Priser för Microsoft Teams: Planer, funktioner och alternativ

Professionella inom i stort sett alla branscher känner till värdet av Microsoft Teams. Det underlättar kommunikationen på arbetsplatsen. Eftersom det riktar sig till både små och stora företag erbjuder det olika prisstrukturer.

Men hur ser dessa planer ut i jämförelse? Är priset värt de funktioner du får? Finns det bättre alternativ till Microsoft Teams? Låt oss gå igenom det.

Microsoft Teams vs. ClickUp: En snabb jämförelse Funktion Microsoft Teams ClickUp Syfte Kommunikationsfokuserat Allt-i-ett-arbetshantering Uppgiftshantering Kräver tillägg (Planner, MS Project) Inbyggt med listor, tavlor, Gantt-diagram etc. Dokument Begränsad via OneNote/Word Inbyggda dokument med AI, redigering i realtid, länkning av uppgifter Möten Chat och video; Copilot extra Inbyggda mötesverktyg, AI Notetaker, asynkrona klipp Visuellt samarbete Separat Whiteboard-app Inbyggda whiteboardtavlor kopplade till uppgifter Automatisering Via Power Automate (komplext) Inbyggda, lättanvända automatiseringar Integrationer Stark med Microsoft-appar Över 1000 integrationer, inklusive Teams, Zoom och Slack Priser Tillägg som behövs för full funktionalitet Flexibla planer som kan anpassas efter ditt teams behov

Vad är Microsoft Teams?

via Microsoft Teams

Tänk på Microsoft Teams som ditt digitala kontor. Det kombinerar verktyg för teamkommunikation – chatt, videomöten, fildelning och appintegration – i ett.

Du kan markera viktiga uppdateringar, dela filer i konversationen och dela upp diskussioner i fokuserade teamkanaler. Denna fildelningsprogramvara lagrar automatiskt dokument från chatten till SharePoint och OneDrive, så att allt hålls organiserat.

Microsoft Teams har också ett inbyggt system för ljud- och videosamtal som gör distansmöten mer personliga. Du kan använda dess AI-drivna brusreducering för att blockera bakgrundsljud och njuta av kristallklara samtal.

När du har schemalagt möten kan du spåra dem i din Teams-kalender och synkronisera dem med Outlook. Den AI-drivna Microsoft Copilot hjälper dig att sammanfatta möten, skapa åtgärdspunkter och skriva svar i chatten.

Om du använder flera verktyg kan Microsoft Teams integreras med andra Microsoft-appar, såsom Word och Excel, samt verktyg från tredje part.

Prisplaner för Microsoft Teams

Prisstrukturen för Microsoft Teams kan vara lite komplicerad. Men oroa dig inte. Vi berättar exakt vad varje nivå erbjuder och hjälper dig att fatta smarta budgetbeslut. Här är en översikt över varje MS-prisplan så att du kan välja en plan med funktioner som passar dina behov.

Gratis plan

Microsoft Teams gratisplan passar små team och personliga projekt med grundläggande krav.

Viktiga funktioner

Håll möten med upp till 100 deltagare

Ring obegränsat med upp till 30 timmars samtal

Delta i gruppmöten som varar upp till 60 minuter

Dela filer och använd inbyggda sökverktyg

Begränsningar

Endast 5 GB molnlagring per användare

Gruppmöten avslutas efter 60 minuter

Inga företags-e-postadresser

Begränsad integration med Microsoft 365-appar

Vem är det för? Denna plan passar för grundläggande samarbetsbehov utan komplexa krav.

Microsoft Teams Essentials-plan

Denna plan kombinerar Teams med webbversioner av populära Microsoft Office-appar.

Viktiga funktioner

Håll gruppmöten i upp till 30 timmar med maximalt 300 deltagare.

Lagra 10 GB filer per person

Få tillgång till transkriptioner och spela in möten

Aktivera liveundertexter på engelska

Begränsningar

Inga avancerade användarkontroller

Saknade Office-appar för datorer

Begränsade rapporteringsalternativ

Microsoft 365 Copilot finns som tillägg

Priser

4 USD/månad per användare

Vem är det för? Denna plan är användbar för småföretag och nystartade företag som behöver ett verktyg för online-möten men inte vill ha hela Microsoft 365-paketet.

Microsoft 365 Business Basic-plan

Denna plan kombinerar Teams med webbversioner av populära Office-appar.

Viktiga funktioner

Konfigurera anpassade företagsmejl

Få 1 TB lagringsutrymme per person

Hantera upp till 300 användare

Använd alla mötesfunktioner i Microsoft Teams

En månads gratis provperiod tillgänglig

Begränsningar

Saknade verktyg för videoredigering

Inga delade arbetsytor

Begränsat utbud av Office-appar tillgängliga online och på mobiltelefoner

Microsoft 365 Copilot finns som tillägg

Priser

6 $/månad per användare

Vem är det för? Denna plan passar små till medelstora företag som behöver verktyg för online-möten och grundläggande Office-appar.

Microsoft 365 Business Standard-plan

Team som behöver alla funktioner och avancerade verktyg bör överväga denna plan.

Viktiga funktioner

Håll webbseminarier med registrering och rapportering

Använd Microsoft Loop för teamarbete i samarbetsytor

Redigera videor med Clipchamp

Få avancerade säkerhetsverktyg

En månads gratis provperiod tillgänglig

Begränsningar

Högre månadskostnader jämfört med andra planer

Inkluderar en inlärningskurva

Vissa verktyg kanske inte används

Microsoft 365 Copilot finns som tillägg.

Priser

12,50 $/månad per användare

Vem är det för: Medelstora till stora företag som använder Office-appar i stor utsträckning och behöver avancerad säkerhet kommer att ha nytta av denna lösning.

För- och nackdelar med Microsoft Teams-prissättning

Microsoft Teams har flera prisplaner, men passar kostnaden dina behov? Låt oss diskutera för- och nackdelarna med deras prisstrategi.

👍 Fördelar med Microsoft Teams-prissättning

Microsoft Teams-abonnemangen har övertygande fördelar, vilket gör dem till ett attraktivt val. Du kan:

Börja med ett gratisabonnemang för att utvärdera dess potential.

Få Microsoft 365-appar som OneDrive, Outlook och Office när du väljer Microsoft 365 Business Basic eller Microsoft 365 Business Standard.

Få 1 TB molnlagring med Business Basic- och Standard-abonnemangen – gott om utrymme för dokument och media.

Håll obegränsat antal gruppmöten och anordna heldagsworkshops eller utbildningar.

Njut av Business Premium-funktioner som avancerad säkerhet och åtkomstkontroll för att skydda känslig kommunikation.

👎 Nackdelar med Microsoft Teams prissättning

Tyvärr har MS Teams en hel del nackdelar när det gäller kostnadsstrukturen.

Det finns en betydande prisskillnad mellan planerna Microsoft 365 Business Basic och Microsoft 365 Business Standard.

I den kostnadsfria versionen av Microsoft Teams är gruppssamtal begränsade till maximalt 60 minuter och 100 deltagare. Detta hindrar tillfälliga användare från att uppleva Microsoft Teams viktigaste samtalsfunktioner.

Funktioner som webbinariumshosting och videoredigering kräver dyrare Business Standard- eller Microsoft Teams Premium-abonnemang.

Microsoft 365 Copilot kräver extra kostnader utöver basplanens priser.

Med så många alternativ och verktyg gäller att ju högre kostnaderna är, desto mer tid lägger du på att lära dig om dem.

🤓 Visste du att? Microsoft Teams skapades ursprungligen som ett svar på Slack och utvecklades på bara några månader efter att Microsofts bud på att köpa Slack gick om intet 2016.

Varför överväga alternativ till Microsoft Teams?

Teams integreras smidigt med Microsoft-produkter, men det kan vara svårt att ansluta det till verktyg som inte kommer från Microsoft. Detta kan begränsa din tillväxt.

Här är fyra viktiga skäl att överväga alternativ till Microsoft Teams:

1. Flerstegs prissättningsstruktur

Microsoft Teams prisplaner varierar från gratis till premiumbetalda planer som Microsoft 365 Business Standard. Vissa användare kan dock uppleva att de funktioner de behöver endast finns tillgängliga i högre prisplaner, vilket kan vara ett hinder.

Om din organisation inte behöver alla tjänster i paketet måste du ändå betala för mer än du använder.

2. Utmaningar med användargränssnittet

Microsoft Teams gränssnitt har många funktioner, vilket kan överväldiga användare, särskilt de som är nya i ekosystemet. Det kan ta mycket tid att konfigurera det, eftersom det inte finns någon befintlig struktur.

Du måste skapa kanaler, bestämma deras namn och anpassa dem till relevanta team från grunden. Att skapa en kopia av dessa kanaler är också en manuell uppgift.

3. Begränsningar i uppgiftshanteringen

MS Project (en projektledningsprogramvara från Microsoft Teams ) är ett integrerat system för uppgiftshantering. Du måste dock köpa en separat licens för att kunna använda MS Teams för projektledning.

Detta kan vara en utmaning för mindre team eller team som arbetar med en begränsad budget. Inlärningskurvan är också brant, vilket kräver att du lär dig flera applikationer för att kunna utföra uppgifterna.

4. Flaskhalsar för skalbarhet och tillväxt

MS Teams begränsar privata kanaler till 30. För användarhantering tillåts maximalt 250 medlemmar, med en standardgräns på 200 kanaler per team.

Det kan verka mycket i början, men tänk dig ett konsultföretag där varje kundprojekt behöver en egen fristående kanal – de kan nå denna gräns snabbare än väntat.

👀 Visste du att? 67 % av företagen har implementerat nya samarbetsverktyg efter COVID-19-pandemin.

ClickUp: Ett omfattande alternativ till Microsoft Teams

Arbetstagare växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen —nästan 4 timmar per vecka går åt till att återställa uppmärksamheten.

Projekt, kunskap och kommunikation som är utspridda över olika verktyg kan bromsa upp ditt arbete. Team som använder flera olika verktyg upplever faktiskt större utmaningar när det gäller samarbete, såsom bristande samordning, missförstånd och förtroendeproblem, utöver att de känner sig överbelastade.

ClickUp kan snabbt och enkelt lösa detta åt dig. ClickUp kombinerar uppgiftshantering, projektledning, chatt, dokument, whiteboards, möten och automatisering i en enda plattform. Det innebär att du inte behöver växla mellan flera verktyg för kommunikation, dokumentation och uppgiftshantering – allt är centraliserat.

Automatisering och integrationer: Automatisera repetitiva arbetsuppgifter och integrera med verktyg som Microsoft Teams om det behövs.

Uppgifts- och projektledning: Tilldela uppgifter, ange prioriteringar, följ upp framsteg och hantera arbetsflöden

Chat och kommunikation: Inbyggd chatt för teamkommunikation i realtid, liknande Teams-kanaler.

Dokument och kunskapshantering: Skapa, dela och samarbeta kring dokument inom din arbetsyta.

Whiteboards: Visuellt samarbete för brainstorming och planering.

Möten och klipp: Planera möten, spela in asynkrona videomeddelanden och använd AI för mötesanteckningar och transkription.

Varför välja ClickUp framför Microsoft Teams?

Tänk dig att din deadline är om en timme. Dina uppgifter finns i en app, chattar i en annan och den senaste projektplanen är begravd i en e-posttråd. Med ClickUp kan du länka uppgifter, dokument och tidsplaner i en vy, hitta uppdateringar och lämna in ditt projekt i tid.

Medan Microsoft Teams främst fokuserar på kommunikation, samlar ClickUp alla dina verksamheter under ett och samma tak. Det erbjuder mer djupgående projekt- och uppgiftshantering, inbyggda dokument och mer robust automatisering av arbetsflöden. Och om du ännu inte är redo att avstå från Teams kan du också använda ClickUp Microsoft Teams-integrationen utan att behöva byta.

För team som använder MS Teams som sin app för företagsmeddelanden hanterar ClickUp projektuppdateringar, uppgifter och diskussioner på ett och samma ställe – ingen mer spridd information – bara organiserat teamarbete.

Så här kan integrationen av Microsoft Teams i ClickUp vara användbar:

Dela länkar till ClickUp-uppgifter i Teams-chattar så att teammedlemmarna direkt kan se uppgiftens status, prioritet och förfallodatum utan att behöva byta app.

Omvandla snabba diskussioner till genomförbara uppgifter med kommandot Skapa uppgift.

Få automatiska aviseringar i Teams om nya kommentarer, statusändringar och filuppladdningar.

Viktiga funktioner

1. Chatt i realtid för att hålla kommunikationen på rätt spår

Använd ClickUp Chat för teamsamarbete och för att hålla dig inom sammanhanget.

ClickUp Chat kopplar samman konversationer med uppgifter, projekt och dokument för att underlätta brainstorming.

Till skillnad från MS Teams, som främst fokuserar på diskussioner, kopplar ClickUp samman varje chatt med sitt sammanhang, vilket gör det enklare att omvandla konversationer till åtgärdspunkter och utveckla effektiva kommunikationsstrategier.

Varför ClickUp Chat sticker ut:

Omvandla meddelanden till uppgifter med ett klick , så att viktiga diskussioner leder till konkreta resultat.

Länka varje chatt automatiskt till relaterade uppgifter, dokument och uppdateringar för att undvika att information går förlorad.

Använd ClickUp Chat för att tilldela meddelanden till relevanta teammedlemmar.

Använd ClickUp AI för att föreslå svar, sammanfatta chattrådar och skapa och tilldela uppgifter för att hålla teamen organiserade.

Bifoga meddelanden till specifika uppgifter och projekt så att diskussionerna förblir relevanta och strukturerade.

Skapa dedikerade utrymmen för att strukturera konversationer efter team, projekt eller ämnen för maximal tydlighet.

2. Visuellt samarbete med whiteboards

Omvandla idéer till uppgifter på ClickUp Whiteboards

MS Teams erbjuder Microsoft Whiteboard som ett externt verktyg, men ClickUp har en inbyggd lösning. Användare kan brainstorma och planera med ClickUp Whiteboards. Det hjälper team att kartlägga idéer, arbetsflöden och strategier i realtid.

Du kan länka uppgifter direkt från whiteboardtavlan och omvandla idéer till genomförbara uppgifter i samma gränssnitt.

Dessutom är Whiteboard integrerat med ClickUp Chat och ClickUp Project Management. Detta verktygs dynamiska natur förbättrar kommunikationen genom att koppla samman uppgifter visuellt i hela ditt arbetsutrymme, vilket ger ditt team möjlighet att brainstorma och samarbeta på samma plats.

3. Hantera möten med ClickUp

ClickUp Meetings erbjuder en central plats för att lagra dina anteckningar, åtgärdspunkter och uppföljningar och hjälper dig att hålla ordning och ta ansvar. ClickUp AI Notetaker transkriberar automatiskt möten, sammanfattar viktiga punkter och genererar användbara mötesanteckningar – vilket sparar tid för ditt team och säkerställer att ingenting missas.

Så här kan du hålla effektiva möten:

Använd avancerade formateringsalternativ för att markera viktiga punkter, strukturera idéer och organisera mötesinsikter i en intuitiv redigerare.

Omvandla kommentarer från möten till tilldelningsbara uppgifter för att hålla reda på dem och se till att alla är överens om deadlines.

Skapa mötesagendor som checklistor och bocka av ämnen när de har diskuterats så att inget glöms bort.

Spara tid genom att ställa in återkommande uppgifter för veckovisa, månatliga eller projektbaserade möten och planera dagordningar i förväg.

Vidta omedelbara åtgärder genom att använda slash-kommandon för att formatera anteckningar, tilldela uppgifter eller uppdatera mötesdokument.

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att spåra åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter som du behöver hamna begravda i chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till genomförbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

4. Hantera dokument och visa uppgifter på ett och samma ställe

Njut av samarbetsredigering i realtid i ClickUp Docs

Teams behöver aldrig växla mellan flera verktyg för att hantera sitt arbete i ClickUp. Du kan skapa och tilldela uppgifter från chatten, länka dem till relevanta diskussioner och samarbeta med dina teammedlemmar i ClickUp Docs.

Teammedlemmar kan arbeta tillsammans i Docs i realtid med hjälp av funktioner som skrivindikatorer, kommentarer och revisionsspårning. ClickUp Docs levereras också med ClickUp AI, som kan hjälpa till med att skriva, sammanfatta och översätta innehåll.

Få en översikt över de viktigaste uppdateringarna i din arbetsyta med ClickUp Brain.

För att se ditt arbete och hantera dina uppgifter kan du använda ClickUps kalender.

ClickUp-kalendern upptäcker schemakonflikter, spårar projektets framsteg och justerar tidslinjer inom sitt ekosystem. Till skillnad från Microsoft Teams grundläggande kalenderintegration är ClickUps kalender mer intuitiv och erbjuder uppgiftsfokuserad schemaläggning.

Du kan lägga personliga, team- och externa kalendrar (Google, Outlook, Apple) över varandra i en vy för att se alla åtaganden på ett ställe. Detta gör att du direkt kan se vilka uppgifter som är pågående, försenade eller slutförda med hjälp av anpassade färgkodade vyer.

5. Asynkron videomeddelandefunktion med ClickUp Clips

Använd ClickUp Clips för att kommunicera asynkront med ditt team

För team som är beroende av videokommunikation innebär ClickUp Clips en välkommen paus från de dagliga mötena.

Med dessa behöver du inte oroa dig för att upprätthålla etiketten för virtuella möten. Spela in handledningar eller instruktioner med ClickUp Clips och skapa ett bibliotek med viktiga diskussioner för framtida referens.

Läs också: Gratis skärminspelningsverktyg utan vattenstämpel

6. Samarbete för kontextuell feedback

Använd ClickUp Assign Comments för att konvertera kommentarer till ClickUp-uppgifter eller tilldela dem till teamet.

Om ett problem uppstår kan du använda ClickUp Assign Comments för att vidarebefordra frågan till en kollega istället för att skicka ett separat e-postmeddelande eller pinga en kollega i en annan chatt.

Dessutom centraliserar ClickUp Integrations alla dina konversationer och projektrelaterade diskussioner, vilket hjälper dig att hålla ordning.

Med ClickUp Zoom Integration kan du till exempel starta ett Zoom-samtal direkt från en ClickUp-uppgift. Du kan också länka mötesinspelningar och sammanfattningar till projekt.

Med ClickUp Slack Integration kan du skapa uppgifter från Slack-meddelanden med ett klick och synkronisera diskussioner mellan de två plattformarna.

Prisöversikt

ClickUp erbjuder flexibla prisplaner som passar team av alla storlekar och är ett kostnadseffektivt alternativ till Microsoft Teams. Här är en detaljerad översikt över planerna:

Gratis plan för alltid

Den kostnadsfria planen innehåller de viktigaste projektledningsverktygen som många team behöver.

Viktiga funktioner

Skapa obegränsat antal uppgifter och projekt

Skapa anpassade projektmallar

Spåra tid som läggs på uppgifter

Använd Gantt-diagram (begränsat till 100 användningar)

Få live-support dygnet runt

Lagra upp till 100 MB filer

Utför 100 automatiseringsåtgärder varje månad

Vem är det för? Perfekt för små team, frilansare eller personer som börjar använda projektledningsverktyg och vill ha viktiga funktioner utan extra kostnad.

Obegränsad plan

Denna plan har inga begränsningar för gratistjänster, vilket ger teamen större flexibilitet.

Viktiga funktioner

Ta bort alla begränsningar för Gantt-diagram och resurshantering

Skapa anpassade formulär och lägg till anpassade fält

Utför 1 000 automatiseringsåtgärder varje månad

Få tillgång till obegränsat lagringsutrymme

Skapa anpassade projektmallar

Få prioriterad support

Konfigurera obegränsade instrumentpaneler

Vem är det för? Små till medelstora team som behöver en komplett projektledningslösning utan att det kostar skjortan.

Affärsplan

Business-planen lägger till avancerade funktioner som Microsoft Teams saknar, såsom burndown-diagram för Scrum-team och anpassade rapporter.

Viktiga funktioner

Skapa anpassade diagram och widgets

Skapa avancerade automatiseringar av arbetsflöden

Utför 10 000 automatiseringsåtgärder varje månad

Få tillgång till avancerad tidrapportering och anpassade behörigheter

Skapa arbetsbelastningsdiagram och få tidslinjevyer

Vem är det för? Medelstora team som använder Scrum eller behöver detaljerad projektanalys och rapportering.

Enterprise-plan

Enterprise-planen tillför säkerhet och anpassningsmöjligheter på företagsnivå med funktioner som passar stora organisationer.

Viktiga funktioner

Få dedikerad hjälp med onboarding och tillgång till Enterprise API

Ställ in obegränsat antal anpassade roller

Använd enkel inloggning (SSO)

Kör obegränsade automatiseringar

Få tillgång till anpassade säkerhetsfunktioner och HIPAA-kompatibilitet

Vem är det för? Stora organisationer med avancerade krav på säkerhet, anpassning och dedikerad support.

Ta en titt på alla aspekter av ClickUps prissättning här

Lewis Norwood, chef för kundrelationer på Pharmacy Mentor, säger:

ClickUp har hjälpt vårt företag att bli mycket mer produktivt – vi sparar tid, minskar behovet av meningslösa möten och ökar medarbetarnas och kundernas nöjdhet avsevärt.

ClickUp har hjälpt vårt företag att bli mycket mer produktivt – vi sparar tid, minskar behovet av meningslösa möten och ökar medarbetarnas och kundernas nöjdhet avsevärt.

Samarbeta bättre med ClickUp

MS Teams passar för dem som redan är integrerade i Microsofts ekosystem. Du kan kommunicera med andra via chatt- och videoalternativ och skapa fokuserade kanaler för att dela upp arbetsflödet. Bristen på funktioner för uppgiftshantering kan dock vara ett hinder för många.

För att hantera uppgiftsfördelning och uppföljning av framsteg krävs ytterligare verktyg som Planner eller Project, medan ClickUp har inbyggda uppgiftslistor, Kanban-tavlor, Gantt-diagram och arbetsbelastningsvyer.

Att investera i flera verktyg för uppgiftshantering och teamledning kan öka omkostnaderna och skapa förvirring. Genom att välja en plattform som integrerar allt undviker du dessa hinder.

Registrera dig gratis på ClickUp och arbeta smartare.