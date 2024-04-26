Hur man erbjuder personliga förmåner och fördelar för nöjdare medarbetare

Förutom löner och traditionella förmåner (tandvård, försäkring etc.) har arbetsgivare en outnyttjad möjlighet att differentiera sig och behålla topptalanger genom förmåner eller extraförmåner för anställda.

Om det görs på rätt sätt kan chefer förbättra medarbetarnas prestationer med strategiska incitament.

Använd denna guide som ett praktiskt hjälpmedel för att skapa ett utmärkt förmånsprogram för anställda och öka personalbehållningen i din organisation.

Varför erbjuda förmåner och bonusar till anställda?

Attraktiva löner och förmåner är genomgående de viktigaste drivkrafterna globalt enligt Randstad

Otillräcklig total ersättning är den främsta orsaken till frivillig personalomsättning bland anställda. Aktuella data visar dessutom att följande faktorer är de mest attraktiva hos en arbetsgivare:

Lön och förmåner (62 %)

Bra balans mellan arbete och privatliv (58 %)

Övergripande arbetstillfredsställelse och trygghet (56 %)

Att erbjuda förmåner och bonusar till anställda är ett steg i rätt riktning om du vill förbättra personalomsättningen och attrahera nya talanger. Det beror på att förmåner och bonusar:

Gör dina anställda mer produktiva och nöjdare – oavsett om det handlar om personliga förmåner för arbetande mödrar, nyblivna pappor eller nyutexaminerade.

Visa att ditt företag sätter medarbetarna och deras intressen i första rummet, vilket skapar en positiv bild av varumärket hos medarbetarna och ökar deras arbetsglädje.

Hjälp medarbetarna att leva ett mer balanserat och lyckligt liv, vilket leder till högre personalbehållning.

Attrahera och behåll högkvalificerade talanger genom att tillgodose medarbetarnas prioriteringar och intressen, till exempel med attraktiva försäkringsalternativ.

Utnyttja förmåner som Toastmasters-medlemskap, bokklubbar och företagssponsrade sportevenemang för att öka medarbetarnas engagemang och skapa en konkurrensfördel.

Minska stress och utbrändhet, vilket leder till högre produktivitet och bättre arbetsprestationer.

När du skapar en lista över förmåner som dina anställda måste ha, skapa en enkät och be teamet om synpunkter på vad som är viktigt för dem. Att lyssna på teamets förslag är det bästa sättet att skapa ett förmånsprogram som lockar och behåller högpresterande anställda.

Vad är skillnaden mellan förmåner och bonusar för anställda?

Vid första anblicken verkar förmåner och bonusar för anställda vara samma sak – men det är de inte.

Det amerikanska arbetsministeriet definierar förmåner som icke-lönebaserad ersättning som arbetsgivaren ger sina anställda. Dessa förmåner har grupperats i fem kategorier:

Kategori Förmåner Kategori 1 Betald ledighet (semester, helgdagar, sjukledighet) Kategori 2 Tilläggsersättning (premieersättning för övertid och arbete på helgdagar och helger, skiftersättning, bonusar som inte är produktionsrelaterade) Kategori 3 Pension (förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensionsplaner) Kategori 4 Försäkring (livförsäkring, sjukförmåner, kortvarig invaliditetsförsäkring och långvarig invaliditetsförsäkring) Kategori 5 Lagstadgade förmåner (socialförsäkring och Medicare, federala och statliga arbetslöshetsförsäkringsskatter samt arbetsskadeförsäkring)

Däremot går förmåner för anställda utöver de löner och förmåner som arbetsgivarna erbjuder.

För att tydliggöra skillnaden följer här en jämförelse mellan förmåner och bonusar för anställda:

Anställningsförmåner Förmåner för anställda Reglerat av myndigheter Treffsamma incitament som gratis lunch på kontoret, yogakort etc. Detta ska anges i anställningsavtalet. Vanligtvis ingår detta inte i en anställds kontrakt. Inklusive ekonomiska förmåner såsom sjuk- och tandvårdsförsäkring. Utgifter som medarbetaren inte finansierar själv Inte kopplat till prestation Användbart för att täcka företagskulturen och värderingarna Erbjuds till heltidsanställda eller kan anpassas till specifika roller/anställningstider. Erbjuds till heltidsanställda och, i vissa fall, även till uppdragstagare.

Typer av förmåner för anställda

Låt oss nu utforska de olika förmåner du kan erbjuda dina anställda.

De förmåner du erbjuder dina anställda beror på deras individuella behov och preferenser. Innan du erbjuder någon form av förmåner bör du därför studera dina anställdas data och egenskaper för att kunna ge dem exakt det de vill ha:

Förstå deras omedelbara fysiska, mentala och emotionella behov

Fördjupa dig i de faktorer som påverkar deras liv och arbete.

Lär dig mer om deras intressen, vanor, demografi och ambitioner.

I en artikel i Forbes hävdas till exempel att äldre generationer föredrar flexibla utgiftskonton, medan yngre generationer föredrar hälsosparande konton. Försök därför att förstå vad som är viktigast för dina anställda.

När du har fått fram uppgifterna kan du välja mellan olika viktiga förmåner. Här är några alternativ som är värda sin vikt i guld:

Sjukförsäkring: Sjukförsäkring är en av de mest eftertraktade förmånerna för anställda och hjälper till att täcka sjukvårdskostnader, inklusive läkarbesök, recept, sjukhusvistelser, tandvårdsförsäkring, synförsäkring och hälsoprogram. Cirka Sjukförsäkring är en av de mest eftertraktade förmånerna för anställda och hjälper till att täcka sjukvårdskostnader, inklusive läkarbesök, recept, sjukhusvistelser, tandvårdsförsäkring, synförsäkring och hälsoprogram. Cirka 90 % av de tillfrågade rankade sjukvård som en viktig förmån. Se det som en typ av ersättning som ger din organisation ett försprång, eftersom friskare anställda innebär färre sjukfrånvarodagar.

Hälsorelaterat : Förutom förmåner i form av sjukförsäkring måste du också fokusera på att främja dina anställdas välbefinnande genom hälso- och friskvårdsprogram, till exempel: Obligatoriska raster (inrätta vilrum, te-/kaffestationer osv.) Hälsosamma varuautomater i cafeterian Ersättning för gymmedlemskap Genomförande av friskvårdsaktiviteter som meditation, yoga osv. Ståbord med ergonomiska stolar, tangentbord osv. Gratis hälsotrackers som Fitbit Periodiska influensavaccinationer på arbetsplatsen Maratonlöpning Näringsworkshops med certifierad nutritionist

Flexibla utgiftskonton (FSA): FSA gör det möjligt för anställda att avsätta pengar före skatt för att betala för berättigade sjukvårdskostnader som uppkommit under ett planår. Detta lilla men betydelsefulla steg hjälper anställda att spara pengar på sjukvårdskostnader och minska sin beskattningsbara inkomst.

Zipcar : Att erbjuda tillgång till Zipcar kan vara en game changer för anställda, särskilt i stadsområden där det är opraktiskt att äga en bil. Denna förmån erbjuder bekvämlighet och flexibilitet, så att anställda kan ta sig till jobbet utan att behöva bekymra sig om att äga en bil.

Barnomsorg : Detta hjälper till att lätta bördan för arbetande föräldrar – oavsett om det handlar om barnomsorg på arbetsplatsen, bidrag till extern barnomsorg eller flexibla arbetstider för att underlätta föräldraansvaret. Denna förmån visar att ditt företag värdesätter balansen mellan arbete och privatliv och stöder medarbetarna i deras familjeåtaganden.

Tricare : Ett hälsovårdsprogram för militärer, pensionärer och deras familjer. Det stöder anställda som har tjänstgjort eller tjänstgör inom militären och säkerställer att de har tillgång till högkvalitativ hälsovård för sig själva och sina familjer.

Miljöförmåner: Din anställdas miljö och kontorsatmosfär är avgörande för att skapa rätt kultur, så se till att erbjuda förmåner som: Avslappnad klädkod Spelrum Regelbundna företagsutflykter Ta med ditt husdjur till kontoret Obegränsad PTO Happy hours och kontorsluncher Parkeringsplats för månadens anställd

Anställda ser livförsäkring som ett ekonomiskt skyddsnät som täcker viktiga utgifter såsom begravningskostnader, utestående skulder etc. samtidigt som det ger ersättning för inkomstbortfall för anhöriga.

Löneförmåner: Genomför regelbundna lönerevisioner för att säkerställa att dina ersättningspaket förblir konkurrenskraftiga på marknaden. Du måste också tänka på prestationsbaserade bonusar för att belöna medarbetarna för deras hårda arbete – ett primärt krav för dagens millenniegeneration.

Stödprogram för anställda (EAP): EAP ger anställda tillgång till konfidentiell rådgivning och stödtjänster för personliga och arbetsrelaterade frågor. Tanken är att hjälpa anställda att hantera utmaningar som stress, ångest, relationsproblem och missbruk utan att det påverkar deras arbete negativt.

Familjeinriktade förmåner : Organisationen måste erbjuda en rad familjeinriktade förmåner, såsom: Betald pappaledighet Särskilt rum för ammande mödrar Betald mammaledighet utöver åtta veckor Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete Husdjursförsäkring Daghem på arbetsplatsen Företagspicknick med medarbetarna och deras familjer Stipendieprogram för högskolestudier

En djupare titt på förmåner och fördelar för anställda

Låt oss titta på några andra förmåner som din organisation måste erbjuda sina anställda:

Lagen om familje- och sjukledighet (FMLA) från 1993

FMLA tillåter berättigade anställda att ta upp till 12 veckors obetald, anställningsskyddad ledighet av familjeskäl eller medicinska skäl. Denna lag gäller för offentliga myndigheter, offentliga och privata skolor samt företag med 50 eller fler anställda inom en radie av 75 mil.

För att vara berättigade måste medarbetarna ha arbetat för sin arbetsgivare i minst 12 månader och minst 1 250 timmar under de 12 månaderna före ledigheten.

FMLA tillåter anställda att ta ledigt av olika skäl, till exempel:

Under födseln eller adoptionen av ett barn

När du vårdar en make/maka, ett barn eller en förälder med allvarliga hälsoproblem

När deras hälsotillstånd är allvarligt

Under FMLA-ledighet måste arbetsgivaren upprätthålla medarbetarens sjukförmåner och återställa dem till samma nivå när medarbetaren återvänder.

Pensionssparplaner

Pensionssparplanerna omfattar arbetsgivarfinansierade planer där anställda kan avsätta en del av sin lön till pensionssparande. Vanliga alternativ är:

401(k)-planer: Gör det möjligt för anställda att spara och investera en del av sin lön innan skatt dras av. Arbetsgivare kan också välja att matcha en procentandel av den anställdes bidrag upp till en viss gräns.

403(b): Erbjuds anställda vid vissa skattebefriade organisationer, såsom offentliga skolor, sjukhus och kyrkor. Dessa planer gör det möjligt för anställda att avsätta en del av sin lön till pensionssparande med uppskjuten beskattning.

457: Tillgängligt för anställda inom statliga och lokala myndigheter samt vissa ideella organisationer. Liksom 401(k)- och 403(b)-planer görs inbetalningar till en 457-plan före skatt, och uttag beskattas som vanlig inkomst.

Pensionsplaner: Ger pensionerade medarbetare en fast månadsinkomst livet ut, baserat på en formel som tar hänsyn till faktorer som lönehistorik och antal tjänsteår.

Arbetsgivare matchar ofta dessa bidrag upp till en viss procentandel. Andra alternativ kan vara individuella pensionskonton (IRA), som erbjuder skattefördelar för pensionssparande.

Det är viktigt att erbjuda olika pensionsalternativ som passar dina anställdas ekonomiska mål och risktolerans.

Sjukfrånvaroplaner

Sjukfrånvaroplaner är en viktig del av anställdas förmåner, eftersom de gör det möjligt för anställda att ta betald ledighet när de är sjuka eller behöver gå på läkarbesök. Med 39 % av de anställda som lämnar en organisation 2023 för att få en bättre balans mellan arbete och privatliv är det avgörande att betona vikten av en robust sjukfrånvaropolicy och att förebygga utbrändhet hos anställda.

Detaljerna i sjukledighetsplanerna beror på din organisations regler. Vissa arbetsgivare erbjuder separat sjukledighet och semester, medan andra kombinerar dem i en enda policy för betald ledighet (PTO).

Livräntor i USA och regler för föräldraledighet

Livräntor är ett populärt pensionssparandealternativ i USA. De gör det möjligt för investerare att omvandla sina besparingar till en serie regelbundna pensionsutbetalningar.

Det finns olika typer av livräntor, bland annat:

Fast: Ger en garanterad ränta under en viss period, vilket ger en förutsägbar inkomstström.

Variabel: Inkomstflödet är kopplat till resultatet av underliggande investeringar, såsom fonder. Detta erbjuder potential för högre avkastning, men medför också större risk.

Indexerade: Ger avkastning baserat på utvecklingen för ett specifikt index, till exempel S&P 500. De erbjuder potential för högre avkastning än fasta livräntor med ett visst skydd mot nedgångar på marknaden.

Lägg till en anställdsfokuserad touch genom att förstå nyanserna, ge anställda möjlighet att fatta välgrundade beslut om sin pensionssparande-strategi och förbättra organisationens varumärkesimage.

Inkomstskatt i USA och försäkringsfrågor

Inkomstskatten i USA är ett komplext system som kräver att anställda rapporterar och betalar inkomstskatt till den federala regeringen och, i vissa fall, till delstats- och lokalregeringar.

Skattesystemet är progressivt, vilket innebär att anställda med högre inkomster betalar en högre procentandel av sin inkomst i skatt. De vanligaste skattetyperna är:

Federal inkomstskatt: Skatt som betalas på inkomst som intjänats på federal nivå. Skattesatserna varierar beroende på individens inkomstnivå, där höginkomsttagare betalar en högre procentandel av sin inkomst i skatt.

Statlig inkomstskatt: Vissa delstater tar också ut en inkomstskatt på invånarna. Skattesatserna och reglerna för statlig inkomstskatt varierar mellan delstaterna.

Socialförsäkrings- och Medicare-skatter: Finansierar socialförsäkrings- och Medicare-programmen. Anställda och arbetsgivare bidrar var och en med en procentandel av den anställdes inkomst till dessa program.

Kapitalvinstskatt: Skatt som betalas på vinsten från försäljning av tillgångar såsom aktier, obligationer eller fastigheter. Skattesatsen beror på hur länge tillgången har ägts innan den såldes.

När det gäller att erbjuda försäkringsplaner finns det flera alternativ att välja mellan:

Invaliditetsförsäkring: Ger ersättning för inkomstbortfall om försäkringstagaren blir oförmögen att arbeta på grund av invaliditet och hjälper till att skydda mot inkomstbortfall.

Skadeförsäkring: Skyddar mot förlust eller skada på egendom, såsom bostad eller bil.

Omfattande analys av rätt förmåner för anställda som erbjuds av konkurrenter

Låt oss gå vidare och förstå hur företag förbättrar sina förmåner på arbetsplatsen:

Fallstudie 1: Förmåner som erbjuds av T-Mobile US och PerkSpot

T-Mobile har ett omfattande förmånerpaket som bygger på företagets värderingar. Företaget har sammanställt en guide som ger inblick i hur de behandlar sina anställda. Förmånerna omfattar viktiga aspekter som hälso- och sjukvård, familjeförmåner, livförsäkring, LiveMagenta etc. och gäller både deltids- och heltidsanställda:

En inblick i de förmåner som T-Mobile erbjuder via T-Mobile

Vanliga frågor

1. Vad innebär förmåner för anställda?

Förmåner för anställda är extra fördelar som företag erbjuder sina anställda utöver deras ordinarie lön. Dessa förmåner förbättrar medarbetarnas upplevelse, höjer moralen och attraherar och behåller talanger.

2. Vad är en förmån på arbetsplatsen?

En förmån på arbetsplatsen är en fördel som anställda får från sin arbetsgivare utöver sin lön. Dessa förmåner inkluderar sjukförsäkring, flexibla utgiftskonton och barnomsorgsstöd.

3. Vad är ett exempel på en förmån?

Några av förmånerna för anställda är ersättning för studieavgifter, cafeteriaalternativ, ersättning för gymmedlemskap, hälsoaktiviteter, betald pappaledighet, djurförsäkring, flexibla arbetstider etc.