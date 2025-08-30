De 10 bästa ERG-programvarorna för att skapa inkluderande arbetsplatser 2025

Du startade inte en ERG för att anordna enstaka lunchmöten och utbildningar.

Du startade det för att bygga gemenskap, skapa förändring och få alla medarbetare att känna sig sedda. Men utan rätt verktyg tappar även de mest passionerade ERG-grupperna snabbt fart.

Och det är ett problem.

🧐 Visste du att? Deloittes forskning visar att en stark känsla av tillhörighet kan öka arbetsprestationen med 56 % och halvera risken för personalomsättning.

Tänk dig att en ERG för kvinnor inom teknikbranschen inleder året med paneldiskussioner och mentorskretsar – men utan en centraliserad plattform blir det kaos. Anmälningarna minskar. Volontärerna blir utbrända. Energin avtar.

Det som började som en djärv vision om inkludering begravs nu under kalenderinbjudningar och kalkylblad.

Lösningen? Specialbyggda plattformar för medarbetargrupper som gör det enklare att genomföra evenemang, följa upp engagemanget och visa effekten för ledningen, utan att utbränna dina mest engagerade volontärer.

🧐 Visste du att? Det moderna konceptet med medarbetarresursgrupper (Employee Resource Groups, ERG) uppstod 1970 på Xerox, när svarta medarbetare bildade National Black Employee Caucus som svar på den pågående rasdiskrimineringen och de sociala oroligheterna. Deras mål var att skapa ett utrymme för opinionsbildning, stöd och framsteg på arbetsplatsen – och därmed lägga grunden för de ERG som vi ser idag.

Vad ska du leta efter i ERG-programvara?

När du väljer ERG-programvara ska du leta efter viktiga funktioner som hjälper dina medarbetargrupper att växa och lyckas. Dessa verktyg kan förbättra medarbetarhanteringen och ge ett meningsfullt resultat.

Här är de viktigaste funktionerna att prioritera när du utvärderar ERG-plattformar:

Intuitiv användarupplevelse: Välj en plattform med ett användarvänligt gränssnitt som kräver minimal utbildning för ERG-ledare och medlemmar.

Robusta kommunikationsverktyg: Leta efter diskussionsforum, direktmeddelanden och meddelandefunktioner som främjar ett kontinuerligt engagemang i ERG.

Omfattande evenemangshantering: Välj plattformar med kalenderintegration, registreringsfunktioner, påminnelsesystem och insamling Välj plattformar med kalenderintegration, registreringsfunktioner, påminnelsesystem och insamling av 360-graders feedback efter evenemanget.

Centraliserat resursarkiv: Se till att Se till att personalhanteringsprogramvaran har bibliotek för lagring och delning av dokument, videor och utbildningsmaterial.

Avancerad analyspanel: Välj programvara med rapporteringsfunktioner för att mäta ERG-engagemang, tillväxt och påverkan.

Mobilvänlig design: Se till att mobil tillgänglighet inkluderar fullständiga deltagarfunktioner, så att medlemmarna kan delta även när de inte sitter vid sitt skrivbord.

Sömlösa integrationsalternativ: Bekräfta kompatibilitet med befintliga HR-system, kommunikationsverktyg och kalendrar.

Framtidssäker skalbarhet: Välj en lösning som växer med din organisation och stöder flera ERG-grupper.

Flexibel anpassning: Välj plattformar som möjliggör konfiguration av arbetsflöden, justering av datafält och ändringar av terminologi som återspeglar ditt specifika språk för mångfald och inkludering.

🧠 Bonusinsikt: Vad betyder ERG egentligen? ERG står inte bara för ”employee resource group” (anställdas resursgrupp). Inom psykologin kategoriserar ERG-teorin (utvecklad av Clayton Alderfer ) behov i existens, relationer och tillväxt. Även om det inte finns någon direkt koppling till moderna ERG:er är överlappningen intressant – dagens ERG:er uppfyller ofta behoven av trygghet, relationer och utveckling.

📚 Läs också: Hur man optimerar personalprocesser

De bästa ERG-programvarorna i korthet

Verktyg Bästa funktion Primärt användningsområde Priser ClickUp – AI-driven möteshantering – Sömlös integration av uppgifter och anteckningar – Anpassningsbara instrumentpaneler Team som behöver omfattande anteckningsfunktioner, uppgiftshantering och projektuppföljning med AI-stöd Helt gratis; anpassningsbar för företag. Chronus – Algoritmisk matchning av mentorprogram – Strukturerade samtalsguider – Verkliga mentorverktyg Organisationer med formella ERG-mentorprogram som vill koppla samman ledande befattningshavare med lovande talanger Core: Från 14 995 USD/år; Enterprise: Från 24 995 USD/år Teleskope Affinities – Datadrivna ERG-insikter – Nätverkskartläggning – Rapportering av affärseffekter ERG-ledare som behöver praktiska insikter om gruppens hälsa, engagemang och påverkan Anpassad prissättning Chezie – Community-fokuserad plattform – Verktyg för att uppmärksamma medlemmar – Mobilanpassad design Organisationer som fokuserar på att bygga starka, sammanhängande ERG-gemenskaper och engagera medlemmarna på ett meningsfullt sätt. Från 15 000 USD/år för 200 ERG-medlemmar Benevity Affinity Groups – Koppling till välgörenhetsändamål – Verktyg för medarbetarengagemang – Hantering av matchande gåvor Team som vill integrera ERG med företagets sociala ansvar och erbjuda möjligheter att ge tillbaka Anpassad prissättning Affirmity ERG-plattform – Spårning av ERG-efterlevnad – Rapportering om mångfald, jämlikhet och inkludering – Spårning av deltagande i evenemang Företag som behöver mäta ERG-deltagande och påverkan samtidigt som de säkerställer efterlevnad av mångfalds- och inkluderingsstandarder. Anpassad prissättning MentorcliQ Diverst – ERG-hantering på företagsnivå – Mentorskap och successionsplanering – Integration med HRIS och LMS Stora organisationer som skalar upp ERG med fokus på ledarskapsutveckling och mentorskap Anpassad prissättning Qooper ERG-programvara – AI-driven matchning av mentorer – Verktyg för evenemangshantering – Mobilanpassade engagemangsfunktioner Organisationer som vill skala upp ERG-program med strukturerad mentorskap, evenemangsspårning och effektmätning Anpassad prissättning WeSpire – Kampanjer för medarbetarengagemang – Datadriven effektrapportering – Förberedda anpassningsbara mallar Medelstora till stora företag som behöver koppla ERG-initiativ till affärsresultat och spåra deras påverkan. Anpassad prissättning Phenom ERG – Integration av talangupplevelser – ERG-hantering med talangförvärv – Evenemangs- och grupphantering Företag som vill integrera ERG med strategier för rekrytering och kompetensutveckling Anpassad prissättning

10 ERG-programvaruplattformar för att stärka företagskulturen

Hur vi granskar programvara på ClickUp Vår redaktion följer en transparent, forskningsbaserad och leverantörsneutral process, så du kan lita på att våra rekommendationer baseras på produkternas verkliga värde. Här är en detaljerad översikt över hur vi granskar programvara på ClickUp.

Här är vårt urval av de bästa ERG-programvarorna som du kan välja utifrån dina behov:

1. ClickUp (bäst för att integrera ERG-hantering med övergripande arbetshantering)

Använd ClickUp Dashboards för att få bättre överblick och samordning av dina ERG-aktiviteter.

ClickUp är den kompletta appen för arbete – och ja, det inkluderar dina ERG-initiativ. Hantera allt på ett ställe tillsammans med ditt teams dagliga arbetsflöden, från evenemangsplanering till uppföljning av mentorskap.

Inför ERG i ditt företags centrala arbetsyta

Med ClickUp Tasks kan du dela upp stora mål i små, genomförbara uppgifter som är lätta att tilldela och spåra. Planerar du ett evenemang för kulturarvsmånaden? Ska du sätta upp mentorskap? Med ClickUp kan ERG-ledare bygga upp det på sitt eget sätt – med listor, tavlor eller kalendrar som passar deras teams arbetsflöde.

Med prioritetsnivåer, deluppgifter, anpassade statusar och förfallodatum håller alla sig uppdaterade – utan ständiga uppföljningsmeddelanden.

Det är utmärkt för att integrera medarbetarresursgrupper i din organisations centrala arbetsyta. Till skillnad från dedikerade ERG-lösningar integrerar ClickUp dina mångfaldsinitiativ med bredare arbetsflöden inom företaget, vilket skapar synlighet som hjälper ERG att anpassa sig till HR-strategier.

📮ClickUp Insight: Cirka 41 % av yrkesverksamma föredrar snabbmeddelanden för teamkommunikation. Även om det erbjuder snabba och effektiva utbyten, sprids meddelanden ofta över flera kanaler, trådar eller direktmeddelanden, vilket gör det svårare att hämta information senare. Med en integrerad lösning som ClickUp Chat mappas dina chattrådar till specifika projekt och uppgifter, vilket håller dina konversationer i sitt sammanhang och lättillgängliga.

💡 Proffstips: Behöver du organisera årliga evenemang? Välkomna nya medlemmar? Samordna över olika tidszoner? Med ClickUp Custom Fields kan du spåra data som volontärtimmar, ERG-typer, pronomen och platser – så att ingenting går förlorat i virrvarret.

Skapa en ERG-kunskapsbas med ClickUp Docs

Effektiv kunskapshantering och kunskapsdelning är kärnan i framgångsrika ERG, vilket är anledningen till att ClickUp Knowledge Management fungerar som en centraliserad hubb för ERG-dokumentation. Resursgrupper kan bygga omfattande wikis och kunskapsbaser för utbildningsresurser, bästa praxis för inkludering och kulturell information.

Skapa en enda källa till information för all gruppdokumentation med ClickUp Knowledge Management.

ERG-ledare kan skapa strukturerade ClickUp Docs med inbäddade sidor, vilket hjälper nya medlemmar att förstå gruppens uppdrag och aktiviteter.

Skapa strukturerade, samarbetsdokument med kapslade sidor och inbäddade uppgifter i ClickUp Docs.

Plattformen stöder även gemensam redigering, vilket gör att flera medlemmar kan komma åt och bidra till resurser samtidigt. Versionshistoriken håller innehållet uppdaterat samtidigt som viktig kontext bevaras.

Håll konversationerna kontextuella med ClickUp Chat

Kunskap i sig räcker dock inte – effektiv kommunikation ger liv åt dessa resurser. Här kommer ClickUp Chat in i bilden, som möjliggör kontextuell kommunikation direkt i din ERG-arbetsyta.

Dela idéer, ge feedback och samordna aktiviteter utan att behöva växla mellan flera verktyg med ClickUp Chat.

Till skillnad från isolerade meddelandeappar kopplar ClickUp Chat konversationer direkt till uppgifter, dokument och projekt, vilket skapar fokuserade diskussioner som bibehåller momentum.

🎥 Se hur ClickUp Chat håller konversationerna organiserade och teamen sammankopplade – inga förlorade meddelanden, inga spridda trådar. Bara fokuserad kommunikation som hjälper gemenskaper att blomstra. Precis som med ERG-programvara handlar det om att ge varje röst ett tydligt utrymme, göra samarbetet smidigt och omvandla engagemang till verklig påverkan.

Plattformen stöder teamövergripande meddelanden och privata konversationer, vilket är idealiskt för bred ERG-kommunikation och känsliga diskussioner om mångfald. För samarbete mellan olika ERG-grupper kan chattkanaler inkludera medlemmar från olika grupper, vilket underlättar gemensamma initiativ samtidigt som kopplingen till relevanta uppgifter och dokument bibehålls.

Spåra framsteg med ClickUp Dashboards, Goals och Forms.

ClickUp Dashboards hjälper dig att visualisera viktiga mätvärden, såsom evenemangsdeltagande, medlemsökning, volontärtimmar eller genomförda initiativ. Lägg till ClickUp Forms för att samla in anmälningar eller feedback från medlemmar efter evenemang. Använd ClickUp Goals för att anpassa dina initiativ efter företagets mångfaldsmål och följa upp framstegen över tid.

ClickUp Forms kan användas för ERG-registreringar, evenemangsanmälningar, insamling av feedback, effektivisering av medlemsengagemang och onboarding.

ClickUp Time Tracking hjälper också ERG-ledare att logga volontärtimmar per uppgift eller initiativ – ett värdefullt sätt att lyfta fram arbetet bakom kulisserna och förespråka budget eller stöd från ledningen.

För att effektivisera administrativt arbete kan ERG-ledare använda ClickUp Automations för att skicka välkomstmejl, skicka påminnelser eller uppdatera uppgiftsstatus.

Hur AI stöder Employee Resource Groups (ERG) och inkluderande rekrytering

ERG spelar ofta en avgörande roll i utformningen av inkluderande anställningsrutiner – från att granska jobbannonser för partiskhet till att se till att nyanställda känner sig välkomna och stödda. AI gör detta arbete snabbare, mer konsekvent och lättare att skala upp.

ClickUp Brain för ERG

Med ClickUp Brain, din ERG:s AI-copilot, kan du:

Utarbeta inkluderande arbetsbeskrivningar : Skapa rollbeskrivningar utan partiska eller exkluderande formuleringar.

Skapa introduktionsmaterial : Sammanfatta ERG-resurserna i guider som hjälper nyanställda att känna sig delaktiga från första dagen.

Förbered åtgärder: Registrera och tilldela uppföljningar direkt från ERG-rekryteringskommitténs möten.

👉 Använd ClickUp Brain för att granska jobbeskrivningar, utarbeta introduktionsdokument och skapa mötesdagordningar.

ClickUp Brain Max: Fånga upp ERG-röster i realtidMed Talk to Text i ClickUp Brain Max kan ERG-ledare spela in live-diskussioner, brainstorming eller mentorskapssessioner och omvandla dem till strukturerade uppgifter – som att uppdatera riktlinjer för urval eller planera workshops om inkluderande kultur. Varje idé transkriberas, sammanfattas och kopplas till arbetsflöden så att ERG-medlemmarnas synpunkter påverkar anställningsbesluten istället för att gå förlorade. Och med AI-drivna instrumentpaneler i ClickUp kan ERG-program spåra deltagande, stämning och engagemang, vilket ger ledare konkreta data för att förespråka förändring och mäta framsteg mot en mer rättvis rekrytering.

ClickUps bästa funktioner

Skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra ERG-mått som medlemsökning, evenemangsdeltagande och slutförda initiativ.

Ge detaljerade behörigheter så att ERG-ledare kan kontrollera åtkomsten till känsliga dokument eller diskussioner.

Samla in feedback med Form View för evenemangsanmälningar och ansökningar om nytt medlemskap.

Automatisera välkomstmejl, påminnelser om evenemang och statusuppdateringar med ClickUp Brain

Sätt upp och följ upp mål med Goals för att anpassa ERG till organisationens mångfaldsmål.

Mycket anpassningsbara med mallar, behörigheter och integrationer.

Visualisera initiativ i list-, tavel-, kalender- eller Gantt-vy för att passa olika planeringsstilar.

Mobilapp för åtkomst när du är på språng

Begränsningar i ClickUp

Inlärningskurva för ERG-ledare som inte är bekanta med projektledningsverktyg

Manuell konfiguration krävs för ERG-specifika arbetsflöden och rapportering.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 säger:

Vårt team är spritt över fyra tidszoner i tre olika länder. Vi måste ha tydlig kommunikation mellan våra teammedlemmar, annars uppstår en fördröjning på minst en dag. Det är mycket effektivare att tilldela varandra uppgifter istället för att skicka e-post eller Teams-meddelanden. Vi chattar och uppdaterar via själva uppgiften, så det är mycket lättare att hitta relaterade konversationer istället för att undra "var det ett e-postmeddelande eller skickade hon ett meddelande till mig?" och "När behövdes det?" eller "Hur brådskande är det?" Alla dessa frågor besvaras i en väl utformad uppgift.

Vårt team är spritt över fyra tidszoner i tre olika länder. Vi måste ha tydlig kommunikation mellan våra teammedlemmar, annars uppstår en fördröjning på minst en dag. Det är mycket effektivare att tilldela varandra uppgifter istället för att skicka e-post eller Teams-meddelanden. Vi chattar och uppdaterar via själva uppgiften, så det är mycket lättare att hitta relaterade konversationer istället för att undra "var det ett e-postmeddelande eller skickade hon ett meddelande till mig?" och "När behövdes det?" eller "Hur brådskande är det?" Alla dessa frågor besvaras i en väl utformad uppgift.

2. Chronus (bäst för ERG-mentorprogram)

via Chronus

Är ditt mentorsprogram mer reaktivt än strategiskt? Chronus eliminerar gissningar med algoritmisk matchning och skapar meningsfulla kontakter mellan seniora ledare och lovande talanger.

Chronus erbjuder specialiserad programvara som underlättar mentorskap inom medarbetarresursgrupper. Denna plattform erkänner att mentorskap ofta är en central komponent i framgångsrika ERG:er, som kopplar samman erfarna yrkesverksamma med dem som söker vägledning och utveckling.

Chronus bästa funktioner

Tillhandahåll strukturerade samtalsguider och verktyg för målsättning för att stödja mentorer och adepter under hela deras engagemang.

Koppla samman medlemmar på distans genom virtuella mentorverktyg som fungerar över geografiska gränser.

Övervaka alla mentorinitiativ med hjälp av omfattande programhanteringspaneler.

Chronus begränsningar

Huvudfokus på mentorskap snarare än att vara ett omfattande program för hantering av ERG.

Chronus prissättning

Core : Från 15 995 USD/år

Företag : Anpassad prissättning

Communities: Från 17 995 dollar

Chronus betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Chronus?

En recension på Capterra säger:

Lättanvända, innovativa, roliga och gör den administrativa bördan av mentorskap till ett minne blott.

Lättanvända, innovativa, roliga och gör den administrativa bördan av mentorskap till ett minne blott.

3. Teleskope Affinities (bäst för datadrivna ERG-insikter)

via Teleskope Affinities

Intuition och spridd feedback räcker inte för att fatta strategiska beslut om ERG. För att motverka detta erbjuder Teleskope Affinities kraftfulla analyser som avslöjar de underliggande mönstren och effekterna av dina medarbetargrupper, vilket omvandlar magkänslor till praktiska insikter.

Plattformen utmärker sig genom sin analytiska approach till ERG-hantering. Den ger organisationer djupgående insikter om gruppens hälsa, medarbetarnas engagemang och påverkan. Teleskope Affinities utnyttjar data för att hjälpa ERG-ledare att fatta välgrundade beslut om programplanering, resursfördelning och strategisk planering.

Teleskope Affinities bästa funktioner

Korrelera ERG-engagemang med viktiga HR-mått för att visa affärseffekter.

Visualisera kopplingar mellan medlemmar och grupper genom nätverkskartläggning.

Kommunicera ERG-värdet i affärsmässiga termer genom rapportering som är anpassad för ledningen.

Teleskope Affinities begränsningar

Mer inriktat på mätning än på den dagliga ERG-verksamheten

Teleskope Affinities prissättning

Anpassad prissättning

Teleskope Affinities betyg och recensioner

G2 : Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

📚 Läs också: Förmåner och bonusar för att behålla och attrahera talanger

4. Chezie (bäst för att bygga ERG-gemenskaper)

via Chezie

Många ERG fungerar som formella kommittéer snarare än livfulla gemenskaper. Chezie förändrar denna dynamik genom att skapa digitala mötesplatser där äkta relationer växer fram naturligt och medlemmarna känner sig genuint välkomna.

Denna programvara, som har utvecklats av experter på mångfald och inkludering, prioriterar äkta kontakt och engagemang framför administrativa funktioner, vilket hjälper ERG att uppfylla sitt huvudsyfte att skapa tillhörighet.

Chezie stöder ERG:s tillväxt genom riktade verktyg för medlemsrekrytering och resurser för introduktion av anställda.

Chezies bästa funktioner

Dela utbildningsmaterial i dedikerade resurshubbar för varje ERG.

Lyft fram medlemmarnas bidrag med hjälp av inbyggda verktyg för erkännande av deltagare och allierade.

Engagera dig var du än befinner dig med en mobilanpassad design som fungerar på alla enheter.

Chezie-begränsningar

Mindre robusta projektledningsfunktioner än vissa alternativ

Chezie-priser

Sliderbaserad prissättning: Från 15 000 USD/år

Chezie-betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

5. Benevity Affinity Groups (Bäst för att koppla samman ERG med initiativ som har social påverkan)

via Benevity Affinity Groups

Utvidga ERG:s påverkan bortom den interna kulturen till samhällsinriktade initiativ med Benevity. Denna plattform utnyttjar medarbetarnas engagemang och passion för extern påverkan och kopplar resursgrupper direkt till välgörenhetsändamål som de bryr sig om genom strömlinjeformade möjligheter till donationer och volontärarbete.

Benevitys omfattande plattform gör det möjligt för organisationer att koppla sina ERG-initiativ till bredare insatser inom företagens sociala ansvar (CSR). Detta tillvägagångssätt hjälper medarbetargrupper att öka sin påverkan samtidigt som de visar att de är i linje med företagets värderingar och samhällsengagemang.

Benevity Affinity Groups bästa funktioner

Starta kampanjer som gör det möjligt för ERG att stödja relevanta ändamål och organisationer.

Organisera gruppaktiviteter med integrerade verktyg för volontärhantering.

Maximera effekten av donationer med automatiserad hantering av matchande gåvor

Kvantifiera bidrag genom detaljerade rapporter om effekterna av medarbetarnas engagemang i gemenskapen.

Begränsningar för Benevity Affinity Groups

Mer inriktat på givande och volontärarbete än interna ERG-aktiviteter

Priser för Benevity Affinity Groups

Anpassad prissättning

Benevity Affinity Groups betyg och recensioner

G2 : 4,8/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Benevity Affinity Groups?

En recension på Capterra säger:

Benevity är en robust plattform för hantering av donationer, volontärarbete och bidragsprogram på arbetsplatsen. Ur ett administrativt perspektiv är gränssnittet användarvänligt, vilket gör det enkelt att skapa kampanjer och spåra deltagande. Integrationen med lönesystemen effektiviserar matchningen av donationer, och rapporteringsverktygen ger omfattande data om medarbetarnas engagemang och programmets effekt. Emellanåt kan dock uppdateringar orsaka mindre problem, och anpassningsmöjligheterna för kampanjer kunde vara mer flexibla. Sammantaget är det ett kraftfullt verktyg som förenklar företagens initiativ inom socialt ansvar.

Benevity är en robust plattform för hantering av donationer, volontärarbete och bidragsprogram på arbetsplatsen. Ur ett administrativt perspektiv är gränssnittet användarvänligt, vilket gör det enkelt att skapa kampanjer och spåra deltagande. Integrationen med lönesystemen effektiviserar matchningen av donationer, och rapporteringsverktygen ger omfattande data om medarbetarnas engagemang och programmets effekt. Emellanåt kan dock uppdateringar orsaka mindre problem, och anpassningsmöjligheterna för kampanjer kunde vara mer flexibla. Sammantaget är det ett kraftfullt verktyg som förenklar företagens initiativ inom socialt ansvar.

🧐 Visste du att? CSR handlar inte bara om att ”göra gott”. Företag med starka CSR-program har 25–30 % lägre personalomsättning.

6. Affirmity ERG Platform (bäst för ERG-efterlevnad och rapportering)

När deadline för mångfaldsrapportering närmar sig kommer osynliga ERG-resultat inte att tillfredsställa intressenterna. Affirmity registrerar och kvantifierar effekten av dina medarbetargrupper och omvandlar gott arbete till dokumenterade framsteg som uppfyller lagkrav och ESG-åtaganden.

Med tydlig insyn i vad som fungerar (och vad som inte fungerar) kan organisationer fatta smartare beslut, fördela resurser effektivt och visa det verkliga värdet av ERG-initiativ – med stöd av data, inte anekdoter. Oavsett om du bygger nya grupper eller utökar befintliga, ser Affirmity till att inga bidrag förblir odokumenterade.

Affirmity ERG Platforms bästa funktioner

Underlätta ERG-kommunikationen med dedikerade portaler för varje resursgrupp.

Spåra ERG:s bidrag till målen för mångfald, jämlikhet och inkludering.

Mät deltagandet i evenemang, initiativ och volontäraktiviteter.

Koppla ERG till mentorskap genom integrerad programhantering.

Begränsningar för Affirmity ERG-plattformen

Kan kräva anpassning för att passa specifika organisatoriska behov.

Begränsade funktioner för gamification och engagemang jämfört med vissa alternativ

Priser för Affirmity ERG-plattformen

Anpassad prissättning

Affirmity ERG Platform – betyg och recensioner

G2 : Inga betyg tillgängliga

Capterra: Inga betyg tillgängliga

7. MentorcliQ Diverst (Bäst för ERG-hantering på företagsnivå)

via MentorcliQ

MentorcliQ Diverst kombinerar ERG-hantering och mentorskap i en enda företagsanpassad plattform. Stöd varje steg i ERG-livscykeln – från bildande till effektuppföljning – samtidigt som du kopplar samman medlemmarna genom strukturerade mentorskap.

Det är utformat för komplexa globala organisationer och erbjuder regionspecifikt stöd, HRIS- och LMS-integrationer samt inbyggd successionsplanering för att upprätthålla ett starkt ledarskap och konsekventa program. Oavsett om du vill skala upp ERG över tidszoner eller utveckla framtida ledare, hjälper MentorcliQ Diverst dina communityn att växa med ett tydligt syfte.

MentorcliQ Diversts bästa funktioner

Samordna program globalt med regionsspecifikt stöd för implementering av ERG.

Säkerställ ledarskapskontinuitet med inbyggda funktioner för successionsplanering.

Anslut till företagssystem genom sömlös integration med HRIS- och LMS-plattformar.

MentorcliQ Diverst begränsningar

Komplex implementering som kräver betydande IT-engagemang

Högre kostnadsstruktur som passar större organisationer

MentorcliQ Diverst prissättning

Anpassad prissättning

MentorcliQ Diverst betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,9/5 (över 100 recensioner)

Vad säger verkliga användare om MentorcliQ Diverts?

En recension på G2 säger:

Min totala upplevelse av MentorCliq var mycket positiv. Plattformen erbjöd ett tydligt ramverk som gjorde det enkelt att komma i kontakt med min mentor/adept, sätta upp mål och följa framstegen över tid. De strukturerade resurserna och vägledningen bidrog till att våra samtal var fokuserade och meningsfulla. Det tog bort gissningsarbetet från mentorskapet och gjorde processen mer effektiv och konsekvent. Jag uppskattade hur enkelt det var att navigera och hur det stödde verklig relationsbyggande.

Min totala upplevelse av MentorCliq var mycket positiv. Plattformen erbjöd ett tydligt ramverk som gjorde det enkelt att komma i kontakt med min mentor/adept, sätta upp mål och följa framstegen över tid. De strukturerade resurserna och vägledningen hjälpte oss att hålla våra samtal fokuserade och meningsfulla. Det tog bort gissningsarbetet från mentorskapet och gjorde processen mer effektiv och konsekvent. Jag uppskattade hur enkelt det var att navigera och hur det stödde verklig relationsbyggande.

8. Qooper ERG-programvara (bäst för skalning av ERG-program)

via Qooper

Språnget från ERG-entusiasm till hållbar framgång misslyckas ofta utan rätt struktur. Qooper tillhandahåller ramverket och bästa praxis som omvandlar goda intentioner till mogna, inflytelserika medarbetargrupper som växer naturligt i takt med att antalet medarbetare i din organisation ökar.

Qooper ERG Software erbjuder en allt-i-ett-plattform för hantering av medarbetargrupper som hjälper organisationer att etablera, hantera och skala upp sina initiativ för mångfald och inkludering.

Qooper ERG-programvarans bästa funktioner

Samordna gruppaktiviteter med evenemangshantering, anmälningar och närvarospårning.

Underlätta mentorskapskontakter med AI-driven matchning baserad på mål och intressen.

Mät programmets framgång med hjälp av analyspaneler och effektrapportering.

Öka engagemanget genom mobilanpassad design med push-meddelanden.

Qooper ERG-programvarans begränsningar

Mindre anpassningsbar än vissa alternativ för företag

Begränsad integration med det bredare HR-ekosystemet

Priser för Qooper ERG-programvara

Anpassad prissättning

Qooper ERG-programvarubetyg och recensioner

G2 : 4,6/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 140 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Qooper?

En recension på G2 säger:

Det har allt du behöver för att komma igång med ett mentorprogram. Det är enkelt att implementera, lätt att använda, har ett intuitivt användargränssnitt och utmärkt kundservice. Vår implementeringsspecialist, Ipek, var fantastisk och fortsätter att vara det även efter att vi har lanserat vårt program. Hon hör alltid av sig och svarar snabbt på alla e-postmeddelanden. Sammantaget ett fantastiskt program och en fantastisk service.

Det har allt du behöver för att komma igång med ett mentorprogram. Det är enkelt att implementera, lätt att använda, har ett intuitivt användargränssnitt och utmärkt kundservice. Vår implementeringsspecialist, Ipek, var fantastisk och fortsätter att vara det även efter att vi har lanserat vårt program. Hon hör alltid av sig och svarar snabbt på alla e-postmeddelanden. Sammantaget ett fantastiskt program och en fantastisk service.

9. WeSpire (bäst för att mäta ERG:s påverkan)

via WeSpire

När budgeten är begränsad är det initiativ som ger en positiv känsla som först granskas. WeSpire försvarar dina ERG-investeringar genom att direkt koppla mångfaldsrekrytering och relaterat arbete till affärsresultat och viktiga mått som engagemang, personalbehållning och innovation, vilket förändrar uppfattningen från kostnadscenter till värdeskapare.

Denna omfattande lösning hjälper medelstora till stora företag att skala upp sina mångfaldsinitiativ och integrera dem med bredare ESG- (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) och CSR-program.

WeSpires bästa funktioner

Engagera medlemmarna genom flera kanaler, inklusive evenemang, anslagstavlor och kampanjer.

Starta ERG-initiativ snabbt med hjälp av färdiga program och anpassningsbara mallar.

Analysera deltagande och påverkan med datadrivna mätvärden och rapporteringsverktyg.

WeSpire-begränsningar

Primärt fokus på mätning snarare än dagliga aktiviteter

Mer komplex installation för organisationer utan tydliga mätramar

WeSpire-priser

Anpassad prissättning

WeSpire-betyg och recensioner

G2 : Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Inga betyg tillgängliga

📚 Läs också: Idéer för att motivera ditt team med incitament för anställda

10. Phenom ERG (Bäst för integration av talangupplevelser)

via Phenom ERG

Utvidga dina ERG-grupper från isolerade mångfaldsinitiativ till en integrerad del av ditt talangekosystem. Phenom ERG kopplar samman medarbetargrupper direkt med rekrytering, utveckling och bibehållande av talanger genom att integrera dem i den totala medarbetarupplevelsen.

Phenom ERG är en del av Phenoms omfattande plattform för talangupplevelser och erbjuder en specialiserad lösning för att skapa, hantera och mäta effekten av medarbetarresursgrupper.

Phenom ERG:s bästa funktioner

Dela öppna möjligheter med specifika grupper för att marknadsföra roller och attrahera olika interna kandidater.

Utse ERG-chefer med särskilda behörigheter för att leda och moderera grupper på ett effektivt sätt.

Skapa och hantera gruppevenemang för att koppla samman medlemmar både virtuellt och personligen.

Begränsningar för Phenom ERG

Kräver integration med den bredare Phenom-plattformen för maximalt värde.

Phenom ERG-priser

Anpassad prissättning

Phenom ERG-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5 (över 350 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Phenom?

En recension på G2 säger:

På ytan erbjuder Phenom allt som en rekryterare och employer brand manager kan önska sig. Ett sätt att spåra varifrån sökande kommer, enkla sätt att lagra kandidater i ett CRM-system, effektiva sätt att marknadsföra evenemang osv. – allt på ett och samma ställe.

På ytan erbjuder Phenom allt som en rekryterare och employer brand manager kan önska sig. Ett sätt att spåra var sökande kommer ifrån, enkla sätt att lagra kandidater i ett CRM-system, effektiva sätt att marknadsföra evenemang osv. – allt på ett och samma ställe.

⭐ Särskilda omnämnanden

Bäst för: Benchmarking av kulturell mångfald Ger djupgående insikter om mångfalden i arbetsstyrkan – omfattande etnicitet, kulturarv, trossystem – och jämför din organisation med benchmarking i din bransch eller region.

Bäst för: Personlig intern kommunikation för ERG:er En AI-driven kommunikationsplattform som levererar riktade nyhetsbrev och uppdateringar till ERG-medlemmar via flera kanaler (e-post, mobil, intranät), med avancerade analys- och segmenteringsverktyg.

Bäst för: Benchmarking av inkludering av personer med funktionsnedsättning. Detta verktyg låter organisationer självutvärdera sina rutiner för inkludering av personer med funktionsnedsättning inom områden som rekrytering, anpassning och karriärutveckling – vilket kompletterar ERG:s insatser med fokus på tillgänglighet och inkludering.

Förändra din arbetsplatskultur genom målmedvetna ERG:er

Att välja rätt ERG-programvara är avgörande för att bygga upp medarbetargrupper som främjar inkludering och tillhörighet. Plattformarna i denna guide erbjuder olika tillvägagångssätt, från allt-i-ett-lösningar till specialiserade verktyg som fokuserar på olika aspekter av ERG-hantering.

Tänk på din organisations storlek, behov och var dina ERG-grupper befinner sig i sin utveckling. Många plattformar erbjuder demoversioner eller provperioder så att du kan testa funktionerna innan du bestämmer dig.

ClickUp erbjuder den flexibilitet som ERG behöver för att blomstra, med robusta funktioner för kunskapshantering och verktyg som ClickUp Chat. Är du redo att se hur det fungerar? Registrera dig för ClickUp idag!