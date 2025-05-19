15 metoder för att engagera vlogpubliken att prova under 2025

Du har lagt ner hela ditt hjärta i den där vloggen. Du har valt den perfekta bakgrundsmusiken. Du har fixat övergångarna. Du har tryckt på uppdatera efter att ha anpassat den perfekt till din innehållsstrategi. Allt för några få visningar, kanske ett par gillamarkeringar från din familj och total tystnad i kommentarerna från publiken.

Nu börjar du tvivla på ditt innehåll. Gillar publiken det inte? Chansen är stor att det är konversationen kring det som behöver förbättras.

Plattformar som YouTube och TikTok belönar videor som väcker reaktioner. Om tittarna inte ser videon till slutet, trycker på gilla-knappen eller lämnar en kommentar, hamnar din video i glömska. Utan engagemangsmätningar får du ingen räckvidd.

Det här blogginlägget visar hur du kan vända på situationen. Vi delar med oss av effektiva strategier för att engagera publiken som kan hjälpa dig att skapa interaktion – med exempel på hur de bästa vloggarna gör och vad som fungerar.

Vad är engagemang hos vlogpubliken?

Engagemang hos vlogpubliken är den aktiva deltagande och emotionella koppling som tittarna har till en vloggers innehåll. Utöver grundläggande mätvärden som visningar handlar det om hur tittarna interagerar (t.ex. gillar, kommenterar, delar, prenumererar) och skapar en relation med dig som skapare. Det återspeglar styrkan i communityn och lojaliteten till din vlogg.

Några tydliga tecken på publikengagemang kan vara: Kvantitativt : Mätbar feedback, inklusive gillanden, kommentarer, delningar, visningstid, klickfrekvens (CTR) och tillväxt av prenumeranter.

Kvalitativt: Mindre påtagliga aspekter som emotionell resonans, tittarnas förtroende eller en känsla av tillhörighet till vloggarens community.

Varför är det viktigt att engagera vlogpubliken?

Enkelt uttryckt ger engagemanget dig information som algoritmen inte ger dig.

Du kan ha 10 000 visningar och ändå känna dig osynlig. Din vlogg får fart när din publik reagerar, kommenterar, gillar, delar och stannar kvar.

Här är varför publikengagemang är viktigt för alla kreatörer som vill växa medvetet:

Ökar synligheten: Plattformar som YouTube och TikTok prioriterar innehåll som väcker interaktion. En stark strategi för publikengagemang hjälper dina videor att rankas högre, nå din målgrupp och öka synligheten på sociala medieplattformar.

Bygg upp en community och lojalitet: En engagerad publik är grunden för din vloggstrategi. När du uppmuntrar aktivt deltagande genom kommentarer, omröstningar eller andra interaktiva element skapar du ett utrymme där människor kan interagera med ditt innehåll.

Ger dig värdefulla insikter: Genom att lyssna på din publik får du värdefulla insikter om publikens preferenser. Baserat på dina Genom att lyssna på din publik får du värdefulla insikter om publikens preferenser. Baserat på dina KPI:er för innehållsmarknadsföring kan du finjustera din strategi för att få större genomslagskraft.

Lockar till sig varumärkesavtal och intäktsgenerering: En engagerad publik visar att du kan nå ut till din målgrupp och driva på handling, något som är mycket mer värdefullt än ytliga mätvärden. I en överfylld digital miljö hjälper det varumärken att förstärka sitt inflytande.

Stödjer långsiktig tillväxt: En tydlig strategi för att engagera publiken leder till konsekvent interaktion, vilket bygger en starkare närvaro på sociala medier. Med tiden skapar detta en flywheel-effekt där ditt innehåll driver tillväxt och din community driver innehåll.

Typer av engagemang

Gilla-markeringar och ogilla-markeringar: Dessa känslomässiga reaktioner visar hur din publik känner. Många gilla-markeringar? Då är du på rätt väg. Även ogilla-markeringar kan vara till hjälp för att visa vad som inte fungerar i din innehållsstrategi.

Kommentarer: Det är här den verkliga konversationen äger rum. Kommentarer ger dig direkt feedback, frågor och stimulerar ofta interaktion i din video.

Delningar: När någon delar din video (på sociala medier, via textmeddelande osv.) betyder det att de tyckte att den var tillräckligt värdefull för att dela den med sina vänner, familj och kollegor.

Prenumerationer: När någon prenumererar säger de: ”Jag vill ha mer av detta. ” Betrakta det som ett engagemangsmått som signalerar till plattformen att ditt innehåll är värt att följa.

Tittartid och retention: Om tittarna stannar kvar under större delen av din video signalerar det till plattformarna att ditt innehåll håller tittarnas uppmärksamhet, vilket ökar synligheten.

Klickfrekvens (CTR): Detta är hur ofta människor klickar på din miniatyrbild när den visas. En hög CTR innebär att dina titlar och bilder lockar din målgrupp (engagemang redan innan de tittar).

Notiser (klockikonen): När tittarna klickar på klockan för att få notiser om nya uppladdningar är de helt med. Det betyder att de är aktiva deltagare som inte vill missa vad som kommer härnäst.

Hur du engagerar din vlogpublik på ett effektivt sätt

Alla vloggar är olika, men här är några beprövade tips för att engagera tittarna som fungerar för alla vloggformat och -typer:

1. Börja med en hook inom de första 10 sekunderna

Du har bara en chans att göra ett första intryck – och i vloggning varar den chansen i ungefär tio sekunder.

För att öka publikengagemanget måste du fånga tittarens intresse under de första tio sekunderna, precis som den här kreatören gjorde med sin berättelse om att arbeta hemifrån sina föräldrars hus utan ett öre på fickan.

Vad är det som gör en bra vlogg? Ställ en fråga som berör tittarens problem: ”Har du någonsin undrat varför din Instagram inte alls liknar dina favoritresevloggares flöden?”

Väck nyfikenhet utan att avslöja allt: ”Idag ska jag visa er hur jag redigerade den här bilden – med hjälp av bara min mobiltelefon!”

Visa först en häpnadsväckande klipp, sedan spola tillbaka: Börja med en 2 sekunder lång filmisk drönarbild av dig själv stående på en klippa. Klipp till: ”Hur fick jag till den här bilden utan budget? Låt mig ta dig tillbaka till början.”

Är du osäker på hur du ska komma på hookar som verkligen fångar? Använd ClickUp Brains AI-assistans i ditt ClickUp-arbetsområde. Ange ditt vloggämne, din publik och vilken typ av hook du vill ha. Inom några sekunder får du scroll-stoppande idéer som är skräddarsydda för din stil av videoinnehåll.

Använd ClickUp Brain för att skapa fängslande krokar, storylines och vinklar för dina vloggar.

2. Tala direkt till din publik

När du talar direkt till dina tittare skapar du en personlig kontakt, även om du talar till tusentals människor samtidigt. Det förvandlar passiva tittare till aktiva deltagare.

Så, hur talar man direkt?

Taktik Exempel Använd "du" istället för "ni" eller "alla" ❌ ”Hej alla, välkomna tillbaka!”✅ ”Du tittar antagligen på det här medan du procrastinerar. Oroa dig inte – jag förstår.” Var medveten om vad de kan känna eller göra Om du är ny inom vloggning och inte vet var du ska börja, har du kommit rätt. Prata som du skulle prata med en vän ❌ ”I det här avsnittet kommer vi att ta upp…”✅ ”Okej, jag misslyckades två gånger innan jag lyckades. Men här är vad som till slut fungerade.” Använd direkta frågor ❌ ”Har du någonsin provat det här?” ✅ ”Var ärlig, hur många av er har också gjort det här?”

Titta till exempel på vad den här kreatören, Peter, gjorde:

I de flesta av sina videor använder Peter fraser som ”Om du just har börjat med fotografering…” eller ”För er som kämpar med…” . Han vänder sig direkt till tittaren som en individ med specifika behov eller intressen.

ClickUps YouTube -prenumeranter älskar också den personliga touchen i våra vloggar, som sidoklippen i den här som fick vår publik att skratta 👇🏽

📮 ClickUp Insight: Nästan 88 % av våra undersökningsdeltagare förlitar sig nu på AI-verktyg för att förenkla och påskynda personliga uppgifter. Vill du uppnå samma fördelar på jobbet? ClickUp är här för att hjälpa dig! ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-assistent, kan hjälpa dig att öka produktiviteten med 30 % genom färre möten, snabba AI-genererade sammanfattningar och automatiserade uppgifter.

Om du inte ställer frågor i dina vloggar missar du det enklaste sättet att öka engagemanget och starta meningsfulla interaktioner.

💬 Fler kommentarer från publiken = bättre räckvidd + starkare community

Men för att det ska hända måste du ge dina tittare något som är värt att svara på, till exempel en fråga. Ju enklare frågan är, desto större är chansen att någon svarar.

Till exempel: ✅ ”Skulle du prova den här metoden nästa gång?”✅ ”Telefon eller kamera – vad fotograferar du med?”

När du skapar innehåll, undvik vaga frågor som "Vad tycker ni?" eller "Vad anser ni?".

Glöm inte att tacka de som besöker din vlogg regelbundet. Det är så du bygger en community med en engagerad publik.

Här är ett exempel på hur vloggaren Philipp Humm ställer frågor under sin video och svarar på dem i kommentarsfältet.

via YouTube

💡 Proffstips: Ju mer din publik engagerar sig i ditt videoinnehåll, desto mer input behöver du spåra och agera på. Oavsett om det är kommentarer, direktmeddelanden eller innehållsidéer, använd innehållsmarknadsföringsprogramvara som ClickUp för att hålla din engagemangspipeline organiserad och omvandla publikens reaktioner till din nästa omgång vloggidéer.

4. Använd CTA (Call to Action) på skärmen

CTA:er på skärmen är interaktiva element som talar om för tittaren exakt vad de ska göra – gilla, kommentera, prenumerera eller titta på nästa video – utan att avbryta flödet i din video.

📌 Några exempel är:

”Gilla den här videon om du tyckte att den var till hjälp!”

Glöm inte att prenumerera!

När och var ska du placera dina CTA:er? Här är några alternativ:

Inledning (efter hooken): Ett snabbt "Prenumerera på veckovloggar som denna" fungerar bra om din intro redan har visat på värdet.

Mitten (under värde): Om du just har gett ett bra tips, poppa upp: ”Gilla om det här var användbart 🙌”

Avslutning (med nästa steg): Led dem vidare till nästa video eller spellista. Exempel: ”Se hur jag redigerade den här vloggen →” med en klickbar länk eller kort.

Vilka typer av CTA:er på skärmen fungerar bäst för att engagera publiken? Textpopup-fönster : Diskreta men effektiva. Lägg till dem med en kort ljudsignal eller rörelse.

Nedre tredjedelar : De små fälten med "Prenumerera" eller ditt användarnamn.

Knappar eller animerade ikoner : Detta är särskilt effektivt för uppmaningar om att "gilla" och "prenumerera".

Slutskärmar: Använd de sista 5–20 sekunderna av din video för att uppmuntra tittarna att se mer.

💡 Proffstips: Överdriv inte dina CTA:er. Se till att tonen matchar din stil – om din vlogg är avslappnad och humoristisk bör CTA:n kännas likadan. Om du är polerad och estetisk, håll den ren och minimalistisk.

Människor älskar att bli uppmärksammade. När någon ser sitt namn eller sin kommentar i en video känner de sig som en del av berättelsen. Den lilla dopaminkicken kan förvandla en engångsbesökare till en trogen fan.

Det skapar också en återkopplingsloop. Du ber om input → någon kommenterar → du visar deras kommentar → andra känner sig inspirerade att också engagera sig. Med tiden bygger dessa interaktioner upp en varumärkeslojalitet som ingen algoritm kan replikera.

Enkla sätt att inkludera kommentarer från tittare: Fäst smarta eller roliga kommentarer och nämn dem senare: ” Tack till @jesswritescode som sa att jag borde prova att redigera med DaVinci Resolve. Utmaningen antagen.”

Skapa ett återkommande segment: Prova "Veckans kommentar" eller "Tittarhälsning" i dina intro- eller outro-sekvenser.

Presentera feedback eller förslag som uppmaningar till nästa video: ” Många av er sa att ni ville ha en del två – så här kommer den!”

Använd kommentarer för att skapa din innehållsplan: ”Den här videon finns eftersom @danvlogs bad om den i den senaste uppladdningen.”

I videon ”Highlight Viewers in Your Videos” diskuterar till exempel Vsauce3 (Jake Roper) hur han håller sina tittare engagerade genom att lyfta fram deras kommentarer i sina videor.

6. Använd omröstningar och community-flikar

Tänk på omröstningar som en schweizisk armékniv för publikengagemang. De är kompakta, mångsidiga och otroligt effektiva för att utföra mer än en uppgift.

De väcker aktivt deltagande nästan utan ansträngning – bara ett tryck räcker för att få även de tystaste tittarna att engagera sig. De fungerar också som en genväg till publikundersökningar. Du får insikter om vad som håller publiken engagerad.

Ännu viktigare är att omröstningar skapar en känsla av medskapande. När tittarna hjälper till att forma dina videor är det mycket mer troligt att de stannar kvar, kommenterar och delar. Eftersom omröstningar fungerar på sociala medieplattformar som Instagram, YouTube och X hjälper de dig att synas och öka engagemanget mellan uppladdningarna.

🎯 Smarta sätt att använda omröstningar ✅ Be tittarna att välja ämnet för din nästa vlogg: ”Vad ska jag filma i helgen?” En dag i mitt liv

Bakom kulisserna

Redigeringstips

Inställning av vlog-utrustning ✅ Få feedback på ditt innehåll: ”Vad har du mest svårt för när du vloggar?” Svaren kan direkt påverka dina nästa uppladdningar. ✅ Ha bara kul med det: Alla omröstningar behöver inte vara allvarliga. Frågor som ”Ananas på pizza: ja eller varför skulle du förstöra pizzan?” fungerar lika bra.

Ett bra exempel är Colin och Samirs community. De använder ofta omröstningar för att uppmuntra sin publik att dela med sig av sina åsikter.

via YouTube

ClickUp Forms kan vara ett kraftfullt komplement till din strategi för att engagera din publik. Särskilt när du vill gå längre än snabba YouTube-enkäter och samla in mer djupgående feedback, innehållsidéer eller insikter från dina mest engagerade tittare.

Använd ClickUp Forms för att samla in feedback från och förstå olika målgruppssegment.

För vloggning kan du skapa snabba feedbackformulär där människor kan: Föreslå videoidéer

Skicka in frågor till en Q&A-vlogg

Dela med dig av utmaningar som de står inför (perfekt för kreatörer inom utbildning eller nischade how-to-områden).

Rösta anonymt om framtida samarbeten eller giveaways

7. Anordna tävlingar eller utlottningar

Vad skulle få dig att kommentera, dela eller tagga en vän just nu? Det är det verkliga testet. De flesta tittare engagerar sig inte eftersom de inte ges någon anledning att göra det. Giveaways vänder på steken. De förvandlar passiv konsumtion till faktisk interaktion.

Ingen har förvandlat giveaways till en viral konstform som Mr. Beast. Han bygger hela berättelser kring giveaways. Oavsett om han ger 10 000 dollar till en främling eller utmanar fans att tävla om en privat ö, är hans giveaways en integrerad del av själva innehållet.

I sina Instagram-tävlingar har han en födelsedagstävling med en prispott på 500 000 dollar, där han uppmanar sina följare att gilla och kommentera hans inlägg för att vinna en del av den stora prispotten. Tävlingen fick stor uppmärksamhet med miljontals gillamarkeringar och kommentarer, vilket visar på dess virala genomslagskraft.

via Instagram

Komplicera inte din marknadsföringsstrategi . Du behöver inte ge bort en iPhone eller ett presentkort på 500 dollar för att få uppmärksamhet. De bästa giveaways är anpassade efter din nisch och din publik. 📌 Exempel: En teknikvloggare kan till exempel lotta ut en webbkamera eller en mikrofon.

En resevloggare kan ge bort ett set med packkuber eller en resedagbok.

En livsstilsutvecklare kan erbjuda ett personligt Zoom-samtal eller ett förinställt paket.

8. Berätta personliga historier eller visa innehåll från bakom kulisserna

Ju mer transparent och mänsklig du är, desto mer positivt uppfattar din publik ditt varumärke. Du får också din vlog att kännas mindre som en föreställning och mer som en relation.

📝 Vad du ska dela (även om du inte är en naturlig berättare) Kampen bakom slutprodukten: ” Det här är tredje gången jag filmar den här introt... Jag hatade alla tidigare tagningar. Men nu kör vi”

Ögonblick ur vardagen som inte kom med: Du brände din toast, kamerans batteri dog mitt i inspelningen, din katt gick över tangentbordet? Visa det!

Personliga milstolpar eller vändpunkter: ”För ett år sedan hade jag 12 prenumeranter. Idag har vi nått 1 000. Här är vad som har förändrats. ”

Casey Neistats officiella YouTube-kanal innehåller en omfattande samling av hans vloggar, varav många går på djupet med hans filmtekniker och berättarmetoder. I en av videorna diskuterar han till exempel BTS-metoden (behind the scenes) för vloggning och delar med sig av tips om hur man skapar engagerande innehåll.

9. Var konsekvent med ditt uppladdningsschema

Du kan publicera den mest fantastiska vloggen i världen, men din publik kommer att glömma dig om dina uppladdningar är slumpmässiga och oförutsägbara. Hårt? Kanske. Men det gör det inte mindre sant.

När tittarna vet att du publicerar något varje tisdag klockan 18.00 börjar de se fram emot det. Kalla det publiklojalitet. Det blir en del av deras rutin, precis som ett nytt avsnitt av deras favoritprogram. På många sätt motiverar det dig att skapa innehåll för sociala medieplattformar på ett konsekvent sätt.

⬆️ Fler uppladdningar = mer data = ökat engagemang

⚡ Tips för att hålla dig på rätt spår Använd en innehållskalender: Planera dina uppladdningar en månad i förväg. Då kan du filma och redigera i omgångar när du har tid, så att du inte behöver stressa i sista minuten. Planera dina uppladdningar en månad i förväg. Då kan du filma och redigera i omgångar när du har tid, så att du inte behöver stressa i sista minuten. ClickUps kostnadsfria mall för innehållskalender kan vara till hjälp.

Skapa ett förråd: Filma extra innehåll när du kan, särskilt under lugnare veckor. Dessa "buffervideor" räddar dig under sjukdagar, resor eller kreativa blockeringar.

Informera din publik om ditt schema: Ange det i din biografi, banner och outro, till exempel ”Nya vloggar varje fredag”.

Alex Hyett, mjukvaruutvecklare och YouTuber, har åtagit sig att ladda upp två gånger i veckan som en del av en kreativ sabbatsperiod.

Före oktober 2022 hade han bara 51 prenumeranter och ett fåtal visningar. Men efter att ha publicerat inlägg varje måndag och fredag ökade han antalet prenumeranter till 135 på bara en månad och började få 4–6 nya prenumeranter varje dag. Hans visningar, intryck och visningstid följde samma uppåtgående trend, eftersom han dök upp när han sa att han skulle göra det.

⚡ Mallarkiv: Sluta uppfinna hjulet på nytt varje gång du publicerar något. Använd mallar för sociala medier för att effektivisera dina vloggkampanjer på YouTube, Instagram och TikTok.

10. Samarbeta med andra vloggare eller influencers

Samarbeten är ditt hemliga vapen om du vill växa snabbare och nå nya målgrupper utan att förlita dig enbart på algoritmen. Genom att samarbeta med andra kreatörer kan ni dra nytta av varandras communityn och utöka era aktiviteter inom innehållsmarknadsföring.

🤝 Sätt att samarbeta (även om du är en liten kreatör) Gästspela i varandras vloggar: Bjud in gäster att medverka i din vlogg – filma tillsammans (eller på distans) för att korsbefrukta publiken. Exempel: En vloggare visar filmutrustningen, den andra visar redigeringsprocessen.

Skapa en serie i två delar: Lägg upp del ett på din kanal och del två på deras. Detta uppmuntrar till korsprenumerationer och får tittarna att hoppa mellan dina videor.

Samarbeten i intervjuform: Sätt dig ner och prata om nischade ämnen som ni båda bryr er om – utrustning, utbrändhet, intäktsgenerering, vad som helst som passar din publik.

Se till exempel hur Lara Acosta samarbetar live på LinkedIn med en gäst och pratar om deras personliga varumärken.

via LinkedIn

💡 Proffstips: I takt med att samarbeten växer ökar också behovet av ett system. Så här skapar du en repeterbar process för innehållsmarknadsföring som stöder idéutveckling, produktion och marknadsföring.

11. Använd iögonfallande miniatyrbilder och titlar

Du kan ha världens mest fantastiska vlogg, men ingen kommer att klicka om din titel och miniatyrbild inte får dem att stanna upp. Din titel och miniatyrbild är som ett handslag på plattformar som YouTube och TikTok, och båda är viktiga för att skapa visuellt tilltalande innehåll.

Innan någon ens tittar på din video ställer de sig två frågor:

🤔 Är det här värt min tid?🤔 Är jag tillräckligt nyfiken för att klicka?

Var specifik, inte allmän ❌ Dåligt: ”Min morgonrutin✅ Bättre: ”Jag vaknade klockan 4 på morgonen i 7 dagar. Här är varför. ” Ställ en nyfikenhetsdriven fråga✅ "Kan man verkligen vlogga med en mikrofon för 10 dollar?" Använd siffror eller tidsramar🔢 ”30 dagars vloggande förändrade mitt liv”🔢 ”3 saker som alla nybörjare inom vloggning gör fel”

Ett bra exempel på en miniatyrbild och titel är när du visar konkreta resultat tillsammans med något som dina tittare kan vinna på. Kolla till exempel på Deyas vloggminiatyrbild för inspiration.

via YouTube

⚡ Mallarkiv: Använd YouTube-miniatyrmallar för att skapa visuella element som fångar uppmärksamheten snabbare!

12. Använd högkvalitativa bilder och ljud

Med så mycket innehåll som konkurrerar om uppmärksamheten bedömer tittarna omedvetet kvaliteten på din video inom några sekunder. Även om din vlogg är rå och personlig förväntar sig tittarna ändå högkvalitativt innehåll med tydliga bilder och klart ljud.

I korthet:

Kategori Vad du kan förbättra Tips Varför det hjälper Visuella element Belysning Använd naturligt ljus Mjukt dagsljus förbättrar hudtonen och ger ett rent, professionellt utseende. Stabilitet Använd ett stativ eller en stapel böcker Förhindrar skakiga bilder, vilket gör din video lättare att titta på och mer polerad. Upplösning Filma i 1080p eller 4K Högre upplösning ger skarpare bilder och större flexibilitet vid redigering. Inramning Använd tredjedelsregeln och en ren bakgrund Håll dina bilder balanserade och visuellt tilltalande, samtidigt som du undviker rörighet. Ljud Mikrofon Använd en lavalier- eller USB-mikrofon Ger renare ljud jämfört med inbyggda mikrofoner och minskar bakgrundsljudet. Rumsakustik Filma i mjukt inredda utrymmen Mattor, gardiner eller kuddar hjälper till att absorbera ljud och minska ekot. Efterbearbetning Använd Audacity eller Premiere Pro Hjälper till att förbättra tydligheten, ta bort brus och balansera volymen för ett jämnare resultat.

Det finns många exempel på högkvalitativa vloggar på internet. Ett av många är Gawx Arts innehåll:

13. Visa upp användargenererat innehåll

Användargenererat innehåll skapar en återkopplingsloop som håller din publik engagerad. Någon tittar → interagerar → blir presenterad → delar presentationen → lockar nya tittare.

UGC-typ Exempel Hur man presenterar det Fan-återupplevelser Tittarna härmar din intro, ditt vloggformat eller din utmaning. Redigera klipp till en sammanställning eller reagera på dem i din vlogg. Inlägg från tittare B-roll, musikspår, tips eller vloggidéer som skickats in av din publik Använd deras innehåll i din video (med källhänvisning) och förklara varför du gillade det. Duetter eller remixer Remixar i TikTok-stil eller svar på dina vloggögonblick Lyft fram de bästa och uppmuntra fler tittare att haka på trenden. Fan art eller skärmdumpar Kreativa svar som illustrationer, memes eller skärmdumpar från din vlogg. Visa upp dem i slutet eller som en del av en "fanvägg"-sektion. Videokommentarer Korta videosvar från tittare eller andra kreatörer Reagera på eller inkludera klipp med dina tankar och hälsningar.

Livsstils- och vloggskaparen YesTheory bjuder ofta in sin publik att delta i sina utmaningar. När fansen har gjort sina egna versioner och skickat in videoklipp visar skaparna dem i sammanställningar för communityn. Denna typ av uppmärksamhet skapar stor lojalitet och gör att tittarna vill delta mer.

14. Skapa spellistor för att uppmuntra till maratontittande

Spellistor är ett av de mest förbisedda verktygen i en vloggers verktygslåda. De organiserar innehållet, håller tittarna kvar på din kanal längre och leder dem smidigt från en video till nästa utan att de behöver klicka runt eller söka.

Låt oss säga att du vloggar om fitness. Istället för att ladda upp slumpmässiga träningsprogram kan du skapa spellistor med genomtänkt planering, till exempel:

”7-dagars träningsprogram för hemmet”

”Min resa mot en total kroppsförändring”

”Fitness för nybörjare”

Ett bra exempel på denna strategi är YouTube-kanalen " Walk at Home".

De har skapat kuraterade spellistor för olika rutiner, som "1 Mile Walks", "Walk 500 steps" eller "2 Mile Walk Plans". Dessa spår gör att tittarna återkommer dagligen, ökar visningstiden och gör det enkelt för människor att hålla sig till ett schema utan att behöva leta efter videor.

15. Experimentera med olika videoformat

Om dina vloggar börjar kännas repetitiva – eller om dina analyser visar på en avmattning – kan du överväga att experimentera med nya format eller använda tekniker för att upptäcka trender för att få nya idéer.

Format att experimentera med:

Formattyp Beskrivning Minivloggar 1–3 minuter långa, tempofyllda klipp med snabba klipp och musik. Reaktioner eller kommentarer Reagera på gamla vloggar, inlägg från fans eller populärt innehåll Berättande med voiceover Berätta en historia med lager på lager-bilder, B-roll eller animationer Frågor och svar eller AMA Svara på frågor från kommentarer eller sociala medier

📌 Ali Abdaal, som ursprungligen var känd för sina produktivitetstutorials, experimenterade till exempel med format som ”bakom kulisserna” och storytelling, där han öppnade upp om utbrändhet, intäktsfördelning och livet som kreatör. Dessa format skapade en djupare lojalitet hos tittarna och lockade en bredare publik.

Planerar du vloggar i huvudet? Spårar du redigeringar i din anteckningsapp? Jonglerar du med uppladdningsdatum i en papperskalender? Det kanske fungerar för en video, men inte för en kanal som du försöker växa på flera sociala mediekanaler.

När din publik växer, växer också de rörliga delarna. Använd ClickUp, appen som har allt du behöver för ditt arbete. Skapare, redaktörer, marknadsförare och sociala team använder den för att hålla sig synkroniserade, hålla deadlines och se till att publikengagemanget utvecklas i rätt riktning.

Låt oss gå igenom hur du bygger hela din vloggmotor i ClickUp (plus några extra verktyg som stöd):

Planera och organisera vloggidéer

Börja med att bygga upp en pipeline för vlogginnehåll med hjälp av ClickUp Tasks.

Planera hela livscykeln för din vlogg med ClickUp Tasks.

Varje vlogg får sin egen uppgift. Inom ramen för den uppgiften delar du upp saker i genomförbara steg:

Lägg till deluppgifter för manusskrivning, filmning, redigering, skapande av miniatyrbilder, uppladdning och marknadsföring.

Tilldela deadlines till teammedlemmar eller dig själv för att slippa komma ihåg deadlines.

Tagga medarbetare som din redaktör, designer eller sociala medier-team så att alla vet vad som är nästa steg.

Bifoga råmaterial, miniatyrbilder eller referenslänkar direkt i uppgiften.

Använd prioritetsflaggor eller ClickUp Custom Statuses för att se vad som är på gång, vad som har fastnat och vad som är klart att levereras.

Skapa enkla uppgiftslistor i ClickUp för att hantera din vloggproduktion.

När det är dags att konkretisera saker och ting kan du använda ClickUp Docs för att skriva ner dina diskussionspunkter, anteckna övergångar eller skapa en heltäckande innehållskalender för YouTube, Instagram, TikTok och mer.

Planera inspelningar, uppladdningar och inlägg i communityn

Använd ClickUp Calendar View för att schemalägga varje del av ditt innehållsflöde. Dra och släpp uppgifter till din dagliga, veckovisa eller månatliga kalender. Planera inspelningsdagar, redigeringsblock, uppladdningstider och till och med community-omröstningar för att hålla din närvaro på sociala medier konsekvent.

Du kan också filtrera kalendern så att den endast visar specifika uppgiftstyper, till exempel "Redo att publiceras" eller "Behöver granskas", så att du aldrig blir överväldigad.

Men planering är bara halva jobbet. Om du verkligen vill växa din kanal behöver du beprövade marknadsföringsstrategier för att öka engagemanget.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp ett bredare engagemangsmål, till exempel ”Nå 1 000 prenumeranter”, och dela sedan upp det med hjälp av Targets.

Använd ClickUp Goals för att sätta upp mätbara mål som driver på ett bättre engagemang i dina vloggkampanjer och strategier.

Så här ställer du in vloggspecifika mål:

Antal : Spåra antalet uppladdningar per vecka, totala videovisningar eller genomsnittlig visningstid.

Uppgift: Bifoga specifika vloggar eller deluppgifter (som ”Manus avsnitt 5”) och se en badge i uppgiften som länkar tillbaka till målet.

Sätt upp fristående mål för specifika uppgiftstyper med ClickUp Goals.

Sant/Falskt : Markera viktiga milstolpar som Klar eller Inte klar – perfekt för binära resultat som ”Publicerad serie om bakom kulisserna”.

Valuta: Användbart om du spårar sponsringsintäkter, annonsintäkter eller investeringar i utrustning.

⚡ Mallarkiv: Sätt inte bara upp mål, utan strukturera dem. Använd mallar för målsättning för att bryta ner stora, vaga ambitioner till tydliga, mätbara åtgärder. Använd dem för att definiera resultat, sätta deadlines och tilldela ansvar. På så sätt har du istället för att bara säga "Förbättra teamets produktivitet" en plan som lyder: "Öka andelen slutförda uppgifter med 20 % under Q3."

Spåra publikengagemang

Med ClickUp Dashboards kan du bygga ett live-kommandocenter som visualiserar hela din strategi för publikengagemang.

Börja med att exportera viktiga mätvärden från YouTube Studio eller sociala plattformar. Importera sedan dessa till din instrumentpanel med hjälp av widgets, diagram och spårade datapunkter – som en granskning av sociala medier, men visualiserad i realtid. Anpassa den ytterligare för att återspegla det som är viktigast för dig.

Få en överblick över hela din vloggs livscykel med ClickUp Dashboards.

Här är några sätt att spåra engagemanget i ditt innehåll:

Använd ett stapeldiagram eller linjediagram för att övervaka visningar, gillamarkeringar och kommentarer för de senaste videoklippen.

Lägg till ett tabellkort för milstolpar för prenumeranter, tittarretention eller klickfrekvens.

Spåra svar på inlägg i communityn eller resultat från omröstningar för att förstå hur din publik reagerar på olika format eller ämnen.

Använd ClickUp Custom Fields på uppgifter för att märka innehåll efter typ (t.ex. handledning, frågor och svar, vlogg) och filtrera prestanda efter format.

🔖 Läs också: Bästa programvaran för videomarknadsföring

Samarbeta med redaktörer och sociala medier-team

Istället för långa e-posttrådar eller vaga revisionsanteckningar kan du använda ClickUp Clips för att spela in skärmdelningsvideor med röstkommentarer. Du kan till och med lägga till kommentarer till specifika tidsstämplar, så att din redaktör vet exakt var hen ska klippa, justera eller korrigera.

Denna nivå av sömlöst samarbete är en del av ClickUps marknadsföringsteamlösning. Den samlar hela din innehållsverksamhet på ett organiserat ställe: din strategi, manus, miniatyrbilder, kalender, feedback och resultattavlor. Oavsett om du är en ensam skapare eller arbetar med ett distribuerat team, så knyter den ihop allt.

Samarbeta, skapa och kuratera hela ditt vlogg-arbetsflöde med hjälp av ClickUp Marketing Team Solution.

Använd dessa verktyg tillsammans med ClickUp för att stärka ditt innehåll, förbättra engagemanget och bättre förstå din publik:

YouTube Studio: Spåra viktiga mätvärden som visningstid, klickfrekvens, publikretention och återkommande tittare. Upptäck vad som fungerar och vad som behöver formatkorrigering.

Redigeringsprogram (Premiere Pro, Final Cut Pro, CapCut, Descript): Öka tittarretentionen med snabbare tempo, högkvalitativa bilder och rörlig grafik. Använd också Öka tittarretentionen med snabbare tempo, högkvalitativa bilder och rörlig grafik. Använd också AI-verktyg för undertexter för att göra dina videor mer engagerande.

TubeBuddy eller YouTube-kommentarsfilter: Fäst populära kommentarer, filtrera bort spam, lyft fram användargenererat innehåll och håll din kommentarsektion ren och engagerande.

🔖 Läs också: Hur man blir viral på TikTok med beprövade strategier

Mäta framgången för engagemanget i vloggar

De flesta kreatörer förväxlar aktivitet med framsteg. Men ”publicerat fem gånger denna månad” är inte ett mått. Om du inte spårar specifika KPI:er kopplade till dina innehållsmål, flyger du i blindo.

För att undvika det, använd ClickUp KPI Tracking Template.

Få en gratis mall Spåra viktiga prestationsmått med precision med hjälp av ClickUp KPI Tracking Template.

Med det kan du logga varje KPI med ett tydligt mål jämfört med det faktiska värdet och kategorisera dem med anpassade statusar som På rätt spår, Av spåret eller I riskzonen. Använd anpassade fält för att sortera KPI:er efter avdelning, kampanj eller videotyp och se direkt vad som hjälper dig att växa och vad som behöver åtgärdas.

Du har också fem inbyggda alternativ, såsom Sammanfattning, Framsteg och Tidslinje, som hjälper dig att spåra kortsiktiga framgångar och långsiktiga trender.

Utöver det erbjuder ClickUp fullständiga projektledningsfunktioner: tagga teammedlemmar, spåra tid, skicka e-postmeddelanden och ställ in automatiseringar för att hålla dina engagemangsmål på rätt spår.

Hantera hela din vloggs livscykel med ClickUp

Bra vloggning slutar inte med att trycka på "spela in". Du behöver ett repeterbart system – från planering och manusskrivning till redigering, publicering, engagemang i communityn och uppföljning av vad som faktiskt fungerar.

ClickUp ger dig det systemet. Det är där hela din vloggverksamhet lever och andas.

Kartlägg din innehållspipeline med Tasks och Docs. Håll koll på dina inspelningsscheman och uppladdningar med Calendar och Goals. Samarbeta med redaktörer och sociala ledare med hjälp av Clips. Övervaka publikens respons i realtid med Dashboards. Mät verkliga resultat med fördefinierade mallar. Och när du är överhopad av idéer eller data kan du använda ClickUp Brain och Connected Search för att söka igenom allt på ett ögonblick.

Prova ClickUp idag!