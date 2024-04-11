Topp 10 GitHub-integrationer för kollaborativ kodutveckling

GitHub är ett paradis för utvecklare. Utvecklare lagrar och hanterar sin källkod i distribuerade GitHub-arkiv, vilket gör det möjligt för flera bidragsgivare att arbeta med projektet samtidigt. Sådant samarbete förbättrar produktiviteten med 22 %, påskyndar åtgärdandet av sårbarheter med 7 gånger och minskar introduktionstiden med 80 %.

Som versionshanteringssystem gör det möjligt för utvecklare att spåra och granska ändringar, hantera grenar och slå samman koder. Detta är möjligt tack vare funktioner som ärendehantering, pull-förfrågningar, projektledning och mycket mer.

Med sådana konkreta fördelar är det inte konstigt att nästan 100 miljoner utvecklare använder webbplattformen för att skapa, upptäcka och bidra till över 420 miljoner projekt. Även om plattformen blomstrar kan du ytterligare förstärka dess kapacitet med hjälp av GitHub-integrationer.

Vad ska du leta efter i GitHub-integrationer?

Innan du dyker in i vår lista över de bästa GitHub-integrationerna, här är några saker att tänka på när du gör ditt val. Dessa är:

Kompatibilitet : Se till att integrationen är kompatibel med ditt utvecklingsteams föredragna programmeringsspråk, ramverk och verktyg. Den måste integreras sömlöst med den befintliga teknikstacken.

Funktionalitet : Analysera de funktioner och egenskaper som integrationen erbjuder. Du kan behöva specifika funktioner såsom verktyg för kodgranskning, kontinuerlig integration, automatiserad testning, kontinuerlig distribution, projektledning etc., beroende på dina behov.

Användarvänlighet : Även om GitHub-integrationer riktar sig till utvecklare bör de vara mycket användarvänliga. De ska vara lätta att konfigurera och bidra till att förenkla utvecklingsarbetsflödena.

Dokumentation : Genom att ta del av plattformens dokumentation kan utvecklare enkelt, säkert och tryggt konfigurera integrationer. Leta efter alternativ som erbjuder : Genom att ta del av plattformens dokumentation kan utvecklare enkelt, säkert och tryggt konfigurera integrationer. Leta efter alternativ som erbjuder tydlig och transparent dokumentation . Lyckligtvis finns det mesta tillgängligt på GitHub Marketplace.

Community-support : Eftersom GitHub är en blomstrande community-plattform för mjukvaruutvecklare vill du att samma sak ska gälla även för integrationerna. Utforska integrationer som har en aktiv community. Denna aspekt är praktisk när du behöver kontinuerlig support, buggfixar och kompatibilitet med framtida GitHub-uppdateringar.

Skalbarhet : Du vill konfigurera integrationer som kan skalas efter dina utvecklingsbehov. Se till att det kan hantera större kodbaser och stödja samarbete när ditt team växer – utan att kompromissa med prestandan.

Säkerhet : Eftersom integrationer ofta kan vara en svag punkt behöver du robust säkerhet. Se till att plattformen stöder bästa praxis för integration när det gäller åtkomstkontroll, dataskydd och autentisering för att skydda känslig data och kodsnuttar.

Anpassningsbarhet : Ditt utvecklingsteams krav kommer att förändras från ett projekt till ett annat. Du behöver anpassningsalternativ för att konfigurera inställningar och införa anpassningsbarhet i dina utvecklingsarbetsflöden.

Kostnad: Vissa integrationer hjälper dig att komma igång gratis och introducerar prissättning på högre nivåer med avancerade krav. Andra kan kräva ett abonnemang redan från början. Utvärdera prismodellen utifrån din budget och bestäm dig för den som passar dig bäst.

De 10 bästa GitHub-integrationerna att använda 2024

Utan vidare, här är vår lista över de tio bästa integrationerna som accentuerar mjukvaruutveckling med GitHub:

1. ClickUp

Integrationen mellan ClickUp och GitHub är en perfekt matchning. ClickUp är en plattform för projektledning och produktivitet som integreras med GitHub för att underlätta smidigt samarbete och effektivisera utvecklingen.

Här är en översikt över dess funktioner som gör det lämpligt för integration med GitHub:

Uppgiftshantering

Hantera uppgifter effektivt på ClickUp

ClickUp erbjuder robusta funktioner för uppgiftshantering som gör det möjligt för team att skapa, tilldela och spåra uppgifter via en centraliserad instrumentpanel. Denna funktion är anpassad till GitHub-ärenden och pull-förfrågningar, vilket gör det enklare att hantera utvecklingsaktiviteter och prioritera uppgifter baserat på beroenden.

Samarbete i realtid

Samarbeta med utvecklingsteam i realtid med ClickUp

Med funktioner som kommentarer, omnämnanden och chatt blir det enklare för utvecklingsteam att kommunicera och samarbeta i realtid. Även funktionen för dokumentdelning visar sig vara fördelaktig för GitHub. Team kan använda dessa samarbetsfunktioner för att diskutera kodändringar, granska koder, dela feedback och samordna aktiviteter direkt på ClickUp.

ClickUp Universal Search

Hitta vad som helst var som helst med ClickUps universella sökfunktion

ClickUp Universal Search gör det möjligt för användare att söka, sortera och filtrera i hela utvecklingsekosystemet. Från dokument som laddats upp till ClickUp, GitHub-appen, repositorier och mycket mer. Det viktigaste är att Universal Search-funktionen är mycket intuitiv och anpassar dina sökresultat för varje iteration för att göra sökningen enklare!

Agil utveckling

Använd Kanban-tavlor på ClickUp för effektiv sprintplanering

ClickUp erbjuder funktioner som Kanban-tavlor och sprintplanering som stöder agila metoder för mjukvaruutveckling. Med hjälp av dessa projektvyer kan teammedlemmarna enkelt hantera och visualisera GitHub-ärenden och -uppgifter för att kombinera agila metoder med DevOps och snabbt och tillförlitligt släppa uppgraderade versioner.

Anpassning av arbetsflöden

Definiera olika byggsteg genom anpassade arbetsflöden på ClickUp

ClickUp gör det möjligt för användare att skapa anpassningsbara arbetsflöden som matchar ett teams utvecklingsstilar och processer. Denna flexibilitet gör att integrationen med GitHub kan fungera enligt teamets eller projektets unika krav.

Mallar för mjukvaruutveckling

Ladda ner den här mallen Håll koll på ändringsloggar med ClickUp-mallar

Utforska ClickUps omfattande bibliotek som innehåller en mängd konfigurerbara mallar för olika användningsområden och branscher. Bland de många alternativen finns mallar för mjukvaruutveckling som gör att du kan komma igång direkt istället för att bygga allt från grunden.

ClickUps bästa funktioner

Organisera din arbetsyta i utrymme, mapp och lista för att få detaljerad insyn i ditt projekt.

Anpassa uppgifter med över 35 ClickApps beroende på projektkrav, från sprintar till automatisering.

Visualisera ditt projekt i över 15 vyer för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Automatisera rutinmässigt och repetitivt arbete med hjälp av över 50 åtgärder, triggers och villkor.

Samarbeta via whiteboards, chattar, kommentarer, e-post och mycket mer.

Begränsningar för ClickUp

Endast ägare och administratörer kan arbeta med integrationer, och gäster har inte tillgång till dem.

Det kan finnas en viss överlappning i funktionerna, vilket gör det svårt att dra en tydlig gräns mellan ClickUp och GitHub.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per medlem och månad

Företag : 12 dollar per medlem och månad

Enterprise : Anpassad prissättning

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda planer för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (9 389 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (4 009 röster)

2. Jenkins

Jenkins-instrumentpanel via Wikipedia

Jenkins är en populär öppen källkodsautomatiseringsserver. Den är särskilt användbar för att automatisera byggande, testning, dokumentation, paketering, iscensättning, analys, distribution och granskning av kod under utvecklingscykler.

När utvecklare ändrar källkoden i GitHub-arkivet tar Jenkins automatiskt över för att utlösa efterföljande åtgärder för att uppnå en stabil kodbas.

Jenkins bästa funktioner

Få tillgång till över 1800 plugins för att utöka och anpassa Jenkins utifrån projektkraven.

Använd flexibla och anpassningsbara pipelines som kod, så att teamen kan beskriva och versionera hela CI/CD-processen.

Visa projektstatus, bygghistorik och annan viktig information på en centraliserad dashboard i realtid.

Bygg och testa uppgifter över flera noder eller agenter för att parallellisera uppgifter och minska utvecklingstiderna.

Delta i offentliga möten som hålls varje månad för att förbättra Jenkins.

Jenkins begränsningar

Den enda serverarkitekturen som begränsar resurserna inom en enda dator, virtuell maskin eller container

Det är inte molnbaserat, vilket medför tillgänglighetsproblem, särskilt i en fjärrutvecklingsmiljö.

Jenkins prissättning

Gratis

Jenkins betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (488 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (552 recensioner)

3. Progress Chef

Progress Chef Dashboard

Progress Chef är ett verktyg för konfiguration, efterlevnad och säkerhetshantering inom Progress produktportfölj. Det omvandlar infrastruktur till kod, som användare kan automatisera för serverkonfiguration, distribution och hantering.

Team kan effektivisera automatiseringen av applikationsinfrastrukturen genom att ansluta Chef-kokböcker och konfigurationer i GitHubs versionshantering för att uppnå konsistens, skalbarhet och spårbarhet i olika utvecklingsmiljöer.

Progress Chefs bästa funktioner

Definiera och hantera infrastrukturkonfigurationer som kod för repeterbar resursallokering och intuitiv automatisering.

Välj från ett bibliotek med färdiga kokböcker, resurser och integrationer med andra system (utöver GitHub) för snabb distribution.

Släng konfigurationshanteringen och omfamna efterlevnadshanteringen för bättre efterlevnad.

Granska utvecklingsarbetsflöden och säkerställ efterlevnad av gällande dataskydds- och integritetspolicyer samt lagstadgade krav.

Välj mellan flexibla distributionsalternativ, antingen lokalt, via molnet eller i en hybridmiljö.

Begränsningar för Progress Chef

Master Node på Chef kan endast konfigureras på Linux/Unix, vilket hindrar implementering, särskilt i andra miljöer.

Brant inlärningskurva och begränsad dokumentation

Priser för Progress Chef

Anpassade priser för distributionsmodeller och marknadsplatser (Azure, AWS, etc. )

Progress Chef-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5,0 (87 recensioner)

Capterra: 4,3/5,0 (3 recensioner)

4. Drone. io

Drone.io är en containerbaserad CI/CD-plattform (kontinuerlig integration/kontinuerlig leverans) som automatiserar mjukvaruutvecklingspipelines. Den utnyttjar containerisering för att skapa konsekventa och reproducerbara applikationsbyggnads- och distributionsuppgifter i isolerade miljöer. Integrering med GitHub förbättrar CI/CD-pipeline genom automatisering och parallellisering.

Drone.io:s bästa funktioner

Arbeta på valfritt operativsystem eller valfri arkitektur, inklusive Linux x64, ARM, ARM 64 och Windows x64.

Använd valfritt språk, valfri databas eller valfri tjänst som fungerar inom containern.

Välj bland tusentals färdiga plugins eller bidra till biblioteket genom att skapa och skicka in dina egna.

Anpassa utvecklingsmiljön genom att skräddarsy åtkomstkontroller, godkännandearbetsflöden, YAML-syntaxförlängningar, hemlighetshantering och mycket mer.

Integrera med GitHub eller dess alternativ som Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook , Gogs och mer.

Begränsningar för Drone.io

Byggloggar tenderar att ligga flera sekunder eller till och med minuter efter byggprocessen.

Bristande stöd för felsökning gör det svårt att lokalisera problem

Drone.io-priser

Gratis : Open-Source Edition under Apache2-licens

Anpassad prissättning: Enterprise Edition under Plyform Small Business-licens

Drone. io betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (21 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (3 recensioner)

5. CloudBees CodeShip

CI-instrumentpanel för CloudBees Codeship

CloudBees CodeShip är en molnbaserad CI/CD-plattform som förenklar och automatiserar livscykeln för mjukvaruutveckling. Anslut den till GitHub för att utlösa byggnation och distribution som svar på händelser som pull-förfrågningar, commits etc. Sådan automatisering effektiviserar leveranspipeline och påskyndar utvecklingscykler.

CloudBees CodeShips bästa funktioner

Definiera anpassningsbara och flexibla pipelines för att bygga och distribuera unika projekt beroende på kraven.

Kommunicera via olika kanaler som Slack, e-post etc. för att upprätthålla en samarbetsinriktad arbetsmiljö.

Konfigurera automatisering och integration med GitHub och andra projektledningsverktyg med hjälp av det väl dokumenterade API:et.

Skalera resurser automatiskt genom att spåra byggbehov för optimal resursanvändning.

Få insikter i byggprestandan och låt teamen förfina och omkonstruera CI/CD-pipelines.

Begränsningar för CloudBees CodeShip

Det saknar den communitystorlek och det stöd som konkurrenterna har att erbjuda.

Begränsade funktioner, även i de betalda versionerna

Priser för CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

Starter : 49 $ per månad

Essential : 99 $ per månad

Power: 399 $ per månad

CloudBees CodeShip Pro:

Prestanda för små instanser : 75 USD per build per månad

Medium Instance Performance : 149 $ per build per månad

Big Instance Performance : 299 USD per build per månad

Enorm instansprestanda : 599 USD per build per månad

Massiv instansprestanda: 1199 USD per build per månad

CloudBees CodeShip-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,6/5,0 (15 recensioner)

6. Red Hat Codenvy

Administrera Red Hat OpenShift Dev Spaces 3. 3

Red Hat Codenvy är en molnbaserad integrerad utvecklingsmiljö (IDE) baserad på Eclipse Che. Den är en del av Red Hat OpenShift Dev Spaces som utnyttjar Kubernetes och containrar för samarbetsutrymmen avsedda för kodning, byggande, testning och körning av appar.

Anslut till GitHub så kan du ytterligare effektivisera utvecklingsprocesserna genom integrerad kodning, testning och distribution i en konsekvent, säker och konfigurationsfri IDE.

Red Hat Codenvys bästa funktioner

Utnyttja den containeriserade kodredigeraren som gör att du kan fokusera på koden och inte på infrastrukturen eller komplexiteten i Kubernetes-hanteringen.

Koda, testa eller distribuera var som helst med dess webbaserade IDE som är tillgänglig för auktoriserade användare.

Definiera utvecklingsmiljön som en kod med hjälp av devfile som anpassar resursallokering, containrar, repositorier etc.

Använd högkvalitativa, certifierade verktyg och tekniker från Red Hat-sviten för att bygga appar i företagsklass.

Kom igång med utvecklare på bara två minuter

Begränsningar för Red Hat Codenvy

Kräver betydande bandbredd för smidig distribution, annars kan det bli långsamt och laggigt.

Användargränssnittet är ganska klumpigt och föråldrat, vilket gör det svårt att arbeta med.

Priser för Red Hat Codenvy

Öppen källkod och gratis

Red Hat Codenvy-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5,0 (64 recensioner)

Capterra: 4,4/5,0 (465 recensioner)

7. Travis CI

Travis CI-instrumentpanel via Software Advice

Travis CI är en molnbaserad tjänst för kontinuerlig integration som automatiserar byggande, testning och distribution av IT-projekt. Genom att integrera den med versionshanteringssystem som GitHub kan du automatiskt starta byggprocesser som svar på ändringar som gjorts i repositoriet. Integrationen säkerställer också att kodändringarna testas för konsistens och tillförlitlighet innan de slås samman med huvudkodbasen.

Travis CI:s bästa funktioner

Använd den flerspråkiga Build Matrix för parallell körning av builds för att påskynda build- och testtiderna.

Konfigurera anpassade byggsteg, inklusive testning, distribution etc., för att definiera utvecklingscykler beroende på projektkrav.

Återanvänd tidigare nedladdade paket och artefakter för att cachelagra beroenden och påskynda byggtiderna.

Skapa och testa pull-förfrågningar med hjälp av automatisering med ett enda kommando för att utvärdera alla kodändringar innan du slår samman dem med huvudkodbasen.

Kör och testa samtidigt i olika miljöer och operativsystem.

Begränsningar för Travis CI

Anpassningsmöjligheterna är ganska begränsade, särskilt jämfört med alternativ som Jenkins.

Även om det erbjuder omfattande test- och felsökningsrapporter är de inte tydliga eller insiktsfulla.

Priser för Travis CI

Starter : 69 $ per månad

Core : 249 $ per månad

Pro : 794 $+ per månad

Enterprise (självhostat): 34 $+ per månad

Företagsplaner finns också tillgängliga till anpassade priser.

Travis CI-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (90 recensioner)

Capterra: 4,1/5,0 (128 recensioner)

8. Circle CI

Circle CI är en molnbaserad CI/CD-plattform som automatiserar apputvecklingscykeln. Utvecklare kan använda den för att skriva eller redigera kod, bygga och testa komponenter samt distribuera kodändringar samtidigt som de kan fokusera på hastighet och tillförlitlighet. GitHub erbjuder ett extra testlager före distribution för att upprätthålla kodkvaliteten.

Circle CI:s bästa funktioner

Använd återanvändbara konfigurationspaket som kallas orbs från orb-registret för att effektivisera definitionen av komplexa bygg- och distributionsarbetsflöden.

Dela filer och kataloger mellan jobb eller projekt för att underlätta ett samarbete genom smidig dataöverföring och beroendehantering.

Använd YAML-konfigurationsfiler för att definiera anpassade bygg- och distributionsarbetsflöden för högre flexibilitet och versionshantering.

Snabba upp byggandet genom avancerad caching av beroenden, artefakter och Docker-lager.

Upprätthåll säkerheten i pipeline genom OpenID Connect och njut av branschledande skydd som uppfyller FedRAMP- och SOC 2 Type II-kraven.

Begränsningar för Circle CI

Den initiala installationen och motsvarande inlärningskurva är mer komplex än för andra verktyg.

Även det minsta syntaxfel kan orsaka att pipelinen misslyckas, och det är svårt att ändra jobb.

Circle CI-priser

Gratis : 0 $

Prestanda : 15 dollar per månad

Skala : 2000 dollar per månad

Server (självhostad): Anpassad prissättning

Circle CI Betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (499 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (90 recensioner)

9. Disbug

Disbug integration med GitHub

Disbug är ett verktyg som är utformat för att underlätta felsökningen av appar. Det minskar onödiga turer mellan appägaren, QA-teamet eller testaren och utvecklaren, eftersom den förstnämnde kan fånga upp buggar med hjälp av skärmdumpar, inspelningar, konsolloggar, nätverksloggar och användarhändelser.

Sedan kan de ladda upp dessa tillgångar direkt till projektledningsverktyget för att lägga till sammanhang och mening till ärendet.

Disbugs bästa funktioner

Använd skärminspelning och berättarröst för att visuellt förtydliga problemet. Rita på skärmen medan du berättar för effektiv kommunikation.

Ta skärmdumpar, lägg till anteckningar och dela dem för att förtydliga problemet.

Få en helhetsbild av felrapporterna med hjälp av konsolloggar, nätverksloggar, användaråtgärder, webbläsaruppgifter, operativsystem och mycket mer.

Redigera webbplatsinnehåll och designelement live för att få feedback i realtid om olika ändringar och designbeslut.

Integrera med omfattande projektledningsplattformar som ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com och många fler.

Disbug-begränsningar

Ett relativt nytt verktyg, vilket innebär att det fortfarande är under utveckling och att det kommer att ta lite tid innan en färdig version släpps.

Erbjuder ingen gratisversion, vilket gör det ganska dyrt för enbart felsökningsaktiviteter.

Disbug-prissättning

Startup : 49 $ per månad

Företag : 99 $ per månad

Agency : 249 $ per månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Disbug-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Jira

Jira core dashboard

Jira är en populär lösning för projektledning och ärendehantering som utvecklats av Atlassian. Den används i stor utsträckning inom IT-branschen för planering, spårning och hantering av projekt, uppgifter och ärenden.

Att konfigurera Jira med GitHub stärker samarbetet mellan utvecklings- och projektledningsteamen, eftersom det blir enklare att spåra kodändringar, länka commit till specifika problem och effektivisera arbetsflöden.

Jiras bästa funktioner

Skapa, tilldela och spåra problem med hjälp av en omfattande uppsättning dedikerade verktyg för att hantera uppgifter och projekt effektivt.

Använd Scrum- och Kanban-tavlor för att implementera agila metoder för iterativ och inkrementell utveckling.

Definiera, visa och samordna projektets tidsplaner, milstolpar och releaser med hjälp av dynamiska roadmaps.

Automatisera repetitiva och rutinmässiga uppgifter eller arbetsflöden genom att definiera affärsregler för att upprätthålla objektivitet och konsekvens samtidigt som du sparar tid.

Hitta filer, mappar och andra projektrelaterade tillgångar med kraftfulla sök- och filterfunktioner.

Jira-begränsningar

Jira erbjuder visserligen formulärautomatisering, men prestandan är medioker jämfört med Jira-alternativ som ClickUp.

Det uppstår en märkbar prestandafördröjning för komplexa projekt som involverar ett stort antal sprintar och uppgifter.

Jira-priser

Gratis

Standard : 8,15 dollar per användare och månad

Premium : 16 $ per användare och månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (5 724 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (13 926 recensioner)

Förbättra versionshanteringen genom rätt GitHub-integration

Verktygen som diskuterats ovan erbjuder något unikt för mjukvaruutvecklingscykeln. Till exempel tillför ClickUp och Jira robust projektledning och leverans till utvecklingsprocessen, vilket gör den mer holistisk och förutsägbar.

Välj utifrån dina specifika projektkrav. Registrera dig och använd ClickUp med GitHub för en dubbel fördel!