Gå med i rörelsen: 24 open source-projekt att bidra till under 2025

Är du nyfiken på vad som gör din favoritprogramvara så kraftfull? Hemligheten ligger i open source-projekt, där samarbete driver innovation.

Oavsett om du är utvecklare eller bara intresserad av teknik kan det vara överväldigande att navigera i det stora open source-landskapet. Vissa projekt kan gå obemärkta förbi, och du vill inte investera dina kunskaper i projekt som kanske försvinner.

Mitt team och jag har utforskat open source-verktyg från maskininlärning till webbutveckling, och vår forskning har gett värdefulla insikter. I den här bloggen kommer jag att lista några häftiga open source-projekt så att du kan vara säker på att ha de bästa verktygen till ditt förfogande.

De 24 bästa open source-projekten att bidra till

Att hitta rätt verktyg för hantering av öppen källkodsprojekt att bidra till kan förbättra dina kodningskunskaper och utöka ditt nätverk inom öppen källkodsgemenskapen.

Här är de 24 bästa open source-projekten som är perfekta för nya bidragsgivare och som hjälper dig att hantera projekt på ett smidigt sätt.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-anpassad projektledning)

Även om ClickUp for Software Teams inte är ett öppen källkodsverktyg i traditionell mening, speglar det de grundläggande principerna i öppen källkodsfilosofin, såsom flexibilitet, delning, samarbete och gemenskapsengagemang. Dess användarvänliga gränssnitt, omfattande anpassningsmöjligheter och robusta integrationsfunktioner gör det till ett förstklassigt verktyg för projektledning.

ClickUp Project Management erbjuder förstklassiga funktioner för integritet och delning, vilket garanterar att det inte uppstår några kompatibilitetsproblem i hela utbudet av projektledningsfunktioner. Precis som open source-projekt som gör det möjligt för utvecklare att skräddarsy sina verktyg efter specifika behov, erbjuder ClickUp omfattande anpassningsalternativ. Användare kan skräddarsy vyer och instrumentpaneler efter sina preferenser och ställa in detaljerad automatisering med olika appar.

ClickUp främjar en samarbetsmiljö där användare kan dela med sig av insikter, tips och bästa praxis genom en communitygrupp. Denna communityaspekt speglar open source-kulturen, där användare bidrar till verktygets utveckling och förbättrar dess användbarhet genom delad kunskap.

ClickUp-användare har tillgång till ett rikt utbud av resurser, handledningar och användargenererat innehåll som hjälper dem att maximera plattformens potential.

Dessutom kan utvecklare förbättra sitt arbete genom att integrera med GitHub eller skapa applikationer med hjälp av ClickUp API. Detta ger utvecklare ännu större flexibilitet och kontroll över projektledningsarbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

Håll alla projektmått nära till hands genom att anpassa dina ClickUp-instrumentpaneler

Håll alla projektmått nära till hands genom att anpassa dina ClickUp-instrumentpaneler – skräddarsy instrumentpanelerna efter dina projektbehov för att få fullständig översikt och övervakning.

Skapa anpassad automatisering som passar dina arbetsflöden med ClickUp Automations

Effektivisera open source-projekt och arbetsflöden med ClickUp Automations genom att automatisera repetitiva uppgifter som statusuppdateringar och projektöverlämningar. Denna funktion ökar effektiviteten och minskar manuella fel.

Använd ClickUp Brain för att effektivisera din projektplanering och projektledning

Snabba på dina projekt genom att använda ClickUp Brain för att generera deluppgifter baserade på beskrivningar, sammanfatta trådar och självständigt uppdatera uppgifter, vilket gör projektledningen smidigare och mer intuitiv.

Centralisera projektdokumentationen med ClickUp Docs för att hålla ditt team samordnat och informerat

Håll alla teammedlemmar informerade och samordnade genom att dokumentera projektdetaljerna utförligt i ClickUp Docs.

Integrera sömlöst med över 200 verktyg som GitHub, Slack och Google Drive och förbättra funktionaliteten och anslutningsmöjligheterna inom din teknikstack med ClickUp Integrations.

Samarbeta i realtid med ClickUp Whiteboards för att omvandla brainstorming till strukturerade projektplaner

Använd ClickUp Whiteboards för att underlätta realtidssamarbete kring strategiska initiativ och omvandla brainstorming-sessioner till genomförbara projektuppgifter.

Begränsningar för ClickUp

Freemium-modellen kan begränsa vissa avancerade funktioner, vilket driver användarna mot betalda abonnemang.

Inlärningskurvan kan vara brant för vissa användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 $/månad per användare

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Läs också: Vi testade de 10 bästa produktivitetsprogrammen med öppen källkod

2. Mattermost: En flexibel samarbetsplattform med öppen källkod

via Mattermost

Mattermost är en öppen källkodsplattform för meddelanden och samarbete som är utformad för utvecklare och företag som söker ett säkert och konfigurerbart verktyg för teamkommunikation. Den gör det möjligt för team att organisera konversationer, dela filer och hantera projekt genom integrerade kanaler och arbetsflöden.

Mattermosts bästa funktioner

Installera Mattermost på dina servrar för att ha full kontroll över din organisations kommunikation och datasäkerhet.

Anpassa och utöka funktionaliteten med plugins, integrationer och bots för att skräddarsy plattformen efter dina specifika behov.

Mattermosts begränsningar

Kräver egen hosting, vilket kan vara komplicerat och resurskrävande för små team eller organisationer utan dedikerad IT-support.

Mattermost-priser

Gratis: Gratis

Professionell: 10 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Mattermost recensioner och betyg

G2: 4,3/5 (332 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (158 recensioner)

Maskininlärning och AI

3. TensorFlow: En kraftfull öppen källkodsplattform för maskininlärning

via TensorFlow

TensorFlow är ett bibliotek med open source-projekt som är utformat för högpresterande numeriska beräkningar. Det erbjuder ett flexibelt ekosystem som gör det möjligt för utvecklare att enkelt bygga och distribuera maskininlärningsmodeller.

TensorFlow stöder olika applikationer med sitt öppna API, som stöds av omfattande API-dokumentationsverktyg. Detta säkerställer att utvecklare enkelt kan anpassa och utöka sina maskininlärningsprojekt.

TensorFlows bästa funktioner

Flexibla API:er som Keras förenklar modelldesign

Kompatibilitet mellan olika enheter – från smartphones till kluster

Begränsningar för TensorFlow

Brant inlärningskurva för nybörjare

Priser för TensorFlow

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Betyg och recensioner av TensorFlow

G2: 4,5 av 5 (över 60 recensioner)

Capterra: Betyg: 4,6 (över 100 recensioner)

4. PyTorch: Ett mångsidigt verktyg för maskininlärning

via PyTorch

PyTorch är ett öppen källkodsbibliotek för maskininlärning som är populärt för applikationer som datorseende och naturlig språkbehandling. Det utmärker sig inom utveckling och forskning av djupinlärningsmodeller. Det erbjuder en omfattande uppsättning verktyg, såsom tensorberäkning med kraftfull GPU-acceleration och dynamiska beräkningsgrafer för flexibel modellbyggnad.

PyTorchs bästa funktioner

TorchScript underlättar en smidig övergång från utveckling till produktion.

Stöd för flera GPU:er för att skala projekt effektivt

Begränsningar för PyTorch

Ökad minnesförbrukning jämfört med mer statiska graframverk

Priser för PyTorch

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

PyTorch-recensioner och betyg

G2: 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. Scikit-learn: Ett robust verktyg för maskininlärning i Python

Scikit-learn är ett Python-bibliotek som tillhandahåller enkla och effektiva verktyg för datamining och analys. Det är byggt på NumPy, SciPy och Matplotlib, är tillgängligt för alla och kan återanvändas i olika sammanhang. Scikit-learn är öppen källkod under BSD-licensen och är lämpligt för kommersiellt bruk.

Scikit-learns bästa funktioner

Omfattande verktygslåda för maskininlärning för att hantera klassificering, regression, klustring och dimensionsreduktion.

Sömlös integration med Pythons vetenskapliga stack

Begränsningar för Scikit-learn

Inget inbyggt stöd för deep learning-bibliotek

Priser för Scikit-learn

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för Scikit-learn

G2: 4,8 av 5 (över 50 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Webbutveckling

6. Django: Ett högnivåramverk för snabb webbutveckling

via Django

Django är ett högnivå-webbramverk i Python som stöder snabb utveckling med ren, pragmatisk design. Django är populärt bland perfektionister med korta deadlines och effektiviserar utvecklingen av webbappar genom att hantera mycket av det rutinmässiga arbetet, så att utvecklare kan fokusera på unika appfunktioner.

Djangos bästa funktioner

Påskynda utvecklingscykeln från idé till färdig produkt för att öka produktiviteten.

Öka applikationssäkerheten genom att automatiskt skydda mot SQL-injektion, cross-site scripting (XSS), cross-site request forgery (CSRF) och clickjacking samtidigt som du hanterar användarautentisering och sessioner på ett säkert sätt.

Djangos begränsningar

Distribution kan vara utmanande på vissa plattformar, som Windows eller delade värdar.

Databasändringar är svåra att ångra när de väl har genomförts.

Priser för Django

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för Django

G2: 4,5/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

7. Flask: Ett lättviktigt ramverk för flexibel webbutveckling

via Flask

Flask, ett mikro-webbramverk för Python, är perfekt för nybörjare. Det är lättviktigt men ändå kraftfullt och gör det möjligt för användare att snabbt skapa webbapplikationer. Flask är byggt på Werkzeug WSGI-verktygslådan och Jinja-mallmotorn och förlitar sig på Click CLI-verktygslådan för sina kommandoradsfunktioner.

Flasks bästa funktioner

Lättanvänt och utbyggbart ramverk för applikationsutveckling

Minimala ramverk ger låg kärnkomplexitet samtidigt som de möjliggör betydande utökningar.

Flask-begränsningar

Den minimalistiska kärnan kan kräva många tillägg för stora applikationer.

Priser för Flask

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Flask-recensioner och betyg

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: Betyg: 4,6/5 (10+ recensioner)

8. React: Ett robust bibliotek för att bygga användargränssnitt

via React

React är det definitiva biblioteket för att bygga webb- och inbyggda användargränssnitt, och erbjuder oöverträffad flexibilitet i utvecklingsprocessen. Detta verktyg förbättrar utvecklarnas produktivitet genom att använda JavaScript, ett mångsidigt programmeringsspråk. Dess GitHub-integrationsfunktioner effektiviserar utvecklingsarbetsflöden och främjar samarbete.

Reacts bästa funktioner

Modulär, underhållsbar kod med komponentbaserad arkitektur

JSX-syntax förenklar skrivandet och förståelsen av kod genom att integrera UI-logik direkt.

Reacts begränsningar

Användare har rapporterat om tillfälliga problem med att integrera komplexa inbyggda moduler i React Native.

React-priser

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

React-recensioner och betyg

G2: 4,5/5 (130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

9. Vue. js: Ett progressivt JavaScript-ramverk för att bygga webbgränssnitt

Vue.js är ett progressivt JavaScript-ramverk som är utformat för att bygga användargränssnitt. Det erbjuder enkel integration som ett bibliotek och de robusta funktionerna hos ett fullfjädrat ramverk, vilket gör det lämpligt för allt från småskaliga applikationer till storskaliga projekt på företagsnivå.

Vue.js bästa funktioner

Intuitivt API och dokumentation i världsklass för att underlätta införandet.

Reaktiv och kompilatoroptimerad rendering för att minimera behovet av manuell optimering

Begränsningar för Vue.js

Ny på marknaden med vissa utmaningar i komplexa scenarier

Priser för Vue.js

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för Vue.js

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (10+ recensioner)

DevOps och automatisering

10. Jenkins: En ledande automatiseringsserver för skalbar mjukvaruutveckling

via Jenkins

Jenkins är en öppen källkodsautomatiseringsserver som låter dig distribuera, automatisera och bygga verktyg och projekt i valfri skala. Detta verktyg är känt för sitt omfattande stöd från communitymedlemmar och sin förmåga att hantera komplexa arbetsflöden på ett effektivt sätt.

Jenkins bästa funktioner

Omfattande ekosystem av plugins för integrering av CI/CD-verktygskedjor

Skalbar distribuerad arkitektur för hantering av större arbetsbelastningar

Jenkins begränsningar

Konfigurationen kan vara utmanande

Användargränssnittet kan kännas föråldrat jämfört med moderna verktyg.

Jenkins prissättning

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Jenkins recensioner och betyg

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 550 recensioner)

11. Ansible: En kraftfull automatiseringsmotor för IT-processer

via Ansible

Ansible är ett idealiskt öppen källkodsverktyg för IT-automatisering som förenklar provisionering, konfigurationshantering, applikationsdistribution och många andra IT-processer. Red Hat® Ansible Automation Platform förbättrar sitt robusta ramverk genom att integrera ett stort antal uppströmsprojekt i en enhetlig företagslösning för avancerade automatiseringsbehov.

Ansibles bästa funktioner

Omfattande automatisering av IT-processer i flera miljöer och system för förbättrad effektivitet

Enkel hantering av komplexa operationer med ett omfattande bibliotek av förbyggda moduler för skalbarhet.

Ansibles begränsningar

Vissa användare rapporterar att det är svårt att lära sig avancerade funktioner och storskaliga automatiseringsscenarier.

Ansible-priser

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Ansible-recensioner och betyg

G2: 4,6/5 (över 270 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

12. Kubernetes: En kraftfull orkestrator för containeriserade applikationer

via Kubernetes

Kubernetes, eller K8s, revolutionerar hanteringen av containeriserade applikationer genom sina robusta automatiseringsfunktioner. Som en hörnsten i modern DevOps utmärker sig Kubernetes när det gäller att distribuera, skala och hantera komplexa applikationer.

Kubernetes bästa funktioner

Säkerställ smidiga övergångar och snabb återhämtning från störningar med automatiserade lanseringar och återställningar.

Underlätta effektiv nätverkshantering utan att ändra applikationskoden genom tjänsteupptäckt och lastbalansering.

Kubernetes begränsningar

Användarna rapporterar att verktyget är svårt att hantera i början på grund av dess komplexitet.

Priser för Kubernetes

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för Kubernetes

G2: 4,6/5 (över 130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Datahantering och analys

13. Elasticsearch: En dynamisk sök- och analysmotor

via Elasticsearch

Elasticsearch är en distribuerad, RESTful sök- och analysmotor som är känd för sin hastighet, skalbarhet och förmåga att hantera olika datatyper. Som kärnkomponent i Elastic Stack stöder Elasticsearch en mängd olika användningsfall, inklusive logg- och infrastrukturövervakning, övervakning av applikationsprestanda och mycket mer.

Elasticsearchs bästa funktioner

Implementera sökfunktioner för olika datatyper för prestanda i realtid.

Få insikter från avancerad analys genom realtidssökning och aggregering.

Begränsningar för Elasticsearch

Begränsad support för KNN-frågor jämfört med vanliga fulltextsökningar

Behöver detaljerade exempel och handledningar för nya användare, särskilt för att implementera sökrobotar.

Priser för Elasticsearch

Standard: 95 $/månad

Guld: 109 $/månad

Platinum: 125 $/månad

Företag: 175 $/månad

Recensioner och betyg för Elasticsearch

G2: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

14. Apache Kafka: En kraftfull plattform för dataströmmar i realtid

via Apache Kafka

Apache Kafka är ett kraftpaket inom dataströmning. Som en öppen källkodsplattform för distribuerad händelseströmning möjliggör den högpresterande datapipelines för att effektivisera analys och dataintegration. Apache Kafka uppmuntrar gemenskapsengagemang, och underhållet av dess robusta arkitektur involverar ofta pull-förfrågningar från globala bidragsgivare.

Apache Kafkas bästa funktioner

Snabb meddelandeöverföring med låg latens över distribuerade system för hög genomströmning

Omfattande nätverk som hanterar biljoner meddelanden och petabyte data dagligen med stöd för skalbarhet.

Begränsningar för Apache Kafka

Begränsat stöd för Python kan begränsa användbarheten för vissa utvecklare.

Priser för Apache Kafka

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för Apache Kafka

G2: 4,5/5 (över 110 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

15. PostgreSQL: En avancerad relationsdatabas med öppen källkod

via PostgreSQL

Med över 35 års aktiv utveckling har PostgreSQL fått ett gott rykte för sin tillförlitlighet, robusta funktioner och prestanda. Det stöder ett brett utbud av avancerade datatyper och prestandaoptimeringsfunktioner, vilket är avgörande för att effektivt hantera stora datamängder.

PostgreSQL:s bästa funktioner

Datakvalitet och konsistens med robust transaktionsstöd och starka integritetsgarantier

Snabb datahämtning genom omfattande indexeringsalternativ och en kraftfull sökoptimering

Begränsningar för PostgreSQL

Behöver mer integration med vanliga open source-applikationer för förbättrad funktionalitet.

Priser för PostgreSQL

Tillgängligt som gratis öppen källkodsprogramvara.

Recensioner och betyg för PostgreSQL

G2: 4,4/5 (630 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (410 röster)

Operativsystem

16. Linux Kernel: Kärnan i Linux-operativsystem

via Linux Kernel

Linux-kärnan är den centrala komponenten i Linux-operativsystem och fungerar som en viktig mellanhand mellan hårdvara och processer. Den hanterar systemresurser och förenklar komplexa interaktioner, vilket säkerställer effektiv prestanda. Kärnan är utvecklad med säkerhet i åtanke och är ett bevis på kraften och flexibiliteten hos verktyg med öppen källkod.

Linux Kernels bästa funktioner

Förbättrad systemstabilitet och prestanda genom effektiv hantering av minne och processer

Omfattande hårdvaruekosystem med ett brett utbud av drivrutiner

Begränsningar i Linux-kärnan

Kräver djupgående teknisk kunskap för anpassning och felsökning.

Priser för Linux Kernel

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för Linux Kernel

G2: 4,6/5 (20 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

17. SerenityOS: En ny tolkning av klassiska operativsystem för stationära datorer

via SerenityOS

SerenityOS är ett öppen källkodsoperativsystem som kombinerar ett nostalgiskt grafiskt användargränssnitt med moderna principer för mjukvarudesign. Det har byggts från grunden av en sammanhållen, tight användar- och utvecklarcommunity som kontinuerligt förbättrar dess funktioner och stabilitet.

SerenityOS bästa funktioner

Nostalgisk användarupplevelse med en modern twist genom en retro GUI-estetik från 90-talet.

Robust, flexibel och kraftfull systemhantering som tillhandahålls av en Unix-liknande kärna.

Begränsningar för SerenityOS

Dess nischade användarbas kanske inte tilltalar alla användare, särskilt de som är vana vid vanliga kommersiella operativsystem.

Priser för SerenityOS

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för SerenityOS

Inte tillräckligt med recensioner

Mobil utveckling

18. Flutter: Ett mångsidigt ramverk för plattformsoberoende utveckling

via Flutter

Flutter är ett öppen källkodsverktyg för utveckling av användargränssnitt som skapats av Google. Det används för att utveckla native-applikationer för Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows och webben från en enda kodbas. Verktyget är känt för att hjälpa utvecklare att skapa attraktiva, native-kompilerade verktyg och applikationer.

Flutters bästa funktioner

Hög prestanda uppnås genom kompilering till ARM, Intel-maskinkod och JavaScript för snabb exekvering på alla enheter.

Distribution på flera plattformar från en enda kodbas, inklusive iOS, Android, webben och stationära datorer.

Flutters begränsningar

Prestandan ligger för närvarande efter inbyggda plattformar som Kotlin eller Swift, vilket understryker behovet av vidare utveckling.

Priser för Flutter

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Flutter-recensioner och betyg

G2: 4,6/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 70 recensioner)

19. React Native: Ett kraftfullt ramverk för att bygga mobilappar

via React Native

React Native är utvecklat av Facebook och är utformat för att skapa native mobilappar med JavaScript och React. Det gör det möjligt för utvecklare att skriva kod en gång och sedan distribuera den på Android- och iOS-plattformar, vilket avsevärt minskar utvecklingstiden och kostnaderna samtidigt som hög prestanda och användarupplevelse bibehålls.

React Native bästa funktioner

Plattformsoberoende mobilapplikationer med en kodbas

Ett omfattande ekosystem av bibliotek och verktyg för att förbättra appens funktionalitet

Begränsningar för React Native

Prestandan kan ligga efter riktigt inbyggda appar, särskilt för komplexa eller grafikintensiva applikationer.

Priser för React Native

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Recensioner och betyg för React Native

G2: 4,5/5 (130 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

E-handel och affärslösningar

20. ERPNext: Den mest flexibla ERP-lösningen på marknaden

via ERPNext

ERPNext anses allmänt vara ett av de bästa gratisprogrammen för ERP-programvara med öppen källkod. Verktyget erbjuder en komplett uppsättning verktyg för företagsledning, från finansiell redovisning till CRM och tillverkning. Det användarvänliga gränssnittet och de omfattande anpassningsmöjligheterna gör det till ett populärt val för över 10 000 företag världen över.

ERPNext bästa funktioner

Omfattande ERP-system med över 1 000 moduler för att effektivisera affärsverksamheten

Finansiell redovisning och rapportering i realtid för ökad transparens och kontroll

ERPNext-begränsningar

Underutnyttjande av viktiga moduler i vissa implementationer kan begränsa tillgången till värdefulla funktioner och insikter.

ERPNext-priser

Småföretag: 52 USD/månad för team med cirka 50 anställda

Företag: Anpassad prissättning

ERPNext recensioner och betyg

G2: 4,5/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (130+ röster)

21. Bagisto: Det mångsidiga Laravel-ramverket för e-handel

via Bagisto

Bagisto är en öppen källkodsplattform för e-handel som bygger på Laravel och Vue. js. Den hjälper företag att etablera eller utöka sina onlinebutiker. Med olika anpassningsbara funktioner och ett intuitivt gränssnitt stöder Bagisto marknadsplatser, mobilappar, blockchain och headless commerce-applikationer, alla drivna av generativ AI.

Bagistos bästa funktioner

Dynamisk mobilplattform synkroniserar produkter och kategorier i realtid

En omfattande verktygssvit för effektiv orderhantering och förbättrad kundinteraktion

Bagistos begränsningar

Nyare användare kanske inte utnyttjar alla tillgängliga moduler fullt ut, vilket leder till underutnyttjande av plattformens kapacitet.

Bagistos priser

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Bagisto recensioner och betyg

Inte tillräckligt med recensioner

22. Odoo: En omfattande svit för företagsledning

via Odoo

Odoo är en öppen källkod, allt-i-ett-affärsprogramvara som erbjuder en rad applikationer för att effektivisera och automatisera affärsprocesser. Dess modulära arkitektur, Odoo, gör det möjligt för användare att börja med grundläggande moduler och lägga till fler allteftersom deras verksamhet växer. Den används ofta för CRM, e-handel, bokföring, lagerhantering, försäljningsställen och projektledning.

Odoos bästa funktioner

En smidig användarupplevelse kombinerar alla affärsfunktioner genom omfattande integration.

Anpassningsalternativen i Odoo Studio skräddarsyr lösningar efter specifika affärsbehov.

Odoos begränsningar

Ideella organisationer har svårt att hantera Odoos komplexitet när det gäller att hantera donationer, eftersom det använder fakturerings- och försäljningsmoduler som inte är optimerade för dessa uppgifter.

Odoo-priser

One App Free Plan: 0 dollar

Standardplan: 31,10 $ per månad per användare

Anpassad plan: 46,80 $/månad per användare

Odoo-recensioner och betyg

G2: 4,2/5 (över 260 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (940 recensioner)

Utbildningsprojekt

23. freeCodeCamp: En ledande plattform för kodningsutbildning

via freeCodeCamp

freeCodeCamp är en ideell organisation som erbjuder gratis, interaktiva kodningslektioner och andra projekt för att hjälpa människor att lära sig webbutveckling och få certifieringar inom olika programmeringsdiscipliner. Med dess omfattande läroplan kan du lära dig allt från grundläggande HTML och CSS till komplexa ämnen och tekniker som maskininlärning och informationssäkerhet.

freeCodeCamps bästa funktioner

Möjlighet att bygga upp en portfölj med verkliga projekt för att visa kompetens och färdigheter genom projektbaserat lärande.

En livlig gemenskap av elever och experter som erbjuder hjälp, mentorskap och samarbete.

Begränsningar för freeCodeCamp

Bristen på struktur i självstudier kan vara en utmaning för studenter som trivs i en mer traditionell utbildningsmiljö.

Priser för freeCodeCamp

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

freeCodeCamp recensioner och betyg

Inte tillräckligt med recensioner

24. Open edX: En omfattande lärplattform för olika utbildningsbehov

via Open edX

Open edX är ett av flera säkra, mycket skalbara open source-projekt som används av universitet, företag och statliga organisationer över hela världen. Det är utformat för att erbjuda olika lärandeupplevelser, inklusive massiva öppna onlinekurser (MOOC), små privata onlinekurser och företagsutbildningar.

Open edX bästa funktioner

Engagerande online-inlärningsupplevelser i stor skala i olika format, såsom MOOC och företagsutbildning.

Förbättrad användarengagemang med interaktivt innehåll, multimediaintegration och verktyg för kommunikation i realtid.

Begränsningar för Open edX

Open edX Community Edition kan kräva ytterligare plugins eller anpassad utveckling för att tillgodose specialiserade behov, vilket kan öka komplexiteten och tiden för skräddarsydda implementationer.

Priser för Open edX

Tillgängligt gratis eftersom det är öppen källkod.

Open edX-recensioner och betyg

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 80 röster)

Starta ditt projekt med rätt verktyg – ClickUp

När det gäller hantering av utveckling av öppen källkod är inte alla verktyg lika. De kan göra stor skillnad när det gäller att främja innovation och samarbete. Varje öppen källkodsprojekt som nämns erbjuder unika fördelar, men ClickUp sticker ut som en game changer.

Det är mer än bara en hanteringsplattform – det är en flexibel, anpassningsbar lösning som är utformad för att förbättra teamsamarbetet och effektivisera projektflöden, särskilt för utvecklare som arbetar i öppen källkodsmiljöer.

Det som gör ClickUp särskilt kraftfullt är dess förmåga att anpassa sig till kärnvärdena i öppen källkod – transparens, samarbete och anpassningsförmåga. Det integreras enkelt i olika utvecklingsarbetsflöden, från små team till storskaliga projekt, vilket gör det möjligt för användare att hantera uppgifter, automatisera processer och enkelt följa framstegen.

Oavsett om du arbetar med ett personligt projekt eller bidrar till ett globalt initiativ erbjuder ClickUp den struktur och de verktyg som behövs för att vara effektiv och organiserad.

Med den snabba utvecklingen inom öppen källkod är ett pålitligt verktyg som ClickUp avgörande för att förbli konkurrenskraftig och driva innovation framåt. Är du redo att optimera dina projektledningsstrategier?

Registrera dig hos ClickUp idag och upplev hur det förvandlar dina open source-projekt.