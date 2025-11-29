Bästa WorkMax-alternativ för hantering av fältpersonal

Solen har knappt gått upp, ditt team är på plats och alla väntar på instruktioner. Du öppnar Workmax, tar fram tidrapporterna, kontrollerar formulären och börjar sortera tillgångsloggarna. Men de små detaljerna saktar ner dig.

Det kan handla om problem med geofence, klumpiga tidrapporter, begränsade filter för jobbkoder och otillräcklig automatisering. Och snart blir dessa långvariga, ”små saker” verkliga problem. Tänk dig högre kostnader, frustrerade medarbetare, försenade löneutbetalningar och timmar av administrativt arbete som du aldrig hade planerat att göra.

I det här blogginlägget utforskar vi några av de bästa WorkMax-alternativen för dina behov av personalhantering på fältet som löser dessa problem direkt. Låt oss börja! 🎯

De bästa WorkMax-alternativen i korthet

Här är en tabell som jämför alla WorkMax-alternativ i denna blogg. 📊

Verktyg Bäst för Bästa funktioner Priser* ClickUp Allt-i-ett-lösning för projektledning, uppgiftsutförande och fältkoordinering för små team, medelstora företag och stora företag. Anpassade uppgifter och fält, flexibla vyer (lista, tavla, Gantt, kalender), whiteboards, dokument, instrumentpaneler, inbyggd tidrapportering, arbetsbelastnings- och resursplanering, inbyggd chatt och klipp, inbyggd AI och kraftfulla automatiseringar av arbetsflöden. Gratis för alltid; anpassningar tillgängliga för företag. Connecteam Mobil personalplanering, kommunikation och daglig drift för små fältteam Mobilanpassade verktyg, inklusive snabba uppgifter, jobbschemaläggning, tidsklocka med geofence och skiftmallar. Gratis; betalt abonnemang från 35 USD/månad för 30 användare Clockify Enkel tidrapportering, aktivitetsloggar och rapportering av fakturerbara timmar för team som vill ha exakta tidrapporter. Enkel tidrapportering med tidsspårare, tidrapportläge, kiosk, GPS-spårning, projekt och uppgifter samt tidsblockering i kalendern. Gratis; betalt abonnemang från 4,99 $/månad per användare Bitrix24 Inbyggd CRM, uppgiftshantering och kommunikationshubbar för medelstora företag. En verktygssvit som erbjuder CRM-pipelines, arbetsgrupper, uppgiftsmallar, tid och närvaro, aktivitetsflöde och telefoni. Betald plan från 61 $/månad för fem användare Wrike Automatisering av arbetsflöden, strukturerad projektuppföljning och samordning mellan team för organisationer som hanterar stora arbetsvolymer och godkännanden. Avancerade projektverktyg som anpassade arbetsflöden, ritningar, tidrapportering, realtidsrapporter, förfrågningsformulär och godkännanden. 14 dagars gratis provperiod, betald plan från 10 USD/månad per användare Jibble Ansiktsigenkänning, GPS-spårning och automatiserade tidrapporter för företag som kräver exakt tidrapportering och företagsdriftsteam. Exakt närvarospårning med hjälp av ansiktsigenkänning, GPS-positionering, tidrapporter, aktivitetsuppföljning, arbetsscheman, övertidsinställningar och export. Gratis; betalt abonnemang från 4,99 $/månad per användare QuickBooks Time Platsbaserad tidrapportering, lönehantering och jobbkostnadsberäkning för team som använder QuickBooks för bokföring och arbetstidrapportering. Verktyg för jobbkostnadsberäkning och lönehantering, inklusive GPS-tidsspårare, tidrapportredigerare, övertidsvarningar, lönesynkronisering och personalbaserad spårning. Betalda abonnemang börjar på 14 USD/månad per användare. Buddy Patch Webbaserade stämplingsverktyg, anpassningsbara regler och PTO-hantering för team som vill spåra närvaro. Flexibla närvaroverktyg med avrundning av stämplingar, webbkamerafoton, spårning av intjänade ledigheter, automatiska raster och avdelningskoder. 14 dagars gratis provperiod, betald plan från 5,49/månad per användare Rippling Enhetlig administration av HR, löner, enheter och personal för organisationer som söker ett system som hanterar anställda. Integrerad personalplattform som kombinerar enhetliga medarbetarprofiler, tid och närvaro, löner, policyer och behörigheter. Anpassad prissättning ClockShark GPS-baserad tidrapportering, jobbkostnadsberäkning och rutter för bygg- och fältserviceteam Fältfokuserade funktioner som GPS-tidrapportering, KioskClock, personalrapportering, granskning av tidrapporter och kostnadsrapporter för jobbet. 14 dagars gratis provperiod, betalda abonnemang från 49 $/månad per användare

Vad ska du leta efter i WorkMax-alternativ?

När du letar efter ett alternativ till WorkMax är målet att åtgärda dagliga operativa brister som bromsar fältteamens arbete. Här är det som är viktigast:

Pålitlig positionsspårning: Förhindrar felaktiga incheckningar och minskar manuella korrigeringar på grund av geofence-fel.

Flexibla tidsregler: Stöder anpassade övertidsstrukturer för fackföreningar, jobbtillämpningar och regionala krav.

Enkel mobilupplevelse: Minimerar krascher Minimerar krascher i tidrapporteringsappen , missade stämplingar och uppdateringsrelaterade störningar för fältpersonal.

Noggrann val av jobbkod: Hjälper medarbetarna att välja rätt jobb- eller kostnadskod med filter och förinställda alternativ.

Digitala godkännanden: Låt anställda granska och godkänna tidrapporter, raster och övertid innan löneutbetalningen sker.

Automatiseringsalternativ: Minskar repetitiva administrativa uppgifter som rensning av tidrapporter, validering av raster och loggning av jobbbyten.

Enkel export och anpassningsbara rapporter: Dela tidrapportdata med löneavdelningen, bokföringen eller kunderna utan skärmdumpar eller manuell ombyggnad.

Skalbara integrationer: Ansluter till de verktyg för redovisning, schemaläggning, tillgångshantering och HR som du redan använder.

📮 ClickUp Insight: Medan 40 % av de anställda lägger mindre än en timme per vecka på osynliga arbetsuppgifter, förlorar hela 15 % mer än 5 timmar per vecka, vilket motsvarar 2,5 dagar per månad! Denna till synes obetydliga men osynliga tidsförlust kan långsamt urholka din produktivitet. ⏱️ Använd ClickUps tidrapportering och AI-assistent för att ta reda på exakt var de osynliga timmarna försvinner. Identifiera ineffektiviteter, låt AI automatisera repetitiva uppgifter och vinn tillbaka viktig tid!

De bästa WorkMax-alternativen

Här är en sammanställd lista över de bästa WorkMax-alternativen som förbättrar automatiserad schemaläggning, resursplanering och operativ effektivitet. 🎯

1. ClickUp (bäst för allt-i-ett-projektledning, uppgiftsutförande och fältkoordinering)

Team växer ur WorkMax av olika skäl. Vissa behöver bättre integration med redovisnings- eller CRM-system. Andra vill ha större flexibilitet när det gäller att spåra anställdas arbetstid på olika arbetsplatser.

Och för att vara ärlig är utmaningen inte bara att hitta ett annat verktyg för tidrapportering – det är att hitta en plattform som kopplar samman personalhanteringen med resten av din verksamhet.

Förbättra teamkoordineringen och framstegen på byggarbetsplatsen med ClickUp för byggteam.

ClickUp for Constructions-team konsoliderar dessa arbetsflöden som världens första konvergerade AI-arbetsyta, som samlar alla arbetsappar, data och arbetsflöden.

Tidrapporteringen är direkt kopplad till uppgifter och projekt, så att anställdas arbetstimmar är knutna till specifika jobb och kunder.

ClickUp eliminerar arbetsflödet genom att tillhandahålla 100 % kontext i en enda molnbaserad plattform där chefer kan se personalfördelning, projektframsteg och resurstillgänglighet i realtid.

Så här kan ditt arbetsflöde se ut med ClickUp:

Skapa ClickUp-uppgifter från formulär

Med ClickUp Forms kan du samla in fältdata i realtid, centralisera feedback och vidarebefordra svar till rätt team, allt kopplat till ditt arbetsflöde. Du kan anpassa varje del av ditt formulär med obligatoriska fält, villkorlig logik och filuppladdningar för att säkerställa korrekt datainsamling, perfekt för:

Dagliga arbetsrapporter, incidentloggar eller inspektionschecklistor

Säkerhetsrevisioner, utrustningsförfrågningar och underhållsärenden

Låt ClickUp Forms samla in förfrågningar, data och detaljer för att omvandla dem till ClickUp-uppgifter direkt

Varje formulär som skickas in blir omedelbart en ClickUp-uppgift, komplett med bilagor, kommentarer och uppgifter om den ansvarige för omedelbar åtgärd. Du kan även dra och släppa ClickUp-anpassade fält för att lägga till text, rullgardinsmenyer, kryssrutor, bilagor och mer för att samla in exakta data varje gång.

Logga fältarbetstimmar med ClickUp Time Tracking

Med ClickUps Project Time Tracking kan du noggrant registrera varje minut som läggs på arbete, oavsett om ditt team är ute på fältet, vid sina skrivbord eller växlar mellan olika uppgifter.

Ange tidsuppskattningar för att ge dina fältteam tydliga förväntningar och hålla alla projekt enligt tidsplanen med ClickUps Project Time Tracking

Registrera tiden direkt från din dator, mobilapp eller webbläsare med hjälp av ClickUps Chrome-tillägg. Du kan starta eller stoppa timern från vilken enhet som helst med ClickUps globala timer, eller logga tiden manuellt efter ett skift.

När du har loggat din tid, se till att den är strukturerad och lätt att läsa:

Lägg till anteckningar för att specificera vad du har arbetat med.

Markera fakturerbar tid för kundfakturering

Sortera och filtrera efter datum, taggar eller prioriteringar för att analysera var tiden går åt.

Sammanställ tiden för olika uppgifter och deluppgifter för att se den totala arbetsinsatsen.

Granska, redigera och godkänn tidsposter i detaljerade tidrapporter per dag, vecka eller anpassat intervall.

Mobilappen ClickUp utökar alla dessa funktioner till fältet, vilket gör det möjligt att registrera tid direkt från telefoner och till och med offline, med automatisk synkronisering när man är online igen.

Optimera fältarbetet med ClickUp Brain

ClickUp Brain, plattformens AI-drivna assistent, kopplar samman alla delar av din arbetsplats. Den förstår ditt pågående arbete och hjälper dig att hantera projekt, sammanfatta uppdateringar och ta fram insikter.

Skapa omedelbara framstegsrapporter med ClickUp Brain för att hålla arbetsledare informerade och personalen på rätt spår på alla arbetsplatser

Här är vad du kan göra med ClickUp Brain:

Skapa AI-sammanfattningar för alla projekt eller uppgifter för att se vad som har förändrats.

Använd AI Progress Update för att sammanfatta vad som har slutförts under den senaste dagen, veckan eller ett anpassat tidsintervall.

Extrahera åtgärdspunkter från mötesanteckningar, fältrapporter eller från mötesanteckningar, fältrapporter eller ClickUp Docs och omvandla dem till uppgifter eller deluppgifter.

Skapa AI StandUps som sammanfattar ditt teams senaste framsteg och nästa steg.

Om du till exempel hanterar tre aktiva arbetsplatser den här veckan. Istället för att vänta på rapporteringen vid dagens slut kan du bara fråga ClickUp Brain: ”Vad försenar arbetet på arbetsplats A?” Det skannar alla uppgifter, fältanteckningar och uppdateringar från personalen för att berätta exakt var godkännanden väntar.

Och när två team loggar liknande reparationer av utrustning upptäcker AI-verktyget överlappningen, vilket hjälper dig att eliminera dubbla poster.

Övervaka aktiviteterna på arbetsplatsen i ClickUp Dashboards

När du behöver en aktuell översikt över vad som händer på dina arbetsplatser samlar ClickUp Dashboards information om arbetskraft, tillgångar, framsteg, förseningar och fältrapporter på ett och samma ställe.

Varje instrumentpanel uppdateras automatiskt var 30:e minut, vilket säkerställer att arbetsledare och fältagenter alltid ser de senaste uppgifterna. Detta är särskilt användbart när beslut måste fattas snabbt på aktiva arbetsplatser.

Här är några exempel på datadashboards som du kan skapa:

Registrerade timmar (via tidrapporteringskort )

Arbetsförlopp (med hjälp av uppgiftslista eller cirkeldiagramkort )

Arbetsbelastningsfördelning för att balansera uppdrag och förebygga utbrändhet

Formulärsvar för att visualisera fältrapporter när de kommer in

Spårning av tillgångar eller säkerhet genom anpassade kort och kartintegrationer

Använd ClickUp Dashboards för att visualisera resursfördelning och pågående arbete med integrerade uppdateringar från ClickUp Brain

ClickUp Brain är integrerat i ClickUp Dashboards och ger dig en snabb uppdatering om arbetstimmar, hjälper dig att verifiera uppgiftsstatus och låter dig övervaka brådskande uppdateringar när du rör dig mellan olika platser. Fältpersonal kan be om att få se prioriterade uppgifter eller schemalagda ändringar utan att behöva vänta på uppdateringar från kontoret.

💡 Proffstips: I ClickUp Tasks kan du lägga till kommentarer, tagga ditt team och chatta i realtid från din dator, mobil eller webbläsare. På så sätt har alla samma kontext för uppgiften och kommunikationen förblir specifik.

ClickUps bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden på fältet: Utlös uppgiftsfördelningar, skicka aviseringar och uppdatera status efter formulärinlämningar eller tidsregistreringar med Utlös uppgiftsfördelningar, skicka aviseringar och uppdatera status efter formulärinlämningar eller tidsregistreringar med ClickUp Automations.

Anslut dina system: Synkronisera data för löner, GPS, schemaläggning och tillgångshantering mellan olika verktyg med hjälp av Synkronisera data för löner, GPS, schemaläggning och tillgångshantering mellan olika verktyg med hjälp av ClickUp Integrations.

Sök efter allt direkt: Hämta uppgifter, kommentarer, filer och tidigare information om arbetsplatser med Hämta uppgifter, kommentarer, filer och tidigare information om arbetsplatser med ClickUp Enterprise Search fr

Arbeta från vilken enhet som helst: Logga tid, skicka in formulär och uppdatera uppgifter när du är på språng med ClickUps mobilapp.

Hantera projekt på ditt sätt: Växla mellan Växla mellan ClickUp-vyer som tidslinje, kalender, arbetsbelastning, lista och mer.

Begränsningar för ClickUp

Med sitt omfattande utbud av funktioner och anpassningsalternativ kan det ta lite tid för teamen att lära sig ClickUp fullt ut.

ClickUp-priser

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension sammanfattar det väl:

ClickUp är utan tvekan det mest flexibla och kraftfulla projektledningsverktyget jag har arbetat med. Som grundare av WRKSTN hjälper jag byråer och kreativa team att effektivisera sin verksamhet – och ClickUp är centralt för det. Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

ClickUp är utan tvekan det mest flexibla och kraftfulla projektledningsverktyget jag har arbetat med. Som grundare av WRKSTN hjälper jag byråer och kreativa team att effektivisera sin verksamhet – och ClickUp är centralt för det. Möjligheten att anpassa allt från uppgiftstyper till automatiseringar, i kombination med verktyg som dashboards, formulär och nu ClickUp Brain, innebär att jag kan bygga skalbara, effektiva system för alla arbetsflöden. Dessutom älskar jag hur snabbt plattformen fortsätter att utvecklas.

💡 Proffstips: ClickUp Automations eliminerar repetitiva administrativa uppgifter som tar tid från den faktiska fältövervakningen. Ställ in triggers som automatiskt meddelar arbetsledare när anställdas arbetstid överskrider den schemalagda tiden, vidarebefordrar ledighetsansökningar till rätt godkännare eller flyttar uppgifter till "Slutfört" när personalen loggar sina sista timmar. Använd ClickUp Automations för att spåra framsteg, hantera uppgifter och se till att dina byggprojekt håller tidsplanen och budgeten. Du kan också skapa automatiseringar som tilldelar uppföljningsuppgifter när säkerhetsincidenter rapporteras eller utlöser fakturering när jobb når vissa statusar – allt med enkel if-this-then-that-logik som inte kräver IT-support.

2. Connecteam (bäst för schemaläggning av mobil personal och daglig drift)

via Connecteam

Connecteam är en lösning för personalhantering som är utvecklad för team utan fasta arbetsplatser. Den kombinerar tidrapportering, schemaläggning, uppgiftshantering och digitala checklistor. Personal kan stämpla in, kontrollera jobbuppgifter, skicka in formulär, granska säkerhetsrutiner och få uppdateringar om sina arbetspass direkt i sina mobiltelefoner.

Plattformen låter dig skapa skift med mallar för tidrapportering, och fältarbetare kan fylla i formulär med röstinmatning, översätta uppdateringar till sitt föredragna språk eller komma åt utbildningsmoduler mitt i skiftet utan att lämna appen.

Kommunikationen sker också i samma app; du får gruppchatt, företagsflöden, enkäter och mycket mer.

Connecteams bästa funktioner

Skapa intelligenta scheman med Auto Scheduling , som automatiskt tilldelar rätt personer baserat på roller, tillgänglighet och krav på arbetsplatsen.

Spåra exakta arbetstimmar med hjälp av den GPS-aktiverade Time Clock i appen för att övervaka närvaro och konvertera exakta timmar till löneklar tidrapporter.

Skapa digitala formulär med Forms & Checklists för att samla in signaturer, foton och GPS-stämplar för fältrapportering.

Påskynda utbildningen med AI Course Creator för att omvandla alla processer eller säkerhetskrav till mobila lärmoduler.

Begränsningar för Connecteam

Backend-data från formulär är inkonsekventa och saknar ett stabilt schema, vilket gör det svårt att extrahera och automatisera på ett tillförlitligt sätt.

Avancerade användare måste ofta skapa manuella lösningar på grund av bristen på sömlösa integrationsmöjligheter mellan modulerna, till skillnad från Connecteam-alternativen.

Priser för Connecteam

Gratis

Grundläggande: 35 $/månad för 30 användare

Avancerat: 59 $/månad för 30 användare

Expert: 119 $/månad för 30 användare

Företag: Anpassad prissättning

Connecteam-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Connecteam?

En recension sammanfattar det så här:

Att ha allt inom räckhåll och samlat på ett ställe gör det otroligt bekvämt. Plattformen känns mycket professionell och är enkel att hantera […] Processerna känns ibland komprometterade eftersom vi inte kan spegla våra befintliga verksamheter helt, vilket ärligt talat inte är något stort problem.

Att ha allt inom räckhåll och samlat på ett ställe gör det otroligt bekvämt. Plattformen känns mycket professionell och är enkel att hantera […] Processerna känns ibland komprometterade eftersom vi inte kan spegla våra befintliga verksamheter helt, vilket ärligt talat inte är något stort problem.

🧠 Kul fakta: Forskare har upptäckt att bara det faktum att man är medveten om en timer ökar koncentrationen och noggrannheten. Detta fenomen kallas den temporala landmärkeseffekten.

Titta: I den här videon går vi igenom de bästa programvarorna för projektledning inom byggbranschen som hjälper dig att hålla dig inom budget, tidsplan och mål.

3. Clockify (bäst för enkel tidrapportering och rapportering av fakturerbara timmar)

via Clockify

Clockify är en molnbaserad plattform utformad för yrkesverksamma inom byggbranschen, fälttjänster och andra branscher med tidskrävande verksamhet. Den erbjuder en timer, kioskläge och offline-spårning. Arbetstagare kan stämpla in från delade enheter, spåra sitt arbete på mobila enheter eller fylla i veckotidrapporter efter behov.

Utöver grundläggande tidrapportering för anställda erbjuder det operativa arbetsflöden som projektbudgetering, kostnadskodning, schemaläggning och ledighetshantering.

Eftersom Clockify synkroniseras mellan olika enheter, inklusive webben, mobilappar, datorer och webbläsartillägg, är det ett pålitligt verktyg för team som arbetar i avlägsna områden eller växlar mellan kontors- och fältmiljöer.

Clockifys bästa funktioner

Övervaka projektbudgetar för att undvika risker för överkonsumtion hos kunder och i uppgifter med hjälp av uppskattningar och varningar .

Organisera arbetskraftskostnaderna för att beräkna intäkter, utgifter och lönsamhet med priser och kostnadskoder .

Visualisera spårad tid med kalender-, instrumentpanel- och rapportvyer för att öka produktiviteten och hantera scheman.

Kategorisera tidsposter med hjälp av taggar, anpassade fält och projektbaserade hierarkier.

Begränsningar för Clockify

Saknar avancerade administrativa kontroller och vissa viktiga godkännandefunktioner, till skillnad från Clockify-alternativ.

Begränsade webhook-åtgärder och automatiseringsalternativ, vilket begränsar anpassningen av arbetsflödet eller externa integrationer.

Priser för Clockify

Gratis

Grundläggande: 6,99 $/månad per användare

Standard: 9,99 $/månad per användare

Enterprise : 14,99 $/månad per användare

Produktivitetssvit: 15,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 180 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Clockify?

Från en verifierad användare:

Det jag gillade mest med Clockify var hur enkelt och bekvämt det gjorde tidrapporteringen. Jag använde det dagligen och det blev snabbt en naturlig del av min rutin. Gränssnittet är rent och lättnavigerat, så det tog bara några klick att logga timmar eller växla mellan uppgifter. […] Mobilappen kan ibland kännas buggig. Dessutom är det inte alltid intuitivt att anpassa och exportera detaljerade rapporter, och det kunde ha utformats bättre.

Det jag gillade mest med Clockify var hur enkelt och bekvämt det gjorde tidrapporteringen. Jag använde det dagligen och det blev snabbt en naturlig del av min rutin. Gränssnittet är rent och lättnavigerat, så det tog bara några klick att logga timmar eller växla mellan uppgifter. […] Mobilappen kan ibland kännas buggig. Dessutom är det inte alltid intuitivt att anpassa och exportera detaljerade rapporter, och det kunde ha utformats bättre.

4. Bitrix24 (bäst för inbyggd CRM och uppgiftshantering)

via Bitrix24

Bitrix24 erbjuder en serie verktyg för CRM, uppgiftshantering, teamkommunikation och automatisering av arbetsflöden. För fältservicechefer och byggledare ger det tillgång till kundkonversationer, uppdateringar om jobb, arbetsdokument och uppgiftsframsteg.

De inbyggda verktygen för automatisering av arbetsflöden utan kod hjälper till att flytta leads genom olika stadier. Skapa till exempel uppgifter när kunduppdateringar tas emot och meddela personalen när arbetet fortskrider.

Dess Robotic Process Automation (RPA) gör det möjligt att effektivisera rutinmässiga, icke-tekniska uppgifter, såsom automatisk godkännande av dokument, generering av uppgifter och utskick av e-postmeddelanden.

Bitrix24:s bästa funktioner

Hantera pipeline och spåra prospekt från intag till slutfört jobb med verktyg för lead- och affärshantering.

Samla in betalningar via Onlinebetalningar , direkt integrerat med offerter och fakturor.

Hantera kundförfrågningar med hjälp av ett omnikanal-kontaktcenter via chatt, e-post, telefon och sociala kanaler.

Skapa marknadsföringsinnehåll med AI CoPilot för e-post, samtalstranskriptioner, idéer och CRM-fältfyllnad.

Bitrix24-begränsningar

Saknar avancerade funktioner för rapportering, analys och projektledningsverktyg, till skillnad från andra alternativ till Workmax.

Prestandan kan försämras vid mycket stora datamängder eller under perioder med hög belastning.

Bitrix24-priser

Grundläggande: 61 USD/månad för fem användare

Standard: 124 USD/månad för 50 användare

Professional: 249 USD/månad för 100 användare

Enterprise: 499 $/månad för 250 användare

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bitrix24?

Enligt en recension från Capterra:

Det är ett mycket bra verktyg för uppgiftshantering, teamkommunikation och projektuppföljning. Det erbjuder många bra funktioner som chattar och videosamtal, möten, kalender, tidrapportering, påminnelser om uppgifter och dokumentdelning. […] Det har ett komplext användargränssnitt som är svårt att förstå för en nybörjare. Det är ett kostsamt program med begränsade anpassningsmöjligheter.

Det är ett mycket bra verktyg för uppgiftshantering, teamkommunikation och projektuppföljning. Det erbjuder många bra funktioner som chattar och videosamtal, möten, kalender, tidrapportering, påminnelser om uppgifter och dokumentdelning. […] Det har ett komplext användargränssnitt som är svårt att förstå för en nybörjare. Det är ett kostsamt program med begränsade anpassningsmöjligheter.

🔍 Visste du att? Begreppet ”fakturerbara timmar” har sitt ursprung i advokatbyråer i början av 1900-talet. Det betraktades ursprungligen som ett rättvist system, där kunderna endast debiterades för arbetad tid, men blev senare ett produktivitetsmått inom olika branscher.

📖 Läs också: De bästa alternativen och konkurrenterna till Bitrix24

5. Wrike (bäst för automatisering av arbetsflöden och strukturerad projektuppföljning)

via Wrike

Wrike positionerar sig som en arbetshanteringsplattform som är utvecklad för planering, genomförande och rapportering inom snabbrörliga team. Fältteam kan registrera inkommande arbete genom detaljerade förfrågningsformulär, dirigera uppgifter med hjälp av automatiserade regler och förlita sig på Wrike Spaces för centraliserade konfigurationer.

Dess instrumentpaneler, komplett med widgets, diagram och realtidsdata, visar omedelbart framsteg, arbetsbelastningsmönster och säkerhetskritiska förseningar.

Gantt-diagram och resurshanteringsverktyg ger tydlighet i sekvensering och kapacitet. Tillgång till mobila enheter säkerställer att fältchefer kan uppdatera uppgifter, granska tidsplaner och godkänna dokumentation när de är på resande fot.

Wrikes bästa funktioner

Registrera strukturerade arbetsuppdrag med hjälp av anpassade förfrågningsformulär med villkorade frågor och automatisk vidarebefordran.

Wrike AI Copilot , som sammanfattar uppdateringar, prioriterar arbete och genererar innehåll. Öka produktiviteten hos mobila team med, som sammanfattar uppdateringar, prioriterar arbete och genererar innehåll.

Registrera tidspunkter i bulk eller redigera/ta bort tidigare poster efter behov för att fatta välgrundade beslut.

Analysera projektbudgetar, milstolpar och teamets prestanda med dynamisk rapportering och integrering av affärsinformation.

Wrike-begränsningar

Prioritering av uppgifter är begränsad till endast flaggan för hög prioritet, utan nyanserade prioritetsinställningar för att effektivt styra arbetsflödena.

Saknar avancerade verktyg för tidshantering, såsom GPS-spårning, geofencing och differentiering av övertid, till skillnad från Wrike-alternativ.

Wrike-priser

14 dagars gratis provperiod

Gratis plan

Team: 10 USD/månad per användare

Företag: 25 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 2 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Wrike?

Enligt en verifierad användare:

Wrike är en av de enklaste projektledningsplattformarna att installera och komma igång med. Den hjälper oss att organisera projekt efter deadline, kunder och ämne samt anpassa vårt arbetsflöde. […] Wrike får jobbet gjort, men gränssnittet verkar för komplicerat för ett litet team som letar efter en enkel plattform. Vissa funktioner, som att ändra tidslinjer och ställa in beroenden, tar tid och kan förvirra nybörjare.

Wrike är en av de enklaste projektledningsplattformarna att installera och komma igång med. Den hjälper oss att organisera projekt efter deadline, kunder och ämne samt anpassa vårt arbetsflöde. […] Wrike får jobbet gjort, men gränssnittet verkar för komplicerat för ett litet team som letar efter en enkel plattform. Vissa funktioner, som att ändra tidslinjer och ställa in beroenden, tar tid och kan förvirra nybörjare.

🧠 Kul fakta: Den första mekaniska tiduret uppfanns 1888 av Willard Bundy, en juvelerare från New York. Hans "stämpelur" markerade början på automatiserad tidtagning. Här är han med det! Källa

📚 Läs också: Bästa programvaran för personalplanering

6. Jibble (bäst för ansiktsigenkänning och automatiserade tidrapporter)

via Jibble

Jibble positions är en tidsregistreringsplattform som är utvecklad för personal som flyttar från plats till plats. Den registrerar arbetstimmar direkt från fältet via mobila enheter, surfplattor eller stationära datorer. Allt synkroniseras automatiskt när anslutningen återställs.

Plattformen kombinerar enkel incheckning med avancerade verifieringslager, såsom ansiktsigenkänning och GPS-registrering. På så sätt kan du säkerställa att varje logg korrekt återspeglar vem som var på plats, när de anlände och var arbetet utfördes.

Jibble beräknar också övertid enligt dina regler, kopplar timmar till specifika projekt eller kunder och genererar löneklar tidrapporter.

Jibbles bästa funktioner

Dela upp timmarna efter plats, aktivitet, yrke eller entreprenör, upptäck underbemanning eller identifiera produktivitetsbrister hos anställda med hjälp av rapporteringsmotorn.

Begränsa närvaron till specifika platser och blockera stämplingar utanför området genom geofencing.

Säkerställ en korrekt logg över tid som spenderats på uppgifter och projekt med hjälp av verktyg för projekt- och aktivitetsuppföljning.

Jibbles begränsningar

Begränsade anpassningsalternativ och rapporteringsvisualiseringar, såsom instrumentpaneler eller diagram.

Mobilappen tar tid att synkronisera data när man byter nätverk.

Jibble-priser

Gratis

Premium: 4,99 $/månad per användare

Ultimate: 9,99 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jibble-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 1 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Jibble?

Som en användare uttrycker det:

Jibble erbjuder ett rent, intuitivt gränssnitt som gör det otroligt enkelt att stämpla in och ut, oavsett om du sitter vid ett skrivbord eller är på resande fot. Mobilappen är responsiv och pålitlig, vilket är avgörande för våra distansarbetande team eller de som arbetar ute på fältet. […] Medan kärnfunktionerna är starka är anpassningsmöjligheterna något begränsade, särskilt när det gäller rapporteringsfilter och exportformat.

Jibble erbjuder ett rent, intuitivt gränssnitt som gör det otroligt enkelt att stämpla in och ut, oavsett om du sitter vid ett skrivbord eller är på resande fot. Mobilappen är responsiv och pålitlig, vilket är avgörande för våra distansarbetande team eller de som arbetar ute på fältet. […] Medan kärnfunktionerna är starka är anpassningsmöjligheterna något begränsade, särskilt när det gäller rapporteringsfilter och exportformat.

👀 Visste du att: Under en treårsperiod uppnådde organisationer som använde ClickUp en uppskattad avkastning på investeringen (ROI) på 384 %, enligt Forrester Research. Dessa organisationer genererade cirka 3,9 miljoner US-dollar i ökade intäkter genom projekt som möjliggjordes eller förbättrades av ClickUp.

📖 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Timely

7. QuickBooks Time (bäst för platsbaserad tidrapportering och synkronisering av löner)

QuickBooks Time är ett bra val för småföretag som redan hanterar löner eller fakturering i QuickBooks. Det eliminerar ett av de största problemen du kan stöta på: att manuellt mata in timmar.

Med automatiserade tidrapporter, GPS-registrering, tidrapporteringsverktyg och inbyggda godkännanden spenderar du mindre tid på att samla in timmar. Elite-planen inkluderar körsträckeregistrering, projektberäkningar jämfört med faktiska kostnader, geofencing och detaljerade aktivitetsflöden.

Detta ger en tydlig bild av hur tid översätts till budgetar och deadlines. Och eftersom det är en del av det bredare QuickBooks-ekosystemet får företag ett sammanhängande arbetsflöde för att spåra timmar, sköta löner, fakturera kunder och uppfylla regler och krav.

QuickBooks Times bästa funktioner

Skapa, justera och dela arbetspass med hjälp av teamplaneringsalternativ som är integrerade i bokföringsprogrammet.

Konfigurera en delad Time Kiosk -enhet för personalen på plats.

Jämför insats mot förväntningar med Projektberäkningar mot faktiska resultat .

Spåra fältrörelser automatiskt med Mileage Tracking

Begränsningar i QuickBooks Time

Anställda har inte tillgång till tidrapportdata längre tillbaka än två löneperioder, vilket begränsar historiska referenser för tidrapportering.

Saknar rapporteringsalternativ och du kan inte arkivera arbete, vilket leder till ineffektivitet.

Priser för QuickBooks Time

Time Premium: 20 USD/månad per användare

Time Elite: 40 USD/månad per användare

Time Premium + Payroll Premium: 88 USD/månad per användare

Time Elite + Payroll Elite: 134 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (över 1 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 6 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om QuickBooks Time?

Här är en användares åsikt om plattformen:

Jag älskar att QB Time integreras med vår praktikhanteringsprogramvara och QBO. Med det sagt finns det några funktioner som saknas och som kan vara viktiga för dem som spårar tid för specifika jobb. […] Jag gillar inte att jobb inte kan arkiveras i Quickbooks. Vi måste då bläddra igenom flera års gamla arbetsuppgifter för att spåra tid.

Jag älskar att QB Time integreras med vår praktikhanteringsprogramvara och QBO. Med det sagt finns det några funktioner som saknas och som kan vara viktiga för dem som spårar tid för specifika jobb. […] Jag gillar inte att jobb inte kan arkiveras i Quickbooks. Vi måste då bläddra igenom flera års gamla arbetsuppgifter för att spåra tid.

📖 Läs också: Mallar för tidrapporter i Google Docs

💡 Proffstips: Fältserviceverksamhet genererar enorma mängder data, som snabbt växer. Att förstå allt detta samtidigt som man samordnar personal på flera platser kan vara överväldigande. ClickUp Brain MAX omvandlar dessa data till användbar information. Så här fungerar det: Röststyrda uppdateringar från fältet : Använd : Använd Talk to Text för att logga anställdas arbetstimmar, uppdatera jobbstatus, rapportera problem med utrustning eller tilldela uppgifter handsfree medan du kör mellan arbetsplatser eller går genom anläggningar.

Omedelbar sökning i alla dina system : Hitta säkerhetsinspektionsformulär, jobbberäkningar, utrustningsmanualer eller kundkontrakt genom att söka i ClickUp, Google Drive, OneDrive, SharePoint och alla anslutna appar samtidigt.

Kontextuell AI som känner till din verksamhet: Få tillgång till flera AI-modeller som ChatGPT, Claude och Gemini som redan förstår dina medarbetares scheman, projektets tidsplaner och resursfördelning. Få smarta insikter från din arbetsplats med ClickUp Brain MAX.

via Buddy Punch

Buddy Punch är en tidrapporteringsprogramvara som är utvecklad för konsulter. Den ger dig ett användarvänligt gränssnitt för att stämpla in från fältet, kontoret eller en delad kiosk. Därefter lägger den till verktyg för att förhindra tidstöld, genomdriva scheman och säkerställa korrekta arbetstider för anställda.

Funktioner som ansiktsigenkänning, foto vid stämpling, GPS-stämplar, geofencing och IP-lås eliminerar gissningar kring närvaro. Realtidsvarningar hjälper arbetsledare att upptäcka sena ankomster, uteblivna stämplingar och tidiga utstämplingar innan de blir löneproblem.

Buddy Punchs bästa funktioner

Mät arbetsinsatsen per jobb med hjälp av jobbspecifika koder för projektbaserad tidrapportering.

Automatisera tidsberäkningar med övertidsregler , avrundning och pausspårning .

Hantera lönerna snabbare med automatiskt beräknade timmar, direktintegrationer och rapport exporter.

Se personalens status i realtid via Who’s Working Dashboard.

Begränsningar för Buddy Punch

Kalendervyn och skiftvisningen har layoutproblem, såsom onödigt utrymme och begränsade alternativ för att markera specifika skiftvillkor.

Skiftpublicering måste göras för alla skift samtidigt. Det saknas möjlighet att publicera specifika skift individuellt.

Buddy Punch-priser

14 dagars gratis provperiod

Startpaket: 5,49 $/månad per användare

Pro: 6,99 $/månad per användare

Enterprise: 11,99 $/månad per användare

Buddy Punch-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Buddy Punch?

Enligt en användares feedback:

Programvaran är mycket användarvänlig. Jag uppskattar att den meddelar oss om sena, tidiga eller uteblivna skift, och jag gillar också att det finns en möjlighet att inaktivera alla aviseringar om det behövs. […] Jag önskar att datorversionen gjorde det enklare att fylla i tomma fält vid schemaläggningen. Jag gillar visserligen dra-och-släpp-funktionen, men den blir ganska långsam och tidskrävande när jag behöver flytta skift till rätt medarbetare.

Programvaran är mycket användarvänlig. Jag uppskattar att den meddelar oss om sena, tidiga eller uteblivna skift, och jag gillar också att det finns en möjlighet att inaktivera alla aviseringar om det behövs. […] Jag önskar att datorversionen gjorde det enklare att fylla i tomma fält vid schemaläggningen. Jag gillar visserligen dra-och-släpp-funktionen, men den blir ganska långsam och tidskrävande när jag behöver flytta skift till rätt medarbetare.

🧠 Kul fakta: Begreppet ”geofence” dök upp redan på 1990-talet inom djurspårning och logistiksystem innan det blev vanligt i personalappar. Det användes först för att skapa virtuella stängsel för boskap.

9. Rippling (bäst för HR, lönehantering, enhetshantering och personalhantering)

via Rippling

Rippling är en plattform för fältserviceledning som är utformad för att hantera HR, löner, IT, ekonomi och efterlevnad tillsammans. Dess datamodell Employee Graph knyter samman allt, från scheman och platsdata till jobbkoder, lönenivåer och organisationsstrukturer.

På så sätt synkroniseras tids-, närvarotids- och lönesystem automatiskt. Tidrapporteringen kopplas direkt till företagets policyer, vilket gör att du kan automatisera övertidsberäkningar, geolokaliseringskontroller, onboarding, revisioner och mycket mer. Chefer får i realtid information om vem som är på plats, vem som är sen och om arbetstiden stämmer överens med bemanningsplanerna.

Ripplings bästa funktioner

Konfigurera anpassade policyer för schemaläggning, efterlevnad, övertid och bemanningsregler.

Skapa avancerade automatiseringar med Workflow Studio med hjälp av realtidsdata om anställda och appar.

Kom igång med medarbetarna på några minuter med automatisk provisionering, kontrakt, åtkomst och enhetskonfiguration.

Minska risken för bristande efterlevnad med automatiska uppdateringar av arbetsrättslagstiftning, utbildningskrav och revisioner.

Rippling-begränsningar

Många viktiga funktioner erbjuds som betalda tillägg, vilket ökar antalet verktyg på ett oväntat sätt.

Rapporteringsfunktionerna saknar avancerade funktioner som pivottabeller, drill-downs och förhandsgranskningar i plattformen, till skillnad från Rippling-alternativen.

Rippling-prissättning

Anpassad prissättning

Rippling-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 11 000 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Rippling?

Här är vad en G2-recension säger:

Jag älskar hjälp- och chattfunktionen, jag tycker att även AI-alternativet är superkomplett, men att kunna chatta med en agent ganska snabbt, med riktigt hjälpsamma människor. Det finns alltid en uppföljning av supportfunktionen. […] Jag önskar att det fanns en integration med Docusign så att de erbjudandebrev vi skickar kunde integreras. Jag gillar inte heller mängden e-postmeddelanden per dag, det översvämmar min inkorg.

Jag älskar hjälp- och chattfunktionen, jag tycker att även AI-alternativet är superkomplett, men att kunna chatta med en agent ganska snabbt, med riktigt hjälpsamma människor. Det finns alltid en uppföljning av supportfunktionen. […] Jag önskar att det fanns en integration med Docusign så att de erbjudandebrev vi skickar kunde integreras. Jag gillar inte heller mängden e-postmeddelanden per dag, det översvämmar min inkorg.

🔍 Visste du att? Människor är kända för att vara dåliga på att bedöma hur lång tid saker kommer att ta. Planeringsfelet förklarar denna egenhet. Våra hjärnor tenderar att anta att allt kommer att gå smidigt och ignorerar förseningar, distraktioner och de många små uppgifter som smyger sig in. Vi föreställer oss den ideala versionen av ett projekt, inte den verkliga.

10. ClockShark (Bäst för GPS-baserad tidrapportering och jobbkostnadsberäkning)

via ClockShark

ClockShark är en tidsfaktureringsprogramvara för personal som arbetar på resande fot. Istället för att förlita sig på minnet vid dagens slut uppmanar mobilappen arbetarna att välja jobb och uppgift så snart de stämplar in.

Varje minut som spåras synkroniseras automatiskt med rätt arbetskostnadskod, vilket ger dig tydliga jobbkostnader, korrekta lönedata och en tydlig registrering av vem som arbetat var.

Med Crew Clock kan arbetsledare enkelt stämpla in hela team, medan schemaläggningsverktyg gör det möjligt att tilldela jobb, lägga till anvisningar och omedelbart meddela personalen om ändringar. Med offline-support, geofence-påminnelser och djup integration med QuickBooks, Sage, Xero, ADP och Paychex ser ClockShark till att din verksamhet flyter smidigt.

ClockSharks bästa funktioner

Registrera exakt närvaro med GPS-spårning , brödsmulsleder och Vem arbetar just nu

Lagra jobbuppgifter, anteckningar och anvisningar med hjälp av Paperless Job Management -verktyg.

Skapa rapporter och dashboards i realtid om tid, närvaro, produktivitet och ekonomi för datadrivna beslut.

Begränsningar för ClockShark

Saknar funktion för tidsrapportering offline, vilket kan vara problematiskt för arbetsplatser med svag eller ingen internetuppkoppling.

Det tillåter endast en aktiv integration åt gången, vilket kan vara begränsande för företag som använder flera system.

ClockShark-priser

14 dagars gratis provperiod

Standard: 49 $/månad per användare

Pro: 71 $/månad per användare 11 $/månad per användare

ClockShark-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClockShark?

Denna recensent sammanfattar det väl:

Alla mina anställda finns i en app. Jag kan se deras scheman, lägga till möten, se var de befinner sig och var de har varit under dagen, och mina anställda kan skicka anteckningar till mig. […] Jag önskar att det fanns en tidsstämpel-funktion för att spåra när ett möte ursprungligen bokades eller när en anteckning gjordes.

Alla mina anställda finns i en app. Jag kan se deras scheman, lägga till möten, se var de befinner sig och var de har varit under dagen, och mina anställda kan skicka anteckningar till mig. […] Jag önskar att det fanns en tidsstämpel-funktion för att spåra när ett möte ursprungligen bokades eller när en anteckning gjordes.

Sköt fältverksamheten från början till slut med ClickUp

Vissa dagar är det inte de stora problemen som bromsar dina medarbetare, utan den ständiga friktionen. Om de dagliga frustrationerna med WorkMax börjar bli rutin, är det ett tecken på att din nästa plattform behöver ge dig renare data, smidigare processer och bättre översikt över alla arbetsplatser.

Verktygen i denna lista fyller WorkMax luckor på olika sätt.

Men om du letar efter en lösning som förenar hela din fältverksamhet, inklusive uppgifter, tidrapportering, formulär, kommunikation och AI-stöd, är ClickUp det bästa valet.

Med ClickUp Time Tracking för exakt jobbloggning, ClickUp Forms för mobilvänlig insamling av fältdata och ClickUp Brain för kontextuella svar får du en enda arbetsyta som eliminerar alla silos.

Registrera dig gratis på ClickUp idag! ⚓