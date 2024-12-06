Hur man blir viral på TikTok med beprövade strategier

Har du någonsin undrat hur vissa TikTok-videor verkar explodera över en natt och få miljontals visningar, medan andra knappt gör något avtryck? 🤔

Det är inte bara tur – det finns en metod i galenskapen. Oavsett om du är ett varumärke som vill utöka din räckvidd eller en kreatör som vill göra avtryck, är det fullt möjligt att bli viral på TikTok med rätt strategier.

I den här guiden kommer vi att avslöja hemligheterna bakom TikToks viralitet. Du kommer att lära dig hur du kan hänga med i de senaste trenderna, engagera din publik och använda verktyg som ClickUp för att planera, skapa och spåra ditt innehåll som ett proffs. Är du redo att ta din TikTok-karriär till nästa nivå? Låt oss dyka in och göra din nästa video viral! 🚀

Att bli viral på TikTok: Vad händer egentligen?

Vi har knäckt koden till hur man blir viral på TikTok. 🔑

Åtminstone har våra marknadsföringsteam och HR-avdelningar gjort det, efter att ha fått hela 19 miljoner visningar, 1,8 miljoner gillamarkeringar och 188 000 sparade videor.

Vill du se magin? 😉👇🏻

HR-möte Jag kan aldrig glömma #företagshumor #kontorshumor

HR-möte Jag kan aldrig glömma #företagshumor #kontorshumor

Att bli viral på TikTok handlar inte bara om tur. TikToks algoritm gör resten om du kan sätta rätt pusselbitar på plats. Men först måste du förstå hur TikToks algoritm fungerar.

Förstå TikTok-algoritmen

TikTok bygger på algoritmer som avgör vad du ser på din "For You"-sida eller " FYP".

Det är därför det är så viktigt för kreatörer och företag som vill bli virala att förstå hur det fungerar.

Användarengagemang: Mäter likes, kommentarer, delningar och visningstid för att mäta interaktion. Videor som håller tittarnas uppmärksamhet längre tenderar att marknadsföras till en bredare publik.

Videorelevans: Utvärderar faktorer som hashtags, ljud, bildtexter och videobeskrivningar för att avgöra innehållets relevans och signalera om en video är relevant för en användares intressen.

Kontoaktivitet: Analyserar tidigare användarbeteende, såsom videor som har visats, gillats och delats, för att anpassa rekommendationer.

Videokvalitet: Tar hänsyn till faktorer som videoupplösning, ljudkvalitet och produktionsvärde, även om hög kvalitet inte är ett strikt krav för att algoritmen ska fungera.

Ytterligare faktorer:

Tid spenderad i appen: Påverkar TikToks rekommendationer baserat på hur länge användarna interagerar med enskilda inlägg. En ny Påverkar TikToks rekommendationer baserat på hur länge användarna interagerar med enskilda inlägg. En ny video från Washington Post visar att hur länge användarna interagerar med enskilda inlägg kan ha en dramatisk inverkan på algoritmens rekommendationer på TikTok.

Enhet och plats: Ta hänsyn till enhetstyp och plats för att rekommendera regionalt relevant innehåll.

När du publicerar videor som innehåller alla dessa viktiga faktorer ökar TikToks algoritm deras synlighet och marknadsför dem till fler användare. När engagemanget växer fortsätter cykeln och ökar exponeringen tills ditt innehåll når den eftertraktade statusen "viralt".

Här är ett snabbt diagram som visar hur TikToks algoritm fungerar. 📍

Strategier för att skapa viralt innehåll

Virala videor på TikTok är 1 % tur och 99 % strategi. 🧠

Vi har sammanställt de bästa strategierna för att bli viral på TikTok. Vissa av dem liknar effektiva strategier för projektledning på sociala medier , men är viktiga för att effektivisera processen för att skapa innehåll på TikTok och öka chanserna att bli viral.

1. Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna

Trender är det som driver TikTok, och här är hur du kan dra maximal nytta av dem:

Håll dig uppdaterad: Kolla regelbundet på sidan " Upptäck " för att se vad som är populärt just nu. Är det en viss låt eller ett filter? Eller en galen utmaning på nätet?

Gör det relevant: Anpassa dig efter TikTok-trender som passar ditt varumärke på ett kreativt sätt. Men kom ihåg att göra det relevant. Om det till exempel är en dansutmaning som är populär, kan du göra den samtidigt som du visar upp din produkt?

Skapa din egen trend: Starta din egen trend eller utmaning om du känner dig kreativ. Om den blir populär kan det öka din synlighet enormt.

Vet när du ska hoppa över en trend: Undvik att hoppa på trender som inte stämmer överens med dina varumärkesvärden eller din målgrupp. 🚫När till exempel "NFT-hysterin" nådde sin topp rusade många varumärken att skapa och sälja NFT:er utan att förstå teknikens implikationer. Varumärken som Taco Bell mötte motreaktioner när de lanserade NFT-konst, som vissa ansåg var tonfallet, särskilt med tanke på de miljöproblem som är förknippade med NFT:er. Att engagera sig i sådana trender kan slå tillbaka om de inte resonerar med din målgrupp eller strider mot dina varumärkesvärden, vilket understryker vikten av ett genomtänkt engagemang.

När du använder hashtags, kom ihåg att balansera trendiga hashtags med sådana som är specifika för din bransch eller ditt varumärke. Du bör dock undvika att överbelasta din bildtext med för många hashtags.

Även om TikTok tillåter att man lägger till flera hashtags, bör du använda tre till fem hashtags per inlägg. 🔖

Genom att välja rätt hashtags kan du fånga uppmärksamheten hos den publik som är mest intresserad av din bransch, dina produkter eller tjänster, så att ditt innehåll får den uppmärksamhet det förtjänar!

Vi använde en liknande strategi i vår virala video, "The Scrum Master" (2,8 miljoner visningar).

Vi höll oss till 4–5 populära hashtags – #corporate, #corporatelife och #9to5, medan #scrum och #projectmanager var mycket relevanta för vårt varumärke och vårt videoinnehåll.

3. Väck nyfikenhet

Har du någonsin bläddrat förbi en video bara för att sedan gå tillbaka till den eftersom inledningen var så spännande? Det är målet. 🎯Börja med en fråga, spänning eller ett galet scenario. Ta en sida från Legendaryshots, ett TikTok-konto känt för galna experiment som håller tittarna fängslade till slutet.

4. Utnyttja populär musik till din fördel

Musik spelar en enorm roll på TikTok – nästan 90 % av respondenterna i en studie säger att ljudet är centralt för deras upplevelse. 🎶

Genom att använda trendiga ljud kan du få ditt innehåll att sticka ut. Välj trendig musik eller ljudeffekter som kompletterar din video och fångar uppmärksamheten. Rätt ljud kan förstärka stämningen och göra din video mer minnesvärd.

Du kan till exempel använda en uppiggande, motiverande låt till en video som visar din dagliga morgonrutin.

Du kan också skapa egna ljudklipp som komplement till din video. På så sätt får även din musik en chans att bli viral.

Till exempel kopplades Taylor Swifts virala låt ”Anti-Hero” till allt från berättelser om uppbrott till berättelser om husdjur, vilket resulterade i miljontals visningar.

På tal om låtar, har du hört vår fantastiska TikTok-soundtrack – Choices? 😉

HR har precis släppt en bomb 🔥 #corporatehumor Parodi på @E-40 ”Choices” @ClickUp

HR har precis släppt en bomb 🔥 #corporatehumor Parodi på @E-40 ”Choices” @ClickUp

5. Publicera regelbundet och vid rätt tidpunkter

Konsekvens visar Tiktoks algoritmer att du aktivt publicerar nytt innehåll för dess användare.

Ju mer konsekvent engagemang ditt konto får, desto mer prioriterar algoritmerna ditt konto. Men timing är också viktigt!

Skapa ett konsekvent publiceringsschema och håll dig till det. Publicera ofta för att hålla ditt innehåll aktuellt och relevant, och använd TikToks analysverktyg för att identifiera de optimala tidpunkterna när din publik är mest engagerad. Att publicera när din publik är online är ett av de välkända TikTok-trickarna.

En undersökning av SocialPilot avslöjade den bästa tiden att publicera på TikTok under 2024.

Proffstips: Vill du effektivisera detta? Verktyg som ClickUps kalendervy kan hjälpa dig att enkelt hantera ditt publiceringsschema. 📅

6. Berätta en historia

Människor älskar berättelser, och TikTok-publiken är inget undantag. 💬

Ja, musik är viktigt för engagemanget; det har vi redan tagit upp. Men visste du att 80 % av de populäraste TikTok-videorna innehåller musik? Detta är särskilt effektivt när det kombineras med relaterbar storytelling, vilket vi har sett i framgångsrika kampanjer som använder trendiga ljud eller skapar anpassade ljudlandskap för att fånga uppmärksamheten.

En välberättad historia kan skapa en djupare kontakt med tittarna och uppmuntra dem att dela. En stark handling kan också fånga tittarnas intresse tidigt och få dem att fortsätta titta längre.

🌟Exempel: Om du är verksam inom fitnessbranschen kan du skapa en videohistoria om dina första dagar på gymmet. Hur kände du dig i början? Vad fick dig att vilja förändra dina vanor?

7. Variera längden på dina videor

Experimentera med olika videolängder för att se vad som fungerar bäst för din publik.

📌 Enligt Social Insider får korta videor på 0 till 15 sekunder i genomsnitt 9,40 % av videovisningarna, medan längre videor får en sammanlagd visningsfrekvens på 7 %.

Det innebär att kortare videor ofta får fler visningar. Men det betyder inte att längre videor inte kan fungera! Det handlar om att hitta den perfekta balansen som fungerar för ditt innehåll och din publik.

🍃 Vänligt råd: Experimentera med olika längder för att se vad som fungerar bäst. Men kom ihåg: Om du har en stark historia att berätta, var inte rädd för att ta ut svängarna!

8. Underhåll och var relaterbar

TikTok är roligt, och humor är nyckeln. Använd det för att skapa situationer som tittarna kan relatera till. En rolig och engagerande video har större chans att bli viral. Var därför inte rädd för att lägga till personlighet och humor i dina videor.

📌 Enligt TikTok: 7 av 10 tittare säger att "få människor att skratta" är det roligaste med att titta på TikTok-annonser. 30 % av TikTok-användarna uppgav att humor i kreatörernas innehåll var en viktig motivationsfaktor för köpintentionen. "Roligt" är den populäraste videokategorin som tittarna vill se från kreatörerna.

Åh, det verkar som om vi just blev virala av samma anledning!!! 😉

Kan man anmäla HR till HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Kan man anmäla HR till HR? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

Perfektion krävs inte: Omfamna dina udda stunder! 💜 Oroa dig inte för att varje TikTok ska vara perfekt. Ibland är det de udda, råa ögonblicken som tilltalar din publik mest. Så låt din kreativitet flöda – misstag och allt!

9. Tillför värde och utbilda med innehåll

Ge dina tittare mervärde genom att erbjuda användbar information eller utbilda dem om ett ämne. Detta kan etablera dig som expert och locka lojala följare.

Instruktioner, tips och tricks är det mest engagerande sättet att utbilda din nischpublik. Se dock till att du skapar originellt och auktoritativt innehåll.

10. Interagera med din TikTok-publik

Att interagera med dina följare är nyckeln till att bygga en community. Öka användarinteraktionen genom att skapa innehåll som väcker omedelbar handling! Prova att lägga till en frågebaserad uppmaning till handling (CTA) eller utveckla ämnen baserade på användarnas förslag och aktuella intressen.

När inlägget är publicerat, leta efter möjligheter att interagera med ditt nätverk. Svara på kommentarer och uppmuntra dina följare att delta i konversationen.

💡 Proffstips: Svara på kommentarer inom en timme efter att din video har publicerats. TikTok belönar innehåll som väcker engagemang, så genom att svara snabbt på tittarnas kommentarer ökar du dina chanser att visas i fler flöden. ⏳.

11. Hoppa på memes och utmaningar

Genom att delta i populära memes och utmaningar kan du nå en bredare publik. Håll dig uppdaterad om aktuella trender och skapa din egen unika twist för att sticka ut.

Håll dig uppdaterad om trender: Håll ett öga på sidan "Upptäck" och följ relevanta kreatörer för att hålla dig uppdaterad om vad som är populärt just nu. Timing är viktigt – genom att hoppa på en utmaning tidigt kan du sticka ut innan den blir mättad.

Lägg till en unik twist: Det är bra att haka på en trend, men genom att lägga till din egen twist blir ditt innehåll minnesvärt. Oavsett om du lägger till ett varumärkesspecifikt element, humoristisk vinkel eller kreativ variation, hjälper en unik twist din video att sticka ut.

🌟Exempel: Låt oss säga att det finns en populär TikTok-utmaning där användare visar upp en dramatisk förvandling till en specifik låt. Du kan delta genom att visa före- och efterbilder med hjälp av din produkt eller tjänst. Om du driver ett hudvårdsmärke kan du visa en rolig övergång från att vakna med sänghår till strålande hud efter att ha använt dina produkter. Detta utnyttjar det trendiga formatet och lyfter fram vad ditt varumärke erbjuder på ett underhållande sätt. Genom att blanda din nisch med en viral trend når du en bredare publik samtidigt som ditt innehåll förblir relevant och engagerande.

12. Samarbeta med andra kreatörer

Samarbeta med andra kreatörer inom din nisch för att nå en bredare publik. Samarbeta med duetter, stitches eller gemensamma videor för att öka synligheten och exponeringen.

När du väljer influencers att samarbeta med är det viktigt att tänka på några saker:

Antal följare

Anpassa dig efter din målgrupp

Innehållsstil

Använd influencer-marknadsföringsverktyg för att hålla koll på dina samarbeten, marknadsföringskampanjer, influencers inom din nisch osv.

🌟 Exempel: Tänk dig att du driver en kanal om hälsosam matlagning och samarbetar med en fitnessinfluencer. Ni kan skapa en gemensam video där ni lagar en näringsrik måltid tillsammans och visar matlagningsprocessen och dess fördelar för en hälsosam livsstil.

Detta samarbete förenar dina målgrupper och erbjuder värdefullt innehåll som tilltalar tittare som är intresserade av matlagning och fitness.

13. Utnyttja användargenererat innehåll

Uppmuntra dina följare att skapa innehåll relaterat till ditt varumärke eller dina produkter. Visa upp de bästa bidragen på din TikTok-kanal för att engagera din community och visa upp användargenererat innehåll.

Crocs gjorde det möjligt! Allt med en viral TikTok-kampanj som kördes på användargenererat innehåll.

Här är historien:

2018 lanserade Crocs en trend som uppmanade människor att anpassa sina Crocs. Kampanjen hade ett starkt budskap: ”Jag ska vara precis vad jag vill”.

”Visa oss hur DINA Crocs för 1 000 dollar ser ut genom att anpassa, förbättra eller helt enkelt förkroppsliga Come As You Are-mentaliteten och låta världen veta att JAG SKA VARA precis vad jag vill.”

Medan användarna skapade sina egna uppgraderade versioner av Crocs, skapade Post Malone också en. De begränsade upplagorna sålde slut på 10 minuter! 👀

Allt detta hände utan att Crocs skapade ett enda innehåll.

Så varför inte ta en sida ur Crocs spelbok? Inspirera din publik att visa upp sin kreativitet och se ditt varumärke blomstra genom autentiska kontakter!

14. Marknadsför ditt TikTok-innehåll på andra plattformar

Låt inte ditt TikTok-innehåll ligga i ett silo. Dela dina TikTok-videor på andra sociala medieplattformar för att driva trafik och öka synligheten. Uppmuntra dina följare på andra plattformar att följa dig på TikTok.

Genom att integrera ditt TikTok-innehåll i din bredare strategi för sociala medier utökar du din publik och skapar en mer sammanhängande varumärkesberättelse. Att lyfta fram de unika aspekterna av dina TikTok-videor kan väcka nyfikenhet och locka följare som är ivriga att engagera sig i din kreativa resa över olika plattformar.

🌟 Exempel: Skapa en teaser eller en highlight-reel av ditt TikTok-innehåll som du kan dela på Instagram Stories eller i ditt flöde, och locka tittarna med smakprov på vad de kan förvänta sig. Om du visar upp ett DIY-projekt på TikTok kan du lägga upp en kort före-och-efter-video på Instagram och uppmana tittarna att kolla in den fullständiga förvandlingen på din TikTok. Du kan också överväga att fästa en TikTok-video högst upp på din Facebook-sida eller presentera den i ett nyhetsbrev för att fånga dina e-postprenumeranters uppmärksamhet.

Denna flerkanaliga strategi ökar din synlighet på TikTok och främjar en mer engagerad community på olika plattformar.

15. Förbättra dina redigeringskunskaper

Förbättra dina videor med effektiva redigeringstekniker. TikTok erbjuder en rad effekter, från filter till gröna skärmar, för att göra dina videor mer engagerande och roliga. Experimentera gärna och se vad som fungerar för ditt innehåll.

Alternativt kan du använda videomarknadsföringsprogramvara för att lägga till övergångar, textöverlägg och musik. En välredigerad video kan förbättra dess totala kvalitet avsevärt.

Inga redigeringskunskaper? Inga problem! 🎬 Oroa dig inte om du inte är en expert på redigering – TikToks inbyggda verktyg gör det superenkelt. Börja i liten skala: lägg till lite rolig text, prova olika övergångar och leka med effekterna. Men här är grejen – ibland fungerar det bäst att hålla det enkelt när du precis har börjat lära dig. Ha kul och låt din personlighet lysa igenom!

Bonus: Alternativ till TikTok!

Skapa och planera engagerande innehåll

Ditt första steg mot viralitet på TikTok? Planering. 🖍️

ClickUp erbjuder kraftfulla funktioner som hjälper dig att brainstorma, organisera och förfina dina innehållsidéer. ✨

Brainstorming-sessioner med ClickUp Whiteboards

Använd ClickUp Whiteboards för att samarbeta, brainstorma och visualisera idéer.

ClickUp Whiteboards är digitala tavlor där du och ditt team kan brainstorma innehållsidéer visuellt. Tänk dig en virtuell whiteboard där du kan lägga till anteckningar, bilder, tankekartor och länkar till ClickUp Tasks eller Docs.

Du kan till exempel använda ClickUp Whiteboards för att:

Generera ämnesidéer för dina blogginlägg, innehåll på sociala medier eller videoskript.

Skissa upp konturer och storyboards för ditt innehåll

Organisera dina forskningsresultat och konkurrentanalyser

🍃 Vänligt råd: Har du någonsin haft en genial idé till en TikTok-video klockan 2 på natten, men glömt bort den helt när du vaknade? Ja, vi också. Det är därför ClickUps mobilapp är perfekt – skriv bara ner dina midnattsinspirationer direkt när de dyker upp!

Forskning och idégenerering med ClickUp Brain

Få omedelbara svar, generera kreativa idéer och effektivisera ditt arbetsflöde.

ClickUp Brain är din allt-i-ett AI-drivna innehållsassistent. Den kan analysera ditt innehåll och föreslå relevanta ämnen och idéer för framtida innehållsskapande.

Om du någonsin har fastnat i en kreativ svacka och försökt komma på nya och engagerande innehållsidéer är du inte ensam. Det är där ClickUp Brain kommer in och räddar dagen! Det finns här för att hjälpa dig:

Identifiera trender som är relaterade till din nisch

Analysera ditt innehålls prestanda för att se vad som tilltalar din publik.

Skapa nya innehållsidéer baserat på ditt befintliga innehåll och din publikdata.

ClickUp Brain kan hjälpa dig att skala upp din innehållsproduktion avsevärt.

Skapa en kalender

När du har brainstormat och slutfört dina innehållsidéer kan du använda ClickUps kalendervy för att planera och schemalägga ditt innehåll.

Dra och släpp enkelt uppgifter för att justera ditt schema i ClickUp-kalendervyn.

Så här kan det hjälpa dig:

Skapa och visualisera ditt innehållsschema: Visualisera alla dina planerade uppgifter, inklusive innehåll för sociala medier, videor och mer, som visas i en kalender.

Drag-and-drop-schemaläggning: Omplanera innehåll genom att dra och släppa uppgifter i kalendern. Justera ditt schema utifrån oförutsedda omständigheter eller förändrade prioriteringar.

Tilldela uppgifter och sätt deadlines: Tilldela uppgifter för att skapa innehåll till specifika teammedlemmar och sätt deadlines. Se till att alla har samma syn som du och är ansvariga för sin tilldelade arbetsbörda för att skapa innehåll.

Integrera med befintliga verktyg: Integreras med populära sociala medieplattformar, såsom TikTok, YouTube, Instagram och fler, så att du kan schemalägga ditt innehåll på sociala medier direkt i appen.

ClickUp erbjuder en mängd olika gratis mallar för innehållskalendrar som hjälper dig att komma igång snabbt, till exempel 👇

ClickUp Modern Social Media Calendar Template

Ladda ner den här mallen ClickUps moderna mall för sociala medier är utformad för att hjälpa dig att hantera och spåra ditt innehåll på sociala medier.

Behöver du ett ramverk för att organisera ditt innehåll? ClickUps moderna mall för sociala medier hjälper dig att hantera och schemalägga ditt innehåll på sociala medier på olika plattformar. Här är vad mallen erbjuder:

Avancerad uppgiftshantering: Skapa, tilldela och spåra detaljerade uppgifter för ditt innehåll på sociala medier.

Innehållsschemaläggning: Schemalägg inlägg för olika plattformar och tidpunkter baserat på datum.

Samarbetsverktyg: Arbeta tillsammans med ditt team för att brainstorma, skapa och hantera innehåll.

Prestationsspårning: Övervaka engagemanget och prestandan för dina inlägg på sociala medier.

Integrationer: Anslut till alla populära sociala medieplattformar och andra verktyg för ett smidigt arbetsflöde.

På samma sätt erbjuder ClickUp Social Media Template ett effektivt tillvägagångssätt för att hantera innehåll på sociala medier. Det ger en grundläggande ram för att schemalägga inlägg, tilldela uppgifter och spåra framsteg.

Schemalägga inlägg

När ditt innehåll är skapat och planerat är nästa steg att schemalägga dina inlägg. ClickUps kalendervy gör denna process enkel och effektiv.

Öppna kalendervyn: Navigera till kalendervyn i ditt ClickUp-arbetsområde. Dra och släpp uppgifter: Klicka på en uppgift och dra den till önskat datum för att automatiskt tilldela uppgiften till det specifika datumet. Ange förfallodatum: Ange ett förfallodatum genom att klicka på uppgiften och välja alternativet "Förfallodatum" för uppgifter som kräver en specifik deadline. Justera tidszoner: Om ditt team arbetar i olika tidszoner, se till att rätt tidszon är inställd för varje uppgift för att undvika schemakonflikter.

Schemalägga återkommande inlägg

Om du har återkommande innehåll, till exempel veckovisa eller månatliga nyhetsbrev, kan du använda ClickUps återkommande uppgifter för att schemalägga dem automatiskt.

Skapa en återkommande uppgift: Skapa en ny uppgift och välj alternativet "Återkommande". Ställ in återkommande mönster: Välj önskat återkommande mönster och ställ in schemat – oavsett om det är dagligen, veckovis, månadsvis eller årligen. Ange slutdatum: Ange när du vill att den återkommande uppgiften ska avslutas.

Spåra prestanda

Att känna till ditt innehålls prestanda är avgörande för att förbättra din strategi för sociala medier! När du identifierar vad som fungerar kan du förfina din strategi och skapa innehåll som fängslar din publik.

ClickUp-instrumentpaneler

Skapa anpassade instrumentpaneler för att visualisera dina viktigaste mätvärden med ClickUp Dashboards.

ClickUp Dashboards erbjuder kraftfulla verktyg för att spåra viktiga mätvärden och få värdefulla insikter.

Hur ClickUp Dashboards fungerar som din analyshub för sociala medier:

Centraliserad övervakning: Samla alla dina sociala medier-mätvärden på en enda instrumentpanel med ClickUp för en tydlig översikt över prestandan.

Visuell representation av data: Använd anpassningsbara diagram och grafer för att upptäcka trender och spåra engagemang utan ansträngning.

Spåra resultat mot mål: Sätt upp mål för sociala mediekampanjer och spåra dina framsteg mot dessa mål i dina ClickUp-dashboards. Detta hjälper dig att mäta din framgång och identifiera områden som kan förbättras.

ClickUp-mall för sociala medier-statistik

Ladda ner den här mallen ClickUps mall för sociala medier är utformad för att hjälpa dig att spåra och mäta dina resultat på sociala medier.

Behöver du hjälp med att spåra dina sociala medier-mått? ClickUp Social Media Metrics Template förenklar processen och hjälper dig att analysera dina sociala medier-resultat. Den tillhandahåller en dedikerad instrumentpanel med viktiga mått som hjälper dig att förstå hur ditt innehåll presterar.

Förkonfigurerad instrumentpanel: Spårar viktiga sociala medier-mått som följarökning, engagemangsgrad och webbplatstrafik.

Anpassning: Skräddarsyr instrumentpanelen för att spåra de mätvärden som är mest relevanta för dina mål på sociala medier.

Automatisk datainmatning: Sparar tid genom att automatiskt hämta data från dina sociala mediekonto

Datadriven marknadsföring: Ger dig möjlighet att fatta välgrundade beslut och optimera din strategi för sociala medier baserat på faktiska prestationsdata.

ClickUp Marketing

Hantera dina marknadsföringskampanjer, spåra resultat och samarbeta med ditt team med hjälp av ClickUp Marketing.

ClickUp Marketing är en kraftfull programvara för marknadsföringsplanering som är utformad för att effektivisera hela ditt marknadsföringsflöde.

Det ger dig alla verktyg du behöver för att enkelt hantera alla dina marknadsföringsprojekt och kampanjer på flera kanaler. Dessutom kan du hantera ditt TikTok-innehåll med:

Enkel organisering: Släng kalkylbladen och organisera ditt TikTok-innehåll effektivt i ClickUp.

Samarbetsflöde: Brainstorma idéer, tilldela uppgifter och samarbeta med ditt team om videoproduktion – allt på en och samma plattform.

Effektiviserat arbetsflöde: Använd ClickUps flera vyer ( Använd ClickUps flera vyer ( lista , kalender, Kanban ) för att skapa anpassade innehållskalendrar för din TikTok-strategi. Du kan till exempel använda Kanban-vyn för att hantera de olika stadierna i videoproduktionen, från brainstorming till redigering och slutgiltigt godkännande.

Utöver TikTok: Koordinera marknadsföring över olika kanaler med ClickUp

ClickUp är inte bara för TikTok. Dess mångsidighet gör att du kan hantera alla dina marknadsföringsinitiativ, oavsett kanal.

Planera och genomför e-postkampanjer, hantera innehåll på sociala medier för olika plattformar med mallar för sociala medier och spåra webbplatstrafik – allt från en central plats.

Flera visningar för olika behov:

ClickUp utmärker sig genom sin enastående flexibilitet. Välj den vy – lista, kalender eller Kanban – som bäst passar dina behov och det specifika marknadsföringsprojekt du arbetar med. Denna personliga approach säkerställer ett tydligt och organiserat arbetsflöde i alla dina marknadsföringskanaler.

💡Proffstips: Använd dedikerade TikTok-marknadsföringsverktyg för att effektivt spåra kampanjens resultat, optimera innehållsstrategier och nå din målgrupp på plattformen.

Vad du inte ska göra för att bli viral på TikTok

Även om det kan vara spännande att bli viral på TikTok är det viktigt att komma ihåg att inte alla trender eller strategier fungerar för alla varumärken. Här är några saker du bör undvika när du försöker bli viral:

1. Avvik från din varumärkesidentitet

Det är frestande att hoppa på varje trend, men det är viktigt att förbli trogen din varumärkesidentitet. Att försöka vara något du inte är kan förvirra din publik och stöta bort potentiella följare.

2. Tvinga fram trender

Tvinga dig inte att delta i trender som inte stämmer överens med ditt varumärke eller din innehållsstil. Autentiskt innehåll har större chans att nå fram till din publik än påtvingade försök att vara trendig.

3. Ignorera din målgrupp

När du skapar innehåll, tänk alltid på din TikTok-publik. Vilken typ av innehåll gillar de? Vilka intressen har de? Innehåll som tilltalar din publik har större chans att bli viralt.

Hashtags är viktiga för att bli upptäckt, men för många irrelevanta hashtags kan skada din räckvidd. Håll dig till relevanta hashtags som används av din TikTok-publik.

5. Att inte marknadsföra ditt innehåll

När du har skapat en fantastisk TikTok-video ska du inte bara luta dig tillbaka och vänta på att den ska bli viral. Marknadsför ditt innehåll på andra sociala medieplattformar och uppmuntra dina följare att dela det.

Kom ihåg att det inte handlar om att följa varje trend eller strategi för att bli viral på TikTok. Det handlar om att skapa autentiskt, engagerande innehåll som tilltalar din målgrupp. Genom att vara trogen ditt varumärke och förstå din målgrupp är du på god väg mot framgång på TikTok.

Reel It in: Bli viral på TikTok med ClickUp

TikTok erbjuder företag och privatpersoner en unik möjlighet att nå en enorm publik. Men att bygga upp en följarskara på TikTok sker inte över en natt, och det är okej! Varje ny följare är som en liten high-five från någon som älskar ditt innehåll. Fokusera på att skapa videor du är stolt över, så kommer följarna. ⏰

Men när frågan är hur man blir viral på TikTok och hanterar sitt innehåll, så finns ClickUp där för dig.

Kom ihåg att behålla din varumärkesidentitet, analysera dina resultat och anpassa din strategi efterhand.

ClickUps funktioner kan hjälpa dig att spara tid, förbättra effektiviteten och i slutändan uppnå dina TikTok-mål. Från innehållsplanering och schemaläggning till resultatuppföljning erbjuder ClickUp en omfattande uppsättning verktyg som hjälper dig att skapa och hantera ditt innehåll på ett effektivt sätt.

Prova ClickUp idag och börja skapa viralt innehåll med lätthet! 🎯