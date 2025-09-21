De 13 bästa AI-agenterna för säljteam 2025

Ditt team överträffar sina kvoter, men till vilken kostnad?

Timmar går förlorade på att uppdatera CRM-system, skriva om samma utåtriktade aktiviteter och förbereda möten som aldrig leder till något. Ju mer din pipeline växer, desto svårare blir det att skala upp utan att tappa fart.

Det är där AI-agenter för försäljning kommer in och hjälper dig att hålla din intäktsmotor igång på full fart.

I det här blogginlägget går vi igenom de bästa AI-agenterna som hjälper dig att generera leads, personalisera kontakter och hålla din pipeline igång. 🚀

De bästa AI-agenterna för försäljning i korthet

Här är en tabell som jämför alla AI-agenter för försäljning som vi tar upp nedan. 📊

Vad är AI-agenter för försäljning?

AI-agenter för försäljning är specialiserade assistenter som hanterar rutinmässiga, datadrivna uppgifter i hela ditt intäktsflöde.

Till skillnad från statiska chattbottar eller enkla automatiseringsregler lär de sig av ditt CRM-system, dina kommunikationsloggar och tredjepartsintegrationer för att förutse behov och agera självständigt.

Du kan använda dem för att hitta nya leads med hjälp av avsiktssignaler, utforma och anpassa kontakter och till och med övervaka pipeline-hälsan. De bästa AI-försäljningsagenterna använder tidigare data för att uppdatera sitt beteende, förfina tonen i e-postmeddelanden, uppföljningsfrekvensen och prioriteringen av uppgifter i realtid.

Vad ska du leta efter i en AI-agent för försäljning?

Att använda AI-agenter inom försäljning kan förändra din verksamhet, men bara om de uppfyller rätt kriterier. Här är några viktiga funktioner att prioritera när du väljer en. 👇

Integreras med ditt CRM: Synkroniseras dubbelriktat med Salesforce, HubSpot eller ditt registersystem för att hålla affärsuppgifterna uppdaterade.

Genererar hyperpersonlig marknadsföring: Skapar e-postmeddelanden och meddelanden på sociala medier med hjälp av realtidsinformation som affärsstadium, tidigare interaktioner och signaler om köparens avsikter.

Prioriterar åtgärder med högt värde: Poängsätter leads och möjligheter baserat på anpassade kriterier (t.ex. affärens storlek och sannolikhet för avslut) och visar de bästa nästa stegen.

Automatiserar möten och uppföljningar: Transkriberar samtal, extraherar åtgärdspunkter och utarbetar uppföljningssammanfattningar för olika användningsfall utan manuell inblandning.

Ger proaktiva insikter om pipeline: Upptäck riskfyllda affärer, prognostisera resultat och varna dig om avvikelser innan de påverkar försäljningsmålen.

Stöder prospektering via flera kanaler: Hämtar leads, berikar kontakter och lanserar kampanjer via e-post, telefon och sociala medier.

💡 Proffstips: Enligt Harvard Business Review bör du istället för att lyfta fram produktens funktioner fokusera på hur den tillgodoser kundens specifika behov eller utmaningar. Du kan till exempel ändra din säljargumentation från att diskutera produktionsprocesser till att dela en hjärtlig kundberättelse, vilket resulterar i bättre engagemang.

De bästa AI-agenterna för försäljning

Här är de bästa AI-agenterna som skapats för att underlätta vardagen för säljchefer. 🎯

1. ClickUp (Bäst för automatisering av försäljningsflöden och kundkommunikation)

Planera smartare försäljningsflöden med ClickUp Brain Använd ClickUp Brain som din försäljningsco-pilot – från att identifiera konton med hög potential till att coacha ditt team och utforma strategier för kundkontakter.

Om du ständigt hoppar mellan dussintals verktyg för att hantera kontakter, uppdatera ditt CRM eller förbereda möten är ClickUp lösningen.

Det är världens första konvergerade AI-arbetsyta som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt i en app, driven av kontextuell AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

I ClickUp för säljteam har du en plattform som hjälper dig att bygga skalbara agentarbetsflöden med automatiserad aktivitetsuppföljning, realtidsdashboards och AI-drivna uppdateringar av uppgifter.

Hitta svar snabbare med ClickUp Brains kontextmedvetenhet

Kärnan i ClickUps kraftfulla AI-paket är ClickUp Brain, en kontextmedveten AI-motor som förstår hela din arbetsyta, inklusive uppgifter, tidslinjer, dokument, chattar och till och med anslutna verktyg från tredje part som Salesforce och Google Drive.

Du kan till exempel be ClickUp Brain att sammanfatta pipeline-aktiviteten direkt. Du kan skriva in naturliga frågor som "Vad är statusen för avstannade företagsaffärer under andra kvartalet?" och få omedelbara svar från uppgifter, kommentarer och taggar.

Markera fastnade uppgifter i din pipeline och prioritera dem för åtgärd med hjälp av ClickUp Brain.

Du kan också lyfta fram uppehållna uppgifter i olika stadier av din pipeline för att identifiera prioriteringar för åtgärder och instruera Brain att utarbeta en plan för dem.

🧠 Rolig fakta: ClickUp Brain kan också ta fram insikter från dina säljsamtal genom att göra varje transkription sökbar. Tricket? Glöm inte att bjuda in ClickUp AI Notetaker att delta i dina samtal och automatiskt spela in och transkribera dem åt dig! Få sökbara transkriptioner med ClickUp AI Notetaker

Delegera repetitiva arbetsflöden till ClickUp Autopilot Agents

Om du fastnat i att manuellt uppdatera uppgifter istället för att avsluta affärer, låt ClickUp Autopilot Agents hjälpa dig.

Ställ in anpassade triggers för att automatisera tidskrävande repetitiva uppgifter med ClickUp Autopilot Agents.

Dessa kodfria AI-assistenter finns direkt i ditt ClickUp-arbetsutrymme och kan automatisera de repetitiva delarna av din försäljningsprocess – från intag och utförande till rapportering. Så här fungerar det: du ställer in en trigger, till exempel en lead som flyttas i pipeline, lägger till villkor, till exempel ”endast om det är en företagsaffär”, och delar instruktioner för att utföra uppgifter. Nu, varje gång triggern inträffar och villkoren är uppfyllda, går agenten självständigt in i aktion.

Allt detta konfigureras via en enkel, kodfri byggare där du talar om för agenten vad den ska leta efter, vad den ska göra och vilken information den kan komma åt. Och ja, du kan kontrollera vilken kunskap agenten använder, inklusive dokument, uppgifter och chatt, så att den alltid agerar i rätt sammanhang.

📌 När till exempel en högvärdig lead som uppfyller dina ICP-kriterier kommer in via ett formulär, tilldelar försäljningsautomatiseringsverktyget den till din seniora AE, taggar affären i ditt arbetsområde och pingar försäljningschefen i chatten.

Lär dig hur du kan skapa din egen anpassade Autopilot Agent direkt från våra teamets experter:

💡 Proffstips: För att skapa en användbar agent krävs en genomtänkt och detaljerad prompt. Och med Talk to Text i ClickUp Brain MAX kan du diktera dessa instruktioner – och skapa agenter fyra gånger snabbare än genom att skriva! ClickUp Brain MAX är din AI-superapp för datorn som samlar all din arbetsinformation och ger dig tillgång till flera LLM:er – inklusive Gemini, Claude, ChatGPT och andra – så att du kan vara så produktiv som möjligt utan att överbelastas av appar och AI-spridning.

Snabba upp planering, genomförande och övervakning med ClickUp-mallar

Och om du vill göra det enklare att utforma ditt försäljningsflöde kan du börja med ClickUps mall för försäljningsplan.

Dessutom erbjuder ClickUps mall för försäljningsspårning fördefinierade statusar som Mål uppnått och Pågående, 12 anpassningsbara fält för att logga fraktkostnader, enhetspriser och vinstmarginaler, samt flera vyer för att bryta ner försäljningsvolymen per månad eller produkt.

Få en gratis mall Utvärdera både individuella och teamets framsteg med ClickUp Sales Tracker Template.

Den är utformad för team av alla storlekar och låter dig utvärdera individuella och teamets framsteg i realtid, optimera försäljningspipelines och identifiera viktiga trender för att öka intäkterna.

Behöver du en central hubb för alla dina leads? Använd ClickUp Sales CRM-mallen för att spåra varje kontakt, samtal och avslut.

ClickUps bästa funktioner

Centralisera dokumentationen: Använd /Write with AI för att automatiskt skriva och anpassa försäljningskontakter. Använd ClickUp Docs för att skapa, dela och underhålla levande dokumentation som är direkt kopplad till dina arbetsflöden, samtidigt som du använder den inbyggda funktionenför att automatiskt skriva och anpassa försäljningskontakter.

Samarbeta i realtid: Möjliggör realtids kommunikation med mycket kontext direkt vid sidan av dina uppgifter med Möjliggör realtids kommunikation med mycket kontext direkt vid sidan av dina uppgifter med ClickUp Chat.

Skapa försäljningsdemonstrationer: Använd Använd ClickUp Clips för att spela in, transkribera och sammanfatta samtal, och förvandla långa demonstrationer till lättsmälta nästa steg, åtgärdspunkter och skräddarsydda kundtjänståtgärder.

Eliminera flaskhalsar: Skapa anpassade Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att visualisera framsteg med kumulativa flödes-, burnup-, burndown- eller hastighetsdiagram.

Följ upp varje lead: Använd Använd ClickUp CRM för att spåra prospekt, affärer och försäljningsaktiviteter i realtid, och växla sedan mellan list-, kanban-, tabell- eller tidslinjevyer för att anpassa efter hur ditt team arbetar bäst.

Minska arbetsbelastningen: Skapa kodfria Skapa kodfria ClickUp-automatiseringar med hjälp av en rullgardinsmeny eller enkla engelska kommandon i ClickUp Brain för att hantera regelbaserade, repetitiva försäljningsuppgifter, såsom att automatiskt tilldela nya leads, uppdatera affärsstadier när ett kontrakt undertecknas, skicka påminnelser om uppföljning eller skapa överlämningsuppgifter när en affär avslutas.

Begränsningar för ClickUp

Brant inlärningskurva på grund av dess omfattande funktioner

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna G2-recension säger verkligen allt:

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter varje situation – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

Jag älskar ClickUps mångsidighet och att vårt team kan anpassa det efter varje situation – det är inte bara ett projektledningsverktyg, utan en hel operativ hubb för oss! Vi hanterar allt från kundarbete till vårt CRM och älskar flexibiliteten i alternativen och de inbyggda automatiseringarna. Vi älskar också att ClickUp ständigt utvecklas och att de lyssnar på sina kunder!

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att jonglera med mer än 15 verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? Som den kompletta appen för arbete samlar ClickUp dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden.

2. Salesforce Einstein (bäst för prediktiv leadscoring och smart CRM-automatisering i företagsstorlek)

via Salesforce Einstein

Salesforce Einstein är ett inbyggt AI-lager i Salesforces Customer 360-plattform, utformat för att integrera avancerad maskininlärning (ML) och prediktiv analys direkt i Sales Cloud.

Den inför automatisering i alla aspekter av försäljningsflödet och hjälper team att upptäcka högvärdiga leads, skräddarsy marknadsföring i stor skala, hålla pipelinen uppdaterad och förbereda sig för kundsamtal med datadrivna insikter. Einstein lär sig av varje affär, samtal och klick för att föreslå åtgärder, lyfta fram risker och generera innehåll.

Salesforce Einsteins bästa funktioner

Einstein SDR Agent . Använd AI för att generera leads genom att automatisera prospektering och inkommande leads med

Förbättra säljarnas prestationer med rollspelsimulationer och generativ AI-driven feedback med hjälp av Einstein Sales Coach .

Bygg och distribuera AI-agenter med Agentforce för att hantera försäljningsverksamheten, allt säkrat av Einstein Trust Layer.

Implementera Einstein Scoring för att prioritera affärer och utnyttja prediktiv poängsättning för att lyfta fram leads.

Begränsningar för Salesforce Einstein

Avancerade inställningar kan kräva support från utvecklare eller teknisk expertis.

Systemet kan bli långsamt vid stora datamängder eller komplexa arbetsflöden.

Priser för Salesforce Einstein

Einstein Sales: 500 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Salesforce Einstein-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 23 000 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Salesforce Einstein?

Här är ett utdrag ur en G2-recension:

Salesforce Sales Cloud gör det väldigt enkelt för mig att hantera mina leads, kontakter och affärer på ett och samma ställe... Ibland kan det kännas lite överväldigande, särskilt när man är nybörjare. Det finns så många funktioner och knappar att det kan ta ett tag att lära sig var allt finns. Om det inte är korrekt konfigurerat av administratören kan vissa saker kännas förvirrande eller kräva extra steg för att utföra. Det är kraftfullt, men inte alltid superanvändarvänligt från början.

Salesforce Sales Cloud gör det väldigt enkelt för mig att hantera mina leads, kontakter och affärer på ett och samma ställe... Ibland kan det kännas lite överväldigande, särskilt när man är nybörjare. Det finns så många funktioner och knappar att det kan ta ett tag att lära sig var allt finns. Om det inte är korrekt konfigurerat av administratören kan vissa saker kännas förvirrande eller kräva extra steg för att utföra. Det är kraftfullt, men inte alltid superanvändarvänligt från början.

3. Apollo AI (Bäst för AI-driven prospektering och automatiserad multikanal-kontakt)

via Apollo AI

Apollo är en AI-driven marknadsföringsmotor som automatiserar allt från prospektering till pipelinehantering. Den hämtar information från över 275 miljoner kontakter och 70 miljoner företag, berikad med realtidsuppdateringar om jobbbyten, teknikstackar och signaler om köpintentioner.

När du har definierat din ideala kundprofil (ICP) identifierar Apollo AI högst relevanta leads och prioriterar dem utifrån beteendesignaler som öppnade e-postmeddelanden, webbplatsbesök och historik över utgående engagemang. Dessa insikter omvandlas sedan till föreslagna meddelandevinklar som är anpassade efter varje prospekts kontext, så att teamen kan använda AI för dataanalys utan att lämna sitt försäljningsflöde.

Apollo AI:s bästa funktioner

Prova Pipeline Builder för att identifiera idealiska leads med hjälp av över 65 filter, avsiktsignaler och realtidsberikning.

Få automatiskt genererade mötesreferat, uppföljningar och nästa steg med hjälp av Call Assistants smarta transkription och insikter före samtalet.

Starta multikanalsekvenser med AI-anpassade e-postmeddelanden, samtal med ett klick och inbyggt leveransskydd.

Få detaljerad information som vinnande samtalsmönster, strategier för att hantera invändningar och meddelandestrategier genom Apollos AI-chatbot och samtalsanalys.

Apollo AI:s begränsningar

Vissa användare rapporterar att kontaktuppgifterna endast är cirka 65 % korrekta, särskilt när det gäller mobilnummer och EMEA-regioner.

Viktiga funktioner är begränsade till högre prisnivåer, vilket leder till ofullständiga arbetsflöden för grundläggande användare.

Apollo AI-prissättning

Gratis

Grundläggande: 59 $/månad per användare

Professional: 99 $/månad per användare

Organisation: 149 $/månad per användare

Apollo AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8 700 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

4. Clari (Bäst för intäktsprognoser och affärsgranskning med AI-insikter i realtid)

via Clari

Clari är ett AI-drivet försäljningsverktyg utvecklat för intäktsteam som behöver precision, översikt och kontroll över hela försäljningsprocessen. Allt körs på Revenue Context™, ett egenutvecklat intelligenslager som hämtar signaler från varje interaktion, affär, prognos och CRM-uppdatering för att driva en ny klass av AI-agenter utvecklade för exekvering.

Från realtidsgranskning av affärer till precisionsstyrd coaching och e-postgenerering – verktygets agenter hanterar allt. De granskar pipeline-risker, identifierar nästa steg, genererar personliga e-postmeddelanden och rekommenderar åtgärder på alla nivåer i intäktsorganisationen.

Clari bästa funktioner

Diagnostisera affärens hälsa med AI Deal Inspection och granska öppna möjligheter mot beprövade vinnande kriterier och upptäck brister i genomförandet.

Fånga upp teman med AI Smart Topics och upptäck affärskritiska signaler som prispress eller riskfaktorer från samtal, e-postmeddelanden och möten.

AI Smart Feed så att du kan agera tidigt på signaler och Få en sammanfattning av viktiga händelser från säljarnas aktiviteter medså att du kan agera tidigt på signaler och förbättra försäljningsproduktiviteten.

Skriv mer träffande e-postmeddelanden med AI Smart Prospecting and Follow-Ups för värdebaserad marknadsföring.

Clari-begränsningar

Kolumnvyerna är inte lättanpassade för alla användare.

Säljare kan behöva föra parallella kalkylblad för detaljerad uppföljning av affärer.

Clari-priser

Anpassad prissättning

Clari-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Clari?

En G2-recension uttrycker det så här:

Jag gillar hur enkelt och smidigt Clari är att använda när jag uppdaterar nästa steg för prissättning, fas och tidsstämplar när jag tittar på mina viktiga affärer. Det är också enkelt att prognostisera mina månads-, kvartals- och årsresultat tillsammans med min chef när vi tittar på rapporter och pipeline. Jag gillar inte att jag inte kan uppdatera vissa mätvärden om jag inte har ändrat dem i Salesforce Lightning Opportunity först. Annars är allt ganska enkelt att använda och navigera.

Jag gillar hur enkelt och smidigt Clari är att använda när jag uppdaterar nästa steg för prissättning, fas och tidsstämplar när jag tittar på mina viktiga affärer. Det är också enkelt att prognostisera mina månads-, kvartals- och årsresultat tillsammans med min chef när vi tittar på rapporter och pipeline. Jag gillar inte att jag inte kan uppdatera vissa mätvärden om jag inte har ändrat dem i Salesforce Lightning Opportunity först. Annars är allt ganska enkelt att använda och navigera.

📮 ClickUp Insight: 21 % av människor säger att mer än 80 % av deras arbetsdag går åt till repetitiva uppgifter. Ytterligare 20 % säger att repetitiva uppgifter tar upp minst 40 % av deras dag. Det är nästan hälften av arbetsveckan (41 %) som ägnas åt uppgifter som inte kräver mycket strategiskt tänkande eller kreativitet (som uppföljningsmejl 👀).

5. Artisan (Bäst för autonoma AI-säljare som engagerar och kvalificerar leads som människor)

via Artisan

Artisan är en fullstack-utgående motor som drivs av AI-anställda. Ava, dess AI SDR, ersätter det manuella, repetitiva arbetet med traditionell prospektering med intelligent automatisering. Från att rikta in sig på rätt leads till att skapa hyperpersonlig outreach, hanterar den hela ditt utgående arbetsflöde.

Du kan använda AI Playbooks för att standardisera tonen i dina meddelanden och din marknadsföring och säkerställa att bästa praxis implementeras i hela företaget. Samtidigt kan du med hjälp av analyspaneler se vilka konton som är aktiva i realtid, vilket hjälper dig att förfina din målgruppsinriktning.

Artisans bästa funktioner

Implementera e-post- och LinkedIn-kontaktflöden utan kod med sekvensbyggaren.

Identifiera leads med hög köpintention med Avas Data Miner som samlar in teknografiska, firmografiska och intentionsdata som anställningsannonser och finansieringsnyheter.

Hantera e-postleveransbarheten för att undvika att dina e-postmeddelanden hamnar i skräppostmappen med hjälp av realtidsövervakning av e-postkontots hälsa, dynamiska sändningsbegränsningar och automatisk uppvärmning av e-post.

Få tillgång till över 300 miljoner B2B-kontakter i över 200 länder via den inbyggda databasen.

Begränsningar för hantverkare

Saknar rapporteringsdetaljering eftersom spårningen av svarstider inkluderar avregistreringar, vilket snedvrider resultaten.

Meddelanden känns generiska, robotliknande och saknar personalisering.

Hantverksprissättning

Anpassad prissättning

Artisan-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

💡 Proffstips: Använd ramverket Budget, Authority, Need, Timing (BANT) som en konversationsguide. Istället för att fråga "Vem är beslutsfattaren?" kan du prova "Vem mer brukar vara med och bestämma om sådana här inköp?" Det låter mer naturligt och ger dig en djupare kontext.

6. Regie. ai (Bäst för AI-genererade försäljningssekvenser anpassade efter köparpersonligheter och avsikter)

via Regie.ai

RegieOne är en AI-driven försäljningsplattform utformad för säljteam som behöver anpassa sin marknadsföring i stor skala. Här samarbetar mänskliga säljare och AI-agenter i allt från att planera vem man ska kontakta till att boka möten i kalendern. Den använder smart innehåll och feedback i realtid för att öka effektiviteten och lönsamheten i försäljningen i början av försäljningsprocessen.

Plattformens AI Content Engine och AI Messaging skriver mallar och skapar hela utgående program med hjälp av ditt varumärkes röst, ICP-insikter och tidigare prestationsdata. Kadenser inkluderar personanpassade e-postmeddelanden, LinkedIn-meddelanden, samtalsskript och röstmeddelanden, som alla automatiskt anpassas efter köparens bransch, titel och stadium i köpprocessen.

Regie. ai bästa funktioner

Starta autopiloten för att hitta leads, berika kontaktdata och köra fullständiga utgående sekvenser.

Använd AI Dialer som är inbyggt i plattformen för att hantera stora samtalsvolymer med upp till nio parallella samtal för varje prospekts profil.

Låt AI-agenter identifiera besökare, berika kontaktdata och börja bearbeta dem baserat på beteende.

Regie. ai begränsningar

Det finns inte tillräcklig flexibilitet för att justera kampanjer

Ibland genererar verktyget innehåll som innehåller olämpliga element (t.ex. föreslår en kaffeinbjudan när det inte är relevant).

Regie. ai-prissättning

Anpassad prissättning

Regie. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 300 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Regie.ai?

Direkt från en G2-recension:

Som Inside Sales Manager har det alltid känts omöjligt att lära säljare hur man skriver. […] Regie. ai tar dina råa idéer och skapar en holistisk försäljningskampanj, optimerad för upptagna chefer. Det är så lätt att överanalysera e-postutskick och börja tvivla på sig själv. Regie. ai tar bort det hindret! E-postmeddelandena är ibland för enkla. Det är sällsynt att jag använder deras genererade kampanj direkt. Precis som ChatGPT används den bäst som en idégenerator/startplatta. Skrivkramp är dock ett minne blott!

Som Inside Sales Manager har det alltid känts omöjligt att lära säljare hur man skriver. […] Regie. ai tar dina råa idéer och skapar en holistisk försäljningskampanj, optimerad för upptagna chefer. Det är så lätt att överanalysera e-postutskick och börja tvivla på sig själv. Regie. ai tar bort det hindret! E-postmeddelandena är ibland för enkla. Det är sällsynt att jag använder deras genererade kampanj direkt. Precis som ChatGPT används den bäst som en idégenerator/startplatta. Skrivkramp är dock ett minne blott!

7. Claygent (Bäst för automatisering av forskning och AI-driven berikning av försäljningsinformation)

via Claygent

Claygent är Clays AI-drivna forskningsagent som ersätter det tråkiga grovjobbet som saktar ner försäljningsprocessen. Den integrerar firmografiska, teknografiska och avsiktsdata från källor som LinkedIn, Crunchbase och ditt CRM-system. Verktygets AI Profiler identifierar målkonton med högst köpbenägenhet och genererar automatiskt flerstegssekvenser för kundkontakt.

Du kan fråga Claygent vad som helst, från "Är det här företaget fjärrvänligt?" till "Vem presenterades i deras senaste fallstudie?", och den kommer att leta reda på svaren. Dess smarta schemaläggare utarbetar mötesdagordningar och sammanfattar tidigare kontaktpunkter, köparnas utmaningar och konkurrensinformation.

Claygents bästa funktioner

Hitta personer som nämns i fallstudier eller senaste blogginlägg för att kontrollera om de fortfarande är aktiva.

Anpassa när och hur data berikas med hjälp av naturlig språkbehandling med AI Formula Generator .

Välj automatiskt den mest lämpliga datakällan för varje berikning baserat på region, bransch eller företagsstorlek med hjälp av villkorliga regler.

Claygents begränsningar

Tillämpar en gräns på 200 förfrågningar per minut, vilket påverkar import av stora listor.

Kontoscoring uppdateras var 30:e minut, vilket fördröjer omprioritering i realtid.

Claygent-priser

Gratis

Startpaket: 149 $/månad per användare

Explorer: 349 $/månad per användare

Pro: 800 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Claygent-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🔍 Visste du att? 2005 började Kyle MacDonald med en enda röd gem och bestämde sig för att byta den mot något bättre. Genom en serie av 14 byten, från en fiskpenna till en snöskoter och slutligen en filmroll, lyckades han till slut byta till sig ett hus i Kanada! Detta är ett exempel på hur försäljning handlar om kreativitet, uthållighet och att bygga relationer.

8. Gong (Bäst för AI-driven konversationsanalys och upptäckt av affärsrisker)

via Gong

Gong är en plattform för intäktsanalys som använder AI för att samla in, analysera och sätta din försäljningstratt i sitt sammanhang, vilket ger dig datadrivna insikter. Till skillnad från traditionella verktyg för leadgenerering fokuserar den på vad som händer efter försäljningssamtalen. Dess Conversation AI transkriberar och taggar affärskritiska ögonblick, såsom invändningar mot prissättningen, omnämnanden av konkurrenter och signaler från beslutsfattare.

Säljchefer älskar det för att det hjälper dem att upptäcka vad som fungerar, coacha säljare och fånga upp affärer som riskerar att gå förlorade innan det är för sent. Och med funktioner som Meeting IQ får dina säljare en snabb översikt över tidigare samtal, vem som är med på samtalet och vad de ska säga, så att de alltid ligger steget före.

Gongs bästa funktioner

Simulera verkliga försäljningssamtal med AI Trainer , med hjälp av AI-driven rollspel baserat på faktiskt kundbeteende, invändningar och personlighetstyper.

Slut avtal med hjälp av över 300 konversationssignaler och din egen metodik för att förbättra vinstsannolikheten och förtroendet för pipeline med hjälp av AI Deal Predictor .

AI Theme Spotter . Upptäck marknadsförändringar och nya invändningar, omnämnanden av konkurrenter och försäljningsmål i dina samtalsdata med hjälp av

Coacha snabbare med AI Call Reviewer och identifiera automatiskt samtalsmönster, luckor och coachingögonblick.

Gongs begränsningar

Begränsar lagring av råinspelningar till 24 månader i standardabonnemang.

Det stöder inte helt anpassade taxonomier för samtalsmärkning utöver det inbyggda biblioteket.

Gong-prissättning

Anpassad prissättning

Gong-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 6000 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Gong?

En användare delade med sig av följande feedback:

Gong har verkligen hjälpt vårt säljteam att växa genom att få våra säljare att dra åt samma håll och fortsätta att utveckla dem till starkare säljare. Ibland verkar sökfunktionen inte fungera och inloggningen är långsam i början. Annars har jag egentligen inget att klaga på. De två sakerna är också verkligen petitesser.

Gong har verkligen hjälpt vårt säljteam att växa genom att få våra säljare att dra åt samma håll och fortsätta att utveckla dem till starkare säljare. Ibland verkar sökfunktionen inte fungera och inloggningen är långsam i början. Annars har jag egentligen inget att klaga på. De två sakerna är också verkligen petitesser.

9. Lavender AI (Bäst för realtidscoaching via e-post och AI-optimerade säljmeddelanden)

via Lavender AI

Lavender AI finns direkt i din inkorg och analyserar e-postutkast i realtid och betygsätter dem utifrån ton, personalisering, struktur och längd. Det kombinerar beteendepsykologi, bästa praxis för försäljningskommunikation och AI-drivna förslag för att hjälpa säljare att öka svarsfrekvensen och minska tiden det tar att skicka meddelanden.

Den verkliga höjdpunkten här är Ora, Lavenders intelligenta AI-försäljningsagent. Den hjälper dig att utforma din första kontakt genom att infoga personalisering med live kunddata och anpassa tonen utifrån mottagarens psykologi.

Lavender AI:s bästa funktioner

Betygsätt e-postmeddelanden med precision med hjälp av Email Coach och få omedelbart ett svarssnitt och praktiska tips medan du skriver.

Skapa personalisering i stor skala med hjälp av Personalization Assistant som hämtar data om potentiella kunder, nyhetsomnämnanden, personlighetsdrag och förslag på introduktioner.

Lavender Anywhere och utnyttja dess coachningskraft på vilken e-postplattform som helst. Använd mallar för försäljningsplaner medoch utnyttja dess coachningskraft på vilken e-postplattform som helst.

Lavender AI:s begränsningar

Den fokuserar enbart på e-postmarknadsföring och har inget stöd för samtal, möten eller multikanalskadenser.

Alltför strikta tonregler straffar ibland e-postmeddelanden som är lämpliga i sammanhanget.

Priser för Lavender AI

Grundläggande: Gratis

Startpaket: 29 $/månad per användare

Individual Pro: 49 $/månad per användare

Teamplan: 99 $/månad per användare

Lavender AI-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

🧠 Rolig fakta: På 1930-talet upptäckte filmstudior att potentiella biobesökare behövde se en films reklam minst sju gånger innan de bestämde sig för att se den. Denna insikt ledde till " Regeln om 7", en marknadsföringsprincip som antyder att en potentiell kund behöver möta ett varumärkes budskap minst sju gånger innan hen agerar.

via HubSpot Sales Hub

HubSpot Sales Hub är ett AI-drivet CRM-verktyg som hjälper säljteam att fokusera på timing, sammanhang och relevans för att avsluta affärer. Det kombinerar prospektering, engagemang och pipelinehantering i en enda plattform.

Det som utmärker Sales Hub är dess djupa integration med det bredare HubSpot CRM-ekosystemet, vilket gör det särskilt effektivt för säljchefer som vill ha fullständig insyn i hela säljprocessen. Smarta aviseringar och aktivitetsuppföljning i realtid hjälper också säljarna att engagera potentiella kunder vid precis rätt tillfälle.

HubSpot Sales Hubs bästa funktioner

Rikta in dig på bättre leads med hjälp av Breeze Prospecting Agent , som möjliggör AI-driven leadscoring och försäljningsundersökningar.

Skapa personliga kontaktflöden med Sequences och starta dynamiska, flerstegs-e-post- och uppgiftsflöden.

Öka pipelinehastigheten med AI Guided Selling , som låter säljare agera på smarta uppgiftsköer, dagliga affärssammanfattningar och prioriterade att göra-listor.

Förbered och följ upp möten direkt med en smart schemaläggare som automatiskt loggar mötesresultat, genererar uppföljningar och håller din kalender fullbokad.

Begränsningar för HubSpot Sales Hub

E-postsekvenser saknar den nyanserade förgreningslogiken eller de villkorade arbetsflöden som finns i mer avancerade verktyg.

Prognoser är grundläggande och mindre anpassningsbara för stora försäljningsorganisationer med flera produkter.

Priser för HubSpot Sales Hub

Gratis

Startpaket: 20 $/månad per användare

Professional: 100 $/månad per användare

Företag: 150 USD/månad per användare

HubSpot Sales Hub-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Sales Hub?

Här är en förstahandsuppfattning från en G2-recension:

Automatiseringen, organisationen, kommunikationen, funktionaliteten, marknadsföringsmöjligheterna och mycket mer har varit till stor hjälp för vår organisation! […] Vi har integration med PandaDoc och de har fungerat smidigt tillsammans. Vi är mycket nöjda med kraften i HubSpot Sales. Vi vet att det finns många bra alternativ och att det tar tid att hitta det som passar bäst för funktionaliteten, men det är här säljteamet på HubSpot har hjälpt oss.

Automatiseringen, organisationen, kommunikationen, funktionaliteten, marknadsföringsmöjligheterna och mycket mer har varit till stor hjälp för vår organisation! […] Vi har integration med PandaDoc och de har fungerat smidigt tillsammans. Vi är mycket nöjda med kraften i HubSpot Sales. Vi vet att det finns många bra alternativ och att det tar tid att hitta det som passar bäst för funktionaliteten, men det är här säljteamet på HubSpot har hjälpt oss.

11. Drift (Bäst för AI-chattbottar som kvalificerar leads och bokar möten i realtid)

via Salesloft

Drift, som nu ingår i Saleslofts plattform, hjälper säljteam att hantera inkommande webbplatstrafik genom att fånga upp och vidarebefordra leads i realtid. Det använder anpassningsbara chattmanualer och vidarebefordringslogik för att identifiera köpsignaler och engagera besökare dygnet runt.

För team som i hög grad förlitar sig på inkommande eller kontobaserade strategier fungerar detta även som ett AI-verktyg för e-postmarknadsföring som säkerställer att inga signaler om köpintentioner går förlorade. Plattformen är värdefull för att påskynda leadgenereringen och kvalificera potentiella kunder innan en mänsklig representant ens kommer in i bilden.

Drift bästa funktioner

Automatisera inkommande leadgenerering med Drift Chat Agent , som hanterar samtal med potentiella kunder direkt.

Kvalificera och vidarebefordra leads i realtid baserat på firmografiska data, beteende eller CRM-data, så att besökare med hög köpintention går direkt till rätt säljare.

Anpassa chattresultaten efter pipeline-målen med hjälp av prestationsanalyser som är direkt kopplade till Saleslofts Deals och Forecast-moduler.

Driftbegränsningar

Dess effektivitet minskar avsevärt utan höga inkommande trafikvolymer.

Sömlösa överlämningar mellan säljare i komplexa routing-scenarier kan kräva anpassad logik eller workarounds.

Drift-prissättning

Anpassad prissättning

Drift-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 4 100 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 200 recensioner)

12. Humantic AI (Bäst för personlighetsbaserade köparinsikter och hyperpersonlig försäljningsengagemang)

via Humantic AI

Humantic AI hjälper säljare att skräddarsy sin marknadsföring genom att använda personlighetsinsikter istället för bara företagsdata. Det undersöker faktorer som aktivitet på sociala medier och kommunikationsstil för att skapa profiler som avslöjar hur varje potentiell kund föredrar att bli kontaktad.

Med hjälp av personlighetsmodellen "Dominans, inflytande, stabilitet och samvetsgrannhet" (DISC) ger den praktiska tips, till exempel vilka budskap man bör undvika, hur man bygger förtroende och hur varje intressent fattar beslut. Den integrerar också generativ AI i försäljningen. Allt detta gör den till ett användbart verktyg för team som säljer till komplexa organisationer med flera beslutsfattare, som behöver anpassa sin marknadsföring i stor skala.

Humantic AI:s bästa funktioner

Anslut till Google eller Outlook Kalender för att få information om deltagarna, inklusive individuella deltagares beslutsstil och kommunikationspreferenser.

Använd Buying Committee Maps för att visuellt visa inflytande, samstämmighet och personlighetsmatchning mellan alla beslutsfattare.

Förbättra strategierna för kundförvärv med omnikanalberikning som drar in köparegenskaper till plattformar som Outreach eller Salesloft.

Humantic AI:s begränsningar

Personlighetsprofiler kan ligga flera veckor efter de senaste rollförändringarna eller nypublicerat innehåll.

Att förlita sig på offentligt tillgängliga sociala signaler kan snedvrida profilerna mot mer sociala medier-aktiva prospekt.

Humantic AI-prissättning

Organisation

Startup: 275 $/månad

Tillväxt: 1050 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Individuell

Pro: 40 $/månad (faktureras årligen)

Expert: 50 $/månad

Ägare: 75 $/månad

Humantic AI-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Humantic AI?

Så här uttryckte sig en G2-recensent om detta verktyg:

Humantic AI har varit ett ovärderligt verktyg i mitt arbete med nätverkande och att bygga sammanhållna projektteam. Dess förmåga att analysera och förutsäga personlighetsdrag har gjort det möjligt för mig att skräddarsy mina kommunikationsstrategier effektivt, vilket har främjat starkare relationer och samarbete. Jag har dock märkt att det ibland förekommer avvikelser i personlighetsbedömningar för nischade roller, och det finns begränsade anpassningsmöjligheter för att helt anpassa verktyget till specifika affärsbehov.

Humantic AI har varit ett ovärderligt verktyg i mitt arbete med nätverkande och att bygga sammanhållna projektteam. Dess förmåga att analysera och förutsäga personlighetsdrag har gjort det möjligt för mig att skräddarsy mina kommunikationsstrategier effektivt, vilket har främjat starkare relationer och samarbete. Jag har dock märkt att det ibland förekommer avvikelser i personlighetsbedömningar för nischade roller, och det finns begränsade anpassningsmöjligheter för att helt anpassa verktyget till specifika affärsbehov.

via Seamless AI

Seamless. AI är utformat för säljchefer som är trötta på föråldrade leadlistor och osammanhängande arbetsflöden. Det identifierar, validerar och berikar kontakt- och företagsdata på några sekunder. Som en B2B CRM-programvara fungerar det som en sökmotor med AI, som hämtar information från över 1,3 miljarder affärskontakter och 121 miljoner företagsprofiler.

Det är bra för att skapa precisionsriktade prospektlistor, minska tiden som läggs på manuell research och automatisera de inledande stegen i din funnel med data som ger hög konvertering.

De bästa funktionerna i Seamless AI

Aktivera Buyer Intent för att identifiera potentiella kunder som redan finns på marknaden och är redo att engagera sig.

Utnyttja dataförbättring för att omvandla alla ofullständiga kontakter till fullständiga profiler med e-postadresser, telefonnummer och företagsinformation.

Använd AI-forskning för att samla information om alla leads, företagsbakgrund, finansieringshistorik eller insikter om köparprofiler.

Begränsningar för sömlös AI

Skrapning i realtid kan ge falska positiva resultat, särskilt när det gäller jobbbyten eller e-postadressers giltighet.

Duplicerade data eller felaktigt angivna kontakter kan förekomma vid massimport till Salesforce eller HubSpot.

Sömlös AI-prissättning

Gratis

Anpassad prissättning

Sömlösa AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 5000 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Seamless AI?

En G2-recension värd att notera:

Jag gillar verkligen hur Seamless. AI gör det så enkelt att hitta korrekt kontaktinformation och företagsuppgifter. Det går supersnabbt och uppgifterna är alltid uppdaterade, vilket sparar mig massor av tid när jag behöver spåra beslutsfattare. Dessutom är plattformen ganska intuitiv, så jag kan hoppa in och få saker gjorda utan en brant inlärningskurva. […]

Jag gillar verkligen hur Seamless. AI gör det så enkelt att hitta korrekt kontaktinformation och företagsuppgifter. Det går supersnabbt och uppgifterna är alltid uppdaterade, vilket sparar mig massor av tid när jag behöver spåra beslutsfattare. Dessutom är plattformen ganska intuitiv, så jag kan hoppa in och få saker gjorda utan en brant inlärningskurva. […]

🔍 Visste du att? Kalla samtal har en låg framgångsgrad. Endast cirka 2,3 % av kalla samtal leder faktiskt till en framgångsrik mötesbokning eller försäljning, vilket får företag att övergå till inbound- och relationsbaserad försäljning.

Möjliggör heltäckande försäljningsautomatisering med ClickUp

Låt oss vara ärliga: försäljningsautomatisering bör inte kräva ett dussin separata verktyg. Efter att ha utforskat några av de bästa AI-agenterna för försäljning är en sak uppenbar – enkelhet, snabbhet och smart automatisering vinner.

Med ClickUp eliminerar du arbetsflödesproblemen och får en enda plattform där AI-agenterna hanterar rutinmässiga arbetsflöden, såsom uppdateringar av pipeline, tilldelning av leads och uppföljning av uppgifter. ClickUp Brain hoppar in för att sammanfatta affärer, automatiskt generera e-postsvar och visa insikter från din arbetsplats inom några sekunder.

