Gratis mallar för byråbriefar som effektiviserar kommunikationen med kunderna

Man säger att bra kreativt arbete börjar med en bra kreativ brief.

En välstrukturerad brief påskyndar processen att samordna med din kund, uppnå projektmål och minimera behovet av oändliga omgångar av redigeringar.

En mall för byråbrief ger struktur åt din process genom att säkerställa att alla viktiga detaljer ingår. Den håller ditt kreativa arbete i linje med varumärkesriktlinjerna och minskar behovet av ständiga revideringar. Dessutom kan kunderna lita på resultatet utan att behöva granska varje detalj.

Låt oss titta på några av de mest effektiva mallarna för byråbriefar för kampanjkreativitet för att förtydliga din projektplan och hjälpa ditt kreativa team att leverera högkvalitativt arbete snabbare.

De bästa mallarna för byråbriefar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa mallarna för byråbriefar:

Vad är mallar för byråbriefar?

De flesta team börjar med en kundbrief innan de lanserar en ny marknadsföringskampanj eller videokreativitet. En mall för byråbrief är det dokument som sätter igång marknadsföringsbyråns processer.

Dessa mallar erbjuder en tydlig, repeterbar struktur för att beskriva projektdetaljer. Oavsett om du planerar ett kreativt projekt, en kampanj i sociala medier eller en videoproduktion är målet detsamma: samordna alla, från marknadsföringsbrief till kundbrief till det kreativa teamet.

✅ Underlätta tydlig intern teamkommunikation och kundkommunikation, så att alla är på samma sida.

✅ Samla in viktig projektinformation: mål, målgrupp, varumärkesriktlinjer och budskap.

✅ Styr den kreativa processen genom att ange riktlinjer för ton, visuella element och kampanjmål.

✅ Stöd projektplaneringen med definierade tidsplaner, budgetar och leveranser.

✅ Anpassa den kreativa strategin efter kundens mål och kampanjens avsedda resultat.

📖 Läs också: Hur man skriver en kreativ brief för marknadsföring

Vad kännetecknar en bra mall för byråbrief?

En bra mall för kreativ brief är tydlig, koncis och praktisk. Helst bör du leta efter en mall som använder ett språk som är lätt att följa, utan jargong och tillräckligt flexibelt för att anpassas efter förändrade behov.

Här är några fler egenskaper du kan leta efter:

Definierar specifika och mätbara mål som återspeglar marknadsföringsstrategin och projektmålen.

Beskriver målgruppen i termer av demografi, preferenser och beteende för att vägleda det kreativa teamet.

Beskriver budskapet och tonen för att matcha varumärkets röst och upprätthålla konsekvens i allt kreativt arbete.

Innehåller alla viktiga element: leveranser, roller för interna team och kundansvariga, budget och deadlines, för att stödja en smidig genomförande.

ClickUp hjälper mig att hålla ordning och ökar min produktivitet på jobbet. Nu hinner jag göra mer på kortare tid eftersom jag är mer fokuserad.

13 bästa mallar för byråbriefar

Dessa 13 mallar för byråbriefar är utformade för att underlätta ditt kreativa teams fokus och eliminera behovet av ständiga omarbetningar. Låt oss sätta igång.

1. ClickUp-mall för designbrief

Få en gratis mall Arbetar du med olika team med snäva deadlines? Samordna med ClickUp Design Brief Template.

Designprojekt blir ofta försenade, inte på grund av dålig utförande, utan för att briefen var vag. Kanske hade kunden en vision, grafiska designern en annan, och projektet hamnade i en spiral av revisionscykler utan tydlig riktning.

ClickUps mall för designbrief löser detta genom att ge dig ett strukturerat sätt att samordna förväntningarna från början. Den omvandlar spridda input till en centraliserad, användbar mall för kreativ brief och hjälper dig att klargöra projektets mål, visuella inriktning och varumärkeskrav på ett och samma ställe.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen:

Samla mål, målgrupp, leveranser och varumärkesregler på ett ställe för att hålla kickoffen entydig.

Länka uppgifter, ansvariga och deadlines till briefen så att revideringar och godkännanden kan ske utan gissningar.

Spåra kommentarer och godkännanden på själva briefen så att alla kan se feedbackhistoriken.

✨ Idealisk för: Kreativa ledare som hanterar designprojekt med flera intressenter där revideringar och samordningsproblem är vanliga.

Här är en kort video om hur du kan skapa och anpassa dina uppgifter och ditt arbete utifrån prioriteringar:

👀 Kul fakta: Under medeltiden avsåg ett ”brief” ett brev från påven – bokstavligen ett påvligt brev – som var avsett att vägleda handlingar.

2. ClickUp-mall för designbrief på whiteboard

Få en gratis mall Få ett gemensamt utrymme där strategi möter genomförande med hjälp av ClickUp Design Brief Whiteboard Template.

Du har just avslutat ett kickoff-samtal med en kund. Alla har idéer, men ingenting är planerat. Det kreativa teamet är osäkert på hur man ska börja, medan marknadsföringsteamet vill ha prestationsdrivna resultat.

Här kommer ClickUp Design Brief Whiteboard Template in i bilden. Denna designbrief ger dig en samarbetsplattform för att visualisera hela den kreativa briefen: från att skissa upp mål och kartlägga kundresan till att samordna ton, visuella element och affärsresultat.

Till skillnad från statiska dokument hjälper detta whiteboardformat ditt interna team och dina intressenter att se hur varje del av det kreativa projektet hänger ihop.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Kartlägg mål, användarupplevelse och visuell inriktning på en gemensam arbetsyta.

Samla idéer, krav och referenser i olika fält.

Omvandla klisterlappar till uppgifter för att snabbare gå från planering till genomförande.

✨ Perfekt för: Team som startar komplexa design- eller videokreativa projekt som kräver visuell tydlighet.

💡 Proffstips: Att hantera kunder handlar om mer än bara att hålla deadlines. De bästa strategierna för att hantera kundprojektledning beskriver enkla, praktiska sätt att hantera kundernas förväntningar och genomföra smidigare, mer lönsamma projekt genom en effektiv kommunikationsstrategi.

3. ClickUp Creative Brief Whiteboard Template

Få en gratis mall Se till att varje detalj dokumenteras och syns med ClickUps mall för kreativa briefdokument.

Låt oss säga att du leder en marknadsförings- och reklamkampanj med input från en designer, copywriter, strateg och kund. Alla är överens om behovet av en gedigen kreativ brief... men ingen vet hur man håller planeringen synlig för alla.

ClickUps mall för kreativa briefs löser detta genom att förvandla din planeringsfas till en gemensam visuell arbetsyta. Till skillnad från statiska dokument gör detta format det möjligt för team att kartlägga mål, definiera målgruppen och fastställa projektets tidsplan.

Du kan använda den för att fastställa projektmål, lyfta fram leverabler och till och med fördela ansvar inom det interna teamet!

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Skissera mål, målgrupp och budskap visuellt så att tvärfunktionella team kan se planen.

Dra tidslinjer och milstolpar till olika spår för att hålla ordning på sekvenser och beroenden.

Tilldela ägare på tavlan för att säkerställa att ansvar och nästa steg är fastställda från dag ett.

✨ Idealisk för: Tvärfunktionella team som hanterar kreativa briefar i ett tidigt skede för varumärkesbyggande, reklam eller kampanjplanering.

📖 Läs också: De bästa mjukvarusystemen för kundhantering

4. ClickUp-mall för kreativa briefdokument

Få en gratis mall Se till att varje detalj dokumenteras och syns med ClickUps mall för kreativa briefdokument.

Att starta en ny kampanj innebär oftast att du översköljs av spridda anteckningar, ofullständiga kundkommentarer och ändringar i sista minuten, som kan organiseras med hjälp av gratis mallar. Det är konsekvensen av att inte ha ett centraliserat dokument.

ClickUps mall för kreativa briefdokument ger dig ett tydligt, redigerbart utrymme för att organisera allt. Vi pratar om projektmål, målgrupp, leveranser, varumärkesriktlinjer, tidsplan och budget i ett format som är lätt att dela och återkomma till.

Den är utformad för team som föredrar struktur framför anteckningar och behöver tydlighet från början till slut. Bonus: visuell uppgiftsuppföljning för både kundansvarig och kreativa teamet.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Strukturera varje detalj – mål, resultat, ton, budget, tidsplan – så att ingenting lämnas implicit.

Nämn uppgifter och bifoga filer i dokumentet för att koppla dem till sammanhanget och genomförandet.

Spåra versioner och kommentarer för att säkerställa att redigeringar, godkännanden och motiveringar är lätta att granska senare.

✨ Perfekt för: Projektledare och byråer som arbetar med flerstegskampanjer som kräver organiserad, ansvarig dokumentation från start till leverans.

📮 ClickUp Insight: Förlitar du dig fortfarande på din att göra-lista för att hantera prioriteringar? Du är inte ensam – men det kanske inte fungerar så bra som du tror. Vår undersökning visade att medan 76 % av yrkesverksamma skapar sitt eget prioriteringssystem, väljer 65 % fortfarande enkla uppgifter framför uppgifter med stor påverkan. ClickUps uppgiftsprioriteringar är skapade för att ändra på det. Med AI-drivna arbetsflöden och anpassade prioritetsmarkeringar kan du omedelbart identifiera vad som verkligen är viktigt.

5. ClickUp-mall för kampanjbrief

Få en gratis mall Gör det möjligt för kreativa, media och strategi att arbeta synkroniserat med ClickUps mall för kampanjbrief.

Tänk dig att ge dig ut på en bilresa utan karta (eller Google Maps). Låter löjligt, eller hur?

Så ser det ut när man lanserar en marknadsföringskampanj utan en detaljerad brief. Risken för omvägar och förseningar ökar dramatiskt.

ClickUps mall för kampanjbrief är utformad för just denna utmaning och integreras sömlöst med din kundbrief. Den hjälper ditt marknadsföringsteam, kreativa team och kundansvariga att nå en överenskommelse genom att dokumentera all nödvändig information i förväg.

Till skillnad från generiska briefs integreras den här mallen direkt med ClickUps projektverktyg. Du kan skapa uppgifter, sätta prioriteringar och spåra genomförandet. Det innebär att din brief inte står isolerad – den blir en levande del av ditt arbetsflöde.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Definiera kanaler, målgrupper, erbjudanden och KPI:er för att säkerställa att kreativt arbete, media och strategi fungerar enligt samma spelplan.

Dela upp arbetet i uppgifter med prioriteringar och deadlines för att säkerställa att briefen driver det dagliga arbetet.

Se framstegen mot milstolparna för att upptäcka risker tidigt och hålla tidsplanerna realistiska.

✨ Idealisk för: Marknadsföringschefer som hanterar multikanalkampanjer med snäva deadlines och flera teamkontaktpunkter.

💡 Proffstips: Har du svårt att balansera kreativitet med deadlines? Bloggen Bästa programvaran för kreativ projektledning hjälper dig att hitta verktyg som effektiviserar arbetsflöden utan att hämma den kreativa processen.

6. ClickUp-mall för marknadsföringskampanjbrief

Få en gratis mall Spåra avkastningen, hantera tidsplaner och anpassa dig snabbt när planerna ändras med ClickUps mall för marknadsföringskampanjbeskrivningar.

De flesta marknadsföringskampanjer misslyckas redan innan de genomförs på grund av bristfällig planering.

Låt oss måla upp en kedjereaktion: Vaga mål = otydliga resultat = tidsplaner som de flesta team inte känner till = missade möjligheter och slösade budgetmedel.

ClickUps mall för marknadsföringskampanjer hjälper dig att eliminera den risken. Den är speciellt utformad för marknadsföringsteam och skapar struktur för brainstorming, målsättning och genomförande.

Det som utmärker den är dess förmåga att koppla samman strategisk planering med det dagliga arbetet. Du skriver inte bara en brief, du skapar ett kampanjklart arbetsflöde med uppgiftsvyer och statusuppdateringar som hjälper ditt interna team att hålla fokus.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Omvandla brainstorming-idéer till mätbara mål, budgetar och tidsplaner.

Länka tillgångar, spårningskrav och godkännanden direkt till briefen.

Filtrera efter ägare eller fas så att varje team ser exakt vad som ska levereras härnäst.

✨ Perfekt för: Marknadsföringsprojektledare som driver flerfasiga kampanjer som kräver tvärfunktionellt samarbete och tydliga KPI:er.

📖 Läs också: Ace Agency Project Management

7. ClickUp Marketing Project Brief

Få en gratis mall Minska antalet uppföljningsmejl och låt kunderna följa framstegen live med ClickUp Marketing Project Brief.

Halvvägs in i kampanjen ber din kund om en uppdatering... och du inser att det inte finns någonstans där det tydligt framgår hur läget är. Det kreativa arbetet är halvvägs klart, innehållet granskas fortfarande och ditt team följer upp framstegen i separata verktyg. Låter det bekant?

ClickUps mall för marknadsföringsprojekt löser detta dilemma genom att kombinera planering och genomförande i en vy, vilket hjälper till att effektivisera distributionsprocessen. Denna dynamiska brief utvecklas i takt med projektet. Du kan beskriva projektmål, tilldela uppgifter, fastställa tidsplaner och spåra uppdateringar.

Denna mall för projektbrief ger ditt marknadsföringsteam, kreativa team och intressenter full insyn i projektets framsteg, vilket minskar antalet uppföljningsmejl och statusmöten!

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla omfattning, uppgifter och status i en livevy så att uppdateringar ersätter statusmejl.

Bädda in tidslinjer och beroenden för att hålla överlämningar och granskningsfönster förutsägbara.

Dela kundsäker visning så att intressenterna kan följa framstegen på ett smidigt sätt.

✨ Perfekt för: Marknadsföringschefer som vill ha en levande, spårbar brief som ger struktur och överskådlighet åt komplexa kampanjflöden.

👀 Kul fakta: Termen ”briefing” blev populär under andra världskriget, när militära ledare snabbt informerade soldaterna före uppdrag. Nu använder vi den före kampanjer, vilket... är logiskt.

8. ClickUp-mall för produktbeskrivning

Få en gratis mall Håll en enda källa till sanningen med hjälp av ClickUp-mallen för produktbeskrivningar.

Enligt amerikanska Bureau of Labor Statistics misslyckas nästan 10 % av alla nystartade företag inom det första året. En vanlig orsak till att nystartade företag misslyckas är bristande förståelse för produktvisionen och dålig samordning mellan olika funktioner. Team hoppar ofta direkt in i utvecklingsarbetet utan en gemensam förståelse för vad som ska byggas, för vem och varför.

ClickUps mall för produktbeskrivningar hjälper till att undvika den fallgropen genom att ge produktchefer ett strukturerat utrymme för att dokumentera allt i förväg.

Från att definiera användarproblem och skissa på lösningar till att spåra specifikationer, beroenden och lanseringsplaner – den håller alla bidragande parter samordnade och informerade.

Som ett ClickUp Doc-dokument stöder mallen ett obegränsat antal inbäddade sidor för att utarbeta funktionsöversikter, lagra projektets tidslinjer, samla in feedback från intressenter och uppdatera framstegen i realtid.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Dokumentera problem, användare, lösningar och framgångsmätningar för att hålla produkten och marknadsföringen samordnade.

Samla specifikationer, forskning och lanseringschecklista under briefen så att teamen kan arbeta utifrån en enda källa.

Koppla epics och uppgifter till briefen för att tydligt kartlägga framsteg samt utvärdera omfattning och resultat.

✨ Idealisk för: Produkt- och marknadsföringsteam som lanserar nya funktioner eller produkter som kräver input från flera avdelningar och nära samordning från start till mål.

💫 Marknadsföringsteam fastnar ofta i att växla mellan flera olika verktyg. Tänk om ett enda verktyg kunde göra allt?

9. ClickUp-mall för evenemangsbrief

Få en gratis mall Se till att ditt kreativa team, dina leverantörer och intressenter arbetar utifrån samma plan med hjälp av ClickUps mall för evenemangsbrief.

Evenemangsplanering går snabbt, men missförstånd går ännu snabbare.

Utan så mycket att göra, från logistik för lokalen till samordning av talare, kan detaljerna glömmas bort, särskilt när allt lagras i olika dokument, inkorgar och teamchattar.

ClickUps mall för evenemangsbrief samlar allt på ett ställe. Mallen är utformad för marknadsförare och evenemangschefer och hjälper dig att beskriva alla viktiga delar av ditt evenemang.

Eftersom den finns i ClickUp kan du tilldela uppgifter, ställa in påminnelser och spåra deadlines utan att behöva kopiera och klistra in mellan olika verktyg. Den är idealisk för marknadsföringsteam som hanterar både interna och externa evenemang där samordning och synlighet i realtid är avgörande.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Registrera plats, agenda, roller, leverantörer och programflöde för att hålla alla delar samordnade.

Tilldela uppgifter med deadlines och påminnelser så att inställningar och godkännanden sker i tid.

Spåra risker, oförutsedda händelser och budgetar för att säkerställa att besluten förblir välgrundade under kritiska perioder.

✨ Perfekt för: Eventansvariga och marknadsföringschefer som samordnar komplexa evenemang med flera samarbetspartners och snäva produktionsscheman.

💡 Proffstips: Trött på oorganiserade team och spridda uppdateringar? Hur man skapar en projektbrief visar dig hur du sätter upp tydliga mål så att hela teamet arbetar synkroniserat från dag ett.

10. ClickUp SEO-innehållsbriefmall

Få en gratis mall Hjälp teamen att leverera konsekvent, optimerat innehåll utan att behöva backa med hjälp av ClickUps mall för SEO-innehållsbrief.

Du ger en skribent instruktionen att "optimera för SEO", men det du får tillbaka är antingen för generellt eller överfyllt med sökord.

Denna brist på samordning är vanlig när SEO-innehållet presenteras utan struktur.

ClickUps mall för SEO-innehållsbrief löser detta genom att ge marknadsförare och innehållsansvariga ett tydligt, redigerbart ramverk som knyter samman kreativa tillgångar. Från målnyckelord och metabeskrivningar till insikter om målgruppen, ton och interna länkar – denna mall säkerställer att din kreativa brief täcker både strategi och genomförande.

Det som gör denna innehållsbrief särskilt användbar är hur den överbryggar klyftan mellan SEO-krav och faktisk innehållsproduktion. Du kan bifoga riktlinjer, spåra versioner, tilldela uppgifter och hantera deadlines, allt inom samma arbetsyta.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Ange måltermer, avsikt, struktur och interna länkar i en centraliserad källa.

Bifoga referenser, varumärkesröst och exempel så att kvaliteten förblir konsekvent mellan olika skribenter.

Länka uppgifter och använd anpassade statusar för att säkerställa att dispositioner, utkast och granskningar flyter utan flaskhalsar.

✨ Perfekt för: Innehållsstrateger och SEO-team som hanterar flera olika innehåll och vill uppnå enhetlighet mellan skribenter, ämnen och kampanjer.

👀 Kul fakta: Uttrycket ”keep it brief” (håll det kort) är äldre än det moderna affärslivet och användes i brev från 1700-talet för att uppmana till koncis korrespondens – i princip den första e-postetiketten.

Stödmallar för förberedande brief och onboarding

Innan du fyller i en formell kreativ brief finns det ett viktigt steg som går ut på att samla in information och introducera teamen. I denna ”pre-brief”-fas fastställs förväntningarna, bakgrundsinformation delas och grunden läggs.

Att ha mallar för detta steg hjälper till att undvika missförstånd senare och gör själva briefingen snabbare.

Här är tre mallar som stöder denna samordning i ett tidigt skede:

1. ClickUp-mall för kundundersökningsdokument

Få gratis mallar Bekräfta samordningen innan kontrakt undertecknas eller tidsplaner fastställs med ClickUp Client Discovery Doc Template.

Det första steget till utmärkt innehåll är att ha klarhet i vad kunden faktiskt vill ha... och vad de inte vill ha.

ClickUps mall för kundundersökning hjälper byråer och frilansare att få en fullständig bild av sammanhanget innan de utformar sin egen kreativa brief, så att alla antaganden är samordnade redan från början. Mallen är utformad för att samla in viktiga detaljer som frågor om kundundersökning, affärsmål, insikter om målgruppen, varumärkespreferenser, tidigare utmaningar och till och med vad man bör och inte bör göra när det gäller tonfall.

Detta dokument blir din referenspunkt – det hjälper dig att ställa bättre frågor, definiera realistiska förväntningar och undvika överraskningar senare i den kreativa processen.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samla in mål, insikter om målgruppen, problemområden och begränsningar för att hålla omfattningen korrekt.

Logga vad som är måste och vad som inte går för att undvika förutsägbara omskrivningar i den kreativa riktningen.

Omvandla svar till korta avsnitt och uppgifter med hjälp av AI och skapa enkelt startmaterial.

✨ Perfekt för: Byråer, kundansvariga och frilansare som tar emot nya kunder och lägger grunden för korrekta briefs som motsvarar förväntningarna.

👋🏾 Använd denna AI-agent i ClickUp för att enkelt skapa projektplaner!

2. ClickUp-mall för arbetsomfattning

Få en gratis mall Lägg till uppgifter, tilldela ansvar och automatisera till och med uppdateringar till intressenter med hjälp av ClickUps mall för arbetsomfång.

Kunden trodde att en landningssida innehöll SEO-text. Designern antog att feedbacken skulle komma en gång, inte fem gånger.

Ohanterade förväntningar i distributionsprocessen är anledningen till att många kreativa projekt misslyckas.

Därför är det viktigt att ha en tydligt definierad arbetsomfattning – innan du ens öppnar en mall för kreativ brief.

ClickUps mall för arbetsomfattning ger dig ett flexibelt ramverk utan kod för att definiera projektets omfattning, mål, leveranser, tidsplan och milstolpar. Du kan enkelt fastställa gränserna för vad som ska levereras, när och av vem.

Denna kostnadsfria mall för kreativ brief är särskilt användbar för arbete på fast basis, marknadsföringsprojekt i flera steg eller kampanjer som involverar flera bidragsgivare.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Definiera leveranser, tidsplaner, omgångar och acceptanskriterier för att hålla förväntningarna tydliga.

Märk inkluderingar och exkluderingar så att det blir enkelt att upptäcka och hantera avvikelser från projektets omfattning.

Koppla SOW-poster till uppgifter och milstolpar för att säkerställa att uppföljningen speglar avtalet.

✨ Perfekt för: Byråer, frilansare och projektledare som vill fastställa förväntningar och undvika att projektets omfattning förändras innan det riktiga arbetet börjar.

3. ClickUp-mall för planering av kreativa byråers förslag

Få en gratis mall Bygg en bro mellan att pitcha ett jobb och att faktiskt vinna det med ClickUps mall för planering av kreativa byråers offerter.

För de flesta byråer börjar arbetet med att vinna projektet långt innan den kreativa briefen skrivs. Det börjar med hur väl du presenterar dina idéer, marknadsför ditt värde och svarar på kundens specifika behov.

Men utan ett system kan förslag bli röriga och repetitiva.

Det är här ClickUps mall för planering av kreativa byråförslag kommer in och erbjuder ditt byråteam en centraliserad plats.

Denna mall hjälper dig att skapa en databas med alla förslag, tilldela ägare, definiera uppgifter och följa framstegen genom tydliga steg. Du kan också organisera projektförslag efter kund, typ av affärsmöjlighet eller tjänsteområde.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Standardisera förslagsavsnitt, prislistor och tidsplaner.

Spåra förslag efter steg, ägare och förfallodatum

Återanvänd fallstudier och standardmallar för att hålla innehållet skräddarsytt.

✨ Perfekt för: Kreativa byråer som hanterar flera förslag och vill effektivisera sina arbetsflöden för försäljning och planering före briefen.

💡 Proffstips: Sitter du fast och stirrar på ett tomt papper? Bloggen Gratis mallar för snabbare innehållsskapande ger dig färdiga strukturer för att övervinna skrivkramp och skriva snabbare utan att kompromissa med kvaliteten.

Skapa rätt briefs med ClickUp

Bakom varje framgångsrikt kreativt projekt finns en tydlig, välstrukturerad brief.

Mallar sparar förstås tid, men de kan göra mer än så. Dessa dokument lägger grunden för förbättrad kommunikation, färre fel och produktion av kreativt arbete av hög kvalitet. Och när det gäller genomförandet guidar ClickUps mallar inte bara processen – de förbättrar den aktivt.

Ta Trinetix som exempel: de såg en minskning med 50 % av onödiga samtal och möten efter att de bytte till ClickUp. Det som tidigare tog 15 minuter i Jira tar nu bara 15 sekunder i ClickUp när man skapar ett kundprojekt.

Letar du efter effektiva mallar för kreativa briefs som aldrig låter dig komma ur kurs? Registrera dig för ClickUp idag!

Vanliga frågor

För att skriva en brief för en byrå, börja med att tydligt beskriva dina mål och förväntningar för projektet. Ge bakgrundsinformation om ditt företag, målgrupp och det problem du vill lösa. Inkludera specifika leveranser, tidsplaner och budgetbegränsningar. Var transparent om dina varumärkesriktlinjer, önskad stil och eventuella obligatoriska element. Ju mer detaljerad och fokuserad din brief är, desto lättare blir det för byrån att förstå dina behov och leverera effektiva resultat.

En omfattande designbrief innehåller vanligtvis sju viktiga delar: (1) en översikt över projektet och dess mål, (2) bakgrundsinformation om företaget eller varumärket, (3) en beskrivning av målgruppen, (4) detaljer om de leveranser som krävs, (5) projektets tidsplan och deadlines, (6) budgetinformation och (7) eventuella specifika krav eller begränsningar, såsom varumärkesriktlinjer, önskade stilar eller obligatoriska element. Genom att inkludera dessa avsnitt säkerställer man att designteamet har all information som behövs för att genomföra projektet på ett framgångsrikt sätt.

En bra brief är tydlig, koncis och omfattande. Den innehåller all nödvändig information, inklusive projektets mål, bakgrund och målgrupp. Den beskriver leveranser, tidsplaner och budgetar och specificerar alla nödvändiga element eller begränsningar. En välskriven brief undviker tvetydigheter och förutser frågor som byrån eller det kreativa teamet kan ha, vilket gör det enkelt för dem att samordna sitt arbete med dina förväntningar och mål.

För att skapa en briefmall, identifiera de väsentliga avsnitten som bör ingå i varje brief, såsom projektöversikt, mål, bakgrund, målgrupp, leveranser, tidsplaner, budget och särskilda krav. Strukturera mallen med tydliga rubriker och uppmaningar för varje avsnitt, så att användarna kan fylla i relevanta detaljer. Se till att mallen är lätt att använda och anpassningsbar för olika typer av projekt. Granska och uppdatera mallen regelbundet utifrån feedback och förändrade behov för att säkerställa att den förblir effektiv.