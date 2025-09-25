De bästa AI-agenterna för kundservice 2025

Kundtjänsten omformas i tysthet av AI.

Långt ifrån futuristisk hype tar AI-agenter nu på sig de oglamorösa men kritiska uppgifterna: vidarebefordra ärenden, hantera repetitiva förfrågningar, ta fram rätt information vid rätt tillfälle och hålla verksamheten igång med mindre mänsklig inblandning.

En studie från McKinsey visar att med agenter i mixen:

Upp till 80 % av vanliga incidenter kan lösas autonomt, med en minskning av tiden till lösning på 60 till 90 %.

Och de bästa AI-agenterna? De står inte i vägen. De gör sitt jobb i tysthet och låter ditt team fokusera på det som verkligen behövs.

I det här blogginlägget går vi igenom de bästa AI-agenterna för kundservice som är värda att använda. Låt oss dyka in! 🤖

De bästa AI-agenterna för kundservice

Här är en kort jämförelse av de bästa AI-agenterna för kundserviceteam.

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Prissättning ClickUp Anpassade autopilotagenter, chattintegrerade svar, AI-drivna arbetsflöden, mallar för supportarbetsytor Alla teamstorlekar Gratis plan tillgänglig; anpassning tillgänglig för företag Intercom Fin GPT-4-drivna svar, arbetsflödesutlösare, feedbackbaserat lärande, transkriptioner med viktiga punkter Små till medelstora företag Från 39 $/månad per plats; 14 dagars gratis provperiod; 0,99 $ per Fin-upplösning Ada Support Flerspråkig AI, differentierade supportnivåer, proaktivt utåtriktat arbete, dra-och-släpp-byggare Företag Anpassad prissättning (varierar beroende på implementeringsskala) Kustomer Känslodetektering, CRM-baserad kontext, röst- och chattstöd, smart schemaläggning Team i medelstora till stora företag Från 89 $/månad per användare; AI-tillägg från 0,60 $/konversation. Zendesk AI Prediktiv triage, AI-förbättrad agentassistans, automatisk språkkänning, SLA-fokuserad logik Medelstora till stora team Från 55 USD/månad per agent (faktureras årligen); AI-tillägg: 50 USD/månad per agent Drift AI Försäljningsmedveten support, lead scoring, kalenderbokning, konverteringsstatistik Medelstora SaaS- och prenumerationsföretag Anpassad prissättning Tidio Lyro Snabb installation, kanalväxling, länkning av produktkataloger, automatisering efter arbetstid Privatpersoner och småföretag Lyro AI-agent-tillägget kostar från 39 $/månad. Freshdesk Freddy AI Känslebaserad triage, uppladdning av hjälpdokument, AI kontra mänskliga mått, support via flera kanaler Små till medelstora team Från 18 USD/månad per agent; AI Copilot från 94 USD/månad per agent

Vad är AI-agenter för kundservice?

AI-agenter för kundservice är sofistikerade digitala assistenter som förändrar hur företag interagerar med kunder. Dessa avancerade verktyg utnyttjar naturlig språkbehandling (NLP) och maskininlärning (ML) för att hantera komplexa kundförfrågningar.

De är utformade för att förstå sammanhang, lära sig av interaktioner och förbättras över tid.

AI-agentverktyg kan fungera i flera kanaler, såsom chatt, e-post och helpdesk, vilket ger kunderna snabbare svar samtidigt som du kan hålla ordning på din sida.

🧠 Kul fakta: I slutet av 1960-talet dök Shakey the Robot upp som den första mobila robot för allmänt bruk som kunde resonera om sina handlingar. Shakey utvecklades av SRI International och banade väg för framtida AI-agenter.

Vad ska du leta efter i AI-agenter för kundservice?

Supportmedarbetare vill ha verktyg som hanterar verkliga frustrationer utan att skapa nya problem. För det enda de inte har är tid att förklara samma eller återkommande sammanhang om och om igen.

Här är det som är viktigast hos en AI-kundtjänstagent:

Intuitiv installation: Kom igång på några timmar med minimal utbildning, så att representanterna kan fokusera på att hjälpa kunderna.

Kontextmedvetna svar: Fångar upp kundens tonfall, slang eller brådskande behov och skapar svar som känns varma och mänskliga.

Plattformsoberoende konsistens: Ger enhetliga svar på WhatsApp, e-post, X eller SMS, vilket säkerställer en sammanhängande kundupplevelse.

Smidig överlämning till agent: Överför chattar till mänskliga agenter med fullständig kontext, så att kunderna inte behöver börja om från början.

Varumärkesanpassad ton: Anpassar svaren så att de speglar ditt företags positionering, från udda till professionell, för autenticitet.

Omedelbar insikt i prestanda: Visar supportagenter statistik i realtid, såsom lösningsfrekvens, vilket ökar självförtroendet och effektiviteten.

Pålitlig topprestanda: Hantera rusningar som julhandeln utan fördröjningar och långa väntetider, så att kunderna förblir nöjda.

De bästa AI-agenterna för kundservice

Dessa AI-verktyg för kundservice kan bidra till att öka kundnöjdheten genom att ge omedelbara svar på deras frågor. Låt oss utforska varje verktyg i detalj. 👇

1. ClickUp (Bäst för spårning av supportuppgifter och automatisering av arbetsflöden)

Optimera supporten med ClickUp AI Autopilot Agents Konfigurera ClickUp Auto-Answers Agent för att hämta uppgiftsdata och svara på frågor.

ClickUp samlar kundtjänstens rörliga delar i ett enda system.

Det är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

Autopilot Agents från ClickUp

Använd ClickUp AI-agenter för att automatisera uppgifter, svara på frågor och få mer gjort.

Använd ClickUps Autopilot Agents för att leverera uppdateringar utan att behöva jaga teamledare

Börja med ClickUp Autopilot Agents. Dessa AI-drivna arbetsflöden aktiveras av triggers som du själv definierar.

Låt oss säga att någon skickar ett meddelande och frågar vem som hanterar en återbetalning för ett specifikt konto. Auto-Answers Agent skannar din arbetsyta, hittar uppgiften och svarar med namnet på den ansvarige och en länk till den aktiva tråden.

Anpassade Autopilot-agenter från ClickUp

Skapa en anpassad autopilotagent i ClickUp för att utlösa åtgärder baserat på specifika nyckelord eller kanaler

Om ditt arbetsflöde kräver något mer specifikt kan du använda den kodfria byggaren för att skapa en anpassad ClickUp Autopilot Agent.

ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten, ger också support under utvecklingen. Använd den för att utforma uppmaningar, förfina åtgärder eller föreslå verktyg baserat på ditt arbetsflöde.

Anta att du har en supportkanal för VIP-konton. Du kan skapa en AI-agent som övervakar den kanalen, aktiveras endast när meddelandet nämner "dataintrång" eller "åtkomstproblem", skapar sedan en uppgift i din lista "Enterprise Escalations", bifogar det ursprungliga meddelandet och tilldelar det till ditt säkerhetsteam.

Uppgiftshantering i ClickUp

När dina agenter är på plats behöver resten av arbetsflödet fortfarande struktureras. ClickUps projektledningsprogramvara för kundservice erbjuder en dedikerad arbetsplats för att sortera ärenden, tilldela ägare, spåra framsteg och få fram insikter.

Börja med ClickUp Tasks för att omvandla varje kundärende till en åtgärd. Förbättra sedan dessa uppgifter med ClickUp Custom Fields för att kategorisera och prioritera effektivt. Fält som "Issue Type", "Customer Segment", "Channel" och "Urgency" gör det möjligt för ditt team att filtrera och hantera ärenden effektivt.

Implementera ClickUp Automations för att upprätthålla momentum i dina supportprocesser. Det kan sortera, prioritera och tilldela ärenden åt dig på nolltid. Om en uppgift förblir i statusen "Blockerad" i mer än två dagar kan en automatisering meddela teamledaren, eskalera problemet och publicera en uppdatering i relevant kommunikationskanal.

För att påskynda installationen erbjuder ClickUp Customer Service Management Template en färdig arbetsyta.

Få gratis mall Starta en komplett supportarbetsplats med hjälp av ClickUps mall för kundtjänsthantering.

Denna kundservicemall innehåller fördefinierade anpassade fält som "Problemtyp", "Slutförandestatus", "Begärarens kontakt-e-post" och "Kundnöjdhetsbetyg". Dessutom har den en fördefinierad formulärvy för att effektivisera hanteringen av ärenden, så att ditt team kan hantera kundförfrågningar på ett effektivt sätt.

Och för team som vill fördjupa sig i återkommande problem är ClickUps mall för kundproblemdeskriptioner ovärderlig.

ClickUps bästa funktioner

Spåra det som är viktigt: Skapa anpassade Skapa anpassade ClickUp-instrumentpaneler för att övervaka ärenden, SLA:er och teamets kapacitet.

Skriv utan att börja från scratch: Använd ClickUp Brain för att skriva utkast till svar och supportdokument.

Automatisera uppgifter genom att säga, inte klicka: Skriv vad du behöver och låt ClickUp Brain ställa in det. Skriv vad du behöver och låt ClickUp Brain ställa in det.

Lagra alla svar på ett ställe: Skapa en kunskapsbas för support med hjälp av Skapa en kunskapsbas för support med hjälp av ClickUp Docs med rich text-formatering.

Omvandla förfrågningar till uppgifter: Använd Använd ClickUp Forms för att samla in ärenden och fylla i uppgiftsdetaljer automatiskt.

Se till att sidouppgifter inte glöms bort: Tilldelade kommentarer i ClickUp säkerställer att uppföljningar inte missas.

Kommunicera utan att byta verktyg: Använd Använd ClickUp Chat för att diskutera problem, dela filer och hålla er uppdaterade i realtid.

Begränsningar för ClickUp

Flexibiliteten är kraftfull, men nya användare kan behöva tid för att navigera i anpassade inställningar och arbetsplatsinställningar.

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner av ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 230 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4 460+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna Reddit-kommentar säger egentligen allt:

ClickUp Brain sparar mig ärligt talat massor av tid. Jag vet att det finns AI-verktyg med en ganska effektiv gratisfunktion, men det är jobbigt att ständigt behöva växla mellan flikar. Och ärligt talat, när jag är djupt försjunken i mitt arbete är det det sista jag vill göra. Jag använder främst AI för att skriva saker eftersom jag arbetar inom innehållsbranschen. Det redigerar också det jag har skrivit (fantastiskt!).

2. Intercom Fin (Bäst för kunskapsbaserad frågelösning)

via Intercom Fin

Intercom Fin använder avancerade språkmodeller som GPT-4 för att förstå kundernas frågor bortom enkel nyckelordsmatchning. Det ansluter till din befintliga dokumentation, vilket gör implementeringen relativt snabb.

Du kommer att märka hur det anpassar tonen utifrån samtalets sammanhang: professionellt när det diskuteras tekniska frågor, sympatiskt när det hanteras klagomål. Många team uppskattar hur det identifierar lösningsmönster för att upptäcka luckor i supportmaterialet.

Om du redan använder andra Intercom-verktyg passar Fin perfekt in i ditt befintliga arbetsflöde.

Intercom Fin bästa funktioner

Ställ in anpassade arbetsflöden som utlöser specifika åtgärder när kunder nämner vissa produkter eller problem.

Kontrollera AI-prestanda genom analyser som visar framgångsrika lösningar jämfört med eskaleringar.

Inkludera kundfeedback i inlärningsprocessen för att förbättra framtida interaktioner.

Visa konversationstranskript med markerade nyckelpunkter för att snabbt förstå kundernas problem.

Intercom Fin-begränsningar

Fungerar endast inom Intercom-ekosystemet, vilket begränsar alternativen om du använder andra plattformar.

Har problem med mycket tekniska eller specialiserade branschfrågor

Behöver regelbundna innehållsuppdateringar för att förbli korrekt när dina erbjudanden förändras.

Intercom Fin-prissättning

14 dagars gratis provperiod

Väsentligt: 39 $/månad per plats

Avancerat: 99 $/månad per plats

Expert: 139 $/månad per plats

Fin AI Agent: 0,99 $ per lösning (priset gäller alla planer och integrationer)

Intercom Fin-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (3 380+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1 115+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Intercom Fin?

Denna recension fångade vår uppmärksamhet:

Först och främst är det en superenkel AI-lösning som verkligen inte kräver mycket installation eller konfiguration. När du väl har kommit förbi den initiala installationen börjar den dock ganska snabbt kännas begränsad.

Först och främst är det en superenkel AI-lösning som verkligen inte kräver mycket installation eller konfiguration. När du väl har kommit förbi den initiala installationen börjar den dock ganska snabbt kännas begränsad.

📖 Läs också: Gratis mallar för kundresekartor

3. Ada Support (bäst för flerspråkig support i företag)

via Ada Support

Ada Support hanterar konversationer på flera språk utan att behöva separata inställningar för varje språk. Det kategoriserar automatiskt inkommande frågor och skickar dem till specialiserade AI-moduler för olika ämnen.

Många stora organisationer använder detta system eftersom det kan expandera över globala marknader utan att kräva proportionell personalökning. Dess säkerhetskompatibilitet gör det lämpligt för branscher med strikta regler för datahantering, såsom bank- och hälsovård.

Ada Supports bästa funktioner

Koppla systemet till din produktdatabas så att svaren innehåller aktuell information om lager och specifikationer.

Dela upp kundkonversationer baserat på värdenivåer och erbjud automatiskt olika servicenivåer.

Skicka proaktiva meddelanden som utlöses av milstolpar i kontot eller typiska problemtidsramar.

Skapa anpassade rapporter om olika typer av lösningar för att upptäcka produktproblem innan de orsakar en ökning av antalet ärenden.

Ada Support-begränsningar

Installationen tar vanligtvis 4–6 veckor och kräver dedikerad teknisk personal.

Prissättningen gör det opraktiskt för företag med lägre supportvolymer.

Ibland ger det mindre exakta svar när det hämtar information från flera anpassade kunskapsämnen.

Priser för Ada Support

Anpassad prissättning

Ada Support – betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om Ada Support?

Ett perspektiv värt att notera:

ADA är lätt att använda och det är enkelt att förstå hur deras system fungerar. Det är också enkelt att ställa in automatiska svar, eftersom alternativ som textrutor, videor och bilder kan dras och släppas i chattflödet, och de tillgängliga åtgärderna gör att chattflödet fungerar korrekt.

ADA är lätt att använda och det är enkelt att förstå hur deras system fungerar. Det är också enkelt att ställa in automatiska svar, eftersom alternativ som textrutor, videor och bilder kan dras och släppas i chattflödet, och de tillgängliga åtgärderna gör att chattflödet fungerar korrekt.

🧠 Kul fakta: KPMG har funnit att för varje dollar som företag investerar i AI får de i genomsnitt 3,5 dollar tillbaka. En liten men imponerande andel på 5 % av företagen uppger att de får tillbaka så mycket som 8 dollar.

4. Kustomer (bäst för sentimentbaserad prioritering av supportärenden)

via Kustomer

Kustomer fungerar som en del av en CRM-plattform snarare än som en fristående chatbot. Den tolkar kundmeddelanden för att upptäcka känslor som frustration eller brådska. Denna känslomässiga medvetenhet hjälper till att prioritera samtal som kräver omedelbar uppmärksamhet, vilket ofta förhindrar att problem eskalerar.

Du kommer kanske att uppskatta hur det tar hänsyn till kundens historik för kontextmedvetna svar istället för att behandla varje meddelande separat. Detta tillvägagångssätt minskar upprepningar för återkommande kunder och underlättar personlig support.

Kustomers bästa funktioner

Schemalägg uppföljningar automatiskt baserat på problemtyp utan manuell kalenderhantering.

Tillämpa olika konversations- eller kundhanteringsstrategier baserat på den upptäckta kundens känslor eller stämning.

Visa relevant köphistorik när kunder nämner specifika produkter

Generera svarsförslag som inkluderar kontouppgifter som prenumerationstyp

Kustomers begränsningar

AI-arbetsflödesautomatisering kan anses vara lägre än hos vissa konkurrenter.

Röstfunktionerna är inte lika utvecklade som de textbaserade funktionerna.

Kräver att du använder den kompletta Kustomer CRM-plattformen istället för att integrera med dina nuvarande system.

Erbjuder färre språkalternativ jämfört med specialiserade flerspråkiga lösningar.

Kustomer-prissättning

Företag: 89 $/månad per användare

Ultimate: 139 $/månad per användare

AI-tillägg

AI-agenter för kunder: 0,60 dollar per engagerad konversation

AI-agenter för säljare: 40 $/månad per användare

Kustomer-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (430+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (75+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Kustomer?

En användare delade med sig av följande feedback:

Jag älskar att Kustomer är så elegant och väl utformat. Det är inte klumpigt eller svårt att använda. Det är verkligen strömlinjeformat. Rapporteringen är A+, den är mycket djupgående, inte bara för kunderna utan också för ditt team. Det fungerar också mycket bra för att spåra teamets prestanda och produktivitet.

Jag älskar att Kustomer är så elegant och väl utformat. Det är inte klumpigt eller svårt att använda. Det är verkligen strömlinjeformat. Rapporteringen är A+, den är mycket djupgående, inte bara för kunderna utan också för ditt team. Det fungerar också mycket bra för att spåra teamets prestanda och produktivitet.

5. Zendesk AI (Bäst för datadriven konversationshantering)

via Zendesk

Zendesk AI utnyttjar mönster från miljarder supportinteraktioner för att automatiskt kategorisera inkommande meddelanden och placera dem i lämpliga köer. Helpdeskprogramvaran fokuserar på kundtjänstspråk snarare än allmän konversation, vilket hjälper den att känna igen branschtermer som dina kunder använder.

Det kombinerar kundinriktad automatisering med verktyg för agentassistans för att förbättra båda sidor av supportupplevelsen. Detta tillvägagångssätt resulterar ofta i smidigare övergångar när komplexa problem kräver mänsklig expertis.

Zendesk AI:s bästa funktioner

Undersök konversationsmönster för att hitta gemensamma punkter där kunder överger automatiserade lösningar.

Rekommendera nästa åtgärder till agenter baserat på liknande historiska ärenden och deras lösningar.

Upptäck språk automatiskt och byt svarsspråk utan att kunden behöver välja.

Begränsningar för Zendesk AI

Behöver omfattande data från tidigare interaktioner för att fungera optimalt.

Blir mer komplicerat att integrera med system som inte är Zendesk-system

Gränssnittet ändras ofta, vilket ibland skapar inlärningssvårigheter.

Prestandan varierar mellan olika språk enligt vissa användare.

Priser för Zendesk AI

Gratis provperiod

Suite Team: 55 $/månad per agent (faktureras årligen)

Suite Growth: 89 $/månad per agent (faktureras årligen)

Suite Professional: 115 USD/månad per agent (faktureras årligen)

Suite Enterprise: Anpassad prissättning

AI-tillägg

Avancerad AI: 50 USD/månad per agent (faktureras årligen)

Zendesk AI-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 6 200 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (4 040+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Zendesk AI?

En G2-recension uttrycker det så här:

Jag gillar AI-funktionerna. Jag kan skriva ett svar, och ZD kan göra det mer vänligt, mer detaljerat och mer formellt. Det är fantastiskt. Dessutom är Zendesk-teamet alltid superhjälpsamt och fantastiskt.

Jag gillar AI-funktionerna. Jag kan skriva ett svar, och ZD kan göra det mer vänligt, mer detaljerat och mer formellt. Det är fantastiskt. Dessutom är Zendesk-teamet alltid superhjälpsamt och fantastiskt.

🔍 Visste du att? Deloitte rapporterar att 15 % av kontaktcentren redan använder generativ AI för att påskynda kundautentisering, förenkla lösningar och generera automatiserade samtalssammanfattningar och uppföljningar.

6. Drift AI (bäst för försäljningsinriktade kundinteraktioner)

via Salesloft

Drift by Salesloft hanterar supportkonversationer med försäljningsmedvetenhet och känner igen när kundtjänstinteraktioner kan avslöja försäljningsmöjligheter.

Denna kundframgångsprogramvara ansluter till marknadsföringsverktyg för att lägga till sammanhang, och noterar om någon som chattar tidigare har visat prissidor eller övergett en kundvagn. Försäljningsperspektivet gör Drift särskilt användbart för SaaS- och prenumerationsföretag där uppgraderingsmöjligheter ofta dyker upp under supportinteraktioner.

Dessutom spårar analysverktyget konverteringsstatistik tillsammans med traditionella supportmått för effektivitet.

Drift AI:s bästa funktioner

Upptäck möjligheter till merförsäljning under supportkonversationer baserat på användningsmönster.

Boka möten direkt i försäljningskalendrar när samtal indikerar köpintresse.

Övervaka konversationskällor för att se vilka marknadsföringskanaler som genererar supportbehov.

Skapa olika konversationsvägar för potentiella kunder respektive befintliga kunder.

Drift AI-begränsningar

Supportfunktionerna är inte lika robusta som försäljningsfunktionerna.

Analyserna betonar konverteringsmått framför traditionella prestationsindikatorer för support.

Att ställa in anpassade konversationsflöden kräver mer manuellt arbete än vissa alternativ.

Priser för Drift AI

Anpassad prissättning

Drift AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1 250 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (195+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Drift AI?

Enligt en recensent:

Jag älskar hur konversationsinriktad Drift känns när man pratar med en potentiell kund. Det hjälper mig att fånga upp de där extra inkommande leads varje månad och ger en lättnavigerad lösning för säljare att schemalägga möten och förkvalificera inkommande leads. Jag älskar hur enkelt det integreras med Gmail, vilket gör att det känns mycket mer strömlinjeformat och inte bara som ännu en plattform som jag måste balansera i min teknikstack. Jag kollar Drift varje dag, och det har varit en fantastisk resurs för mig under ett utmanande försäljningsår!

Jag älskar hur konversationsinriktad Drift känns när man pratar med en potentiell kund. Det hjälper mig att fånga upp de där extra inkommande leads varje månad och ger en lättnavigerad lösning för säljare att schemalägga möten och förkvalificera inkommande leads. Jag älskar hur enkelt det integreras med Gmail, vilket gör att det känns mycket mer strömlinjeformat och inte bara som ännu en plattform som jag måste balansera i min teknikstack. Jag kollar Drift varje dag, och det har varit en fantastisk resurs för mig under ett utmanande försäljningsår!

7. Tidio Lyro (Bäst för små företag med begränsade resurser)

via Tidio

Tidio's Lyro minskar den tekniska komplexiteten genom att fokusera på snabb installation för småföretag. Det hanterar cirka 70 % av vanliga kundfrågor utan att behöva omfattande träningsdata.

Konversationer flyter mellan kanaler som livechatt, WhatsApp, Instagram och Messenger utan att förlora sammanhanget. Denna anslutning hjälper små team att hantera flera AI-kommunikationsplattformar samtidigt.

Ännu bättre? Systemet kombinerar Claude (Anthropic AI) och interna modeller för att balansera prestanda med kostnadseffektivitet. Tidio prioriterar praktiska resultat framför komplexa anpassningsalternativ.

Tidio Lyros bästa funktioner

Börja med arbetsflödesmallar för vanliga företagstyper för att förbättra AI-kundsupporten.

Överför konversationer mellan AI och liveagenter utan att kunderna behöver upprepa informationen.

Anslut produktkataloger så att AI kan hänvisa till specifika artiklar efter namn och funktioner.

Konfigurera täckning efter arbetstid för grundläggande frågor när ditt team inte är tillgängligt.

Tidio Lyros begränsningar

Det finns färre företagsfunktioner tillgängliga

Den kan hantera ett mindre antal samtidiga konversationer än företagslösningar.

Begränsad avancerad anpassning jämfört med plattformar som är inriktade på utvecklare

Priser för Tidio Lyro

7 dagars gratis provperiod

Lyro AI Agent: 39 $/månad

Flöden: 29 $/månad

Tidio Lyro betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (1 730+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (465+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Tidio Lyro?

En G2-recensent sammanfattade det så här:

Tidio har gjort det otroligt enkelt att hantera livechatt, automatisera vanliga frågor med Lyro och vidarebefordra konversationer till vårt supportteam. Gränssnittet är rent och intuitivt, och möjligheten att ansluta det till plattformar som WooCommerce och Klaviyo är ett stort plus. Vi uppskattar också flexibiliteten att hantera både support- och marknadsföringsflöden inom samma verktyg.

Tidio har gjort det otroligt enkelt att hantera livechatt, automatisera vanliga frågor med Lyro och vidarebefordra konversationer till vårt supportteam. Gränssnittet är rent och intuitivt, och möjligheten att ansluta det till plattformar som WooCommerce och Klaviyo är ett stort plus. Vi uppskattar också flexibiliteten att hantera både support- och marknadsföringsflöden inom samma verktyg.

🔍 Visste du att? Studier har visat att AI-agenter spontant kan utveckla människoliknande kommunikationskonventioner när de interagerar i grupper. Detta beteende speglar utvecklingen av det mänskliga språket och belyser den komplexa sociala dynamik som AI kan uppvisa.

8. Freshdesk Freddy AI (Bäst för snabb implementering utan teknisk expertis)

via Freshdesk

Freshdesk Freddy AI förkortar implementeringstiden genom att ansluta till ditt befintliga material istället för att kräva omfattande manuell utbildning. Det hanterar cirka 45 % av supportförfrågningarna självständigt.

AI-agenten har också proaktiva servicefunktioner som identifierar potentiella problem innan kunderna rapporterar dem. Denna förebyggande strategi kan minska antalet ärenden över tid. Freddy AI:s strategi fokuserar på att avgöra när mänsklig hjälp är mer lämpligt, snarare än att tvinga fram automatisering av alla uppgifter.

Freshdesk Freddy AI:s bästa funktioner

Ladda upp befintliga hjälpdokument automatiskt istället för att manuellt bygga om kundtjänstens kunskapsbaser.

Granska vanliga supportärenden för att föreslå nytt hjälpinnehåll som kan förhindra framtida problem.

Jämför prestanda mellan AI-agenter och mänskliga agenter utifrån olika lösningsmått.

Freshdesk Freddy AI-begränsningar

Mindre sofistikerad konversationsförgrening än vissa konversationsplattformar

Kräver Freshdesk-infrastruktur istället för att fungera som en fristående lösning.

Enligt vissa användare uppvisar det ibland inkonsekvenser i tolkningen av kunskapsbasen.

Priser för Freshdesk Freddy AI

Gratis plan (för upp till två agenter)

Tillväxt: 18 $/månad per agent

Pro: 59 $/månad per agent

Pro + AI Copilot: 94 $/månad per agent

Företag: 95 $/månad per agent

Freshdesk Freddy AI-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (3 505+ recensioner)

Capterra: 4,5/5 (3 385 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Freshdesk Freddy AI?

Se vad denna G2-recensent hade att säga:

Jag uppskattar Freshdesks gränssnitt och kraftfulla automatiseringsfunktioner som förenklar vårt arbete med kundsupport och hantering av ärenden relaterade till betalningssupport. Freddy förbättrar våra svar och förberedda svar sparar tid. Freshdesks multikanalsupport möjliggör smidig kommunikation via e-post, chatt och sociala medier, vilket säkerställer en konsekvent kundservice.

Jag uppskattar Freshdesks gränssnitt och kraftfulla automatiseringsfunktioner som förenklar vårt arbete med kundsupport och hantering av ärenden relaterade till betalningssupport. Freddy förbättrar våra svar och förberedda svar sparar tid. Freshdesks multikanalsupport möjliggör smidig kommunikation via e-post, chatt och sociala medier, vilket säkerställer en konsekvent kundservice.

🔍 Visste du att? De flesta team håller ett vakande öga på sina AI-agenter, där 55,4 % förlitar sig på spårnings- eller observationsverktyg och 44 % har skyddsåtgärder på plats. Offline- och onlineutvärderingar är också vanliga.

Tänk om när det gäller kundservice med ClickUps AI-agenter

Att välja rätt AI-agent handlar om att veta vad som faktiskt förbättrar ditt teams dagliga arbete. Hastighet i sig löser inte mycket om ditt team fortfarande jagar uppdateringar, skriver om samma svar eller kämpar för att hitta sammanhang.

ClickUp hjälper dig med båda: agenter som agerar och en arbetsplats som håller allt sammankopplat.

Mallar, automatisering, liveuppdateringar och AI-agenter för kundservice som agerar enligt dina villkor. Från att tilldela rätt ägare till att visa rätt sammanhang – varje funktion är utformad för att driva supporten framåt utan att bromsa ditt team.

Registrera dig för ClickUp idag! ✅

Vanliga frågor

Ja, AI används i stor utsträckning inom kundservice idag. Företag använder AI i form av chatbots, virtuella assistenter och automatiserade ärendehanteringssystem för att hantera rutinfrågor som orderuppföljning, kontofrågor och vanliga frågor. AI kan också analysera kundernas känslor för att upptäcka frustration eller brådskande ärenden och vidarebefordra ärenden till rätt mänsklig agent. Förutom att reagera på kundernas behov används AI i allt högre grad proaktivt för att förutsäga kundernas problem innan de uppstår och erbjuda personliga lösningar. Resultatet är snabbare service, tillgänglighet dygnet runt, minskade kostnader och mer tid för mänskliga agenter att fokusera på komplexa eller känslomässigt känsliga ärenden.

Det finns inte en enda "bästa" AI för kundservice, eftersom det rätta valet beror på företagets storlek, bransch, typ av kundinteraktioner och budget. Företag utvärderar vanligtvis AI-verktyg baserat på förståelse av naturligt språk, integration med befintliga system som CRM, support via flera kanaler, anpassningsalternativ och säkerhet. Några av de bästa aktörerna är företagsplattformar som Salesforce, Microsoft och Google, samt specialiserade leverantörer av konversations-AI som fokuserar på chatbots och röstbots. Den bästa lösningen är vanligtvis den som balanserar automatisering med en smidig överlämning till mänskliga agenter samtidigt som den passar sömlöst in i företagets support-ekosystem.

I teorin om artificiell intelligens avser en ”agent” ett system som uppfattar sin omgivning och vidtar åtgärder för att uppnå mål. De fem klassiska typerna är enkla reflexagenter, som endast reagerar på aktuella indata; modellbaserade reflexagenter, som upprätthåller ett internt tillstånd för att hantera delvis observerbara situationer; målinriktade agenter, som planerar åtgärder för att uppnå definierade mål; nyttobaserade agenter, som jämför möjliga resultat och väljer det som maximerar värdet; och lärande agenter, som förbättrar sin prestanda över tid genom att lära sig av data och feedback. Även om dessa är teoretiska kategorier utgör de grunden för många praktiska AI-tillämpningar, inklusive kundtjänstbots och virtuella assistenter.

Många välkända företag har integrerat AI i sina kundservicestrategier. Verizon använder till exempel generativ AI för att förutsäga varför kunder ringer och vidarebefordra dem på ett mer effektivt sätt, medan Bank of Americas virtuella assistent Erica hjälper kunder med bankärenden via röst och chatt.