Gratis Asana-mallar för innehållskalendrar för smartare planering och schemaläggning

Att planera innehåll kan ofta vara mer krävande än att skapa innehållet i sig.

Du måste spåra viktiga datum, företagsmeddelanden, produktuppdateringar och din målgrupps onlineaktivitet för att maximera engagemanget.

Det är där en innehållskalender blir viktig. Den hjälper till att upprätthålla konsekvens, vilket utan tvekan är den mest effektiva strategin för alla kampanjer.

För att förenkla ditt arbetsflöde har vi samlat de bästa mallarna för innehållskalendrar från Asana, som kan hjälpa dig att spara tid, hålla ordning och anpassa din innehållsstrategi från dag ett.

De bästa mallarna för innehållskalendrar i korthet

Här är en sammanfattande tabell över de bästa mallarna för innehållskalendrar från Asana och ClickUp:

Vad är Asanas mallar för innehållskalender?

Asanas mallar för innehållskalendrar är färdiga ramverk i Asana som är utformade för att hjälpa innehållsmarknadsförare, sociala medier-ansvariga och team att planera, hantera, skapa mallar och spåra hela arbetsflödet för innehållsskapande.

Kom ihåg: En effektiv mall bör innehålla viktiga fält som publiceringsdatum, plattform, innehållstyp och status (t.ex. utkast, pågående, publicerat). Den bör också fungera som ett verktyg för innehållssamarbete och ge tydlig insyn i din innehållskalender, vilket underlättar kommunikationen mellan teamen.

Vad kännetecknar en bra Asana-mall för innehållskalender?

Oavsett om du hanterar en innehållskalender för sociala medier, en bloggpipeline eller en redaktionell kalender, så erbjuder dessa mallar:

✅ Tillhandahåller färdiga strukturer för att skapa en innehållskalender från grunden eller optimera en befintlig.

✅ Hjälper dig att visualisera allt innehåll – inlägg, videor, kampanjmaterial – i en delad kalendervy.

✅ Gör det möjligt för team att tilldela uppgifter, ange förfallodatum och lägga till anpassade fält för kategorier, kanaler eller status.

✅ Förbättrar samordningen mellan teammedlemmar, inklusive skribenter, designers och godkännare.

✅ Gör det möjligt att följa framsteg, fylla innehållsluckor och upprätthålla ett förutsägbart publiceringsschema.

Vi har redan gått igenom de grundläggande funktionerna i en Asana-mall för innehållskalender ovan, men för en ännu bättre upplevelse kan du kolla in följande erbjudanden:

Kan anpassas med hjälp av anpassade fält för status, målgrupp och innehållskategori.

Använd sektioner eller taggar för att organisera innehåll efter plattform, kanal eller kampanj.

Innehåller detaljerade fält för inläggsbeskrivningar, länkar och tillgångar för att effektivisera genomförandet.

Stöder spårning av status i realtid för att säkerställa ett konsekvent flöde från skapande till publicering.

👀 Rolig fakta: Hollywood kan ha myntat begreppet ”innehåll”. På 1990-talet, när studiorna utforskade nya digitala distributionskanaler, började cheferna referera till filmer, TV-program och reklamfilmer som ”innehåll” – ett samlingsbegrepp som sedan dess har exploderat i marknadsföringsvokabulären.

Gratis Asana-mallar för innehållskalender

Gratis mallar är det bästa alternativet om du vill hoppa över installationsprocessen och börja planera direkt.

Här är sju kostnadsfria Asana-mallar för innehållskalendrar som erbjuder färdiga strukturer för att organisera dina innehållsidéer och hantera ditt publiceringsschema, vilket gör det enkelt att tilldela nya uppgifter.

1. Asanas mall för sociala medier-kalender

via Asana

Om du organiserar inlägg på sociala medier på plattformar som Facebook, LinkedIn och Instagram, kombinerar denna mall konsekvens med din övergripande innehållsstrategi.

Asanas mall för sociala medier är en kostnadsfri innehållskalender som är utformad för att hjälpa team att skapa, spåra och hantera innehåll för sociala medier i ett centralt arbetsutrymme.

Med funktioner som kalendervy, uppgiftsberoenden och anpassningsbara fält för publiceringsdatum, kanal, innehållstyp och inläggsstatus ger denna mall fullständig översikt över ditt publiceringsschema.

Dessutom kan du låta teammedlemmarna tilldela uppgifter, granska inläggsinformation och uppdatera status i realtid.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Kartlägg inlägg efter kanal, innehållstyp och publiceringsdatum i kalendervyn.

Tilldela ägare, ställ in beroenden och spåra status.

Filtrera efter plattform eller kampanj för att visualisera tillgångarna bättre.

✨ Idealisk för: Sociala medieansvariga, innehållsmarknadsförare och digitala team som hanterar stora mängder innehåll på sociala medier.

2. Asanas mall för redaktionell kalender

via Asana

Hantera du bloggar, nyhetsbrev, videor eller artiklar i flera kanaler? Asanas redaktionella kalendermall är en gratis innehållskalender som är utformad för att organisera och spåra innehåll i olika stadier – från idé till publicering.

Med anpassade fält kan du tagga varje uppgift efter innehållstyp, plattform och status, medan kalendervyn låter dig visualisera vad som publiceras och när. Du kan också tilldela uppgifter för utkast, redigering och granskning och enkelt samarbeta mellan marknadsförings-, PR- och designteam.

Från långa artiklar till korta inlägg på sociala medier – denna innehållskalender i Asana hjälper dig att planera i förväg, spåra framsteg och hantera uppdateringar.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Organisera idéer genom utkast, redigering, granskning och publicering.

Tagga innehåll efter typ, målgrupp och kanal.

Använd kalender- och listvyer för att upptäcka luckor och balansera arbetsbelastningen över veckorna.

✨ Idealisk för: Innehållsmarknadsförare, redaktionsteam och marknadsföringschefer som hanterar tvärfunktionell innehållsskapande.

3. Asanas mall för e-postmarknadsföringskalender

via Asana

Om ditt team regelbundet skickar produktuppdateringar, kampanjmejl eller nyhetsbrev hjälper den här mallen dig att organisera alla meddelanden och förhindra överlappningar mellan avdelningarna.

Asanas mall för e-postmarknadsföringskalender ger dig ett strukturerat sätt att schemalägga sändningsdatum, tilldela uppgifter och övervaka framsteg.

Med inbyggda projektvyer som list- och kalendervy kan du hantera allt från ämnesrader och A/B-testanteckningar till innehållstillgångar och segmenterade e-postlistor. Du kan också använda integrationer med verktyg som Gmail, Outlook och Salesforce för att effektivisera samarbetet och undvika missade deadlines.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Schemalägg sändningsdatum, godkännanden och segmenteringsuppgifter.

Spåra ämnesrader, tillgångar och A/B-tester på ett och samma ställe.

Anslut inkorgs- och CRM-integrationer för att snabba upp samordningen.

✨ Idealisk för: E-postmarknadsförare, CRM-team och marknadsföringsledare som samordnar e-postkampanjer med flera team.

👋🏾 Behöver du ett bättre sätt att hantera flera kalendrar? Samla alla dina arbetsflöden under en AI-driven kalenderlösning:

4. Asanas mall för designprojektplan

via Asana

Om ditt kreativa team lägger mer tid på att jaga godkännanden än att producera material, hjälper den här mallen dig att förenkla designprocessen från brief till leverans.

Asanas mall för designprojektplanering strukturerar ditt arbete i tydliga steg: brainstorming, skapande av tillgångar, granskningar och godkännanden, samtidigt som filer, feedback och åtgärdspunkter organiseras i ett gemensamt arbetsutrymme.

Kalender- och listvyer erbjuder flexibla sätt att hantera tidslinjer, medan integrationer med verktyg som Figma säkerställer att designfiler och projektkontext förblir sammankopplade. Dessutom stöder denna innehållskalender i Asana även uppgiftsberoenden, vilket säkerställer att ingenting går vidare utan nödvändiga godkännanden.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Strukturera briefs, skapande av tillgångar, granskningar och godkännanden

Använd beroenden och tidslinjen för att frigöra arbete.

Bifoga Figma-filer och kommentarer till uppgifter

✨ Idealisk för: Grafiska formgivare, kreativa team och projektledare som hanterar designleveranser i flera steg.

💡 Proffstips: Om du någonsin har haft svårt att hålla dig à jour med trenderna i din bransch, så beskriver How to Use Trendspotting (with Examples) exakt hur du kan upptäcka förändringar i ett tidigt skede.

5. Asanas mall för marknadsföringsstrategi

via Asana

Asanas mall för marknadsföringsstrategi är ett kostnadsfritt, projektbaserat ramverk som hjälper team att definiera, implementera och spåra sitt innehåll.

Så här gör du: Denna mall för innehållsmarknadsföringsstrategi delar upp din marknadsföringsstrategi i strukturerade komponenter som affärsmål, nyckeltal och marknadsföringsinitiativ.

Du kan koppla strategin till pågående projekt, fastställa tidsplaner och se till att innehålls-, försäljnings- och produktmarknadsföringsteamen är samordnade.

Dessutom gör integrationer med HubSpot, Salesforce och Google Workspace det enkelt att skapa uppgifter från CRM-uppdateringar och bifoga relevanta dokument.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Översätt mål till initiativ, tidsplaner och ansvariga personer.

Länka projekt till mätvärden och kampanjer för att koppla rapporteringen till målen.

Hämta dokument och CRM-uppdateringar till uppgifter

✨ Idealisk för: Marknadsföringsledare, strategiteam och kampanjansvariga som samordnar mål inom innehåll, försäljning och digital marknadsföring.

Planera ditt innehåll, skapa texter och mycket mer med ClickUps AI.

6. Asanas mall för projektplanering

via Asana

Om du hanterar ett komplext projekt med flera rörliga delar hjälper Asanas projektschemamall team att dela upp stora initiativ i genomförbara steg. För att säkerställa ansvarsskyldighet får du tydliga deadlines och ansvariga.

Med hjälp av tidslinjevy och uppgiftsberoenden kan du skapa en visuell färdplan som kopplar samman varje uppgift med nästa. Inbyggda automatiseringsfunktioner gör att du kan flytta datum och utlösa uppdateringar när prioriteringarna ändras.

Slutligen håller anpassade fält, regler och milstolpar ditt team samordnat, medan integrationer med Gmail, Outlook, Clockwise och Google Workspace gör schemaläggningen till en del av dina dagliga arbetsflöden.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Skapa en visuell färdplan med milstolpar och beroenden.

Flytta datum automatiskt med regler när prioriteringar ändras.

Spåra ägare, status och hinder för att säkerställa att uppföljningar är specifika och snabba.

✨ Idealisk för: Projektledare, driftsteam och tvärfunktionella ledare som hanterar detaljerade, tidsbegränsade leveranser.

💡 Proffstips: Känner du dig överväldigad av spridda bloggar, tillgångar och innehållsidéer? Hur man bygger en innehållsdatabas (med mallar) visar dig hur du organiserar allt i ett skalbart, sökbart system.

7. Asanas mall för kreativa förfrågningar

via Asana

Om ditt kreativa team blir överväldigat av spridda förfrågningar via e-post, Slack och möten, ger Asanas mall för kreativa förfrågningar struktur och tydlighet i intagsprocessen.

Istället för att manuellt samla in spridda briefs kan teamen använda inbyggda formulär för att fånga upp kreativa krav i förväg.

Samtidigt automatiserar uppgiftsregler överlämningar, medan integrationer med Figma och andra verktyg samlar feedback och tillgångar på ett och samma ställe.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Ta emot förfrågningar via formulär med obligatoriska fält för att börja arbeta med fullständig kontext.

Automatiskt vidarebefordra uppgifter till rätt team och status så att överlämningar sker utan manuellt ingripande.

Spåra SLA:er, tillgångar och godkännanden i en enda kö.

✨ Idealisk för: Kreativa ledare, designers och innehållsteam som hanterar stora mängder inkommande förfrågningar från olika avdelningar.

📖 Läs också: De bästa verktygen för hantering av sociala medier för byråer

Begränsningar för Asana Project Management

Asana används ofta för innehållsplanering, men som alla plattformar har den sina för- och nackdelar. Att förstå dessa begränsningar kan hjälpa team att avgöra om Asana passar deras specifika behov eller om det behövs alternativ till Asana för att fylla luckorna.

Asana saknar inbyggd tidsspårning , vilket kräver integrationer från tredje part för att övervaka arbetstimmar eller uppgifters varaktighet.

Nya användare möter ofta en inlärningskurva på grund av mängden funktioner och anpassningsalternativ, vilket kan kännas överväldigande i början.

Endast en ansvarig person tillåts per uppgift, vilket begränsar samarbetet kring delade ansvarsområden och ofta leder till dubbla uppgifter.

Gränssnittet kan kännas komplicerat för grundläggande behov, särskilt när enkla projekt är inbäddade i för många vyer eller funktioner.

Den kostnadsfria planen täcker grundläggande behov, men avancerade funktioner som tidslinjevy, anpassade fält och utökning av teamstorlek är endast tillgängliga i dyrare prisnivåer.

💡 Proffstips: Känner du dig fast mellan att skala upp innehållet och hålla hög kvalitet? Bloggen Hur man automatiserar skapandet av innehåll visar hur du använder AI för att hantera repetitiva uppgifter – så att du kan fokusera på strategin istället för att bli utbränd.

Alternativa Asana-mallar

Om du har stött på begränsningar med Asana erbjuder ClickUp omedelbara lösningar på många av dessa problem. Programvaran för innehållskalender erbjuder inbyggd tidsspårning, flera ansvariga per uppgift och mer flexibla arbetsflöden.

Här är 15 kraftfulla mallar för innehållskalendrar från ClickUp som hjälper team att skapa, organisera och spåra innehåll mer effektivt:

1. ClickUp månatlig innehållskalendermall

Få en gratis mall Hantera innehållsvolym och kampanjens synlighet samtidigt med ClickUps månatliga innehållskalendermall.

Låt oss säga att ditt team planerar en produktlansering, en bloggserie för tredje kvartalet och en kampanj för att stärka företagets position som opinionsbildare på LinkedIn. För att säkerställa att du inte missar deadlines måste du se hur dessa innehållsflöden passar in över flera veckor utan att behöva hoppa mellan olika tavlor.

ClickUps månatliga innehållskalendermall ger dig en samlad kalendervy som visar allt på ett ögonblick.

De är utformade för planering på hög nivå och låter dig spåra kampanjer, samordna tillgångar och sätta realistiska deadlines månad för månad. Med anpassade fält för innehållstyp, publiceringsdatum och tilldelade teammedlemmar kan du förhindra schemakonflikter och se till att varje del stöder din övergripande strategi.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Se alla kampanjer och inlägg i en kalender

Tagga objekt efter typ, kanal och ägare för att hålla månadskapaciteten balanserad.

Dra datum och uppdatera beroenden automatiskt.

✨ Idealisk för: Innehållsansvariga som samordnar flera innehållsflöden över månatliga tidslinjer.

🎥 Lär dig hur du skapar ett komplett arbetsflöde för innehållsproduktion med ClickUp:

2. ClickUp-mall för veckokalender för innehåll

Få en gratis mall Håll dina inlägg, deadlines och uppgiftsägare synkroniserade över varje sjudagarsperiod med hjälp av ClickUps veckokalendermall för innehåll.

Om ditt innehållsteam arbetar i veckosprintar, till exempel publicerar blogginlägg varje måndag, förbereder inlägg på sociala medier i mitten av veckan och granskar utkast till nyhetsbrev på fredagen, ger den här mallen dig precis rätt nivå av kontroll.

ClickUps mall för veckokalender är idealisk för snabbrörliga team som behöver hantera detaljerade publiceringsscheman vecka för vecka utan att fastna i kalkylblad.

De är särskilt utformade för att hjälpa dig att gruppera uppgifter, samordna kortvariga kampanjer och snabbt anpassa dig till ändringar i sista minuten.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Planera en sjudagars sprint med status och ansvariga

Gruppera arbetet efter kanal eller tema för att undvika att behöva byta sammanhang.

Visa vad som ska göras idag och vad som är försenat för att göra standups mer effektiva.

✨ Idealisk för: Marknadsföringsteam som arbetar i veckosprintar eller hanterar återkommande innehållsflöden.

💡 Proffstips: Hantera kampanjer för flera kunder utan att tappa bort något? Vad är marknadsföringskampanjhantering (med exempel och mallar) visar dig hur du kan effektivisera din process från planering till genomförande.

3. ClickUp-mall för innehållskalenderlista

Få en gratis mall Bidrar flera teammedlemmar till en och samma kampanj? Säkerställ synlighet med ClickUps mall för innehållskalenderlista.

Om ditt team föredrar strukturerade checklistor framför visuella tavlor och du behöver ett sätt att arbeta snabbt utan att växla mellan olika vyer, håller denna listbaserade mall allt överskådligt.

ClickUp Content Calendar List Template är perfekt för innehållsmarknadsförare som vill ha ett enkelt sätt att planera, schemalägga och publicera innehåll.

Dessutom får du en linjär, sorterbar lista över innehållsuppgifter – komplett med förfallodatum, ansvariga, status och kanaler – så att du kan hantera innehållsproduktionen som en att göra-lista.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Hantera en sorterbar lista med förfallodatum, status och kanal.

Filtrera efter ansvarig, fas eller kampanj så att rätt arbete hålls i sikte.

Redigera fält och datum i bulk för att enkelt hantera schemabytar.

✨ Idealisk för: Innehållskoordinatorer och enskilda marknadsförare som föredrar att arbeta utifrån strukturerade, listbaserade vyer.

4. ClickUp-mall för innehållsplanering

Få en gratis mall Koppla enkelt innehåll till affärsresultat med ClickUps mall för innehållsplanering.

Din marknadschef har just begärt en kvartalsvis innehållsplan uppdelad efter målgruppssegment, trattstadium och distributionskanal... senast vid dagens slut.

För att lyckas med detta behöver du ClickUp Content Plan Template. Denna mall ger dig ett strategiskt ramverk för att organisera innehållsinitiativ efter kampanj, målgrupp och mål. Den är utformad för att hjälpa dig att spåra inte bara vad som skapas, utan också varför.

Med anpassade vyer för bloggar, videor och gated content kan du tilldela uppgifter, planera deadlines och övervaka prestanda, samtidigt som du håller dina budskap enhetliga i alla format.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Koppla initiativ till målgruppen, trattstadiet och målen.

Spåra briefs, tillgångar och deadlines per initiativ.

Granska framstegen med segmenterade vyer

✨ Idealisk för: Innehållsstrateger som skapar strukturerade, segmenterade innehållsplaner för prestationsdrivna team.

👀 Rolig fakta: Den äldsta kända kalendern är över 10 000 år gammal. Arkeologer har upptäckt en serie med 12 gropar i Skottland som tros ha använts för att hålla reda på månmånaderna. Det är visserligen inte en bloggkalender, men det visar att vår tendens att planera datum är uråldrig.

5. ClickUp Modern kalender för sociala medier

Få en gratis mall Planera och lär dig vad som fungerar i realtid med ClickUps moderna kalendermall för sociala medier.

Låt oss säga att du hanterar tre varumärkeskonton, förbereder lanseringsinnehåll för två branscher och hanterar sista minuten-förfrågningar om kampanjer från säljavdelningen. Men du måste också se till att dina regelbundna inlägg på Instagram, LinkedIn och X är konsekventa.

ClickUps moderna kalendermall för sociala medier är utformad för just denna nivå av kaos (läs: multitasking).

Denna mall använder en enda instrumentpanel för att ange alla uppgifter: organisera inlägg efter plattform, tilldela ägare, spåra prestanda i realtid och samordna meddelanden mellan kampanjer.

Med integrerade schemaläggningsvyer, måluppföljning och prestandataggar kan du vara flexibel utan att tappa fokus på den långsiktiga strategin.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Organisera inlägg efter plattform med mål och taggar.

Övervaka prestationsfält bredvid uppgifter så att optimeringar kan göras i rätt tid.

Samordna scheman för flera konton på en och samma tavla för att hålla takten jämn.

✨ Perfekt för: Sociala medieansvariga som hanterar flera konton och kampanjer och behöver kontroll i realtid och samordning mellan olika kanaler.

💡 Proffstips: Har du svårt att hantera kampanjer, kreatörer och innehållskalendrar samtidigt? Bloggen Sociala medier – projektledning 2025 beskriver steg för steg hur du kan driva smidigare och smartare sociala projekt.

6. ClickUp-mall för publiceringsschema för sociala medier

Få en gratis mall Håll din publiceringskalender ren utan att behöva detaljstyra processen med hjälp av ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier.

Din grafik är klar, texten är godkänd – men videoteamet redigerar fortfarande och ingen vet säkert vilket inlägg som faktiskt kommer att publiceras först. Alla arbetar, men sekvensen fortsätter att glida.

ClickUps mall för publiceringsschema för sociala medier löser detta dilemma genom att ge ditt team ett centraliserat schema där alla tillgångar, format och publiceringsdatum är tydligt kartlagda. Den är utformad för att hjälpa dig att samordna tvärfunktionella insatser, copywriting, design och video utan att förlora helhetsbilden.

Dessutom kan du spåra varje inläggs färdighet och se till att timing, ordning och budskap förblir intakta över alla kanaler.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Lägg upp tillgångar, format och publiceringsordning för att hålla sekvenseringen tydlig.

Spåra beredskapen med checklistor och statusar så att inget levereras halvfärdigt.

Synkronisera uppgifter mellan team så att text, design och video hamnar på rätt plats.

✨ Idealisk för: Team som hanterar inlägg i flera format som kräver samordning mellan innehåll, design och media.

📖 Läs också: Gratis mallar för innehållsskapande för snabbare innehållsskapande

7. ClickUp-mall för innehållsplanering för sociala medier

Få en gratis mall Planera i förväg och samordna mellan team för att skapa en enhetlig ton i alla kanaler med ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier.

Ett av de vanligaste misstagen som sociala team gör är att publicera utan en tydlig struktur.

Så här ser det ut: en kampanj lanseras där Instagram-teasern släpps en vecka för sent, Twitter-tråden aldrig publiceras och uppmaningen till handling varierar mellan olika plattformar. Det här scenariot gör ofta att ditt budskap blir fragmenterat och lätt att glömma.

ClickUps mall för innehållsplanering för sociala medier hjälper till att förhindra detta genom att ge teamen en central plats där de kan planera plattformsspecifikt innehåll kopplat till tydliga mål.

Med den här mallen för medieplanering kan du till och med planera varje inlägg med enhetliga budskap, tilldela innehållsansvariga och schemalägga allt i förväg.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Definiera kampanjteman och plattformsvariationer

Tilldela ägare och datum per inlägg för att spåra ansvarsskyldighet.

Visa kalendern och listan sida vid sida för att hålla strategin och genomförandet sammankopplade.

✨ Idealisk för: Sociala team som hanterar kampanjer på flera plattformar som kräver noggrann samordning och konsekventa budskap.

👀 Kul fakta: Ordet ”kalender” kommer från romerska skatteregister. Det latinska ordet calendae syftade på den första dagen i månaden, när skulder förföll och bokföringen gjordes.

8. ClickUp-mall för redaktionell kalender

Få en gratis mall Hjälp teamen att hålla sig ansvariga även när de hanterar redaktionella planer med lång ledtid med hjälp av ClickUps redaktionella kalendermall.

Till skillnad från vanliga innehållskalendrar som bara visar publiceringsdatum ger den här mallen dig insyn i hela redigeringsprocessen, från idé till slutgiltigt godkännande.

ClickUp Editorial Calendar Template är utvecklad för team som hanterar innehåll i flera format, såsom bloggar, e-post och kampanjer.

Dessutom har dokumentet särskilda utrymmen för innehållsbeskrivningar, deadlines, ägare och granskningscykler, så att varje del får den uppmärksamhet den behöver innan den publiceras.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Hantera idéer genom briefs, utkast, granskningar och publiceringar.

Spåra ägare, deadlines och hinder

Använd kalendern för att balansera långsiktiga och snabba insatser.

✨ Idealisk för: Redaktionsteam som hanterar bloggar, nyhetsbrev och kanalöverskridande innehåll med flera granskningsnivåer.

📖 Läs också: De bästa gratis mallarna för inlägg, kampanjer och innehåll på sociala medier

9. ClickUp-mall för bloggredaktionskalender

Få en gratis mall Njut av ett strukturerat system för att brainstorma, tilldela, skriva, granska och publicera blogginnehåll med ClickUp Blog Editorial Calendar Template.

När din blogg är en viktig trafikkälla som driver SEO, tankeledarskap och kampanjkopplingar behöver du mer än post-it-lappar eller en tabell i Notion.

Denna mall är specialutvecklad för bloggteam som ser publicering som en process, inte som en kamp.

ClickUp Blog Editorial Calendar Template ger dig fullständig insyn i varje inläggs status, tilldelad skribent och deadlines, samtidigt som den visar upp luckor i din pipeline innan de blir akuta problem. Med tillgång till ClickUp Calendar kan du organisera blogginlägg efter ämne, trattstadium eller innehållstyp och sätta realistiska deadlines.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Tagga inlägg efter ämne, SEO-fokus och trattstadium.

Tilldela skribenter och granskare deadlines för att hålla produktionen förutsägbar.

Visualisera arbetsflödet i kalendern eller listan för att upptäcka flaskhalsar i ett tidigt skede.

✨ Idealisk för: Bloggredaktörer, innehållsmarknadsförare och frilansskribenter som vill ha full kontroll över sitt bloggpubliceringsschema.

10. ClickUp Podcast Calendar Template

Få en gratis mall Samarbetar du med ett distribuerat produktionsteam? Håll koll på läget med ClickUps podcastkalendermall.

ClickUp Podcast Calendar Template förvandlar podcastproduktion till en repeterbar, organiserad process.

Så här gör du: Från idé till marknadsföring ger denna mall teamen en central plats för att hantera uppgifter, tilldela roller och visualisera deadlines. Du kan planera kommande avsnitt, tilldela uppgifter till redaktörer och programledare samt sätta deadlines för inspelning och publicering.

Med kalender- och listvyer kan du dessutom spåra varje steg i produktionen, se till att gästlogistiken sköts och upprätthålla ett konsekvent publiceringsschema.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Planera avsnitt med uppgifter för bokning, inspelning, redigering och marknadsföring.

Spåra gästlogistik och tillgångar på ett och samma ställe

Schemalägg publiceringar i kalendern

✨ Idealisk för: Podcastteam och enskilda kreatörer som behöver ett strukturerat arbetsflöde för att hålla ordning på avsnitten och följa schemat.

11. ClickUp-mall för redaktionell kalender för innehållsmarknadsföring

Få en gratis mall Samordna skribenter, redaktörer och intressenter kring kampanjmålen med hjälp av ClickUps mall för innehållsmarknadsföring.

En tydlig redaktionell struktur skiljer ofta en resultatinriktad innehållsstrategi från spridda blogginlägg.

ClickUps mall för innehållsmarknadsföring är utvecklad för marknadsföringsteam som behöver fullständig insyn i vad som skapas, varför det är viktigt och när det publiceras.

Mallen hjälper författare, redaktörer och intressenter att samordna kampanjens mål genom att kartlägga varje del av innehållet, från brief till marknadsföring. Dessutom kan marknadsföringsteamen på ClickUp dra nytta av inbyggd uppgiftsuppföljning, rolltilldelning och deadlinehantering för varje fas i produktionen.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Anpassa innehållet efter kampanjens mål och KPI:er.

Samordna med skribenter, designers och intressenter

Rapportera status per kampanj eller format

✨ Idealisk för: Innehållsmarknadsföringsteam som hanterar långa kampanjer i flera format med strikta deadlines och strategiska mål.

12. ClickUp-mall för kampanjkalender

Få en gratis mall Få tydlig överblick över kommande initiativ med ClickUps mall för kampanjkalender.

Din kalender för fjärde kvartalet innehåller en julrea, en Black Friday-lansering och ett årsslutspaket. Var och en av dessa kategorier ägs av olika team med överlappande tidslinjer.

Utan en centraliserad kalender riskerar du att bli trött på marknadsföring, skapa intern förvirring eller, ännu värre, publicera motstridiga budskap.

ClickUps mall för kampanjkalender är utformad för att förhindra detta. Mallen ger ditt team en enda källa för att schemalägga, organisera och spåra varje kampanj. Du kan kartlägga kampanjer efter produktlinje, tilldela ägare och tagga tvärfunktionella beroenden för att undvika konflikter.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Centralisera kampanjer efter produktlinje och kanal.

Tagga beroenden mellan team för att hålla sekvenseringen realistisk.

Dela en enda kampanjvy så att budskapet förblir konsekvent överallt.

✨ Idealisk för: Marknadsförings- och produktteam som hanterar överlappande kampanjer över olika kanaler och avdelningar.

13. ClickUp-mall för publiceringskalender

Få en gratis mall Skala upp produktionen utan att offra sömnen med ClickUps mall för publiceringskalender.

När din målgrupp ser ett jämnt flöde av aktuellt och relevant innehåll börjar de lita på ditt varumärke. Därför är konsekvens viktigt för att bygga långsiktigt förtroende.

ClickUp Posting Calendar Template hjälper dig att uppnå denna konsekvens genom att ge ditt team ett tydligt, centraliserat system för att hantera alla blogginlägg, uppdateringar på sociala medier och meddelanden.

Istället för att drunkna i deadlines i olika verktyg eller kanaler kan du få en översikt över vad som är planerat, vad som är under granskning och vad som ligger efter, så att du kan upprätthålla en pålitlig publiceringsrytm.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Spåra schemalagda, granskade och försenade objekt.

Gruppera efter kanal eller ägare för att tydliggöra täckning och kapacitet.

Använd återkommande uppgifter för ett seriebaserat system för att säkerställa konsekvens.

✨ Idealisk för: Marknadsförings- och innehållsteam som vill bygga upp förtroendet hos sin publik genom att publicera innehåll i rätt tid och på ett organiserat sätt.

14. ClickUp-kampanjkalendermall

Få en gratis mall Samordna flera kontaktpunkter mellan innehåll, e-post och annonser smidigt med ClickUps kampanjkalendermall.

Det som utmärker denna mall är dess förmåga att koppla kampanjmål till taktisk genomförande, så att du inte bara schemalägger uppgifter utan också spårar effekten.

ClickUp-kampanjkalendermallen är utformad för att hantera flerfasiga kampanjer med rörliga delar mellan olika team.

Oavsett om du lanserar en produkt eller driver en kampanj för att generera leads kan du med den här marknadsföringsplanmallen planera tidslinjer, tilldela tvärfunktionella uppgifter och visualisera beroenden för att säkerställa att kampanjerna förblir samordnade från start till leverans.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Kartlägg faser, milstolpar och beroenden för att hålla hela förloppet synligt.

Tilldela tvärfunktionella uppgifter med datum så att genomförandet följer planen.

Övervaka effektfält bredvid uppgifter för att koppla beslut till målen.

✨ Idealisk för: Marknadsföringsteam som hanterar kampanjer på hög nivå med flera bidragsgivare och leveranser.

15. ClickUp-mall för skalning av innehållsproduktion

Få en gratis mall Få full insyn i varje steg av produktionen med ClickUps mall för skalbar innehållsproduktion.

Att skala upp innehåll kan verka lockande, men det kan bli överväldigande när du måste hantera dussintals briefs, utkast till URL:er, CMS-statusar och publiceringstidslinjer i olika verktyg.

ClickUps mall för skalbar innehållsproduktion är utvecklad för högpresterande team som behöver arbeta snabbt utan att kompromissa med kvaliteten.

Det centraliserar skapandet av backlog, tilldelning av uppgifter och produktionsscheman i ett arbetsutrymme. Dessutom får du översikter över månatlig produktion, uppgiftsägande och länkar till utkast i realtid.

🌻 Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Standardisera briefs, statusrapporter och checklistor

Spåra månatlig volym och ägarskap

Visa länkar till utkast och CMS-status

✨ Idealisk för: Marknadsförings- och innehållsteam som producerar stora mängder innehåll över flera kanaler och behöver struktur utan att tappa fart.

ClickUp och Count Down för konsekvent innehåll

Vi började med att säga att innehållskalendrar är viktiga för planering, men de är mer än så. Mallarna eliminerar gissningar genom att erbjuda färdiga ramverk, så att ditt team kan lägga mindre tid på att organisera.

Asanas mallar ger dig en bra utgångspunkt, men teamen stöter ofta på hinder när arbetsflödena kräver mer flexibilitet, automatisering eller tvärfunktionell synlighet. Det är där ClickUp kommer in i bilden.

ClickUp är en komplett arbetsflödesmotor med struktur, vyer och mallar som stöder alla typer av innehållsprojekt, från introduktionsmejl till kampanjlanseringar.

Som Alexis Valentin, chef för global affärsutveckling på Pigment, uttryckte det:

Med ClickUp har vi minskat tiden det tar att skicka ut uppgifter och utföra dem från ett par dagar till ett par timmar. Nu vet alla vilka uppgifter som väntar på dem när de börjar och vad de måste göra – något som är en mardröm att försöka organisera via e-post. Tack vare mallarna kan cheferna med ett enda klick skapa introduktionskort för varje nyanställd. Det har förändrat allt.

Med ClickUp har vi minskat tiden det tar att skicka ut uppgifter och utföra dem från ett par dagar till ett par timmar. Nu vet alla vilka uppgifter som väntar på dem när de börjar och vad de måste göra – något som är en mardröm att försöka organisera via e-post. Tack vare mallarna kan cheferna med ett enda klick skapa introduktionskort för varje nyanställd. Det har förändrat allt.

Ge ditt team verktygen de behöver för att hänga med genom att registrera dig för ClickUp idag!