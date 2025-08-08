Gratis mallar för kontraktstillägg för att enkelt uppdatera befintliga avtal

När affärer utvecklas bör även dina avtal göra det.

Muntliga överenskommelser? Riskabelt. Informella e-postmeddelanden? Ej verkställbara. Utan ett undertecknat tillägg fortsätter ditt företag att arbeta med föråldrade villkor, och det är en recept på konflikter.

Det är här en mall för avtalsbilaga kommer in i bilden.

Denna blogg utforskar gratis och anpassningsbara mallar som hjälper dig att med självförtroende ändra alla ursprungliga avtal med tydlighet, struktur och ömsesidigt samtycke.

🔍 Visste du att? Begreppet kontrakt har djupa rötter i historien, med bevis på formella avtal som finns i gamla rättssystem, såsom Hammurabis lag i Mesopotamien 🏛️✍️. Dessa tidiga former lade grunden för de komplexa avtalsramar som vi använder idag.

Vad är mallar för avtalsbilagor?

Ett kontraktstillägg är ett separat dokument som modifierar ett befintligt kontrakt utan att ersätta det. Det beskriver de specifika ändringarna, oavsett om det handlar om att justera leveransdatum, uppdatera klausuler eller lägga till nya bestämmelser.

Med en mall för kontraktstillägg kan du:

Ändra snabbt alla originalavtal

Beskriv och förtydliga villkoren tydligt

Se till att alla inblandade parter är överens.

Spara tid, arbete och kostnader för att anlita en jurist.

Skapa strukturerade, kompatibla dokument som känns officiella.

Att använda en mall för kontraktstillägg är i allmänhet idealiskt för affärsscenarier där nya villkor behöver läggas till eller skyldigheter ändras.

Istället för att skriva om hela avtalet kan du helt enkelt använda ett tilläggsformulär för att uppdatera avtalsvillkoren, infoga nya specifikationer och bekräfta samtycke med underskrifter från berörda parter – allt i enlighet med det ursprungliga avtalet.

De bästa mallarna för kontraktstillägg i korthet

Vad kännetecknar en bra mall för kontraktstillägg?

En väl utformad mall för avtalsbilagor hjälper dig att tydligt kommunicera specifika ändringar, säkerställer ömsesidigt samtycke och håller alla inblandade parter i linje med det ursprungliga avtalet.

Här är de viktigaste funktionerna som en idealisk avtalsmall bör innehålla:

Tydlig hänvisning till det ursprungliga avtalet : En bra mall bör ange det ursprungliga avtalsdatumet, titeln och de inblandade parterna för att förankra ändringarna på ett korrekt sätt.

Definierad omfattning av ändringar : Det bör identifiera och beskriva de specifika ändringar som tillägget modifierar, vare sig det gäller leveransdatum, bestämmelser eller avtalsvillkor.

Klausul om ikraftträdandedatum : En bra avtalsmall måste ange när ändringarna träder i kraft för att klargöra tidsfrister och undvika tvister.

Bekräftelse av ömsesidigt samtycke : Välj en lösning som tydligt anger att båda parter frivilligt samtycker till ändringarna och att det ursprungliga avtalet förblir i full kraft och verkan.

Signaturfält för alla parter : Det bör finnas utrymme för signaturer, datum, namn i tryckbokstäver och titlar för parterna för korrekt genomförande.

Valfri notarieavdelning : Välj en mall som innehåller en notarieavdelning om det behövs för att officiellt bekräfta ändringarna, beroende på lagar och jurisdiktion.

Strukturerad formatering: Dokumentet bör organiseras med tydliga rubriker och avsnitt för att underlätta granskning och förståelse.

Mallar för kontraktstillägg

Här är de bästa kostnadsfria och anpassningsbara avtalsmallarna som hjälper dig att se till att dina uppdateringar är tydliga, verkställbara och lätta att hantera, utan att du behöver börja om från början:

1. ClickUp-tillägg till avtalsmall

Hämta gratis mall Spåra, ändra och formalisera kontraktsändringar enkelt med ClickUp-tillägget till en kontraktsmall.

Med ClickUps mall för tillägg till avtal kan du ändra ett befintligt avtal utan att behöva skriva om det ursprungliga avtalet. De inbyggda funktionerna för uppgiftshantering, vyer och automatisering gör att du kan spåra avtalsändringar, organisera bestämmelser och samarbeta med berörda parter på ett och samma ställe.

Oavsett om du justerar ett leveransdatum, uppdaterar en klausul eller lägger till nya villkor, förenklar denna mall processen så att du kan förtydliga villkoren och se till att alla parter snabbt och juridiskt korrekt kommer överens.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Anpassa det efter specifika behov – oavsett om det gäller partnerskap, kundsamarbeten eller joint ventures.

Fastställ villkor för gemensamma initiativ, resursfördelning och kommunikationsprotokoll.

Samarbeta i realtid och dela ditt tilläggsdokument och dina ändringar med interna team och externa intressenter.

🔑 Perfekt för: HR-chefer, frilansare och företagare som ofta reviderar avtal eller behöver ett juridiskt bindande och spårbart sätt att uppdatera avtalsvillkor.

Trivia: Addendum är latin för något som ska läggas till. Det är det professionella sättet att säga P.S. i den juridiska världen!

2. Mall för granskning av ClickUp-avtal

Hämta gratis mall Granska, jämför och hantera avtal med självförtroende med ClickUps mall för avtalsgranskning.

ClickUps mall för kontraktsgranskning hjälper juridiska team, projektledare och intressenter att samarbeta kring kontraktsutvärdering samtidigt som de säkerställer att inga viktiga klausuler eller efterlevnadsfrågor förbises.

Mallen är perfekt för att effektivisera juridisk dokumentation och erbjuder ett centraliserat system för att spåra avtalsstatus, identifiera risker och tilldela uppföljningsåtgärder. Dess strukturerade layout och anpassningsbara vyer gör att du tryggt kan hantera avtalsgranskningar från start till signering, vilket sparar tid och minskar kostsamma fel.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Granska och spåra leverantörsavtal för att säkerställa tydliga leveranser, betalningsvillkor och servicenivåer.

Samla in synpunkter från juridik-, ekonomi- och driftsavdelningarna på ett och samma ställe för att effektivisera granskningar och godkännanden.

Låt projektets intressenter kommentera, föreslå ändringar och spåra ändringar i realtid, vilket underlättar samarbetet mellan team eller organisationer.

🔑 Perfekt för: Juridiska team, konsulter och projektledare som regelbundet hanterar komplexa avtalsgranskningar och behöver ett strukturerat, samarbetsinriktat system.

Behöver du mer ammunition? Möt ClickUp Brain MAX, en AI-driven desktop-kompanjon som samlar allt ditt arbete – dokument, chattar, uppgifter och mer – i ett enda sökbart utrymme. För kontraktsarbetsflöden innebär detta att du omedelbart kan hitta alla kontrakt, klausuler eller relaterade dokument i alla dina anslutna appar, vilket gör att allt hålls organiserat och lätt att spåra. Du behöver inte längre leta igenom mappar eller missa viktiga deadlines. Det som gör Brain MAX ännu mer kraftfullt är dess talk-to-text-funktion. Du kan helt enkelt tala in dina idéer eller viktiga avtalsvillkor, så registrerar Brain MAX dem åt dig – perfekt för brainstorming eller för att snabbt skissa upp villkor. Senare kan du granska och finslipa dina anteckningar till ett färdigt avtal. Med Brain MAX är det enklare än någonsin att hålla ordning och vara effektiv med avtal.

3. ClickUp-mall för avtalshantering

Hämta gratis mall Effektivisera avtalets livscykel med precision och efterlevnad med ClickUp-mallen för avtalshantering.

ClickUps mall för avtalshantering hjälper företag av alla storlekar att centralisera sina avtal, spåra framsteg och enkelt hantera förnyelser. Genom att organisera dokument och intressenter på ett och samma ställe säkerställer den att ingenting missas.

Mallen förenklar också samarbetet mellan avdelningar, ökar efterlevnaden och minskar risken för missade deadlines eller föråldrade avtal. Oavsett om du hanterar kundavtal eller leverantörskontrakt kan du enkelt övervaka allt från förfrågningar till förnyelser.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Utarbeta, granska och godkänn ändringar i varje steg och skapa organiserade kontraktsarbetsflöden.

Kategorisera och analysera avtal efter typ, avdelning och datum för undertecknande för enkel organisering.

Samarbeta effektivt med team genom att bjuda in medlemmar eller gäster att hantera avtal inom ClickUp Workspace.

🔑 Perfekt för: Juridiska team, inköpsavdelningar, nystartade företag och företag som hanterar leverantörs-, kund- eller interna avtal.

4. Mall för avtal från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa, hantera och spåra entreprenörsavtal effektivt med ClickUps mall för avtal.

ClickUps mall för avtal hjälper företag att skapa tydliga, juridiskt hållbara avtal när de arbetar med externa entreprenörer. Den förenklar beskrivningen av arbetsroller, leveranser, deadlines och betalningsvillkor, samtidigt som den skyddar båda parter från potentiella tvister.

Denna mall säkerställer ansvarsskyldighet och transparens i varje steg genom att förvandla avtalsupprättandet till ett effektivt arbetsflöde. Från att samla in uppgifter om entreprenören till att övervaka projektets milstolpar håller den allt organiserat i ett gemensamt arbetsutrymme.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Tilldela uppgifter till juridiska avdelningen, HR eller projektledare för att samla in information om entreprenörer, såsom kontaktuppgifter, skatte-ID och certifieringar.

Samarbeta i realtid med entreprenörer eller intressenter med hjälp av inbyggda kommentarer och delade dokument för att slutföra avtalsvillkoren.

Automatisera påminnelser och godkännandeprocesser för att effektivisera interna granskningar och hålla juridiska processer på rätt spår.

🔑 Perfekt för: Frilanschefer, HR-team, byråer eller juridiska avdelningar som samordnar med tredjepartsleverantörer eller oberoende entreprenörer.

🔍 Visste du att? I USA är muntliga avtal i vissa fall juridiskt bindande, men det är svårt att bevisa dem i domstol. Det är en juridisk huvudvärk som du inte vill ha. I sådana fall är ett skriftligt tillägg din bästa vän.

5. Mall för köpeavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Hantera inköpsvillkor, godkännanden och deadlines med ClickUps mall för inköpsavtal.

ClickUps mall för köpeavtal erbjuder en färdig struktur för att utforma, spåra och hantera köpeavtal.

Denna mall är utformad för att hjälpa företag av alla storlekar att förhandla fram bättre villkor, säkerställa efterlevnad av lagar och regler och effektivisera varje steg i avtalsprocessen. Från det första utkastet till de slutliga underskrifterna hanteras allt i ett organiserat flöde för maximal effektivitet och trygghet.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla alla detaljer i köpeavtalet på ett ställe med Docs, så att alla berörda parter har tillgång till den senaste versionen.

Tilldela ansvar till juridik-, ekonomi- och inköpsteamen för att samla in information om köpare/säljare, betalningsvillkor och artikelbeskrivningar.

Effektivisera arbetsflödena för dokumentgranskning med uppgiftsfördelning, förfallodatum och kommentarbaserat samarbete.

🔑 Perfekt för: Inköpsteam, företagare, juridiska avdelningar och driftschefer som hanterar rutinmässiga eller högvärdiga inköp inom branscher som tillverkning, IT eller detaljhandel.

6. Mall för partnerskapsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Definiera villkor och spåra ansvar med ClickUps mall för partnerskapsavtal.

ClickUps mall för partnerskapsavtal hjälper företag att utforma tydliga, professionella avtal för strategiska allianser, joint ventures eller aktiebaserade partnerskap. Den är utformad för att minska missförstånd och bekräfta att alla partners förstår sina rättigheter, skyldigheter och bidrag från början.

Med den här mallen kan team samarbeta i realtid, anpassa villkor och följa framstegen med hjälp av ClickUps dynamiska vyer.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Definiera syftet och omfattningen av ditt partnerskap i ett delat ClickUp Docs-dokument så att alla är överens från början.

Samarbeta i realtid med kommentarer, bifogade filer och partnertaggar för feedback.

Få automatiska aviseringar om uppdateringar av uppgifter, dokumentgranskningar eller förfrågningar om synpunkter från intressenter.

🔑 Perfekt för: Företagare, juridiska team eller nystartade företag som bildar formella partnerskap, särskilt inom konsultverksamhet, teknik eller joint ventures.

7. Mall för avtal om projektledningstjänster från ClickUp

Hämta gratis mall Fastställ tydliga förväntningar och tidsplaner med ClickUps mall för projektledningsavtal.

ClickUps mall för projektledningsavtal definierar tydligt och överskådligt projektets omfattning, ansvarsområden, leveranser, tidsplaner och betalningsvillkor. Den är särskilt värdefull för projektledare som måste formalisera avtal snabbt samtidigt som de upprätthåller professionalism och tydlighet.

Mallen förenklar upprättandet av avtal och säkerställer att tjänsteleverantörer och kunder är överens från början. Detta minskar missförstånd och lägger grunden för ett framgångsrikt projekt.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Definiera omfattning, leveranser och tidsplaner för att fastställa tydliga förväntningar på projektet redan från början.

Automatisera aviseringar och uppdateringar så att alla håller sig uppdaterade under avtalets livslängd.

Spara alla versioner, revideringar och bilagor till avtalet på ett och samma ställe för enkel hantering.

🔑 Perfekt för: Projektledare, byråer och konsulter som hanterar kunder och deras relevanta projekt med definierade omfattningar och deadlines.

🚨 ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som rör arbetet, som ClickUp, samlas din projektledning, dina meddelanden, e-postmeddelanden och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

8. Mall för konsultavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Skapa säkra, detaljerade konsultavtal med ClickUps mall för konsultavtal.

ClickUp-mallen för konsultavtal förenklar upprättandet av ett juridiskt korrekt avtal genom att tillhandahålla en organiserad arbetsyta för att dokumentera omfattning, betalning, sekretess och mer.

Med den här mallen kan du effektivisera kommunikationen med kunderna och ställa in förväntningarna tidigt. Oavsett om du tar in en ny kund eller startar ett engångsprojekt hjälper den här mallen för konsultavtal dig att skydda ditt arbete och din verksamhet.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Definiera omfattningen av konsulttjänsterna för att säkerställa att båda parter har tydliga förväntningar.

Ange betalningsvillkor och betalningsplaner för att undvika oklarheter om ersättning.

Inför sekretessklausuler för att skydda känslig affärsinformation.

🔑 Perfekt för: Oberoende konsulter, marknadsföringsbyråer, affärscoacher och juridiska eller finansiella rådgivare som ingår kundavtal.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Brain för att effektivisera dina konsultavtal genom att ställa in påminnelser för leveranser, betalningsmilstolpar och godkännanden. Utnyttja samarbetsdokument för att samla in feedback från kunder och samla all kommunikation på ett ställe. På så sätt missar du aldrig en deadline, håller dina kunder informerade och effektiviserar hela ditt konsultarbete för maximal effektivitet och professionalism.

9. Mall för arbetsavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Samordna ditt team och öka ansvarstagandet med ClickUps mall för arbetsavtal.

ClickUps mall för arbetsavtal hjälper team att definiera roller, fastställa förväntningar och bygga ömsesidigt förtroende. Den ger struktur åt projekten och säkerställer att alla teammedlemmar är samordnade och ansvarstagande från dag ett.

Med inbyggda ClickUp-funktioner låter den här mallen dig kartlägga alla aspekter av ditt arbetsavtal – från uppdragsbeskrivningar till prestationsutvärderingar.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Sätt upp effektiva deadlines genom att skapa uppgifter med förfallodatum, så att projektfaserna slutförs i tid.

Kom överens om metoder för konfliktlösning för att hantera meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt.

Granska och uppdatera avtal regelbundet för att anpassa dem till teamets förändrade behov och dynamik.

🔑 Perfekt för: Agila team, projektledare eller start-up-team som behöver samordning och ansvarsskyldighet, vilket är avgörande för framgång.

10. ClickUp-mall för hyresavtal i Texas

Hämta gratis mall Förenkla uthyrning i Texas med ClickUps mall för kommersiellt hyresavtal.

ClickUp Lease Agreement Texas Template förenklar uthyrningsprocessen för hyresvärdar och fastighetsförvaltare i Texas. Den erbjuder en centraliserad, lättanvänd arbetsyta för att utarbeta, hantera och lagra juridiskt bindande hyresdokument som skyddar både hyresvärdens och hyresgästens rättigheter.

Denna mall ger fullständig översikt och kontroll över hyresvillkor, tidsplaner, hyresgästuppgifter och kommunikation. Den är utformad för att hjälpa dig att vara professionell, organiserad och följa hyreslagstiftningen i Texas – oavsett om du förvaltar en enda fastighet eller flera enheter.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Samla in viktig information om hyresgästerna för att föra detaljerade register över varje hyresgäst och fastighet.

Ange hyresbelopp, förfallodatum och godkända betalningsmetoder för ökad transparens.

Dokumentera juridiska upplysningar och efterlevnad av delstaten Texas lagar för att säkerställa giltigheten.

🔑 Perfekt för: Fastighetsförvaltare, fastighetsmäklare eller hyresvärdar i Texas som söker en effektiv process för att upprätta och hantera kommersiella hyresavtal.

11. Mall för ClickUp-tjänsteavtal

Hämta gratis mall Definiera förväntningar på tjänster och förenkla kundavtal med ClickUp-mallen för tjänsteavtal.

Har du svårt att skapa tydliga serviceavtal som skyddar både dig och dina kunder? ClickUp-mallen för serviceavtal förenklar processen med inbyggda avsnitt om omfattning, betalningsvillkor och tidsplaner för att minska missförstånd och säkerställa samstämmighet.

Denna mall förenklar samarbete och granskning samtidigt som den ger dig alla verktyg du behöver för att hantera avtal från skapande till undertecknande. Med den kan du tryggt skapa professionella tjänsteavtal som håller dina projekt på rätt spår och dina kunder informerade.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Inkludera sekretessklausuler för att skydda känslig information som delas under uppdraget.

Beskriv ansvar och skyldigheter för både tjänsteleverantören och kunden.

Dokumentera metoder för tvistlösning för att hantera konflikter på ett effektivt och professionellt sätt.

🔑 Perfekt för: Frilansare, byråer och tjänstebaserade företag som behöver tydliga avtal för att definiera omfattning, tidsplaner och betalningsvillkor med kunder.

12. Mall för hyresavtal från ClickUp

Hämta gratis mall Förenkla fastighetsförvaltningen med anpassningsbara avtal med hjälp av ClickUps mall för hyresavtal.

ClickUps mall för hyreskontrakt är utformad för hyresvärdar som vill effektivisera hyresprocessen. Den hjälper dig att upprätta, hantera och lagra juridiskt bindande hyresavtal som klargör förväntningar, skyddar dina rättigheter och minskar risken för tvister.

Denna mall förenklar upprättandet av avtal genom att inkludera viktiga juridiska element som hyresinformation, regler och villkor för tillgång till fastigheten.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Ange hyresvillkor och hyrestid för att tydligt definiera hyresperiodens längd och villkor.

Fastställ riktlinjer för förnyelse eller uppsägning av hyresavtal för att undvika missförstånd när avtalet löper ut.

Dokumentera juridiska upplysningar och efterlevnadskrav för att säkerställa att avtalet är giltigt och verkställbart.

🔑 Perfekt för: Oberoende hyresvärdar, fastighetsförvaltare och fastighetsmäklare som behöver en pålitlig, repeterbar process för att hantera bostads- eller kommersiella hyresavtal med hyresgäster.

👋🏾 Låt ClickUps Autopilot Agents ta hand om det tidskrävande arbetet med avtalshantering. Dessa AI-drivna agenter håller dina avtalsflöden på rätt spår genom att automatiskt skicka påminnelser om att underteckna, uppmana dig att uppdatera avtal med tillägg och schemalägga regelbundna granskningar för efterlevnad. Se hur. 👇🏼

13. Mall för kontraktstillägg från PandaDoc

via PandaDoc

Mallen för kontraktstillägg från PandaDoc förenklar modifieringen av befintliga avtal mellan två eller flera parter. Mallen säkerställer att alla ändringar dokumenteras tydligt, erkänns juridiskt och är lätta att spåra.

Denna tilläggsmall är ett effektivt sätt att hantera ändringar utan att behöva skriva om hela avtalet. Den erbjuder ett enhetligt format för att revidera projektvillkor, uppdatera servicevillkor eller förlänga tidsfrister, vilket säkerställer smidig efterlevnad av lagar och regler.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Anpassa genom att infoga uppgifter om parterna, avtalsreferenser och ändringsspecifikationer med hjälp av redigerbara platshållare.

Dokumentera ändringar med hjälp av bilagorna A och B för att beskriva tidigare och uppdaterade bestämmelser.

Bevara de ursprungliga avtalsvillkoren genom att ange att alla icke-ändrade avsnitt förblir i full kraft.

🔑 Perfekt för: Juridiska team, avtalsansvariga, frilansare och företagare som behöver ändra avtal samtidigt som de behåller rättsligt skydd och tydlighet.

14. Mall för kontraktstillägg från Juro

via Juro

Juros mall för kontraktstillägg hjälper företag att ändra befintliga avtal, särskilt när det gäller ansvar och dataskydd. Den säkerställer att uppdateringarna är tydliga, verkställbara och efterlevs utan att det ursprungliga kontraktet blir ogiltigt.

Denna mall hjälper organisationer att hantera avtalsändringar samtidigt som de följer dataskyddslagar som GDPR och CCPA, vilket gör den idealisk för juridisk precision och samarbetssituationer.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Klargör ansvarsområden genom att definiera roller för kontrollanter och behandlare av data.

Begränsa risken med omfattande ansvarsbestämmelser, inklusive begränsningar och undantag.

Effektivisera efterlevnaden av GDPR/CCPA-anpassade sekretessrutiner och lagringspolicyer.

🔑 Perfekt för: Juridiska team, SaaS-leverantörer, fintech-företag, hälso- och sjukvårdsföretag eller andra B2B-organisationer som hanterar känslig information och behöver justera villkoren efter undertecknandet samtidigt som de uppfyller gällande regler.

15. Mall för kontraktstillägg från Business in a Box

via Business in a Box

Med Business in a Box-mallen för kontraktstillägg kan företag ändra befintliga avtal på ett tydligt och juridiskt korrekt sätt utan att behöva skriva om hela kontraktet.

Det är idealiskt för att uppdatera villkor som deadlines, priser eller ansvarsområden samtidigt som det ursprungliga avtalet bevaras. Denna mall förenklar ändringsprocessen och säkerställer att ändringarna registreras tydligt och erkänns juridiskt.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Anpassa enkelt med fält att fylla i för namn, datum och specifika ändringsvillkor.

Bevara strukturen genom att hänvisa till det ursprungliga avtalet utan att ändra klausuler som inte påverkas.

Säkerställ juridisk tydlighet med avsnitt om ändringar, oförändrade villkor och definierad terminologi.

🔑 Perfekt för: Frilansare, småföretagare, juridiska team, konsulter eller leverantörer som behöver ett snabbt och pålitligt sätt att justera avtal om omfattning, betalning eller leveranser i samförstånd.

16. Mall för tillägg till anställningsavtal från eSign

via eSign

Behöver du uppdatera ett anställningsavtal utan att börja om från början? Med mallen för tillägg till anställningsavtal med e-signatur kan du enkelt ändra lön, ansvarsområden eller villkor utan att ändra det ursprungliga avtalet.

Perfekt för HR-proffs, garanterar tydliga, verkställbara uppdateringar med juridiskt bindande språk, vilket förenklar ändringar vid befordringar, policyuppdateringar eller omstruktureringar.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Fyll i smidigt med avsedda utrymmen för arbetsgivar- och anställdsuppgifter, datum och underskrifter.

Ange ändringarna i detalj i en särskild textruta för att beskriva specifika ändringar i avtalet.

Säkerställ juridisk giltighet med signaturrader för båda parter för att bekräfta ömsesidigt avtal.

🔑 Perfekt för: HR-avdelningar, nystartade företag, företagsledare och frilansande kunder som behöver formella justeringar av arbetsroller, ersättning eller anställningsvillkor.

17. Mall för tillägg till köpeavtal från PDF Filler

via PDF Filler

PDF Filler-mallen för tillägg till köpeavtal möjliggör juridiskt bindande uppdateringar av villkoren för fastighetstransaktioner efter att det ursprungliga avtalet har undertecknats, vilket säkerställer tydlighet mellan köpare och säljare under justeringar.

Mallen är välstrukturerad och lätt att fylla i och hjälper fastighetsmäklare och kunder att undvika förvirring, minska risker och upprätthålla fullständig efterlevnad av statliga och juridiska standarder vid kontraktsändringar.

🌟 Varför du kommer att älska den här mallen

Ändra köpvillkoren direkt med ett stort avsnitt där du kan skriva in föreslagna ändringar i avtalet.

Ange vilken part som är inblandad genom att markera om det är köparen eller säljaren som föreslår ändringen.

Registrera tidpunkten med särskilda fält för datum och tid för varje parts underskrift och godkännande.

🔑 Perfekt för: Fastighetsmäklare, mäklare, bostadsköpare och fastighetsförsäljare som hanterar förändringar under pågående processer vid försäljning av bostads- eller kommersiella fastigheter, såsom slutdatum, reparationsavtal eller prisuppdateringar.

Slut av alla affärer med självförtroende med ClickUp!

Att skapa formella men icke-rättsligt bindande avtal är viktigt för att fastställa tydliga förväntningar i partnerskap, samarbeten och joint ventures. Dessa dokument hjälper till att undvika missförstånd, definiera ansvar och bygga förtroende, utan de juridiska komplexiteterna i ett kontrakt.

ClickUp, appen för allt som rör arbete, hjälper yrkesverksamma, företagare och team att hålla sig uppdaterade med kraftfulla verktyg som dokument, uppgifter, automatiseringar och inbyggda samarbetsfunktioner. Du kan beskriva villkor, tilldela ansvar, spåra framsteg och upprätthålla transparens – allt på ett och samma ställe.

Med ClickUp blir dina informella avtal strukturerade, genomförbara planer som stärker relationerna mellan byrån och kunden samt affärsresultaten.

✅ Registrera dig för ClickUp idag.

Vanliga frågor

Hur skriver man ett kontraktstillägg?

För att skriva ett tillägg till avtalet, börja med att tydligt beteckna dokumentet som ett ”tillägg” till det ursprungliga avtalet och hänvisa till det ursprungliga avtalet med dess titel och datum. Ange de berörda parterna och de avsnitt eller villkor som ändras eller läggs till. Ange tydligt de nya villkoren, ändringarna eller tilläggen med hjälp av numrerade punkter eller punktlistor för tydlighetens skull. Båda parter bör granska tillägget, underteckna och datera det och se till att det bifogas eller förvaras tillsammans med det ursprungliga avtalet. Denna process bidrar till att säkerställa att alla ändringar är juridiskt giltiga och lätta att hänvisa till i framtiden.

Vad är ett exempel på ett tillägg?

Ett exempel på ett tillägg kan vara ett dokument som lägger till en ny betalningsplan till ett befintligt serviceavtal. Om två företag har ett avtal om månatliga tjänster men vill ändra betalningsvillkoren kan de till exempel skapa ett tillägg med följande lydelse: ”Från och med den 15 augusti 2025 ersätts betalningsplanen i avsnitt 3 i det ursprungliga avtalet med följande: betalningar ska göras den 1:a varje månad via banköverföring.” Båda parter undertecknar och daterar detta tillägg, vilket gör det till en officiell del av avtalet.

Hur skriver man ett tillägg till ett avtal?

Att skriva ett tillägg till ett avtal innebär att man skapar ett dokument som tydligt anger att det är ett ”tillägg” till det ursprungliga avtalet, med hänvisning till det ursprungliga avtalets titel och datum. Ange vilka klausuler eller avsnitt som ändras och beskriv de nya villkoren eller korrigeringarna i detalj. Använd ett tydligt språk för att undvika förvirring. Båda parter ska underteckna och datera tillägget, som ska bifogas det ursprungliga avtalet. Detta säkerställer att tillägget är juridiskt bindande och lätt att hitta vid behov.

Vad är ett allmänt tillägg till ett avtal?

Ett allmänt tillägg till ett avtal är ett kompletterande dokument som lägger till, förtydligar eller ändrar villkoren i det ursprungliga avtalet utan att ersätta hela avtalet. Det kan användas för en rad olika ändringar, till exempel förlängning av tidsfrister, uppdatering av betalningsvillkor eller tillägg av nya klausuler. Det allmänna tillägget ska hänvisa till det ursprungliga avtalet, specificera ändringarna och undertecknas av alla berörda parter. Det blir juridiskt bindande när det har undertecknats och anses vara en del av det ursprungliga avtalet.