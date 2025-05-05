De 10 bästa alternativen och konkurrenterna till Pivotal Tracker 2025

Agile-metoden handlar om kontinuerlig förbättring. 📈

Idén är enkel: Dela upp ditt arbete i mindre perioder för att tillfredsställa dina kunder genom kontinuerlig leverans av nya iterationer eller releaser.

Okej, kanske är det inte så enkelt. Agil projektledning kräver mycket noggrann planering, teamsamarbete, uppföljning av framsteg, målanpassning och mycket mer. Det är därför teamen förlitar sig på kraftfull programvara för agil projektledning för att hålla sig på rätt spår varje steg på vägen.

Och det är där Pivotal Tracker kommer in i bilden. 🙂

Pivotal Tracker grundades 2006 och är en veteran inom agil projektledning. Det saknar dock viktiga funktioner, vilket gör det mindre lämpligt för team som inte enbart fokuserar på mjukvaruutveckling. Och även om den agila metodiken ursprungligen skapades för mjukvaruteam, gynnar dessa metoder nu praktiskt taget alla storskaliga projekt. Det är det som får många att söka efter alternativ till Pivotal Tracker – och vi är här för att hjälpa till.

Följ med när vi dyker in i de utmaningar och nackdelar som Pivotal Tracker innebär för sina användare, och de 10 bästa programvarualternativen för att åtgärda dessa problem. Hitta detaljerade funktionsöversikter, listor med för- och nackdelar, prisinformation och mycket mer!

Vad är Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker är ett populärt agilt projektledningsverktyg som hjälper mjukvaruteam att samarbeta, planera projekt och övervaka framstegen från start till mål. Det kretsar kring skapandet av ”berättelser”, som representerar små projekt eller funktioner, och är utmärkt för att samla in nyckeldata för detaljerad projektanalys och framstegsrapportering.

Pivotal Tracker har också flera inbyggda samarbetsfunktioner för att hålla medlemmarna uppdaterade, inklusive kommentarer, en aktivitetssektion, en följfunktion, @mentions och aviseringar.

Andra viktiga funktioner i Pivotal Tracker är:

Robust API och integrationer för att anpassa sig till utvecklarnas teknikstackar.

Uppskatta den tid och komplexitet som krävs för varje story

Dra och släpp berättelser för att ordna prioriteringar

Felspårning och hantering

Etiketter för att söka, sortera och filtrera berättelser

Visuella story blockers för att förhindra hinder

Och mycket mer! Men Pivotal Tracker har också en hel del nackdelar. För att nämna några...

Funktionerna saknar flexibilitet

Svårt att anpassa

Förvirrande användargränssnitt och generellt sett inte det mest användarvänliga

Endast användbart för mjukvaruteam.

Ingen Gantt-diagramfunktion

Och mer. 👀

Så vad gör du? Du säger adjö till Pivotal Tracker och investerar din tid mer produktivt – i ett kraftfullt alternativ till Pivotal Tracker. 🙂

Vad ska man leta efter i ett alternativ till Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker uppfyller många av de viktigaste grundläggande kraven för agila team, men den agila metodiken i sig bygger på kontinuerlig förbättring – och din projektledningsprogramvara bör återspegla det! Dessutom är en av de största nackdelarna med Pivotal Tracker att den riktar sig uteslutande till mjukvaruteam. Detta gör det svårt att anpassa den till olika branscher, snabbväxande team, användningsfall och mycket mer.

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

När du letar efter ditt nästa programvarualternativ, leta efter de grundläggande funktionerna som Pivotal Tracker har utöver dessa viktiga egenskaper:

Flexibla och anpassningsbara funktioner

Flera projektvyer (inklusive Gantt-diagram)

Mallar för att komma igång med plattformen snabbare

Ett intuitivt och användarvänligt gränssnitt

Mycket visuell design

Samarbete på flera olika sätt

Dashboards, insikter och framstegsspårning

Den goda nyheten är att de flesta moderna och konkurrenskraftiga projektledningsprogram faktiskt har ett antal av dessa funktioner att erbjuda team av alla storlekar och budgetar.

Den mindre goda nyheten? Du kan behöva gå igenom en hel del verktyg innan du hittar rätt alternativ till Pivotal Tracker för teamet. Istället för att slösa tid och energi på den här prövningsprocessen, börja här. 🙂

De 10 bästa alternativen till Pivotal Tracker för projektledning

Vi har gjort vår hemläxa för att kunna presentera denna lista över de 10 bästa alternativen till Pivotal Tracker för agila team.

Spara tid som du annars skulle ha spenderat på att söka på nätet och ta del av de främsta konkurrenternas viktigaste funktioner, för- och nackdelar, priser, betyg och mycket mer. 🙌🏼

1. ClickUp

Visualisera agila arbetsflöden med ClickUp Board-vyn

ClickUp är den enda allt-i-ett-produktivitetsprogramvaran som är tillräckligt kraftfull för att centralisera ditt arbete i olika appar till en samarbetsinriktad och dynamisk plattform. ClickUp är det perfekta alternativet till Pivotal Tracker med hundratals helt anpassningsbara funktioner och över 1 000 integrationer som ger heltäckande lösningar för agila team i alla branscher, även i dess kostnadsfria plan.

Det finns mer än 15 arbetsflödesvyer i ClickUp, inklusive lista, kalender, Kanban-stil tavelvy och till och med Gantt-vy för att visualisera dina uppgifter och framsteg från alla vinklar. Dessutom finns det massor av sätt att samarbeta i ClickUp – antingen genom trådade uppgiftskommentarer, tilldelade kommentarer, chattvy eller med hjälp av det mycket visuella verktyget Whiteboards.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

De många extra funktionerna kan innebära en inlärningskurva för vissa användare.

Alla vyer finns inte i mobilappen – ännu!

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per användare och månad

Affärsverksamhet : 12 dollar per användare och månad

Enterprise: Kontakta ClickUp för anpassade priser

Betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 5 670 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 540+ recensioner)

2. Jira

Jira är en programvara för felspårning och projektledning som är utvecklad för agila team och utvecklare. Projektledare kan planera smartare sprintar med avancerade rapporteringsalternativ, såsom användarnas arbetsbelastning, genomsnittlig ålder på ärenden och nyligen skapade ärenden. Funktionen Release Burndown Chart gör det möjligt för chefer att spåra och övervaka framstegen för en hel release, medan Cumulative Flow Diagram gör det möjligt för projektledare att visualisera mängden och statusen på arbetet vid en given tidpunkt.

Om du inte arbetar i ett utvecklingsteam kan du kanske tycka att de strikta projektvyerna är svåra att anpassa. Jiras Agile-gränssnitt är uppbyggt kring Kanban- och SCRUM-tavlor. Detta är perfekt om ditt team arbetar i sprintar, men svårt att använda för tvärfunktionellt projektarbete. Du kan till exempel inte enkelt skapa olika vyer över projektets framsteg som inkluderar icke-utvecklingsuppgifter såsom kundrecensioner och designiterationer.

Läs en detaljerad ordlista över Agile SCRUM-termer !

Jiras bästa funktioner

Scrum-tavlor för sprints

Kanban-tavlor för ärendehantering

Roadmaps för att delegera uppgifter

Rapporter och instrumentpaneler

Jiras begränsningar

Brant inlärningskurva för team att utbilda sig och integrera i anpassade arbetsflöden (kolla in Jira-alternativ

Användarna kan inte bedöma projektrisker eller kostnader, vilket komplicerar projektledningen.

Jira-priser

Gratis : För 10 användare

Standard : 7,75 USD/månad per användare, faktureras månadsvis

Premium : 15,25 $/månad per användare, faktureras månadsvis

Enterprise: Kontakta Jira för prisuppgifter

Jira-betyg och recensioner

Capterra: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 5 000 recensioner)

Jämför Jira med Linear!

3. Aha!

Aha! är en produktledningsprogramvara som är utformad för att hjälpa team att hantera produktplaner, prioritera funktioner och samarbeta med tvärfunktionella team. Den har ett intuitivt gränssnitt som erbjuder alla resurser som behövs för att effektivt planera alla projektkrav. Med Aha! kan team enkelt samarbeta i projekt i realtid, oavsett var de befinner sig.

I Aha! kan team granska kundfeedback, visualisera projektets framsteg och dela produktinsikter på en centraliserad plattform. Som ett resultat kan team identifiera kundernas smärtpunkter, prioritera och planera projekt samt bättre förstå marknadens behov. Aha! förenklar också samarbetet med verktyg för att dela idéer och få feedback från intressenter.

Aha! bästa funktioner

Synlighet av problem och buggar från Zendesk, GitHub och Sentry

Arbetsflödespanel med automatiseringsfunktioner

Öppen källkodsutvidgningar för att spåra status för grenar, pull-förfrågningar och builds för varje användarberättelse.

Över 30 inbyggda integrationer, inklusive Jira, Slack, Azure DevOps , Salesforce, Google Analytics och Zendesk.

Aha! begränsningar

Prisplaner utformade för utvecklingsteam är dyra jämfört med andra alternativ till Pivotal Tracker.

Saknar anteckningsfunktion

Aha! prissättning

Skapa : Gratis

Utveckla : 9 $/månad per användare

Idéer : 39 USD/månad per användare

Roadmaps: 59 $/månad per användare

Aha! betyg och recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 200 recensioner)

Jämför Aha! med Jira!

4. Asana

Vårt nästa alternativ till Pivotal Tracker är Asana, ett projektlednings- och samarbetsverktyg som hjälper team att organisera, spåra och hantera sitt arbete. Plattformen erbjuder viktiga funktioner som kalendrar, konversationer och fildelning för att hjälpa team att hålla koll på sitt arbete och kommunicera effektivt.

Teamen kan skapa uppgifter och deluppgifter, tilldela dem till teammedlemmar och sätta deadlines. Denna organisationsnivå gör det enkelt att hantera och redovisa arbetsbelastningen. Asana har också en kalendervy, som gör det möjligt för teamen att se alla sina uppgifter i kronologisk ordning och planera sitt arbete så att deadlines hålls.

Kolla in Asana-alternativ !

Asanas bästa funktioner

Delbara instrumentpaneler för att se framsteg över team och projekt

Automatiseringsregler för att skicka förfrågningar till teammedlemmar eller projekt

Utökade tidslinjer för projektplanering

Anpassade kapacitetströsklar per person

Asanas begränsningar

Inte lämpligt för mjukvaruutvecklingsteam eller komplexa projekt.

Det går inte att lägga till flera ansvariga, till skillnad från andra alternativ till Pivotal Tracker, såsom ClickUp.

Asanas prissättning

Grundläggande: Gratis

Premium : 10,99 $/månad per användare, faktureras årligen

Affärsverksamhet : 24,99 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta Asana för prisuppgifter

Asana-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 11 000 recensioner)

G2: 4,3/5 (över 9 000 recensioner)

5. Wrike

Wrike är ett projektledningsprogram som hjälper team att organisera, planera och slutföra sitt arbete. Det erbjuder en rad funktioner, inklusive uppgiftshantering, fildelning, tidrapportering och kommunikation i realtid. Wrike kan användas av team i alla storlekar och branscher, från små nystartade företag till stora organisationer.

Wrikes projektdashboards kan anpassas för att inkludera specifika data och mätvärden som är relevanta för ett visst projekt eller team. Ett mjukvaruutvecklingsteam kan till exempel inkludera mätvärden för kodtäckning och testresultat, medan ett produktmarknadsföringsteam kan inkludera mätvärden för antagandegrader och kundanskaffningskostnad (CAC).

Wrikes bästa funktioner

Begäran om formulär med villkorlig logik

Återkommande automatisering av arbetsflöden

Projektresursplanering

Projektdashboards

Wrikes begränsningar

Du kan endast visa Gantt-diagram i de betalda versionerna (läs mer om alternativ till Wrike ).

Du kan endast komma åt tidsspåraren i appen med Business- eller Enterprise-abonnemanget.

Wrike-priser

Gratis

Team : 9,80 $/månad per användare

Företag : 24,80 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta Wrike för prisuppgifter

Pinnacle: Kontakta Wrike för prisuppgifter

Wrike-betyg och recensioner

Capterra: 4,3/5 (över 1 900 recensioner)

G2: 4,2/5 (över 3 200 recensioner)

6. Monday.com

Projektlednings- och samarbetsverktyget Monday.com hjälper team att planera, organisera och utföra sitt arbete. Teammedlemmarna kan skapa tavlor och organisera uppgifter i kort, som kan flyttas mellan kolumner för att representera olika projektfaser med hjälp av plattformens visuella, flexibla och anpassningsbara funktioner.

På måndagen finns en rad funktioner tillgängliga, inklusive kalendrar, konversationer och fildelning, som kan hjälpa teamen att hålla ordning och kommunicera effektivt. Dessutom erbjuder det integrationer med en mängd andra verktyg och appar, vilket gör det möjligt för teamen att effektivisera sina arbetsflödeshanteringsprocesser.

Kolla in fler alternativ till Monday!

Måndagens bästa funktioner

Kalenderwidget för att se vilka uppgifter som tillhör vilket projekt

Anpassningsbara arbetsflöden för projektledning

Spårning av beroendeprojekt

Arbetsbelastningshantering

Måndagsbegränsningar

Funktionerna är inte särskilt djupgående för mjukvaruutvecklingsteam.

Dashboards är en betald premiumfunktion.

Måndagspriser

Individuell : Gratis för alltid

Grundläggande : 8 USD/plats per månad från 3 platser

Standard : 10 USD/plats per månad från 3 platser

Pro : 16 USD/plats per månad från 3 platser

Enterprise: Kontakta Monday för prisuppgifter

Måndagens betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 3 300 recensioner)

G2: 4,7/5 (över 6 600 recensioner)

7. Trello

Trello är ett webbaserat verktyg för projektledning och teamsamarbete som använder en Kanban-liknande tavla för att hjälpa team att hantera uppgifter och projekt. På varje tavla skapar användarna kort som representerar uppgifter eller objekt och flyttar dem mellan kolumner för att visa olika stadier av framsteg.

För att skapa flera arbetsflöden i ett projektledningsprogram som Trello måste du först skapa separata tavlor för varje arbetsflöde. Skapa sedan kolumner inom varje tavla som representerar olika stadier i arbetsflödet, till exempel ”Backlog”, ”Pågående”, ”Under granskning” och så vidare. Skapa därefter kort för att lägga till uppgifter eller objekt och flytta dem mellan kolumnerna allteftersom de går igenom arbetsflödet.

Trellos bästa funktioner

Kanban-tavlor, kalendrar, tidslinjer och instrumentpaneler för projekt

Automatisering är inbyggt i varje Trello-tavla utan kod

Power-Ups (plugins) för att länka till andra appar och verktyg

Upprepbara arbetsflödesmallar för flera projekt

Trellos begränsningar

Uppgiftslager kan lätt staplas på varandra när du hanterar omfattande projekt.

De flesta funktionerna är inte tillgängliga i gratisversionen (kolla in Trello-alternativ ).

Trellos prissättning

Gratis

Standard : 5 USD/månad per användare, faktureras årligen

Premium : 10 USD/månad per användare, faktureras årligen

Enterprise: Kontakta Trello för prisuppgifter

Trello-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 22 000 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 13 000 recensioner)

8. Pendo

Pendo är en plattform för kundframgång som hjälper team att förbättra digitala upplevelser genom att låta dem förstå hur deras kunder interagerar med deras produkter, samla in feedback och fatta datadrivna beslut.

Pendo:s plattform inkluderar analys, segmentering, engagemangsverktyg, insikter och användningsspårning. Med realtidsanalys kan du se vad dina kunder gör i din produkt. Segmentering gör att du kan gruppera kunder i personlighetstyper baserat på deras beteenden. Med hjälp av engagemangsverktyg kan du kommunicera direkt med dina kunder. Insikter ger dig en förståelse för användarnas beteendemönster över tid. Och användningsspårning visar dig exakt vilka funktioner användarna använder oftast.

Pendo bästa funktioner

Data Explorer-verktyg som hjälper dig att komma åt, utforska och analysera produktdata

Kvantitativa mått för att mäta det totala produktengagemanget

Portföljsammanfattningar och guider i appen

Tillgängligt för alla användare av Pendo Guide.

Pendo-begränsningar

Begränsad skalbarhet för agila team som söker projektledningsfunktioner.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade för kundprofiler.

Pendo-prissättning

Gratis plan

Kontakta Pendo för information om prisplaner.

Pendo-betyg och recensioner

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

G2: 4,4/5 (över 1 100 recensioner)

9. TeamGantt

TeamGantt är en webbaserad projektledningsprogramvara som är utvecklad för team som vill planera och schemalägga sitt arbete med hjälp av ett Gantt-diagram. Gantt-diagram är en typ av stapeldiagram som visar projektets uppgifter och deras beroenden över tid, vilket gör det enkelt att se när uppgifterna är planerade att börja och sluta och hur de förhåller sig till varandra.

TeamGantts programvara gör det möjligt för användare att skapa, tilldela och spåra uppgifter, samarbeta med teammedlemmar och hantera resurser och budgetar. Den erbjuder också avancerade funktioner som uppgiftsberoenden, anpassade fält och integration med andra verktyg som Trello och Slack. TeamGantt är utformat för att hjälpa team att visualisera sitt arbete, hålla sig till schemat och vara organiserade så att de kan leverera sina projekt i tid och inom budget.

TeamGantts bästa funktioner

Visuell uppgiftsrapportering för att övervaka projektmål och framsteg

Fliken Resurshantering med enkel åtkomst

Portföljvyer och rapporter

Planerad tidsplan vs. faktisk tidsplan

Begränsningar i TeamGantt

Komplex beroendefunktionalitet

Tidrapportering är en betalfunktion.

Priser för TeamGantt

Lite : 19 USD/månad per chef, faktureras årligen

Pro : 49 USD/månad per chef, faktureras årligen

Enterprise: 99 USD/månad per chef, faktureras årligen

TeamGantt-betyg och recensioner

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,8/5 (över 800 recensioner)

10. nTask

Team och individer kan hantera, samarbeta och prioritera uppgifter samtidigt med nTasks plattform för uppgifts- och projektledning. Förutom uppgiftslistor, Kanban-tavlor, tidslinjer, Gantt-diagram, tidsspårning och anpassade instrumentpaneler erbjuder den verktyg för effektivt teamsamarbete.

Med nTasks automatiska påminnelse- och meddelandesystem får teamen extra hjälp med att övervaka projektets deadlines. Användarna kan till exempel ställa in automatiska påminnelser som skickas ut några dagar innan en uppgift ska vara klar.

nTasks bästa funktioner

Dra-och-släpp-Kanban-tavlor

Gantt-diagram med uppgiftsberoenden

Tidsberäkningar och tidrapportering

Dokumenthantering

Begränsningar i nTask

Bäst för små till medelstora team utan komplexa projekt

Det tar längre tid än normalt att bifoga stora filer när man delar dem.

Priser för nTask

Premium : Från 20 USD/månad för 5 användare

Affärsverksamhet : Från 60 USD/månad för 5 användare

Enterprise: Kontakta nTask för prisuppgifter

nTask-betyg och recensioner

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

G2: 4,4/5 (10+ recensioner)

Agil projektledning börjar med ClickUp

Nyckeln till att hitta det bästa alternativet till Pivotal Tracker för ditt team är flexibilitet.

Och det finns bara ett agilt projektledningsprogram som kan lova den nivån av flexibilitet tillsammans med ett intuitivt gränssnitt, hundratals funktionella funktioner, ett rikt bibliotek med mallar och mycket mer – och det programmet är ClickUp. 🏆

Få tillgång till massor av agila verktyg, över 1 000 integrationer, instrumentpaneler och mycket mer när du registrerar dig för ClickUp idag. 📈