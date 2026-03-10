Sintra AI vs ChatGPT: Vilken AI-assistent passar dig bäst?

Det nya slagordet är ”Låt en AI-agent göra det”, men de operativa beräkningarna måste stämma för att detta ska fungera.

Analytikernas prognoser är optimistiska för inbyggda agenter, och Gartner uppskattar att så mycket som 40 % av företagsapplikationerna kommer att inkludera uppgiftsspecifika AI-hjälpare i slutet av detta år.

I denna guide om Sintra AI vs ChatGPT baserar vi vår utvärdering på resultat: hantering av sammanhang, integrationsdjup, styrning och mätbar tid till värde.

Vi går igenom var ChatGPT:s allmänna gränssnitt utmärker sig och var Sintras hjälpar- och automatiseringscentrerade tillvägagångssätt passar in, så att du kan fatta ett säkert, affärsmässigt beslut om vilken plattform som passar din roadmap.

Sintra AI vs. ChatGPT i korthet

Kapacitet Sintra AI ChatGPT ClickUp Grundläggande tillvägagångssätt AI-plattform byggd kring 12 specialiserade "hjälpare" som representerar affärsroller som copywriter, rekryterare eller SEO-specialist. Allmän konversations-AI baserad på stora språkmodeller utformade för forskning, skrivande, analys och kodning. Konvergerad AI-arbetsyta för arbetsutförande, som kombinerar uppgifter, dokument, chatt, automatisering och AI i en enda plattform. Primärt användningsområde Guidad AI-assistans för marknadsföring, sociala medier och lätta arbetsflöden i företaget Bred AI-assistent för idégenerering, forskning, utkast, kodning och analys Operativt nav där AI-resultat omvandlas till uppgifter, projekt och arbetsflöden Flexibilitet hos AI-modeller Fasta interna assistenter med fördefinierade roller och arbetsflöden Kraftfull allmän modell med anpassade GPT:er och GPT Store för specialiserade assistenter Flera AI-modeller via ClickUp Brain, tillgängliga i arbetsuppgifter och dokument. Kontext- och kunskapshantering Brain AI lagrar varumärkesriktlinjer, länkar och filer så att assistenterna kan dela konsekventa sammanhang. Långsiktigt resonemang och projekt för att organisera instruktioner, filer och konversationer. Kunskap som är inbyggd i arbetsytan – AI kan hänvisa till uppgifter, dokument, chattar och tidigare arbete för att ge kontextuella svar. Automatisering och integrationer Grundläggande integrationer (Google Kalender, Gmail, Notion, Facebook) för schemaläggning och enkla automatiseringar. Verktygsanrop och integrationer genom anpassade GPT:er och företagsverktyg Djupgående automatisering av arbetsflöden med triggers, åtgärder och kodfri automatisering över uppgifter och team. Samarbete och teamarbetsflöden Främst utformad för enskilda användare eller små team som använder assistenter. Team- och Enterprise-planer med styrning, SSO och administratörskontroller Skapat för teamsamarbete med projektledning, instrumentpaneler, chatt, dokument och AI som fungerar tillsammans. Generering av kreativt innehåll Stark inom sociala medier och rollbaserad innehållsskapande med inbyggd bildgenerering. Stark inom forskning, långformigt skrivande och domänöverskridande uppmaningar. AI hjälper till med att skriva innehåll direkt i dokument, uppgifter och kommentarer kopplade till projektets arbetsflöden. Utförande och uppgiftshantering Begränsad uppgiftsuppföljning utöver hjälparnas resultat Kräver externa verktyg för att omvandla resultat till praktiska arbetsflöden. Inbyggd uppgifts- och projektledning, som omvandlar AI-förslag direkt till tilldelningsbara arbetsuppgifter. Skalbarhet för organisationer Bäst lämpad för frilansare eller små team Mycket skalbar med företagsstyrning och anpassade assistenter Skalbar över avdelningar med arbetshantering + AI i ett enda system Passar bäst för Soloprenörer eller marknadsförare som vill ha en guidad AI-”team”-upplevelse Individer eller team som behöver en flexibel AI-assistent för olika uppgifter Organisationer som vill centralisera AI, samarbete och projektgenomförande i ett arbetsutrymme

Vad är Sintra AI?

Sintra AI är i grunden en produktivitetsplattform som omdefinierar artificiell intelligens till att vara mer än bara ett enda, allomfattande verktyg. Istället presenterar den en samling av 12 specialiserade AI-assistenter, kallade ”Helpers”.

Istället för att öppna en tom prompt ser användarna en rad digitala medarbetare, var och en anpassad till en specifik affärsroll: Penn, copywritern, Soshie, social media-chefen, Dexter, dataanalytikern, och andra.

Denna strategi med ”team kontra verktyg” är Sintras viktigaste särskiljande faktor på en marknad som till största delen domineras av generalistmodeller som ChatGPT.

Sintra AI-funktioner

För att verkligen förstå Sintra bör vi undersöka de kärnfunktioner som möjliggör dess funktionalitet.

1. 12 specialiserade hjälpare

Sintras främsta fördel är dess samling av förtränade AI-assistenter. Varje assistent är skräddarsydd för en specifik funktion och utrustad med inneboende kontext och expertis. Det minskar behovet av att skapa detaljerade instruktioner för att definiera roller.

Buddy: Affärsutveckling Cassie: Kundsupport Kommentar: e-handel Dexter: Dataanalytiker Emmie: E-postmarknadsförare Gigi: Personlig utveckling Milli: Försäljningschef Penn: Copywriter Scouty: Rekryterare Seomi: SEO-specialist Soshie: Sociala medier-ansvarig Vizzy: Virtuell assistent

2. Brain AI som kärnan i din verksamhet

Tänk på Brain AI som den gemensamma kunskapsbasen som driver Sintras AI-assistenter. Du laddar den med varumärkesriktlinjer, vanliga frågor, länkar och filer så att alla assistenter arbetar utifrån samma spelplan – inga upprepade uppmaningar, färre överlämningar.

Byråer och frilansare kan skapa separata profiler för att isolera kundkontexten, vilket håller resultaten rena över konton och kampanjer. När du lägger till material anpassar sig systemet och förbättrar texter, dataanalysanteckningar och uppgiftsförslag över tid.

Det är detta centrala minne som gör att Sintras AI-assistenter kan generera konsekventa förslag, sammanfattningar och svar utan att förlora nyanser. I praktiken blir Brain AI det bindande element som samordnar affärsprocesser, minskar omarbetningar och påskyndar skapandet av innehåll där sammanhanget verkligen spelar roll.

🧩 Kul fakta: Den globala marknaden för AI-presentationsprogramvara förväntas växa med över 22 % årligen fram till 2030, eftersom fler team ersätter traditionell bildskapande med AI-drivna verktyg som automatiserar design och innehållsskapande.

3. Integrationer och bildgenerering

Sintra kopplar samman din arbetsplats med vardagliga verktyg så att agenter kan agera, inte bara chatta. Med kopplingar till Google Kalender, Gmail, Notion och Facebook kan assistenterna schemalägga inlägg på sociala medier, sammanfatta inkorgar och logga åtgärdspunkter – vilket håller arbetet igång med sömlös integration mellan appar som du redan använder.

Det är visserligen inte en fullfjädrad iPaaS, men det räcker för att automatisera enkla, effektiva moment utan att behöva jonglera med extra AI-verktyg. När det gäller grafik kan du med hjälp av inbyggd bildgenerering skapa bilder och göra mindre redigeringar – praktiskt för snabba kampanjvarianter, omslag eller story-material.

Det ersätter inte en dedikerad designstack, men för snabba iterationer inom en plattform minskar kombinationen av integrationer och bilder avsevärt behovet av att byta mellan olika verktyg och hjälper till att automatisera uppgifter från början till slut.

Priser för Sintra AI

12-månadersabonnemang : 52 $/månad

3-månadersabonnemang : 59 $/månad

1-månadsplan: 97 $

Observera att Sintra AI ofta har kampanjerbjudanden, så det är bäst att kolla deras webbplats för uppdaterade priser och eventuella pågående erbjudanden.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en AI-chatbot utvecklad av OpenAI som gör det möjligt för användare att delta i konversationer som liknar naturliga dialoger. Du kan ställa frågor eller göra förfrågningar genom uppmaningar, och ChatGPT svarar därefter.

Denna användarvänliga plattform blev populär som ett alternativ till traditionella sökmotorer och som en resurs för AI-skrivande, bland andra användningsområden såsom forskning och strategibyggande.

🔍 Visste du att? Enligt Deloittes undersökning av generation Z och millenniegenerationen från 2025 använder redan 57 % respektive 56 % GenAI i sitt arbete. Innehållsskapande är ett populärt användningsområde för båda grupperna.

ChatGPT-funktioner

ChatGPT är ett spännande genombrott inom generativ AI och erbjuder funktioner som kan hjälpa till att påskynda specifika uppgifter när de används med försiktighet.

Anpassade GPT:er och GPT-butiken

via ChatGPT

Med ChatGPT kan du skapa uppgiftsspecifika AI-assistenter (kallade GPT:er) utan kod. Du kan skräddarsy instruktioner, ladda upp filer och ansluta verktyg så att en GPT kan utarbeta förslag, kvalitetssäkra specifikationer eller hantera automatisering av arbetsflöden för ett team.

Du kan hålla dessa privata, dela dem internt eller publicera dem i GPT Store för bredare användning, vilket ger din organisation ett reglerat sätt att skala upp repeterbara AI-verktyg.

Multimodal, realtidsresonemang

Med GPT-5. 2 hanterar ChatGPT djupare resonemang, längre sammanhang och mer tillförlitlig flerstegsutförande. Det är byggt för komplexa arbetsflöden – planering, analys och agentiska verktygsanrop som omvandlar uppmaningar till färdiga steg, inte bara förslag.

I praktiken innebär det färre överlämningar och snabbare automatisering av arbetsflöden, även när indata omfattar stora specifikationer, mötesanteckningar och skärmdumpar. Team får tydligare tankekedjor i utdata och högre framgångsfrekvens för hela arbetsflöden.

Det är användbart för allt från PMO-uppdateringar till driftsmanualer där noggrannhet och uppföljning är viktigt.

Samarbete och kontroll i företagsklass

ChatGPT Team och Enterprise lägger till administratörskontroller, SSO, domänverifiering, användningsanalyser och garantier för datahantering (dina chattar används inte för att träna modeller). Det är utformat för säker implementering i ett stort AI-team, så att du kan distribuera assistenter till olika avdelningar samtidigt som du uppfyller kraven på efterlevnad och samarbete.

Priser för ChatGPT

Gratis

Go : 8 $/månad (tillgängligt i utvalda regioner)

Plus : 20 $/månad

Pro: 200 $/månad

📮ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med fler än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar.

Sintra AI vs ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Du har sett hur Sintra AI organiserar arbetet kring rollbaserade hjälpare och Brain AI, medan OpenAI:s ChatGPT fokuserar på en kraftfull allmän modell, projekt och företagskontroller. Här är en jämförelse av de tre funktioner som är viktigast för team som väljer mellan de två.

Funktion nr 1: Hantering av sammanhang och kunskap

Med Sintras Brain AI kan du skapa upp till fem isolerade "profiler" så att assistenterna kan dela rätt varumärkesdokument, länkar och filer utan att det uppstår korskontaminering – perfekt för byråer som hanterar flera kunder samtidigt.

ChatGPT kontrar med långsiktigt resonemang i GPT-5. 2 och projekt för att hålla instruktioner, filer och chattar inom ramen för ett beständigt sammanhang.

🏆 Vinnare: Kalla det oavgjort baserat på behov. Om du behöver en strikt separering av arbetsytor direkt ur lådan, är Sintra det bästa valet. Om din prioritet är att resonera över mycket stora indata och flerstegsuppgifter, tar ChatGPT ledningen.

Funktion nr 2: Automatisering och integrationer

Sintra erbjuder inbyggda automatiseringar och appkopplingar (Google Kalender, Gmail, Notion, Facebook) så att assistenterna kan schemalägga inlägg, sammanfatta inkorgar och utföra återkommande uppgifter.

ChatGPT kombinerar verktygsanrop och multimodalt resonemang med Team/Enterprise-kontroller, vilket gör det möjligt för organisationer att standardisera anpassade assistenter (via GPT:er) och styra användningen i stor skala.

🏆 Vinnare: ChatGPT vinner vanligtvis tack vare bredare arbetsflödes täckning och implementering på företagsnivå.

Funktion nr 3: Innehåll och kreativ utförande

Sintra har inbyggda funktioner för bildskapande/redigering och rollspecifika hjälpredor (copywriter, social media manager) som snabbt omvandlar briefs till inlägg och bilder för sociala medier.

ChatGPT är fortfarande starkare när det gäller varierad forskning, långa utkast och domänöverskridande uppmaningar, med Projects som hjälper team att hålla resultaten konsekventa.

🏆 Vinnare: Sintra AI för dess specialiseringar, särskilt när din arbetsbelastning är social med repeterbara mönster.

Sintra AI & ChatGPT: För- och nackdelar

Här är en snabb översikt innan vi jämför: både Sintra AI och ChatGPT är kraftfulla AI-agenter, men de löser olika problem. Nedan följer en balanserad översikt över styrkor och nackdelar som kan hjälpa dig att välja mellan Sintra AI och ChatGPT.

Sintra AI

Fördelar

Specialiserade assistenter : Modellen med ett ”team av hjälpare” (copywriter, social media manager, dataanalytiker osv.) minskar behovet av att diskutera uppmaningar och gör att skapandet av innehåll och kampanjupplägg känns som att delegera till rollbaserade proffs.

Guidad upplevelse : Assistenterna ställer smarta, förtydligande frågor så att icke-tekniska team kan automatisera affärsprocesser utan tung prompt engineering.

Förutsägbar prissättning för soloarbetare: Fast månadskostnad med ”obegränsad användning” passar frilansare och små företag som inte vill hålla reda på tokens eller krediter.

Nackdelar

Inget minne mellan assistenter : Kontext överförs inte mellan assistenterna; du måste klistra in strateginoteringar på nytt för att få en annan assistent att slutföra uppgifterna, vilket bryter illusionen om ett ”AI-team”.

Begränsad automatisering och integration : Bra för enkla flöden, men ersätter inte robust, flerstegs : Bra för enkla flöden, men ersätter inte robust, flerstegs automatisering av arbetsflöden eller bred, sömlös integration med stackar utöver grunderna.

Undermåligt för avancerade användare : Första utkasten är bra, men resultat på expertnivå kräver ofta omfattande redigering; avancerade användare kan växa ur ”wrapper”-upplevelsen.

Konflikter kring dataintegritet: Vissa användare rapporterar obehag med djupgående affärsfrågor; utvärdera dataintegriteten innan du skalar upp.

ChatGPT

Fördelar

Mångsidig design : Hanterar forskning, kodning och dataanalys på ett och samma ställe; användbart för överbelastade företagare som behöver en AI-assistent för flera olika roller.

Skalbar med processen : Med projekt/lång kontext (GPT-5. 2) kan team standardisera briefs, instruktioner och tillgångar – användbart för repeterbara affärsflöden och praktiska insikter.

Ekosystem och styrning: Rikt utbud av plugins/verktyg och företagskontroller; det finns även en kostnadsfri version att testa innan man går vidare med implementeringen.

Nackdelar

Originalitetsbegränsningar : Resultaten kan verka derivativa; mänskligt perspektiv och varumärkesupplevelse vinner fortfarande (tänk E-E-A-T)

Avvikelse från varumärkets röst : Även med stilguider och exempel kan tonen ibland kännas generisk, så du behöver granskningscykler för att hålla dig till varumärket.

Hallucinationer förekommer : Utmärkt för idégenerering, men fakta måste verifieras. Involvera en människa i viktiga beslut.

Kontext-/aktualitetsbrister: Även med större fönster måste du fortfarande kuratera indata och ansluta verktyg för live-data och webbsökning när det behövs.

När ska man använda Sintra AI och ChatGPT?

Om du vill ha en AI-assistent som kan automatisera uppgifter kring sociala medier och lättare arbetsflödesautomatisering, fungerar Sintra bra. Detta gäller särskilt för användare som värdesätter en guidad, "praktisk" hjälpmodell.

Å andra sidan, om du behöver bredare täckning med forskning, långformat innehåll, varierade AI-verktyg, plus strängare kontroll och snabb teknik, tenderar ChatGPT (Plus/Projects) att vinna när det gäller flexibilitet. Du kommer fortfarande att behöva investera tid i processen och redigeringen.

Sintra AI vs. ChatGPT på Reddit

Vi har gått igenom de senaste trådarna på Reddit för att se hur riktiga användare jämför Sintra AI och ChatGPT för vardagligt marknadsförings- och driftsarbete.

Från SEO + social posting -tråden:

Flera kommentatorer säger att Sintras ton kan kännas "fel", medan ChatGPT Plus är mångsidigt men fortfarande behöver en tydlig process och snabb struktur. En mycket uppskattad åsikt: Projekt i Plus är "det mest användbara verktyget" för repeterbara uppgifter som bloggar och bildtexter.

En annan sammanfattning: ”Sintra är ingen magisk lösning... mer som ett slags omslag”, och ChatGPT kräver fortfarande redigering, även om nischade skrivverktyg kan hjälpa till med SEO-vänlig struktur.

Med ChatGPT Plus (jag använder 4o-modellen) kan du på några sekunder skapa bloggscheman, nyckelordsrika introduktioner och metabeskrivningar. Det är superflexibelt, men du måste justera uppmaningarna och anpassa resultatet för att få den ton och struktur du vill ha. Men det är ganska hanterbart.

Från automatisering + socialt innehållstråd:

En långvarig användare rapporterar att Sintra har varit till stor hjälp som social media manager och berömmer de nya automatiseringarna som hanterar strategi och visuella element. De föredrog Sintras gränssnitt framför alternativen. En uppföljning frågar om kvaliteten på bildgenereringen – svaren hävdar att den är "mer än acceptabel" tack vare Gemini's Nano Banana.

Jag har provat andra alternativ, men de var otillräckliga eller så tyckte jag helt enkelt inte om gränssnittet. Sintra är roligt!

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Sintra AI och ChatGPT

På ClickUp har vi löst det återkommande problemet du står inför: arbetsöverbelastning.

Arbetsutbredning är fragmenteringen av arbetsaktiviteter över flera oberoende verktyg, plattformar och system som inte kommunicerar med varandra. Detta skapar ineffektivitet, informationssilos och produktivitetsförluster i hela organisationen.

Trots ett överflöd av verktyg blir teamen idag alltmer isolerade från varandra. Med uppgifter spridda över flera projekt, teammedlemmar i olika tidszoner och omfattande historiska data lagrade i många appar (data som skulle kunna vara värdefulla om man bara visste hur man skulle tolka dem) finns det ingen enda källa till sanning.

ClickUps konvergerade AI-arbetsyta samlar alla dina uppgifter, chattar, filer och teammedlemmar på en enda AI-driven plattform för att en gång för alla få slut på arbetskaoset.

ClickUp Brain: Din allomfattande AI-assistent

Få tillgång till flera AI-modeller till priset av en med ClickUp Brain.

ClickUp Brain är en AI-driven assistent integrerad i ClickUp som hjälper dig att arbeta mer effektivt och snabbt. Du kan använda ClickUp Brain genom att nämna @Brain i uppgiftskommentarer eller chatt, på samma sätt som när du nämner en teammedlem. Här är vad den kan göra:

Ge instruktioner och svara på frågor med hjälp av ditt arbetsutrymmeskontext.

Sammanfatta arbetsplatselement som dina ClickUp-uppgifter , kommentarer, chattar och dokument.

Skapa uppgifter, uppdatera status, lägg upp kommentarer, sök i arbetsytan och mycket mer.

Få tillgång till både offentliga och (med tillstånd) privata objekt i din arbetsyta för att ge mer relevanta och kontextuella svar.

Skapa kreativa texter och arbetsplatsrelaterade förslag från ClickUp Brain.

Denna Reddit-recension säger egentligen allt:

”Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har räddat mig från en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller komma igång med ett utkast. ”

Effektivisera din AI-användning med allt-i-ett-lösningen ClickUp Brain MAX.

För ökad effektivitet integrerar ClickUp Brain MAX, din AI-assistent för datorn, AI-driven produktivitet i hela ditt arbetsflöde, inte bara inom ClickUp.

Brain MAX eliminerar AI-spridning genom att centralisera alla dina AI-verktyg och arbetsflöden på ett ställe. Du kan söka, skapa och vidta åtgärder i ClickUp, dina anslutna arbetsappar (som Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint) och på webben, allt från ett enda enhetligt gränssnitt.

Och med Talk-to-Text kan du till och med omvandla dina talade ord till tydliga och strukturerade anteckningar, meddelanden eller kommentarer i ClickUp.

Precis som ClickUp Brain i ClickUp ger ClickUp Brain MAX dig också tillgång till alla ledande betalda LLM-modeller som OpenAI, Gemini, Claude och fler på ett och samma ställe. Varför använda något annat?

Det är en AI för allt ditt arbete.

Utöka dina möjligheter med ClickUp Super Agents

Tänk på ClickUp Super Agents som alltid aktiva teammedlemmar i ClickUp – du kan @nämna dem, tilldela dem arbete och skicka meddelanden till dem precis som till en person.

Dessa mänskliga agenter med oändligt minne är utformade för att anpassa sig till dina arbetsflöden och verktyg. De är aktiva dygnet runt, kommer ihåg sammanhanget och agerar över olika uppgifter och tidslinjer för att driva projekt framåt.

Snabba upp arbetsflöden med Super Agents i ClickUp

Agenterna arbetar tillsammans med människor: du hanterar dem, anger omfattningen och de utför sina uppgifter "i bakgrunden" – sorterar buggar, förbereder presentationer, spårar nyckelord, utarbetar uppdateringar och mycket mer – och rapporterar sedan tillbaka i samma arbetsyta där besluten fattas.

Välj från ett växande utbud av färdiga agenter – PM, försäljning, kodning, designer och mer – eller skapa anpassade agenter för din stack.

Skapa anpassade AI-superagenter på ClickUp med en intuitiv kodfri byggare

Agenter är idealiska för:

Projekt med hög volym (uppföljningar, schemaläggning, beroenden)

Innehållsdrift (briefing, korrekturläsning, konkurrensanalys)

Operativ hygien (instrumentpaneler, påminnelser, riskflaggor)

Team använder dem för att spara två dagar varje vecka genom att automatisera rutinarbetet samtidigt som mänsklig övervakning bibehålls.

Vill du prova att skapa din första Super Agent? Det är superenkelt, och den här videon visar hur du gör:

Automatisera repetitiva uppgifter för maximal effektivitet med ClickUp Automations.

Automatisera uppgiftsfördelning, aviseringar och arbetsflöden med ClickUp Automations.

Skapa kodfria automatiseringar i naturligt språk med ClickUp Automations för att ta hand om de dagliga repetitiva uppgifterna som tar så mycket av ditt teams tid. Statusändringar, uppdrag eller regler för förfallodatum kan automatiseras, så att ditt team kan fokusera på större problem.

Aktivera automatiseringar vid händelser som skapande av uppgifter, statusändringar eller kommande förfallodatum.

Kombinera flera åtgärder (tilldela, uppdatera prioritet, lägg till kommentarer) i en enda automatisering för att effektivisera komplexa arbetsflöden.

Använd naturligt språk för att ställa in automatiseringsregler och datalogik, vilket gör konfigurationen snabb och intuitiv.

Tillämpa automatiseringar på utrymmes-, mapp- eller listnivå för att standardisera processer eller anpassa dem för specifika team.

Redigera, pausa eller duplicera automatiseringar när dina behov förändras, så att dina arbetsflöden förblir flexibla och uppdaterade.

Håll ditt team samordnat och på rätt spår med ClickUps allt-i-ett-plattform.

ClickUps projektledningsplattform förändrar hur team planerar, dokumenterar och genomför projekt. Här är några andra sätt som ClickUp gör team mer produktiva:

Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att spåra projektstatistik, teamets arbetsbelastning och framsteg i flera projekt i realtid – allt på ett ställe, så att du alltid har koll på det som är viktigt och inte längre behöver lägga timmar på manuell rapportering.

Utnyttja de olika ClickUp-vyerna för att spåra, filtrera och hantera arbetet på det sätt som passar dig bäst, från Gantt-diagram till Kanban-tavlor.

Diskutera projekt, åtgärdsuppgifter och tilldela teammedlemmar direkt från ClickUp Chat , med uppgifter som genereras från konversationen för snabb uppföljning.

Spela in teammöten automatiskt, plocka ut viktiga punkter och tilldela åtgärder till relevanta personer med AI Meeting Notetaker.

Kartlägg idéer och projektflöden, samla in krav och omvandla omedelbart alla koncept till tilldelningsbara uppgifter med ClickUps AI-drivna whiteboards.

AI-driven rapportering i ClickUp Dashboards med AI Cards

Välj en AI-assistent och kör den i ClickUp

Om du funderar på Sintra AI eller ChatGPT, här är en kort sammanfattning: välj det verktyg som passar dina kortsiktiga mål och förlägg sedan utförandet till en enda arbetsplats.

Sintras rollbaserade assistenter kan påskynda repeterbara marknadsförings- och socialt arbete; ChatGPT:s allmänna modell och projekt passar för forskning, utkast till långa texter och flerstegsresonemang.

Oavsett vilket alternativ du väljer, uppnår du verkliga vinster när du samlar alla resultat på ett ställe för automatisering av arbetsflöden, överlämningar och rapportering. Det är där ClickUp hjälper team att öka produktiviteten – genom att hålla briefs, uppgifter och beslut sammankopplade så att arbetet flyter på, inte bara chattarna.

Sintra AI och ChatGPT hjälper dig främst att generera idéer och innehåll, men ClickUp hjälper team att omvandla dessa resultat till samordnat arbete med automatisering, synlighet och ansvarsskyldighet.

Är du redo att centralisera ditt AI-arbete och behålla momentum i alla projekt? Prova ClickUp gratis och förvandla dagens experiment till tillförlitliga resultat.