De 8 bästa CRM- och faktureringsprogrammen för 2025

När du växer snabbt är det sista du behöver ett CRM-system (customer relationship management) som inte kommunicerar med ditt faktureringssystem.

Oförbundna verktyg innebär långsammare försäljningscykler, spridda kunddata och faktureringsfel som kostar pengar och förtroende.

I det här blogginlägget presenteras åtta CRM- och faktureringsprogram som är utvecklade för att växa i takt med ditt företag.

Låt oss hitta rätt verktyg för dig! 🧾

De bästa CRM- och faktureringsprogrammen i korthet

Här är en tabell som jämför alla CRM- och faktureringsprogram. 📊

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser ClickUp Enhetlig uppgifts- och kundhantering, AI-drivna dokument och automatiseringar, anpassade fakturaflöden Teamstorlek: Perfekt för enskilda personer, småföretag, medelstora företag och storföretag Allt-i-ett-arbetsyta för projekt, CRM och fakturering med integrerad AI-assistans Helt gratis; anpassningar tillgängliga för företag Zoho CRM och Zoho Invoice CRM-integrerad fakturering, betalningspåminnelser, kundportalerTeamstorlek: Idealisk för små och medelstora tjänstebaserade företag Automatisera kundrelationer med inbyggd fakturering Gratis provperiod; från 20 $/månad per användare Flowlu Kundrelationshantering med inbyggda fakturerings- och offertverktyg, automatisering för återkommande betalningarTeamstorlek: Perfekt för privatpersoner och småföretag Uppgiftsplanering, försäljningshantering och betalningsuppföljning Gratis plan tillgänglig; från 49 $/månad per användare Pipedrive Affärsdriven CRM, smart fakturering från affärer, integrationsmöjligheter med faktureringsplattformar Teamstorlek: Idealisk för småföretag Pipelinehantering, kunduppföljning och faktureringsfunktioner Gratis provperiod; från 24 $/månad per användare FreshBooks Enkel fakturering med tidrapportering, kostnadsregistrering och automatisering av förseningsavgifterTeamstorlek: Perfekt för privatpersoner och småföretag Tidrapportering, utgiftsregistrering och fakturering Gratis provperiod; från 21 $/månad per användare HubSpot Smart kontaktadministration, verktyg för offert-till-betalning och Stripe/QuickBooks-integrationer för betalda planerTeamstorlek: Perfekt för små och medelstora företag CRM-automatisering, offertgenerering och intäktsrapportering Gratis plan tillgänglig; från 15 USD/månad per användare Bitrix24 CRM-programvara med uppgiftshantering, kundportal, telefoni och alternativ för elektroniska signaturerTeamstorlek: Perfekt för små och medelstora företag Teamsamarbete, försäljningsuppföljning och betalningsinhämtning Gratis plan, från 124 $/månad för 50 användare Odoo CRM Modulärt CRM med fakturerings-/offertappar, automatisering av pipeline, leadspårningTeamstorlek: Perfekt för medelstora företag och växande företag Anpassning av arbetsflöden och kundhantering Gratis plan tillgänglig; från 31 $ per månad per användare.

Vad ska du leta efter i CRM- och faktureringsprogram?

Undrar du hur du ska välja ett CRM- och faktureringsprogram?

Börja med att identifiera var din nuvarande försäljningsprocess brister, oavsett om det handlar om spridda kunddata, uteblivna uppföljningar eller försenade betalningar. Här är några ytterligare funktioner att prioritera:

Anpassningsbara pipelines och statusar: Leta efter CRM-lösningar som låter dig skräddarsy försäljningsstadier, affärsstatusar och lead-arbetsflöden så att de passar din affärsprocess.

Automatiserad fakturering och påminnelser: Välj verktyg som stöder återkommande fakturering, automatisk fakturering och påminnelser om betalningar för att minska det manuella arbetet.

Centraliserad kundkommunikation: Sök efter plattformar som kan integreras med e-post eller chatt så att alla kundkonversationer lagras och kan sökas inom din arbetsyta.

Rapportering och instrumentpaneler i realtid: Överväg system som erbjuder visuella instrumentpaneler för att enkelt kunna följa intäkter, betalningsstatus och försäljningsresultat.

Integration med ekonomiverktyg: Se till att programvaran enkelt kan anslutas till appar som QuickBooks, Stripe eller Harvest för att effektivisera den ekonomiska verksamheten.

De bästa CRM- och faktureringsprogrammen

Här är våra val av de bästa CRM- och faktureringsprogrammen. 👇

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-projektledning, CRM och fakturering)

Hantera CRM-processer i ClickUp Zooma in på affärer, uppgifter eller kundernas framsteg med hjälp av Board View i ClickUps CRM.

ClickUp ger dig en sammankopplad arbetsyta där du kan hantera leads, spåra kunduppdrag och hantera betalningar.

Bygg din pipeline med ClickUp CRM

Börja med ClickUp CRM, som gör kundspårning till något som faktiskt passar din process. Du kan logga varje förfrågan eller affär med ClickUp Tasks, sedan bifoga relaterade filer, tagga teammedlemmar och notera viktiga uppdateringar allteftersom konversationen utvecklas.

Anta att du får en förfrågan från en detaljhandelskund om en fullständig omprofilering. Du skapar en uppgift, lägger till anteckningar från upptäcktsamtalet, taggar din designchef och lägger in det första moodboardet – allt på samma ställe.

Spåra lead-framsteg i ClickUp Tasks

Allteftersom leadet utvecklas uppdaterar du dess status med hjälp av ClickUps anpassade uppgiftsstatusar, till exempel ”Offert skickad”, ”Väntar på revideringar” eller ”Väntande faktura”, så att det alltid är tydligt vad som är på gång och vad som behöver en påminnelse.

Lägg sedan till ClickUp Custom Fields för att lagra projektinformation som betalningsvillkor, kundens e-postadress eller uppskattat värde. På så sätt har du redan informationen tillgänglig när du behöver sortera högvärdiga kunder eller kontrollera vem som ska betala.

Läs mer om projektgenomförande i ClickUp:

Använd ett färdigt CRM-system

Du kan också hoppa över installationen.

Få gratis mall Hantera din kundresa med ClickUp CRM-mallen

ClickUps CRM-mall hjälper dig att segmentera leads efter försäljningsstadium med hjälp av anpassade statusar, såsom Behöver godkännande, Kvalificerad eller Planerad. De inbyggda anpassade fälten, såsom CRM-objekttyp, Bransch, Kontaktnamn eller Jobbtitel, gör det möjligt för dig att skapa kontextrika profiler.

Här hjälper ClickUps listvy till att sortera leads efter värde, förfallodatum eller kontraktsstatus.

Automatisera repetitiva kundöverlämningar

Aktivera fakturering och onboarding med ClickUp Automations

För att undvika att slösa tid på repetitiva uppföljningar kan du ställa in ClickUp Automations eller konfigurera en AI-agent i ClickUp. När du till exempel markerar en kund som "Redo att fakturera" kan ClickUp automatiskt skapa en faktureringsuppgift, tagga ditt ekonomiverktyg och ange ett förfallodatum. Du behöver inte påminna dig själv om att göra det senare.

Använd ClickUp AI Agents för att automatisera uppgifter, svara på frågor och få mer gjort.

Övervaka betalningar och kundernas hälsa

Visualisera försäljning, intäkter och budgetar i ClickUp Dashboards

När du är redo att fakturera hjälper ClickUps ekonomiprogram dig att spåra betalningar, budgetar och projektlönsamhet inom samma arbetsyta.

Låt oss säga att du hanterar tre kunder inom varumärkesbyggande, sociala medier och konsulttjänster. I ClickUp Dashboards kan du se vem som har betalat, vem som är försenad med betalningen och vad varje projekt är värt.

Det är också enkelt att spåra kundhanteringsstatistik, såsom genomsnittlig affärsstorlek, avslutsfrekvens, kundhälsopoäng eller säljares prestanda, med hjälp av över 50 kort, inklusive diagram, beräkningskort och tidsspårningsblock.

Få omedelbar insikt i fakturor

Skapa anpassade fakturaformat med ClickUp Brain

ClickUp Brain lägger till ett intelligent lager till dina CRM- och finansiella arbetsflöden genom att visa viktiga insikter, skapa fakturor från grunden och mycket mer, precis när du behöver det.

Om du till exempel förbereder en ny faktura för en återkommande kund kan du helt enkelt be ClickUp Brain att generera ett anpassat fakturaformat baserat på dina tidigare poster. Det granskar dina befintliga mallar, kundpreferenser och betalningsuppgifter för att skapa en färdig layout som passar din projekttyp och faktureringscykel.

Förenkla din faktureringsprocess

ClickUp kan också anslutas till verktyg som QuickBooks och Harvest via ClickUp Integrations, så när det är dags att skicka en faktura kan du hämta alla dina projektdata direkt.

Alternativt kan du hålla allt inom ClickUp. Använd ClickUp-fakturamallen för att skapa en uppgift för varje faktura, ange förfallodatum, spåra betalningsstatus och länka allt tillbaka till den ursprungliga kunduppgiften. Det fungerar utmärkt när du vill hålla det enkelt och behöver ett pålitligt system för att ha koll på allt.

Om du spårar flera betalningar från olika kunder hjälper ClickUps mall för fakturaspårning dig att logga och filtrera dem. Och om du ofta skickar offerter hjälper ClickUps mall för offertförfrågan dig att snabba upp processen och göra den mer konsekvent.

ClickUps bästa funktioner

Organisera kundkunskap: Länka onboarding-planer, tjänstebeskrivningar eller SOW:er som skapats i Länka onboarding-planer, tjänstebeskrivningar eller SOW:er som skapats i ClickUp Docs direkt till dina uppgifter så att du aldrig tappar bort viktig information.

Samla in kunduppgifter: Skapa Skapa ClickUp-formulär för att samla in offertförfrågningar och omvandla dem direkt till spårbara uppgifter i ditt arbetsflöde.

Snabb åtkomst till arbetsplatsdata: Ställ frågor till ClickUp Brain som "visa mig utestående fakturor för kund X" eller "när förnyas det avtalet?" och få svar direkt.

Beräkna siffror utan ansträngning: Använd dynamiska Använd dynamiska formelfält i ClickUp för att automatiskt beräkna affärens storlek, kostnad för att slutföra affären eller beräknad intäkt.

Samarbeta med kunder och säljare: Skicka meddelanden inom din arbetsyta med Skicka meddelanden inom din arbetsyta med ClickUp Chat och håll SyncUp-samtal med AI-genererade sammanfattningar.

Automatisera uppföljningar och faktureringspåminnelser: Aktivera Aktivera ClickUp Autopilot Agents i dina chattar, listor eller utrymmen för att publicera veckovisa uppdateringar och svara på kundfrågor.

Begränsningar i ClickUp

På grund av sin omfattande funktionsuppsättning kan ClickUp ha en inlärningskurva för nya användare när de bekantar sig med plattformens djup och flexibilitet.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

ClickUp utmärker sig genom sin mångsidighet och sitt allt-i-ett-koncept för projektledning. Det har blivit den app som används mest i vår organisation. Den samlar uppgiftshantering, dokumentskapande, tidrapportering, mål och samarbetsverktyg i ett enhetligt gränssnitt som är enkelt att implementera. Anpassningsmöjligheterna är enastående, från anpassade vyer och statusar till automatisering och instrumentpaneler. Den är mycket skalbar, vilket gör den lämplig för både enskilda personer, små team och stora organisationer. Gränssnittet är elegant, och funktioner som återkommande uppgifter, integrationer med olika verktyg och vyn "Allt" effektiviserar verkligen arbetsflödeshanteringen.

2. Zoho CRM med Zoho Invoice (bäst för automatisering av kundrelationer med inbyggd fakturering)

via Zoho CRM

Zoho CRM och Zoho Invoice arbetar tillsammans för att hantera finansiella och CRM-arbetsflöden.

När försäljningen avslutar en affär efter att en offert har godkänts genereras fakturor automatiskt, vilket eliminerar det manuella steget att återskapa kundinformation i ditt faktureringssystem. När en kontakt läggs till i Zoho CRM skapar flödet en kopia av uppgifterna i Zoho Invoice, vilket hjälper dig att skapa fakturor och offerter snabbare.

CRM-programvaran har även Zia, en AI-driven assistent som sköter repetitiva säljuppgifter, ger insikter om prestanda och till och med föreslår nästa steg baserat på kundbeteende.

De bästa funktionerna i Zoho CRM och Zoho Invoice

Betygsätt och sortera leads med Zoho CRMs intelligenta lead-betygssystem som hjälper dig att identifiera potentiella kunder med hög köpintention på ett ögonblick.

Skapa strukturerade försäljningsflöden med hjälp av Blueprint-funktionen för att kartlägga affärsstadier, uppföljningar och godkännanden.

Tilldela leads automatiskt med tilldelningsregler som dirigerar potentiella kunder baserat på plats, kanal eller engagemang.

Skapa och skicka offerter snabbt med mallar för fakturor och omedelbar konvertering av offerter till fakturor.

Begränsningar för Zoho CRM och Zoho Invoice

Saknade eller begränsade faktureringsfunktioner i lägre prisplaner, inklusive användningsbegränsningar och lagringsbegränsningar.

Komplex CRM-rapportering över flera moduler, vilket gör det svårt att extrahera tvärfunktionella insikter.

Priser för Zoho CRM och Zoho Invoice

Zoho CRM

Gratis provperiod

Gratis (för tre användare)

Standard: 20 USD/månad per användare

Professional: 35 $/månad per användare

Företag: 50 USD/månad per användare

Ultimate: 65 USD/månad per användare

Zoho Invoice: Gratis

Betyg och recensioner av Zoho CRM och Zoho Invoice

G2: 4,4/5 (över 50 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 800 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zoho CRM och Zoho Invoice?

Läs denna G2-recension av CRM- och faktureringsprogramvaran:

Mitt dagliga arbete består av att använda Zoho CRM och hantera kundsupportärenden, vilket är mycket praktiskt och något jag gör dagligen. Det bästa med Zoho CRM är att det har flera verktyg för att lagra data och spåra företagets kundsupportärenden, inklusive lagring av lösenord, hosting, flera integrationer etc.

Mitt dagliga arbete består av att använda Zoho CRM och hantera kundsupportärenden, vilket är mycket praktiskt och något jag gör dagligen. Det bästa med Zoho CRM är att det har flera verktyg för att lagra data och spåra företagets kundsupportärenden, inklusive lagring av lösenord, hosting, flera integrationer etc.

🔍 Visste du att? Franklin D. Roosevelt hade vad vissa kallar världens första CRM-system: Farley File. Hans kampanjledare, James Farley, förde detaljerade anteckningar om alla som FDR träffade. FDR tog upp dessa detaljer på ett avslappnat sätt vid senare möten, vilket fick människor att tro att han hade ett fotografiskt minne. I själva verket hade han bara ett utmärkt arkivsystem.

3. Flowlu (Bäst för uppgiftsplanering, försäljningshantering och ekonomisk uppföljning)

via Flowlu

Flowlu fungerar bra när din fakturering är direkt kopplad till projektleveranser.

Plattformen använder ett molnbaserat system för att generera fakturor varifrån som helst och fakturera kunder över hela världen, genom att automatiskt hämta kundinformation från din kunddatabasprogramvara. Du kan automatisera genereringen av återkommande fakturor för löpande tjänster, vilket sparar dig från att manuellt skapa samma fakturor varje månad.

Flowlu har en kundportal där kunderna kan få tillgång till projektuppdateringar, fakturor och filer på ett och samma ställe, samt chatta med ditt team via den inbyggda chattfunktionen. Systemet hanterar frakt- och skatteberäkningar för alla regioner, vilket är särskilt användbart när man arbetar med internationella kunder.

Flourus bästa funktioner

Skapa flera försäljningspipelines för att skräddarsy affärsflöden för olika marknader, produkter eller kundtyper.

Samla in leads automatiskt från e-postmeddelanden med hjälp av dedikerade inkorgar som omedelbart omvandlar försäljningsmeddelanden till CRM-poster.

Få betalt snabbare online med hjälp av populära betalningsgateways och registrera inkommande betalningar automatiskt för noggrann spårning.

Konvertera offerter till fakturor direkt efter godkännande, vilket eliminerar fördröjningar mellan offert och fakturering.

Flourus begränsningar

Grundläggande funktioner som offerter eller återkommande betalningar saknas.

Återgår till Kanban-vy och förlorar användarens inställningar

Flowlu-priser

Gratis

Essential: 12 USD/månad per användare

Avancerat: 22 $/månad per användare

Ultimate: Anpassad prissättning

Flowlu-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Flowlu?

En G2-recensent sammanfattade det så här:

Flowlu är verkligen svårt att beskriva. Tänk dig ett allt-i-ett-verktyg för företagsledning, som riktar sig till små och medelstora företag men som har otroliga funktioner på företagsnivå som du annars skulle hitta i CRM-system och projektledningsverktyg på högsta nivå. […] Till exempel har deras CRM en round robin-funktion för leads. Jag arbetade på ett företag som använde Salesforce och de kunde inte konfigurera det. […] Vissa funktioner kan vara lite rigida, och teamet kunde lyssna lite mer på sina kunders förslag.

Flowlu är verkligen svårt att beskriva. Tänk dig ett allt-i-ett-verktyg för företagsledning, som riktar sig till små och medelstora företag men som har otroliga funktioner på företagsnivå som du annars skulle hitta i CRM-system och projektledningsverktyg på högsta nivå. […] Till exempel har deras CRM en round robin-funktion för leads. Jag arbetade på ett företag som använde Salesforce och de kunde inte konfigurera det. […] Vissa funktioner kan vara lite rigida, och teamet kunde lyssna lite mer på sina kunders förslag.

💡 Proffstips: Att avsluta en affär är bara början – verklig tillväxt ligger i kundlojalitet. Utforska programvara för kundlojalitet för att skapa arbetsflöden som håller kunderna engagerade och får dem att komma tillbaka.

4. Pipedrive (Bäst för pipelinehantering, kunduppföljning och fakturagenerering)

via Pipedrive

Pipedrive är en försäljningsinriktad CRM-plattform som hjälper dig att avsluta affärer snabbare.

Den inbyggda AI-försäljningsassistenten ger förslag i realtid om högprioriterade affärer och nästa bästa åtgärder. Du kan skapa fakturor direkt från affärens detaljvy, och om du har produktkatalogen aktiverad fylls fakturan automatiskt i med produktinformation som redan har lagts till i affären.

Dessutom hjälper det dig att övervaka din CRM-process, sätta upp finansiella mål och automatisera rapporteringen med funktionen Insights . Eftersom affärsspecifika insikter och finansiella sammanfattningar är inbäddade i ditt arbetsflöde behöver du inte växla mellan olika verktyg för att hålla koll på intäktsutvecklingen.

Pipedrives bästa funktioner

Skapa och anpassa utskick via e-post med AI-e-postgeneratorn, som är skräddarsydd efter varje leads beteende och sammanhang.

Spåra fakturastatus i realtid genom QuickBooks-integrationen som uppdaterar betalningsinformationen i ditt CRM-system.

Sammanfatta kundmejl direkt med hjälp av AI för att minska lästiden och svara snabbare.

Övervaka det finansiella resultatet med affärsspecifika värdefält och visuell uppföljning av försäljningsmål.

Begränsningar i Pipedrive

Ingen inbyggd e-postmarknadsföring, nyhetsbrevsanalys eller formulär för att samla in leads.

Avancerad analys, prognostisering och automatisering kräver ofta uppgraderingar.

Pipedrive-priser

Gratis provperiod

Essential: 19 $/månad per användare

Avancerat: 34 $/månad per användare

Premium: 64 dollar per månad per användare

Ultimate: 89 $/månad per användare

Pipedrive-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

📮 ClickUp Insight: Mer än hälften av alla anställda har svårt att hitta den information de behöver på jobbet. Endast 27 % säger att det är enkelt, medan resten upplever vissa svårigheter och 23 % tycker att det är mycket svårt. När kunskapen är utspridd över e-postmeddelanden, chattar och olika verktyg går det snabbt att slösa bort tid. Med ClickUp kan du omvandla e-postmeddelanden till spårbara uppgifter, länka chattar till uppgifter, få svar från AI och mycket mer inom ett enda arbetsområde. 💫 Verkliga resultat: Team kan spara mer än 5 timmar varje vecka med ClickUp – det är över 250 timmar per person och år – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv vecka varje kvartal!

5. FreshBooks (bäst för tidrapportering, utgiftsregistrering och fakturering)

via FreshBooks

FreshBooks har anpassningsbara CRM-mallar, skattevänliga utgiftskategorier och en enkel inställning för förskottsbetalningar. Dessutom kan du skapa detaljerade kundrapporter med fokus på Intäkter per kund, Inbetalda belopp och Sammanfattningar av förskottsbetalningar för fullständig översikt.

Med mobilappen och Chrome Timer-tillägget kan du registrera varje fakturerbar timme, oavsett om du arbetar från ditt skrivbord eller är på resande fot.

FreshBooks är inte bara ett program för tidsfakturering, utan fungerar också som ett lättviktigt kundhanteringssystem. Det underlättar samarbetet med kundportaler, projektkommentarer och fildelning.

Mobilappen ger också uppdateringar i realtid om utgifter, tidsloggar och betalningar, så att du alltid är bara några klick från att förstå hur ditt företag står sig.

FreshBooks bästa funktioner

Anslut din bank eller ditt kreditkort för att automatiskt importera, kategorisera och uppdatera företagets utgifter.

Använd automatisk kvittoskanning för att registrera fysiska och digitala kvitton direkt och fånga upp information om säljaren.

Fakturera kunder för utgifter genom att markera kostnader som fakturerbara och dra dem direkt till fakturor med valfri påslagning.

Spåra kundkrediter och förskottsbetalningar med funktionen Krediter och tillämpa dem automatiskt på framtida fakturor.

Begränsningar i FreshBooks

Saknar ett tydligt gränssnitt i liggarstil, vilket gör avstämningen mindre intuitiv för vissa användare.

Vissa användare rapporterar problem med synkronisering, dubbla poster eller förvirring i feedhanteringen.

Priser för FreshBooks

Gratis provperiod

Lite: 10,50 $/månad per användare

Plus: 19 $/månad per användare

Premium: 32,50 $/månad per användare

Välj: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av FreshBooks

G2: 4,5/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om FreshBooks?

Ett kort utdrag om denna CRM- och faktureringsprogramvara från en användare:

FreshBooks tillhandahåller ett brett utbud av onlineverktyg för bokföring som sparar tid och leder till hög produktivitet. Fakturering, debitering och huvudbok är några av de verktyg jag gillar mest i FreshBooks.

FreshBooks tillhandahåller ett brett utbud av onlineverktyg för bokföring som sparar tid och leder till hög produktivitet. Fakturering, debitering och huvudbok är några av de verktyg jag gillar mest i FreshBooks.

💡 Proffstips: Använd frilansmallar i ClickUp för att omedelbart skapa projektförslag, fakturor och kundonboardinguppgifter utan fördröjningar.

6. HubSpot (Bäst för CRM-automatisering, offertgenerering och intäktsrapportering)

via HubSpot

HubSpot kopplar samman fakturering med marknadsförings- och försäljningsaktiviteter, vilket är till hjälp när du vill integrera faktureringen i din bredare kundresa. Använd det för att begära betalning med digitala fakturor med ditt varumärke direkt via Stripe eller HubSpot Payments.

Automatiseringsfunktionerna gör det möjligt att skapa arbetsflöden som skickar påminnelsemejl för förfallna fakturor utan manuell inblandning. Genom QuickBooks-integration kan du synkronisera faktura- och betalningsdata mellan HubSpot och ditt redovisningssystem.

HubSpot låter dig också skapa fakturor direkt från affärer eller offerter, bädda in betalningslänkar och automatiskt spåra vad som har betalats eller vad som är förfallet.

HubSpots bästa funktioner

Spåra obetalda fakturor och skicka påminnelser med hjälp av automatisering kopplad till din pipeline.

Be Breeze Copilot att sammanfatta register, förbereda samtal och undersöka företag på några sekunder.

Skapa delade fakturamallar med AI-stöd så att ditt team kan svara snabbare och mer konsekvent.

HubSpots begränsningar

Gränssnittselement som pipeline-layout eller design kan inte anpassas i detalj utan workarounds.

Saknar ett dedikerat internt onboardingteam; installationen kräver ofta support från tredje part.

HubSpot-priser

Gratis verktyg

Starter Customer Platform: 15 USD/månad per användare

Smart CRM Professional: 1450 USD/månad för 6 användare

Smart CRM Enterprise: 4 700 USD/månad för 8 användare

HubSpot-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 29 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 4 000 recensioner)

🧠 Kul fakta: På 1950-talet började CRM-konceptet med fysiska Rolodex-kortregister. Dessa roterande kortregister uppfanns 1956 av den danske ingenjören Hildaur Neilsen och var en gång i tiden den ultimata symbolen för en säljares nätverk.

7. Bitrix24 (Bäst för försäljningsuppföljning och betalningsinsamling)

via Bitrix24

Bitrix24 är utformat för att hjälpa team att effektivisera kommunikation, projektledning, CRM och drift.

Om du behöver konfigurera obligatoriska fält, betalningssystem och kundtyper i dina fakturor är detta verktyg särskilt användbart. Dessutom kan du skapa mallar på olika språk för kunder från olika länder. Faktureringssystemet hanterar automatiskt flera valutor, skatter och rabatter baserat på kundens plats.

Du kan integrera med PayPal för betalningshantering och Xero för synkronisering av bokföringen. När kunderna har godkänt offerterna kan du konvertera dem till fakturor med ett enda klick.

Bitrix24:s bästa funktioner

Spåra försäljningsstatistik och prestanda genom BI-rapporter, trattanalyser och CRM-instrumentpaneler.

Skapa offerter, transkribera samtal och fakturera kunder i ett intuitivt användargränssnitt med AI-assistenten.

Omvandla alla meddelanden till leads via e-post, chatt, telefon eller sociala medier med hjälp av ett omnikanal-kontaktcenter.

Hantera produktkataloger och skatter med inbyggt stöd för flera valutor och lokaliserad skatteefterlevnad.

Bitrix24:s begränsningar

Endast superadministratören kan göra viktiga inställningsändringar, vilket begränsar arbetsflödets flexibilitet för vanliga användare.

Många grundläggande funktioner, som in- och utstämpling och avancerade uppgiftsverktyg, är låsta bakom högre prisnivåer.

Bitrix24-priser

Gratis

Standard: 124 $/månad (inkluderar 50 användare)

Professional: 249 $/månad (inkluderar 100 användare)

Enterprise: 499 $/månad (inkluderar 250 användare)

Bitrix24-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 900 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Bitrix24?

Så här beskrev en användare sin kundupplevelse:

Bitrix24 utmärker sig genom sin mångsidighet. Det minskar behovet av appar från tredje part avsevärt, effektiviserar arbetsflöden och förbättrar teamets produktivitet. […] Plattformen har så många funktioner att det kan ta lite tid att förstå hur allt fungerar. Användarna kan känna sig överväldigade av den enorma mängden anpassningsalternativ, särskilt om de är nya inom projektledningsverktyg.

Bitrix24 utmärker sig genom sin mångsidighet. Det minskar behovet av appar från tredje part avsevärt, effektiviserar arbetsflöden och förbättrar teamets produktivitet. […] Plattformen har så många funktioner att det kan ta lite tid att förstå hur allt fungerar. Användarna kan känna sig överväldigade av den enorma mängden anpassningsalternativ, särskilt om de är nya inom projektledningsverktyg.

🚀 Fördelen med ClickUp: Be ClickUp Brain att skapa uppgifter för varje lead som nämns i en ClickUp Chat-tråd. Det analyserar konversationen och föreslår nya uppgifter som du kan lägga till i ditt arbetsområde med ett klick. Skapa detaljerade uppgiftsbeskrivningar och sätt smarta prioriteringar direkt med ClickUp Brain

8. Odoo CRM (Bäst för anpassning av arbetsflöden och kundhantering)

via Odoo CRM

Odoo är ett exempel på CRM-programvara som förenklar leadhantering och påskyndar faktureringen med en modulär uppbyggnad som ger flexibilitet.

Du kan använda det för att omedelbart spåra intäktsprognoser, schemalägga uppföljningar och automatisera försäljningsaktiviteter baserat på fördefinierade skript. Plattformen skapar automatiskt alla underliggande journalposter för bokföringstransaktioner, såsom kundfakturor, leverantörsfakturor och utgifter.

Faktureringsappen är idealisk för grundläggande faktureringsbehov, eller så kan du lägga till den fullständiga redovisningsappen för omfattande finansiella rapporter, bankavstämning och tillgångshantering. Systemet inkluderar digitalisering av fakturor med hjälp av OCR- och AI-teknik för att automatiskt koda pappersfakturor till digitala formulär.

Odoo fungerar bra när du behöver integrera fakturering med lager, tillverkning eller andra affärsverksamheter.

Odoo CRM:s bästa funktioner

Skapa personliga försäljningspipelines med Kanban-liknande vyer som visar affärsvärde, kontaktinformation och fas på ett och samma ställe.

Planera automatiskt nästa steg, såsom samtal, e-postmeddelanden eller möten, baserat på din försäljningsstrategi med hjälp av automatiseringsfunktioner.

Hantera prenumerationer och återkommande fakturor smidigt med hjälp av inbyggda frekvensinställningar och automatisk förnyelse.

Begränsningar i Odoo CRM

Komplex installation för små team; för många detaljerade konfigurationer över olika domäner kan kännas överväldigande och onödiga.

Vissa användararbetsflöden är inte lätta att redigera eller anpassa utan hjälp från utvecklare.

Priser för Odoo CRM

Gratis

Standard: 31,10 $/månad per användare

Anpassad: 46,80 $/månad per användare

Odoo CRM-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 1 200 recensioner)

🔍 Visste du att? Luca Paciolis avhandling från 1494 introducerade dubbla bokföring, där debiteringar och krediteringar integrerades i faktureringen. Detta är fortfarande grunden för hur fakturering fungerar idag.

Slut affären med ClickUp

Att välja rätt CRM- och faktureringsprogram innebär att hitta en lösning som går utöver att spåra finansiella transaktioner.

Alla verktyg på listan har något värdefullt att erbjuda, men ClickUp sticker ut som den ultimata appen för arbete som kopplar samman dina sälj-, ekonomi- och projektteam utan kaos.

Med ClickUps CRM kan du anpassa pipelines, automatisera uppföljningar och hantera kundkommunikation på ett smidigt sätt. Kombinera det med ClickUp Finance Software för att spåra budgetar, effektivisera återkommande betalningar och skapa smarta dashboards som ger dig en tydlig bild av kassaflödet och vinsten.

Registrera dig för ClickUp idag!