De 11 bästa alternativen till Teambook för smartare resursplanering

Har du någonsin försökt planera ett projekt utan att ha en tydlig bild av vem som är tillgänglig och när? Det är ett recept på förseningar, utbrändhet och missade möjligheter. Faktum är att 41 % av resurscheferna säger att bristande insyn i teamets kapacitet är en av deras största utmaningar.

Verktyg som Teambook syftar till att lösa detta. Men många team kämpar med ett klumpigt gränssnitt, begränsade integrationer eller priser som inte motsvarar deras behov.

Oavsett om du arbetar med kundtidslinjer, intern resursfördelning eller tvärfunktionella beroenden behöver du ett verktyg som ger dig kontroll och tydlighet. Ett verktyg som gör resursplaneringen intuitiv, inte ytterligare en uppgift att hantera.

I den här guiden går vi igenom de bästa alternativen till Teambook – verktyg som är utvecklade för moderna team som behöver realtidsöversikt, flexibel schemaläggning och projektplanering som faktiskt passar deras arbetssätt.

De bästa alternativen till Teambook i korthet

Här är en snabb jämförelse av de bästa alternativen till Teambook som hjälper dig att välja rätt lösning baserat på några viktiga funktioner (som realtidssamarbete och projektvyer), priser och användarbetyg.

Verktyg Bäst för Viktiga funktioner Priser* Betyg ClickUp Allt-i-ett-arbetshantering med flexibel schemaläggning, resursplanering, omgivande AI och automatisering. Vyer för arbetsbelastning och tidslinje, anpassade fält, inbyggd tidrapportering, schemaläggningsmallar, över 1 000 integrationer Gratis abonnemang; anpassningar för företag G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Live-översikt över resursutnyttjande, kapacitet och marginaler Dra-och-släpp-allokering, kompetensmatchning, budget- och prisbevakning, inbyggd tidrapportering, ledighetshantering Betalda abonnemang från 8,50 $/månad per användare G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Användarvänlig schemaläggning med hantering av ledighet och konflikter Delad kalender, kollisionsdetektering, ledighetsuppföljning, dagliga schemaläggningsmejl, utnyttjanderapporter Betalda abonnemang från 5 $/månad per användare G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Automatisera kundplanering och minska fram- och återgång Länkar för bokning i realtid, automatiska påminnelser, rundabordssamtal och gemensamma möten, över 100 integrationer, betalningsinsamling Gratis plan; Betalda planer från 12 $/månad per användare G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Teamwork Hantera kundarbete med inbyggd fakturering och användningsspårning Arbetsbelastningsplanerare, fakturerbara timmar, centraliserad kundkommunikation, automatisering av uppgifter, anpassade instrumentpaneler Gratis plan; Betalda planer från 13,99 $/månad per användare G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Wrike Skalning av tvärfunktionella projektteam Anpassade arbetsflöden, förfrågningsformulär för andra resurser, resursplanering, realtidsanalyser, flera vyer, över 400 integrationer Gratis plan; Betalda planer från 39 $/månad per användare G2 4,2/5 Capterra 4,3/5 Trello Enkel visuell uppgiftsuppföljning Kanban-tavlor, checklistor och förfallodatum, Butler-automatisering, Power-Ups, kalender- och tidslinjevyer Gratis plan; Betalda planer från 5 $/månad per användare G2 4,4/5 Capterra 4,5/5 Deputy Skiftplanering och personalhantering Efterfrågebaserade scheman, mobil skiftbyte, efterlevnadsvarningar, GPS-tidsklocka, löne-/POS-integrationer Betalda abonnemang från 4,50 $/månad per användare G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Enkel tidrapportering för projekt och team Manuella och automatiska timers, taggning av kunder/uppgifter, instrumentpaneler, rapporter med varumärkesprofilering, över 80 integrationer Betalda abonnemang från 5,49 $/månad per användare G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka HR-centrerad resurs- och tidshantering Biometrisk och mobil incheckning, synkronisering av ledighet och löner, tidrapporter för projekt, OKR och utvärderingar, enhetliga HR-arbetsflöden Betalda abonnemang från 9 $/månad per användare G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Avancerad resursplanering och synlighet Heatmaps och tillgänglighet, integrerade tidrapporter, prognoser i realtid, kompetensmatchning, budgetuppföljning Betalda abonnemang från 7 $/månad per användare G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på verkligt produktvärde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

📖 Läs också: Gratis mallar för tidrapportering för projekt för tidshantering

Varför välja alternativ till Teambook?

Teambook får beröm för sitt tydliga gränssnitt, enkla onboarding och visuella schemaläggning. Men även dess långvariga användare har uttryckt en återkommande oro: det är för snävt fokuserat.

Verktyg som inte erbjuder heltäckande resurshantering visar sig ofta vara otillräckliga för projektledare och driftschefer som ständigt växlar mellan flera projekt. Detta bidrar till arbetsöverbelastning, vilket tar tid och energi i anspråk.

Detta noterades i en recension på Capterra:

Teambooks omfattning är fortfarande ganska begränsad. Vi hade gärna sett att det utvidgades till en komplett PSA-lösning.

Teambooks omfattning är fortfarande ganska begränsad. Vi hade gärna sett att det utvidgades till en komplett PSA-lösning.

Om du letar efter ett alternativ till Teambook står du troligen inför en eller flera av följande utmaningar:

Begränsad omfattning utöver grundläggande resursplanering och visuell planering

Brist på integrerade funktioner som rapportering, tidrapportering eller avancerade arbetsflöden för projektledning.

Mobilupplevelse som gör det svårt att få en tydlig översikt när du är på språng

Uppdateringar och synkroniseringsproblem orsakar friktion med interna system eller verktyg från tredje part.

Priserna kan upplevas som höga för små team som behöver mer flexibilitet och färre begränsningar.

De 11 bästa alternativen till Teambook

Letar du efter ett resursplaneringsverktyg som går utöver enkel schemaläggning?

Vi har sammanställt de 11 bästa alternativen till Teambook som erbjuder större flexibilitet och mer avancerade resurshanteringsfunktioner.

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett AI-driven arbetshantering med flexibel schemaläggning, resursplanering och automatisering)

Till skillnad från Teambook, som enbart fokuserar på resursplanering, är ClickUp en allt-i-ett-plattform för HR-hantering som drivs av AI och kombinerar resurshantering, projektplanering och tidrapportering i en flexibel, helt anpassningsbar arbetsyta.

Som en konvergerad AI-arbetsplats är det verkligen den enda arbetsappen som HR-team behöver. Låt oss se hur det fungerar.

Visualisera teamets kapacitet med ClickUp Views

Balansera snabbt arbetsbelastningen genom att visualisera teamets kapacitet med ClickUp Workload och Timeline Views

För projektledare med begränsad bandbredd är den största utmaningen att förstå vem som gör vad och när. ClickUp löser detta med resursplaneringsverktyg som ClickUp Workload och ClickUp Timeline Views som visualiserar teamets kapacitet i realtid.

Anta att ditt designteam har fullt schema för den här veckan. ClickUps arbetsbelastningsvy använder enkla röd-gul-gröna indikatorer som hjälper dig att snabbt upptäcka överbelastningar.

Du kan gruppera efter ansvarig, justera tidslinjer direkt och zooma in för att se daglig tillgänglighet. Detta gör att du enkelt kan omfördela arbetet innan utbrändhet uppstår.

💡 Proffstips: För att ta din projekt- och individplanering till nästa nivå, prova ClickUp Calendar. Den schemalägger automatiskt din dag baserat på prioritet, möten och tillgänglighet – så att du aldrig behöver gissa vad du ska ta itu med härnäst. Den synkroniseras även med Google och Outlook så att allt finns på ett och samma ställe.

Tilldela roller och tillgänglighet med ClickUp Custom Fields

Filtrera teammedlemmar efter kompetens, roll eller tillgänglighet för att alltid tilldela rätt person med ClickUp Custom Fields

Behöver du tilldela projekt baserat på teamroller eller tillgänglighet? Det är där ClickUp Custom Fields kommer till sin rätt. Lägg till fält som avdelning, plats eller kompetens och filtrera resurser därefter.

📌 Exempel: Anta att du ska ta emot en ny företagskund nästa vecka. Du behöver någon från lösningsteamet som har arbetat med liknande konton, som inte redan är överbokad och som är tillgänglig från onsdag till fredag. Genom att filtrera anpassade fält som avdelning, kundtyp och tillgänglighet kan du omedelbart hitta rätt teammedlem.

Spåra timmar och håll dig inom budgeten med ClickUps tidsspårning

Spåra tid ned till uppgiftsnivå och flagga budgetöverskridningar innan de blir ett problem med ClickUp Time Tracking

För team som fakturerar per timme eller behöver revisionsspår är ClickUps Project Time Tracking och tidsuppskattningar precis vad du behöver. Uppskatta hur lång tid en uppgift bör ta, spåra faktisk tid och flagga överskridanden i tid. Och om ditt team använder verktyg som Harvest eller Toggl kan ClickUp integreras med dem också.

💡 Proffstips: ClickUp stöder även etiketter och anteckningar inom tidsposter, så att ditt team kan logga exakt vad de har arbetat med, ned till minsta detalj. Nu behöver du inte längre gissa vad ”3 timmar – Admin” egentligen betydde.

Använd ClickUp AI för att effektivisera alla dina arbetsprocesser.

ClickUp Brain för in avancerade AI-funktioner direkt i ditt arbetsflöde. Med ClickUp Brain kan du automatisera repetitiva uppgifter, generera innehåll, sammanfatta information och få omedelbara svar från din arbetsplats – allt på ett och samma ställe.

Det innebär att du spenderar mindre tid på att växla mellan olika verktyg och mer tid på att fokusera på det som är viktigt. AI-funktionerna hjälper till att effektivisera kommunikationen, öka produktiviteten och se till att du alltid har den information du behöver till hands. @nämn Brain i ClickUp Chat, Tasks, kommentarer eller någon annanstans, så får du fullständig kontext för ditt anslutna arbetsmiljö.

Analysera cirkeldiagram (och mer) från ClickUp Dashboards med hjälp av ClickUp Brain.

Skapa repeterbara processer med ClickUp-mallar

Att planera teamets scheman från grunden varje vecka kan vara utmattande. ClickUp erbjuder mallar för resursplanering som påskyndar repetitiva processer.

Om du till exempel vill veta vem som är tillgänglig, vem som är överbelastad och var dina kompetensluckor finns, ger ClickUps mall för resurshantering dig en översikt över din personal så att du kan:

Spåra medarbetarnas arbetsbelastning i olika projekt

Optimera resursfördelningen och undvik utbrändhet

Visualisera scheman och deadlines på ett och samma ställe

Få en gratis mall Hantera uppgifter och personer med begränsad bandbredd i snabba projekt med resurshanteringsmallen för personer från ClickUp.

Om du har svårt att se till att alla gör rätt saker vid rätt tidpunkt kan ClickUps mall för teamets schema hjälpa dig att anpassa teamets uppgifter efter den faktiska tillgängligheten i kalendern.

🎥 Här är en användbar video om kapacitetsplanering med ClickUp:

Minska administrativt arbete med ClickUp-integrationer

Synkronisera kalendrar, automatisera uppdateringar och håll dina favoritverktyg anslutna i ett arbetsutrymme med ClickUp Integrations

För team som redan hanterar kalendrar eller personalstyrka i externa verktyg kan du lita på ClickUp Integrations. Du kan synkronisera uppgifter med Google Kalender, ansluta till HR-programvara som Hubstaff, Time Doctor eller Zoho People via Zoho Flow och integrera med över 1 000 andra verktyg för att minska manuella uppdateringar mellan plattformar.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera teamets kapacitet med vyerna Arbetsbelastning och Tidslinje för att balansera arbetsbelastningen och hålla deadlines.

Tilldela roller och spåra tillgänglighet med hjälp av anpassade fält som avdelning, kompetens och plats.

Spåra fakturerbara timmar med inbyggd tidrapportering och tidsuppskattningar för korrekt rapportering.

Använd mallar för teamplanering, såsom mallen för resurshantering och mallen för teamplanering, för att effektivisera projektplaneringen.

Synkronisera uppgifter med Google Kalender, anslut till HR-programvara som Hubstaff, Time Doctor eller Zoho People via Zoho Flow och integrera med över 1 000 verktyg.

Begränsningar i ClickUp

Den omfattande funktionsuppsättningen kräver en inlärningskurva för nya användare.

Mobilappen saknar fullständig paritet med desktopversionen.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om ClickUp

Denna G2-recension lyfte fram:

Clickup erbjuder ett brett utbud av verktyg, från uppgiftshantering och tidrapportering till målsättning, vilket gör det till en anpassningsbar resurs för olika arbetsflöden och teamstorlekar. Tidrapporterna och anpassningsbara instrumentpaneler är särskilt användbara för att snabbt se uppgiftsframsteg och få en översikt över varje teammedlems dagliga framsteg.

Clickup erbjuder ett brett utbud av verktyg, från uppgiftshantering och tidrapportering till målsättning, vilket gör det till en anpassningsbar resurs för olika arbetsflöden och teamstorlekar. Tidrapporterna och anpassningsbara instrumentpaneler är särskilt användbara för att snabbt se uppgiftsförloppet och få en översikt över varje teammedlems dagliga framsteg.

💡 Bonus: Ta din resursplanering till nästa nivå med intelligent AI i en desktop-app: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och alla dina anslutna appar – samt på webben – efter mallar för resursplanering, scheman och fördelningsdokument.

Talk to Text för att ställa frågor, uppdatera resurstilldelningar eller hantera din planeringsprocess med rösten – handsfree, var du än befinner dig. Användför att ställa frågor, uppdatera resurstilldelningar eller hantera din planeringsprocess med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätt dussintals fristående AI-verktyg och utnyttja premiummodeller som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda företagsanpassad lösning som ger sammanhang och intelligens till din resurshantering. Prova ClickUp Brain MAX – AI-superappen som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Släng alla dina AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa dokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

2. Float (Bäst för live-översikt över resursanvändning, kapacitet och marginaler)

via Float

Floats verkliga styrka, som skiljer det från andra projektplaneringsverktyg, är att det går ett steg längre genom att visa liveinsikter som hjälper dig att förbli lönsam samtidigt som du hanterar kapaciteten.

Det är utvecklat för professionella serviceteam och ger projektledare tydlighet om resursallokering, kostnadspåverkan och teamutnyttjande utan att de behöver växla mellan ekonomispreadsheets och schemaläggningsverktyg.

Float bästa funktioner

Visa live-resursplaner med drag-and-drop-allokering

Matcha personer till arbete baserat på kompetens, roller och tillgänglighet.

Prognosera projektets påverkan på marginalerna med budget- och prisövervakning

Jämför planerade och faktiska timmar med inbyggd tidrapportering.

Spåra ledighet, semester och kapacitetsgränser för att undvika överbokning.

Flytande begränsningar

Färre inbyggda integrationer jämfört med mer omfattande projektledningsverktyg.

Anpassningsmöjligheterna för gränssnitt och rapportering är mer begränsade.

Det kan ta tid för nya användare att lära sig alla funktioner.

Flytande prissättning

Starter : 8,50 $/månad per användare

Pro : 14 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Flytande betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 1 600 recensioner)

Vad användarna säger om Float

I denna recension på Capterra står det:

Float ger oss en fantastisk plattform som hjälper oss att schemalägga och planera våra teamuppgifter utifrån våra tillgängliga resurser. Det gör att vi kan fördela uppgifter mellan oss och schemalägga tidsplaner för att hålla koll på tiden.

Float ger oss en fantastisk plattform som hjälper oss att schemalägga och planera våra teamuppgifter utifrån våra tillgängliga resurser. Det gör att vi kan fördela uppgifter mellan oss och schemalägga tidsplaner för att hålla koll på tiden.

📮 ClickUp Insight: De flesta kunskapsarbetare är fortfarande beroende av e-post och chatt för att hålla kontakten – men nästan 60 % av arbetsdagen går åt till att hoppa mellan olika verktyg och leta efter detaljer. ClickUp samlar allt ditt arbete, alla dina meddelanden och uppdateringar på ett och samma ställe, så att du kan spendera mindre tid på att växla mellan olika program och mer tid på att göra det som är viktigt. Med ClickUp Chat blir teamkommunikationen enkel tack vare realtidsmeddelanden, fildelning och samarbete direkt inbyggt i din arbetsyta.

3. Resource Guru (Bäst för användarvänlig schemaläggning med hantering av ledighet och konflikter)

via Resource Guru

När projektets tidsplan blir tight kan även en enda överbokad teammedlem störa hela processen. De flesta team har inte en tydlig, centraliserad överblick över vem som är tillgänglig och när, vilket gör att ombokningar i sista minuten och missade deadlines blir alltför vanliga.

Det är där Resource Guru kommer in. Det förenklar schemaläggningen med ett dra-och-släpp-gränssnitt, spårning av tillgänglighet i realtid och inbyggd hantering av ledighet och konflikter.

Resurs Guru bästa funktioner

Schemalägg personer, rum och utrustning i en delad kalender med dra-och-släpp-funktion.

Använd kollisionshantering för att automatiskt upptäcka och förhindra överbelastning.

Spåra semester, sjukfrånvaro och helgdagar med integrerad planering av ledighet.

Skicka dagliga schemaläggningsmejl för att hålla alla informerade och ansvariga.

Analysera utnyttjande, fakturerbara kontra icke-fakturerbara timmar och trender för ledighet.

Begränsningar för Resource Guru

Begränsade funktioner för uppgiftshantering och samarbete

Färre tredjepartsintegrationer jämfört med andra verktyg

Inga inbyggda kommunikations- eller fildelningsalternativ

Priser för Resource Guru

Grasshopper-plan : 5 USD/månad per användare

Blackbelt Plan : 8 $/månad per användare

Master Plan: 12 USD/månad per användare

Betyg och recensioner av Resource Guru

G2 : 4,6/5 (390+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 530 recensioner)

Vad användarna säger om Resource Guru

Denna G2-recension delade:

Resource Guru hjälper vårt team att samarbeta kring resursfördelning, vilket gör det enklare att hitta det bästa sättet att fördela arbetsbelastningen. Det erbjuder flexibilitet vid bokning av personal och ger bättre översikt över vår aktuella kapacitet, vilket hjälper oss att planera mer effektivt.

Resource Guru hjälper vårt team att samarbeta kring resursfördelning, vilket gör det enklare att hitta det bästa sättet att fördela arbetsbelastningen. Det erbjuder flexibilitet vid bokning av personal och ger bättre översikt över vår aktuella kapacitet, vilket hjälper oss att planera mer effektivt.

👀 Rolig fakta: Piratskepp hade ett demokratiskt resursystem. Byten och uppgifter delades upp enligt en strikt kod, där även kocken och kirurgen hade förutbestämda andelar.

4. Calendly (bäst för att automatisera kundschemaläggning och minska fram- och återkommande kommunikation)

via Calendy

Att boka ett möte kan snabbt förvandlas till ett e-postbaserat spel. Låt oss inte ens börja diskutera utmaningarna med att arbeta över team, tidszoner eller med upptagna kunder. Problemet är att ju längre tid det tar att schemalägga ett möte, desto större är risken att det misslyckas.

Calendly löser detta genom att låta dig dela en personlig schemaläggningslänk som visar din tillgänglighet i realtid. Oavsett om du hanterar upptäcktsamtal, intervjuer eller interna granskningar automatiserar Calendly bekräftelser, påminnelser och kalendersynkronisering.

Calendlys bästa funktioner

Dela personliga schemaläggningslänkar som uppdateras i realtid baserat på din tillgänglighet.

Automatisera påminnelser, uppföljningar och bekräftelser för att minska antalet uteblivna besök.

Erbjud rundabordssamtal, kollektiva möten eller enskilda möten med avancerad routing.

Integrera med verktyg som Google Kalender, Zoom, Salesforce, HubSpot och Marketo.

Samla in betalningar via Stripe eller PayPal innan du bekräftar bokningar.

Bädda in bokningssidor på webbplatser eller i e-postsignaturer för omedelbar åtkomst.

Begränsningar i Calendly

Avancerad routing och CRM-integrationer är endast tillgängliga i högre prisplaner.

Begränsade anpassningsmöjligheter för bokningssidans layout och varumärkesprofilering på lägre nivåer.

Inte idealiskt för komplexa användningsfall inom resurs- eller projektplanering.

Priser för Calendly

Gratis : Alltid gratis

Standard : 12 USD/månad per användare

Teams : 20 $/månad per användare

Enterprise: Från 15 000 USD/år

Calendly-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 2 390 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

Vad användarna säger om Calendly

Denna Capterra-recension innehöll:

Calendly var mitt förstahandsval när jag först behövde en schemaläggare; det är det första jag tänker på när jag ska rekommendera en schemaläggningsplattform. Det faktum att den kan integreras med andra programvaror gör den till allt du behöver.

Calendly var mitt förstahandsval när jag först behövde en schemaläggare; det är det första jag tänker på när jag ska rekommendera en schemaläggningsplattform. Det faktum att den kan integreras med andra programvaror gör den till allt du behöver.

📖 Läs också: Vanliga schemaläggningsproblem och hur man löser dem

🎥 Titta på: Hur man använder ClickUp för personalhantering för byråer

5. Teamwork (bäst för hantering av kundarbete med inbyggd fakturering och utnyttjandespårning)

via Teamwork

Att hantera kundprojekt innebär ofta att man måste växla mellan flera olika verktyg: ett för uppgifter, ett annat för tidrapportering och ett helt annat för kundfakturering. Denna fragmentering minskar produktiviteten och ökar risken för fel när lönsamheten står på spel.

Teamwork samlar allt detta under ett och samma tak. Denna kostnadsfria projektledningsprogramvara är särskilt utformad för byråer, konsultföretag och serviceteam och kombinerar projektledning, resursplanering och ekonomisk överskådlighet i en enda plattform.

Teamworks bästa funktioner

Spåra fakturerbara timmar, lönsamhet och resursutnyttjande på en och samma plattform.

Använd Workload Planner för att prognostisera kapacitet och fördela arbete på ett rättvist sätt.

Hantera all kundkommunikation, alla filer och godkännanden på ett centraliserat ställe.

Automatisera skapandet av uppgifter, uppdateringar och påminnelser med TeamworkAI.

Skapa anpassade instrumentpaneler och rapporter för budgetering, prestanda och tidrapportering.

Välj bland över 50 projektmallar för att komma igång direkt.

Begränsningar i teamarbetet

Inlärningskurvan kan vara brant för nya användare som inte är bekanta med PM-plattformar.

Gränssnittet kan kännas komplicerat eller överväldigande, med för många aktiverade funktioner.

Mobilappen saknar vissa funktioner jämfört med desktopversionen.

Priser för Teamwork

Gratis

Leverans: 13,99 $/månad per användare

Grow: 25,99 $/månad per användare

Skala: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Teamwork

G2 : 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Vad användarna säger om Teamwork

Denna G2-recension citerade:

Teamwork gör det enkelt för oss att dela arbetsbelastningen mellan kollegor med fullständig insyn i hur arbetet fortskrider. Uppgifter tilldelas, spåras och arkiveras på ett mycket enkelt sätt, vilket innebär att hela vårt team hela tiden har en överblick över helheten.

Teamwork gör det enkelt för oss att dela arbetsbelastningen mellan kollegor med fullständig insyn i hur arbetet fortskrider. Uppgifter tilldelas, spåras och arkiveras på ett mycket enkelt sätt, vilket innebär att hela vårt team hela tiden har en överblick över helheten.

📖 Läs också: Bästa alternativ och konkurrenter till Teamwork

👀 Rolig fakta: Innan mekaniska klockor fanns markerades ljus med intervaller för att representera tidsenheter. När ljuset brann ner visade det smältande vaxet hur tiden gick och signalerade när det var dags att be, vila eller återuppta arbetet.

6. Wrike (Bäst för skalning av tvärfunktionella projektteam)

via Wrike

Ett team använder kalkylblad, ett annat svär vid e-post och ett tredje går vilse i klisterlappar. När din organisation börjar växa, växer också kaoset.

Men med Wrike behöver du inte oroa dig. Denna programvara för resursplanering samlar alla i ett gemensamt arbetsutrymme med anpassningsbara arbetsflöden, inbyggd tidrapportering och kraftfull resursplanering. För distribuerade team hjälper Wrikes mappsystem till att organisera arbetet efter avdelning, kund eller program.

Wrikes bästa funktioner

Skapa anpassningsbara arbetsflöden med uppgiftsberoenden och automatisering av arbetsflöden

Använd dynamiska förfrågningsformulär för att ta emot arbete och vidarebefordra det till rätt team.

Visualisera arbetsbelastning och tillgänglighet över avdelningar med verktyg för resursplanering.

Spåra projektets hälsa, budget och prestanda med analyspaneler i realtid.

Växla mellan list-, tavla-, Gantt-, kalender- och tabellvyer.

Integrera med över 400 appar, inklusive Salesforce, Google Drive och Adobe Creative Cloud.

Wrike-begränsningar

Den initiala installationen och onboarding kan vara tidskrävande.

Vissa användare tycker att gränssnittet är rörigt eller mindre intuitivt.

Avancerade funktioner är låsta bakom högre prisnivåer.

Wrike-priser

Gratis

Team : 10 $/månad per användare

Företag : 25 USD/månad per användare

Enterprise : Anpassad prissättning

Pinnacle: Anpassad prissättning

Wrike-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2 800 recensioner)

Vad användarna säger om Wrike

Denna Capterra-recension lyfte fram:

Som någon som hanterar flera projekt med olika målgrupper, tidsplaner och behov har möjligheten att använda samma programvara och anpassa den efter kompetensnivån hos den grupp jag arbetar med varit oerhört hjälpsamt för att hålla ordning på saker och ting.

Som någon som hanterar flera projekt med olika målgrupper, tidsplaner och behov har möjligheten att använda samma programvara och anpassa den efter kompetensnivån hos den grupp jag arbetar med varit oerhört hjälpsamt för att hålla ordning på saker och ting.

📖 Läs också: Vi testade de bästa alternativen och konkurrenterna till Wrike

👀 Rolig fakta: Inom projektledning bildar ”omfattning”, ”tid” och ”budget” en triangel. Men som man brukar säga: ”Bra, snabbt, billigt – välj två.” Det kallas projektledningstriangeln.

7. Trello (bäst för enkel visuell uppgiftsuppföljning)

via Trello

Ibland är det inte arbetsbelastningen som bromsar dig, utan hur den är spridd. Ett team använder post-it-lappar, ett annat är begravt i e-posttrådar och du får sammanfoga allt bara för att hålla huvudet ovanför vattenytan.

Trello hjälper dig att förenkla allt detta. Med sina överskådliga tavlor och drag-och-släpp-kort kan du organisera uppgifter på ett sätt som verkligen fungerar för dig och ditt team. Oavsett om du planerar ett projekt eller bara håller koll på veckan, skapar det lugn och klarhet i vardagens kaos.

Trellos bästa funktioner

Använd dra-och-släpp-Kanban-tavlor för att hantera uppgiftsstatus och ägarskap.

Lägg till checklistor, förfallodatum, bilagor och kommentarer till enskilda kort.

Skapa delade teamtavlor för tvärfunktionell synlighet och samarbete.

Automatisera rutinmässiga arbetsflöden med Butler (Trellos inbyggda automatiseringsverktyg).

Integrera med Slack, Google Drive, Jira och mer via Power-Ups.

Anpassa vyer med kalender-, tidslinje- och tabellalternativ i betalda abonnemang.

Trellos begränsningar

Saknar inbyggd tidrapportering eller avancerade verktyg för resurshantering.

Kan kännas för lättviktigt för komplexa projekt eller projekt med flera team.

Viktiga funktioner som instrumentpaneler och tidslinjer är begränsade till betalda nivåer.

Priser för Trello

Gratis

Standard : 5 $/månad per användare

Premium : 10 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $+/månad per användare (uppskattning för 50 användare)

Trello-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

Vad användarna säger om Trello

Denna Capterra-recension avslöjade:

Trello fungerar perfekt och flexibelt för våra olika typer av projekt. Det gör det enkelt att organisera uppgifter och projekt i tavlor, listor och kort. Det gör det också enkelt för teamet att samarbeta i projekt.

Trello fungerar perfekt och flexibelt för våra olika typer av projekt. Det gör det enkelt att organisera uppgifter och projekt i tavlor, listor och kort. Det gör det också enkelt för teamet att samarbeta i projekt.

📖 Läs också: Bästa Trello-alternativ och konkurrenter

8. Deputy (Bäst för skiftplanering och personalhantering)

via Deputy

Med arbetsutbrändhet som nått en rekordhög nivå på 66 % bidrar kaotiska scheman och sista minuten-förändringar inte till att förbättra situationen. Särskilt för team i frontlinjen leder otydliga arbetstider och ständiga omplaneringar till frustration, frånvaro och högre personalomsättning.

Deputy återför struktur till skiftbaserat arbete. Det hjälper operativa team att hantera scheman, spåra tid och förenkla efterlevnaden. Oavsett om du driver en restaurang, ett callcenter eller en vårdklinik, håller det ditt team samordnat och motiverat.

Deputy bästa funktioner

Skapa scheman för anställda baserat på tillgänglighet, efterfrågan och kostnad.

Möjliggör byte av arbetspass och ledighetsansökningar i realtid via mobilappen.

Använd smarta aviseringar för att undvika övertid, konflikter och överträdelser av regler.

Spåra tid och närvaro med geolokalisering och ansiktsigenkänning.

Integrera med löne- och POS-system som ADP, Gusto och Square.

Begränsningar för Deputy

Inte avsett för projektledning eller långsiktig planering

Rapporteringen är gedigen, men inte lika anpassningsbar som hos vissa konkurrenter.

Priserna kan snabbt stiga för stora team med komplexa behov.

Deputy-priser

Schemaläggning : 4,50 $/månad per användare

Tid och närvaro : 4,50 $/månad per användare

Premium : 6 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

Deputy-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (490+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 700 recensioner)

Vad användarna säger om Deputy

Denna G2-recension noterade:

Jag har använt appen Deputy i mitt arbete, och den har gjort det mycket enklare att hålla koll på mina arbetspass. Jag älskar hur enkelt det är att stämpla in och ut, och att kunna se exakt hur länge jag har arbetat hjälper mig att hålla ordning. Appen samlar också alla mina scheman på ett ställe, så jag behöver aldrig oroa mig för att missa ett arbetspass.

Jag har använt appen Deputy i mitt arbete, och den har gjort det mycket enklare att hålla koll på mina arbetspass. Jag älskar hur enkelt det är att stämpla in och ut, och att kunna se exakt hur länge jag har arbetat hjälper mig att hålla ordning. Appen samlar också alla mina scheman på ett ställe, så jag behöver aldrig oroa mig för att missa ett arbetspass.

📖 Läs också: De bästa delade kalenderapparna för att effektivisera din schemaläggning

9. Clockify (Bäst för enkel tidrapportering för projekt och team)

via Clockify

Om du någonsin har kommit till slutet av veckan och tänkt: ”Var tog all tid vägen?” Du är inte ensam. Särskilt när man jonglerar med flera kunder eller uppgifter har många projektledare och team svårt att förstå var de lägger sin tid.

Det är där Clockify kommer in. Det är en ren och enkel tidrapporteringsprogramvara som ger dig insyn i hur ditt team arbetar. Med tydliga visuella rapporter och en intuitiv instrumentpanel kan du balansera arbetsbelastningen och säkerställa en effektiv användning av dina personalresurser.

Clockifys bästa funktioner

Spåra tid manuellt eller med automatiska timers för ett obegränsat antal projekt och användare.

Kategorisera tidsposter efter kund, uppgift eller tagg för detaljerad rapportering.

Använd inbyggda instrumentpaneler för att analysera tidsanvändning, fakturerbara respektive icke-fakturerbara timmar och teamaktivitet.

Skapa delbara tidsrapporter med företagets varumärke för kunder eller interna intressenter.

Integrera med över 80 verktyg som Asana, Trello, Google Kalender och Slack för kontextmedveten spårning.

Clockifys begränsningar

Saknar inbyggd resursplanering eller avancerad resurshantering

Anpassningsmöjligheterna för rapportering är begränsade i gratispaketet.

Användargränssnittet kan upplevas som alltför enkelt för team som hanterar komplexa projekthierarkier.

Priser för Clockify

Standard : 6,99 $/månad per användare

Pro : 9,99 $/månad per användare

Enterprise : 14,99 $/månad per användare

Cake.com-paket: 15,99 $/månad per användare

Clockify-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 200 recensioner)

Vad användarna säger om Clockify

Denna Capterra-recension delade:

Clockify har gjort det så enkelt att spåra min tidsanvändning och erbjuder välgrundade tidsinsikter som hjälper mig att hantera min tid mer effektivt.

Clockify har gjort det så enkelt att spåra min tidsanvändning och erbjuder välgrundade tidsinsikter som hjälper mig att hantera min tid mer effektivt.

📖 Läs också: Vad är en resurskalender inom projektledning?

10. Keka (Bäst för HR-centrerad resurs- och tidshantering)

via Keka

Att hålla reda på vem som är inne, vem som är ute, vem som är överbokad och vem som inte har lämnat in tidrapporter är ett dagligt pussel för HR- och driftschefer. Men du kan inte förvänta dig att allt ska gå smidigt när närvarodata finns i ett verktyg och löner i ett annat.

Keka löser detta genom att samla hela din personalhanteringsprocess i ett centraliserat system. Det har funktioner som automatisk närvarospårning, skiftplanering och personalanalys. I slutändan är det utformat för att minska administrativa omkostnader och hjälpa team att fokusera på det som är viktigast: människor.

Kekas bästa funktioner

Automatisera tids- och närvaroregistrering med biometri, GPS och mobil incheckning.

Synkronisera data om ledighet, arbetspass och närvaro direkt till lönehanteringen.

Använd projektens tidrapporter för att spåra arbetsinsatser och hantera resursutnyttjandet.

Ställ in och hantera OKR, prestationsutvärderingar och 360°-feedback från en enda instrumentpanel.

Stöd rekrytering, introduktion och medarbetarengagemang under ett och samma tak.

Keka-begränsningar

Begränsad flexibilitet när det gäller att anpassa löne- eller skiftpolicyer för komplexa organisationsbehov

En mobilapp kan kännas trög eller mindre funktionell jämfört med upplevelsen på en stationär dator.

Rapporteringspanelerna erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter om de inte exporteras till Excel.

Keka-priser

Grundläggande : Anpassad prissättning

Styrka : Anpassad prissättning

Tillväxt: Anpassad prissättning

Keka-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 1 520 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (85+ recensioner)

Vad användarna säger om Keka

Denna G2-recension noterade:

Keka erbjuder ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som förenklar HR-uppgifter som närvarokontroll, lönehantering och prestationshantering.

Keka erbjuder ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt som förenklar HR-uppgifter som närvarokontroll, lönehantering och prestationshantering.

👀 Rolig fakta: Walt Disney hade ett system för att flytta personal för sina team. I Disneylands tidiga dagar utformade han layouten så att teamen snabbt kunde omplaceras utan att störa gästerna.

11. Hub Planner (Bäst för avancerad resursplanering och översikt)

via Hub Planner

Enligt McKinsey lägger chefer över en hel dag varje vecka på icke-ledningsuppgifter och får mindre tid att fokusera på kärnverksamheten, såsom att leda och utveckla talanger.

Hub Planner hjälper dig att uppnå den balansen. Med inbyggda verktyg för schemaläggning, tidrapportering och kapacitetshantering får du den översikt du behöver för att kunna tilldela rätt personer till rätt arbetsuppgifter.

Det stöder hantering av tidrapporter, spårning av semester och ledighet, projektbudgetering, prognoser och anpassningsbara godkännandeprocesser. Detta gör det enkelt att balansera arbetsbelastningen, förhindra överbokningar och i slutändan säkerställa att varje projekt bemannas effektivt.

Hub Planners bästa funktioner

Stöd avancerad resursplanering med värmekartor, tillgänglighetsuppföljning och smarta gruppfilter.

Spåra faktisk tid jämfört med planerad tid med integrerade tidrapporter.

Möjliggör noggranna projektprognoser med hjälp av realtidsrapporter och anpassningsbara instrumentpaneler.

Optimera resursfördelningen med kompetensmatchning och rollbaserade filter.

Hantera projektbudgetar, interna kostnader och lönsamhet från en enda instrumentpanel.

Begränsningar för Hub Planner

Brantare inlärningskurva för nya användare som inte är bekanta med avancerade schemaläggningsverktyg.

Mindre flexibelt för agila team eller de som söker uppgiftsvyer i Kanban-stil.

Det kan vara dyrt för små team med mindre planeringsbehov.

Priser för Hub Planner

Plug & Play : 7 $/månad per användare (årspris)

Premium : 18 $/månad per användare (årspris)

Business Leader: 54 $/månad per användare (årspris)

Hub Planner-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Vad användarna säger om Hub Planner

Denna Capterra-recension innehöll:

Enkelt att planera projekt och följa upp under hela livscykeln. Rapporteringsstrukturen underlättar resursplanering och kostnadsberäkning för projekt. Rapporteringen underlättar också vecko- och månadsrapporteringen till ekonomiavdelningen.

Enkelt att planera projekt och följa upp under hela livscykeln. Rapporteringsstrukturen underlättar resursplanering och kostnadsberäkning för projekt. Rapporteringen underlättar också vecko- och månadsrapporteringen till ekonomiavdelningen.

Här är tre ytterligare alternativ till Teambook som överensstämmer med de verktyg som redan diskuterats och erbjuder kraftfulla funktioner för resursplanering:

Parallax : Erbjuder prognoser i realtid, kapacitetsplanering och samordning mellan försäljning och leverans.

Silverbucket : Utformat för projektdrivna organisationer med visuella tillgänglighetsdiagram och kompetensspårning.

Runn : Inkluderar finansiell prognostisering, arbetsbelastningsplanering och integration med Harvest och Clockify.

📖 Läs också: Verktyg för arbetsbelastningshantering som ökar produktiviteten

ClickUp och Clock Out – så enkelt är det

Du har sett alternativen. Vissa verktyg är utmärkta för schemaläggning, medan andra är bättre på att spåra tid. Några försöker göra lite av båda, men du måste fortfarande hoppa mellan flikar, verktyg och appar. Det är arbetsutbredning i praktiken, och det kostar organisationer miljontals kronor i förlorad produktivitet och effektivitet.

ClickUp samlar allt på ett ställe.

Det ger dig en tydlig plats att planera, tilldela och justera, oavsett om du hanterar ett snabbrörligt team eller håller koll på långsiktiga projekt. Och det är tillräckligt flexibelt för att passa hur ditt team faktiskt arbetar, inte tvärtom.

Om du känner att ditt nuvarande verktyg hindrar dig från att nå din fulla potential är det kanske dags att prova något som är skapat för verkligt teamarbete.

Är du redo att njuta av mycket enklare resursplanering? Registrera dig gratis på ClickUp!