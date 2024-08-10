Vi bör alla vara medvetna om att mångfald skapar en rik väv, och vi måste förstå att alla trådar i väven har samma värde oavsett färg.

Vi bör alla vara medvetna om att mångfald skapar en rik väv, och vi måste förstå att alla trådar i väven har samma värde oavsett färg.

En rapport från McKinsey från 2023 visar att företag med högre andel kvinnor presterar 39 % bättre än sina konkurrenter ekonomiskt sett, och att företag med större etnisk mångfald presterar 27 % bättre.

Dessa siffror är en väckarklocka.

Det är uppenbart: att främja en mångfaldig och inkluderande arbetsplats är inte bara rätt sak att göra – det är också smart affärssed. En inkluderande kultur integrerar mångfald, jämlikhet och inkludering (DEI) i organisationens värderingar och anställningspraxis, vilket ökar engagemanget, driver innovation och främjar företagets framgång.

Låt oss se hur man skapar en inkluderande arbetsplatskultur för en modern arbetsplats. ⬇️

Förstå inkluderande arbetsplatskultur

En inkluderande arbetsplatskultur respekterar och värdesätter mångfald och maximalt deltagande av individer av olika ras, etnicitet, religion, hemort, sexuell läggning, neurodiversitet och så vidare.

Dessa arbetsplatser strävar efter att skapa en miljö där medarbetarna fritt kan dela med sig av sina idéer och känna sig välkomna, oavsett bakgrund.

Andra aspekter av en mångfaldig arbetsstyrka inkluderar:

Inkluderande ledarskap: Stora ledare på inkluderande arbetsplatser vet hur man utnyttjar olika talanger samtidigt som man respekterar och tillgodoser allas unika behov.

Öppna och transparenta kommunikationskanaler: En inkluderande miljö uppmuntrar till ärlig och öppen dialog, där teammedlemmarna kan dela med sig av sina idéer och synpunkter utan att behöva oroa sig för att bli dömda.

Flexibla arbetsvillkor: En mångfaldig arbetsplats erbjuder alla sina anställda flexibla arbetsalternativ, såsom hybridlösningar eller anpassningsbara arbetstider, för att tillgodose olika behov och stödja inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Utmaningar i att skapa en inkluderande arbetsplats

Trots att mycket bra arbete har gjorts inom DEI-området i företag och högskolor ser vi fortfarande inte någon bred acceptans och införande av inkluderande arbetsplatskulturer. Vissa företag har till och med börjat skära ned på DEI-utgifterna och motarbeta särskilda mångfaldspositioner.

Här är några möjliga orsaker:

Brist på bevis: Företag fortsätter att dra tillbaka DEI-initiativ på grund av bristen på konkreta bevis som visar effekten av mångfaldspolicyer. En Företag fortsätter att dra tillbaka DEI-initiativ på grund av bristen på konkreta bevis som visar effekten av mångfaldspolicyer. En studie i Translational Behavioral Medicine avslöjade att få DEI-initiativ på arbetsplatsen har övervakats eller följts upp genom peer-reviewed forskning, vilket har lett till minskat förtroende för inkludering för företags tillväxt.

Kommunikationsutmaningar: Dessa kan bero på språkbarriärer, hörselnedsättningar, generationsklyftor och olika kommunikationspreferenser (e-post, telefonsamtal, sociala medier etc.).

Omedvetna fördomar: Diskriminering uppstår ofta från omedvetna fördomar som har sina rötter i social stigmatisering och indoktrinering. Dessa fördomar, baserade på ras, kön, sexuell läggning och andra faktorer, leder till att individer gör bedömningar utan att verkligen känna andra.

Långsammare beslutsfattande: Även om olika perspektiv och idéer driver på innovation i företaget kan de också bromsa beslutsfattandet, eftersom fler synpunkter och överväganden integreras i processen.

Andra utmaningar: Du måste ta itu med andra problematiska hinder som ojämlik inkludering, misstro, juridiska krav som visum, boende och mer för att upprätthålla en stabil arbetsstyrka.

Steg för att skapa en inkluderande kultur på arbetsplatsen

Att skapa en inkluderande arbetsplats är en kontinuerlig process. Så här kan du dra nytta av både de moraliska och affärsmässiga fördelarna med en DEI-fokuserad miljö:

Steg 1: Få med dig ledningen

Det första och viktigaste steget är att säkerställa ledningens stöd och se till att de förstår vikten av en inkluderande arbetsplats.

Framhäv hur mångfald verkligen kan hjälpa ditt företag och leda till tillväxt genom att öka intäkterna, medarbetarnas engagemang och personalbehållningen. Din DEI-utbildning bör inte begränsas till dina medarbetare utan även omfatta lednings- och chefsnivåerna.

När ledningsgruppen är med på tåget kan de skapa en genuin och inkluderande ton i hela organisationen.

Steg 2: Integrera DEI i dina grundläggande principer

Att skapa en inkluderande arbetsplats handlar om ditt företags grundläggande principer. Se regelbundet över ditt företags kärnvärden, särskilt när du anställer personer med olika bakgrund. Om ditt företags nuvarande värderingar inte tar hänsyn till inkludering för alla dina medarbetargrupper, ta upp frågan med ledningen om att uppdatera dem.

Rättvisa, lagarbete och respekt är viktigt på alla inkluderande arbetsplatser, men det finns mer än så. Om du har anställda som tillhör LGBTQIA+-gruppen, prioritera inkluderingsstrategier som främjar könsneutralitet i alla dina policyer och rutiner.

För medarbetare från stigmatiserade minoriteter, utmana aktivt och utbilda chefer i att bekämpa stereotyper. Fortsätt att förfina din strategi för att säkerställa att alla teammedlemmar känner sig uppskattade och stödda.

Följ inkluderingspolicyn när du utformar nya värderingar genom att öppet be om feedback från medarbetarna. Detta hjälper till att införa värderingar på ett naturligt sätt istället för att tvinga fram dem med hård hand.

Steg 3: Använd språket effektivt

Använd ett inkluderande språk för att säkerställa att alla känner sig respekterade och erkända. Det innebär att använda önskade pronomen, könsneutrala termer som hen/henom och make/maka/partner istället för man/kvinna, och föräldraledighet istället för mammaledighet/pappaledighet.

Tänk också på vilka beskrivningar som är lämpliga för medarbetare med olika funktionsnedsättningar och anpassa ditt språk därefter.

Om du förolämpar någon, be om ursäkt uppriktigt och rätta till ditt misstag. Om du observerar icke-inkluderande beteende, ta upp det med personen i enrum och använd tillfället för att förklara varför det är problematiskt.

För att sprida detta till dina medarbetare kan du:

Lägg till strikta policyuttalanden om överträdelser

Organisera professionella utbildningar om inkluderande språk och beteende.

Uppmärksamma medarbetare som utmärker sig när det gäller att främja och praktisera inkludering.

Steg 4: Skapa trygga miljöer för medarbetarna

Inkluderande arbetsplatser måste säkerställa komfort och säkerhet för alla anställda, särskilt underrepresenterade grupper.

Här är några praktiska förändringar du kan göra för att skapa tillräckligt med trygga utrymmen på arbetsplatsen:

Amningsrum för nyblivna mammor

Platser för bön eller meditation för olika religiösa praktiker

Tysta utrymmen för personer med ADHD eller hörselkänslighet

Tillgängliga platser med ramper, taktila indikatorer eller trapphjälp

Rullstolsanpassade arbetsplatser

Digitala tillgänglighetsfunktioner för medarbetare med hörsel-, syn-, motoriska eller kognitiva funktionsnedsättningar

Valfria kulturella evenemang för att undvika att sätta press på introverta medarbetare

Resurser och stöd för anställdas mentala hälsa

Steg 5: Samla in och agera på feedback

För att förstå vad som fungerar och vad som inte fungerar, samla in feedback genom individuella möten, anonyma enkäter och workshops. Genom att samla in denna information får du veta hur du kan skapa en inkluderande arbetsplats som dina medarbetare behöver och uppskattar.

När du genomför en medarbetarundersökning ska du alltid undvika underförstådda uttalanden och använda direkta frågor för att verkligen förstå ditt teams behov.

Här är en lista med några bra frågor som du kanske vill ställa:

Är ledningsgruppen tillräckligt mångfaldig?

Anser du att vår befordrings- och utvärderingsprocess främjar mångfald?

Uppskattas mångfaldiga idéer och människor i vår organisation?

På en skala från 1 till 10, hur bekvämt kan du prata om din sociala och kulturella bakgrund på arbetsplatsen?

Hur kan företaget förbättra sig när det gäller inkludering?

Steg 6: Genomför omfattande mångfaldsutbildning

Se till att dina utbildningsprogram täcker alla tre aspekter av DEI – mångfald, jämlikhet och inkludering – inte bara mångfald. Om det behövs, håll flera sessioner för att säkerställa att alla minoritetsanställda är representerade och blir hörda.

Fördjupa dig i hur kollegor kan interagera respektfullt med olika grupper. Du kan inkludera övningar för att ta itu med omedvetna fördomar och förbättra den interkulturella kommunikationen mellan teamen.

Målet med inkluderande utbildning bör inte bara vara att främja tolerans eller följa regler. Fokusera istället på att främja genuin acceptans och en djupare förståelse för mångfald och inkludering, så att respekt blir en naturlig del av din arbetsplatskultur.

Steg 7: Utöka företagets semesterkalender

Inkludera och fira helgdagar eller evenemang som representerar de kulturella övertygelserna hos alla minoritetsgrupper som arbetar för och med dig.

Det bidrar till att föra människor samman och gör det möjligt för dem att lära sig om varandras kulturella värderingar, normer och sedvänjor. Denna hyllning främjar ömsesidig respekt, en viktig komponent i framgångsrika DEI-initiativ.

Steg 8: Utforma effektiva policyer mot diskriminering

Inkluderande arbetsplatser har tydliga antidiskrimineringspolicyer som motverkar diskriminering både på och utanför arbetsplatsen med strikta åtgärder.

En sådan policy:

Ange tydligt att trakasserier och diskriminering är oacceptabelt.

Behandlar varaktiga konsekvenser av brott mot icke-diskrimineringspolicyer.

Definierar vilken typ av beteenden som kan anses stötande.

Har ett väl definierat förfarande för klagomålshantering för dem som har utsatts för eller bevittnat diskriminerande handlingar.

Steg 9: Utveckla mentorprogram för interkulturellt engagemang

Skapa mentorskapssamarbeten genom att para ihop mentorer, sponsorer och adepter med olika bakgrund, identitet eller traditioner.

Dessa interkulturella relationer uppmuntrar individer att växa genom att effektivt lära sig och engagera sig i nya perspektiv.

Steg 10: Stöd medarbetarresursgrupper (ERG)

ERG är frivilliga, medarbetarledda grupper som vanligtvis baseras på aspekter av identitet (såsom kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsförmåga eller veteranstatus) eller roll (såsom IT, försäljning eller marknadsföring).

Dessa grupper ökar engagemanget på arbetsplatsen och ger organisationer tillgång till ett mångfaldigt nätverk av talanger, entreprenörer och leverantörer, vilket hjälper personalen att bättre spegla de samhällen och kunder de betjänar.

Ledningens roll i att främja inkludering

Att ta itu med och implementera inkludering på arbetsplatsen är ett gemensamt arbete mellan ledningen och medarbetarna. Med detta sagt kan rätt ledare åstadkomma omfattande förändringar på en arbetsplats och coacha teamen i hur man skapar en inkluderande arbetsplats och arbetsmiljö.

Harvard Business Review fann att nästan 70 % av resultaten inom inkludering beror på ledarnas ord och handlingar. Detta innebär att ledare spelar en avgörande roll för att forma hur inkluderande och välkomnande en arbetsplats verkligen är.

När ledare aktivt främjar inkludering kan det öka den totala prestationen avsevärt. Medarbetare som känner sig inkluderade och uppskattade är mer motiverade att göra det lilla extra för sitt team.

Här är några av de många egenskaper som kännetecknar en inkluderande ledare:

Konkreta åtaganden för mångfald

Blygsamhet

Transparenta och obegränsade kommunikationskanaler

Medvetenhet om fördomar

Emotionell och kulturell intelligens

Sträva efter samarbete

Även om dessa egenskaper kan verka lätta att tillgodoreka sig, tyder en äldre rapport från Accenture på att resan alltid kan vara fylld av missförstånd mellan ledare och medarbetare.

Till exempel anser 68 % av ledarna att de skapar en stärkande miljö där medarbetarna känner tillhörighet, men endast 36 % av medarbetarna håller med om detta.

Ett av de bästa sätten att övervinna denna klyfta och säkerställa att dina företagsledare engagerar sig i att stödja mångfald är att ge dem förstklassig utbildning i inkluderande ledarskap.

Professionella, inkluderande ledarskapsprogram ger ledande befattningshavare en bredare förståelse för vad mångfald verkligen innebär. Dessa program bör helst omfatta:

Förväntningar på mångfaldig kompetens från en modern arbetsplats

Utökade dimensioner av DEI-ramverket

Erkänna möjligheten, effekten och lösningsmetoderna för konflikter och misstro

Identifiera strategier för emotionell intelligens

Bygga kulturell kompetens

Att hitta en balans mellan hållbara och inkluderande beslutsprocesser

Anpassa inkludering till företagets tillväxtstrategi

Dessutom kan du bilda ett tvärfunktionellt team eller en arbetsgrupp för att övervaka och driva inkluderingsarbetet. Arbetsgruppens roll är att identifiera brister, utveckla handlingsplaner och övervaka framstegen.

Regelbundna möten och tydliga kommunikationskanaler hjälper alla att hålla sig uppdaterade och säkerställer att arbetsgruppen är förberedd att hantera eventuella problem som uppstår.

Inkludering i praxis och policyer

Det räcker inte att lära sig hur man skapar en inkluderande arbetsplats. För att genomföra förändringen krävs ett samarbete mellan medarbetare och ledning. För att underlätta detta måste ledare införa yttre rutiner och policyer. Här är några steg du kan ta:

Implementera inkluderande rekryteringsstrategier: Sätt upp tydliga HR-mål för representation i din rekryteringsstrategi, till exempel könsmångfald eller etniska minoriteter. Se till att anställningsprocessen är inkluderande, tillgodoser personer med olika funktionsnedsättningar och var lyhörd i dina intervjufrågor genom att använda ett verktyg för processkartläggning

Belöna och erkänna bidrag: I slutet av sprintar och cykler ska du lyfta fram uppnådda mål, motivera insatser och förstärka värderingar samtidigt som du undviker fördomar. Se till att I slutet av sprintar och cykler ska du lyfta fram uppnådda mål, motivera insatser och förstärka värderingar samtidigt som du undviker fördomar. Se till att programvaran för medarbetarerkännande är inkluderande och belönar individer baserat på deras prestationer.

Skapa rättvisa tillväxtmöjligheter: Standardiserade tillväxtplaner passar inte en DEI-fokuserad arbetsplats. Tillhandahåll verktyg och infrastruktur som är anpassade efter individuella behov, till exempel teckenspråkskurser för hörselskadade medarbetare eller röstassisterande programvara och skärmläsare för synskadade medarbetare.

Fira kulturella evenemang: Uppmärksamma och fira kulturella evenemang och helgdagar för olika kulturer och religioner. Att uppmärksamma dessa tillfällen visar respekt för olika traditioner och hjälper medarbetarna att känna sig sedda och uppskattade.

Bevisade fördelar med en inkluderande arbetsplats

En inkluderande arbetsplats driver praktiska förbättringar och förbättrar din affärs- och arbetskultur. Låt oss upptäcka hur främjandet av inkludering kan driva din organisations hållbara tillväxt.

Ökar medarbetarnas engagemang och produktivitet

När teammedlemmarna känner sig inkluderade är de mer benägna att engagera sig i sitt arbete och motiverade att göra sitt bästa. Denna positiva miljö uppmuntrar samarbete och engagemang på arbetsplatsen, vilket leder till högre total produktivitet.

Helena Mateus Jerónimos forskning visar också att det finns ett positivt samband mellan mångfaldspraktiker och engagemang.

Ökar kreativiteten och innovationen

Olika erfarenheter – som formas av kön, plats, etnicitet och bakgrund – ger upphov till banbrytande idéer. Din organisation kan skapa innovativa lösningar och idéer genom att omfamna en smältdegel av unika perspektiv.

Denna mångfald i tänkandet är avgörande för att driva innovation och hålla sig i framkant på en konkurrensutsatt marknad. Team som omfamnar och främjar inkludering är bättre på att tänka utanför boxen och utveckla unika produkter och tjänster.

Främjar en hälsosam arbetsmiljö

DEI-metoder främjar en känsla av tillhörighet, vilket gör att medarbetarna känner sig uppskattade och delaktiga. BCG:s forskning visar att nöjda medarbetare är 1,5 gånger mer benägna att prestera bra och 4,6 gånger mindre benägna att sluta inom sex månader.

En kultur som värdesätter mångfald uppmuntrar öppen kommunikation och ömsesidig respekt, vilket leder till bättre lagarbete och samarbete.

Dessutom är det mindre sannolikt att medarbetarna upplever stress och utbrändhet i en stödjande och mångfaldig miljö, vilket bidrar till deras allmänna välbefinnande.

HR:s roll i utvecklingen av en inkluderande arbetsstyrka

Personalchefen (CHRO) spelar en avgörande roll i skapandet av en mångfaldig och inkluderande arbetsstyrka. Utöver att hantera HR-uppgifter är CHRO en förespråkare för DEI i hela företaget.

De leder arbetet med att utforma anställningsrutiner, säkerställa rättvis lön och se till att alla känner sig välkomna och uppskattade på arbetsplatsen.

En DEI-ledare är också avgörande för detta uppdrag. Denna roll fokuserar på att främja DEI-initiativ och göra dem till en central del av företagskulturen.

DEI-ledaren utvecklar strategier för att hantera brister, främjar en kultur av öppenhet och ser till att organisationen tar ansvar för sina mångfaldsmål.

Genom att arbeta tillsammans skapar CHRO och DEI-ledaren en arbetsplats där alla medarbetare kan trivas och känna en verklig tillhörighet.

Utnyttja teknik för en inkluderande företagskultur

Att skapa en inkluderande arbetsmiljö kräver inte bara emotionell intelligens och kulturell kompetens, utan också rätt verktyg. När du planerar hur du ska skapa en inkluderande arbetsplats kan du använda ett verktyg som ClickUp for HR Teams för att förenkla processen.

Låt oss se hur det kan bidra till att utveckla en mer inkluderande kultur på arbetsplatsen.

Samarbete

Möjliggör samarbete inom hela teamet med ClickUp. Dess funktioner är utformade för att stödja och förbättra inkludering genom smidigt teamarbete. Här är några exempel på hur ClickUp främjar teamarbete:

Samarbeta och skapa fantastiska dokument, wikis och annan policydokumentation med ClickUp Docs.

Med ClickUp Docs kan HR-team enkelt skapa och dela viktiga dokument som medarbetarhandböcker, introduktionsguider och utbildningsmaterial. Funktionen för redigering i realtid innebär att alla kan bidra och hålla informationen aktuell och korrekt.

Dessutom kan teamen enkelt komma åt, visa och lämna kommentarer och förslag på dessa dokument, vilket säkerställer att feedbacken tas tillvara och att uppdateringarna sker smidigt.

Visualisera, anpassa och dela arbete i din favoritstil med ClickUp Views.

Anpassa din arbetsvy med ClickUp Views, inklusive lista, tavla, kalender och mer. Varje vy kan delas och är tillgänglig för alla teammedlemmar, vilket hjälper varje medarbetare att arbeta på det sätt som passar dem bäst.

Visningar hjälper chefer att följa medarbetarnas prestationer, engagemang och utveckling, så att alla teammedlemmar är i linje med organisationens mål.

Brainstorma idéer fritt och uppmuntra teamets bidrag med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Förvandla ditt teams idéer med ClickUp Whiteboards, en delad visuell canvas för samarbete i realtid. Använd den för att visualisera processer och involvera alla med intuitiva ritverktyg. Denna typ av samarbetsaktivitet ger alla i teamet möjlighet att delta.

Med whiteboards kan HR-team också omvandla idéer och planer direkt till genomförbara uppgifter. Detta säkerställer att brainstorming-sessioner smidigt kan övergå till projektgenomförande.

ClickUp Mind Maps är perfekta för att fånga upp de spontana idéer som ofta dyker upp under brainstorming-sessioner.

ClickUp Mind Maps är också ett fantastiskt verktyg för att göra brainstorming och virtuella möten mer effektiva. Det gör det möjligt för dig att organisera tankar och idéer visuellt för att göra samarbetet mer engagerande.

Istället för att bara diskutera idéer på ett möte kan du skapa en dynamisk bild som alla kan se och bidra till.

ClickUp Integrations kan avsevärt förbättra samarbetet och effektiviteten för HR-team genom att centralisera olika HR-funktioner och verktyg inom en enda plattform.

Genom att integrera ClickUp med Slack kan teamen till exempel skapa uppgifter direkt från konversationer och dela uppdateringar i realtid. Detta minskar behovet av långa e-posttrådar och säkerställer att alla hålls informerade.

Omvandla Slack-meddelanden till uppgifter och kommentarer – klicka bara på ”Fler åtgärder” för att lägga till dem i ClickUp!

Dessa funktioner gör distans- och hybridarbetsmiljöer mer effektiva genom att samla ditt team, oavsett var de befinner sig.

Erkännande

ClickUp erbjuder olika sätt att övervaka teamets prestationer. Dessa hjälper dig att förstå deras bidrag och uppskatta deras insatser på rätt sätt.

Övervaka teamets mål och sätt upp mål för DEI-initiativ med ClickUp Goals.

Skapa spårbara ClickUp-mål för dig själv och ditt team. Tydliga deadlines, mätbara mål och automatisk uppföljning av framsteg hjälper dem att hålla sig på rätt spår, uppnå målen och övervaka sina framsteg.

Skapa genomförbara uppgifter med fastställda milstolpar och tidsplaner för ditt team med hjälp av ClickUp Tasks.

Med ClickUp Tasks kan du planera projekt, organisera uppgifter och samarbeta med ditt team på ett och samma ställe. Tilldela uppgifter, sätt deadlines och håll alla på rätt spår med tydliga ansvarsområden.

Du får också insikt i hur uppgifterna fortskrider och hur väl ditt team presterar. På så sätt kan du enkelt se vad som blir gjort, upptäcka eventuella problem och göra justeringar för att allt ska fungera smidigt.

Ladda ner denna mall ClickUps mall för prestationsutvärdering är utformad för att hjälpa dig att utvärdera medarbetarnas prestationer och hantera utvärderingar.

Använd ClickUps mall för prestationsutvärdering för att identifiera och följa upp enskilda medarbetares prestationer under en viss period, ge personlig feedback och mentorskap samt effektivt uppmärksamma medarbetarnas bidrag.

Med den här mallen kan du sätta upp tydliga mål och målsättningar, komplett med tidsplaner, så att alla vet vad de ska sträva efter. Den underlättar även 360°-utvärderingar, samlar in feedback från chefer och kollegor och ger en väl avrundad bild av en medarbetares prestationer.

Medarbetarnas engagemang

Den entusiasm och det engagemang som dina medarbetare känner för sitt arbete, företagets värderingar och sina kollegor är ett uttryck för medarbetarnas engagemang. Inkludering har stor inverkan på detta mått, eftersom mångfald på arbetsplatsen främjar samarbete, förtroende och en hälsosam arbetsmiljö.

ClickUp hjälper till att öka engagemanget med sina olika funktioner för rekrytering, introduktion och medarbetarutveckling. Det erbjuder gratis HR-mallar för undersökningar om medarbetarengagemang och handlingsplaner.

Bland dessa finns två viktiga mallar som hjälper dig att öka engagemanget:

ClickUp-mall för handlingsplan för medarbetarengagemang

Ladda ner denna mall ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang är utformad för att hjälpa dig att skapa och följa upp en plan för att förbättra medarbetarnas engagemang.

ClickUps mall för handlingsplan för medarbetarengagemang är din vägkarta för att öka moral, produktivitet och personalbehållning. Den hjälper dig att sätta upp tydliga mål, följa upp framsteg och balansera viktiga uppgifter med uppnåeliga insatser, allt i syfte att öka det övergripande engagemanget.

Genom att använda den här mallen kan du:

Öka medarbetarnas moral, prestanda och lojalitet

Främja en känsla av delaktighet och engagemang

Förbättra kommunikationen och samarbetet mellan avdelningarna

Främja en kultur av feedback och innovation

ClickUp-mall för undersökning av medarbetarengagemang

Ladda ner denna mall ClickUps mall för medarbetarengagemang är utformad för att hjälpa dig att få värdefull feedback från medarbetarna.

ClickUps mall för medarbetarengagemang är utformad för att hjälpa organisationer att mäta hur deras medarbetare upplever sin arbetsmiljö. Det är ett användarvänligt verktyg som låter dig skapa personliga enkäter anpassade efter ditt teams unika behov.

Mallen underlättar insamlingen av feedback i realtid och gör den tillgänglig på alla enheter, vilket är en stor fördel för arbetsplatser med hög arbetsbelastning.

Använd denna mall för att:

Identifiera områden för förbättringar på arbetsplatsen och ökad medarbetarnöjdhet.

Förstå medarbetarnas behov och mål

Ge värdefull feedback för att utforma policyer och strategier

Följ förändringar och förbättringar över tid

Transparens

ClickUp främjar transparens på arbetsplatsen genom att ge en tydlig bild av vad alla arbetar med. Det centraliserar kommunikation och samarbete, vilket gör det enkelt för teammedlemmarna att dela uppdateringar, ställa frågor och ge feedback i en öppen miljö.

Uppgiftshantering i ClickUp hjälper till genom att tydligt tilldela uppgifter och deadlines så att alla känner till sina ansvarsområden och kan se framstegen i pågående projekt.

De olika vyerna, såsom Lista, Tavla, Kalender och Gantt, ger en omfattande översikt över hur uppgifter och projekt fortskrider, vilket minimerar förvirring och håller alla på samma sida. ClickUp förbättrar också transparensen i målsättning och uppföljning med Goals.

Denna kombination av funktioner bidrar till att skapa en transparent och ärlig arbetsplats där alla är informerade och engagerade.

Främja en inkluderande arbetsmiljö med ClickUp

Att veta hur man skapar en inkluderande arbetsplats är inte längre valfritt, utan ett måste. Med globaliseringen på topp och många anställda i generation Z som prioriterar inkluderande och flexibla arbetsplatsvärderingar är det avgörande att snabbt anpassa sig.

Att fokusera på DEI förbättrar arbetskulturen, ökar engagemanget och förbättrar både avkastningen på investeringen och förmågan att behålla talanger.

Det är därför ClickUp passar perfekt för dina behov. Dess flexibilitet och omfattande funktionsuppsättning gör det till ett utmärkt verktyg för att integrera DEI-värden på din arbetsplats.

Vänta inte – registrera dig gratis på ClickUp redan idag!

Vanliga frågor (FAQ)

1. Hur skapar man inkludering på arbetsplatsen?

Att skapa inkludering innebär att integrera DEI i kärnvärden, använda inkluderande språk, skapa trygga miljöer, samla in och agera på feedback samt genomföra omfattande mångfaldsutbildning.

Säkerställ ledningens stöd, anpassa policyer efter olika behov och erkänn bidrag på ett rättvist sätt.

2. Vilka är de fyra stegen för att skapa en inkluderande arbetsplats?

De fyra stegen är:

Få ledningen med på tåget för att prioritera inkludering.

Integrera DEI i kärnprinciper och värderingar

Använd inkluderande språk och skapa trygga miljöer för mångfaldiga medarbetare.

Samla in feedback och genomför omfattande mångfaldsutbildning.

3. Hur kan du bidra till en inkluderande arbetsplats?

Individer kan bidra genom att anta inkluderande beteenden och språk, delta i mångfaldsträning, stödja trygga miljöer, ge feedback och erkänna bidrag på ett rättvist sätt.

Du kan också aktivt engagera dig i initiativ för inkludering och förespråka policyer som främjar inkludering.