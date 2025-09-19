De 13 bästa Agentic AI-verktygen för att automatisera komplexa arbetsflöden 2025

Vi har alla samma 24 timmar på ett dygn, men hur vi använder dem avgör vår produktivitet. Studier visar att 83,13 % av yrkesverksamma tillbringar upp till en tredjedel av sin vecka i möten.

Med oändliga samtal, möten, e-postmeddelanden och dokumentation som tar över din dag kan du känna att du lägger mer tid på att "arbeta med arbetet". Det är här Agentic AI-verktyg kommer in i bilden.

Genom att utnyttja intelligenta agenter som kan automatisera komplexa arbetsflöden och analysera stora mängder data kan yrkesverksamma återta bortkastade timmar och fokusera på mer värdefulla uppgifter. Dessa AI-verktyg förändrar redan hur företag som strävar efter ökad effektivitet hanterar sitt dagliga arbete.

I den här artikeln går vi igenom några av de bästa agentiska AI-verktygen som du kan använda för att lätta på arbetsbördan och göra din dag smidigare.

Här är en snabb jämförelse av de bästa Agentic AI-programvarorna för att hjälpa dig att välja rätt baserat på viktiga funktioner, priser och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Prissättning* ClickUp Allt-i-ett-arbetshantering med AI-projektplanering för team av alla storlekar ClickUp Brain AI, automatisering av uppgifter, fördefinierade och anpassade AI-agenter, schemaläggningsmallar, vyer för arbetsbelastning och tidslinje, över 1 000 integrationer Gratis plan; Anpassningar för företag LangChain Agents Anpassade AI-agenter för utvecklare och teknikteam Multiagentkoordinering, minnesstöd, verktygs- och API-kedjor, Python- och JS-bibliotek, observabilitetsverktyg Gratis; betalda abonnemang från 39 $/månad per användare AutoGPT Öppen källkod, kontinuerliga AI-agenter för små team Händelseutlösta kontinuerliga agenter, öppen källkodsramverk, Docker/självhosting, arbetsflödesbibliotek, övervakning och analys Anpassad prissättning AutoGen Samarbete mellan flera agenter för forskning och problemlösning för individer och små team Planner/Doer/Reviewer-agenter, asynkron meddelandehantering, integration av externa verktyg, felsökning och observerbarhet, Python/. NET-stöd Anpassad prissättning Microsoft Copilot Daglig produktivitet i Microsoft 365 för företag Sammanfattningar av teammöten, innehållsskapande i Word och PowerPoint, Excel-insikter, Copilot Studio för anpassade agenter Gratis; betalda abonnemang från 30 USD/månad per användare CrewAI Multiagent-arbetsflöden för stora företag No-code studio, Python-ramverk, agentroller (forskare/analytiker/support), moln- och lokal distribution, ROI-spårning Öppen källkod AgentGPT Autonoma uppgiftsdrivna agenter för små team Uppdelning av mål i uppgifter, automatiserad forskning och rapportering, integrerade API:er, idégenerering, nybörjarvänligt användargränssnitt Gratis; betalda abonnemang från 40 $/månad per användare Zapier AI Integrera AI i befintliga verktyg för medelstora till stora team AI-byggare med över 8 000 appar, chattbottar/gränssnitt/tabeller, Copilot för påminnelser, förkonfigurerade Zaps, fil- och CRM-automatiseringar Gratis; Betalda abonnemang från 29,99 $/månad per användare Adept AI Komplex automatisering av arbetsflöden för företag Naturligt språk till handling, multimodala modeller, Web VQA för dokument/PDF-filer, egenutvecklad aktiveringslager, planering och utförande Anpassad prissättning UiPath Storskalig företagsautomatisering för Enhetlig samordning för AI-agenter, människor och robotar, dokumentförståelse, Agent Builder med låg kod, över 40 företagsintegrationer Gratis; betalda abonnemang från 25 USD/månad per användare Orby Revisionsklar, högstadiers automatisering för företag Neuro-symbolisk AI, Large Action Model (LAM), processupptäckt, dokumentförståelse, efterlevnad på företagsnivå Anpassad prissättning Beam Branschspecifik AI-personal för stora team i reglerade branscher Färdiga agenter för HR, ekonomi, hälso- och sjukvård, detaljhandel och juridik, AgentOS-plattform, modulär design, kontinuerliga inlärningsarbetsflöden Anpassad prissättning AskUI Automatisering mellan olika enheter med Vision AI för små till medelstora team Automatisering av arbetsflöden i Windows/Mac/Linux/iOS/Android, Vision Agents för UI-testning, dokumenthantering, integrationer från tredje part Gratis; Betalda abonnemang från 57 $/månad per användare

Det som kännetecknar de flesta AI-verktyg är att de svarar på kommandon. Det är här Agentic AI-verktyg gör skillnad.

De är artificiella intelligenssystem som är byggda för att fungera mer självständigt än traditionell AI. Det innebär att de kan sätta upp mål, planera steg och följa upp med minimal mänsklig inblandning.

I stället för att en chef lägger timmar på att samordna uppgifter mellan olika team kan ett agentiskt AI-system till exempel tilldela ansvar, skicka påminnelser och uppdatera framstegen i realtid.

Inom kundsupport kan det lösa vanliga problem och samtidigt flagga endast de riktigt komplexa fallen för en mänsklig medarbetare att ta hand om.

Genom att kombinera resonemang, beslutsfattande och möjligheten att använda externa verktyg kan dessa verktyg göra följande för dig:

Spara tid genom att hantera rutinuppgifter och flerstegsprocesser

Minska behovet av ständig övervakning så att teamen kan fokusera på mer värdeskapande arbete.

Anpassa dig till nya situationer med bättre beslutsfattande och kontextuell förståelse.

Lär dig av tidigare resultat för att fortsätta förbättras över tid.

Agentiska AI-verktyg går från att vara enkla copiloter till AI-agenter som planerar, agerar och anpassar sig över hela din stack. Att välja rätt innebär att hitta agentiska AI-plattformar som passar ditt verkliga arbete, inte bara en lista med funktioner.

Här är ett enkelt sätt att bedöma vad som kan hjälpa dig att automatisera komplexa arbetsflöden och förbättra det dagliga arbetet:

Passar perfekt för ditt användningsfall med rätt mix av autonomi och mänsklig granskning.

Sömlös integration med befintliga företagssystem och externa verktyg som du redan använder.

Stark säkerhet och styrning med roller, revisionsspår och policykontroller

Pålitlig samordning för samarbete mellan flera agenter, minne och sammanhang i komplexa arbetsflöden

Beprövad skalbarhet och support så att arbetsflödena förblir snabba under belastning och är lätta att övervaka.

💡Proffstips: Börja i liten skala med ett högvärdigt arbetsflöde inom support, drift eller marknadsföring, och utöka sedan när resultaten är tydliga. Koppla mål för naturligt språk till verktyg som Slack, Jira, Salesforce eller ditt datalager, och prova öppna ramverk som Microsoft Semantic Kernel för att integrera smidigt utan tung anpassad kod. Håll skyddsräcken enkla och synliga så att autonoma agenter förblir hjälpsamma och pålitliga.

Nu när vi har gått igenom vad agentisk AI är och hur man väljer rätt plattform, ska vi titta på några av de bästa agentiska AI-verktygen som verkligen gör skillnad för team.

1. ClickUp (Bäst för team som behöver AI-driven projektledning)

Förvandla en kampanjbrief till en fullständig projektplan med uppgifter, deadlines och ansvariga på några minuter med ClickUp Brain

De flesta AI-verktyg lovar att spara tid åt dig, men många känns i slutändan bara som tillägg. De kan svara på en fråga eller skriva ett utkast till en anteckning, men de förstår sällan helheten i ditt arbete.

ClickUp har en annorlunda approach. Dess AI är inte bara ytterligare en funktion i en projektledningsapp. ClickUp Brain förstår sammanhanget i din arbetsmiljö, automatiserar arbetsflöden med flera steg och ger förslag för att hålla ditt team på rätt spår.

Automatiserad projektkoordinering med ClickUp Brain

Markera hinder, föreslå omfördelningar och anpassa tidsplaner för att hålla arbetet igång med ClickUp Brain

Föreställ dig ett marknadsföringsteam som ska lansera en ny kampanj. Normalt skulle projektledaren spendera en halv dag på att skapa uppgifter, sätta deadlines och påminna folk om vad som behöver göras. Med ClickUp Brain laddas briefen upp en gång, och AI:n lägger upp planen, fördelar ansvar och uppdaterar framstegen allteftersom arbetet fortskrider.

Det förhindrar också att tvärfunktionella projekt hamnar i silos. Brain övervakar aktiviteten i alla system och säkerställer att uppdateringar i realtid flödar överallt. När ett Jira-ärende stängs uppdateras den länkade ClickUp-uppgiften omedelbart och Slack-meddelanden skickas ut till berörda parter utan att någon behöver ingripa.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain MAX:s Talk to Text för att fånga upp idéer när du är på språng. Att tala är upp till fyra gånger snabbare än att skriva (220 ord per minut jämfört med 45), vilket motsvarar ungefär 1,1 sparade dagar varje vecka. Och eftersom ClickUp Brain MAX ansluter till flera premium-AI-modeller som GPT-5, Claude och Gemini kan du ersätta flera verktyg på en gång och minska kostnaderna med upp till 88 % istället för att jonglera med olika appar.

Heltäckande kundsupport med ClickUp AI-agenter

Lös repetitiva supportärenden från början till slut så att ditt team kan fokusera på komplexa fall med ClickUp AI Agents

ClickUp Brain utmärker sig inom projektplanering, och ClickUp AI Agents tillför samma intelligens till kundsupporten.

Dessa agenter är byggda för att göra mer än att kategorisera eller tagga ärenden – de kan lösa rutinärenden från början till slut. Återställning av lösenord, uppdatering av prenumerationer eller kontroll av orderstatus hanteras automatiskt, ända ner till att svara kunden och uppdatera CRM-poster.

För mer känsliga eller ovanliga ärenden vet AI när det är dags att träda åt sidan. Dessa ärenden eskaleras till en mänsklig agent, men med all kontext snyggt sammanfattad. Det innebär mindre tid att gräva i anteckningar och mer tid att ge genomtänkt support.

📌 Exempel: Ett SaaS-företag använde ClickUp Brain för att behandla hundratals enkla ärenden varje dag. AI-agenterna skickade automatiskt bekräftelser, avslutade ärenden och höll register uppdaterade. Detta frigjorde det mänskliga teamet så att de kunde fokusera på de typer av problem där empati och kreativitet verkligen spelar roll.

Resultatet blir en snabbare och smidigare upplevelse för kunderna och ett supportteam som känner sig mindre belastat av repetitiva uppgifter.

Med funktioner som arbetsbelastningsbalansering, intelligent uppgiftsfördelning och proaktiva påminnelser inbyggda, säkerställer ClickUp AI Agents att teamen kan fokusera på mer värdefulla arbetsuppgifter medan systemet tar hand om resten.

Du kan välja att använda de förinstallerade Autopilot Agents i ClickUp eller skapa dina egna för specifika användningsfall.

Om du undrar hur ClickUp Brain automatiserar uppgifter för att undvika förseningar och minska din arbetsbelastning, här är en snabbguide:

ClickUps bästa funktioner

Förvandla projektbeskrivningar till fullständiga projektplaner med ClickUp Brain.

Synkronisera uppgifter och uppdateringar mellan ClickUp, Jira och Slack automatiskt.

Lös repetitiva supportärenden med AI-agenter

Tilldela uppgifter på ett intelligent sätt baserat på arbetsbelastning och tillgänglighet.

Spara mötesanteckningar, transkriptioner och åtgärdspunkter med ClickUps AI Notetaker

Begränsningar för ClickUp

Kan kännas överväldigande för små team som börjar med grundläggande behov

Avancerade AI-funktioner som Brain MAX är endast tillgängliga i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 400 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-recension noterade:

Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu även ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu även ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

2. LangChain Agents (bäst för utvecklare som bygger anpassade AI-agenter)

via LangChain

LangChain erbjuder verktyg för att bygga, samordna och distribuera autonoma AI-agenter som kan hantera komplexa arbetsflöden i flera steg. Det låter dig forma dina egna AI-agenter för verkligt arbete, ansluta dem till de appar du redan använder och guida flera agenter att hantera komplexa arbetsflöden utan mycket krångel.

Med LangChain kan du börja i liten skala och sedan växa. Lägg till minne så att din agent kommer ihåg sammanhanget. Anslut sökning, data eller enkla åtgärder. Låt agenten planera några steg, prova dem och rapportera tillbaka.

Dess visuella agent-IDE, LangGraph Studio, hjälper dig att bygga agenter snabbare.

LangChains bästa funktioner

Skapa anpassade intelligenta agenter som anropar verktyg och samarbetar för att slutföra flerstegsuppgifter.

Lägg till minne så att konversationer och uppgiftshistorik förblir användbara

Kombinera modellleverantörer, datalager och API:er efterhand som dina behov växer.

Strömma steg i realtid så att du kan se hur uppgifterna utförs och ingripa när det behövs.

Koordinera komplexa arbetsflöden med flera steg med hjälp av LangChain Expression Language (LCEL).

Begränsningar för LangChain

Kräver grundläggande kodningskunskaper för att få ut mesta möjliga nytta

Snabba releaser kan innebära fler uppdateringar av din konfiguration.

Mer än du behöver för enkla engångsautomatiseringar

Priser för LangChain

Utvecklare : Börja gratis, betala sedan efterhand

Plus : 39 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

LangChain-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om LangChain

Denna G2-recension lyfte fram:

Det jag gillar mest med LangChain är hur smidigt det hjälper till att koppla samman stora språkmodeller (som OpenAI eller Cohere) med verkliga verktyg, data och API:er. Det handlar inte bara om att ge en modell instruktioner – det handlar om att kedja ihop olika steg.

Det jag gillar mest med LangChain är hur smidigt det hjälper till att koppla samman stora språkmodeller (som OpenAI eller Cohere) med verktyg, data och API:er från den verkliga världen. Det handlar inte bara om att ge en modell instruktioner – det handlar om att kedja ihop olika steg.

3. AutoGPT (Bäst för öppna källkodsbaserade, kontinuerliga AI-agenter)

via AutoGPT

I en nära framtid förväntas nästan 7 av 10 kundinteraktioner med leverantörer hanteras av autonoma verktyg. Det är en stor förändring som visar hur snabbt företag lutar sig mot AI-agenter för att sköta vardagliga uppgifter.

AutoGPT passar perfekt in i denna framtid. Till skillnad från många plattformar som låser in dig i en svart låda är AutoGPT öppen källkod och byggd för flexibilitet. Du kan själv vara värd för den, bygga dina egna agenter eller använda färdiga sådana.

När de väl har konfigurerats kan dessa agenter köras kontinuerligt, triggas av händelser och hantera flerstegsarbetsflöden från början till slut.

AutoGPT:s bästa funktioner

Skapa kontinuerliga AI-agenter som aktiveras av triggers och hanterar flerstegsuppgifter.

Utforma automatisering av arbetsflöden utan krånglig installation med hjälp av lågkodsblock.

Snabba upp vanliga användningsfall med Agent Builder och ett bibliotek med färdiga agenter.

Spåra utförandet av uppgifter och förbättra tillförlitligheten med inbyggd övervakning och analys.

Utnyttja öppen källkods flexibilitet för att lägga till verktyg, API:er och anpassad logik för komplexa arbetsflöden.

Begränsningar för AutoGPT

Självhosting och Docker-installation kan vara tidskrävande för icke-tekniska team.

Du betalar fortfarande för användning av modell-API och externa verktyg.

Molnplattformen är i begränsad lansering, så vissa funktioner kan kräva tillfälliga lösningar.

Priser för AutoGPT

Anpassad prissättning

AutoGPT-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📮 ClickUp Insight: I vår undersökning uppgav endast 10 % av respondenterna att de använder röstassistenter (4 %) eller automatiserade agenter (6 %) för AI-uppgifter, medan en betydligt större andel, 62 %, föredrar konversationsverktyg som ChatGPT och Claude. Den lägre användningen av assistenter och agenter kan ha att göra med att de är mer inriktade på specifika arbetsflöden eller handsfree-användningsfall. ClickUp ger dig det bästa av två världar. ClickUp Brain fungerar som en konversationsbaserad AI-assistent som kan hjälpa dig med en rad olika användningsfall. Å andra sidan kan AI-drivna agenter inom ClickUp Chat-kanaler svara på frågor, prioritera problem eller till och med hantera specifika uppgifter!

4. AutoGen (Bäst för flexibla experiment och forskning med flera agenter)

via AutoGen

Vid det här laget vet vi att de flesta Agentic AI-verktyg fungerar som soloassistenter. De kan svara på en fråga eller automatisera ett steg, men de fungerar sällan bra i situationer där teamwork och iteration är viktigt.

AutoGen, utvecklat av Microsoft Research, har en annan approach. Det är ett öppet källkodsramverk utformat för samarbete mellan flera agenter, där flera intelligenta agenter kan dela information, dela upp roller och lösa problem tillsammans.

Istället för att förlita sig på en enda modell för att hantera allt i en enda prompt, uppmuntrar AutoGen dig att tänka i konversationer.

Du kan till exempel ha en Planner-agent som bryter ner mål, en Doer-agent som utför steg och till och med en Reviewer-agent som kontrollerar kvaliteten.

AutoGens bästa funktioner

Möjliggör samarbete mellan flera agenter för problemlösning och forskning

Stöd asynkron meddelandehantering för skalbara, distribuerade arbetsflöden

Tillåt integration med externa verktyg, API:er och minne för starkare AI-funktioner.

Tillhandahåll verktyg för övervakning och felsökning för att spåra utförandet av uppgifter.

Erbjud språköverskridande support med Python och . NET för företagsapplikationer.

Begränsningar för AutoGen

Bättre lämpad för prototyputveckling än för produktionsanvändning i företag.

Dokumentation och lärresurser är fortfarande begränsade.

Kräver kodningskunskaper för att kunna utnyttja alla funktioner fullt ut.

Priser för AutoGen

Anpassad prissättning

AutoGen-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om AutoGen

Denna Reddit-recension delade:

AutoGen är definitivt ett bra val för vissa arbetsflöden, särskilt om du är djupt inne i Microsofts ekosystem eller bygger forskningsliknande multiagentkonversationer från grunden.

AutoGen är definitivt ett bra val för vissa arbetsflöden, särskilt om du är djupt inne i Microsofts ekosystem eller bygger forskningsliknande multiagentkonversationer från grunden.

🧠 Visste du att: Storbritanniens nationella kartverk, Ordnance Survey, har hittat ett smart sätt att hålla sina kartor uppdaterade. Istället för att skicka ut mättekniker överallt använder de datorseende och agentisk AI som skannar flyg- och gatubilder för att upptäcka saker som nya vägar eller byggnader. Det innebär att deras kartor kan uppdateras mycket snabbare, ibland inom några dagar, så när du letar efter en ny cykelväg eller ett nytt bostadsområde finns informationen redan där.

5. Microsoft Copilot (Bäst för daglig produktivitet i Microsoft 365)

via Microsoft

De flesta AI-assistenter finns utanför dina dagliga verktyg, vilket innebär att du måste växla mellan flikar. Microsoft Copilot känns annorlunda eftersom det är inbyggt i den programvara som miljontals människor redan använder – Word, Excel, Outlook, Teams och mer.

Istället för att kopiera innehåll mellan appar kan du be Copilot att sammanfatta en e-posttråd, skapa bilder från ett dokument eller analysera data i ett kalkylblad, allt utan att lämna din arbetsyta.

En chef som förbereder ett möte i Teams kan till exempel låta Copilot hämta höjdpunkter från de senaste 30 dagarnas chattaktivitet och utarbeta och finslipa en rapport i Word.

Microsoft Copilots bästa funktioner

Arbeta direkt i Microsoft 365-appar som Word, Excel, PowerPoint och Outlook.

Sammanfatta möten och chattråd i Microsoft Teams

Skapa utkast, rapporter, presentationer och e-postmeddelanden direkt

Använd Copilot Search för att hitta och koppla samman data i Microsoft 365 och andra program.

Skapa anpassade affärsagenter med Copilot Studio för HR, ekonomi eller IT.

Begränsningar för Microsoft Copilot

Högre kostnad jämfört med vissa fristående AI-verktyg

Prestandan kan bli långsammare vid längre eller mer komplexa kommandon.

Fungerar bäst inom Microsofts ekosystem, vilket begränsar flexibiliteten för andra verktyg.

Priser för Microsoft Copilot

Gratis

Microsoft Copilot Pro: 30 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Microsoft Copilot

G2 : 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Microsoft Copilot

Denna G2-recension innehöll:

Copilot sparar mig timmar av tid och har gjort det möjligt för mig att ge mina kunder mer än jag tidigare kunde genom att hjälpa mig med avancerade uppgifter och analyser.

Copilot sparar mig timmar av tid och har gjort det möjligt för mig att ge mina kunder mer än jag tidigare kunde genom att hjälpa mig med avancerade uppgifter och analyser.

👀 Prova också: De bästa alternativen till Microsoft Copilot som underlättar ditt liv och dina arbetsflöden

6. CrewAI (Bäst för att skapa arbetsflöden med flera agenter som du faktiskt kan köra)

via CrewAI

Nästan hälften av kunderna tror nu att AI-agenter kan visa empati när de hanterar deras ärenden.

Denna förändring i förtroende förändrar vad företag förväntar sig av automatisering. Det räcker inte längre att en agent bara slutför en uppgift.

CrewAI tar processen ett steg längre genom att hjälpa dig att bygga team av agenter som samarbetar, fördelar ansvar och håller alla informerade när det behövs. Istället för en enda assistent som arbetar isolerat får du ett samordnat team som speglar hur riktiga team löser problem.

Inbyggda samordningsmekanismer hanterar delegering av uppgifter, uppföljning av framsteg och kvalitetskontroll.

CrewAI:s bästa funktioner

Skapa snabbt arbetsflöden med flera agenter med hjälp av en kodfri studio eller ett Python-ramverk.

Tilldela agenter olika roller, såsom forskare, analytiker eller supportrepresentant, och låt dem samarbeta.

Integrera med molnplattformar eller distribuera lokalt för mer kontroll.

Spåra effektivitet, avkastning och prestanda med inbyggda observationsverktyg.

Skalera över avdelningar med återanvändbara mallar och tillägg.

Begränsningar för CrewAI

Kräver viss kunskap om Python för avancerade användningsfall.

Dokumentation och exempel kan kännas begränsade jämfört med andra ramverk.

Kan vara mer komplex än vad som behövs för enkla arbetsflöden.

Priser för CrewAI

Orchestration: Öppen källkod

Grundläggande: 99 $/månad

Standard: 500 $/månad

Pro: 1000 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

CrewAI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad folk säger om CrewAI

Denna G2-recension delar med sig av:

Jag älskar hur enkelt det är att definiera specialiserade agenter med unika roller och ansvarsområden och sedan låta dem samarbeta i ett strukturerat arbetsflöde. Flexibiliteten att ansluta olika LLM:er, anpassa verktyg per agent och definiera dynamiska uppgifter genom personalstrukturen ger det mycket kraft och anpassningsförmåga. Det är utmärkt för att bygga system med flera agenter utan att behöva börja från scratch.

Jag älskar hur enkelt det är att definiera specialiserade agenter med unika roller och ansvarsområden och sedan låta dem samarbeta i ett strukturerat arbetsflöde. Flexibiliteten att ansluta olika LLM:er, anpassa verktyg per agent och definiera dynamiska uppgifter genom personalstrukturen ger det mycket kraft och anpassningsförmåga. Det är utmärkt för att bygga system med flera agenter utan att behöva börja från scratch.

7. AgentGPT (Bäst för att skapa autonoma uppgiftsdrivna agenter)

via AgentGPT

AgentGPT från Reworkd gör det enkelt att förvandla en enda idé till en AI-agent som kör med den.

Istället för att manuellt bryta ner varje instruktion sätter du upp ett mål, och plattformen sköter resten genom att dela upp det i mindre steg och slutföra dem ett efter ett.

Oavsett om det handlar om att planera en resa, skriva en rapport eller komma på idéer till en kampanj, ger AgentGPT dig en försmak av hur autonoma agenter kan underlätta det dagliga arbetet.

Du kan låta agenten få tillgång till dina data eller söka på Google och använda färdiga mallar för vanliga användningsfall för att komma igång snabbt.

AgentGPT:s bästa funktioner

Dela upp komplexa mål i mindre, hanterbara uppgifter

Automatisera repetitiva forsknings- och rapporteringsarbetsflöden

Generera idéer och innehåll med enkla uppmaningar

Integrera med API:er och verktyg från tredje part för bredare användningsområden.

Erbjud ett användarvänligt gränssnitt för både nybörjare och avancerade användare.

Begränsningar för AgentGPT

Gratisversionen begränsar antalet agenter och uppgiftsslingor.

Anpassning kan kräva teknisk kunskap.

Prestandan kan ibland bli långsammare vid intensiv användning.

AgentGPT-priser

Anpassad prissättning

AgentGPT-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad folk säger om AgentGPT

Denna G2-recension noterade:

AgentGPT är en av de bästa plattformarna där man kan få viktiga och exakta resultat, som sedan kan användas inom företaget för att presentera extraordinära och innovativa idéer.

AgentGPT är en av de bästa plattformarna där man kan få viktiga och exakta resultat, som sedan kan användas inom företaget för att presentera extraordinära och innovativa idéer.

👀Rolig fakta: Deloitte, EY, PwC och KPMG utforskar AI-system som inte bara assisterar – de agerar. Deloittes Zora AI och EY:s EY. ai agentiska plattformar hanterar uppgifter som finanshantering och regelefterlevnad på egen hand, med målet att förändra konsultverksamheten från sålda timmar till levererat värde.

via Zapier

Zapier AI är där det dagliga arbetet möter praktisk AI.

Istället för att börja från en tom sida beskriver du vad du vill ha, och Zapier kopplar in smart hjälp i de verktyg du redan använder. Det ansluter till tusentals appar, lyssnar efter de ögonblick som är viktiga och genomför uppgiften till slut.

Om din värld bygger på formulär, kalendrar, CRM-system, kalkylblad och chattar, passar Zapier AI perfekt. Det kan hälsa på varje ny potentiell kund, rensa data, berika den och skicka den till rätt pipeline.

Det bästa är hur lättillgängligt det känns. Du kan skissa på en idé i klartext och få ett arbetsflöde på några minuter.

Med Zapiers orkestreringsfunktioner kan du också skapa chatbots och anpassade AI-agenter och koppla dem till företagets kunskap för att utföra dagliga uppgifter.

Zapier AI:s bästa funktioner

Anslut AI till över 8 000 appar utan krångel med hjälp av Zapier MCP .

Skapa automatiseringar genom att skriva en prompt med AI-byggaren .

Få hjälpsamma tips när du bygger med Copilot

Använd Agents för mer kontextuella uppgifter som briefs och sammanfattningar.

Skapa chattbottar, formulär, sidor och enkla appar med chattbottar, gränssnitt och tabeller.

Zapier AI-begränsningar

Komplexa förgreningar kräver ofta manuella justeringar

Agenterna förbättras, men känns fortfarande grundläggande för verkligt adaptivt arbete.

Kostnaderna kan staplas när du lägger till chatbots, tabeller, gränssnitt eller agenter.

Bäst med en stabil internetanslutning och lite testning innan du litar på det i produktion.

Zapier AI-prissättning

Gratis

Pro : 29,99 $/månad per användare

Team : 103,50/månad per användare

Företag : Anpassad prissättning

Tillägg för chatbots/gränssnitt/tabeller: Gratis; betalda abonnemang från 20 USD/månad (vardera)

AI-agenter: Gratis; betalda abonnemang från 50 $/månad

Zapier AI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (1 392 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 023 recensioner)

Vad folk säger om Zapier AI

Denna Capterra-recension delade:

Sammantaget har min erfarenhet av Zapier varit mycket positiv. Det har gjort det möjligt för mig att automatisera repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för mer strategiska aktiviteter. "Zaps" är tillförlitliga, och Zapier tillhandahåller tydlig dokumentation för att felsöka eller bygga mer komplexa arbetsflöden.

Sammantaget har min erfarenhet av Zapier varit mycket positiv. Det har gjort det möjligt för mig att automatisera repetitiva uppgifter, vilket frigör tid för mer strategiska aktiviteter. "Zaps" är tillförlitliga, och Zapier tillhandahåller tydlig dokumentation för att felsöka eller bygga mer komplexa arbetsflöden.

9. Adept AI (Bäst för företag som automatiserar komplexa arbetsflöden mellan olika applikationer)

via Adept AI

Jag har alltid sett AI som den mest betydelsefulla tekniken som mänskligheten arbetar med... mer betydelsefull än eld, elektricitet eller något annat vi har gjort tidigare.

Jag har alltid sett AI som den mest betydelsefulla tekniken som mänskligheten arbetar med... mer betydelsefull än eld, elektricitet eller något annat vi har gjort tidigare.

Denna synvinkel fångar både AI:s potential och utmaningar. Medan många verktyg idag är effektiva för att automatisera enkla uppgifter, är det mycket få som på ett tillförlitligt sätt kan hantera de komplexa, applikationsöverskridande arbetsflöden som verkliga företag är beroende av.

Adept AI är utformat för att överbrygga denna klyfta. Genom att kombinera egenutvecklade träningsdata, multimodala modeller och ett unikt aktiveringslager kan det översätta enkla instruktioner till konkreta åtgärder på webbplatser, i PDF-filer och i företagsprogramvara.

Adept AI:s bästa funktioner

Översätt instruktioner i naturligt språk direkt till heltäckande arbetsflöden i webbappar och företagsverktyg.

Hitta och interagera med element på skärmen som knappar, länkar och fält med hög precision.

Svara på frågor från komplexa källor, inklusive PDF-filer, diagram och tabeller, genom dess Web VQA-funktion .

Kör storskaliga arbetsflöden med motståndskraft mot systemförändringar och minimalt underhåll.

Begränsningar för Adept AI

Riktar sig främst till företagskunder, vilket gör det mindre tillgängligt för tillfällig eller småskalig användning.

Dokumentation och lärresurser kan kännas begränsade för nya användare utan teknisk bakgrund.

Priserna kan snabbt skala upp för företag med höga krav på API-anrop.

Förlitar sig i hög grad på kvalitetsutbildningsdata, som kan vara partiska eller ofullständiga.

Priser för Adept AI

Anpassad prissättning

Adept AI-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Adept AI

Denna SoftwareReviews-användare delade med sig av följande:

Det som gör Adept AI annorlunda är att det känns mer som en riktig assistent än bara ett verktyg. Det kan förstå komplexa instruktioner och utföra dem i olika appar, inte bara ge svar. Det fungerar också bra för både tekniska och icke-tekniska användare, vilket gör det mer flexibelt än många andra AI-verktyg.

Det som gör Adept AI annorlunda är att det känns mer som en riktig assistent än bara ett verktyg. Det kan förstå komplexa instruktioner och utföra dem i olika appar, inte bara ge svar. Det fungerar också bra för både tekniska och icke-tekniska användare, vilket gör det mer flexibelt än många andra AI-verktyg.

10. UiPath (Bäst för stora företag som vill skala upp intelligent automatisering)

via UiPath

UiPath, som länge varit erkänd som en av ledarna inom robotiserad processautomatisering, erbjuder nu även agentiska AI-lösningar för företag.

Till skillnad från traditionell RPA, som följer strikta regler, kombinerar UiPath AI-agenter, robotar och människor i ett enda samordningslager. Du kan skapa anpassade agenter och låta dem fatta probabilistiska beslut baserat på mål och sammanhang.

Det innebär till exempel att en skadereglerare på ett hälsovårdsföretag kan lita på UiPath för att läsa fakturor, klassificera dem med AI, vidarebefordra undantag till människor och avsluta arbetsflödet.

UiPath erbjuder en mogen, säker och mycket skalbar lösning för företag som strävar efter att minska kostnaderna och påskynda processerna.

UiPaths bästa funktioner

Samordna AI-agenter, robotar och människor på en enhetlig plattform.

Skapa anpassade agenter med lågkodverktyg som Agent Builder .

Övervaka och skala agenter med UiPath Maestro för styrning och synlighet.

Automatisera dokumentintensiva arbetsflöden med AI-driven dokumentförståelse .

Anslut smidigt till SAP, Salesforce, Microsoft 365 och över 40 företagsappar.

Begränsningar för UiPath

Brant inlärningskurva för avancerade funktioner som multiagentorkestrering

Hög resursanvändning kräver kraftfulla maskiner

Prissättning och licensiering kan kännas komplicerat för småskaliga användningsfall.

Priser för UiPath

Basic : 25 $/månad per användare

Standard : Anpassad prissättning

Företag: Anpassad prissättning

UiPath-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 7 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 700 recensioner)

Vad användarna säger om UiPath

I denna G2-recension står det:

Den nya UiPath-plattformen för Agentic Automation är ett stort steg framåt inom företagsautomatisering. Det som utmärker sig mest är dess förmåga att förena AI-agenter, robotar och mänskligt samarbete i ett enda, intelligent samordningslager.

Den nya UiPath-plattformen för Agentic Automation är ett stort steg framåt inom företagsautomatisering. Det som utmärker sig mest är dess förmåga att förena AI-agenter, robotar och mänskligt samarbete i ett enda, intelligent samordningslager.

11. Orby (Bäst för revisionsklara, riskfyllda automatiseringar som måste vara korrekta från första början)

via Orby

Orby tar en annan väg än LLM-agenter som fungerar enligt principen ”prompt-and-pray”. Det bygger på neurosymbolisk AI och en Large Action Model (LAM) för att planera stegvisa åtgärder i appar och användargränssnitt, och visar sedan sitt arbete med spårbar resonemang.

I praktiken innebär det att du kan automatisera processer i flera system (bokslut, utgiftsrevisioner, leverantörshantering) med transparent, verifierbar exekvering istället för ogenomskinlig heuristik.

Iterativa återkopplingsloopar inom systemet bidrar till att förbättra dess noggrannhet och prestanda över tid.

Efter förvärvet av Uniphore är Orbys försäljningsargument tillförlitlighet, säkerhet och tid till värde på företagsnivå, mätt i dagar – inte kvartal.

Orbys bästa funktioner

Ge steg-för-steg-resonemang genom neurosymbolisk AI för full transparens.

Automatisera komplexa processer med flera appar med hjälp av den egenutvecklade Large Action Model (LAM), ActIO.

Extrahera och bearbeta data från dokument direkt med Agentic Document Understanding.

Utnyttja ActIO:s självläkande funktion för kontinuerlig optimering.

Upptäck arbetsflöden tyst med bakgrundsprocessupptäckt för riskfri automatisering av projektledning.

Säkerställ företagets säkerhet med rollbaserad åtkomst, kryptering och strikta efterlevnadskontroller.

Eller begränsningar

Erbjuder ett mindre ekosystem av färdiga mallar jämfört med UiPath eller Zapier.

Kräver organisatorisk förändringshantering för att införa arbetsflöden med ”guidad autonomi”.

Prissättningen är inriktad på företag och inte självbetjäningsvänlig.

Priser för Orby

Anpassad prissättning

Orby-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

📖 Läs också: Hur man använder AI för att automatisera uppgifter

12. Beam (Bäst för att bygga branschspecifika AI-arbetsstyrkor)

via Beam

Beam tar ett djärvt grepp genom att positionera AI-agenter för projektledning, inte bara som hjälpredor utan som en företagsredo arbetsstyrka.

Till skillnad från många verktyg som fokuserar på generiska automatiseringar erbjuder Beam ett omfattande katalog med färdiga agenter som är skräddarsydda för branscher som HR, finans, detaljhandel, hälso- och sjukvård och juridik.

AgentOS-plattformen knyter samman allt, vilket gör det möjligt för företag att driva multiagent-system på ett tillförlitligt sätt med precision, efterlevnad och snabbhet.

Organisationer kan välja mellan molnbaserad distribution eller lokal distribution och behålla sina data internt.

Beam bästa funktioner

Implementera färdiga AI-agenter för arbetsflöden inom HR, ekonomi, hälso- och sjukvård, juridik och detaljhandel.

Automatisera komplexa processer i flera system med AgentOS och modulär design.

Stöd kontinuerligt lärande och anpassning genom AI-agentiska arbetsflöden

Möjliggör samarbete mellan flera agenter för en mer sammanhängande företagsautomatisering.

Anpassa agenterna till ditt företags standardrutiner

Beam-begränsningar

Kräver anpassning för nischade arbetsflöden som går utöver den fördefinierade katalogen

Pristransparensen är begränsad, med funktioner i företagsklass som endast finns tillgängliga i demoversioner.

Kan innebära en inlärningskurva för mindre team som inför multiagent-system.

Beam-prissättning

Anpassad prissättning

Beam-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad användarna säger om Beam

Denna Gartner-recension delade:

Att använda Beam AI har varit en smidig och effektiv upplevelse, med enkel navigering, pålitlig prestanda och tydligt värde i dagliga uppgifter.

Att använda Beam AI har varit en smidig och effektiv upplevelse, med enkel navigering, pålitlig prestanda och tydligt värde i dagliga uppgifter.

👀Rolig fakta: Walmart lanserar fyra ”superagenter” som drivs av agentisk AI för att omforma hur människor handlar och arbetar med företaget. En av dem, som heter Sparky, kan redan föreslå produkter för träning eller sammanfatta recensioner. Snart kommer den även att använda datorseende för att skanna vad du har i kylskåpet och föreslå recept på plats.

13. AskUI (Bäst för automatisering mellan olika enheter med vision AI)

via AskUI

Nästan 92 procent av företagen säger att de kommer att öka sina AI-investeringar under de kommande tre åren. Men medan många verktyg fokuserar på webbaserade arbetsflöden, missar de ofta det faktum att företag använder en blandning av stationära datorer, mobilappar och äldre system.

AskUI fyller den luckan med Vision Agents som kan se och agera på alla enheter, vilket gör automatisering lika naturligt som att be en kollega om hjälp. Du kan designa och bygga automatiseringar utan att kunna kod eller API:er.

Detta gör det särskilt användbart för att testa appar, bearbeta dokument och automatisera uppgifter i blandade miljöer.

AskUI:s bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden på Windows-, macOS-, Linux-, iOS- och Android-enheter

Kör visuella tester med Vision Agents för UI-utseende och rendering.

Bearbeta dokument och extrahera data med hjälp av AI-driven igenkänning

Integrera sömlöst med verktyg som Jira, GitHub, Jenkins och SharePoint.

Stöd både öppen källkodsbibliotek för Vision Agent och modeller av företagsklass.

Begränsningar för AskUI

Prissättningen är mindre transparent, vilket kräver direktkontakt med säljavdelningen för större abonnemang.

Avancerade användningsfall kan kräva teknisk konfiguration utöver grundläggande automatisering.

Inlärningskurva för team som är nya inom visuella automatiseringsmetoder

AskUI-priser

Öppen källkod: Gratis

Utvecklare : 57,07 $ (49 €)/månad per användare

Professional : 173,55 $ (149 €)/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

När KPMG Australia introducerade TaxBot, en AI-agent som kan utarbeta 25-sidiga skatterådgivningsrapporter på bara en dag, avslöjade det den transformativa potentialen hos agentisk AI.

I stället för veckor av repetitiva förberedelser kan yrkesverksamma fokusera på mer värdefulla bedömningar och strategier medan AI sköter det tunga arbetet.

Det är bevisat att agentisk AI inte bara är teoretisk. Den förändrar hur branscher fungerar just nu. Låt oss titta på några av dess mest lovande tillämpningar:

Automatisera finansiella arbetsflöden som efterlevnadskontroller, revision, bedrägeriupptäckt och till och med investeringsanalyser i en skala som människor inte kan matcha.

Hantera leveranskedjor genom att prognostisera efterfrågan, omdirigera leveranser vid störningar och optimera lagerhållningen för att minska förseningar och kostnader.

Leverera kundsupport dygnet runt med AI-agenter som svarar på frågor, löser problem och eskalerar komplexa ärenden när det behövs.

Stöd för HR-funktioner genom granskning av CV, schemaläggning av intervjuer, onboarding-uppgifter och analys av medarbetarfeedback.

Skydda digital infrastruktur genom att identifiera sårbarheter, upptäcka avvikelser i realtid och simulera cyberattacker för att stärka försvaret.

Möjliggör genombrott inom hälso- och sjukvården genom att tolka medicinska bilder, analysera patienthistorik och rekommendera personliga behandlingsplaner.

Drivkraft för autonoma system såsom självkörande bilar, lagerrobotar och tillverkningsagenter som anpassar sig efter verkliga förhållanden.

Utmaningar och begränsningar med Agentic AI

Trots alla löften om agentisk AI är verkligheten att den fortfarande har växtvärk. Dessa verktyg lär sig hur de ska passa in i hur människor och organisationer arbetar, och den resan medför hinder som är värda att notera.

För att du inte ska bli överraskad, här är vad du bör tänka på:

Beslut kan kännas som en svart låda, vilket gör att användarna är osäkra på hur ett resultat har uppnåtts.

Flertrinsarbetsflöden kan ibland stöta på problem, där ett litet misstag kan förstöra hela processen.

Integration med äldre eller rigida system kan bromsa införandet och begränsa potentialen.

Känslig data måste hanteras försiktigt, och att ge AI-agenter för mycket åtkomst kan väcka frågor om förtroende och integritet.

Resultaten är bara så bra som de data som ligger bakom dem, och föråldrade eller partiska indata kan leda till osäkra resultat.

Framtida trender och utveckling inom Agentic AI

Agentic AI lovar stora förändringar under de kommande åren. Det kommer inte bara att förändra hur företag drivs, utan också hur människor upplever vardagliga tjänster. Här är några riktningar som känns särskilt nära förestående:

1. Smartare kundservice

Supporten kommer att kännas mer naturlig och mindre som att prata med ett manus. AI kommer att hitta och åtgärda problem innan du ens nämner dem.

Vissa företag testar redan detta med stor framgång, och Gartner förutspår att AI snart kommer att lösa 80 % av vanliga serviceproblem på egen hand, vilket kommer att sänka driftskostnaderna avsevärt.

2. Team av agenter som arbetar tillsammans

Istället för ett verktyg som gör allt kommer vi att se flera agenter som kommunicerar och delar på arbetsbördan. En kan övervaka fraktrutter, en annan kan justera finansiella prognoser och en tredje kan uppdatera kundmeddelanden i realtid.

Tänk på det som ett digitalt team som diskret samordnar bakom kulisserna så att det mänskliga teamet kan fokusera på större beslut.

📖 Läs också: De bästa gratis mallarna för processarbetsflöden i Excel och ClickUp

3. Större roller inom känsliga områden

Inom områden som hälso- och sjukvård och finans, där noggrannhet och förtroende är av största vikt, kommer AI att spela en mer försiktig men ändå viktig roll.

Dessa system ger ett extra stöd, från att hjälpa läkare att snabbare flagga akuta fall till att upptäcka ovanliga finansiella aktiviteter innan de orsakar skada.

Använd ClickUp och se dina agenter göra jobbet

Vi har täckt mycket i den här guiden och tittat på hur agentiska AI-verktyg förändrar hur människor arbetar, löser problem och stöder varandra. Varje verktyg bidrar med något unikt, men det som ofta går förlorat är helhetsbilden av hur alla dessa rörliga delar hänger ihop.

Det är där ClickUp utmärker sig. Med ClickUp Brain och AI Agents hanteras uppgifter innan de hopar sig, projekt hålls på rätt spår utan ändlösa avstämningar och supporten känns snabbare och vänligare.

Men det är inte allt. Med allt från dina projektdokument och uppgifter till teamets SOP:er och chattar i ett sammankopplat arbetsutrymme löser ClickUp problemet med AI-spridning och saknad kontext. AI kan komma åt ditt arbete och alla dina anslutna appar för att hantera uppgifter mer effektivt åt dig.

Om du undrar var du ska börja med Agentic AI är ClickUp ett säkert första steg. Registrera dig gratis på ClickUp idag!

Vanliga frågor (FAQ)

Traditionell automatisering följer vanligtvis en uppsättning fasta regler. Agentic AI, å andra sidan, kan fatta beslut i farten, anpassa sig till förändringar och utföra uppgifter från början till slut utan ständiga instruktioner. Det känns mindre som att trycka på knappar och mer som att arbeta med en omtänksam teamkamrat.

Ja, absolut. Du behöver inte vara ett stort företag för att dra nytta av dem. Många verktyg är utformade för att kunna skalas upp, så även små team kan använda dem för att minska repetitiva arbetsuppgifter och frigöra tid för saker som verkligen betyder något, som att betjäna kunder eller utveckla verksamheten.

Det finns inte ett enda ”bästa” alternativ för alla, eftersom det beror på vad du behöver. Vissa verktyg erbjuder generösa gratisversioner som täcker grundläggande funktioner som automatisering av uppgifter eller enkel kundsupport. Om du just har börjat är det en bra idé att prova ett gratisabonnemang för att se vad som fungerar för dig innan du investerar mer.

De flesta ledande plattformar tar säkerhet på stort allvar, med skydd som kryptering, åtkomstkontroller och detaljerade revisionsspår. Det är dock viktigt att välja verktyg som är transparenta när det gäller hur de hanterar data och uppfyller efterlevnadsstandarder för din bransch.

Finans, hälso- och sjukvård och kundservice är några av de branscher som just nu ser de största vinsterna. Men sanningen är att alla branscher som har repetitiva processer, stora datamängder eller kundinteraktioner kan dra nytta av detta. Från leveranskedjor till HR börjar agentisk AI göra arbetet smidigare överallt.