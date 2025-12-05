Hur skriver man AI-prompts? Tips, mallar och exempel

Har du någonsin bett ett AI-verktyg att ”skriva ett blogginlägg” och fått tillbaka något intetsägande eller robotlikt?

Det beror på att din prompt var för vag.

Bra AI-prompts är som bra briefs – tydliga, specifika och målinriktade. Dåliga prompts skapar bara mer arbete.

I takt med att AI blir en del av skrivande, kodning och strategi är promptskrivning nu en kreativ färdighet som är ett måste.

Den här guiden visar hur du skapar promptar som ger smartare, snabbare och mer användbara resultat – med exempel och mallar som du kan prova direkt.

Vad är en AI-prompt?

En AI-prompt är den instruktion du ger till ett AI-verktyg för att få ett svar. Det är utgångspunkten för interaktionen, och hur väl AI:n presterar beror i hög grad på hur väl instruktionen är skriven.

Om du lär dig att skriva AI-prompts, börja här: din prompt anger tonen, strukturen och djupet i resultatet.

Om din prompt är vag kommer AI att gissa, och resultaten blir oftast felaktiga. Tydliga gränser löser det problemet.

✅ Bra: ”Förvandla den här paragrafen till ett roligt faktum i formatet: ’Visste du att…?’” ❌ Dåligt: ”Gör det här mer intressant. ”

👀 Visste du att? Marknadsanalytiker uppskattar att marknaden för prompt engineering växte från cirka 0,85 miljarder dollar 2024 till cirka 1,13 miljarder dollar 2025, en CAGR på ungefär 32,7 %. Denna tillväxt beror på en ökande efterfrågan på AI-anpassning, automatisering och AI-driven innehållsgenerering.

Varför det är viktigt att skriva bra AI-prompts

Att lära sig att skapa effektiva promptar är viktigt för att få tillförlitliga resultat från AI-verktyg.

Här är varför det gör en större skillnad än de flesta inser:

Det minskar tvetydigheten i resultatet: AI fungerar bäst när den förstår exakt vad du vill ha. En välskriven prompt eliminerar vaga eller irrelevanta resultat som du behöver sortera bort i din skrivprocess. Detta gäller oavsett om du skapar blogginlägg eller försöker skriva AI-konstprompts för visuella projekt.

Du spenderar mindre tid på att revidera och köra om: När din prompt är oklar kommer du troligen att få mediokra resultat och sedan slösa tid på att justera. En effektiv prompt kommer närmare målet redan första gången, särskilt med mer komplexa AI-genererade innehåll.

Du undviker hallucinerat eller irrelevant innehåll: Dåligt formulerade promptar leder ofta till felaktiga fakta eller utfyllnadstext. Ju mer genomtänkt din prompt är, desto mindre behöver den generativa AI:n "fylla i luckorna" med potentiellt påhittad information.

Det hjälper till att upprätthålla enhetlighet i ton och struktur: Om du arbetar med flera dokument, briefs eller projekt hjälper en repeterbar promptstil till att upprätthålla en enhetlig ton, format och djup, vilket är särskilt användbart när du skalerar Om du arbetar med flera dokument, briefs eller projekt hjälper en repeterbar promptstil till att upprätthålla en enhetlig ton, format och djup, vilket är särskilt användbart när du skalerar skrivprompts mellan team.

⚡ Mallarkiv: Vill du ha färdiga exempel som du kan justera och spara? Kolla in dessa AI-promptmallar för att komma igång med ditt bibliotek!

Typer av AI-prompts (med exempel)

Låt oss gå igenom de viktigaste typerna av AI-prompts som du kommer att stöta på:

1. Instruktionsprompter

Instruktionsprompter guidar AI-modellen i att utföra en specifik uppgift eller generera ett visst resultat. Dessa prompter ger AI direkta instruktioner, såsom att skriva, sammanfatta, skissera eller förklara.

✅ Använd instruktionsprompter när du vill att AI ska producera ett definierat mål.

📌 Exempel: Skriv ett blogginlägg på 500 ord för ett FinTech-företag som introducerar sin nya app för personlig ekonomi, kallad ”BudgetBuddy”. Förklara hur appen ansluter till bankkonton, kategoriserar utgifter, skickar påminnelser om sparande och hjälper användare att sätta upp månatliga mål. Använd en vänlig ton som är lätt att förstå för förstagångsanvändare.

Skapa insiktsfulla och SEO-vänliga bloggar på några minuter med ClickUp Brain.

2. Informationsprompter

Informationsprompter hjälper dig att hämta specifika fakta, definitioner eller sammanfattningar från AI:ns kunskapsbas. Använd dem för att lära dig något eller få en tydlig förklaring utan onödiga detaljer.

✅ Använd informationsprompter när du vill ha saklig information.

📌 Exempel: Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan monolitiska och mikrotjänstarkitekturer inom mjukvaruutveckling? Förklara fördelarna och nackdelarna med respektive arkitektur, inkludera vanliga användningsfall och håll förklaringen tillräckligt icke-teknisk så att en produktchef utan kodningsbakgrund kan förstå den.

3. Kreativa promptar

Kreativa uppmaningar handlar om fantasi. De är utformade för att hjälpa AI att generera originellt innehåll, såsom berättelser, dikter, sångtexter eller till och med spekulativa bilder, med hjälp av en AI-konstgenerator. Kom ihåg att ge AI tillräckligt med utrymme att vara uttrycksfull och uppfinningsrik när du skriver AI-konstuppmaningar.

✅ Använd kreativa promptar när du vill ha nya, fantasifulla eller konstnärliga idéer.

📌 Exempel: Skriv en novell som utspelar sig i en framtid där människor kommunicerar med träd genom beröring. Huvudpersonen är en stadsplanerare som upptäcker att en hundraårig ek har minnen av marken innan den urbaniserades. Tonen ska vara reflekterande, något melankolisk och avslutas med en twist som får planeraren att ompröva sitt nästa projekt.

4. Analytiska promptar

Analytiska promptar ber AI att resonera sig fram till en lösning på ett problem, identifiera mönster eller dra slutsatser. Dessa promptar kräver kritiskt tänkande från AI-modellen, inte bara datahämtning. De används ofta inom forskning, strategi eller prognoser.

✅ Använd analytiska promptar när du vill ha genomtänkta analyser eller insikter baserade på flera variabler.

📌 Exempel: Analysera varför användningen av elscootrar minskar i stadsområden trots hög initial användning. Ge en strukturerad analys med minst tre huvudsakliga orsaker och föreslå två sätt som företag kan reagera på.

Be ClickUp Brain om datapunkter och branschtrender för forskning och rapporter.

5. Förtydligande-prompts

Förtydligandeprompter hjälper dig att fördjupa dig i en specifik del av ett tidigare svar eller en idé. Du ber AI:n att förklara något bättre eller bryta ner det ytterligare, särskilt när du skriver eller använder komplexa AI-verktyg.

✅ Använd förtydligande promptar när något är oklart eller behöver förklaras närmare.

📌 Exempel: Du nämnde att prenumerationsutmattning är ett växande problem inom DTC-företag. Kan du förklara vad som driver denna utmattning ur ett konsumentpsykologiskt perspektiv och hur varumärken kan motverka den utan att förlita sig på rabatter?

6. Hypotetiska promptar

Hypotetiska promptar låter AI-modellen utforska imaginära eller hypotetiska situationer. De är effektiva promptar för att planera framtida scenarier. Du kan till och med använda dem för att testa kreativa idéer eller bygga fiktiva världar i popkonststil för visuell berättande.

📌 Exempel: Föreställ dig en värld där internet bara är tillgängligt två timmar om dagen. Hur skulle det påverka utbildning, distansarbete, online-shopping och beteendet på sociala medier? Dela upp ditt svar i fyra avsnitt och inkludera både positiva och negativa konsekvenser.

7. Chain-of-Thought (CoT)-prompts

Chain-of-thought-prompts ber AI att gå igenom sitt resonemang steg för steg innan det ger det slutgiltiga svaret. Detta är särskilt användbart när du skriver AI-prompts för uppgifter som kräver logiskt eller strukturerat tänkande.

✅ Använd tankekedje-prompts när du bryr dig lika mycket om resonemanget som om svaret.

📌 Exempel: Ett företag säljer ett abonnemang för 150 dollar per år. I januari registrerade sig 100 kunder. Varje månad ökar antalet nya registreringar med 10 %, men bortfallsfrekvensen är 5 %. Beräkna den förväntade intäkten efter 6 månader. Visa ditt arbete steg för steg, inklusive hur bortfall och tillväxt påverkar de månatliga totalerna.

Beräkna intäkter, identifiera mönster och förfina dina strategier med ClickUp Brain.

ClickUp Brain MAX hjälper dig att omvandla idéer till handling direkt. Med Talk-to-Text på datorn kan du tala in dina utkast till promptar, innehållsidéer eller forskningsanteckningar och se dem omvandlas till ren, strukturerad text i ditt dokument eller din uppgift. Detta håller din kreativa flöde intakt och eliminerar friktionen av att byta flikar eller förlora idéer mitt i tanken. Brain MAX ger dig det snabbaste sättet att experimentera med promptar, förfina utkast och lagra allt i ett konvergerat AI-arbetsutrymme som redan förstår ditt sammanhang. Prova ClickUp Brain MAX för djupare forskning och sammanhang i hela ditt arbetsområde.

8. Promptkedjor

Prompt chaining använder resultatet från en prompt som utgångspunkt för nästa. Detta är särskilt användbart när man bygger upp lager på lager-uppgifter, såsom varumärkesutveckling eller visuell storytelling.

✅ Använd promptkedjor när du skapar flerstegsuppgifter eller förfinar resultatet i flera steg.

📌 Exempel: Steg 1: Skapa tre unika varumärkesnamn för ett miljövänligt tvättmedel

Steg 2: Ta det andra namnet och skriv en varumärkesberättelse på ett stycke som tilltalar urbana millennials som värdesätter hållbarhet och design.

Steg 3: Baserat på varumärkets historia skriver du ett 30 sekunder långt manus för en YouTube-annons som presenterar varumärket på ett fräscht och optimistiskt sätt.

Hur man skriver effektiva AI-prompts: steg för steg

Nu när du vet varför bra promptar är viktiga, låt oss gå igenom hur man skriver dem steg för steg 👇

Steg 1: Var tydlig och specifik

De flesta AI-fel börjar med en vag prompt. Om din inmatning är allmän blir resultatet också allmänt. Istället för att säga:

”Skriv om ledarskap för LinkedIn.”

Prova något i stil med:

”Skriv ett LinkedIn-inlägg om varför empatiskt ledarskap leder till bättre teamprestanda. Låt inte predikande. Använd en självsäker men tillmötesgående ton.”

Den enda förändringen gör hela skillnaden.

Här är några tips som kan hjälpa dig:

Var tydlig med vad du vill: Gå rakt på sak. Säg "Skriv ett kallt e-postmeddelande till en SaaS-lead som har besökt vår prissida två gånger", inte "Hjälp mig att sälja programvara".

Undvik fyllnadsord: Hoppa över ord som kanske, skulle du kunna eller om möjligt. AI behöver inte artighet. Den behöver tydlighet.

Ankra din avsikt i verb: Börja din prompt med en handling: Skriv, sammanfatta, förklara, lista, brainstorma, beskriv. Dessa talar om för AI vad den ska göra från början.

💡 Proffstips: Långa promptar är inte automatiskt bättre. Tydlighet är viktigare än längd. En stark mening kan vara bättre än en lång och svamlig paragraf.

När du börjar skriva och förfina promptar kommer du snabbt att inse att du behöver ett ställe att lagra dem på. Du behöver ett ställe där du kan experimentera, se över vad som fungerat och följa hur du förbättrats.

Det är där ClickUp Docs kommer till hjälp. Skapa ett särskilt dokument för dina AI-prompts och organisera dem efter användningsfall, avdelning eller uppgiftstyp.

Skissa, organisera och förfina AI-prompts i ClickUp Docs.

Till exempel:

Ett avsnitt för marknadsföringsprompter (annonser, landningssidor, e-posttexter)

Ytterligare ett stöd (svar på ärenden, uppföljningar, tonjusterare)

Några exempel som du har provat och förbättrat, sida vid sida

Visuella konstprompter för din grafik

Varje avsnitt kan ha rubriker, hopfällbara listor och till och med live-samarbete om du förfinar promptar som ett team.

💡 Proffstips: Skapa en tabell med "Dåliga promptar/Bättre promptar" i ditt dokument så att alla kan lära sig av verkliga iterationer. Med tiden kommer du att upptäcka mönster som gör dig till en skickligare promptförfattare.

Steg 2: Ange sammanhang (roll, målgrupp, format)

Kontexten hjälper AI att förstå vem den ska vara, vem den talar till och hur budskapet ska formuleras. Så här bygger du in kontexten i dina promptar:

1. Ställ in rollen

Denna rad fastställer AI:ns roll och perspektiv så att den kan svara "i karaktär" med större konsekvens och sammanhang.

Du är kundsupportchef...

Agera som en senior HR-chef som skriver ett internt memo...

Låtsas att du är en UI/UX-designer som granskar en hemsida...

Du är en ledande promptingenjör som tränar AI-modellen

2. Definiera målgruppen

Låt AI veta vem meddelandet är riktat till. Det hjälper till att anpassa språk, ton och djup.

…skriver till en icke-teknisk grundare…

…förklara detta för förstagångsanvändare…

…riktat till seniora utvecklare som granskar öppen källkodsverktyg…

3. Ange formatet

Genom att tala om för AI:n vilken struktur den ska följa kan du undvika att få ut en massa text. Detta är särskilt viktigt när formatet har betydelse, till exempel i ett e-postmeddelande jämfört med en pitchdeck-beskrivning.

Några sätt att specificera:

Formatera som en punktlista med för- och nackdelar

Skriv en blogginledning på tre stycken med en hook, insikt och CTA

Använd en tabell som jämför funktioner mellan olika verktyg

När du har lagt till en roll, en målgrupp och ett format kan du förfina prompten med ClickUp Brain. Detta är särskilt användbart när du fortfarande lär dig att skriva effektiva promptar. Även erfarna användare förlitar sig på förfining för att få resultat av högre kvalitet.

Anta att du har skrivit ett utkast till ett LinkedIn-inlägg, men är osäker på om det är tillräckligt tydligt. Be ClickUp Brain att förbättra det med avseende på tydlighet, ton eller struktur.

Här blir AI en partner i din kreativa process och hjälper dig att utforma mer precisa och genomtänkta promptar så att dina resultat är användbara från första stund.

📮 ClickUp Insight: 62 % av våra respondenter förlitar sig på konversationsbaserade AI-verktyg som ChatGPT och Claude. Deras välbekanta chatbot-gränssnitt och mångsidiga funktioner – för att generera innehåll, analysera data och mycket mer – kan vara anledningen till att de är så populära inom olika roller och branscher. Men om en användare måste byta till en annan flik för att ställa en fråga till AI varje gång, ökar den mentala kostnaden för det ständiga kontextbytet med tiden. Men inte med ClickUp Brain. Det finns direkt i ditt arbetsområde, vet vad du arbetar med, förstår enkla textprompter och ger dig svar som är mycket relevanta för dina uppgifter! Upplev en fördubbling av produktiviteten med ClickUp!

🎥 Se verkliga exempel på prompt-engineering och bekanta dig med AI som förstår ditt arbetsflöde utan långa prompts.

Steg 3: Definiera utdataformat eller längd

Tänk dig att du ger din designer en brief som bara säger: "Gör det snyggt." Det skulle du aldrig göra – och att skriva prompts är inte annorlunda.

Ju mer precis du är när det gäller formatet och storleken på resultatet, desto mindre tid behöver du lägga på att rätta till röriga svar eller be AI:n att försöka igen.

Så fråga dig själv:

Vill du informera snabbt ? → Använd punktlistor eller numrerade listor.

Vill du bygga upp ett fall eller berätta en historia ? → Be om strukturerade stycken

Behöver du jämföra alternativ ? → Be om en tabell med rubriker

Vill du bara ha en hook? → Be om en enradig text på högst 25 ord.

Ibland är problemet att du inte vet vilket format som fungerar bäst. I sådana fall kan du använda ClickUp Brain som din AI-skrivassistent.

Innan du ens skriver din prompt, fråga dig själv:

”Vad är det bästa sättet att presentera produktfördelar i ett lanseringsmeddelande?”

”Ska jag använda ett stycke, en lista eller en tabell för det här nyhetsbrevet?”

”Jag vill lyfta fram en grundares historia på LinkedIn. Vilket format ger mest engagemang?”

Använd ClickUp Brain för att brainstorma format, ordräkning och mycket mer.

Istället för att gissa kan ClickUp Brain föreslå den ideala strukturen baserat på ditt mål, till exempel engagemang eller skannbarhet (plus ordantal).

Steg 4: Testa, förfina och upprepa

Även en detaljerad prompt kan ge ett resultat som känns för stelt, för långt, för ytligt eller fel i tonen. Det betyder inte att prompten misslyckades – det betyder att du har nått början på ett fungerande utkast.

Här är en enkel loop 👇 Prova 2–3 snabba versionerIbland kommer två olika promptar dig närmare målet än en enda kraftigt redigerad. Jämför dem och välj de bästa delarna. Kör prompten en gångSträva inte efter perfektion från början. Skapa en version och se hur den fungerar. Granska resultatet kritiskt Fråga dig själv: Stämde tonen med vad jag hade tänkt mig? Saknas något viktigt eller är något överförklarat? Skulle en annan struktur (lista, berättelse, tabell) förbättra tydligheten? Förfina en variabel i tagetÄndra målgrupp, format eller ton – men inte alla tre samtidigt.

I det här skedet kan du använda ClickUp Docs för att hantera testning och förfining av dina promptar. Du kan skapa en enda källa till sanning där dina promptutkast, AI-resultat och feedback samlas.

Skissa och förfina promptar i ett ClickUp Doc med livekommentarer och tydlig formatering sida vid sida.

Skapa ett dokument för varje projekt eller användningsfall. I dokumentet kan du:

Spara dina första utkast till promptar och märk vad de var avsedda att göra.

Klistra in AI-utdata direkt nedan för att jämföra sida vid sida.

Skriv en kort anteckning om vad som inte fungerade (tonfall? djup? struktur?).

Lägg till en förfinad version nedan så att dina förbättringar dokumenteras.

När du har testat några olika varianter kan du be en kollega granska promptarna. De kan lämna kommentarer om formuleringar och struktur eller till och med föreslå hur man kan skriva om en prompt så att den passar en specifik kanal, till exempel genom att förkorta den för ett Twitter-inlägg eller förenkla den för en icke-teknisk publik.

På så sätt kan du skapa en versionshistorik som du kan lära dig av. Och om något fungerar bra kan du kopiera den slutliga prompten till ditt delade promptbibliotek för senare användning.

🧠 Rolig fakta: 2018 såldes ett porträtt skapat av AI på Christie's för svindlande 432 500 dollar, över 40 gånger mer än det uppskattade värdet, vilket gjorde det till ett av de första maskinproducerade konstverken som överträffade verk av ikoniska konstnärer som Andy Warhol och Roy Lichtenstein.

Steg 5: Spara och återanvänd vinnande promptar

Varje bra prompt du skriver är en genväg för nästa gång. Om du planerar att samla in prompts som fungerar bra, kom ihåg:

Spara promptar med sammanhang: Klistra inte bara in prompten i ett dokument. Lägg till ”varför”: Vad användes resultatet till? Vad gjorde prompten effektiv? Vilken typ av ton eller struktur fungerar bäst för den? Vad användes resultatet till? Vad gjorde prompten effektiv? Vilken typ av ton eller struktur fungerar bäst? Spara olika versioner av dina promptar: Ibland passar V1 bra för kortare innehåll, medan V2 fungerar bättre för formellt innehåll. Spara båda och lägg till korta etiketter som: ”Informell ton”, ”Teknisk målgrupp”, ”Socialt vänlig”. ”Avslappnad ton” ”Teknisk publik” ”Socialt vänligt” Återanvänd med avsikt: En stark prompt för en bloggintroduktion kan ofta anpassas till: LinkedIn-krok E-postöppnare Uppföljning av försäljning LinkedIn-krok E-postöppnare Uppföljning av försäljning

Vad användes resultatet till?

Vad gjorde prompten effektiv?

Vilken typ av ton eller struktur fungerar bäst?

”Avslappnad ton”

”Teknisk publik”

”Socialt vänligt”

LinkedIn-krok

E-postöppnare

Uppföljning av försäljning

Ju mer du återanvänder medvetet, desto mer självsäker blir du när det gäller att skala upp produktionen, utan kaos.

🔄 Jämförelse av prompt före/efter

❌ Innan ✅ Efter (sparat och återanvändbart) Skriv ett inlägg på sociala medier om ClickUp, verktyget för produktivitet och projektplanering. Skriv ett LinkedIn-inlägg där du presenterar ett AI-drivet projektplaneringsverktyg, ClickUp. Börja med ett vanligt problem som att jonglera uppgifter mellan olika plattformar. Lyft fram hur den här funktionen centraliserar tidslinjer, uppgifter och teamuppdateringar (och till och med AI). Avsluta med en fråga som uppmanar yrkesverksamma att dela med sig av hur de hanterar projektkaos idag. Håll tonen koncis, genomtänkt och ledarskapsinriktad. Ordantal 200 ord, använd en blandning av lista och styckeformat.

Se själv:

❌ Före (tråkigt!)

✅ Efter (blev just bättre!)

Få precisa, raka svar varje gång på ClickUp Brain.

Ramverk för promptskrivning att prova

Om du vill förbättra AI:s resultat bör du börja med att förbättra dina indata. Bra promptar kommer från tydliga och detaljerade instruktioner, särskilt när du använder verktyg som ClickUp Brain eller bygger arbetsflöden som bygger på generativ AI.

Här är åtta ramverk för promptskrivning som hjälper dig att få bättre och mer specifika resultat inom uppgifter som skrivande, strategi och till och med konstprompts.

1. Roll + uppgift + mål

Format: ”Agera som [roll] och hjälp mig [uppgift] så att jag kan [mål]. ”

📌 Exempel på prompt: Agera som UX-forskare och hjälp mig att skriva enkätfrågor så att jag kan ta reda på varför användare avbryter köpet vid kassan.

2. C. R. A. F. T. (Kontext – Roll – Åtgärd – Format – Ton)

Denna detaljerade promptstruktur bryter ner varje aspekt av en begäran för att säkerställa samstämmighet i tonfall, syfte och leverans.

Komponent Vad det frågar Exempel Kontext Hur ser situationen ut? Vi lanserar en ny produktivitetsapp Roll Vem ska AI agera som? En produktmarknadsförare Åtgärd Vad vill du få gjort? Skriv ett e-postmeddelande om produktlansering Format Vilken struktur? Kort e-postmeddelande med rubrik, CTA och brödtext Ton Vad är rösten? Energisk och övertygande

3. P. A. S. (Problem – Agitation – Solution)

P. A. S. är ett berättarramverk som används inom marknadsföring och copywriting för att rama in målgruppens problem och positionera din lösning som svaret. Detta är ett utmärkt ramverk för copywriting som blir ännu bättre med AI-prompts.

📌 Exempel på prompt: Skriv en landningssida för en tidsspårningsapp med hjälp av P. A. S. Målgruppen är frilansande designers.

4. Mål – Hinder – Vägledning

GOG-ramverket hjälper AI att resonera genom begränsningar och föreslå lösningar eller idéer med avvägningar i åtanke.

📌 Exempel på prompt: Jag vill öka antalet prenumeranter på mitt nyhetsbrev till 5 000 på tre månader, men har ingen budget för annonsering. Föreslå en innehållsbaserad tillväxtplan.

5. R. A. G. (Hämta – Förstärka – Generera)

R. A. G-promptstrategin används ofta i avancerade AI-system. Den hämtar relevant information, lägger till sammanhang och genererar det slutliga svaret.

Hämta : Vilket basinnehåll vill du ta hänsyn till?

Augment : Vilken ytterligare kontext eller instruktion är till hjälp?

Generera: Vad är det önskade resultatet?

📌 Exempel på prompt: ”Här är råa kundintervjuer [klistra in]. Sammanfatta de tre vanligaste problemen och ge ett förslag på lösning för varje problem. Formatera i en tabell.”

Det finns ett växande ekosystem av verktyg som hjälper dig att få inspiration, experimentera snabbare och till och med skapa mallar för det som fungerar.

1. Marknadsplatser för promptar

Dessa plattformar erbjuder förskrivna promptidéer som skickats in av skapare och användare i communityn. Detta är utmärkt för att utforska olika användningsfall eller lära sig promptstrukturen.

PromptBase : En marknadsplats där du kan köpa och sälja högpresterande promptar för olika AI-modeller.

FlowGPT : Ett community-drivet bibliotek med delade promptar, sökbara efter kategori och modelltyp.

PromptHero : Samlingar av utvalda promptar för bildgenerering , skrivande, kodning och mer, särskilt starka för visuella verktyg som Midjourney och andra ledande AI-konstverktyg.

2. Generatorer för AI-prompts

Dessa hjälper dig att skapa bättre promptar genom att ge dig strukturerade indata – som mål, målgrupp och format – och sedan generera hela prompten baserat på det.

AIPRM : Ett Chrome-tillägg för ChatGPT som lägger till ett bibliotek med promptar organiserade efter marknadsföring, SEO och produktivitet.

PromptPerfect : Optimerar din prompt för prestanda i modeller som GPT-4, Claude eller Bard.

ClickUp Brain : Hjälper dig att skapa bättre promptar genom att föreslå struktur, ton och format baserat på ditt mål. Du kan markera en grov prompt och be Brain att förbättra tydligheten, anpassa den för en annan målgrupp eller omstrukturera den till en lista, ett stycke eller ett e-postmeddelande. : Hjälper dig att skapa bättre promptar genom att föreslå struktur, ton och format baserat på ditt mål. Du kan markera en grov prompt och be Brain att förbättra tydligheten, anpassa den för en annan målgrupp eller omstrukturera den till en lista, ett stycke eller ett e-postmeddelande.

3. ClickUp AI-promptmallar

Du behöver inte uppfinna dina promptar på nytt varje måndag morgon. Med ClickUp Brain-promptmallar kan du spara de som fungerar och aldrig behöva skriva från grunden igen.

Vad gör det så kraftfullt? Du är inte begränsad till generiska, förifyllda mallar. Du kan skapa dina egna, baserade på exakt vad du behöver.

Planerar du en produktlansering? 👉 Spara din favoritprompt för att skriva ett energifyllt meddelande med en slagkraftig CTA.

Kör support? 👉 Skapa en prompt som skriver om återbetalningssvar med empati och varumärkets röst intakt.

Gör du allt själv? 👉 Skapa en återanvändbar prompt som förvandlar spridda anteckningar till tydliga veckovisa uppdateringar.

När du har hittat ett format som fungerar är det bara att spara. Nästa gång är det bara ett klick bort.

👀 Visste du att? 62 % av organisationerna säger att de redan experimenterar med AI-agenter, vilket signalerar en övergång från passiv assistans till aktiv, autonom exekvering.

Vanliga fel i promptar som du bör undvika

Även erfarna användare missar ibland målet. Här är vad du ska tänka på när du försöker skapa promptar som faktiskt fungerar.

Skriva utan referenspunkt: Att hoppa in i en prompt utan utgångspunkt leder ofta till spridda resultat. Använd ett tydligt format, exempel eller tidigare resultat så att AI:n vet vilken riktning den ska följa.

Otillräcklig kontext: AI kan inte läsa dina tankar. Ju mer kontext du ger, såsom tonfall, målgrupp eller format, desto skarpare och effektivare blir resultatet.

Förutsatt att AI:n kan tolka avsikten: Utan en specifik uppgift kan modellen missa ditt mål helt. Avsiktsigenkänningen förbättras när du tydligt anger vad du vill ha: en sammanfattning, en rubrik, ett manus eller ett första utkast.

Använda fyllnadsord istället för funktion: Fluffiga promptar som "Kan du hjälpa mig med det här?" hjälper inte mycket. Var resultatinriktad och använd handlingsverb för att guida modellen mot rätt struktur.

Behärska promptskrivning och skala upp ditt arbetsflöde med ClickUp

Att skriva en enda AI-prompt kan vara enkelt. Men den större frågan är om du kan göra det bra och upprepade gånger, över olika team?

Utan en dokumenterad process eller struktur börjar det bli rörigt. Du strävar efter tydlighet, ton, resultat, format, sammanhang och allt detta under press.

I takt med att AI blir allt mer integrerat i arbetsflöden behöver du ett system för att skapa promptar, testa dem och återanvända dem.

Det är där ClickUp kommer in. Docs hjälper dig att dokumentera och förfina ditt arbete. ClickUp Brain förbättrar och anpassar det, och AI-åtkomst på uppgiftsnivå låter dig generera innehåll där du redan arbetar. Tillsammans hjälper dessa funktioner dig att gå från trial-and-error till repeterbara resultat av hög kvalitet.

🧠 Börja bygga ditt promptbibliotek i ClickUp, helt gratis.