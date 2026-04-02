Hur jag skapade en AI-beslutsagent i ClickUp för att fatta smartare kampanjbeslut

Jag har använt många traditionella arbetsflöden och automatiseringar i ClickUp. De är utmärkta för att flytta uppgifter från A till B, uppdatera statusar eller tilldela ansvariga. Men vid ett tillfälle insåg jag något viktigt: ingen av dessa automatiseringar tänkte faktiskt på mina kampanjer.

Jag behövde ett system som kunde kombinera utförande med intelligens. Och jag fann svaret i en AI-beslutsagent, som jag kallar Asset Library Manager.

I det här inlägget kommer jag att visa dig hur jag skapade denna AI-beslutsagent i ClickUp (med hjälp av ClickUp Super Agents ) och varför den var nödvändig för mitt företag.

Om mig: Verifierad ClickUp-konsult och affärsprocesschef

Som verifierad ClickUp-konsult och affärsprocesschef med över 5 års erfarenhet har jag hjälpt byråer och nystartade företag att skala upp genom strukturerade system och genomförande. Jag har byggt upp och förvaltat operativa ramverk för över 40 företag, lett förändringsarbete för över 115 team och möjliggjort en operativ tillväxt på upp till 16,4 gånger samtidigt som leveranshastigheten och konsekvensen har förbättrats i miljöer med flera kunder.

Varför enkla automatiseringar inte räckte för mina kampanjer

Mina resurser var utspridda på olika platser, kampanjuppgifterna fanns i olika listor, och det var fortfarande jag som bestämde vart varje resurs skulle skickas härnäst. Varje ny kampanj, region eller kanal innebar fler manuella beslut – och större risk för dubbelarbete, missade möjligheter eller brister i översikten.

Det var då jag ställde en annan fråga:

Tänk om jag slutade skapa arbetsflöden och istället började bygga ett intelligent system i ClickUp – ett system som kan fatta beslut åt mig?

Tänk om jag slutade skapa arbetsflöden och istället började bygga ett intelligent system i ClickUp – ett system som kan fatta beslut åt mig?

🦾 Är du ny på ClickUp Super Agents? ClickUp Super Agents är AI-drivna agenter som arbetar i ditt arbetsutrymme för att analysera dina uppgifter, data och aktiviteter – och vidta åtgärder baserat på det sammanhanget. Du kan ge dem en specifik roll (som att prioritera arbete, uppdatera projektstatus eller vidarebefordra resurser), och de arbetar med information från arbetsutrymmet i realtid. Vad utmärker dem? Till skillnad från grundläggande automatiseringar följer Super Agents inte bara regler. De: Förstå sammanhanget mellan uppgifter, dokument och kommentarer

Fatta beslut (inte bara utlösa åtgärder)

Anpassa efter hur ditt arbetsflöde utvecklas Tänk på dem mindre som ”om-detta-då-det”-automatiseringar – och mer som AI-teammates som är integrerade i ditt system. Snabba upp repetitiva arbetsflöden – även sådana som kräver sammanhang och omdöme – med Super Agents i ClickUp

Ett nytt tankesätt: Från arbetsflöden till intelligenta system

Innan jag bygger en AI-agent i ClickUp tar jag ett steg tillbaka och definierar systemet.

Inte automatiseringen. Systemet.

För mig handlar det om tre frågor:

Vad är syftet? Vilket grundläggande problem försöker jag lösa? Klarar mitt system det? Kan min nuvarande ClickUp-konfiguration verkligen hantera en agent som körs fritt utan att krascha? Vad är agentens egentliga roll? Handlar det bara om att flytta runt uppgifter, eller får den tänka, besluta och agera å mina vägnar?

Jag ville att min AI-beslutsagent skulle ta över den mentala bördan av att fatta kampanjbeslut.

Så här såg det ut för min Asset Library Manager.

1. Syfte: Vilket problem försöker denna AI-beslutsagent lösa?

Jag ville ha en plats där alla kampanjresurser – videor, bilder, texter – fanns:

Ruttas genom en enda källa till sanning

Spåras över alla platser och kampanjer

Skyddad mot dubbelarbete och brister i synligheten

Enkelt att rapportera utan att behöva hoppa mellan olika verktyg

Med andra ord ville jag att min agent skulle ansvara för besluten om distributionen av materialet i ClickUp så att inget skulle falla mellan stolarna.

2. Systemkapacitet: Kan min konfiguration stödja AI-beslutsfattande?

En AI-beslutsagent är bara så stark som det system den finns i. Därför är det logiskt att bygga den på en plats där dina uppgifter, dokument, relationer och kampanjdata finns samlade. När en agent kan se helheten (tillgångar, platser, statusar, historik) i ett sammanhängande digitalt arbetsutrymme, baseras dess beslut på verkligheten, inte på gissningar.

För mig är ClickUps Converged AI Workspace just den platsen.

Med ClickUp slipper du att lappa ihop en samling fristående AI-verktyg som var och en bara ser en del av din verksamhet. Istället får du ett intelligent lager som ligger ovanpå allt som ditt team faktiskt gör. Resultatet blir smartare rekommendationer, ingen kontextväxling och beslut som blir bättre med tiden eftersom agentens minne och din arbetsyta växer tillsammans.

Jag utformade min ClickUp-konfiguration så att Asset Library Manager skulle kunna:

Spåra resurser på dussintals platser (och så småningom över 100)

Spara tydliga uppgifter om var materialet har använts

Förstå materialtyper och pelare (t.ex. återhämtningsinnehåll kontra mobilitetsinnehåll)

Kör enligt scheman och triggers utan att skapa kaos

Om mina listor, anpassade fält och relationer inte var solida skulle agenten antingen fastna eller skapa kaos. Så jag betraktade systemdesignen som en del av själva agenten.

📮ClickUp Insight: 30 % av användarna säger att deras största frustration med AI-agenter är att de låter självsäkra men ändå gör fel. Det beror oftast på att de flesta agenter arbetar isolerat. De svarar på en enskild uppmaning utan att veta hur du vill göra saker, hur du arbetar eller vilka processer du föredrar. Superagenter fungerar annorlunda. De arbetar med 100 % kontext som hämtas direkt från dina uppgifter, dokument, chattar, möten och uppdateringar i realtid. Och de behåller ett aktuellt, preferensbaserat och till och med episodiskt minne över tid. Och det är just det som förvandlar en agent från en säker gissare till en proaktiv kollega som kan hänga med när arbetet utvecklas.

3. Agentens roll: Operatör, inte bara budbärare

Slutligen definierade jag agentens roll.

De flesta system är utformade så här: Om X inträffar → gör Y

Det är vad vi kallar enkel automatisering.

Det jag ville ha var något annat. En AI-beslutsagent som kunde utvärdera sammanhanget och använda det för att fatta beslut precis som en människa skulle göra.

Nej till ”flytta uppgifter från lista A till lista B”

Ja till att ”tänka, besluta och agera på företagets vägnar”

Min tillgångsbiblioteksansvarige ansvarar för:

Bestämma vart tillgångarna ska skickas härnäst

Förhindra dubbelarbete

Informera systemet och teamet när något går sönder eller när ett beslut har fattats

Använd ClickUps Agent Builder med naturligt språk för att skapa anpassade instruktioner för din Super Agent

När dessa tre delar var klara blev allt annat enklare. Jag byggde inte längre bara en smart automatisering. Jag byggde vad jag kallar en Beyond Super Agent – en agent som förstår syftet, fungerar inom ett kapabelt system och har en tydligt definierad roll.

Hur jag strukturerade prompterna för att göra AI-beslutsagenten tillförlitlig: mina 5 pelare för prompter

När systemet var klart gick jag vidare till den del som de flesta hoppar till först: uppmaningar.

Men istället för att skriva en lång instruktion delade jag upp den i fem tydliga delar. Det gjorde AI-beslutsagenten enklare att styra, testa och finjustera.

Dessa är de AI-promptpelare som avgör kvaliteten på de beslut min agent fattar:

1. Rolldefinition: Vem är denna agent?

Jag säger inte bara till agenten vad den ska göra – jag säger vem den ska vara.

📌 För tillgångsbibliotekschefen bad jag den att fungera som:

”Erfaren byråägare och verksamhetsarkitekt som hanterar flera kunder.”

”Erfaren byråägare och verksamhetsarkitekt som hanterar flera kunder.”

Den enda raden förändrar allt. Nu, när agenten svarar, gör den det genom ögonen på någon som har:

Hanterade komplexa kampanjer på många platser

Balanserad kapacitet, genomslagskraft och varumärkeskonsistens

Lärde mig att undvika dubbelarbete och slöseri med resurser

2. Sammanhang och omfattning: I vilket sammanhang används den?

Därefter definierar jag sammanhanget och omfattningen så tydligt som möjligt:

Vilka listor, utrymmen eller kampanjer är aktuella

Vad resursbiblioteket innehåller

Vilka typer av tillgångar och pelare agenten bör ta hänsyn till

Detta talar om för agenten var rummets väggar finns, så att den inte hamnar i fel del av mitt arbetsutrymme.

3. Beslutslogik: När och hur ska den fatta beslut?

Sedan beskriver jag beslutslogiken. Istället för att tala om för agenten vad den ska göra, definierade jag hur den ska tänka.

Jag specificerar:

När agenten får fatta ett beslut om vidarebefordran

Vilka fält eller mönster ska utlösa en rekommendation

Hur man hanterar olika typer av material eller kampanjfaser

På så sätt nöjer sig inte agenten med att bara generera idéer. Den vet när den ska agera och hur bra beslut ser ut.

4. Indata: Vilka data litar den på?

Varje beslut är bara så bra som de data som ligger till grund för det. Därför kopplar jag min agent till de datalager den behöver:

Resursposter i mitt bibliotek

Platser och kampanjer där varje resurs redan har använts

Pelare och kreativa typer (t.ex. återhämtning vs. rörlighet)

Jag anger det tydligt i prompten: det här är de indata du bör använda när du bestämmer vad du ska göra härnäst.

Lägg till färdigheter och verktyg till Super Agents i ClickUp för att förbättra kvaliteten på resultatet

5. Resultat: Vilka åtgärder och format kan jag förvänta mig?

Slutligen definierar jag utdata:

Ska agenten skapa kampanjuppgifter?

Ska den uppdatera anpassade fält eller statusar?

Ska den skicka mig en sammanfattning, en lista med rekommendationer eller båda?

När dessa fem element är på plats – roll, sammanhang, beslutslogik, indata och utdata – stämmer lösningen oftast väl överens med det verkliga problemet jag försöker lösa.

🎥 Här är en kort genomgång om du vill prova att skapa din egen Super Agent:

👀 Visste du att? Endast ett av fem företag har en välutvecklad styrning för autonoma AI-agenter, trots den snabba tillväxten inom agentbaserad AI.

Hur min AI-beslutsagent, även kallad Asset Library Manager, faktiskt fungerar i ClickUp

När grunden var på plats kopplade jag in agenten i mitt ClickUp-arbetsutrymme så att den kunde fungera på två huvudsakliga sätt.

Alternativ 1: Manuell utlösning från resursbiblioteket

Det första läget är enkelt och direkt.

Jag väljer en plats dit agenten ska skicka ett material Jag klickar på en utlösare (som Skicka till plats) Agenten skapar en kampanjuppgift i min kampanjspårare för just den tillgången

Bara detta eliminerar en massa manuellt arbete med vidarebefordran. Men den verkliga kraften kommer från det andra läget.

Alternativ 2: Schemalagd beslutsfattning

Det är i det andra läget som systemet verkligen blir ”Beyond Super Agent”.

Här använder agenten hela utbudet i resursbiblioteket för att fatta beslut på egen hand:

Den vet vilka platser ett material redan har varit på

Den känner till materialtypen och pelaren

Den visar historiken över åtgärder som vidtagits för den tillgången

📌 Utifrån det kan den fatta beslut som:

”För det här strategiska materialet som redan har använts i Islamabad och är en återhämtningsvideo, låt oss skicka en återhämtningsbild eller en mobilitetsbild härnäst.”

”För det här strategiska materialet som redan har använts i Islamabad och är en återhämtningsvideo, låt oss skicka en återhämtningsbild eller en mobilitetsbild härnäst.”

I stället för att jag ständigt ska behöva kontrollera var ett material har visats och vad som ska komma härnäst, tittar agenten på data och fattar beslut.

Varför jag använder ClickUp Chat för att samarbeta med min AI-agent

I ClickUp kan agenter arbeta över hela ditt arbetsområde. Du kan aktivera dem via automatiseringar på listor, mappar och utrymmen (som reagerar på statusändringar, nya uppgifter, fältuppdateringar), tilldela dem direkt till uppgifter, @nämna dem i uppgiftskommentarer och dokument, eller interagera med dem i ClickUp Chat genom DM:er och @nämningar.

Men det är i chatten jag tillbringar mest tid med min agent, och det finns en anledning till det.

I min chatt för Asset Library Manager har jag två mål:

Förfina agenten så att dess beslutsfattande hela tiden förbättras Få en bättre förståelse för mitt eget system genom agentens sammanfattningar och rekommendationer

Samarbeta med din Super Agent i ClickUp Chat

Chat ger mig ett gränssnitt för konversationer i realtid, nästan som att ha en kollega i beredskap. Jag kan använda det för att:

Ställ uppföljningsfrågor

Förfina mina instruktioner direkt, och

Få omedelbara rekommendationer utan att byta kontext

Det är skillnaden mellan att skicka in en begäran och att ha en dialog.

För en agent som Asset Library Manager, där beslut bygger på varandra och sammanhanget spelar roll, är det just den typen av iterativ dialog som får hela systemet att fungera.

När agenten får ett utbrott

Med tiden märkte jag något lustigt: om mitt kommando inte var tydligt, brukade agenten få ett litet ”utbrott”. Inte för att den var trasig – utan för att min uppmaning inte förberedde den för framgång.

Det är då jag alltid återvänder till de fem grundpelarna:

Har jag definierat rollen tillräckligt tydligt?

Har jag gett det rätt sammanhang och omfattning?

Har jag förklarat den beslutslogik som är viktig för mig?

Har jag specificerat ingångar och utgångar?

När dessa är på plats blir samtalet otroligt produktivt.

Stresstesta systemet med ett enkelt meddelande

Ett av mina favoritögonblick med den här agenten var att köra ett fullständigt stresstest med ett enda chattkommando.

📌 Jag sa till agenten:

”Jag vill göra ett stresstest. Starta automatiskt genom att välja slumpmässiga platser och skapa kampanjuppgifter enligt flödet. Se till att du inte missar någon del av flödet och att det inte finns några dubbletter i uppgifterna. Fråga mig vad du vill innan du kör testet.”

”Jag vill göra ett stresstest. Starta automatiskt genom att välja slumpmässiga platser och skapa kampanjuppgifter enligt flödet. Se till att du inte missar någon del av flödet och att det inte finns några dubbletter i uppgifterna. Fråga mig vad du vill innan du kör testet.”

🌟 Så här gick det till:

Agenten kom tillbaka med några förtydligande frågor Jag svarade dem direkt i chatten Agenten körde testet på alla relevanta platser Det skapade kampanjuppgifterna utan att jag behövde röra tillgångsbiblioteket manuellt

I ett samtal krävdes 15–30 åtgärder, och jag fick en tydlig känsla av var mitt system skulle kunna bryta samman när vi skalar upp.

Resultatet? Jag insåg att min konfiguration fungerade bra upp till cirka 50 platser, men om jag försökte skala upp till 100+ skulle systemet kanske få problem. Den insikten kom inte från en instrumentpanel; den kom från ett samtal med min agent.

Använda agenten som rapporteringspartner

👉🏼 Jag använder också chatten för att ställa enkla men effektiva frågor, till exempel:

”Vilka tillgångar har distribuerats under de senaste 10 timmarna?”

”Okej, hur har det sett ut de senaste 24 timmarna?”

👉🏼 Agenten svarar med en lista över tillgångar, vart de har skickats och länkar tillbaka till ClickUp. Sedan tar jag det ett steg längre:

”Ge mig en sammanfattning av de senaste 24 timmarna och rekommendera de 10 bästa platserna där dessa resurser bör distribueras härnäst – med tydlig motivering för varje rekommendation.”

”Ge mig en sammanfattning av de senaste 24 timmarna och rekommendera de 10 bästa platserna där dessa resurser bör distribueras härnäst – med tydlig motivering för varje rekommendation.”

Nu använder agenten:

Där material redan finns

Hur pelare och kreativa typer används

Vilka marknader har ännu inte utnyttjats fullt ut?

…för att rekommendera exakt vart jag ska gå härnäst – och varför.

👉🏼 Om jag vill fördjupa mig kan jag ställa följdfrågor som:

”Vilka resurser ska skickas till Tokyo härnäst?”

Agenten använder samma data och logik för att ge mig ett konkret svar.

Från en smart AI-beslutsagent till en skalbar beslutsmotor

Vid det här laget har min Asset Library Manager blivit ett stabilt AI-beslutslager ovanpå mitt ClickUp-arbetsutrymme.

Innan detta var jag ständigt:

Kontrollera användningen av material manuellt

Korsreferera platser

Fatta beslut på stående fot

Nu sköter AI-beslutsagenten denna process.

Jag fattar fortfarande det slutgiltiga beslutet när det behövs. Men jag behöver inte längre börja från noll. Och den förändringen blir allt vanligare.

Enligt en rapport från McKinsey & Company ser företag den största mätbara effekten av AI inom områden som marknadsföring, försäljning och strategi – där beslutsfattande spelar en central roll.

Nästa steg: Hur du skapar din egen AI-beslutsagent i ClickUp

Om du hanterar material på flera platser, i flera kanaler eller för flera kunder behöver du inte för evigt leva i kalkylblad och manuell vidarebefordran.

Börja med att fråga:

Vilken är den enda källan till sanning som min agent bör skydda? Är min ClickUp-konfiguration tillräckligt ren och strukturerad för att en agent ska kunna lita på den? Var behöver jag mest hjälp: flytta arbete, fatta beslut eller ta fram insikter?

Utforma sedan din första agent utifrån dessa svar.

💡 Proffstips: Skapa en fokuserad agent, inte en agent som ”gör allt”. Ge din agent: Ett tydligt ansvar

Definierade datakällor

Enkla beslutsregler

Ett strukturerat utdataformat Ju mer avgränsat omfånget är, desto bättre blir resultaten.

Slutligen, spendera tid i chatten – ställ frågor, kör stresstester och låt agenten visa dig var ditt system behöver utvecklas.

Så går du bortom automatiseringar och börjar bygga ett intelligent system i ClickUp som verkligen arbetar för din räkning.

Från AI-experiment till verkligt AI-beslutsfattande

Om du vill automatisera beslutsfattandet med AI är detta mitt bästa råd:

Sluta fundera:

❌ ”Hur kan AI hjälpa mig att göra detta snabbare?”

❌ ”Hur kan AI hjälpa mig att göra detta snabbare?”

Och börja fundera på:

✅ ”I vilka situationer bör AI fatta beslut åt mig?”

✅ ”I vilka situationer bör AI fatta beslut åt mig?”

De flesta team befinner sig fortfarande i den första fasen. De experimenterar. Testar verktyg. Automatiserar små uppgifter.

Men den verkliga fördelen uppstår när du introducerar en AI-beslutsagent i ett system som redan är strukturerat för det.

Det är då:

Arbetet avstannar beroende på människors minne

Människor slutar vara flaskhalsar i beslutsfattandet

Systemen börjar fungera med tydlighet

Det är därför detta fungerar i ClickUp.

Eftersom allt – uppgifter, data och sammanhang – finns på ett och samma ställe kan din AI-beslutsagent faktiskt se vad som händer. Och ännu viktigare: den kan agera utifrån det.