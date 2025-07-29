De 10 bästa Amplenote-alternativen för anteckningar, uppgifter och produktivitet

Letar du efter alternativ till Amplenote för att dina anteckningar förtjänar extra stil, eller för att du bara önskar att de kunde göra... mer? Vi förstår.

Amplenote är utmärkt för att hantera uppgifter, sammankopplade anteckningar och idéer på ett och samma ställe, men det är inte alla som gillar den digitala lösningen. Kanske vill du ha något smidigare, enklare eller inte riktigt så... Amplenote-aktigt.

Oavsett om du är en produktivitetsmästare, minimalist eller bullet journal-entusiast som gått över till digitala lösningar finns det en anteckningsapp där ute som är som gjord för dig.

I denna sammanställning utforskar vi de bästa Amplenote-alternativen som kommer att stjäla din organisatörs hjärta – eller åtminstone din bokmärkesflik. Låt oss dyka in!

Vad är Amplenote?

Amplenote kombinerar en anteckningsapp och uppgiftshantering i ett, så att du kan skapa bakåtlänkar, bädda in att göra-listor direkt i dina anteckningar och synkronisera grundläggande kalenderhändelser. Ändå tycker många användare att det inte passar in i deras arbetsflöde så smidigt som de hade hoppats.

På Reddit berömmer användarna dess flexibilitet, men medger att det tar några veckor – ibland månader – att verkligen få ut det mesta av det, så de letar efter alternativ till Amplenote. Det kan kännas begränsande för dem som föredrar icke-linjärt tänkande – de som föredrar brainstorming, mind mapping eller att fritt koppla samman abstrakta idéer.

Varför välja alternativ till Amplenote?

Om du någonsin har känt dig hindrad av Amplenotes inställningar eller önskat dig en mer polerad produkt, här är de viktigaste skälen att utforska alternativ till Amplenote:

Begränsat samarbete i realtid : Amplenote saknar smidig redigering för flera användare, vilket försvårar teamarbetet.

Saknade eller grundläggande AI-funktioner : Verktyg för att sammanfatta, organisera eller skriva med AI är antingen minimala eller saknas helt.

Rigid kalender- och anteckningsstruktur : Begränsade vyer, mallar och anpassningsmöjligheter kan bromsa dig.

Svagare integrationer med tredjepartsverktyg : om du hanterar komplexa projekt som involverar tidslinjer, teamsamarbete eller tvärfunktionella överlämningar kan du behöva hoppa mellan Amplenote och andra verktyg för att fylla luckorna, till exempel : om du hanterar komplexa projekt som involverar tidslinjer, teamsamarbete eller tvärfunktionella överlämningar kan du behöva hoppa mellan Amplenote och andra verktyg för att fylla luckorna, till exempel projektledningsprogramvara.

Brant inlärningskurva : Amplenote är kraftfullt, men det kräver tid och ansträngning att konfigurera och använda fullt ut.

Föråldrat gränssnitt: Användargränssnittet kan kännas klumpigt när du hanterar långa anteckningar eller stora, komplexa uppgiftslistor i ditt Amplenote-konto. Vissa Reddit-användare tycker att mobilappen behöver finslipas och att kalendervyn inte ger en fullständig bild.

Med det sagt, låt oss utforska några Amplenote-alternativ med robusta funktioner som hjälper dig att övervinna dessa utmaningar.

👀 Visste du att? Anteckningar har varit en viktig del av mänsklighetens historia. De gamla grekerna utvecklade hypomnema, som är en personlig anteckning om viktiga ämnen. Översatt till engelska betyder detta grekiska ord påminnelse, anteckning, offentlig handling, kommentar, anekdotisk anteckning, utkast och kopia.

Amplenote-alternativ i korthet

I den här listan hittar du ett verktyg som passar dina arbetsflöden eller anteckningsbehov:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp AI-anteckningsprogram som automatiserar anteckningar under möten, dokument för snabba anteckningar, färgkodade etiketter, röst-till-text för transkribering av röstmemon. Team som behöver en AI-driven allt-i-ett-arbetsplats för uppgifter, anteckningar och projekt Gratis plan för alltid; anpassningar tillgängliga för företag Microsoft OneNote Fri form, indelade anteckningsböcker, stöd för stylus, integration med Microsoft 365 Visuella anteckningsverktyg i Microsoft-ekosystemet Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 9,99 $/månad. Google Keep Kunskapsarbetare och forskare behöver integritet och en länkbaserad arbetsyta. Tillfälliga användare som behöver en enkel, snabb anteckningsfunktion och snabba påminnelser Gratis plan tillgänglig Apple Notes iCloud-synkronisering, mappar och taggar, dokumentskanner, Face ID/Touch ID-låsning Minimalistisk anteckning på Apple-enheter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 0,99 $/månad. Obsidian Markdown-anteckningar, dubbelriktade länkar, grafvy, lokal lagring, Canvas-läge Användarna vill ha sökbara anteckningar och uppgiftsuppföljning på alla enheter. Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 5 $/månad per användare. Evernote Web Clipper, OCR-sökning, AI-redigering och -sökning, inbyggda uppgifter, offlineåtkomst Användare som vill ha sökbara anteckningar och uppgiftspårning på olika enheter Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 14,99 $/månad. Tana AI-röstinmatning, Supertags, strukturerade anteckningar, anpassade flöden, transkriptioner AI-först-användare som behöver strukturerade, sökbara anteckningssystem Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 10 $/månad. Nimbus Note (FuseBase) Arbetsytor, AI-agenter, databaser i anteckningar, skärmdumpar, kundportaler Team som behöver strukturerat samarbete och dokumentation med varumärkesprofilering Anpassade priser tillgängliga Workflowy Oändlig kapsling, hopfällbara konturer, kanban-vy, speglade objekt Outliners och minimalister som organiserar i listor Gratis plan tillgänglig; betalda planer börjar på 8,99 $/månad. Supernotes Notkortformat, bakåtlänkar, samarbete, 2D/3D-grafvisningar Studenter och tänkare som behöver atomär, visuell anteckningshantering Gratis plan tillgänglig; anpassade priser

De bästa Amplenote-alternativen att använda

Låt oss ta en titt på de bästa alternativen som gör samma sak som Amplenote – plus några saker som Amplenote inte gör – och vi börjar med vår interna favorit.

1. ClickUp (Bästa AI-drivna allt-i-ett-arbetsyta för produktivitet)

Låt AI registrera dina konversationer med ClickUp AI Notetaker och omvandla dem till uppgifter och åtgärder.

ClickUp är en allt-i-ett-app för arbete och ett övertygande alternativ till Amplenote. Om du vill skala upp från personlig produktivitet till teamsamarbete, uppgiftshantering, automatiska påminnelser och AI-anteckningar är ClickUp din hjälte.

Låt AI ta dina anteckningar när du är på språng

ClickUps AI Notetaker transkriberar och sammanfattar automatiskt alla dina virtuella möten åt dig. Du kan omvandla dessa anteckningar till praktiska uppgifter som kan spåras var som helst och när som helst.

Transkribera och automatisera mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker

Den här videon ger dig en förhandsvisning av hur du kan använda AI för mötesprotokoll:

Gör noggranna anteckningar och sammanfattningar med Brain

ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain, kan exportera röstanteckningar och skapa sammanfattningar av dina forskningsanteckningar. Här är varför Brain utmärker sig som en programvara för mötesprotokoll:

Automatisk transkribering och sammanfattning av möten

Sök efter dina uppgifter eller anteckningar i Brain

Genererar dispositioner, åtgärdspunkter eller sammanfattningar från grova anteckningar

Brainstorma idéer med hjälp av flera LLM:er, inklusive ChatGPT, Claude, Gemini och mer.

Ställ frågor om möten och få svar på några sekunder med ClickUp Brain.

Njut av AI-driven röstdiktering som transkriberar OCH redigerar dina anteckningar med ClickUp Talk to Text.

Låt dina idéer flöda fritt när du dikterar dina anteckningar och spridda idéer i ClickUp Talk to Text. Programvaran spelar in din röst, eliminerar och korrigerar eventuella verbala misstag, och eftersom den är en del av ClickUp-ekosystemet kan du be den att skapa uppgifter från dina röstanteckningar, tilldela teammedlemmar och mycket mer!

Du kan välja mellan upp till 40 språk för att spela in dina anteckningar!

Fånga idéer, dela instruktioner och få saker gjorda fyra gånger snabbare med ClickUp Talk to Text.

💡 Bonus: Om du vill: Sök direkt i ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint och ALLA dina anslutna appar + webben efter dina anteckningar, filer och e-böcker.

Använd Talk to Text för att fråga, diktera och styra ditt arbete med rösten – handsfree, var du än befinner dig.

Ersätter dussintals fristående AI-verktyg som ChatGPT, Claude och Gemini med en enda, kontextuell AI-lösning. Prova ClickUp Brain MAX – en AI-baserad desktop-kompanjon som verkligen förstår dig, eftersom den känner till ditt arbete. Sluta med alla olika AI-verktyg, använd din röst för att få jobbet gjort, skapa policydokument, tilldela uppgifter till teammedlemmar och mycket mer.

Du kan också slänga din fysiska anteckningsbok och istället skriva ner dina tankar klockan två på natten i ClickUp Notepad, så synkroniseras de smidigt med dina uppgifter, projekt och dokument.

Strukturera och agera på dina idéer med Docs och Tasks

ClickUp Docs är omfattande, samarbetsinriktade miniwikis där mötesanteckningar, idéer och planer samlas tillsammans med uppgifter. Till skillnad från de isolerade sidorna i traditionella anteckningsappar kan du bädda in uppgifter direkt i ClickUp Docs, tagga teammedlemmar och skapa projektspecifikationer som kan omsättas i handling direkt.

Skriv och organisera transkriptioner med realtidsredigering och uppgiftsintegration i ClickUp Docs.

Med ClickUps uppgifter kan du hantera små till stora projekt på ett och samma ställe. Du kan tilldela, prioritera, ställa in beroenden och visa dem i list-, tavel-, Gantt- och kalendervyer för total flexibilitet.

Skapa, tilldela och spåra uppgifter med prioriteringar, deadlines och beroenden med ClickUp Tasks.

Det bästa är att ClickUps påminnelser synkroniseras med dina uppgifter och din kalender. De hjälper dig att hålla koll på deadlines, uppföljningar eller engångsuppgifter. De är användbara när du skriver ner idéer i dokument men behöver agera senare.

Har vi berättat att ClickUp är ett gratis AI-verktyg för möten? ClickUp gör allt, från att skriva anteckningar till att genomföra projekt smidigt, samtidigt som det erbjuder robust analys, enkel anteckning och iögonfallande visualiseringar – allt med avancerade AI-funktioner.

ClickUps bästa funktioner:

Aktivera åtgärder automatiskt med med ClickUp Automations för att skapa, tilldela eller uppdatera uppgifter när ett nytt transkript eller mötesanteckningar hamnar i ditt arbetsområde.

Förbättra mötesprotokoll med med anpassade uppgiftstaggar – lägg till kontext som mötestyp, kundnamn eller prioritet för att hålla allt organiserat och spårbart.

Lägg in kontextrika utdrag i ClickUp Assign Comments för att tilldela uppgifter direkt från transkriptioner och ge en precis referens utan att dela hela dokument.

Begränsningar för ClickUp:

Brantare inlärningskurva för nya användare på grund av det omfattande funktionsbiblioteket

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2 : 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En G2-recension säger:

ClickUp är ett av de verktyg som växer på dig... Istället för att jonglera med tio olika appar... samlar ClickUp allt på ett ställe.

ClickUp är ett av de verktyg som växer på dig... Istället för att jonglera med tio olika appar... samlar ClickUp allt på ett ställe.

2. Microsoft OneNote (bäst för visuella anteckningar)

via Microsoft OneNote

För alla som redan använder Microsofts programpaket är Microsoft OneNote ett naturligt alternativ till Amplenote. Det ingår i Office 365 och integreras smidigt med Word, Excel, Outlook och övriga program, så att dina anteckningar finns tillgängliga tillsammans med de verktyg du använder varje dag.

I stället för att förändra hur du tar anteckningar bygger OneNote på välbekanta koncept: anteckningsböcker uppdelade i avsnitt och sidor som du kan ordna hur du vill. Du får en tydlig hierarki utan att känna dig begränsad av rigida mallar.

Det som utmärker OneNote är dess flexibilitet när det gäller inmatning. Du kan skriva fritt, skriva för hand eller lägga in filer och växla mellan metoderna på samma sida. Om du har en pekskärm eller en stylus förvandlas arbetsytan till ett utrymme där du kan skissa diagram eller kommentera bilder med bara några få tryckningar. Denna anpassningsförmåga gör det enkelt att fånga upp idéer i vilket format du än behöver.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Organisera ditt innehåll på fria sidor med stöd för ritningar, bilder, listor och handskrivna anteckningar.

Använd Microsoft Copilot för att generera idéer, dispositioner eller sammanfattningar direkt i dina anteckningar.

Synkronisera anteckningar mellan enheter och få åtkomst till dem offline med smidig Microsoft 365-molnstöd.

Begränsningar i Microsoft OneNote

AI-funktioner är endast tillgängliga när de är integrerade med Microsoft Copilot.

Priser för Microsoft OneNote

Gratis med begränsade funktioner.

Ingår i Microsoft 365-prenumerationer (från 9,99 $/månad för privatpersoner)

Betyg och recensioner av Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (över 1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om OneNote?

En recensent på Capterra skriver:

Mångsidighet – den här programvaran begränsar kreativiteten minimalt och hjälper dig att förverkliga din önskade visuella layout. Delningen av anteckningsböcker har varit banbrytande, eftersom det har gett mig mycket trovärdighet och uppskattning från mina kollegor.

Mångsidighet – den här programvaran begränsar kreativiteten minimalt och hjälper dig att förverkliga din önskade visuella layout. Delningen av anteckningsböcker har varit banbrytande, eftersom det har gett mig mycket trovärdighet och uppskattning från mina kollegor.

👀 Visste du att? Fem av de mest populära metoderna för anteckningar är: Cornell-metoden , som delar upp dina anteckningar i olika fack , som delar upp dina anteckningar i olika fack

Mindmapping , där du börjar med en central idé i mitten av sidan och sedan grenar ut med underidéer, kategorier och kopplingar som ett träd. , där du börjar med en central idé i mitten av sidan och sedan grenar ut med underidéer, kategorier och kopplingar som ett träd.

Zettelkasten , där dina anteckningar kopplas samman via länkar och taggar, vilket skapar ett växande nätverk av kunskap. , där dina anteckningar kopplas samman via länkar och taggar, vilket skapar ett växande nätverk av kunskap.

Outline-metoden , en klassisk hierarkisk struktur, som ett , en klassisk hierarkisk struktur, som ett släktträd för idéer

Kartläggningsmetoden , där du delar upp sidan i kolumner för olika kategorier och fyller i raderna allteftersom du samlar in information. , där du delar upp sidan i kolumner för olika kategorier och fyller i raderna allteftersom du samlar in information.

3. Google Keep (bäst för snabba anteckningar och enkla påminnelser)

via Google Keep

Med Google Keep kan du spara anteckningar, listor, foton och ljudklipp och ordna dem på en flexibel digital tavla. Du kan dela din att göra-lista eller inköpslista med familjen och se när saker bockas av i realtid, utan extra meddelanden fram och tillbaka.

Funktionen för röstmemo gör det också snabbare att spela in: spela in ett snabbt ljudmemo när du är på språng och konvertera det sedan till text senare för att enkelt kunna referera till det.

Keep har dock svårt med mer avancerade arbetsflöden. Trots sin potential är det fortfarande inte kopplat till Google Tasks och Kalender, så du går miste om en enhetlig, allt-i-ett-upplevelse.

Google Keeps bästa funktioner

Spela in röstmemon som automatiskt transkriberas till sökbar text

Organisera anteckningar med hjälp av etiketter och färgkoder

Skapa samarbetsanteckningar i realtid som du kan dela med vänner eller familj

Fäst anteckningar på din enhets startskärm och håll koll på prioriterade uppgifter.

Begränsningar i Google Keep

Har inte kapacitet att hantera komplexa anteckningar.

Priser för Google Keep

Gratis med ett Google-konto upp till 15 GB lagringsutrymme

Betyg och recensioner för Google Keep

G2 : 4,2/5 (över 700 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Keep?

En Reddit-användare delar med sig:

Keep är snabbt och pålitligt, och det som det gör gör det mycket bra... Det är ett utmärkt verktyg för att samla in information och hantera inkorgen, bra för checklistor av typen ärenden, och sökningen är mycket snabb. Men det förvandlas lätt till en anteckningskyrkogård, och komplexa anteckningar med radbrytningar och indrag ser förskräckliga ut i kortformat.

Keep är snabbt och pålitligt, och det som det gör gör det mycket bra... Det är ett utmärkt verktyg för att samla in information och hantera inkorgen, bra för checklistor av typen ärenden, och sökningen är mycket snabb. Men det förvandlas lätt till en anteckningskyrkogård, och komplexa anteckningar med radbrytningar och indrag ser förskräckliga ut i kortformat.

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda (57 %) slösar tid på att söka igenom interna dokument eller företagets kunskapsbas för att hitta arbetsrelaterad information. Och när de inte hittar det? 1 av 6 tar till personliga lösningar – de letar igenom gamla e-postmeddelanden, anteckningar eller skärmdumpar bara för att pussla ihop informationen.

📚 Läs mer: Bästa alternativ till Google Keep

4. Apple Notes (bäst för minimalistisk anteckning på olika enheter)

Apple Notes erbjuder en ren och enkel anteckningsupplevelse som synkroniseras sömlöst mellan alla Apple-enheter. För alla som investerat i Apples ekosystem är det det självklara valet bland Amplenote-alternativen för icke-linjärt tänkande.

Att starta Notes på en Mac är lika enkelt som att klicka på en ikon i hörnet, och innehåll som kopierats från en iPhone blir omedelbart tillgängligt på skrivbordet. Du kan lagra text, bilder, länkar, PDF-filer, kartor och till och med skisser, allt organiserat i mappar och sökbart på ett ögonblick.

Den inbyggda dokumentskannern omvandlar papperssidor till PDF-filer utan att du behöver extra appar. Dessutom visas handskrivna eller Apple Pencil-skisser tillsammans med skrivna anteckningar. Avancerad formatering – att flytta textblock, komplex indragning eller layoutjusteringar – är dock begränsad. Du hittar iOS-användare som letar efter mer kraftfulla verktyg för uppgiftshantering.

Apple Notes bästa funktioner

Synkronisera anteckningar mellan Apple-enheter med iCloud, inklusive text, bilder och checklistor.

Lägg till ett extra lager av sekretess för känsliga anteckningar med Face ID, Touch ID eller ett lösenord.

Organisera anteckningar i mappar och undermappar och använd taggar för snabb filtrering.

Fördefinierade Apple Notes-mallar för att upprätthålla konsekvens mellan dina anteckningar, uppgifter och projekt

Begränsningar i Apple Notes

Fungerar endast med Apple-produkter.

Priser för Apple Notes

Gratis med iCloud (5 GB ingår); mer lagringsutrymme finns tillgängligt via betalda iCloud+-abonnemang.

Betyg och recensioner av Apple Notes

Apple App Store: 4,6/5 (över 20 000 betyg)

Vad säger verkliga användare om Apple Notes?

En Reddit-användare delar med sig:

Perfekt för snabba, handskrivna eller röstanteckningar. Synkroniseringen går snabbt på Apple-hårdvara, men är besvärlig att komma åt från Windows. Webversionen loggar ut mig hela tiden.

Perfekt för snabba, handskrivna eller röstanteckningar. Synkroniseringen går snabbt på Apple-hårdvara, men är besvärlig att komma åt från Windows. Webversionen loggar ut mig hela tiden.

👀 Visste du att? Två forskare vid Princeton University och University of California, Los Angeles, har upptäckt att det är effektivare att skriva anteckningar för hand än att skriva dem på datorn när det gäller förståelse och minnesförmåga.

5. Obsidian (bäst för att koppla samman komplexa idéer med total äganderätt till data)

via Obsidian

Obsidian är användbart när du hanterar ett stort personligt arkiv – tänk på hundratals eller till och med tusentals enskilda anteckningar, bland andra Amplenote-alternativ. Denna anteckningsapp möjliggör sammanlänkning och äkta dubbelriktade kopplingar, så att varje idé, projekt eller referens kan kopplas samman.

Tänk dig att du spårar flera marknadsföringskampanjer för samma produkt. Med Obsidian länkas alla relaterade anteckningar till varandra, och den inbyggda grafvyn visar omedelbart kluster och förbisedda samband.

Obsidian fokuserar dock på djupgående, individuell utforskning snarare än teamsamarbete. Det är visserligen användbart att organisera dina anteckningar som ett personligt kunskapsnätverk, men det går inte att kommentera eller redigera i realtid.

Om ditt arbetsflöde är beroende av att skicka ut information eller uppgifter – tilldela åtgärder, samla in feedback eller synkronisera med andra appar – kan Obsidians minimalistiska design kännas begränsande. Det fungerar bra som en ensam sandlåda för idéer, men det räcker inte när du behöver en helt integrerad, teamorienterad arbetsplats.

Obsidians bästa funktioner

Dubbelriktad länkning och visuell grafvy för att bygga ett nätverk av sammankopplade tankar som din egen personliga wiki.

Canvas-läge för att organisera idéer rumsligt – perfekt för brainstorming, kartläggning eller visuellt tänkande.

Publicera anteckningar som en kunskapsbas eller wiki med anpassade domäner och SEO-anpassad design.

Obsidians begränsningar

Synkronisering mellan enheter kräver ett betalt tillägg, och samarbetsfunktionerna är begränsade om du inte använder workarounds.

Obsidian-priser

Gratis för personligt bruk

Synkronisering: 5 $/månad per användare

Publicera: 10 $/månad per webbplats

Kommersiell licens: 50 $/användare/år

Obsidian-betyg och recensioner

Google Play : 4,3 (över 12 000 recensioner)

Apple Store: 4,5 (över 2 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Obsidian

En Reddit-användare delar med sig:

Obsidian ger mig ett rent skrivutrymme som hjälper mig att tänka bättre – men många av extrafunktionerna som grafvy, bakåtlänkar och Smart Connections-plugin känns överreklamerade. Jag använder mestadels den lokala grafen och en enkel mappstruktur.

Obsidian ger mig ett rent skrivutrymme som hjälper mig att tänka bättre – men många av extrafunktionerna som grafvy, bakåtlänkar och Smart Connections-plugin känns överreklamerade. Jag använder mestadels den lokala grafen och en enkel mappstruktur.

👀 Visste du att? Roam Research är ett anteckningsverktyg som är särskilt utformat för icke-linjärt tänkande. Till skillnad från traditionella anteckningsappar som organiserar information i mappar eller statiska dokument, använder Roam en grafbaserad modell som efterliknar hur din hjärna fungerar genom att skapa kopplingar mellan idéer. Obsidian erbjuder många av samma kärnfunktioner i ett mer flexibelt, integritetsvänligt och offline-vänligt paket.

6. Evernote (bäst för synkronisering mellan enheter och webbklipp)

via Evernote

Evernote gör dina anteckningar, dokument och webbklipp lättillgängliga på alla enheter. Dess OCR-drivna sökfunktion hittar till och med text inuti bilder och PDF-filer, så att du aldrig behöver leta igenom filer. Med Web Clipper kan du spara artiklar, kodsnuttar eller recept direkt i en organiserad anteckningsbok.

Med AI Search och AI Edit går Evernote bortom lagring och blir en verklig produktivitetspartner – som visar viktig information, rensar upp utkast och ger dig nya idéer när du behöver inspiration.

Du kan länka den till ClickUp, Google Kalender, Slack eller Teams, så att mötesanteckningar och påminnelser smidigt överförs till dina favoritverktyg. Om du undrar hur du ska hålla koll på dina uppgifter kan Evernotes uppgiftsfunktion hjälpa dig. Du kan dela upp projekt i mindre uppgifter, tilldela ansvar och följa framstegen – allt inom appen.

Evernotes bästa funktioner

Klipp ut hela webbsidor eller artiklar med Web Clipper och spara dem i specifika anteckningsböcker med taggar.

Använd AI-driven sökning för att hitta innehåll i anteckningar, dokument, PDF-filer och till och med bildtext (OCR).

Transkribera ljudanteckningar till sökbar text, vilket gör det användbart för möten och idéer på språng.

Evernotes begränsningar

Den grundläggande (gratis) nivån begränsar dig nu till endast 50 anteckningar och en anteckningsbok, som endast kan synkroniseras med en enhet.

Priser för Evernote

Gratis : Grundläggande funktioner

Personligt : 14,99 $/månad

Professional : 17,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Vad verkliga användare säger om Evernote

En G2-användare berättar:

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto: anteckningar, utklipp från webbplatser, pdf-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”email to Inbox” är särskilt användbara för mig.

Jag kan spara nästan vad som helst på mitt Evernote-konto: anteckningar, utklipp från webbplatser, pdf-filer, bilder. Funktionerna Web Clipper och ”email to Inbox” är särskilt användbara för mig.

🧠 Kul fakta: På 1830-talet lärde sig Charles Dickens stenografi för att bli parlamentsreporter, en erfarenhet som han lånade till sin karaktär David Copperfield.

📚 Läs mer: De bästa alternativen till Evernote för anteckningar

7. Tana (bästa AI-baserade arbetsytan för strukturerat tänkande)

via Tana

Tana kombinerar traditionella anteckningar med AI och röstinmatning för att hjälpa dig att snabbt fånga upp och organisera idéer. Det är utvecklat för användare som vill att deras anteckningar ska omvandlas till uppgifter, projekt eller strukturerade data utan manuell formatering.

Om du utforskar hur du kan använda AI för vardagliga uppgifter gör Tana det till en naturlig upplevelse. Med bara några tangenttryckningar eller ett snabbt röstmemo kan du förvandla flyktiga tankar till strukturerade, genomförbara uppgifter.

Dess strukturförst-strategi förvandlar varje anteckning till ett dynamiskt objekt som kan länkas, taggas och sökas. Oavsett om du är offline eller spelar in röstmemon på språng, syftar Tana till att minska friktionen mellan att samla in och agera på information.

Tanas bästa funktioner

Omvandla anteckningar till strukturerade objekt som uppgifter, möten eller OKR med hjälp av Supertags, så att de blir filtrerbara, sökbara och spårbara.

Transkribera röstmemon automatiskt till dagordningspunkter, idéer eller anteckningar med hjälp av inbyggd AI-bearbetning.

Använd anpassade flöden för att visa viktiga saker som kommande möten, delegerade uppgifter eller mål, utan att behöva tagga eller organisera något manuellt.

Tanas begränsningar

Det kan vara svårt att exportera innehåll från Tana, eftersom det finns begränsade inbyggda alternativ för att enkelt flytta data från plattformen.

Tana-priser:

Gratisplan: Tillgänglig med grundläggande funktioner

Betalda abonnemang: Plus : 10 $/månad Pro : 18 $/månad

Plus : 10 $/månad

Pro: 18 $/månad

Plus : 10 $/månad

Pro: 18 $/månad

Tana-betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Tana?

En Reddit-användare delar med sig:

Jag valde Tana eftersom det är så enkelt att visa information på så många olika sätt – listor, kort, flikar, kalender, sidomeny – utan att behöva någon teknisk kunskap. Med det sagt saknar jag följande saker från Obsidian: lokal åtkomst, det allestädes närvarande Markdown-formatet, enkelhet och användning av säkerhetskopior.

Jag valde Tana eftersom det är så enkelt att visa information på så många olika sätt – listor, kort, flikar, kalender, sidomeny – utan att behöva någon teknisk kunskap. Med det sagt saknar jag följande saker från Obsidian: lokal åtkomst, det allestädes närvarande Markdown-formatet, enkelhet och användning av säkerhetskopior.

8. Nimbus Note (nu FuseBase; bäst för strukturerat teamsamarbete)

via FuseBase

Nimbus Note (nu FuseBase) är en plattformsoberoende programvara för dokumentsamarbete. Medan produktivitetsentusiaster använder Amplenote för att hantera personliga arbetsflöden är FuseBase en B2B-centrerad arbetsplattform för små team, kunder och partners.

Det gör det möjligt för team och individer att hantera anteckningar, uppgifter och projekt på ett och samma ställe. Det erbjuder anteckningar i flera format, databasliknande organisation och inbyggda verktyg för skärmdumpning. Detta alternativ till Amplenote kombinerar kraften i anteckningar, kunskapsbaser, AI-agenter och klientportaler under ett och samma tak.

Nimbus Notes bästa funktioner

Skapa separata arbetsytor för olika team, kunder eller projekt, var och en med olika åtkomstnivåer.

Fånga hela webbsidor, bilder eller skärminspelningar med den inbyggda Nimbus Clipper och kommentera dem i anteckningar.

Lägg till databaser, kalkylblad och uppgiftslistor direkt i anteckningar för att skapa en dynamisk intern wiki eller kundportal.

Begränsningar i Nimbus Note

Användare har rapporterat inloggningsproblem och inkonsekvent app-support mellan olika plattformar.

Priser för Nimbus Note

Anpassade priser

Betyg och recensioner av Nimbus Note

G2 : 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Nimbus Note?

En recension på Google Play -anteckningar:

Det är ett fantastiskt program som kan sopa banan med bloatware som är förklädd till en anteckningsapp! (ingen poäng för att gissa) Utvecklarna är tillräckligt lyhörda om du stöter på några problem! Dess estetiska utseende är den största attraktionen, men det är också fullspäckat med funktioner! Lycka till hela teamet på Fuse Base (det verkar som om de har bytt namn från Nimbus).

Det är ett fantastiskt program som kan sopa banan med bloatware som är förklädd till en anteckningsapp! (ingen poäng för att gissa) Utvecklarna är tillräckligt lyhörda om du stöter på några problem! Dess estetiska utseende är den största attraktionen, men det är också fullspäckat med funktioner! Lycka till hela teamet på Fuse Base (det verkar som om de har bytt namn från Nimbus).

9. Workflowy (bäst för minimalistisk disposition och oändlig nestning)

via Workflowy

WorkFlowy omvandlar dina anteckningar och uppgifter till hierarkiska listor, så att du kan zooma ut för att få en helhetsbild eller dyka in i detaljerna med ett enda klick.

Dess hopfällbara översiktsformat känns som att bläddra igenom trådade kommentarer, så att du bara kan expandera de ämnen du behöver. När du vill ha en visuell bild av framstegen omvandlar Workflowys inbyggda Kanban-tavla alla listor till kolumner. Du kan flytta uppgifter från ”idé” till ”klar” utan att lämna din översikt.

Workflowys bästa funktioner

Låter dig spegla objekt mellan olika platser, så att alla ändringar som görs på en plats automatiskt uppdateras i alla länkade instanser.

Stöder kanban-tavlor i alla listor för att visuellt hantera projekt utan att lämna din översikt.

Möjliggör inbäddning av rich media som YouTube-videor och tweets direkt i anteckningar för mer kontextrik planering.

Workflowy-begränsning

Formateringsalternativen är begränsade, utan stöd för tabeller, minimala formateringsmöjligheter och allt innehåll lagras i en enda fil, vilket kan kännas begränsande för användare som föredrar en mer strukturerad anteckningsorganisation.

Priser för Workflowy

Gratis plan

Pro: 8,99 $/månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (15+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Workflowy?

En Reddit-användare skriver:

Workflowy är ett utmärkt verktyg för att skapa översikter och jag organiserar en stor del av mitt liv med det. Det är enkelt, snabbt, tangentbordsvänligt och fungerar överallt. Jag tror att många sökte efter det eftersom de använde tidigare verktyg för att skapa översikter (som More, GrandView, Ecco osv.) och ville ha ett webbaserat verktyg.

Workflowy är ett utmärkt verktyg för att skapa översikter och jag organiserar en stor del av mitt liv med det. Det är enkelt, snabbt, tangentbordsvänligt och fungerar överallt. Jag tror att många sökte efter det eftersom de använde tidigare verktyg för att skapa översikter (som More, GrandView, Ecco osv.) och ville ha ett webbaserat verktyg.

10. Supernotes (bäst för kortbaserad kunskapshantering)

via Supernotes

Supernotes använder en unik metod baserad på anteckningskort som hjälper dig att snabbare fånga upp, organisera och samarbeta kring idéer.

Istället för långa sidor eller dokument omvandlas varje tanke till ett kort anteckningskort – komplett med taggar, bakåtlänkar, matematiska ekvationer, bilder och tabeller.

Med visuella grafiska vyer, hierarkiska strukturer och samarbete i realtid känns Supernotes mer som en kunskapskarta än ett linjärt anteckningsverktyg. Det är fördelaktigt för studenter, forskare och Zettelkasten-fans som vill ha atomiska anteckningar som de kan flytta runt och länka djupt.

Supernotes bästa funktioner

Notkortformatet låter dig dela upp idéer i små, delbara bitar med stöd för ekvationer, tabeller och rikt innehåll.

Grafisk vy för att visualisera kopplingar mellan anteckningar i 2D och 3D

Samarbete i realtid utan att andra behöver ha ett Supernotes-konto

Supernotes begränsningar

Begränsad gratisversion efter de första 100 anteckningskorten. Du måste rekommendera vänner eller uppgradera för att kunna fortsätta använda den utan begränsningar.

Priser för Supernotes

Gratis plan: 100 anteckningskort

Anpassade priser

Supernotes betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (45+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Supernotes?

En Reddit-användare skriver:

Supernotes verkar fantastiskt – ett av de bästa användargränssnitten som finns, högt integrerat, plattformsoberoende, och anteckningskortet är ett coolt sätt att organisera informationsdumpning.

Supernotes verkar fantastiskt – ett av de bästa användargränssnitten som finns, högt integrerat, plattformsoberoende, och anteckningskortet är ett coolt sätt att organisera informationsdumpning.

Dina anteckningar, ditt system med ClickUp – det perfekta alternativet till Amplenote

Anteckningar är inte något som passar alla. Vissa av oss trivs med dispositioner. Andra behöver kort, diagram eller AI-påminnelser.

Amplenote fungerar för vissa. Men om du fortfarande håller på att forma ditt system erbjuder dessa alternativ flexibla grunder som du verkligen kan göra till dina egna.

ClickUp erbjuder en modulär arbetsyta som anpassar sig efter din stil, oavsett om du tänker i uppgifter, tidslinjer eller dokument. Med ClickUp Docs kan du skriva anteckningar, länka uppgifter inline, samarbeta i realtid och omsätta idéer i handling utan att byta verktyg.

ClickUp Brain och AI Notetaker hjälper dig att snabbt sammanfatta, transkribera och skapa anteckningar. Med anpassade vyer, automatiseringar och behörigheter blir ClickUp mer än bara en anteckningsapp. Det är ett kontrollcenter för projektledning och hantering av uppgifter.

Prova detta #1 Amplenote-alternativ nu.