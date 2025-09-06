15 gratis mallar för marknadsföringsbriefar för kreativa projekt

🚀 Bra kampanjer börjar inte i annonshanterare eller designverktyg – de börjar med tydlighet. Den tydligheten kommer från en marknadsföringsbrief.

En brief är mer än en checklista. Det är din kampanjens GPS – den anger destinationen (målen), rutten (strategin) och passagerarna (målgruppen). Utan den hamnar teamen ofta på fel kurs. Faktum är att över 80 % av marknadsförarna säger att det är en av deras svåraste uppgifter att skriva en bra brief – och det visar sig i vaga resultat, slösade budgetar och sista minuten-ändringar.

Det är därför en mall för marknadsföringsbrief är så banbrytande. Den eliminerar gissningar, ställer rätt frågor och ger ditt team en gemensam spelplan innan genomförandet börjar.

✨ I den här guiden hittar du gratis mallar som är utformade för att underlätta briefingen, så att du kan gå från idé till lansering med fokus, snabbhet och självförtroende.

🧠 Rolig fakta: Ordet marknadsföring kommer från mercatus, latin för marknadsplats. Långt innan briefs fanns, skapade köpmän i det antika Kina och medeltida Europa skräddarsydda budskap för att nå rätt målgrupp. Verktygen utvecklas, men syftet förblir detsamma: att skapa kontakt, övertyga och konvertera. ✨

Vad är mallar för marknadsföringsbriefar?

En mall för marknadsföringsbrief är ett färdigt, återanvändbart dokument som snabbt ger struktur åt din planeringsprocess. Den innehåller alla väsentliga element: kampanjens mål, budget, målgrupp, kärnbudskap, varumärkets röst, teamets roller och det kreativa arbetet som behövs för att förverkliga allt.

Resultatet? Du får en flygande start, ingen panik över tomma sidor, bara en skarp första sväng på marknadsföringsplanen.

Så här gör du:

Definiera din marknadsföringsstrategi med hjälp av frågor som klargör projektets mål.

Samordna snabbt med en tydlig informationskälla, utan att behöva fråga ”Vänta, vad är det vi gör igen?”.

Fastställ ton, hook och budskap så att ditt innehåll tilltalar din målgrupp.

Utvärdera framstegen med definierade projektkrav, leveranser och ägarskap.

📌 Exempel: Coca-Colas kreativa briefs citeras ofta som ett mästerverk när det gäller att omvandla insikter till resultat. Istället för att stanna vid ytliga målgruppspersonligheter kartlägger de hur uppfattningar förändras och känslor byggs upp vid varje kontaktpunkt. Denna nivå av tydlighet uppstår inte av sig själv – den är konstruerad. Och rätt mall för marknadsföringsbrief ger alla team ett ramverk för att uppnå samma nivå av precision.

En bra mall kan få igång saker och ting – men de bästa mallarna startar inte bara din kampanj, de håller den på rätt spår när deadlines närmar sig och idéerna blir röriga. Så vad är det som gör en bra mall för marknadsföringsbriefing? Låt oss bryta ner det 👇

Vad kännetecknar en bra mall för marknadsföringsbrief?

En bra mall för marknadsföringsbrief är tydlig, fokuserad och utformad för handling. Den täcker det som är viktigt, hoppar över det oväsentliga och hjälper ditt kreativa team att arbeta snabbt. Här är vad du ska leta efter:

Tydlig struktur : Kartlägg varför, vem, vad och hur i ett tydligt, logiskt flöde. En välstrukturerad mall fungerar även som : Kartlägg varför, vem, vad och hur i ett tydligt, logiskt flöde. En välstrukturerad mall fungerar även som checklista för din marknadsföringskampanj , oavsett om det handlar om ett varumärkesbyte, influencer-kampanj eller lanseringskampanj.

Flexibel anpassning: Anpassa mellan olika format, kreativa projekt och arbetsflöden. Leta efter modulära layouter och redigerbara fält som kan anpassas från ett säsongsbetonat e-postmeddelande till en fullskalig lansering i flera kanaler.

Översikt över målgruppen: Smarta mallar definierar personlighetstyper, kundernas problem, motivationer och kanalvanor så att varje kreativt drag passar situationen.

Resultatfokuserat: Koppla kreativ inriktning till konkret effekt. En smart mall kopplar varje idé till Koppla kreativ inriktning till konkret effekt. En smart mall kopplar varje idé till marknadsförings-KPI:er som konverteringar, kundbevarande eller engagemang, vilket säkerställer att alla arbetar mot gemensamma mål.

Samarbetsredo: Säkerställ smidigt teamarbete på plats, på distans eller i en hybridmodell. Mallar med liveuppdateringar, inbyggda kommentarer, versionshistorik och åtkomstkontroller hjälper dig att kommunicera idéer på ett tydligt sätt.

💡 Proffstips: Gör kreativa riktlinjer till en del av briefen, inte en eftertanke. Din mall bör innehålla utrymme för tonangivelser, vad man ska göra och inte göra, varumärkespaket, forskningsdokument, juridiska riktlinjer och tidigare framgångar. Varför? Detta är för att även nybörjare ska kunna skapa ett konsekvent arbete.

Översikt över mallar för marknadsföringsbriefar

15 mallar för marknadsföringsbriefar som hjälper dig att komma igång med dina kampanjer

Inom marknadsföring är varje steg viktigt, från att skapa en skarp kreativ brief till att fastställa din marknadsföringsstrategi och bevisa ROI över olika kanaler. Det är där ClickUp kommer in – appen för allt som har med arbete att göra, där dina idéer, leveranser och tidsplaner finns samlade på ett ställe.

Och resultaten talar för sig själva. Fråga bara Cartoon Network, vars team upplevde en dramatisk produktivitetsökning efter att ha bytt till ClickUp. 🎯

Vi kan agera väldigt snabbt eftersom det finns en enda källa till information som innehåller alla detaljer vi behöver. Vi kan också vara extremt noggranna med det vi publicerar på sociala medier eftersom vi har uppgiftsstatusar som förhindrar fel.

🚀 Så här har ClickUp drivit sin kreativa utveckling: Över 2 000 kreativa tillgångar producerade och levererade snabbare med ClickUp

50 % minskning av tiden för att skapa och publicera innehåll på sociala medier

2x ökning av kanaler som hanteras med samma teamstorlek

Om du är redo att skapa bättre marknadsföringskampanjer är ClickUps kostnadsfria mallar för kreativa briefs det perfekta stället att börja på. Låt oss dyka in.

1. Mall för ClickUp-marknadsföringsprojekt

Hämta gratis mall Planera varje milstolpe och kom igång med tydlighet med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringsprojekt.

Projekt genomförs inte i ett vakuum. Det finns strategier, budgetgodkännanden, beroenden, tänkbara scenarier och sedan den faktiska genomförandet. ClickUps mall för marknadsföringsprojekt hjälper dig att samordna alla dessa rörliga delar (och mer) innan start.

Använd den för att utarbeta en översikt över projektet, viktiga milstolpar, tidsplaner och intressenters roller, allt på ett och samma ställe. Oavsett om du hanterar interna team eller kundrelaterade leveranser, garanterar denna mall färre överraskningar längs vägen och snabbare godkännanden från ledningen.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Skapa projekt för framgång genom att samordna omfattning, mål och viktiga deadlines.

Snabba upp intressenternas engagemang med en polerad, presentationsklar projektöversikt.

Upptäck hinder innan de stör din tidsplan med smarta promptfält.

🔑 Perfekt för: Projektledare, marknadsföringschefer, kundansvariga eller kundtjänstteam som hanterar flerfasiga initiativ med flera intressenter.

📮ClickUp Insight: 70 % av cheferna använder detaljerade projektbriefingar för att fastställa förväntningar, 11 % förlitar sig på teamkickoffs och 6 % skräddarsyr sina projektkickoffs utifrån uppgifter och komplexitet. Det innebär att de flesta kickoff-möten är dokumentationsintensiva, inte kontextdrivna. Planen kanske är tydlig, men är den tydlig för alla, på det sätt som de behöver höra den? ClickUp Brain kan hjälpa dig att skräddarsy kommunikationen redan från början. Använd det för att sammanfatta startdokument till rollspecifika uppgiftsbriefingar, skapa handlingsplaner efter funktion och identifiera vem som behöver mer detaljer och vem som behöver mindre. 💫 Verkliga resultat: Hawke Media minskade projektförseningarna med 70 % tack vare ClickUps avancerade funktioner för projektuppföljning och automatisering.

🎥 Vill du ta din marknadsföring till nästa nivå med AI? I den här videon får du se hur verktyg, arbetsflöden och intelligent automatisering kan minska arbetsbelastningen, öka kampanjhastigheten och hjälpa dig att fatta smartare beslut – så att din marknadsföring gör mer med mindre.

2. ClickUp-mall för marknadsföringskampanjbrief

Hämta gratis mall Skapa skarpare marknadsförings- och reklamkampanjer med ClickUps mall för marknadsföringskampanjbrief.

När kampanjer missar målet beror det oftast inte på genomförandet, utan på missförstånd.

ClickUps mall för marknadsföringskampanjbrief löser det snabbt. Den ger dig en flexibel plattform för att definiera kampanjens vision, förfina ditt värdeerbjudande, skärpa budskapet och klargöra vem som gör vad, allt innan produktionen börjar.

Eftersom det körs på ClickUp Docs blir din brief en levande, samarbetsinriktad arbetsyta. Lägg in bilder, redigera tillsammans i realtid och länka varje avsnitt till genomförbara uppgifter.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Klargör kampanjens syfte med avsnitt för positionering, budskap, CTA och KPI:er.

Minimera förseningar med definierade uppgiftsägare, kontrollpunkter och inbyggd versionsspårning.

Kom igång snabbare med ett återanvändbart ramverk som skalar med varje ny kampanj.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringschefer, små organisationer och innehållsstrateger som lanserar plattformsoberoende kampanjer med snäva tidsramar och stora mål.

3. ClickUp Creative Brief Document Template

Hämta gratis mall Förvandla din marknadsföringsstrategi till en kraftfull berättelse med ClickUps mall för kreativa briefs.

Varför behöver du en separat mall för kreativa briefs? Det beror på att generiska briefs stannar vid vad och varför, såsom mål, målgrupp och budskap. Kreativa briefs går djupare in på hur. De formar tonen, bilderna, stämningen och berättelsen och förvandlar idéer till fängslande berättelser.

Det är precis vad ClickUp Creative Brief Document Template är skapad för. Den erbjuder ditt marknadsföringsteam en enda källa till information, inklusive kampanjens budskap, vad man ska och inte ska göra när det gäller meddelanden, målgrupper och plattformsspecifika specifikationer, i ett flexibelt utrymme.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Erbjud kreativ vägledning utan att detaljstyra den kreativa processen.

Dela upp leverabler efter innehållstyp, ton och plattform.

Minimera fram- och återgång genom att ge kreativa personer den tydlighet de behöver i förväg.

🔑 Perfekt för: Kreativa ledare, marknadsföringschefer och frilansare som levererar kampanjer i flera format med en djärv kreativ vision.

4. ClickUp-mall för kampanjbrief

Hämta gratis mall Anpassa mål, strategi och genomförande efter syftet med hjälp av ClickUps mall för kampanjbrief.

En lansering med höga insatser handlar om samordning – när du hanterar mer än 10 kontaktpunkter kan även ett litet misstag få hela kampanjen att spåra ur.

ClickUps mall för kampanjbrief gör det enkelt och tydligt. Börja med dina mål, målgrupp, budget och resultat – följ sedan de vägledande anvisningarna som säkerställer att varje åtgärd är tydlig, från dag ett till lanseringsdagen.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Samordna din interna kreativa avdelning och externa byråer kring gemensamma mål.

Övervaka framsteg i olika faser och kreativt arbete utan att byta verktyg.

Samla in insikter och lärdomar efter lanseringen för att förbättra din nästa marknadsföringskampanj.

🔑 Perfekt för: Snabbfotade marknadsföringsteam som letar efter gratis mallar för kreativa briefs för att hantera produktlanseringar, omprofileringar eller kampanjer med höga insatser.

💡 Proffstips: 74 % av marknadsförare använder AI för att snabba upp sina arbetsflöden, så varför inte hoppa på tåget? Se hur ClickUp Brain hjälper dig att utforma en strukturerad, färdig att dela kampanjbrief på några sekunder; utan överdrivna funderingar och manuell formatering. Skapa kampanjbriefar på några sekunder med ClickUp Brain.

5. ClickUp Creative Brief Whiteboard Template

Hämta gratis mall Visualisera dina stora idéer i ett gemensamt utrymme med mallen Creative Brief Whiteboard Template.

Visste du att 65 % av alla människor lär sig bäst visuellt? Om ditt team tillhör den majoriteten kan en textintensiv kreativ brief kännas mer som ett hinder än en inspirationskälla. ✨

🎨 Prova ClickUps mall för kreativa briefar. Den förvandlar statiska briefar till levande bilder, så att ditt team kan skissa idéer, kartlägga koncept och koppla samman mål på ett sätt som är snabbare att förstå och lättare att agera på än långa textväggar.

Denna mall är byggd på ClickUp Whiteboard och låter dig skissa, kartlägga och omvandla idéer till uppgifter utan att byta verktyg eller förlora innebörden. Planera kampanjflöden, moodboards, kundresor eller konkurrentinsikter i ett visuellt, interaktivt utrymme.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Omvandla råa idéer till strukturerade resultat med drag-and-drop-funktionalitet.

Samarbeta live med klisterlappar, former, färgkoder och kommentarer.

Dela visuella planer som är begripliga för kreatörer, strateger och kunder.

🔑 Perfekt för: Designers, innehållsskapare och kampanjansvariga som startar nya projekt med stora idéer och flera medarbetare.

🧠 ClickUp-hack: Förvandla din whiteboard till ett kampanjkontrollcenter. Kartlägg leveranser efter trattstadium, tilldela designägare och länka utkast till tillgångar så att varje brainstorming flödar in i en lanseringsklar innehållspipeline.

🎥 Se hur en grov kampanjidé blir en tydlig marknadsföringsbrief i ClickUp Whiteboards – och sedan förvandlas till uppgifter som ditt team kan utföra med bara några klick.

6. ClickUp Creative Brief Demand Planning Template

Hämta gratis mall Planera smartare, inte hårdare, med mallen för planering av kreativa briefs.

Hantera kundförfrågningar, e-postkampanjer, annonser, designbehov och en fullständig innehållskalender samtidigt? Med deadlines som staplas på hög och ett litet team är det lätt att prioriteterna glider iväg. Med ClickUps mall för planering av kreativa briefs får du tillbaka kontrollen.

Samla in alla förfrågningar, logga omfattning, deadlines och uppskattningar av arbetsinsatser i ett tydligt, strukturerat format. Jämför sedan detta med teamets faktiska kapacitet för att prognostisera arbetsbelastning, tilldela resurser och göra smarta avvägningar när efterfrågan ökar.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Organisera kreativa förfrågningar när de kommer in, inte när deadlines staplas på varandra.

Förhindra utbrändhet genom att flagga överbelastade scheman medan det fortfarande finns tid att justera dem.

Omfördela uppgifter snabbt utan att bromsa ditt kreativa teams rytm.

🔑 Perfekt för: Marknadsföringsteam, nystartade företag eller små företag som letar efter en gratis mall för kreativa briefs för att hantera efterfrågetoppar och balansera bandbredden.

7. ClickUp-mall för evenemangsbrief

Hämta gratis mall Planera oförglömliga evenemang snabbt med ClickUp Event Brief Template.

Evenemangsbranschen förväntas omsätta 2,5 biljoner dollar år 2035. Detta är ett bevis på att liveupplevelser fortfarande driver engagemang.

Men projektledning för evenemang? Det är en virvelvind av gästlistor, scheman, betalningar, inbjudningar, leverantörer och kampanjer, ofta spridda över olika verktyg.

ClickUp Event Brief Template håller ditt team samordnat från start till mål. Den samlar in mål, tilldelar uppgifter och beskriver viktiga intressenter i en central hubb, så att varje detalj spåras, delas och levereras i tid.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Brainstorma idéer, identifiera omfattningen och dela upp evenemangsplanerna i genomförbara uppgifter.

Tilldela ansvar efter roll och fas, så att alla teammedlemmar håller sig synkroniserade.

Samarbeta med intressenter i realtid för att fastställa logistik, viktiga datum och sista minuten-ändringar.

🔑 Perfekt för: Evenemangsplanerare, HR-chefer och marknadsföringsansvariga som hanterar rekryteringskampanjer, interna toppmöten, virtuella evenemang eller reklamkampanjer.

🧠 Rolig fakta: 2021 omformade Google sin I/O-utvecklarkonferens till ett helt virtuellt format, där keynote-tal filmades med 360°-kameror och streamades på YouTube. Vad ligger bakom en sådan smidig upplevelse? En tydlig brief och vattentät projektledning.

🎥 Från start till leverans: så här genomför du stora evenemang med ClickUp.

8. ClickUp-mall för designbrief

Hämta gratis mall Anpassa snabbare, designa smartare med ClickUp Design Brief Template

Design är där vision möter genomförande, men bara om alla talar samma språk. Om du missar målet med tydlighet kommer dina medarbetare att jaga feedback, fastna i revisionsloopar eller försöka tolka vaga instruktioner.

ClickUp Design Brief Template sätter tonen från början. Definiera din designintention, länka visuella referenser och lås specifikationer innan en enda pixel flyttas. Oavsett om det är en logotyp, UI-mockup eller annonsinnehåll, håller denna mall riktningen tydlig och processen effektiv.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Ställ in designparametrar som dimensioner, filformat, enheter och upplösning.

Dela kreativ inspiration, mockups eller varumärkespaket i ett centralt arbetsutrymme.

Involvera granskare och granska feedback för att undvika kaos med fram- och återgång.

🔑 Perfekt för: Grafiska formgivare, UI/UX-team och marknadsföringschefer som producerar stora mängder eller effektfulla visuella tillgångar med korta leveranstider.

9. ClickUp SEO Content Brief Template

Hämta gratis mall Skapa rankningsvärdigt innehåll i stor skala med ClickUps mall för SEO-innehållsbrief.

SEO handlar inte bara om sökord. Det handlar mer om precision, ämnesdjup, optimering på och utanför sidan och felfri samordning mellan skribenter, redaktörer och strateger. ClickUps mall för SEO-innehållsbrief ger struktur åt varje del av din pipeline.

Definiera sökintention, skapa rubriker, tilldela nyckelord, kartlägg interna länkar och markera tekniska element. Oavsett om du skalar upp en nischblogg eller driver en innehållsmotor med hög volym är den här mallen skapad för smartare SEO-projektledning.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Prioritera termer med stor genomslagskraft med inbyggda fält för sökords svårighetsgrad, CPC och avsikt.

Tilldela tydliga roller för skrivande, redigering och länkbyggande för att effektivisera genomförandet.

Lägg in SERP-skärmdumpar, konkurrenters benchmark och checklistor på sidan för att rankas snabbare.

🔑 Perfekt för: SEO-ledare, innehållsmarknadsförare, frilansskribenter och redaktionsteam som hanterar bloggar, pelarkluster eller långformat organiskt innehåll över flera domäner.

👀 Visste du att? ClickUp Brain kombinerar kraften hos GPT, Claude och Gemini för att automatiskt generera SEO-innehållsbriefar, skapa bloggunderlag, sammanfatta trådar och svara på frågor om arbetsytan. Med Autopilot Agents flyttar det till och med dokument genom granskningar och tilldelar nästa steg så att dina teammedlemmar kan fokusera på strategin istället för statusuppdateringar. Som en Redditor uttryckte det: Jag använder det hela tiden för att komma igång med arbetet. Behöver du skriva en blogg? Börja med Brain. Behöver du skapa en kompetensmatris för att höja din kunskapsnivå? Börja med Brain. Behöver du skapa en e-postmall för att nå ut till kunder? Börja med Brain! Det är verkligen bra för att hjälpa dig att komma igång med projekt eller bara börja med ett grovt utkast till innehåll. Jag använder det hela tiden för att komma igång med arbetet. Behöver du skriva en blogg? Börja med Brain. Behöver du skapa en kompetensmatris för att höja din kunskapsnivå? Börja med Brain. Behöver du skapa en e-postmall för att nå ut till kunder? Börja med Brain! Det är verkligen bra för att hjälpa dig att komma igång med projekt eller bara börja med ett grovt utkast till innehåll.

10. ClickUp Creative & Design Template

Hämta gratis mall Förvandla kreativt kaos till effektivt genomförande med ClickUp Creative & Design Template.

Utformar du en kampanjresurs? Lanserar du en varumärkesuppdatering? Eller jonglerar du med annonsbilder på fem plattformar samtidigt? Kreativt och designarbete går snabbt, men bara om din process också gör det.

ClickUp Creative & Design Template erbjuder ett visuellt arbetsflöde för att hantera projekt från intag till slutleverans. Det är inte bara en uppgiftsspårare, utan speglar verkliga designoperationer och håller interna team, frilansare och intressenter på samma sida.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Börja med ett kreativt förfrågningsformulär för att tidigt fastställa mål, briefs och målgruppsinformation.

Arbeta snabbt med inbyggda steg för idégenerering, designutförande och granskningscykler.

Avsluta projekt med tydlighet och återanvänd, upprepa eller arkivera dem sedan i ditt tillgångsbibliotek.

🔑 Perfekt för: Kreativa ledare, designers, marknadsförare och frilansare som hanterar stora mängder kreativt arbete över kampanjer, kanaler och kunder.

👀 Visste du att? Doves kampanj Real Beauty blev ikonisk för sitt budskap, och dess kreativa strategi var konsekvent i alla kanaler. Från tryck och TV till digitala plattformar återgav kampanjen sin kärnbudskap – att utmana snäva skönhetsideal – genom en tydlig strategi och stark varumärkesidentitet. Denna typ av disciplin börjar med en fokuserad, kreativ brief.

11. ClickUp-mall för grafisk design

Hämta gratis mall Gå från moodboard till lansering utan att tappa fokus, feedback eller filer med ClickUps mall för grafisk design.

Kaos inom design är ett faktum: förlorade mockups, förskjutna tidsplaner och oändliga versioner av final_final_v3.jpg. Men med ClickUps mall för grafisk design kan du hålla varje steg skarpt, såsom copywriting, layout, visuella element och överlämning, utan att behöva hoppa mellan olika verktyg eller riskera förvirring kring olika versioner.

Den är byggd för skalbarhet, tillräckligt flexibel för frilansare och tillräckligt robust för byråer som hanterar dussintals tillgångar inom digital och tryckt media. Dyk rakt in i flödet: hitta filer snabbt, lås tidslinjer och håll koll på hela processen i ett enhetligt arbetsutrymme.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Prioritera uppgifter med listvyn och kartlägg tidslinjer i det inbyggda Gantt-diagrammet.

Lägg in länkar till Figma, Canva eller molndrivna enheter direkt i uppgiftskort, utan att överbelasta flikarna.

Håll dig uppdaterad med live-feedback, revisionshistorik och anpassade mockup-statusar.

🔑 Perfekt för: Frilansande designers, byråteam och interna kreatörer som hanterar stora designprojekt inom digitala medier, tryck eller varumärkesbyggande.

12. ClickUp-mall för webbdesign

Hämta gratis mall Leverera webbplatser som konverterar med ClickUp-webbdesignmallen

Innehållet är viktigt, men låt oss vara ärliga: besökare stannar inte kvar om din webbplats känns klumpig eller föråldrad. När 94 % av första intrycket baseras på design hjälper ClickUp Web Design Template dig att göra det ögonblicket betydelsefullt.

Från wireframes till slutleverans förenklar denna mall varje steg i webbdesignprocessen. Planera uppgifter, sätt upp förväntningar och samla kreativ feedback så att ditt team kan skapa snygga, funktionella webbplatser som uppfyller projektmålen och användarnas behov.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Dela upp leverablerna efter steg, från kundbriefingar till kvalitetssäkring och överlämning.

Anpassa fält för att logga designkomplexitet, sidantal, enheter och varumärkesresurser.

Visualisera tidslinjer och ägarskap i olika vyer, såsom arbetsbelastning, status och formulärförfrågningar.

🔑 Perfekt för: Webbdesigners, kreativa team, byråer och frilansare som hanterar hela webbplatsbygget för flera kunder eller avdelningar.

Som Michael Holt, VD för EdgeTech, uttrycker det:

ClickUp har varit en allt-i-ett-lösning, trogen sitt mål, där vi kunde hantera nästan alla aspekter av våra affärsaktiviteter. Detta inkluderar saker som webbdesignprojekt, sökmotoroptimering för kunder, hantering av sociala medier och affärshantering för två andra associerade företag.

13. ClickUp-mall för designidéer

Hämta gratis mall Få inspiration till banbrytande idéer med ClickUps mall för designidéer.

Bra design handlar inte bara om rena linjer och snygga gränssnitt, utan om att lösa verkliga användarproblem på sätt som ingen har provat tidigare. Men brainstorming ensamt räcker inte för att nå dit. Du behöver ClickUp Design Ideation Template för att styra den fria kreativiteten i en meningsfull riktning.

Denna mall är utformad för tidiga utforskningar och hjälper dig och ditt team att medvetet divergera och utforska idéer utan begränsningar eller fördomar. Använd den under Design Thinking-workshops, produktupptäcktsessioner eller kreativa brainstorming-sessioner där kvantitet driver kvalitet.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Stimulera teamets tänkande genom att organisera idéer i processorienterade, produktorienterade och personorienterade kategorier.

Samla in rådata med hjälp av klisterlappar, rösta sedan, gruppera och förfina till genomförbara koncept.

Omvandla de bästa idéerna till genomförbara uppgifter, med ansvariga, tidsplaner och marknadsföringsbriefar.

🔑 Perfekt för: UX-designers, marknadsföringschefer, produktteam och innovationsledare som letar efter en gratis mall för kreativa briefs för att driva strukturerad idéskapande och snabb leverans.

14. ClickUp Design Board Template

Hämta gratis mall Förvandla idéer till uppgiftslistor och uppgiftslistor till lanseringsklara arbetsuppgifter med ClickUp Design Board Template.

För att sticka ut från konkurrenterna krävs en tydlig vision. ClickUps mall för designboard hjälper ditt team att forma produktidéer, definiera problemet de löser och identifiera målgruppen.

Det fungerar som en visuell marknadsföringsbrief som guidar ditt team från initiala skisser till färdiga uppgifter. När grunden är klar kan du fokusera på de större frågorna: Vad bygger vi? Varför är det viktigt? Och vilka resurser behöver vi för att uppnå det?

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Kartlägg designkoncept, mål och problemformuleringar i en centraliserad, samarbetsinriktad arbetsyta.

Spåra revisioner, designfaser, tillgångar och kreativ feedback med hjälp av anpassade fält.

Koppla varje uppgift till målgruppsinformation, projektmål och tidsplaner för marknadsföringskampanjer.

🔑 Perfekt för: Frilansare, interna kreatörer och tvärfunktionella team som letar efter en gratis mall för kreativa briefs för att samordna produktidéer med designutförande i ett arbetsutrymme.

15. ClickUp AI Prompt & Guide för blogginläggsmall

Hämta gratis mall Skriv med ett syfte och skapa intelligenta marknadsföringsbriefar med ClickUp AI Prompt & Guide för blogginläggsmallar.

Innehållsmarknadsförare står inför en dubbel utmaning: att skapa innehåll som rankas högt i sökmotorerna och samtidigt engagerar mänskliga läsare. Här är den goda nyheten – skrivkrampen har äntligen fått sin match, ClickUp AI Prompt & Guide för blogginläggsmall.

Denna kostnadsfria mall för kreativa briefs är en perfekt utgångspunkt för strukturerat, SEO-optimerat och övertygande skrivande från början till slut. Den AI-assisterade metoden genererar datadrivna innehållsrekommendationer, vilket lämnar utrymme för kreativ tolkning och personalisering.

Här är varför du kommer att gilla den här mallen

Kartlägg dina innehållsmål, målord och läsarnas avsikter innan du skriver.

Använd strukturerade uppmaningar för att snabbare skapa dispositioner, skriva och redigera bloggar med hjälp av AI.

Omvandla brainstorming till handling med uppgifter, deadlines och samarbete mellan intressenter.

🔑 Perfekt för: Innehållsmarknadsförare, SEO-skribenter och bloggredaktörer som vill förenkla skapandet av innehåll, förbättra konsistensen och publicera snabbare.

📮 ClickUp Insight: 37 % av våra respondenter använder AI för att skapa innehåll, inklusive skrivande, redigering och e-post. Denna process innebär dock vanligtvis att man måste växla mellan olika verktyg, till exempel ett verktyg för att skapa innehåll och din arbetsyta. Med ClickUp får du AI-driven skrivhjälp i hela arbetsytan, inklusive e-post, kommentarer, chattar, dokument och mer – samtidigt som du behåller sammanhanget från hela din arbetsyta.

Skapa smartare briefs och starkare marknadsföringskampanjer med ClickUp

En bra marknadsföringsbrief är inte bara ett planeringsverktyg, utan också grunden för ett effektivt arbetsflöde. Med rätt struktur förblir dina mål tydliga, ditt team samordnat och din strategi laserfokuserad på målgruppen.

Men det är bara början. ClickUp förvandlar statiska dokument till levande arbetsflöden och kopplar varje idé till tidslinjer, uppgifter, tillgångar och samarbete i realtid. Inget gissande, ingen brist på sammanhang – bara snabb, fokuserad execution som ger resultat.

Kom igång med ClickUp och skriv briefs som går utöver samordning och driver resultat.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en marknadsföringsbrief och en kreativ brief?

En marknadsföringsbrief definierar den övergripande strategin, inklusive mål, KPI:er, målgrupp, budskap och distribution. En kreativ brief översätter den strategin till praktiska riktlinjer, såsom ton, visuella element, berättarteknik och designinriktning.

Hur lång ska en marknadsföringsbrief vara?

De flesta briefs är 1–2 sidor långa, beroende på komplexitet. Fokusera på tydlighet och relevans, inte längd.

Vem skriver vanligtvis en marknadsföringsbrief?

Det beror på. I stora organisationer skriver marknadschefer eller strateger dem. I mindre team tar ofta grundare eller kampanjledare ledningen. Byråer kan skapa dem tillsammans med kunderna.

Kan AI hjälpa till att skriva en marknadsföringsbrief?

Absolut. Verktyg som ClickUp Brain kan generera kampanjöversikter, sammanfatta bakgrundsdokument och till och med automatiskt utarbeta rollspecifika briefs för att påskynda teamets samordning.

Är marknadsföringsbriefar bara till för externa kampanjer?

Nej. Använd dem för interna initiativ som omprofileringar, interna evenemang eller HR-kampanjer. När du behöver tydlighet, samordning och synkroniserad genomförande är en brief till hjälp.