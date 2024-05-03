Hur man använder Cornells anteckningsmetod (med mallar!)

I hetta av en brainstorming-session, ett intensivt möte eller en snabb föreläsning kan det kännas som att försöka fånga rök att läsa, förstå och behålla viktiga detaljer.

En anteckningsstrategi som hjälper dig att förstå och behålla information kan vara din räddning. En sådan metod är Cornells anteckningssystem, ett beprövat system som lovar ökad tydlighet, reflektion och organisation.

Denna anteckningsmetod utvecklades på 1950-talet av professor Walter Pauk vid Cornell University och delar upp dina anteckningar i nyckelpunkter, fördjupningar och sammanfattningar.

Denna artikel fokuserar på och guidar dig genom dess unika tillvägagångssätt innan den utforskar hur du kan anpassa den med hjälp av förinställda mallar och digitala verktyg.

Vad är Cornells anteckningsmetod?

Cornell-metoden för anteckningar är ett effektivt och systematiskt sätt att fånga upp, organisera och sammanfatta viktiga detaljer från möten eller andra informationssessioner med dina egna ord.

Denna metod utvecklades ursprungligen för universitetsstudenter, men kan användas i alla personliga eller professionella sammanhang där anteckningar behövs för att registrera och återkalla viktig information.

Denna anteckningsteknik är enkel och effektiv. Den går ut på att dela upp materialet eller anteckningarna i tre delar: en huvuddel för att skriva ner idéer och observationer, en kolumn till vänster för ledtrådar eller särskilt intressanta punkter och en nedre del för att sammanfatta de viktigaste punkterna.

Denna struktur erbjuder flera fördelar:

Sammanfattning : Den hjälper dig att destillera viktig information till nyckelpunkter och koncisa sammanfattningar, vilket gör dina anteckningar lätta att gå igenom.

Åtgärder : Du kan enkelt identifiera viktiga uppgifter eller åtgärder, vilket förbättrar ansvarstagandet.

Logisk organisation: Genom att visuellt dela upp informationen i olika sektioner kan du snabbt hitta relevant data.

Oavsett om du deltar i brainstorming-sessioner, workshops eller bara går på föreläsningar har Cornells system bevisat sitt värde i årtionden. Så hur börjar du?

Hur man antecknar med hjälp av Cornells anteckningsmetod

Öka din förståelse och behåll informationen bättre med hjälp av Cornells anteckningsmetod. Här är en steg-för-steg-guide om hur du använder denna metod för optimal produktivitet:

1. Dela upp din anteckningsbok

Dela upp ditt papper eller din digitala anteckningsbok i tre sektioner. Du kommer att ha två kolumner som kallas "anteckningskolumn" och "cue-kolumn" på höger respektive vänster sida. Den nedre sektionen kommer att vara en rad.

2. Tilldela information till varje avsnitt

I den högra kolumnen, "anteckningskolumnen", skriver du ner huvudidéer, viktiga punkter eller frågor som dyker upp under möten eller brainstorming-sessioner.

Under ett planeringsmöte för en marknadsföringskampanj kan du till exempel anteckna viktiga milstolpar eller potentiella utmaningar i detta avsnitt.

Den vänstra kolumnen, kallad "Cue Column", innehåller nyckelord eller frågor som fungerar som påminnelser för att gå igenom dina anteckningar vid ett senare tillfälle.

Med hjälp av exemplet med marknadsföringskampanjen kan ledtrådar vara frågor som "Vilken är vår målgrupp?" eller nyckelord som "strategi för sociala medier".

Använd slutligen den nedre delen för att sammanfatta varje sida med anteckningar kortfattat. Detta utrymme är perfekt för att fånga kärnan i dina anteckningar, till exempel en övergripande sammanfattning av nyckelbegrepp i marknadsföringsplanen.

3. Förstå hur denna layout främjar förståelsen

Denna systematiska indelning hjälper dig att aktivt engagera dig i dina anteckningar under genomgången. "Cue Column" (ledtrådskolumnen) hjälper dig att minnas detaljer som noterats i den större sektionen, vilket förstärker minnesförmågan.

Sammanfattningen längst ner förstärker huvudidéerna och skapar en enkel referenspunkt när du går igenom dina anteckningar igen. Det underlättar också processen att dela viktiga begrepp från dessa sammanfattningar med teammedlemmar som inte deltog i mötet men som behöver en översikt.

När du använder Cornell Notes System på rätt sätt hjälper det dig att tydligt organisera viktiga punkter från en diskussion, effektivt komma ihåg detaljer och enkelt dela information.

Vi har några mallar som kan göra övergången till Cornells anteckningssystem smidigare.

Mallar för Cornells anteckningsmetod

Mallar kan vara riktigt avgörande när det gäller anteckningar.

De påskyndar processen, möjliggör enhetlig formatering och gör det lättare att gå igenom dina anteckningar senare. Dessutom minskar de den kognitiva belastningen av att organisera information, vilket frigör mental energi för förståelse.

ClickUp erbjuder anpassningsbara mallar som efterliknar strukturen i Cornell Notes, så att du kan ta anteckningar snabbt utan att behöva skapa en layout från grunden varje gång.

ClickUp har två omfattande Cornell-anteckningsmallar som tillämpar principerna i Cornell-metoden i digitalt format. Dessa färdiga mallar är fyllda med funktioner som ökar produktiviteten och underlättar uppgiftshanteringen.

1. ClickUp Cornell Notes-mall

Ladda ner den här mallen Ta anteckningar enligt Cornell-metoden med hjälp av ClickUp Cornell Notes-mallen.

Den första mallen, ClickUps Cornell Notes Template, är utformad för att hjälpa dig att anteckna idéer, lägga till ledtrådar och sammanfatta viktiga punkter.

Den följer Cornell Notes traditionella struktur: ett stort anteckningsfält till höger, en mindre kolumn till vänster för att skriva frågor och en sammanfattning längst ner. I ClickUp kan du göra detta med denna grundläggande tabell eller ta anteckningar om uppgifter och bädda in uppgiftslistan.

Så här kan du använda mallen på ett effektivt sätt:

Fånga upp huvudidéerna : Anteckna viktiga punkter i realtid under mötet eller studietimmen.

Lista ledtrådar : Lägg till frågor eller nyckelord i ledtrådskolumnen som hjälper dig att komma ihåg komplexa begrepp.

Sammanfatta: Skriv en sammanfattning av anteckningarna efter lektionen för att befästa din förståelse.

2. ClickUp Cornell anteckningsmall

Ladda ner den här mallen Ta anteckningar, koppla dem till uppgifter och följ upp uppgifternas framsteg med hjälp av ClickUp Cornell-anteckningsmallen.

Den andra mallen, ClickUps Cornell-anteckningsmall, integrerar enkel anteckning med funktioner för uppgiftshantering.

Använd tavelvyn i ClickUp för att skapa en visuell representation av Cornell-anteckningsmallen. Dela upp tavlan i fyra sektioner: ledtrådar, anteckningar, sammanfattning och genomgång. Nu kan du enkelt ta anteckningar och klassificera information i rätt sektioner under föreläsningar och/eller möten.

När du har tagit anteckningar sammanfattar du de viktigaste punkterna i sammanfattningsdelen. För att friska upp minnet kan du skapa ledtrådar i form av nyckelord eller fraser.

Du kan också skapa uppgifter för att spåra dina anteckningar. Ställ till exempel in påminnelser med ClickUp Automations eller använd återkommande uppgifter för att säkerställa att du regelbundet går igenom dina anteckningar.

Här är några tips för att använda denna mall effektivt:

Använd anpassade fält : Lägg till olika kategorier för att hantera dina anteckningar.

Samarbeta : Dela dina anteckningar med kollegor så att ni kan utveckla dem tillsammans.

Spåra framsteg: Använd mallens inbyggda projektledningsfunktioner för att övervaka slutförandet av uppgifter.

Båda mallarna är anpassningsbara, så du kan justera dem efter dina specifika behov. De har också samarbetsverktyg som möjliggör redigering och kommentarer i realtid – perfekt för teamsessioner där flera personer tar anteckningar samtidigt.

Oavsett om du är en student som försöker fånga komplexa föreläsningar eller en projektledare som jonglerar flera möten, kan ClickUps Cornell Notes-mallar hjälpa dig att strukturera dina idéer och ansvarsområden, vilket främjar tydlighet och effektivitet i ditt arbete.

Att upptäcka praktiska verktyg som är skräddarsydda för Cornells anteckningsmetod kan vara till stor hjälp i dina studier. Låt oss utforska några anteckningsappar på ClickUp som kan optimera din upplevelse.

1. ClickUp Docs

Skaffa ett utrymme där du kan implementera Cornells anteckningssystem effektivt med hjälp av ClickUp Docs.

ClickUp Docs är ett ordbehandlingsparadis som erbjuder en anpassningsbar arbetsyta för anteckningar. Formatera ditt dokument enligt Cornell-layouten med särskilda avsnitt för ledtrådar (nyckelord/frågor), anteckningar (föreläsningsinnehåll), sammanfattning (huvudpunkter) och granskning (återkommande uppgifter), eller använd en av de befintliga mallarna. ClickUp låter dig lägga till anpassade fält (t.ex. ämne, datum etc.) för bättre organisation.

Med samarbetsredigering kan flera användare komma åt och redigera samma ClickUp Doc samtidigt. Detta gör det idealiskt för att ta gemensamma anteckningar under möten och brainstorming-sessioner. Se ändringarna medan andra skriver, så att alla håller sig uppdaterade.

Du kan skapa uppgifter direkt från dina anteckningar i Docs och tilldela dem till rätt teammedlemmar.

Använd kommentarfunktionen för att lämna kommentarer och instruktioner när du tilldelar uppgifter eller söker förtydliganden baserat på dina anteckningar.

2. ClickUp Notepad

Ta anteckningar och spåra uppgifter baserat på dina anteckningar med hjälp av ClickUp Notepad-funktionen.

ClickUp Notepad är ett intuitivt verktyg för att ta snabba, organiserade anteckningar under möten eller föreläsningar.

Dess användarvänliga gränssnitt gör att du kan:

Skriv snabbt ner viktiga punkter utan att behöva navigera genom komplicerade alternativ.

Omvandla idéer till genomförbara uppgifter direkt från dina anteckningar.

Tilldela valfri del av dina anteckningar som en uppgift till dig själv eller en kollega och följ upp dess framsteg – allt utan att lämna dina anteckningar.

Överför enkelt anteckningar från anteckningsblocket till ett särskilt ClickUp Doc för en mer strukturerad organisation senare.

3. ClickUp Brain

Skaffa ClickUp Brain för att hämta information och skapa och redigera dina anteckningar.

ClickUp Brain är ett annat fantastiskt verktyg som kompletterar Cornells anteckningssystem med avancerade funktioner som AI Writer for Work, AI Knowledge Manager och AI Project Manager.

Du kan använda AI Writer for Work för att korrekturläsa dina anteckningar med avseende på stavning och grammatik och för att finslipa din röst och ton. Be AI:n att utveckla viktiga punkter, så genererar den en detaljerad kontextuell förklaring åt dig.

Behöver du sammanfatta viktiga punkter? Den kan också analysera dina anteckningar och skapa en kortfattad sammanfattning, vilket sparar dig värdefull tid. Den hjälper dig också att lägga till tabeller i dina anteckningar så att de blir lättare att överblicka.

AI Knowledge Manager ger omedelbara svar baserade på sammanhanget i ClickUp.

Om du till exempel brainstormar idéer under ett möte och behöver information från tidigare projekt eller uppgifter kan AI Knowledge Manager hämta denna information direkt, vilket minskar den tid som går åt till manuella sökningar.

AI-projektledaren automatiserar projektuppdateringar och uppgifter och ger statusuppdateringar i realtid om dina projekt. I grund och botten förbättrar ClickUp Brain produktiviteten genom att erbjuda AI-driven hjälp med anteckningar och uppgiftshantering.

Genom att kombinera den strukturerade layouten i ClickUp Docs med funktioner för gemensam redigering, flexibiliteten i ClickUp Notepad och kraften i ClickUp Brain kan du skapa ett omfattande Cornell-anteckningssystem som främjar lagarbete, ökar inlärningen och förbättrar informationslagringen.

Vi har några fler produktivitetsverktyg som kan effektivisera din anteckningsupplevelse. ClickUp är en omfattande produktivitetsplattform. Den är inte begränsad till några få mallar och anteckningsverktyg, utan kan ersätta alla dina andra appar.

Koppla ihop idéer för bättre minnesförmåga med hjälp av ClickUp Mind Maps.

För visuella inlärare är ClickUp Mind Maps-funktionen ett utmärkt hjälpmedel för minnet. Den låter dig organisera dina tankar och ledtrådar i ett mycket visuellt, sammanlänkat format.

Använd den för att koppla ihop idéer, identifiera mönster och samband och strukturera dina anteckningar på ett mer effektivt sätt. Du kan till exempel koppla en central idé till olika underpunkter eller koppla ihop två till synes olika idéer som har ett gemensamt tema.

Rita diagram och lägg till klisterlappar till dina anteckningar med ClickUp Whiteboards.

Ett annat verktyg är ClickUps Whiteboards, som erbjuder en digital arbetsyta för brainstorming och samarbete i realtid.

Den vänstra kolumnen i dina Cornell-anteckningar, där du noterar ledtrådar eller punkter av särskilt intresse, kan förbättras med hjälp av digitala klisterlappar eller handritade diagram på whiteboardtavlor. Dessa anteckningar kan färgkodas och kategoriseras utifrån olika projektfaser, vilket gör det lättare för dig att identifiera och spåra information.

Tänk dig att du skissar en tidsplan för ett projekt eller ritar upp ett processflöde bredvid dina anteckningar – allt som har med din uppgift eller ditt projekt att göra blir synligt på ett och samma ställe.

Om du letar efter mer avancerade lösningar och vill få ut mesta möjliga av dina anteckningar i Cornell-stil kan olika AI-verktyg för mötesanteckningar också hjälpa dig att ta effektiva mötesanteckningar och sammanfattningar.

Dessa verktyg kan transkribera konversationer, extrahera viktiga punkter och till och med generera åtgärdspunkter – ett utmärkt sätt att öka effektiviteten och produktiviteten i möten.

Du kan också använda digitala dagboksappar för att kristallisera "sammanfattningsdelen" i Cornell Notes. Dessa appar hjälper till att konsolidera viktiga punkter, vilket gör det lättare att reflektera över och hämta viktig information senare.

Proffstips: För en smidig upplevelse på dina favoritapparater kan du utforska : För en smidig upplevelse på dina favoritapparater kan du utforska anteckningsappar för Android eller anteckningsappar för Mac

Genom att använda produktivitetsverktyg som ClickUp tillsammans med Cornells anteckningssystem kan du göra din anteckningsprocess mer effektiv och organiserad.

Kom ihåg att nyckeln är anpassning – välj det som fungerar bäst för dig och anpassa verktygen så att de passar just ditt arbetsflöde.

Implementera Cornell-metoden för anteckningar för effektiv projektledning

Cornell-metoden för anteckningar kan vara en effektiv strategi för projektledning. Med sin struktur i två kolumner och sammanfattningsdel hjälper denna metod dig att fånga viktiga detaljer, åtgärder och insikter från möten eller brainstorming-sessioner.

Denna metod kan till exempel hjälpa dig att effektivt anteckna uppgifter, identifiera beroenden och fastställa tidsplaner under ett projektstartsmöte. Den vänstra kolumnen i dina anteckningar markerar viktiga ledtrådar eller brådskande åtgärder som kräver omedelbar uppmärksamhet. Den nedre delen fungerar som en sammanfattning av viktiga punkter som diskuterats och beslut som fattats under mötet.

Att implementera Cornell-metoden i projektledning bidrar till att skapa klarhet och främjar reflektion, vilket förbättrar din förmåga att hantera projekt på ett framgångsrikt sätt.

En viktig aspekt för en framgångsrik implementering är en effektiv plattform som stöder denna metod. Lyckligtvis finns det gratis projektledningsprogram som ClickUp som kan hjälpa till.

Få dina anteckningar att fungera för dig med ClickUp

Traditionella anteckningsmetoder kan ofta leda till att informationen blir rörig och oorganiserad. Cornell-metoden för anteckningar erbjuder ett strukturerat tillvägagångssätt för att effektivt fånga upp viktiga punkter, men att replikera den med penna och papper kan vara begränsande.

Genom att integrera plattformar som ClickUp i ditt arbetsflöde kan du dra nytta av fördelarna med denna metod på ett mer effektivt sätt. Med hjälp av ClickUp Docs, ClickUp Brain och ClickUp Notepad kan du skapa Cornell Notes som är organiserade, interaktiva och lättillgängliga.

För att komma igång med effektiv anteckning kan du prova ClickUps anpassningsbara anteckningsmallar. De ger dig ett enkelt ramverk så att du kan börja använda metoden direkt i en intuitiv plattform.

Att bemästra ett nytt system kräver övning och tålamod, så tveka inte att experimentera med dessa verktyg.

Registrera dig på ClickUp idag!