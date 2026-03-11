När ditt team bestod av fem personer kunde du hantera projekt med ren viljestyrka och minimalt med fram- och återkommande kommunikation. Med tjugo personer skapar samma tillvägagångssätt en flaskhals. Du börjar förlora timmar på samordning – manuell omfördelning av uppgifter, uppdatering av status och synkronisering inför ännu ett möte.

Detta är ett skalbarhetsproblem som framstår som ett besvär. Nu måste din arbetsplats göra mer än bara lagra information; den måste flytta den. Vi har identifierat 12 unika fördelar med ClickUp Automation för växande företag som gör att din statiska lista med uppgifter förvandlas till ett självdrivande ekosystem.

Läs igenom för att sätta företagets tillväxt på autopilot!

Vad är ClickUp Automation?

ClickUp Automations är en inbyggd funktion i ClickUp som automatiskt utlöser åtgärder när specifika villkor är uppfyllda.

De fungerar enligt en enkel logik: när en specifik utlösare inträffar (till exempel att en kund skickar in ett ClickUp-formulär ) utförs en specifik åtgärd (till exempel att tillämpa en projektmall och ange ett förfallodatum). Det är utformat för team som vill sluta slösa tid på manuella, repetitiva uppgifter utan att behöva sammanfoga flera olika verktyg.

Varför växande företag behöver automatisering av arbetsflöden

Tillväxt är en paradox: du har fler talanger på lönelistan, men ändå verkar allt gå långsammare. Detta beror på att samordningens omkostnader ökar exponentiellt snarare än linjärt. Fler människor innebär fler projektöverlämningar, fler statuskontroller och fler möjligheter att saker inte fungerar.

Automatisering av arbetsflöden eliminerar den mänskliga flaskhalsen från dessa förutsägbara, repeterbara processer. Det gör att ditt team kan fokusera på arbete som kräver kreativ problemlösning och strategiskt tänkande. Med andra ord, medan brist på automatiseringsinfrastruktur ökar omkostnaderna, gör närvaron av sådan infrastruktur manuella arbetsflöden hanterbara och hållbara.

🤝 Fallstudie: Hur Red Sky automatiserade 42 % av sina HR-processer med ClickUp Automations Innan ClickUp dränktes Red Sky-teamet i manuell samordning. Deras rekryterings- och introduktionsprocesser var utspridda över e-postmeddelanden och fysiska anteckningar, vilket ledde till ständiga möten bara för att reda ut var saker och ting stod. Implementeringen av ClickUp Automations och Forms förändrade deras interna verksamhet: Rekryteringshastighet: Påskyndade deras rekryteringsprocess med 3 gånger, från en 21-dagarscykel till bara 7 dagar.

Minskat antal möten: Totalt antal möten minskade med 80 % eftersom uppgiftsstatus och överlämningar hanterades automatiskt av plattformen.

Processeffektivitet: 42 % av HR-arbetsflödena har automatiserats, vilket gör att teamet kan fokusera på talangstrategi istället för datainmatning. 📌 Viktig slutsats: Red Sky fokuserade på att bygga en automatiseringsinfrastruktur som gjorde det möjligt för dem att skala upp sin kultur utan att skala upp sina administrativa problem. Vill du uppnå liknande resultat för ditt team?

12 fördelar med ClickUp Automation för växande team

Så här hjälper automatisering av rutinarbete med ClickUp dig att eliminera koordineringstiden och återfå ditt teams fokus.

Fördel nr 1: Allt arbete på ett ställe utan verktygsspridning

Automatiseringar är bara så tillförlitliga som de data de har tillgång till. När ditt arbete är fragmenterat över hundratals appar tvingas dina automatiserade arbetsflöden att förlita sig på klumpiga tredjepartsprogram. Denna verktygsspridning skapar bräcklig automatisering – där en enda uppdatering i ett verktyg bryter en sekvens i ett annat, vilket ger dig mer underhållsarbete än den tid du faktiskt sparar.

Kostnaden för Work Sprawl är kontextväxling som dränerar din fokus och energi.

🌟 Verkliga resultat: Istället för att föreställa dig hur detta fungerar, ta en titt på Seequent. Innan de konsoliderade sina appar kämpade deras marknadsföringsteam med osammanhängande verktyg som gjorde det nästan omöjligt att få en överblick över projekten. När de flyttade allt till ett enda ClickUp-ekosystem och organiserade sina uppgifter fördubblade de sin produktivitet.

📮 ClickUp Insight: 1 av 4 anställda använder fyra eller fler verktyg bara för att skapa sammanhang på jobbet. En viktig detalj kan vara gömd i ett e-postmeddelande, utvidgad i en Slack-tråd och dokumenterad i ett separat verktyg, vilket tvingar teamen att slösa tid på att leta efter information istället för att få jobbet gjort. ClickUp samlar hela ditt arbetsflöde på en enda plattform. Med funktioner som ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs och ClickUp Brain förblir allt sammankopplat, synkroniserat och omedelbart tillgängligt. Säg adjö till ”arbete om arbete” och få tillbaka din produktiva tid. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

Fördel nr 2: AI-driven automatisering med ClickUp Brain och Super Agents

Traditionell automatisering är rigid och kräver att du förutser alla möjliga scenarier i ditt arbetsflöde. Om en kunds begäran inte exakt matchar din "Om-Då"-regel, avbryts processen.

ClickUp Brain eliminerar denna friktion genom att lägga till ett resonemangslag till dina arbetsflöden. Istället för att bara flytta en uppgift från punkt A till punkt B tolkar AI dess innehåll för att avgöra vad som ska hända härnäst. Det driver funktioner som AI Assign och AI Prioritize, där AI automatiskt ordnar och dirigerar uppgifter till relevant teammedlem baserat på dina uppmaningar + dess bedömning av lämplighet.

Kontextuell AI som förstår ditt arbete

Problemet med de flesta AI-verktyg är att de fungerar isolerat, helt utan koppling till ditt teams faktiska projekt och mål. Detta resulterar i generiska, oanvändbara förslag. Eftersom ClickUp Brain har en semantisk förståelse för hela din arbetsyta behöver det ingen briefing.

📌 Till exempel vet ClickUp Brain redan vilket "Project Phoenix" du pratar om eftersom det har indexerat dina ClickUp-uppgifter, ClickUp-dokument och till och med din ClickUp-chattlogg.

Det här är varför du kan använda ClickUp Brain och Automations för att:

Generera arbetsplatsanpassade svar: Be Be ClickUp AI om en statusuppdatering för ett specifikt initiativ och få ett citerat svar direkt från projektdata i realtid.

Överbrygga den tvärfunktionella kontextklyftan: Använd AI för att sammanfatta en teknisk sprint för en marknadsföringsintressent, så att alla håller sig uppdaterade utan manuella möten.

Eliminera manuell datainmatning: Använd AI för att automatiskt fylla i Använd AI för att automatiskt fylla i anpassade fält eller kategorisera inkommande förfrågningar baserat på tonen i en uppgiftskommentar.

Fatta viktiga beslut baserat på arbetsmiljön genom att ställa frågor till ClickUp Brain.

AI-agenter som håller igång uppgifterna dygnet runt

👀 Visste du att? I ett växande företag slutar inte arbetet klockan 17, särskilt inte när 30 % av mötena nu sträcker sig över flera tidszoner. I det här fallet kan väntan på manuell överlämning eller godkännande orsaka betydande förseningar. Genom att implementera adaptiv automatisering kan projekten fortskrida även när viktiga teammedlemmar är offline eller fokuserade på intensivt arbete.

Traditionell automatisering hjälper, men den är fortfarande beroende av fördefinierade triggers. ClickUp går ett steg längre med AI Super Agents.

Superagenter är AI-drivna teammedlemmar som finns direkt i ditt ClickUp-arbetsutrymme och arbetar med full kännedom om dina uppgifter, dokument, konversationer och arbetsflöden. Istället för att vänta på instruktioner kan de spåra arbetet i realtid, vidta åtgärder och hålla projekten igång självständigt.

📌 En superagent kan till exempel:

Övervaka uppgiftsförloppet i ett projekt och påminn automatiskt ägarna innan deadlines passerar.

Uppdatera uppgiftsstatus och skapa sammanfattningar av framstegen i realtid.

Markera risker eller hinder tidigt så att cheferna kan ingripa snabbare.

Samordna nästa steg mellan teamen genom att tilldela uppföljningsuppgifter eller dela uppdateringar.

Eftersom dessa agenter utnyttjar kunskapen om din arbetsplats och ständigt uppdaterar sitt minne kan de köra flerstegsarbetsflöden mellan team utan ständig mänsklig övervakning.

Resultatet? Dina medarbetare lägger mindre tid på att jaga uppdateringar och mer tid på kreativa, strategiska beslut som faktiskt får verksamheten att växa.

Fallstudie: ClickUp X Bell Direct Bell Directs driftteam lade för mycket tid på ”arbete om arbete”. Med över 800 kundmejl som kom in varje dag måste varje meddelande läsas, kategoriseras, prioriteras och vidarebefordras manuellt, vilket saktade ner teamen och satte press på servicekvaliteten. Istället för att lägga till ytterligare en punktlösning centraliserade Bell Direct sin verksamhet i ClickUp och implementerade en AI Super Agent som de kallar Delegator. Agenten fungerar som en autonom teammedlem och läser alla inkommande e-postmeddelanden, klassificerar hur brådskande de är och i vilket sammanhang de förekommer, och vidarebefordrar arbetet till rätt person i realtid – utan mänsklig inblandning. Automatisera arbetsflöden från början till slut med kodfria AI Super Agents i ClickUp. Resultatet: En 20-procentig ökning av den operativa effektiviteten, frigjord kapacitet motsvarande två heltidsanställda och snabbare, mer konsekvent kundservice i stor skala. Vill du uppnå samma resultat för ditt växande företag?

Fördel nr 3: Anpassade arbetsflöden som körs på autopilot

Varje team har sitt eget unika sätt att få saker gjorda. Men det största problemet med färdig automatisering är att den utgår från att ditt företag fungerar som alla andras. Det kan leda till besvärliga lösningar och frustrerade team, vilket helt motverkar syftet med automatisering.

ClickUp Automation Builder är en kodfri lösning som är utformad för att anpassas efter dig, inte tvärtom. Den låter dig skapa specifika trigger-åtgärdsekvenser som speglar ditt teams unika SOP:er.

Skapa anpassade ClickUp-automatiseringar med en kodfri byggare

💡 Proffstips: Det är alltid möjligt att skapa en automatisering, men du kan också börja med ett av de över 100 fördefinierade arbetsflödesrecepten för att vänja dig vid ClickUp Automations. Oavsett vilket alternativ du väljer stöder det ditt mål att eliminera mänskliga flaskhalsar från repeterbara processer.

Ditt team består av olika individer med olika sätt att tänka. Detta resulterar i olika sätt att arbeta.

📌 Till exempel kanske dina projektledare föredrar en enkel ClickUp-listvy för att få en överblick över alla leveranser, till skillnad från dina designers eller ingenjörer, som kanske vill ha en visuell ClickUp Kanban-tavla för att spåra eftersläpande förfrågningar och färdigt arbete. Att tvinga alla att arbeta med en enda, rigid vy gör det svårare för dem att göra sitt bästa.

Med ClickUp kan varje teammedlem arbeta i sina föredragna ClickUp-vyer samtidigt som absolut datakonsistens upprätthålls över hela linjen.

Välj mellan mer än 15 projektvyer i ClickUp

Det bästa är att alla dessa vyer baseras på samma underliggande data.

📌 Tänk dig till exempel ett produktteam som lanserar en ny funktion. En utvecklare avslutar sitt arbete och markerar ”Backend API klart” i sin listvy.

Den åtgärden utlöser en ClickUp Automation som automatiskt uppdaterar uppgiftsstatusen till ”Redo för kvalitetssäkring”.

Eftersom varje ClickUp-vy hämtar data från samma underliggande uppgiftsdata, återspeglas ändringen omedelbart i hela arbetsytan. I QA-teamets tavelvy flyttas uppgiften automatiskt till kolumnen ”Redo för testning”. Samtidigt uppdateras produktledningens instrumentpanel för att visa att ytterligare en funktion har gått vidare till testfasen.

Ingen behöver manuellt uppdatera flera vyer eller meddela nästa team. Automatiseringen säkerställer att rätt personer ser uppdateringen i den vy de använder.

Fördel nr 5: Inbyggt samarbete som förblir kopplat till ClickUp-uppgifter

När samtal om arbetet sker i spridda e-postkedjor eller oändliga Slack-trådar, kopplas de bort från själva arbetet och skapar Work Sprawl. Detta leder till en enorm tidsförlust (upp till 61 % av din tid!) när du försöker hitta ett specifikt beslut eller en viss feedback.

ClickUp löser detta genom att göra kommunikation till en inbyggd funktion i ClickUp istället för en separat app. Genom trådade kommentarer och ClickUp Chat kopplas varje diskussion fysiskt till det arbete den beskriver.

Markera en text och välj "kommentar" för att lägga till en åsikt i ett dokument.

Denna uppgiftskopplade kommunikation säkerställer också att när du @nämner en teammedlem eller en Super Agent, ser de meddelandet. Det ger också fullständig insyn i hela historiken, bilagor och uppgiftens status, direkt.

Använd @mentions i ClickUp för att hitta relevanta teammedlemmar eller utföra specifika åtgärder på några sekunder.

Eftersom plattformen läser diskussionen om en uppgift kan du ställa in specifika automatiseringsregler som låter dina ord styra arbetsflödet. Du kan till exempel ställa in en automatisering för att övervaka specifika nyckelord som juridisk granskning eller redo för kund. Du kan också ställa in automatiseringar för att flytta uppgifter till en uppdragstagares personliga lista när den uppdragstagaren läggs till.

På så sätt kan ClickUp omedelbart koppla in nödvändiga intressenter, omfördela uppgiften till en chef och till och med skicka en automatisk e-postuppdatering till kunden.

Fördel nr 6: Smartare tidrapportering och arbetsbelastningsplanering med ClickUp

När ditt företag växer blir det nästan omöjligt att gissa var teamets tid faktiskt går åt. Utan korrekta data blir projektberäkningarna opålitliga och du riskerar att överfördela resurser, vilket leder till utbrändhet i teamet och missade deadlines.

Få klarhet i ditt teams kapacitet med ClickUp Time Tracking och ClickUp Time Estimates. Du kan spåra tiden direkt på uppgifterna och till och med utlösa automatiseringar baserat på den loggade tiden.

Koppla tidrapportering i ClickUp till automatiseringar. Få viktiga aviseringar för bättre resurshantering.

📌 Du kan till exempel ställa in en regel som automatiskt varnar en chef när den faktiska tiden som spåras för en uppgift närmar sig den beräknade tiden, så att de kan ingripa innan projektet spårar ur. De tidsrelaterade uppgifterna matas sömlöst in i arbetsbelastningsvyn, vilket förvandlar din kapacitetsplanering från gissningar till en datadriven strategi.

Fördel nr 7: Säkerhet i företagsklass som kan skalas upp

När ett företag växer ökar risken för automatiseringsolyckor, till exempel att en nyanställd av misstag utlöser en massdataexport eller en icke godkänd finansiell synkronisering. Det kan leda till säkerhetsfrågeformulär från kunder, branschkrav på efterlevnad och allvarliga problem med datastyrning.

ClickUp förhindrar dessa fel genom att utöka detaljerade behörigheter direkt till din automatiseringsmotor via:

ClickUp Single Sign-On (SSO) : Integrera med leverantörer som Google, Microsoft och Okta för att effektivisera användarnas åtkomst. Integrera med leverantörer som Google, Microsoft och Okta för att effektivisera användarnas åtkomst.

ClickUp tvåfaktorsautentisering (2FA) : Lägg till ett extra säkerhetslager till användarkonton via SMS eller en autentiseringsapp. Lägg till ett extra säkerhetslager till användarkonton via SMS eller en autentiseringsapp.

Rollbaserad åtkomst: Kontrollera exakt vem som kan se och göra vad inom din arbetsyta.

Du kan konfigurera känsliga automatiseringar så att de endast fungerar när de utlöses av specifika roller, till exempel administratör eller chef. Detta säkerställer att åtgärder med hög risk, som att skicka en faktura eller ändra en kundrelaterad deadline, kräver auktoriserad mänsklig övervakning.

Genom att integrera Single Sign-On (SSO) och tvåfaktorsautentisering (2FA) säkerställer du att åtkomsten till dessa automatiserade sekvenser hanteras från en enda säker ingångspunkt.

Inget enskilt verktyg kan göra allt, och ditt team förlitar sig sannolikt på en rad specialiserade appar för saker som CRM, e-post och fillagring.

🧠 Kul fakta: Arbetstagare växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen – nästan 4 timmar per vecka i uppmärksamhetsåterställning, eller 9 % av arbetstagarnas årliga arbetstid.

Problemet är att det ofta krävs dyra och opålitliga tredjepartskopplingar för att dessa verktyg ska kunna kommunicera med varandra. Detta resulterar i isolerade datablock och tvingar ditt team att manuellt kop iera data mellan plattformar.

För att lösa detta kan du koppla ihop dina befintliga verktyg med ClickUp Integrations. På så sätt kan du skapa plattformsoberoende automatiseringar som agerar å dina vägnar i olika appar. Det innebär att en trigger i ett verktyg kan starta en sekvens i ClickUp, eller vice versa, utan att du behöver lyfta ett finger.

Synkronisera hela din teknikstack med ClickUp Integrations

ClickUp-integrationer kan hjälpa dig att:

Synkronisera utveckling med projektledning: Anslut GitHub eller GitLab så att en pull-begäran automatiskt flyttar en ClickUp-uppgift till "Under granskning" och meddelar den tilldelade QA-ansvarige i Slack.

Koppla samman försäljning och genomförande: Använd HubSpot-integrationen för att automatiskt skapa en mapp för "Kundintroduktion" från en mall när en affär är "avslutad" i ditt CRM-system.

Centralisera intag och support: Använd webhook-triggers för att omvandla Zendesk-ärenden eller Google Form-inlämningar till genomförbara uppgifter, så att du alltid har kundernas feedback nära till hands.

💡Proffstips: För mycket specifik plattformsoberoende automatisering, använd ClickUp Public API. Detta gör det möjligt för ditt tekniska team att skapa tvåvägssynkroniseringar med egenutvecklad programvara, till exempel genom att ansluta ditt interna redovisningsverktyg till ClickUp för att automatisera fakturahantering och resursbudgetering.

📌Läs vad du kan göra med ClickUps API om du är redo att gå vidare från färdiga recept och vill bygga en anpassad motor för ditt företag. Du lär dig allt från att autentisera dina förfrågningar till att ställa in tvåvägssynkronisering mellan ClickUp och din viktigaste externa programvara.

Fördel nr 9: Automatisering av återkommande uppgifter som sparar timmar

Tänk på alla repetitiva uppgifter som ditt team hanterar varje vecka: skicka ut veckorapporter, förbereda dagordningar för teammöten eller följa upp med kunder. I många verktyg kräver detta att någon manuellt återskapar samma uppgift om och om igen. Det är en tröttsam process som drar ner produktiviteten avsevärt.

Eliminera detta administrativa arbete med funktionen ClickUp Recurring Tasks.

Ställ in en återkommande uppgift i ClickUp istället för att skapa en repetitiv uppgift varje gång.

Istället för att återskapa varje åtgärdspost kan du ställa in dem så att de återkommer enligt ett specifikt schema – dagligen, veckovis, månadsvis eller till och med enligt en anpassad rytm. När du ställer in en uppgift så att den återkommer kan du konfigurera den så att alla dess egenskaper, inklusive tilldelade personer, uppgiftschecklistor och förfallodatum, automatiskt överförs, vilket sparar dig från manuell inställning.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det är nästan hälften av arbetsveckan (41 %) som ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀). ClickUp AI Agents hjälper till att eliminera detta slit. Tänk på att skapa uppgifter, påminnelser, uppdateringar, mötesanteckningar, utkast till e-postmeddelanden och till och med skapa heltäckande arbetsflöden! Allt detta (och mer) kan automatiseras på nolltid med ClickUp, din app för allt som rör arbetet. 💫 Verkliga resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag per anställd med hjälp av ClickUp Automations, vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

Fördel nr 10: Färdiga mallar för snabbare installation

När du är ett växande företag har du inte tid att bygga varje enskilt arbetsflöde från grunden. Att uppfinna hjulet på nytt för vanliga processer som kundonboarding eller felspårning är ett enormt slöseri med tid och energi. Det leder också till inkonsekvent utförande i hela ditt team.

Med ClickUp Template Center kan du hoppa över manuell konfiguration och starta projekt med hjälp av färdiga mallar. Dessa är fullt utvecklade arbetsytor som skapats av processexperter. När du laddar en mall för ett användningsfall får du tillgång till ett helt ekosystem som är utformat för det specifika målet.

Dessa mallar innehåller även automatiseringsrecept. Istället för att själv behöva lista ut logiken kommer mallen med förkonfigurerade If-Then-regler. Så fort du tillämpar mallen aktiveras dina statusändringar, uppgiftsfördelningar och meddelanden till intressenter.

Detta är ett smart sätt att säkerställa att ditt team följer en standardiserad process utan att behöva gå igenom en period av trial and error för att bygga upp den själv.

Fördel nr 11: Skalbarhet för team av alla storlekar

Projektledningsverktyg fungerar utmärkt när ditt team är litet, men de brister så fort du lägger till flera ledningsnivåer eller tvärfunktionella avdelningar. Du märker vanligtvis denna förändring när prestandan börjar sjunka eller när kostnaderna stiger så mycket att det känns som en straff att anställa ytterligare 10 personer.

ClickUp är utformat för att hantera denna övergång utan prestandaförlust. Plattformen använder en hierarkisk struktur – utrymmen, mappar och listor – som låter dig lägga till organisatorisk djup efter behov. Detta innebär att din automatiseringsstrategi kan mogna i takt med din personalstyrka.

Organisera alla filer enkelt med ClickUp Project Hierarchy, så att du alltid har enkel åtkomst när du behöver det.

Det tvingar dig inte till en standardlösning som passar alla; du kan skapa enkla regler för ett enskilt projekt och gradvis lägga till komplexa, tvärfunktionella åtgärdssekvenser. Resultatet blir att din verksamhet blir mer sofistikerad.

Fördel nr 12: Mobil åtkomst för att hålla arbetet igång

Arbetet kan ibland sträcka sig utanför ditt skrivbord. Brådskande godkännanden och viktiga uppdateringar hinner ofta inte gå igenom klockan innan de visas på din skärm. Så om ditt automatiseringssystem är kopplat till din bärbara dator blir du en blockerare, vilket gör att hela teamet måste vänta på att du kommer tillbaka online.

Det är därför vi hjälper dig att hålla igång ditt arbete var du än befinner dig med ClickUp Mobile App. Du får fullständig tillgång till dina uppgifter, dokument och aviseringar, ifall du behöver svara på tidsbegränsade arbetsflöden när du är på språng. Den aktiverar också push-aviseringar från automatiska triggers, godkänner förfrågningar med ett tryck och håller dig informerad om projektets framsteg utan att du behöver öppna din dator. Med fullständig synkronisering mellan enheter är din arbetsyta alltid uppdaterad.

Slutsatsen? Tillväxt behöver inte alltid leda till barnsjukdomar. Med ClickUp Automations kan du skapa den operativa ryggrad som hjälper ditt team att skala upp effektivt.

Hur växande team använder ClickUp Automation

Här är hur olika avdelningar i ett växande företag kan tillämpa dessa automatiseringsfördelar för att lösa verkliga problem.

Marknadsföringsteam som automatiserar kampanjarbetsflöden

Ett marknadsföringsteam kan skapa ett ClickUp-formulär för nya kampanjförfrågningar. När formuläret skickas in skapar en automatisering omedelbart en ny uppgift i deras kampanjintagslista.

Därefter tillämpas en omfattande mall som innehåller alla deluppgifter och ClickUp-checklistor som behövs för en lansering. Samtidigt identifierar automatiseringen också typen av förfrågan för att tilldela rätt kampanjansvarig.

Samtidigt får ditt kreativa team också ett meddelande i sin dedikerade ClickUp Chat-kanal om att briefen är klar för granskning. Genom att automatisera dessa intags- och tilldelningslager elimineras den manuella sorteringsprocessen och säkerställs att inga förfrågningar går förlorade i inkorgen.

Brand Right Marketing Agency svär vid ClickUp Automations och Templates för sitt arbetsflöde:

När vår skribent är klar med sitt skrivande ställer hon in uppgiften på ett visst alternativ som automatiskt vidarebefordrar den till nästa person som ansvarar för att granska den. Denna person får då automatiskt ett e-postmeddelande om att innehållet är klart för granskning, med en länk till webbplatsen som vi skriver för och en länk till ClickUp Tasks, vilket gör det superenkelt för oss att hålla koll på saker och ting. Jag har precis börjat använda automatisering som jag har ställt in för försäljningen för att hjälpa oss när vi kontaktar någon som är intresserad av att samarbeta med oss om en webbplats eller ett varumärkespaket. Vi har ställt in det så att de får åtta uppföljningar som automatiskt skickas ut till dem enligt de olika datum som är inställda – det är en ny automatisering som jag ser fram emot att se hur den fungerar för oss. 😊🙏

Produktteam som effektiviserar sprintadministration

För ett produktteam som använder ett agilt arbetsflöde kan en automatisering ställas in på deras sprinttavla. När en utvecklare drar en uppgift till kolumnen Ready for QA (Klar för kvalitetssäkring) omfördelas uppgiften automatiskt till den ansvarige kvalitetssäkrings testaren och lägger till en kommentar som taggar dem för granskning.

Denna enkla automatisering säkerställer att sprintceremonierna fokuserar på strategiska beslut, inte bara muntliga statusuppdateringar. Samma åtgärd uppdaterar samtidigt ClickUp Kanban Board, ClickUp Sprint Backlog och Timeline View.

Operativa team som växer utan att öka personalstyrkan

Du kan effektivisera hela onboardingprocessen för leverantörer för ditt driftteam med automatisering. När en leverantör skickar in ett ClickUp-formulär aktiverar systemet omedelbart en mall och fyller i en standardiserad checklista med krav.

Istället för att en operativ chef manuellt delegerar uppgifter identifierar automatiseringen efterlevnadsstadiet och tilldelar ClickUp-deluppgifter till det juridiska teamet för granskning. Den schemalägger till och med en påminnelse om uppföljning efter sju dagar för att hålla processen igång.

När den sista punkten är avklarad flyttar automatiseringen uppgiften till en arkiverad lista för att hålla din arbetsyta organiserad. Detta automatiserade arbetsflöde gör att du kan hantera ett växande antal leverantörer utan att behöva anställa fler personer för att hantera överlämningar.

🌟 Verkliga resultat: Det snabbväxande mjukvaruföretaget Pigment förbättrade sin onboarding-effektivitet med 88 % med ClickUp. Genom att gå från fram- och återgående e-postmeddelanden, Slack-meddelanden och statiska Notion-checklistor till en mer effektiv process med ClickUp Automations, gav de nyanställda resurser för att komma igång mycket snabbare!

Så här kommer du igång med ClickUp Automations

Du behöver inte vara teknisk expert för att börja spara tid med ClickUp Automations. Här är en enkel, fyra steg lång väg för att få igång ditt första arbetsflöde. ✨

Börja med en besvärlig process: Identifiera en enda, repetitiv uppgift som ditt team utför varje vecka – det kan vara allt från att tilldela nya leads till att förbereda en veckorapport.

Använd Automation Builder: Klicka på knappen Automate från valfritt utrymme, mapp eller lista i ClickUp och välj din utlösare (”när”) och åtgärd (”då”) från en enkel rullgardinsmeny.

Aktivera rätt åtgärder automatiskt och kör verksamheten smidigt med ClickUp Automations.

Testa i liten skala: Innan du använder automatiseringen på hela arbetsytan, tillämpa den på en enda, icke-kritisk uppgift eller lista för att testa logiken och säkerställa att den fungerar som förväntat.

Iterera baserat på resultat: Förfina triggarna och villkoren beroende på din automatisering i praktiken och gör den ännu effektivare.

💡 Proffstips: Om du inte är säker på vilka manuella uppgifter du ska avlasta först, låt ClickUp Brain analysera ditt teams beteende. AI:n kan identifiera repetitiva arbetsflödesmönster och föreslå anpassade automatiseringsrecept som är specifikt utformade för att eliminera dina unika flaskhalsar. Använd ClickUp Brain för att skapa smartare, anpassade automatiseringar för ditt arbetsflöde.

Sätt din verksamhet på autopilot även när du växer

Företagstillväxt och rutinarbete behöver inte gå hand i hand. Faktum är att det senare nästan oundvikligen hämmar det förstnämnda.

ClickUp Automations kan befria dig och ditt team från repetitiva, mindre viktiga arbetsuppgifter som dränerar er energi och kreativitet.

När ditt företag växer kommer du att möta alltmer komplexa samordningsutmaningar, och manuella processer kommer helt enkelt inte att räcka till. ClickUp Automations ger ditt team möjlighet att skala upp produktionen utan att öka personalstyrkan i samma proportion.

Fördelarna ökar också med tiden: fler sparade timmar, färre kostsamma fel, bättre översikt över hela organisationen och ökad kapacitet för det meningsfulla arbete som driver ditt företag framåt.

Kom igång gratis med ClickUp och bygg in optimering av arbetsflöden i grunden för dina processer redan idag. Det är så du kommer att överträffa konkurrenterna imorgon.

Vanliga frågor (FAQ)

ClickUp Automations är en regelbaserad motor som följer if-this-then-that-kommandon för att automatisera repetitiva uppgifter. ClickUp Brain är AI-intelligenslagret som gör dessa automatiseringar smartare genom att förstå sammanhanget och anpassa sig till ditt arbete.

Du kan ställa in grundläggande ClickUp-automatiseringar, som statusändringar eller uppgiftsfördelning, på bara några minuter med hjälp av färdiga mallar. Mer komplexa arbetsflöden med flera steg kan ta längre tid att konfigurera, men den tid du sparar betalar sig nästan omedelbart.

För arbetsflöden som helt och hållet sker inom ClickUp kan ClickUps inbyggda automatiseringar hantera nästan alla scenarier utan externa verktyg. Zapier är fortfarande ett lämpligt alternativ för att ansluta ClickUp till appar som inte har en inbyggd integration.

Absolut. ClickUp Automation är otroligt värdefullt för små team eftersom det eliminerar den koordinering som kan vara en oproportionerlig börda för ett litet team. Att implementera Automation tidigt hjälper dig att etablera effektiva vanor som kommer att stödja ditt företag när du växer.