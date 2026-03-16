Focalboard eller ClickUp: Vilket verktyg passar ditt team?

Att välja mellan Focalboard och ClickUp handlar i grunden om hur mycket du gillar serverunderhåll. Om ditt team har den IT-kapacitet som krävs för att hantera den operativa bördan med egen hosting är Focalboard det perfekta valet.

Men om du hellre vill lägga den energin på själva arbetet är ClickUp det plug-and-play-alternativet.

Denna guide jämför Focalboard och ClickUp och undersöker hur respektive plattform hanterar AI-funktioner och samarbetsverktyg för att hjälpa dig att hitta det som passar bäst för dina behov.

Focalboard och ClickUp i korthet

Funktion / Kategori ClickUp Focalboard Grundläggande tillvägagångssätt Converged AI Workspace kombinerar uppgifter, dokument och chatt i en AI-driven plattform Öppen källkodsverktyg för Kanban-tavlor med fokus på uppgifts- och projektuppföljning AI-funktioner ClickUp Brain för skrivande, sammanfattning, uppgiftsskapande och kunskapshämtning; ClickUp Super Agents och Certified Agents för automatisering av komplexa arbetsflöden från början till slut Inga inbyggda AI-funktioner; förlitar sig på integrationer via Mattermost för AI-tillägg Hostingmodell Molnbaserad SaaS med säkerhet i företagsklass Självhostad eller Mattermost-integrerad distribution Teamstorlek Bäst för team i alla storlekar: enskilda personer, små team samt medelstora till stora företag Bäst för små till medelstora tekniska team som är vana vid egen hosting Underhåll Hanteras helt av ClickUp (uppdateringar, säkerhet och säkerhetskopiering) Hanteras av din interna IT-avdelning (serveruppdateringar, drifttid och databashantering) Priser Skalbara abonnemang för team i alla storlekar Öppen källkod (MIT-licens)

Översikt över ClickUp

ClickUp är världens första konvergerade AI-arbetsyta som är utformad för att eliminera verktygsspridning. Hur fungerar det? Istället för att ha separata appar för dokumentation, chatt och målsättning använder du ClickUp för att hantera varje steg i projektplanering och genomförande på ett och samma ställe.

Denna sammanslagning gör det möjligt för team att skriva dokumentation och kommunicera i samma vy där de följer upp sitt arbete. På så sätt finns projektets sammanhang där arbetet utförs.

Och vad gör det så mycket kraftfullare än vilken annan plattform för samarbetshantering som helst? Det är den kontextuella AI:n som sammanför dina uppgifter, dokument, chattar och projekt för att ge dig rätt svar vid rätt tidpunkt.

ClickUp Brain : Integrera en kontextmedveten AI-assistent i din arbetsyta som hjälper dig att skriva, sammanfatta möten, skapa uppgifter och hitta snabba svar från data i din arbetsyta

Flera vyer för projektledning : Växla mellan list-, tavla-, Gantt-, kalender-, tidslinje- och arbetsbelastningsvyer för att anpassa verktyget efter hur ditt team tänker och arbetar

ClickUp Docs : Skapa och samarbeta på dokument som är direkt kopplade till dina uppgifter, vilket eliminerar klyftan mellan planering och genomförande

ClickUp-automatiseringar : Skapa anpassade arbetsflöden som utlöser åtgärder baserat på statusändringar, förfallodatum eller ansvariga för att minska manuellt arbete

ClickUp-integrationer : Anslut till tusentals verktyg, inklusive Slack, GitHub, Google Drive och Figma, för att hålla allt ditt arbete synkroniserat

Inlärningskurva: Det stora utbudet av funktioner kan kännas överväldigande för team som endast behöver grundläggande uppgiftshantering

Molnbaserat: Plattformen kräver en internetanslutning och är inte utformad för helt offline-miljöer eller miljöer utan internetanslutning.

Komplexitet vid anpassning: Mycket konfigurerbara arbetsytor kan kräva viss tid för initial inställning för att perfekt passa just ditt teams specifika arbetsflöden

📮ClickUp Insight: Vad är den perfekta lösningen för att hantera för många flikar? 33 % av våra enkätsvarande vill ha en AI som kommer ihåg allt och återger det på begäran. Vår längtan efter kognitiv avlastning på jobbet är tydlig här: tänk dig att kunna lita på att ett system lagrar kunskap så att våra hjärnor slipper göra det. ✨ ClickUp Brain levererar precis det, och låter dig fånga, lagra och återkalla idéer från var som helst i ditt arbetsutrymme eller anslutna appar när du behöver dem. Det är ditt andra hjärna och bollplank!

Översikt över Focalboard

Focalboard erbjuder ett enkelt och smidigt gränssnitt med Kanban-tavlor, tabeller och gallerivyer. Det tilltalar team som prioriterar datasuveränitet framför allt annat, men beteckningen ”gratis” kan också vara missvisande.

Även om själva programvaran är öppen källkod ligger din största kostnad i den tekniska skulden som uppstår vid egen hosting. Eftersom du kör Focalboard på dina egna servrar via Docker eller lokala installationer ansvarar ditt team nu för serverunderhåll, säkerhetsuppdateringar och säkerhetskopiering. Detta kan ta mycket tekniska resurser i anspråk.

Dess främsta attraktionskraft ligger hos utvecklare och team som vill ha fullständig kontroll över sina data och sin infrastruktur. Men denna kontroll medför betydande extraarbete, eftersom det fristående projektet nu till stor del stöds av användargemenskapen. Detta gör att de officiella uppdateringarna är sällsynta, vilket uppväger fördelarna med integriteten.

Fördelar:

Öppen källkod: Det är MIT-licensierat, vilket gör att ditt team kan granska, ändra och utöka kodbasen efter behov

Självhostad distribution: Du kan köra det på dina egna servrar med hjälp av Docker eller andra metoder, och därmed behålla all projektdata inom din egen infrastruktur

Mattermost-integration: Det integreras direkt med Mattermost, vilket är en fördel för team som redan använder den kommunikationsplattformen

Flera vyer: Det erbjuder Kanban-tavlor, tabellvyer och gallerilayouter för olika preferenser när det gäller visualisering av uppgifter

Lättviktigt och fokuserat: En minimal uppsättning funktioner gör gränssnittet enkelt och minskar prestandakostnaden

Nackdelar:

Ingen inbyggd AI: Det saknar inbyggda AI-funktioner för automatisering, skrivhjälp eller intelligent uppgiftshantering

Begränsade integrationer: Det finns betydligt färre kopplingar till tredjepartstjänster jämfört med kommersiella plattformar, och de flesta kräver anpassad utveckling

Ansvar för underhåll: Egen hosting innebär att ditt team ansvarar för alla uppdateringar, säkerhetskopieringar, säkerhetsuppdateringar och infrastrukturhantering

Osäkerhet kring utvecklingen: Efter förvärvet av Mattermost och produktförändringarna har den fristående utvecklingen av Focalboard minskat.

Jämförelse av funktioner mellan ClickUp och Focalboard

För att förstå var varje plattform verkligen utmärker sig och vilken som passar ditt arbetsflöde bäst, bör du noga studera funktionsjämförelsen nedan. Vi utvärderar hur varje verktyg hanterar de centrala projektledningsbehov som ditt team står inför varje dag.

AI- och automatiseringsfunktioner

Om ditt team lägger timmar på manuellt rutinarbete, som statusuppdateringar och återkommande deluppgifter, förlorar du tid på administrativt krångel.

Och vad kostar det att distrahera ditt team från det strategiska arbete som förväntas ge stor effekt? Företag med bara 100 anställda förlorar cirka 420 000 dollar årligen på grund av missförstånd och verktyg som inte är integrerade!

Så, vad skulle kunna förhindra detta?

Vi fann att 30 % av arbetstagarna tror att automatisering kan spara dem 1–2 timmar per vecka, medan 19 % uppskattar att det kan frigöra 3–5 timmar för djupt, fokuserat arbete.

ClickUp Brain

ClickUp hanterar detta genom ClickUp Brain, det inbyggda AI-lagret som spänner över dina uppgifter, dokument och chattar för att automatisera repetitiva uppgifter. Istället för att manuellt utarbeta projektplaner eller sammanfatta långa kommentartrådar kan du använda ClickUp Brain för att automatisera dessa uppgifter direkt.

Använd ClickUp Brain för att transkribera röst- och videoklipp, omvandla text eller chattmeddelanden till uppgifter och sammanfatta diskussioner, dokument och chatttrådar utan att lämna din arbetsyta

Här är en förhandstitt på olika åtgärder du kan utföra med ClickUp AI:

Samla kunskap med Brain MAX : Använd avancerade AI-modeller för att söka i hela din arbetsyta och anslutna externa appar med ClickUp för omedelbara, kontextuella svar

Sök i hela din teknikstack: Hitta filer, trådar och konversationer som ligger gömda i externa verktyg som Slack, Google Drive och Gmail från en enda Enterprise AI Search

AI-uppgiftsskapande: Skapa underuppgifter utifrån ett enkelt uppgiftsnamn eller skapa åtgärdspunkter från markerad text i en kommentar/chattmeddelande eller ClickUp Doc

Transkribera möten med AI Notetaker : Skapa sökbara transkriptioner och automatiserade sammanfattningar som omvandlar mötesdiskussioner till konkreta uppgifter

AI-kunskapssökning: Ställ frågor direkt i din arbetsyta genom att skriva @brain och få kontextanpassade svar baserade på dina ClickUp-uppgifter och dokument

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att växla mellan modeller som ChatGPT och Claude utan att lämna din arbetsyta. Detta gör att du kan välja rätt resonemangsmotor för uppgiften, till exempel att använda Claude för nyanserat skrivande eller GPT för komplex logik, utan att behöva betala för separata AI-abonnemang. Använd flera LLM:er från ett enda gränssnitt med ClickUp Brain

ClickUp Super Agents

Och när du vill automatisera inte bara ett steg, utan hela ditt arbetsflöde, prova ClickUp Super Agents.

Istället för att utlösa en enskild AI-åtgärd samordnar Super Agents flera steg i hela ditt arbetsutrymme. Tänk på dem som AI-teammates som förstår sammanhanget i ditt arbetsutrymme och gör mer än vad som är mänskligt möjligt. När de väl är konfigurerade kan de hålla utkik efter specifika utlösare (som att ett möte avslutas, ett formulär skickas in eller en ändring av uppgiftsstatus) och omedelbart utföra nästa uppsättning åtgärder.

📌 Tänk dig till exempel en Project Manager Super Agent som körs i din arbetsyta.

Snabba upp arbetsflödena med Super Agents i ClickUp

När du lägger till en ny projektbeskrivning i ett dokument läser agenten den och skapar en projektplan.

Det genererar automatiskt ClickUp-uppgifter, deluppgifter och deadlines. Därefter tilldelar det arbete till designers, skribenter och utvecklare utifrån deras roller. Det länkar också uppgifter till relevanta dokument och tillgångar.

Allteftersom arbetet fortskrider övervakar Agent uppdateringar av uppgifter. Om något är försenat markerar det förseningen och meddelar ägaren. Det publicerar automatiskt veckovisa sammanfattningar av framstegen i projektkanalen.

När projektet är avslutat sammanställer det slutligen en slutrapport.

🌟 Verkliga resultat: Företag som Bell Direct har använt Super Agents för att sortera över 800 e-postmeddelanden om dagen, vilket har resulterat i en 20-procentig ökning av den operativa effektiviteten!

🔎 Visste du att? 40 % av företagsapparna kommer snart att ha uppgiftsspecifika AI-agenter. Det kommer att förbättra teamarbetet och effektiviteten i arbetsflödet, vilket gör att det är ett bra tillfälle att förbereda sig redan nu så att du inte hamnar efter dina kollegor.

🎥 Titta på den här videon för att se vad Super Agents kan göra för dig:

Regelbaserade automatiseringar

Utöver AI-assistans kan du skapa regelbaserade arbetsflöden med ClickUp Automations. Dessa automatiseringar utlöser åtgärder när specifika villkor uppfylls, till exempel när en status ändras, ett förfallodatum infaller eller en ny ansvarig läggs till. Detta säkerställer att processerna löper smidigt i bakgrunden, så att ditt team kan fokusera på det som är viktigt.

Vet du inte var du ska börja och vad du ska automatisera? Välj ett recept från biblioteket med över 100 färdiga automatiseringsmallar i ClickUp. Eller skapa en automatisering med hjälp av naturliga språkprompter med ClickUp Brain!

Utlös rätt åtgärder automatiskt och driv verksamheten smidigt med ClickUp Automations

Focalboard, å andra sidan, har inga inbyggda AI-funktioner eller inbyggd automatisering. Eftersom det är ett lättviktigt verktyg med öppen källkod måste du sköta all din uppgiftshantering (från att uppdatera statusar till att skapa återkommande arbetsflöden) manuellt.

⚠️Du kan försöka skapa anpassad automatisering i Focalboard via dess API. Plattformen erbjuder dock ingen färdig intelligens som hjälper till att minska ditt teams arbetsbörda.

🏆 Slutsatsen: ClickUp ger team som vill bli mer produktiva en tydlig fördel med inbyggd AI och automatisering. Focalboard är perfekt för team som trivs med manuella processer eller har resurser att bygga egna anpassade lösningar för automatisering av arbetsflöden.

📮ClickUp Insight: 88 % av de som svarade på vår undersökning använder AI för sina personliga uppgifter, men över 50 % drar sig för att använda det på jobbet. De tre största hindren? Brist på smidig integration, kunskapsluckor eller säkerhetsfarhågor. Men tänk om AI är inbyggt i din arbetsyta och redan är säkert? ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, gör detta till verklighet. Den förstår uppmaningar i klarspråk och löser alla tre farhågorna kring AI-användning samtidigt som den kopplar samman din chatt, dina uppgifter, dokument och kunskap över hela arbetsytan. Hitta svar och insikter med ett enda klick!

Vyer för uppgifts- och projektledning

En universallösning fungerar inte för alla. Dina ingenjörer kanske föredrar enkla listor, medan dina projektledare troligen behöver Gantt-diagram för tidsplanering. Detta tvingar alla till frustrerande nödlösningar med kalkylblad och andra verktyg.

ClickUp Views löser detta genom att låta dig visualisera samma data i flera olika format utan att behöva omstrukturera dina projekt. Du kan växla mellan en översiktlig resurshanteringsvy eller en enkel checklista för att anpassa den efter din specifika roll.

Välj bland över 15 projektvyer i ClickUp

Välj fritt mellan över 15 olika vyer. Här är en översikt över några av dem:

Med ClickUp kan du spara och dela anpassade konfigurationer med ditt team. Det säkerställer att alla får tillgång till samma filtrerade data utan att behöva ställa in det från grunden. Varje vy innehåller detaljerade alternativ för filtrering, sortering och gruppering, så att du kan fokusera på specifika projektdetaljer.

Anpassade fält stöder denna flexibilitet. De låter dig spåra datapunkter som är specifika för ditt arbetsflöde direkt i valfri vy.

ClickUp-uppgifter är det perfekta verktyget för att dela upp större, komplexa projekt i hanterbara åtgärder. Med deluppgifter och ClickUp-uppgiftschecklistor kan du hålla koll på även de minsta detaljerna. Samtidigt kan du använda anpassade statusar för att övervaka exakt vilket skede varje leverans befinner sig i: att göra, pågår, klart... och allt däremellan.

Spåra tid i ClickUp-uppgifter samtidigt som du skapar anpassade fält för en fullständig översikt över arbetsflödet

För tidspressade uppgifter kan du med integrerad tidrapportering och en Gantt-vy med dra-och-släpp-funktion kartlägga uppgiftsberoenden och justera tidslinjer direkt. Detta säkerställer att sammanhanget förblir enhetligt och tillgängligt, oavsett om du hanterar en enkel att-göra-lista eller en produktlansering som involverar flera avdelningar.

Till skillnad från ClickUps omfattande vyer fokuserar Focalboard på fyra huvudvyer: Kanban, tabell, kalender och galleri. Som du kanske förväntar dig är dessa vyer bättre lämpade för enkel projektuppföljning än för komplex resurshantering.

Kanban-tavlan fungerar som den primära arbetsytan, där korten innehåller standardegenskaper, checklistor och kommentarer.

🏆 Slutsatsen: ClickUp erbjuder den arkitektoniska djupet som krävs för projekt som spänner över flera avdelningar och där olika perspektiv på samma data behövs. Focalboard passar bättre för mindre tekniska team som vill ha en smidig, öppen källkodsbaserad tavla och inte behöver avancerade funktioner som Gantt-diagram eller arbetsbelastningshantering.

När projektdiskussioner är utspridda över Slack, e-posttrådar och slumpmässiga kommentarer till uppgifter går beslut oundvikligen förlorade. En genomsnittlig medarbetare växlar till exempel mellan appar 1 200 gånger om dagen – vilket innebär att nästan 4 timmar per vecka går åt till att återfå koncentrationen. Denna typ av arbetsspridning gör det nästan omöjligt att hålla alla på samma sida eller få nya medlemmar att komma igång.

ClickUp löser detta genom att samla ditt teams samarbete i en enda arbetsyta där kommunikationen förblir kopplad till det faktiska arbetet, tack vare:

ClickUp Chat : Ha konversationer i realtid via direktmeddelanden eller dedikerade kanaler kopplade till dina projekt och uppgifter, så att du aldrig behöver byta till en annan app

Uppgiftskommentarer : Håll diskussionerna organiserade med trådade svar, bifogade filer och @-nämningar för att meddela specifika teammedlemmar

Använd @mention i ClickUp var som helst i ekosystemet för att meddela en teammedlem eller Super Agent

ClickUp Docs: Skapa och redigera projektplaner, mötesanteckningar och wikis med samarbetsredigering i realtid, så att alla arbetar utifrån den senaste versionen

ClickUp Whiteboards : Överbrygga klyftan mellan brainstorming och genomförande med ett visuellt samarbetsutrymme där du kan omvandla idéer till uppgifter med ett enda klick

ClickUp Clips : Spela in din skärm för att ge feedback, förklara en komplex process eller dela en snabb uppdatering utan ett live-möte

Focalboard erbjuder däremot grundläggande samarbete på uppgiftsnivå genom kortkommentarer och bilagor. Det saknar dock inbyggda verktyg för bredare teamkommunikation, dokumentredigering i realtid eller visuell brainstorming.

För att uppnå samma nivå av anslutbarhet förlitar sig Focalboard på sin integration med Mattermost eller andra externa verktyg. Det innebär ofta en risk att återinföra just de silos som ClickUp är utformat för att eliminera.

🏆 Slutsatsen: ClickUp är utvecklat för team som vill slippa ständigt byta mellan olika appar och istället samla sina konversationer och uppgifter på ett och samma ställe. Focalboard är ett funktionellt val för grundläggande uppdateringar på uppgiftsnivå, men kräver att du hanterar en separat teknikstack för att kunna bedriva ett meningsfullt samarbete inom hela teamet.

Integrationer och utbyggbarhet

När ditt projektledningsverktyg inte integreras med resten av din teknikstack fastnar ditt team i en cykel av manuell datainmatning. Att till exempel kopiera information mellan GitHub, Figma eller Salesforce leder till fel i versionshanteringen och missade uppdateringar.

🧠 Kul fakta: Manuell datainmatning och administrativa uppgifter kostar amerikanska företag i genomsnitt 28 500 dollar per anställd och år. Detta visar att den ”manuella processen” inte bara är ett långsamt arbetsflöde – det är ett enormt vinstbortfall.

ClickUp-integrationer eliminerar dessa problem genom att fungera som en central kommandocentral för hela ditt arbetsflöde. Med över 1 000 lättanvända integrationer kan du synkronisera utvecklingsframsteg från GitHub, bädda in interaktiva Figma-prototyper eller automatiskt omvandla Salesforce-möjligheter till genomförbara uppgifter.

Synkronisera hela din teknikstack med ClickUp-integrationer

Resultatet? Informationen flödar mellan dina appar utan att någon behöver koppla ihop dem manuellt. Och om du behöver bygga anpassade automatiseringar eller datasynergeringspipelines kan dina utvecklare alltid använda ClickUp API.

Focalboard har ett betydligt mindre integrationssystem, med huvudfokus på inbyggd anslutning till Mattermost. Tack vare att det är öppen källkod och har ett offentligt API kan ett utvecklingsteam tekniskt sett bygga vilken anslutning de än behöver. Men detta kräver betydande interna resurser och löpande underhåll.

🏆 Slutsatsen: ClickUp passar bäst för team som använder en mängd olika kommersiella appar och vill automatisera dataflödet direkt. Focalboard erbjuder stor utbyggbarhet för tekniska team som föredrar att bygga upp och underhålla sitt eget privata integrationssystem.

Driftsättning och äganderätt till data

I många organisationer drar samarbete och säkerhet ofta åt olika håll. Team vill ha delade dokument, snabbare uppdateringar och samordning i realtid. Säkerhetsteamen ställer andra frågor: Kan detta köras i en air-gapped-miljö? Var lagras data?

Den verkliga utmaningen är inte att införa ett nytt verktyg. Det är att hitta ett som möjliggör modernt samarbete utan att kompromissa med datasuveräniteten.

ClickUp sparar dig från de höga driftskostnaderna för egen hosting. Det erbjuder säkerhet i företagsklass utan underhållskostnaderna för att hantera en server. Plattformen hostas på Amazon Web Services (AWS) och är SOC 2-certifierad. Dina data skyddas med end-to-end-kryptering.

Detta gör att du kan implementera en mycket kapabel SaaS-arbetsplats samtidigt som du uppfyller strikta säkerhetsstandarder. Du kan överlåta ansvaret för uppdateringar, prestanda och infrastrukturens stabilitet till ett dedikerat säkerhetsteam.

För team där egen hosting är ett måste erbjuder dock Focalboard fullständig äganderätt till data. Det är utformat för egen hosting med Docker eller andra metoder, vilket ger dig fullständig kontroll över dina data och din infrastruktur. Detta är en avgörande fördel för organisationer med strikta krav på datalagring.

Nackdelen är dock en betydande ökning av det interna ansvaret; ditt team blir den enda leverantören av alla säkerhetsuppdateringar, databasbackuper och infrastrukturpatchar.

🏆 Slutsatsen: Detta är den tydligaste avvägningen mellan de två verktygen. Välj ClickUp om du behöver en säker, regelkonform molninfrastruktur som automatiskt hålls uppdaterad. Välj Focalboard om din prioritet är absolut datasuveränitet och du har de tekniska resurserna för att hantera din egen servermiljö.

Ska du välja Focalboard eller ClickUp?

Att göra fel val kan innebära en smärtsam migreringsprocess om sex månader, så låt oss göra det enkelt. Vilket verktyg som är rätt beror helt på ditt teams prioriteringar och tekniska förutsättningar.

Här är en kort lista som hjälper dig att bestämma dig:

Välj Focalboard om:

Ditt team lever och andas öppen källkodsprogramvara för projekt och vill ha möjlighet att granska eller ändra kodbasen

Du har strikta krav på datasuveränitet som kräver en egenhostad lösning

Du har de tekniska resurserna för att hantera driftsättning, underhåll, säkerhet och anpassade integrationer

Ditt arbetsflöde är uppbyggt kring en enkel Kanban-tavla med öppen källkod, och du behöver inga avancerade projektledningsfunktioner

Du använder redan Mattermost och vill ha ett projektverktyg som integreras direkt

Välj ClickUp om:

Du behöver ett integrerat intelligenslager för att hantera allt från att skriva projektplaner till att lyfta fram blockerade uppgifter

Du vill samla verktyg , dokumentation, chatt i realtid och komplex projektledning på en enda flik

Du föredrar en hanterad infrastruktur med säkerhet i företagsklass framför besväret med egen hosting

Du behöver ett projektledningsverktyg som kan anslutas till vanliga affärsappar direkt utan extra installation

Ditt huvudmål är att minska kontextutbredningen och sluta växla mellan verktyg som inte hänger ihop

Valet handlar i grunden om en avvägning: Värdesätter du absolut kontroll över data och flexibiliteten med öppen källkod framför allt annat? Eller föredrar du en samlad AI-arbetsyta som hanterar allt från projektledning till teamkommunikation?

Om du lutar åt det senare, prova ClickUp gratis redan idag. ✨

Vanliga frågor (FAQ)

Mattermost förvärvade Focalboard och integrerade dess funktionalitet i Mattermost-plattformen, och döpte om den till ”Mattermost Boards”. Det ursprungliga fristående Focalboard-projektet finns fortfarande tillgängligt som öppen källkod, men den aktiva utvecklingen har till stor del flyttats över till den integrerade Mattermost-upplevelsen.

ClickUp erbjuder ett begränsat offline-läge i sina mobil- och datorappar, vilket gör att du kan visa uppgifter och skapa nya som synkroniseras när du är online igen. I helt offline-miljöer eller miljöer med air-gap är dock en egenhostad lösning som Focalboard ett bättre val.

Förutom Focalboard finns andra populära Kanban-verktyg med öppen källkod, såsom Kanboard, Wekan och Taiga. Även om de erbjuder självhosting och grundläggande tavelfunktioner, har inget av dem den heltäckande arbetsytan eller de avancerade AI-funktionerna som finns i ClickUp.

Focalboard passar bäst för små till medelstora tekniska team som är vana vid att hantera sin egen infrastruktur. Det saknar de funktioner på företagsnivå som stora organisationer vanligtvis behöver, såsom avancerade användarbehörigheter, granskningsloggar, enkel inloggning (SSO) och dedikerad support.