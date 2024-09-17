Hur man ställer en fråga till AI: experttips för att få ut mesta möjliga av dina AI-verktyg

Artificiell intelligens (AI) har officiellt lämnat science fiction-filmerna och gått direkt in i de elektroniska enheterna i vårt vardagsliv. 🤖

Tack vare AI-drivna chatbots som ChatGPT är det lika enkelt att få svar på alla frågor som att skicka ett sms till en vän. Detta är mycket användbart för att brainstorma idéer, bedriva forskning och utarbeta alla typer av innehåll.

Och det bästa av allt?

Svarstiden. Inlärningen sker omedelbart.

Men här är saken:

Om du vill få relevanta svar utan att slösa tid måste du veta hur du ställer frågor till AI på ett effektivt sätt. Nej, det är inte raketforskning – du behöver bara veta vilka fallgropar du ska undvika och vilka tekniker du ska använda.

Det är här den här praktiska guiden kommer in.

Om du är nyfiken på AI i ett bredare sammanhang kommer vi att fördjupa oss i hur det fungerar och diskutera etiska och integritetsmässiga överväganden. På så sätt vet du vad du ska leta efter när du väljer AI-verktyg, till exempel begränsningar i träningsdata och datahantering.

Är du redo? Då kör vi!

Förstå AI och hur det fungerar

AI är ett område inom datavetenskap som bygger robotar och datorsystem för att utföra människoliknande uppgifter med högre precision och på en bråkdel av tiden. ⚡

Detta uppnås genom olika grenar av AI, såsom:

Maskininlärning : Här används algoritmer och stora datamängder för att bygga självlärande modeller. Dessa modeller gör det möjligt för datorsystem att självständigt lära sig nya data, känna igen mönster och fatta beslut.

Djupinlärning: Denna delmängd av maskininlärning efterliknar den mänskliga hjärnan. Precis som hjärnans neuroner använder den artificiella neurala nätverk (en uppsättning komplexa algoritmer) för att lära sig av enorma mängder data. Om du matar ett neuralt nätverk med bilder på katter och hundar kommer det att lära sig att identifiera andra katter och hundar 🐱 🐶

Naturlig språkbehandling (NLP): En gren av AI som lär datorer och robotar att interagera med mänskligt språk, precis som vi gör. AI kan då förstå talade och skrivna ord, tolka dem och svara på ett sätt som är begripligt för oss.

Numera är AI synonymt med de kraftfulla tekniker som driver våra favoritappar och maskiner. Populära alternativ är bland annat:

ChatGPT och ClickUp AI för för att generera innehåll som svar på våra frågor

Amazon , Netflix och Spotify för att rekommendera produkter, filmer och låtar baserat på vårt tidigare beteende och våra preferenser.

Siri, Alexa och Google Assistant för att förstå och svara på våra röstkommandon

Tesla för att fatta beslut i realtid under körning på vägen

Vanliga misstag som människor gör när de ställer frågor till AI

Stora språkmodeller (LLM) som OpenAI:s ChatGPT har blivit en integrerad del av att snabbt utföra personliga och professionella uppgifter som att skriva e-postmeddelanden, generera kod och utarbeta marknadsföringsplaner. 📝Men om du just har börjat med AI kommer du troligen att göra många misstag och bli frustrerad över svaren. Därför är det viktigt att veta hur man ställer frågor till AI. För att undvika krångel och spara tid följer här några vanliga misstag som du bör undvika när du ställer frågor till AI.

1. Ställa vaga frågor

AI-verktyg har många avancerade funktioner, men tankeläsning är inte en av dem.

Kvaliteten på de svar du får är kopplad till hur tydlig och detaljerad din fråga är. Om dina frågor är vaga eller informationen du ger är felaktig kan du förvänta dig att få generiska, felaktiga eller irrelevanta svar.

Innan du trycker på "skicka" på din fråga, ta en stund att fundera över vad du vill veta och inkludera så många relevanta detaljer (som syfte, sammanhang och preferenser) som möjligt. ✍️

2. Ge lite eller ingen kontext

AI-verktyg behöver ofta sammanhang för att förstå avsikten bakom en fråga. Annars får du tekniskt korrekta svar som är irrelevanta och inte tillämpliga för dig.

Ställ din fråga till AI-verktyget med vem, vad, var, när och varför.

Låt oss säga att du behöver hjälp med att planera ett evenemang. Det är viktigt att ange typ av evenemang, plats, datum och vilka som kommer att delta. Denna information gör det möjligt för AI att skräddarsy förslag på lokaler, aktiviteter och logistik för att möta just ditt evenemangs unika behov.

3. Förvänta dig att AI ska förstå direkt varje gång

Att förvänta sig att AI ska lyckas på första försöket varje gång är lite orealistiskt – AI är smart, men inte perfekt.

Om du till exempel frågar AI om bästa praxis inom digital marknadsföring kan du få ett svar som täcker ett brett spektrum av ämnen. Istället för att bli frustrerad och ge upp kan du använda din kö för att guida AI att begränsa sitt svar. 🎯

Det är precis som att ställa en fråga till en vän. Ibland måste du justera din fråga, förtydliga vissa punkter eller lägga till ytterligare detaljer för att få den information du behöver.

4. Underlåtenhet att kontrollera fakta i resultatet

AI-verktyg genererar svar med hjälp av datamängder som är större än vad den mänskliga hjärnan kan hantera på en gång. De kan dock fortfarande göra misstag utan att varna dig om att de är osäkra.

Om du använder AI för att få den senaste statistiken om internetanvändning kan det hända att du får föråldrade siffror från opålitliga databaser. Du måste dubbelkolla dessa fakta (med tillförlitliga, uppdaterade källor) för att säkerställa att de är korrekta innan du delar dem med andra.

Det låter kanske som mycket arbete, men det går mycket snabbare än att själv leta reda på all information.

Utmaningar som AI står inför när det gäller att ge svar

Även om du undviker de vanliga misstag som vi just har diskuterat har AI fortfarande sina begränsningar. Att förstå dessa kan hjälpa dig att bättre hantera och använda de svar du får.

AI-verktyg är beroende av den data de har tränats på, som kanske inte innehåller den senaste informationen eller trenderna.

Tänk dig att du vill lära dig mer om de senaste prylarna inom förnybar energi. Om AI:ns senaste datauppdatering var för sex månader sedan kan den ha missat de senaste genombrotten eller diskussionerna.

Ett bra tips är att själv dubbelkolla de senaste fakta eller kontrollera när AI senast uppdaterades. På så sätt säkerställer du att du inte missar något nytt och kan fatta beslut med de senaste uppgifterna till hands. 🧐

2. Problemlösningsförmåga

Eftersom AI:s prestanda beror på dess träningsdata kan den ha svårt att lösa kreativa problem och svara på komplexa frågor.

Om du till exempel ber AI att utarbeta en affärsplan kan den generera en grundläggande översikt baserad på mallarna och informationen i dess träningsdata. Den kanske inte täcker vissa viktiga detaljer som är unika för din affärsidé. 💡

Med detta i åtanke bör du överväga att använda AI som ett komplement till din expertis och kreativitet, inte för att skapa allt från grunden. Mata in så mycket information om din affärsidé som möjligt och förfina svaren med dina insikter och perspektiv.

3. Algoritmisk partiskhet

Om de data som används för att träna en AI har någon form av partiskhet – avsiktlig eller inte – kommer AI:ns svar att återspegla detta. Om du till exempel ber AI om tips om rekrytering och den har tränats på data som visar att det främst är män som har ledande befattningar, kan den föreslå metoder som gynnar män.

Det är upp till maskininlärningsingenjörerna att se till att träningsdata inte innehåller några fördomar. Som användare måste du dock vara medveten om denna möjlighet.

Med denna kunskap kan du kritiskt utvärdera AI-svar, leta efter partiskhet och ge feedback (till AI-modellen och utvecklarna) för att implementera korrigeringar.

Praktiska metoder för hur man ställer en fråga till AI

De frågor du skriver in i ett AI-verktyg (även kallade promptar) påverkar kvaliteten på svaren. Genom att optimera dessa promptar (även kallat prompt engineering) kan du förbättra dina resultat avsevärt.

Här är fem praktiska metoder för att förbättra dina frågor och få mer exakta svar.

1. Använd AI-prompter

Att börja med en grundläggande fråga i ett nytt chatbot-fönster är ett bra första steg när du ställer frågor till AI. Detta fungerar bra för enkla frågor som "Vad är Frankrikes huvudstad?" eller "Vad är fotosyntes?".

Men vad gör du om du behöver formulera djupgående frågor men vill påskynda processen eller inte är säker på hur du ska göra? Använd AI-promptmallar! 🤩

Skapa enkelt segmenterade kampanjer, samla in insikter och data för att identifiera kundtyper och generera idéer för innehåll och kampanjer för att öka engagemanget och konverteringarna med Chat GPT Prompts for Marketing Template från ClickUp.

Med ClickUp får du tillgång till hundratals alternativ, bland annat:

Ännu bättre är att använda ClickUp AI, som innehåller över 100 färdiga mallar för varje roll och användningsfall. För marknadsföringsrollen hjälper mallarna dig till exempel att skriva produktbeskrivningar, planera evenemang, skapa kampanjbeskrivningar och mycket mer.

2. Var specifik

För att undvika generiska AI-svar måste du ställa specifika frågor. Det innebär att du måste inkludera så många detaljer som möjligt, till exempel syftet med ditt innehåll, önskad skrivstil, utdataformat (tabell, CSV, HTML), målgrupp och eventuella specifika rekommendationer och restriktioner.

Till exempel är ”Kan du hjälpa mig att skriva ett e-postmeddelande?” en vag begäran. En bättre fråga skulle vara: ”Skriv ett professionellt e-postmeddelande till en kund där du ber om ursäkt för projektförseningen. Nämn vårt engagemang för kvalitet och erbjud en rabatt för besväret. Lägg inte skulden på någon och ge inte för många tekniska detaljer.”

Ju mer information du ger, desto bättre kan AI:n hitta och leverera det exakta svar du behöver. 📌

3. Ge tillräckligt med sammanhang

Förutom att vara specifik är det viktigt att ge sammanhang för att få korrekta svar. Du kan ge sammanhang genom att:

Beskriv specifika scenarier: Istället för att säga ”Ge mig några innehållsidéer för mitt hudvårdsföretag” kan du beskriva ett scenario: ”Jag utformar en marknadsföringskampanj för miljövänliga hudvårdsprodukter riktade till millenniegenerationen. Vilka innehållsidéer skulle tilltala min målgrupp?”

Exempel: Istället för att säga ”Rekommendera några bra böcker” kan du säga ”Jag tyckte om att läsa ’Alkemisten’ och ’Siddhartha’. Kan du rekommendera böcker med liknande teman eller skrivstil?”

Låt AI ta på sig en roll: Till exempel: ”Tänk dig att du är en resebloggare som specialiserar dig på budgetresor. Vilka är dina fem bästa budgetresmål för 2024?”

Specificitet är användbart när du behöver hjälp med anpassade affärsstrategier, personliga rekommendationer och felsökning av tekniska problem. 🛠️

4. Använd ett koncist språk

Undvik att använda jargong eller komplexa fraser som kan förvirra AI – håll det enkelt. Det gör det lättare för AI att förstå vad du vill och ge hjälpsamma svar.

Istället för att fråga ”Vilka är de bästa metoderna för SEO för att förbättra SERP-rankningen?” kan du till exempel fråga ”Hur kan jag få min webbplats att visas högre upp i Googles sökresultat?”.

Den modifierade frågan använder ett enkelt språk och undviker SEO- och SERP-jargong för att förmedla samma idé och har större chans att få ett bättre svar.

5. Testa olika inmatningar

Kom ihåg att AI kanske inte svarar rätt på första försöket.

Så, vad gör du när du har provat alla tidigare tekniker men fortfarande inte får det svar du söker? Svaret är enkelt – försök igen.

Det innebär att du omformulerar hela frågan (justerar dess struktur eller ger mer detaljer) eller ställer följdfrågor om specifika delar i det tidigare svaret.

Efter att ha gått igenom detta några gånger kommer du att börja förstå vad som fungerar bäst för olika applikationer och användningsfall. 💪

Fördelar med att använda AI

När du väl har lärt dig att formulera effektiva frågor kan du använda generativa AI-verktyg som ChatGPT och ClickUp AI för att övervinna skrivkramp och skapa första utkast på några sekunder.

Men ClickUp AI går ett steg längre med fler fördelar:

Tillgänglig dygnet runt på flera plattformar: ClickUp AI är en AI-assistent som är tillgänglig dygnet runt via webben, datorn, Android och iOS-appar. Du kan få hjälp när som helst och var som helst – oavsett om du jobbar sent, är på resande fot eller byter mellan olika enheter.

Smidiga arbetsflöden : Använd ClickUp AI för att effektivisera affärsverksamheten och projekten genom att omvandla mötesanteckningar till uppgifter, dela upp uppgifter i deluppgifter och generera uppdateringar om projektstatus.

Ökad produktivitet: ClickUp AI ClickUp AI ökar produktiviteten genom att hjälpa dig att snabbt hitta specifik information i stora datamängder och sammanfatta långa dokument och chattråd. Detta frigör tid för dig och ditt team att fokusera på komplexa och kreativa uppgifter 🙌

Översättningar: Använd Använd funktionen Översätt i ClickUp AI för att skapa innehåll på ett dussintal olika språk.

Etiska och integritetsmässiga överväganden i AI-konversationer

AI har många fördelar, men väcker också etiska och integritetsrelaterade frågor. Här är vad du behöver veta för att säkerställa att du använder AI-verktyg på ett ansvarsfullt sätt.

1. HTTP-cookies roll i AI

HTTP-cookies är små filer som sparas på din enhet när du besöker webbplatser. De används vanligtvis för att komma ihåg ditt tidigare beteende och dina preferenser.

Dessa matas in i AI-appar som anpassar framtida interaktioner på dessa webbplatser. Detta förbättrar visserligen din totala användarupplevelse, men väcker också integritetsfrågor.

De data som samlas in av cookies kan användas på sätt som du inte avsett. Låt oss säga att du ofta besöker hälsorelaterade webbplatser. Cookies lagrar och använder denna information för att påverka de annonser och det innehåll du ser på andra webbplatser.

Några av de bästa sätten att motverka detta är att lära sig mer om AI och webbplatsers integritetspolicyer, begränsa eller blockera spårningscookies och regelbundet radera cookies från din enhet.

2. Integritet och datasäkerhet i AI-chatbot-appar

Chatbot-appar behöver ofta tillgång till personuppgifter för att kunna ge relevanta och hjälpsamma svar. Det kan dock vara riskabelt att dela med sig av för mycket information, särskilt när det gäller känsliga uppgifter.

Det är viktigt att veta hur dessa chatbots skyddar och använder de uppgifter du delar. Många chatbot-appar använder stark kryptering och strikta dataskyddsregler för att skydda din information och förhindra missbruk. 🔒

Men säkerhetsnivåerna kan variera, så det är säkrare att kontrollera deras integritetspolicy och förstå vilka behörigheter du ger.

På så sätt kan du dra nytta av fördelarna med AI samtidigt som du behåller kontrollen över dina personuppgifter och minskar risken för integritetskränkningar.

3. Förlust av arbetstillfällen

AI-system kommer att ta över jobb som virtuella assistenter, hantering av sociala medier, kundsupport och tillverkning i takt med att de blir mer avancerade.

Enligt forskning publicerad i Sage Journals har 14 % av arbetstagarna redan förlorat sina jobb till AI. Detta förväntas öka i takt med att fler företag planerar att minska sin personalstyrka genom att använda AI och andra automatiseringsstrategier. 👀

Lösningen? Företag bör inrätta utbildningsprogram som hjälper deras team att anpassa sig och utmärka sig med AI. Detta kan innebära att investera i mänskliga färdigheter som AI inte kan replikera och att lära anställda att utnyttja AI i sitt arbete.

Samtidigt kan anställda se denna förändring som en drivkraft att uppgradera sina färdigheter och förbli anpassningsbara. Att delta i utbildningsprogram som erbjuds av arbetsgivare eller utforska nya kurser inom teknik är ett bra första steg.

4. Energiförbrukning

Att utveckla och underhålla stor AI kräver mycket energi. Detta väcker frågor om AI:s bidrag till koldioxidutsläppen, som har en negativ inverkan på vår miljö. 🌱

I takt med att AI blir mer integrerat i vårt dagliga liv blir dess miljöpåverkan svårare att ignorera. Men det finns sätt att agera som AI-utvecklare och användare – genom att förespråka användning av förnybara energikällor i datacenter och forskning om mindre energikrävande AI-modeller.

Det kommer att ta tid att göra betydande framsteg inom detta område. Men vi kan redan idag inleda diskussionen om att bygga en hållbar framtid med AI.

ClickUp Brain

ClickUp Brain är en allt-i-ett-AI-lösning som är utformad för att effektivisera arbetet genom att automatisera uppgifter, ge omedelbara svar från företagets kunskap och förbättra skrivandet. Den innehåller tre huvudverktyg: AI Knowledge Manager för att söka efter uppgifter, dokument och personer, AI Project Manager för att automatisera uppdateringar och stand-ups, och AI Writer för att snabbt skapa innehåll och svar. ClickUp AI integreras i arbetsflöden och appar, vilket förbättrar produktiviteten och samordningen.

ChatGPT

ChatGPT är en AI-språkmodell utvecklad av OpenAI, utformad för att generera människoliknande text baserat på den information den får. Den kan förstå och svara på ett brett spektrum av ämnen, vilket gör den användbar för att svara på frågor, generera kreativt innehåll, hjälpa till med kodning, skrivande och mycket mer. ChatGPT drivs av avancerad naturlig språkbehandling och används vanligtvis för uppgifter som kundsupport, innehållsskapande, handledning och automatisering i olika branscher. Den kan integreras i appar, webbplatser och arbetsflöden för ökad produktivitet.

Google Gemini

Google Gemini är en familj av stora språkmodeller som är utformade för att vara mer kapabla och allmänna än tidigare modeller. Den kan bearbeta och generera olika typer av innehåll, inklusive text, kod, ljud, bild och video. Denna mångsidighet gör den lämplig för ett brett spektrum av uppgifter och frågor. Gemini är ett betydande framsteg inom AI-tekniken och förväntas ha en betydande inverkan på olika tillämpningar.

Framtidens arbete blir smartare med ClickUp AI

Att veta hur man ställer en fråga till AI kan sammanfattas så här:

Ställ rätt frågor för att få de bästa AI-svaren och överväg noga vilka detaljer du ska inkludera eller utelämna. Detta ökar din produktivitet men håller också integritets- och etiska frågor under kontroll. ✅

Med över 100 rollbaserade uppmaningar och ett användarvänligt gränssnitt är ClickUp AI det perfekta skriv- och utbildningsverktyget för studenter (och nybörjare) som behöver extra hjälp för att komma igång med AI.

Du kan utforska ClickUp AI:s avancerade funktioner för avancerade användare och företag för att hantera affärsverksamhet, projekt och dokument.

Är du nyfiken på vad ClickUp AI har att erbjuda dig?

