är också flexibel: du kan köra den i molnet, själv vara värd för den eller distribuera den lokalt, beroende på dina specifika säkerhets- och efterlevnadskrav. Och med ett lättanvänt UI Studio tillsammans med mallar utan kod kan både tekniska och icke-tekniska team enkelt bygga automatiseringar.

CrewAI:s bästa funktioner

Skapa händelsestyrda automatiseringar som kan inkludera enkla steg, villkorslogik, verktygsanrop eller hela arbetsgrupper vid behov.

Skapa specialiserade, rollbaserade agenter med definierade roller, expertis och specifika mål.

Spåra vad agenterna gjorde, vilka verktyg de använde, deras in- och utdata, körtid och resursanvändning.

Komprimera långa uppgiftshistoriker genom att sammanfatta tidigare sammanhang, så att agenterna kan köra flerstegsarbetsflöden på ett tillförlitligt sätt utan att överskrida modellens sammanhangsfönster.

Definiera sekventiella eller parallella arbetsflöden med strukturerad kontroll med hjälp av CrewAI Flows.

Begränsningar för CrewAI

Verktyget är fortfarande starkt beroende av stora språkmodeller, vilket innebär att kvaliteten på resultatet kan variera.

Priser för CrewAI

Anpassade priser

CrewAI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Automation Anywhere (Bäst för agentbaserad AI-processautomatisering på företagsnivå)

via Automation Anywhere

Automation Anywhere använder en Process Reasoning Engine som gör det möjligt för agenter att resonera, planera och fatta kontextmedvetna beslut istället för att bara följa rigida skript. Dessa agenter arbetar med mål och arbetar över flera system och datakällor för att uppnå dem.

Plattformen är byggd för att samordna äldre stordatorer, molnapplikationer, ERP-system, databaser, SaaS, API:er etc. Detta gör den till ett bra alternativ för företag med blandad infrastruktur, där processerna spänner över äldre och nyare system.

Plattformen har också en dokumentautomatiseringsmotor. Den extraherar data med hjälp av maskininlärning och OCR, validerar den och skickar den automatiskt vidare till nedströms system.

Automation Anywhere – bästa funktioner

Kartlägg hur arbetet faktiskt flyter mellan team och applikationer och lyft fram de automatiseringsmöjligheter som ger högst avkastning med hjälp av Process Discovery -funktioner.

Designa, samordna och kör kompletta end-to-end-arbetsflöden som spänner över flera system i plattformens enhetliga molnmiljö för att upprätthålla centraliserad kontroll.

Använd Automation Co-Pilot för att starta och interagera med automatiseringar direkt från applikationen och överlämna uppgifter till bots i realtid.

Samordna AI-agenter, system, data och team för smidiga processer med hjälp av Mozart Orchestrator.

Begränsningar för Automation Anywhere

Implementeringen är komplex, så det kan ta flera veckor att konfigurera miljön och utbilda teamen.

Priser för Automation Anywhere

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Automation Anywhere

G2 : 4,5/5 (över 5 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Vad säger riktiga användare om Automation Anywhere?

Här är en recension från Capterra:

Den tid och energi som vi har sparat har gjort det möjligt för oss att fokusera på viktigare aspekter av vårt arbete – som att engagera våra elever och utforma meningsfulla lektionsplaner. Jag har sett mina kollegor och medarbetare dra en suck av lättnad när de ser hur uppgifter som tidigare tog timmar att utföra nu slutförs automatiskt.

Den tid och energi som vi har sparat har gjort det möjligt för oss att fokusera på viktigare aspekter av vårt arbete – som att engagera våra elever och utforma meningsfulla lektionsplaner. Jag har sett mina kollegor och medarbetare dra en suck av lättnad när de ser hur uppgifter som tidigare tog timmar att utföra nu slutförs automatiskt.

10. Vonage AI Studio (Bäst för AI-driven kundengagemang och virtuella agenter)

via Vonage AI

Med Vonage AI får du AI-drivna virtuella agenter som kan interagera med användare via flera kanaler, såsom telefonsamtal, SMS/textmeddelanden, chatt, WhatsApp och mer.

Automatisk taligenkänning, förståelse av naturligt språk och text-till-tal-funktioner möjliggör helt röststyrda, konversationsbaserade arbetsflöden.

Plattformen integreras med stora CRM-system som Salesforce, Microsoft Dynamics 365 och Zoho CRM via en enhetlig kommunikations- och kontaktcenterplattform. När ett samtal eller en chatt kommer in kan CRM-integrationen visa kundens register, historik, tidigare ärenden eller affärer, så att agenterna omedelbart har fullständig kontext innan de svarar.

Vonage AI Studios bästa funktioner

Skaffa en flödesbyggarmiljö som gör det möjligt för både tekniska och icke-tekniska användare att bygga konversationsflöden och automatiserade processer utan kodning.

Skapa agenter som kan upptäcka användarens avsikt, hantera avsiktsbyten mitt i konversationen och hantera inmatningsfel eller tvetydiga svar från användaren.

Använd kommunikations-API:er (röst, meddelanden, video) för att integrera Vonage-drivna agenter och automatisering i bredare arbetsflöden.

Förenkla konversationsbyggandet och förbättra noggrannheten genom att integrera din företags kunskapsbas.

Begränsningar för Vonage AI Studio

Vissa integrationer kan kräva anpassade kopplingar eller noggrann konfiguration, vilket kan göra implementeringen svårare för små team.

Priser för Vonage AI Studio

Anpassade priser

Betyg för Vonage AI Studio

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Om du utforskar plattformar för automatisering av agentiska processer är här några viktiga funktioner du bör överväga:

Naturlig språkbehandling (NLP) : Välj ett verktyg som låter dig ge instruktioner med enkla ord med hjälp av kraftfulla språkmodeller och NLP.

Stöd för arbetsflöden i flera steg : Se till att ditt verktyg enkelt kan hantera automatiserade arbetsflöden från början till slut och över flera plattformar.

Integrationer : Leta efter smidiga integrationer med din teknikstack, API:er, befintliga affärssystem och dataplattformar.

Kontroller med mänsklig inblandning : Välj verktyg som möjliggör snabb mänsklig övervakning och ingripande när det behövs.

Styrning och säkerhet : Välj ett verktyg med starka skyddsmekanismer när automatiseringen berör känslig data. Tänk på revisionsspår, efterlevnadskontroller och rollbaserad åtkomst.

Low-code/No-code-byggare: Leta efter ett verktyg med dra-och-släpp-funktioner eller no-code-alternativ så att alla i ditt team snabbt kan bygga och justera arbetsflöden.

Fördelar med automatisering av processer

Med AI-agentverktyg som kan lära sig, anpassa sig och samordna blir dina arbetsflöden inte bara snabbare, utan också bättre.

Här är några av de största fördelarna med APA:

Minimera redundans: Befria medarbetarna från manuellt, repetitivt arbete så att de kan koncentrera sig på mer värdefullt arbete.

Förbättra noggrannheten och konsekvensen: Låt AI-agenter hantera regelbaserade processer med färre fel och inbyggd granskningsbarhet.

Skala komplexa arbetsflöden: Koordinera uppgifter mellan automatiserade system, applikationer och datakällor utan att öka omkostnaderna.

Förbättra beslutsfattandet: Använd AI-drivna resonemangsmotorer och automatiseringsfunktioner för att utvärdera data, förutsäga resultat, spåra marknadstrender och rekommendera nästa steg.

Förbättra säkerheten med mänsklig övervakning: Låt agenterna pausa för att få förtydliganden, eskalera undantag och bekräfta kritiska åtgärder för att minska processriskerna.

Kör arbetsflöden från början till slut: Koordinera sekvenser med flera steg mellan flera verktyg, från navigering och extrahering till validering och uppdateringar med : Koordinera sekvenser med flera steg mellan flera verktyg, från navigering och extrahering till validering och uppdateringar med AI-agenter för projektledning.

Vilka är några vanliga tillämpningar för automatisering av agentiska processer?

Agentisk automatisering kommer till sin rätt när team fastnar i samma repetitiva uppgifter. Här är några exempel på områden där det underlättar vardagen:

📞 Kundsupport: AI-agenter kan omedelbart lösa rutinfrågor, guida kunderna till självbetjäningsalternativ, samla in nödvändig information och eskalera endast de verkligt komplexa fallen till mänskliga agenter. Du kan förkorta svarstiderna samtidigt som du behåller den mänskliga expertisen fokuserad där den behövs.

💲 Ekonomiavdelningar: Godkännanden, avstämningar, datavalidering, rapportgenerering och efterlevnadskontroller blir snabbare och mer tillförlitliga när agenter hanterar strukturerade arbetsflöden med precision. Detta minskar den operativa risken och förbättrar revisionsberedskapen.

👥 HR-avdelningar: Onboarding av nya medarbetare, frågor om policyer, registrering av förmåner och dokumenthantering slutar att staplas upp. AI-agentiska arbetsflöden samordnar flera system, skickar påminnelser, samlar in information och ser till att varje nyanställning eller medarbetarförfrågan går smidigt igenom processen.

❤️ Hälso- och sjukvård: Uppgifter som skadereglering, patientintag, schemaläggning och behörighetskontroller effektiviseras. Agenterna minskar administrativa omkostnader, minimerar mänskliga fel och hjälper vårdgivare att ägna mer tid åt klinisk vård istället för pappersarbete.

📈 Försäljning och marknadsföring: Agenter förhandsgranskar leads, uppdaterar CRM-system, följer upp kampanjer, övervakar pipeline-signaler och initierar kontakter i rätt tid. Detta gör att intäktsverksamheten kan fortsätta i bakgrunden samtidigt som säljarna får mer tid för själva försäljningen.

Vad är skillnaden mellan agentisk automatisering, AI-driven automatisering och RPA?

Dessa termer kan låta liknande, men de är inte samma sak. Varje tillvägagångssätt löser en annan del av automatiseringspusslet.

Ta en titt ⬇️

Dimension RPA AI-driven automatisering Agentisk automatisering Kärnfunktion Följer regler, efterliknar klick/tangenttryckningar Lägger till AI för mönsterigenkänning och NLP Agenter tänker, planerar, anpassar sig och agerar självständigt. Datahantering Endast strukturerade data Hanterar strukturerade + vissa ostrukturerade data Hantera alla datatyper med resonemang Beslutsfattande Inga, endast regelbaserade Begränsad, styrd av AI-modeller Avancerad, flerstegs, målinriktad resonemang Arbetsflödets omfattning Uppgiftsnivå Processnivå End-to-end, systemöverskridande arbetsflöden Människans roll Hög Moderera Låg

Kort sagt:

RPA = den som följer reglerna

AI-driven automatisering = den smarta assistenten

Agentisk automatisering = den anpassningsbara teammedlemmen

Utmaningar och överväganden inom APA

Agentisk automatisering har en enorm potential, men det finns också vissa hinder. Innan du ger dig in i det är det värt att fundera över följande utmaningar:

Inställningen kräver arbete: APA är inte plug-and-play som RPA. Du behöver tydliga mål, solida datapipelines och styrning på plats.

Data är viktigt: Om indata är röriga eller ofullständiga blir resultaten opålitliga.

Människor behöver tid att anpassa sig: Att gå från manuella till AI-drivna processer kan kännas skrämmande. God kommunikation och utbildning underlättar övergången.

Säkerhet är avgörande: Eftersom APA berör flera appar och system kan åtkomstkontroll och dataskydd inte vara en eftertanke.

Klarhet om kostnader och avkastning: APA för företag är inte billigt. Tricket är att veta var det ger störst avkastning innan man skalar upp.

Framtiden för automatiseringslösningar för agentiska processer

Agentisk automatisering är på uppgång, men vägen framåt kommer inte att se likadan ut för alla företag. Här är vad forskningen säger om vart utvecklingen är på väg:

Användningen kommer att öka, men ojämnt

Enligt McKinseys rapport The State of AI använder cirka tre fjärdedelar av företagen redan AI i minst en av sina funktioner, och användningen ökar gradvis.

Samma sak kommer att hända med införandet av agentbaserad automatisering; tidiga användare kommer att gå snabbt framåt, medan andra kommer att behöva längre tid för att integrera den i sina huvudprocesser.

Agenterna kommer att gå från att vara uppgiftsutförare till att bli resultatansvariga.

Nancy Xu, vice vd för Salesforce AI, förutspår:

Vi kommer att gå från konversationsassistenter som utför uppgifter till agenter som ansvarar för resultaten och som är djupt integrerade i arbetsprocessen. Istället för att ge agenterna instruktioner kommer vi att ge dem mål. Oavsett om det handlar om att förbättra kundnöjdheten, öka försäljningen eller minska tiden till lösning, kommer agenterna att dynamiskt lära sig att samordna människor, processer och data för att driva resultaten för dig genom att arbeta proaktivt inom ditt företag med djup organisatorisk medvetenhet.

Vi kommer att gå från konversationsassistenter som utför uppgifter till agenter som ansvarar för resultaten och som är djupt integrerade i arbetsprocessen. Istället för att ge agenterna instruktioner kommer vi att ge dem mål. Oavsett om det handlar om att förbättra kundnöjdheten, öka försäljningen eller minska tiden till lösning, kommer agenterna att dynamiskt lära sig att samordna människor, processer och data för att driva resultaten för dig genom att arbeta proaktivt inom ditt företag med djup organisatorisk medvetenhet.

Inför automatisering i ditt arbetsflöde med ClickUp

Framtidens arbete kommer inte att definieras av hur många uppgifter du kan bocka av på en dag. Det kommer att definieras av hur intelligent dessa uppgifter utförs. Processautomatisering är övergången från att människor hanterar uppgifter manuellt till att AI-drivna agenter arbetar tillsammans med oss och förstärker teamens kapacitet.

Det är därför verktyg som ClickUp är så spännande. Det samlar allt på ett ställe, lägger till smart automatisering och gör de röriga delarna av arbetet mycket mer hanterbara.

Registrera dig gratis på ClickUp och se hur smidigt ditt arbetsflöde kan fungera.

Vanliga frågor (FAQ)

Traditionella automatiseringsmetoder som RPA följer fasta regler och skript, medan agentbaserad automatisering använder agentbaserade automatiseringsagenter som kan resonera, anpassa sig och fatta beslut i realtid.

Ja. APA kan koppla samman arbetsflöden inom ekonomi, HR, IT, drift och kundservice, vilket möjliggör automatisering mellan olika avdelningar.

De flesta APA-plattformar inkluderar felhantering, eskaleringsvägar och revisionsspår, vilket säkerställer att undantag loggas, flaggas och omdirigeras med minimal mänsklig inblandning och mänsklig övervakning när det behövs.

Sektorer som finans, hälso- och sjukvård, IT och kundservice har störst nytta av intelligent automatisering på grund av sina komplexa, repetitiva och regelbundna processer.

Absolut. Många APA-verktyg är utformade med kodfria eller kodfattiga byggare, vilket gör dem tillgängliga för nystartade företag och små och medelstora företag som vill skala upp utan extra personal.

Ledande plattformar följer säkerhetsstandarder för företag som SOC 2, GDPR och HIPAA, med rollbaserad åtkomst, kryptering och detaljerade revisionsloggar för datasäkerhet.