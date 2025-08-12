De 10 bästa alternativen till Microsoft Copilot som underlättar ditt liv och dina arbetsflöden 2025

Kan du minnas tiden före AI? Ärligt talat, jag kan inte det.

Jag använder AI nästan varje dag för att skriva e-postmeddelanden, sammanfatta möten och skapa presentationer.

Av mina favoritverktyg för AI baserade på stora språkmodeller är Microsoft Copilot ett som jag ofta återkommer till, särskilt när jag använder andra Microsoft 365-program.

Men Microsoft Copilot har sina nackdelar. Det erbjuder ingen integration för verktyg utanför Microsoft 365 och har begränsat stöd för att generera koder och humaniserade textutdata. AI-tekniken kan också vara långsam och bearbeta begränsad data åt gången (den har en gräns på 500 rader information i Excel).

Det var då jag började fråga mig: Finns det något alternativ till Microsoft Copilot (med AI-funktioner) som jag kan använda istället? Mina kollegor var vänliga nog att dela med sig av sina rekommendationer och jag har sammanställt min egen forskning för att ta fram en definitiv lista.

I den här guiden går jag igenom de 10 bästa alternativen till Microsoft Copilot i detalj och beskriver deras funktioner, fördelar, begränsningar och priser.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Här är vår sammanställning av de bästa alternativen till Microsoft Copilot: ClickUp: AI-driven projektledning och innehållsskapande

IBM Watson Studio: AI-verktyg för utvecklare för att bygga och hantera modeller

Tabnine: AI-kodningsassistent för snabbare kodskrivning

ChatGPT: AI-chatbot för människoliknande textgenerering och olika uppgifter

Claude: AI-skrivassistent för innehåll och kodning

Simplified: AI-plattform med mallar för kreativt innehåll

Writesonic: AI-skrivverktyg specialiserat på SEO-innehåll

GitHub Copilot: AI-parprogrammerare för kodförslag

IntelliCode: AI-assistent för kodkomplettering

Wipro Holmes: AI-plattform för automatisering av IT-arbetsflöden

Vad du ska leta efter i ett alternativ till Microsoft Copilot

När det gäller generativ AI-teknik är Microsoft Copilot inte dåligt. Men det finns några saker som kan bli ett hinder i ditt arbete.

Det kan till exempel inte komma ihåg tidigare konversationer och är inte särskilt bra på att producera kod. Dessutom låter dess skriftliga output tydligt som om den är skriven av AI (tänk noll personlighet).

Baserat på min erfarenhet kanske du har mer nytta av Microsoft Copilot-alternativ som ger dig följande AI-funktioner.

Långsiktigt konversationsminne: Det jag hade särskilt svårt med Microsoft Copilot var dess oförmåga att komma ihåg information från flera interaktioner. En idealisk AI-assistent bör kunna ge dig relevanta svar, samtidigt som den tar hänsyn till information från dina tidigare chattar.

Humaniserade svar: AI-verktyg är ökända för sitt repetitiva, algoritmiska sätt att svara på frågor. Eftersom jag använde Microsoft Copilot för innehåll var de mekaniska svaren en stor utmaning för mig, och jag fick lägga mycket energi på att ständigt humanisera innehållet.

Personalisering: Microsoft Copilot saknar personlighet. Jag vet att det är konstigt att säga om en AI-modell, men din AI-assistent bör generellt sett förstå din unika skrivstil, ton och vokabulär och kunna replikera den utan att låta generisk.

Dataskydd : Forbes påpekade att Microsoft hävdar att de erbjuder ”kommersiellt dataskydd gratis” till företagsanvändare som är inloggade med Microsoft Entra ID, vilket säkerställer att deras chattdata inte sparas och används för träning. Detta skydd gäller dock inte enskilda användare av Microsoft Copilot Pro.

Kodningskompetens: Microsoft Copilots kodningsförmåga är inkonsekvent. Även om det kan ge användbara förslag finns det buggar i koden, och kvaliteten på resultatet beror i hög grad på utvecklarens förmåga att ge korrekta instruktioner.

Här är 10 alternativ till Microsoft Copilot som du bör prova.

De 10 bästa alternativen till Microsoft Copilot

1. ClickUp (Bäst för kontextuell AI som kopplar samman dina projekt, uppgifter, dokument och chattar)

Prova ClickUp Brain Sammanfatta meddelandetrådar, generera svar, automatisera uppgifter och mycket mer med ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent.

ClickUps styrka ligger i att det är en app som klarar allt inom arbetet. Den samlar dina projekt, kunskaper och kommunikation på en AI-driven plattform. Detta gör den till en utmärkt lösning inte bara för uppgiftshantering, utan också för innehållsskapande och automatisering av arbetsflöden.

Jag använder det regelbundet för att skapa, tilldela och spåra uppgifter samt samarbeta med mitt team i projekt. Det är som att använda en massa olika appar – men i en enda centraliserad hubb med ett intuitivt gränssnitt – som nu är ännu enklare att använda med ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain.

Med ClickUp Brain erbjuder plattformen intelligent, anpassad support för team i alla storlekar (även om du är en enmansarmé). Verktyget uppnår detta med blixtsnabb automatisering och intelligenta, humaniserade svar baserade på ditt arbetssammanhang – tänk på dina uppgifter, dokument och chattar i ClickUp och anslutna appar.

Be ClickUp Brain att föreslå optimala deadlines för uppgifter och prioritera ditt arbete bättre.

Brain förstår hela ditt arbets sammanhang – projekt, kollegor, dokument och uppgifter samlade på ett och samma ställe. Det hämtar data inte bara från ClickUp utan även från dina externa appar som Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint – till och med från webben – så att det känner till ditt team och dina arbetsflöden på djupet innan det svarar. Copilot är visserligen kraftfullt inom Microsoft 365, men fungerar i allmänhet bara inom det ekosystemet.

Kombinera det med ClickUp Automations så får du en kraftfull hjälpreda som kan automatisera alla de där irriterande repetitiva uppgifterna baserat på enkla triggers och villkor.

Fokusera på djupgående arbete och lämna de repetitiva uppgifterna till ClickUp Automations

Men varför nöja sig med att vara reaktiv? Med ClickUp Autopilot Agents kan du vara proaktiv – dessa AI-drivna assistenter väntar inte bara på att du ska tala om för dem vad de ska göra. De förutser behov, följer upp försenade uppgifter, skickar påminnelser och startar till och med arbetsflöden åt dig, så att projekten fortsätter att gå framåt medan du fokuserar på det övergripande arbetet.

Prebuilt ClickUp Auto-Answers Agent kan till exempel självständigt svara på repetitiva frågor från ditt team i valfri ClickUp Chat -kanal, vilket sparar dig flera timmar varje månad!

Sätt ClickUp AI Agents i arbete – automatisera uppgifter, svara på frågor och få mer gjort.

Min favoritdel? Du kan också använda ClickUp Brain för att generera idéer, skapa artikelutkast och skriva innehåll – detta gör det till ett idealiskt AI-verktyg för innehållsskapande för de flesta användare.

💡 Proffstips: ClickUp Brain MAX, din AI-kompanjon på skrivbordet, gör det möjligt för dig att välja den bästa AI-modellen för uppgiften (ChatGPT, Claude, Gemini och mer), samtidigt som den är djupt rotad i din arbetsmiljö – dina projekt, dokument och teammedlemmar. Till skillnad från Microsoft Copilot, som utmärker sig inom Microsoft 365-appar, hämtar Brain MAX kontext från ClickUp, Drive, GitHub och mer – så när du pratar med den med hjälp av Talk to Text vet den exakt vad du syftar på. Växla mellan de bästa AI-modellerna inifrån ClickUp med hjälp av Brain MAX.

Dessutom gör anpassade mallar som ClickUp Brainstorming Template det enkelt att generera idéer och diskutera dem med ditt team – vilket skapar ett utrymme som främjar samarbete och innovation.

Ladda ner den här mallen Öka kreativiteten och ha mer samarbetsinriktade brainstorming-sessioner med ClickUp Brainstorming Template.

Denna mall är utformad för effektivitet och innovation och fångar upp idéer på ett effektivt sätt samt underlättar smidig integrering av feedback. Oavsett om du lanserar nya produkter, planerar evenemang eller helt enkelt vill stimulera kreativiteten, ger den ditt team möjlighet att uppnå mer genom att tillhandahålla anpassade vyer som:

Listvy för att samla idéer för senare

Tidslinjevy för att organisera idéer efter prioritet och erforderlig insats

Department View för att skapa dedikerade brainstormingutrymmen för specifika team

By Stages View för att planera och genomföra dessa idéer steg för steg

Prioritetsvy för att rangordna de viktigaste idéerna att fokusera på

ClickUps bästa funktioner

Visualisera projektets tidslinjer, beroenden och prioriteringar med ClickUp Views.

Dela upp komplexa uppgifter i hanterbara steg genom AI-genererade deluppgifter via ClickUp Tasks.

Skapa anpassade fält för specifika projektdata (t.ex. underleverantörer, budgetar)

Granska och kommentera dokument, bilder och planer med ClickUp Proofing

Utför beräkningar för uppskattningar, kvantiteter och material med ClickUp Time Estimates

Arbeta samtidigt med ditt team genom redigering och samarbete i realtid via ClickUp Docs

Använd färdiga ClickUp-mallar för olika typer av projekt (t.ex. byggnation, kundhantering).

Kom åt och hantera projekt när du är på språng med mobilappen

Anslut till andra verktyg via enkla integrationer för att förbättra ditt arbetsflöde.

Begränsningar i ClickUp

Full tillgång till ClickUp Brain kräver ett betalt abonnemang.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 5 000 recensioner)

2. IBM Watson Studio (Bästa flerspråkiga AI-verktyget för utvecklare)

via IBM Watson Studio

Jag älskar att ha många alternativ att välja mellan, och därför är IBM Watson Studio enligt min mening ett av de bästa alternativen till Microsoft Copilot – om du är utvecklare, vill säga.

Här är vad jag menar: Plattformen förenar öppen källkodsverktyg (PyTorch, TensorFlow) med IBM:s kodbaserade eller visuella datavetenskapsverktyg (Jupyter notebooks, R, Scala). Detta gör den till ett av de bästa AI-verktygen för utvecklare och analytiker att bygga, köra och hantera AI-modeller.

Watson Studios bästa funktioner

Samarbeta genom hela AI-livscykeln, från utveckling till implementering och övervakning.

Integrera med dina favoritramverk som PyTorch, TensorFlow och scikit-learn med hjälp av Python, R eller Scala.

Automatisera modellbyggandet och spara tid, särskilt om du är ny inom området.

Rensa och forma data enkelt med Watsons visuella redigerare

Utveckla modeller visuellt med IBM SPSS Modeler, som gör AI tillgängligt för alla.

Spåra och förbättra modellens prestanda och rättvisa efter implementering

Begränsningar i Watson Studio

Kostnaderna varierar beroende på din användning, eftersom Watson Studio är en molnbaserad tjänst.

Att komma igång med AI och datavetenskap kan fortfarande vara en utmaning för nybörjare, trots den automatisering som erbjuds.

Tänk på att du kan bli låst till IBM Cloud-ekosystemet på grund av dess integration med open source-ramverk.

Priser för Watson Studio

Gratis

Professional: 1,02 USD/kapacitetsenhet-timme

Watson Studio – betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (162 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Tabnine (Bästa AI-assistenten för utvecklare)

via Tabnine

Tabnine är i grunden en kodningskompis som drivs av artificiell intelligens och gör det möjligt för användare att skriva kod snabbare genom att föreslå nästa kodrader. Det är som att ha någon som känner din kodningsstil väl och kan hantera alla tråkiga, repetitiva uppgifter.

Dessutom fungerar det med i stort sett alla programmeringsspråk eller kodredigerare du använder.

Detta gör Tabnine till ett av de bästa AI-verktygen som finns för mjukvaruutveckling.

Det är dock inte helt magiskt. Kvaliteten på dess förslag beror på hur komplicerad koden är och hur mycket information den har att arbeta med. Ju mindre komplicerad koden är, desto mer kan Tabnine hjälpa till.

Tabnines bästa funktioner

Generera kod effektivt och automatisera repetitiva uppgifter

AI-driven chatt för support under hela din utvecklingsresa

Upplev kodförslag som är anpassade efter din stil och ditt projekts sammanhang.

Skydd av immateriella rättigheter genom noggrant utvalda träningsdata

Tabnines begränsningar

Kvaliteten på kodförslagen kan variera beroende på kodens komplexitet och tillgängliga data.

Att förlita sig för mycket på ett AI-verktyg kan hindra din problemlösningsförmåga.

Tabnine-priser

Gratis

Pro: 12 USD/användare/månad (gratis i 90 dagar)

Företag: 39 $/användare/månad

Tabnine-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. ChatGPT (bäst för mänskliga svar)

via ChatGPT

Jag minns när ChatGPT först blev en internetsensation – min LinkedIn-feed var full av folk som experimenterade med det (och skrattade åt dess tidiga hallucinationer).

Jag har använt ChatGPT i flera månader nu (särskilt GPT-4 och 4o) och jag älskar det stora utbudet av plugins som finns i GPT-butiken. Det gör att jag kan låta GPT utföra många AI-genererade uppgifter inom ett enda gränssnitt, till exempel skriva ett nytt blogginlägg, skapa webbplatstext, uppdatera befintligt innehåll, utföra dataanalyser och testa min kod.

En av funktionerna som jag verkligen gillar är att den, till skillnad från Microsoft Copilot, kan komma ihåg tidigare chattar och generera resultat baserat på vad den kommer ihåg.

Men jag har fortfarande svårt att acceptera att antalet promptar är begränsat per användare. Som innehållsskapare behöver jag vara detaljerad i mina promptar, och ChatGPT begränsar hur djupt jag kan gå. När jag når gränsen växlar GPT-4 över till GPT-3.5, vilket är som att gå från att prata med en doktorand till att prata med en överarbetad och koffeinstinn praktikant.

Om det stör dig också finns det andra ChatGPT-alternativ som kan göra ett liknande jobb.

ChatGPT:s bästa funktioner

Utför en rad olika uppgifter, från att svara på dina frågor till att skapa kreativa textformat.

Konversera med GPT 4 och be det att utföra dataanalyser, skapa designer och sammanfatta stora mängder information.

Få tillgång till hundratals användarskickade plugins från GPT-butiken som eliminerar behovet av att generera uppmaningar.

ChatGPT:s begränsningar

ChatGPT genererar ibland felaktig eller vilseledande information på grund av bristande erfarenhet av den verkliga världen och beroende av träningsdata.

Modellen kan uppvisa fördomar som finns i dess träningsdata, vilket kan leda till potentiellt orättvisa eller diskriminerande resultat gentemot vissa målgrupper.

Den kostnadsfria versionen av ChatGPT har ofta svårt med uppgifter som kräver sunt förnuft eller förståelse för verkligheten, medan GPT Plus presterar bättre.

Priser för ChatGPT

Gratis

Plus: 20 $/månad

Team: 25 $/månad

ChatGPT-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (554 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (50 recensioner)

5. Claude (Bäst för innehållsteam)

via Claude AI

Claude AI är i princip som ChatGPT:s kusin från storstaden. Den artificiella intelligensens skrivassistent är riktigt bra på saker som att skriva blogginlägg, skapa texter för webbsidor, sammanfatta artiklar, korrigera dina texter, uppdatera befintligt innehåll, svara på frågor och till och med hjälpa dig att koda.

Det bästa är att du, till skillnad från med Microsoft Copilot, inte behöver oroa dig för superlånga eller komplicerade förfrågningar – Claude kan hantera dem alla med sitt fantastiska konversationsminne. Det verkar som om någon har ätit sina mandlar.

Men här är vad jag tycker att Claude brister jämfört med Microsoft Copilot: Claude har för närvarande inte tillgång till internet, så det kan inte hitta aktuell information åt dig som vissa andra AI-verktyg kan.

Claudes bästa funktioner

Få gratis tillgång till en förstklassig AI-assistentmodell (Claude-2), som är en av de mest kapabla stora språkmodellerna.

Få 100 000 tokens och arbeta med mer komplexa uppmaningar

Konvertera text av valfri längd till koncisa sammanfattningar

Claude-begränsningar

Till skillnad från vissa konkurrenter kan Claude inte komma åt och bearbeta information från realtidswebben.

Claude saknar funktioner som bildskapande, dataanalys och webbsurfning.

Liksom andra AI-verktyg som bygger på stora språkmodeller kan Claude generera text som kanske inte är helt korrekt och som kräver faktagranskning.

Priser för Claude

Gratis

Pro: 20 $/månad

Team: 25 $/månad

Claude-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (22 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

6. Simplified (bäst för innehållsmallar)

via Simplified

Om ditt marknadsföringsteam letar efter ett alternativ till Microsoft Copilot är Simplified den perfekta AI-assistenten för din arbetsplats.

Jag blev imponerad av deras omfattande samling av AI-mallar för skrivande, bilder, design, redigering och videoproduktion. Den enda nackdelen är att det finns alldeles för många olika verktyg att använda, vilket kan vara överväldigande för en nybörjare.

Förenklade bästa funktioner

Uppfyll dina olika kreativa behov, från AI-skrivande till videoredigering, på ett enda intuitivt gränssnitt.

Samarbeta med ditt team och spara tid med feedback och redigering i realtid.

Upprätthåll en konsekvent varumärkesidentitet på alla plattformar med dess samling av mallar för design, video och copywriting.

Förenklade begränsningar

AI-skrivassistenten kan ibland producera ofullkomliga resultat, vilket kräver mänsklig inblandning.

Verktygssatsen är bred, men vissa funktioner saknar djupet hos specialiserade AI-verktyg.

Förenklad prissättning

Pro: 9 $/månad

Simplified: 24 $/månad

Förenklade betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (4,5K recensioner)

Capterra: 4,7/5 (256 recensioner)

7. Writesonic (bäst för SEO-skrivande)

via Writesonic

När det gäller SEO-fokuserad AI-skrivning finns det inte många verktyg som kan mäta sig med Writesonic.

Den AI-baserade skrivassistenten är ett av de bästa alternativen till Microsoft Copilot för att skriva SEO-blogginlägg och är högt rankad bland de SEO-experter jag har arbetat med.

Vissa verktyg ger dig kanske företagsjargong som ”förstå den omfattande förståelsen, framtidssäkrad i stor skala”, men Writesonic är mycket mer mänskligt i sitt arbetssätt. Och det fungerar bra för andra innehållsformat än bloggar.

Writesonic ger dig också en avancerad chatbot, Chatsonic, som är utmärkt för bilder och för att utforska trendiga ämnen. Plattformen har också ett intuitivt gränssnitt.

Om dina skrivkrav är annorlunda kan du dock överväga att istället titta på några alternativ till Writesonic.

Writesonic bästa funktioner

Få tillgång till ett omfattande bibliotek med innehållsmallar för olika innehållstyper och skapa anpassat innehåll med enkla kommandon.

Anpassa genererat innehåll till ditt varumärkes röst genom att ladda upp exempel på varumärkets röst.

Verifiera automatiskt innehållets originalitet med en inbyggd plagiatkontroll (även om ytterligare kontroller rekommenderas).

Effektivisera dina arbetsflöden genom att integrera AI-verktyget med plattformar som Zapier och WordPress.

Få svar på frågor och generera kreativa svar via Chatsonic, Writesonics konversationsverktyg för AI.

Kommunicera med alla filformat, inklusive bilder, PDF-filer, webbplatser och till och med ljudklipp.

Writesonics begränsningar

Det kan vara svårt att navigera i plattformens omfattande uppsättning funktioner.

Prestandan kan variera eftersom AI-skrivassistenten är molnbaserad (även om detta inte är ett återkommande problem).

Priser för Writesonic

Gratis

Chatsonic: 12 dollar

Individuellt: 16 dollar

Standard: 79 $

Writesonic-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1,9K recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 2 000 recensioner)

8. GitHub Copilot (bäst för mjukvaruteam)

via GitHub

Tänk vad livet som programmerare skulle vara utan GitHub Copilot.

Vi hör talas om att AI tar över utvecklarnas jobb, men GitHub räddar förmodligen utvecklarnas jobb från att bli för tråkiga! (Jag fick det här skämtet från en av mina utvecklarvänner. )

Så här fungerar det: AI föreslår kodrader eller till och med hela funktioner medan du skriver, baserat på sammanhanget i din kod och det programmeringsspråk du använder.

Tänk på det som att du har en mycket skicklig kodningspartner som kan hjälpa dig med repetitiva uppgifter, föreslå förbättringar och till och med lära sig nya kodningsmönster.

Om du vill att din utvecklare ska fokusera på problemlösning är GitHubs Copilot ett utmärkt exempel på produktivitet via AI. Detta gör det till ett av de bästa alternativen till Microsoft Copilot för kodare.

GitHub Copilots bästa funktioner

Spara tid med AI-verktygets expertis för att påskynda kodningen genom att föreslå relevanta kodsnuttar.

Arbeta med olika programmeringsspråk och ramverk

Upptäck nya kodningsmönster och lösningar baserade på smarta förslag.

Begränsningar för GitHub Copilot

Var uppmärksam på eventuella variationer i kvaliteten och relevansen hos de resultat som genereras av AI-verktyget.

Det kan vara svårt att lära sig att använda förslag från AI-verktyget på ett effektivt sätt.

Priser för GitHub Copilot

Gratis

Team: 4 $/månad

Företag: 21 $/månad

GitHub Copilot – betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (138 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (21 recensioner)

9. IntelliCode (bäst för intelligenta kodningsförslag)

via Intellicode från Microsoft

IntelliCode är en AI-driven kodskrivningsassistent som analyserar kodmönster för att leverera intelligenta (det står i namnet!) förslag för kodkomplettering.

I grund och botten är det ett verktyg som lär sig av din kod och föreslår det bästa sättet att avsluta dina rader eller formatera din kod.

Det är ett av de mest unika alternativen till Microsoft Copilot som i hög grad erbjuder värde för utvecklingsgrupper. Programmerare jag känner älskar dess rena gränssnitt och kodförslag.

IntelliCodes bästa funktioner

Få kontextmedvetna förslag för att optimera din kod

Identifiera återkommande mönster och föreslå optimala implementeringar

Anpassa AI-verktyget efter dina kodningspreferenser

IntelliCodes begränsningar

Överväg alternativa tillvägagångssätt för helt nya kodbaser

Räkna med potentiella felaktigheter i förslagen

Priser för IntelliCode

Gratis

IntelliCode-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (3,5K+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (1,6K+ recensioner)

10. Wipro Holmes (bäst för automatisering av IT-arbetsflöden)

via Wipro Holmes

Wipro Holmes är en plattform för maskininlärning som hjälper företag att automatisera sina affärsprocesser med AI.

Men det är här AI-verktyget utmärker sig som ett av de bästa alternativen till Microsoft Copilot – Wipro Holmes kan förutsäga och förebygga problem innan de uppstår.

Jag tyckte att det var ganska skickligt på att hantera vanliga tekniska problem, men det var inte alltid en mirakelmedicin för icke-IT-relaterade problem. Detta gör det till ett nischat AI-verktyg som fungerar bäst för företag som bara behöver en IT-automatiseringslösning.

Wipro Holmes bästa funktioner

Ge användarna över 40 förkonfigurerade lösningar för vanliga problem med stationära datorer, bärbara datorer och programvara.

Svara på frågor och problem och skapa serviceärenden med den AI-drivna konversationsassistenten.

Identifiera och åtgärda potentiella problem proaktivt innan de påverkar användarupplevelsen genom förebyggande underhåll.

Befria IT-personalen från komplexa uppgifter genom att låta användarna lösa problem på egen hand.

Wipro Holmes begränsningar

Vissa funktioner kan kräva grundläggande tekniska kunskaper för optimal användning.

Förkonfigurerade lösningar kanske inte löser alla specifika problem.

Wipro Holmes fokuserar främst på IT-problem för slutanvändare, inte på bredare affärsprocesser.

Priser för Wipro Holmes

Ej tillgängligt

Wipro Holmes betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Ej tillgängligt

Använd inte bara AI, behärska det

Artificiell intelligens är inte längre något som hör framtiden till – jag ser redan att den används av team inom alla branscher, och alla älskar den!

Och varför skulle de inte göra det? När de används med rätt utbildning kan rätt verktyg med AI-funktioner hjälpa dig att spara tid, förbättra produktiviteten och förbättra samarbetet med ditt team på mer meningsfulla sätt.

Men med så många AI-verktyg på marknaden är det viktigt att du undersöker och först identifierar dina exakta behov. I mitt fall insåg jag att Microsoft Copilot inte var idealiskt för allt mitt arbete på grund av dess begränsade exponering utanför Microsoft 365-ekosystemet.

Jag ville att min AI-assistent skulle hjälpa mig att skapa innehåll, samarbeta med mitt team och hantera mina dagliga uppgifter mer effektivt. Efter att ha provat en rad olika AI-verktyg (inklusive Microsoft Copilot) hittade jag det perfekta verktyget för mig – ClickUp.

Med ClickUp Brain är jag alltid bara några kommandon bort från att skapa idéer och diskutera dem med mitt team. Du kan prova det gratis här och se om det passar dig!