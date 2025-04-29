Hur skapar man en webbplatsinnehållsplan som fungerar?

Som grundare, marknadsförare eller innehållsstrateg, varför behöver du en innehållsplan för din webbplats för ditt varumärke?

Din webbplats är ditt visitkort för omvärlden. Om du bara lägger till grundläggande sidor som ”Om oss”, ”Produkter/tjänster” och ”Kontakta oss” utan en gedigen innehållsplan kommer din webbplats att se ut som en digital skräplåda snarare än ditt varumärkes flaggskepp online.

Det finns en vetenskap bakom att skapa och planera innehållet för en webbplats. Du vill inte att dina webbsidor förklarar för mycket vad du gör för din målgrupp. Men du vill inte heller ge för lite information.

I grund och botten säkerställer en stark innehållsplan för webbplatsen att din webbplats lockar din målgrupp, engagerar dem och får dem att fatta ett positivt beslut till din fördel.

Om du undrar var du ska börja är vi här för att hjälpa dig. I den här guiden visar vi dig hur du skapar en innehållsplan för webbplatsen som får din målgrupp att ta nästa steg.

Låt oss sätta igång, för dina framtida kunder är bara ett steg bort från att klicka på "låt oss prata". 😎

Vad är en innehållsplan för en webbplats?

En innehållsplan för webbplatsen är en strategisk plan som definierar vilket innehåll du ska skapa, varför det är viktigt, vem det är avsett för och var det ska placeras på din webbplats. Den täcker allt från detaljer om landningssidor och bloggar till vanliga frågor och produktbeskrivningar – alla kopplade till ett tydligt mål som att driva konverteringar, förbättra SEO eller utbilda användare.

Kort sagt är det ett strukturerat system som samordnar ditt budskap, din produktpositionering och kundresan i ett sammanhängande ramverk.

Viktiga delar i en innehållsplan för en webbplats

Oavsett om du skapar innehåll för att öka varumärkeskännedomen, förbättra SEO, stödja försäljnings- och andra team eller en kombination av allt ovanstående (vilket är det mest troliga alternativet), bör din innehållsplan för webbplatsen innehålla dessa kärnelement.

Målgrupp: Innan du skapar innehåll eller börjar med webbdesign är det första steget att veta vem du vänder dig till. Definiera din målgrupp. Vad de bryr sig om, deras problem och hur de vanligtvis interagerar med din e-handelswebbplats. Kunddata kommer att styra din ton, avsikt och webbplatsstruktur.

Centrala ämnen och teman: Skissa upp de viktigaste ämnesområdena som din webbplats bör täcka utifrån vad webbplatsens användare är intresserade av. Detta hjälper dig att enkelt skapa innehåll som bygger upp din auktoritet. Se det som din ledstjärna när du planerar webbplatsens innehåll.

Innehållsformat: Inkludera relevanta bloggartiklar, tjänstesidor, fallstudier, handledningar, vanliga frågor eller nedladdningsbara resurser för att stödja dina innehållsmarknadsföringsinsatser.

Målnyckelord: Använd SEO-verktyg för att identifiera specifika nyckelord och Använd SEO-verktyg för att identifiera specifika nyckelord och dra nytta av trender och sökfrågor som din målgrupp använder. Varje sida bör rikta in sig på ett primärt nyckelord och relaterade termer. Relevanta nyckelord gör din webbplats lätt att hitta på sökmotorer.

Sidsspecifika mål: Varje del av innehållet bör tjäna ett specifikt syfte, till exempel att driva på registreringar, boka demonstrationer, utbilda användare eller rankas för ett konkurrenskraftigt sökord. När målen definieras i förväg blir din innehållsstrategi mer fokuserad och mätbar.

💡 Proffstips: Genomför en övning med ”heat mapping” av användarresan innan du slutför webbplatsens struktur. Kartlägg varje innehåll till specifika steg i kundresan (medvetenhet, övervägande, beslut, retention) och identifiera luckor visuellt. De flesta webbplatser överbelastar av misstag medvetenhetsstadiet samtidigt som de försummar innehållet i mitten av tratten.

Varför behöver du en innehållsplan för webbplatsen?

Utan en innehållsplan för webbplatsen får du i princip gissa vilket innehåll du ska skapa, vilket ofta leder till dubbla sidor, inkonsekventa budskap och missade möjligheter att konvertera besökare.

Här är varför en innehållsplan för webbplatsen är viktig:

Den anpassar innehållet efter affärsmålen: Varje del av innehållet ska tjäna ett syfte, oavsett om det är att skapa medvetenhet på sociala medieplattformar, driva på produktregistreringar eller minska antalet supportärenden.

Det förbättrar SEO-prestandan: Genom att i förväg identifiera målnyckelord, luckor via en innehållsgranskning och interna länkningsmöjligheter blir din webbplats lättare för sökmotorer att indexera och för användare att navigera på.

Den stöder användarnas resa: Den tar hänsyn till hur besökarna rör sig på din webbplats och hjälper dem att hitta från startsidan till beslutspunkten utan förvirring.

Det håller ditt varumärkes röst konsekvent: En dokumenterad plan säkerställer att alla i innehållsproduktionsteamet är överens om tonen, språket, prioriteringarna för budskapen och de viktigaste prestationsindikatorerna.

Det sparar tid och resurser: Med en tydlig färdplan blir innehållsskapandet mer effektivt, man undviker dubbelarbete och alla som är involverade i innehållsstrategin och implementeringen kan fokusera på åtgärder som ger stor effekt.

🔍 Visste du att? Artiklar på 2500–3000 ord får mer trafik, fler delningar och fler bakåtlänkar än ett genomsnittligt blogginlägg, vilket bevisar att läsarna faktiskt stannar kvar när innehållet är av hög kvalitet.

Hur man skapar en innehållsplan för en webbplats (steg för steg)

1. Definiera din målgrupp och köparens resa

Du kan inte skapa effektivt innehåll om du inte känner till din målgrupp. Börja därför med att förstå vilka personer som besöker dina webbsidor och vilka problem de har.

Börja med att identifiera dina viktigaste målgrupper. Gå bortom ytliga egenskaper som ålder eller yrkestitel. Vilka är deras mål? Vad motiverar dem? Vad frustrerar dem? Vilka frågor skriver de in i sökmotorerna när de fastnar?

Kartlägg sedan köparens resa i olika steg:

Medvetenhet: Vilka problem står de inför?

Övervägande: Vilka lösningar jämför de?

Beslut: Vilken information hjälper dem att välja?

Denna resa ger sammanhang till din innehållsstrategi. Din målgrupp kanske har upptäckt dig via sociala medier. Eller så kan en bloggartikel väcka uppmärksamhet, men det är kanske en jämförelsesida eller ett kundomdöme som driver till köp.

När du förstår var varje användare kommer ifrån (och vart de behöver ta vägen) kan du skapa innehåll som inte bara informerar utan också guidar.

📚 Läs mer: De bästa plattformarna för innehållsmarknadsföring

2. Granska befintligt innehåll

Innan du börjar publicera innehåll bör du göra en granskning av webbplatsens innehåll.

Om det till exempel är en befintlig webbutik kan du redan ha föråldrat, underpresterande eller icke-varumärkesrelaterat innehåll. Och även sidor som tyst genererar trafik eller konverteringar.

Börja med att lista alla sidor på din webbplats. Granska sedan varje sida med avseende på:

Prestanda : Vilka sidor genererar mest trafik, bakåtlänkar eller konverteringar?

Noggrannhet : Är informationen aktuell och anpassad till din produkt eller tjänst?

Relevans : Tillgodoser innehållet fortfarande målgruppens behov och sökintentioner?

Struktur: Är formateringen tydlig, överskådlig och lätt att navigera?

Gruppera dina resultat i fyra kategorier:

Behåll ☑️

Uppdatera ⚒️

Återanvänd ♻️

Ta bort 🗑️

Granskningar före innehållsskapandet hjälper till att undvika dubbelarbete, identifiera snabba vinster (som att uppdatera toppsidor med föråldrade statistik) och upptäcka innehållsluckor som är värda att fylla.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Dashboards för att spåra framstegen i granskningen av webbplatsens innehåll. Skapa widgets för totalt antal granskade sidor, antal nödvändiga uppdateringar, innehållets kvalitet per ämne eller till och med de mest populära sidorna baserat på trafik. Det förvandlar din granskning från ett rörigt kalkylblad till ett visuellt kommandocenter i realtid som hela teamet kan samlas kring. Följ framstegen och övervaka uppgifterna med ClickUp Dashboards.

3. Sätt upp dina innehållsmål

Din innehållsstrategi måste ha tydliga mål.

Du kan dela upp allt i tre innehållsmarknadsföringstrattar:

Top of Funnel (TOFU): Om du är ett företag som säljer CRM-programvara kan du tänka på blogginlägg som "10 misstag att undvika när du väljer ett CRM-system" eller utbildningsguider som introducerar ett problem och förklarar det. Dessa sidor bör optimeras för synlighet i sökmotorer och spåra Om du är ett företag som säljer CRM-programvara kan du tänka på blogginlägg som "10 misstag att undvika när du väljer ett CRM-system" eller utbildningsguider som introducerar ett problem och förklarar det. Dessa sidor bör optimeras för synlighet i sökmotorer och spåra KPI:er för innehållsmarknadsföring som visningar, klick och nya användare.

Mitten av tratten (MOFU): Exempel är jämförelsesidor, webbseminarier eller fallstudier för att marknadsföra din tjänst som den bästa lösningen. Här kan dina mål fokusera på engagemangsmätvärden som scrollningsdjup, tid på sidan eller anmälningsfrekvens för demoversioner.

Bottom of Funnel (BOFU): Dessa inkluderar produktsidor, landningssidor och vanliga frågor. Målen bör fokusera på konverteringar – formulärinlämningar, köp eller bokade samtal.

Även om köparens resa inte längre är linjär bör din innehållsplan guida användaren från medvetenhet till konvertering.

📚 Läs mer: De bästa plattformarna för innehållssamarbete

4. Kartlägg innehållstyper och sidor

Din webbplatsinnehållskarta guidar dig i utvecklingen av viktigt innehåll och var det ska placeras. De viktigaste sidorna är:

Hemsida : Presenterar ditt varumärke och ditt värdeerbjudande.

Om oss-sidan : Skapar förtroende och kommunicerar ditt uppdrag

Tjänster eller produktsidor : Visar vad du erbjuder och hur det löser specifika problem.

Blogg eller resurser : Driver trafik till toppen av tratten genom utbildningsinnehåll

Fallstudier eller kundutlåtanden : Fungerar som socialt bevis för att stödja beslut i slutet av försäljningsprocessen.

Kontakt- eller konverteringssidor: Fångar upp leads och uppmanar till handling baserat på kundinsikter.

Utöver dessa bör du fundera på ytterligare typer som passar ditt innehållsflöde, till exempel landningssidor för betalda kampanjer, jämförelsesidor för köpare med hög köpintention eller gated resources som stöder leadgenerering.

Här kan du använda mallar för innehållsskrivning för att effektivisera skrivprocessen och säkerställa att ditt team skapar högkvalitativa tillgångar för konverteringar.

💡 Proffstips: Använd ClickUp Whiteboards för att visualisera din webbplatsstruktur. Du kan dra och släppa sidtyper, länka dem till uppgifter eller innehållsägare och till och med kartlägga interna länkningsmöjligheter. Detta hjälper dig att skapa en innehållsarkitektur som är logisk för både användare och sökmotorer. Prova ClickUp Whiteboards Samarbeta och brainstorma din webbplatsinnehållsplan med hjälp av ClickUp Whiteboards.

5. Gör sökordsundersökningar

Sökordsanalys är grunden för alla bra innehållsstrategier. Du måste förstå vad din målgrupp söker efter i varje steg av resan och bygga ditt innehåll kring det.

Här är en översikt över hur du går tillväga, tillsammans med rätt verktyg för varje steg:

Ta reda på vad din målgrupp söker efter med hjälp av ett gratisverktyg som Google Keyword Planner eller genom att surfa på sociala medier. Skapa en första lista med idéer som passar ditt produkt- eller tjänsteutbud.

Använd Ahrefs eller SEMrush för att utvärdera sökordens konkurrenskraft, domänauktoriteten för topprankade sidor och potentiellt trafikvärde.

Använd AnswerThePublic för att se vad folk frågar om ett ämne och gå bortom nyckelord för att börja planera innehåll som svarar på frågor bättre än någon annan.

Kombinera detta med Surfer SEO för att optimera struktur och relevans.

💡 Proffstips: Spara all din sökordsforskning i en ClickUp-tabellvy. Lägg till fält som "Sökord", "Sökintention", "Volym", "Svårighetsgrad" och "Tilldelad sida". Länka varje rad till en uppgift eller sida i din webbplats innehållskarta så att ditt team vet exakt vad varje innehållsdel ska rikta in sig på.

6. Skapa en innehållskalender

Hur vet du vad som kommer härnäst i ditt publiceringsschema för innehåll? Vilka marknadsföringsstrategier ska du prioritera?

En innehållskalender är som en ledstjärna. Ditt team vet exakt vad som ska publiceras, när det ska publiceras, vilka målen är och så vidare.

Här är vad du behöver tänka på:

Varje innehållsaktivitet, vare sig den är på sidan eller utanför sidan, bör ha en ansvarig ägare.

Använd arbetsflödesstatusar som "Briefing", "Utkast", "Granskning", "Godkänd" och "Planerad" för att visa och spåra exakt var varje del befinner sig.

Ange datum inte bara för publicering, utan även för överlämningar. Utkast till sociala medier ska vara klart på tisdag. Granskning senast på torsdag. Publicering på fredag.

En gemensam vy håller alla synkroniserade, eftersom ditt marknadsföringsteam behöver veta när produktuppdateringen publiceras. Dessutom vill säljteamet se när den nya jämförelsesidan publiceras.

Mallar för innehållsstrategier för marknadsföringsteam är ett utmärkt sätt att samla alla dessa detaljer på ett centralt ställe, med enkel åtkomst för respektive team.

Här är ett exempel på en innehållskalender som hjälper dig att få en översikt över vad den bör innehålla:

Publiceringsdatum Innehållets titel Typ Trattfasen Mål Ägare 2 maj Hur du väljer rätt CRM för ditt team Blogginlägg TOFU Öka den organiska trafiken Rachel 6 maj Kundberättelse: Ökad produktivitet med 30 % Fallstudie MOFU Bygg upp förtroende hos potentiella kunder Priya 8 maj Mall för innehållskalender (gratis nedladdning) Resursida BOFU Öka konverteringarna Alex 10 maj LinkedIn-inlägg: Arbetsflödet bakom kulisserna Sociala medier TOFU Bygg upp varumärkets synlighet Taylor 13 maj E-post: Månadsöversikt och blogghöjdpunkter E-postnyhetsbrev BOFU Återengagera prenumeranter Lily 15 maj Hur vår produkt står sig i jämförelse med konkurrenterna Jämförelsesida BOFU Stödja beslutsfattande Omar

För att spara tid kan du använda ClickUp Content Calendar Template. Den erbjuder mer än bara en lista med bloggtitlar. Med anpassade fält för innehållstyp, trattstadium, tilldelad skribent och SEO-prioritet säkerställer denna mall att varje innehåll har den kontext det behöver, inte bara ett förfallodatum.

Få en gratis mall Planera och organisera din innehållsstrategi med hjälp av ClickUps anpassningsbara mall för innehållskalender.

Du kan länka varje uppgift direkt till dess brief via ClickUp Docs och enkelt växla mellan kalender- och listvyer beroende på hur du föredrar att arbeta. Lägg till deluppgifter för saker som metabeskrivningar, visuella tillgångar eller slutgiltiga godkännanden för att säkerställa att allt du behöver för att driva din innehållsplan finns på ett och samma ställe.

7. Upprätta riktlinjer för innehållet

Ditt innehåll är bara så starkt som dess konsistens. Utan tydliga riktlinjer kan även duktiga skribenter producera innehåll som känns felaktigt, alltför formellt eller helt felaktigt anpassat till din målgrupp.

Fastställ riktlinjer för att säkerställa att tonen, formateringen och strukturen i allt du publicerar är enhetlig, oavsett vem i marknadsförings- eller innehållsteamet som publicerar det.

Tonfall : Är ditt varumärke vänligt och konversationsinriktat, eller direkt och professionellt? Definiera det med exempel.

Formateringsregler : Använd korta stycken, underrubriker var 200:e ord, punktlistor för tydlighetens skull och versaler för alla rubriker. Definiera vad som räknas som överskådligt innehåll.

Bästa praxis för SEO : Inkludera regler för användning av målnyckelord (t.ex. i H1, URL och meta), krav på interna länkar och standarder för alt-text för bilder.

Länkningsstrategi : Klargör när du ska länka internt, hur du använder ankartext på ett naturligt sätt och var du ska länka externt (t.ex. endast till pålitliga källor).

Varumärkesterminologi och formuleringar: Notera produkttermer, stavningspreferenser (t.ex. ”email” kontra ”e-mail”) eller fraser som du undviker.

🔍 Visste du att? Du har kanske hört talas om att människans uppmärksamhetsspann är 8 sekunder, men moderna neurovetenskapsmän och forskare anser att den statistiken är missvisande. Idag uppskattas den genomsnittliga tiden som en person kan fokusera på en sak till cirka 45 sekunder. Det är fortfarande väldigt kort tid för att få någon att läsa din fantastiska rubrik, skumma igenom ditt innehåll och (förhoppningsvis) besluta sig för att köpa/registrera sig för dina erbjudanden.

8. Mät prestanda och optimera

Om du inte följer upp vad som händer efter att något har publicerats går du miste om möjligheter till förbättringar.

Börja med att anpassa varje innehållstyp till de mest relevanta KPI:erna för innehållsmarknadsföring:

Blogginlägg : Organiska sessioner, avvisningsfrekvens, genomsnittlig tid på sidan, scrollningsdjup

Landningssidor : Konverteringsfrekvens, formulärinlämningar, CTA-klick

Fallstudier : Klickfrekvens till produktsidor, tid som tillbringas på sidan

Resursnedladdningar : Slutförda inlämningar, kostnad per lead, engagemang från e-postuppföljning

SEO-fokuserade sidor: Sökordsrankningar, sidauktoritet, erhållna bakåtlänkar

Verktyg som Google Analytics 4 hjälper dig att spåra trafik och användarbeteende, medan Search Console övervakar sökprestanda. Och om du vill veta hur människor interagerar med dina sidor kan du lägga till Hotjar eller Microsoft Clarity för att se värmekartor och inspelningar av verkligt användarbeteende.

Hur ClickUp hjälper dig att skapa och hantera en innehållsplan för webbplatsen

En av de största utmaningarna med att hantera webbplatsinnehåll är inte skrivandet, utan allt som rör det.

Spridda briefs i e-postmeddelanden, otydliga deadlines, förlorad feedback och teammedlemmar som arbetar isolerat. Lägg till flera olika typer av innehåll, skiftande prioriteringar och behovet av att koppla allt till resultat, så börjar även de bästa strategierna falla sönder.

När ett helt innehållsmarknadsföringsinitiativ börjar falla samman kommer ClickUp till undsättning.

ClickUp Docs

ClickUp är en app för allt som rör arbete, utvecklad för att hjälpa team att hantera hela livscykeln för en innehållsplan för webbplatser, från strategi till skapande och publicering av innehåll. En av dess mest kraftfulla funktioner är ClickUp Docs.

Skapa utkast, planera innehållsproduktioner och samarbeta med teammedlemmar med hjälp av ClickUp Docs.

Så här kan du använda den:

Utarbeta detaljerade innehållsbeskrivningar för varje webbsida, inklusive mål, nyckelord och CTA:er.

Organisera avsnitten med hjälp av inbäddade rubriker för enkel navigering (t.ex. Hem, Om oss, Produktsidor, Bloggar).

Bädda in visuella element som wireframes, skärmdumpar eller inspirationskort direkt i dokumentet.

Använd slash-kommandon för att snabbt infoga tabeller, checklistor, banners, fast innehållsförteckning och avancerad formatering för strukturerad innehållsplanering.

Använd ClickUp AI för att redigera ditt innehåll. Förbättra tonen, sammanfatta och mycket mer.

Länka samman relaterade dokument, såsom personas, stilguider och dokument om sökordsanalys.

Tagga teammedlemmar i texten för att tilldela avsnitt eller begära input.

Lägg till kommentarer eller förslag direkt bredvid innehållsavsnitten för snabbare feedback i ett enda verktyg för innehållshantering.

📚 Läs mer: Gratis mallar för innehållskalender för sociala medier

ClickUp-tavlor

Nu när innehållsbeskrivningarna är klara i ClickUp Docs är nästa steg att hålla produktionen på rätt spår. Med flera intressenter inblandade (författare, redaktörer, marknadsförare på sociala medier, innehållsstrateger, designers, SEO-team ) är det lätt för vem som helst att gå vilse i allt detta.

Använd ClickUp Kanban Boards. Ett enkelt sätt att hantera komplexa arbetsflöden utan ständiga uppföljningar.

Anpassa kolumner, ställ in gränser för pågående arbete (WIP) och samarbeta i realtid med ClickUp Kanban Boards.

Den ger dig en tydlig bild av statusen för varje innehållselement, från "Att göra" till "Under granskning" till "Publicerat". Du kan dra uppgifter mellan olika steg, tilldela ägare, ange förfallodatum och till och med bifoga dokumentet direkt till kortet. Det är ett enkelt sätt att hantera komplexa arbetsflöden utan ständiga uppföljningar.

💡 Proffstips: Gör en analys av innehållsluckor innan du slutför din innehållskalender. Identifiera de fem viktigaste sökorden som dina konkurrenter rankas för men som du inte rankas för, och skapa sedan överlägset, mer detaljerat innehåll som behandlar dessa ämnen.

ClickUp Brain

Och precis när du trodde att det inte kunde bli bättre, lanserar ClickUp den ultimata AI-assistenten för arbetet: ClickUp Brain 🧠.

Anta att din utvecklare använder en webbplatsbyggare för att koda sidan "Om oss" och ser att metabeskrivningen saknas. Istället för att vända sig till SEO-teamet kan de använda ClickUp Brain som AI-innehållsgenerator för att ta fram en beskrivning på 160 tecken.

Eller så arbetar du med en landningssida längst ner i konverteringskanalen och behöver handlingsbara CTA:er. Prova: ”Föreslå 5 högkonverterande call-to-action-fraser för en prissida som riktar sig till företagsköpare.”

Använd ClickUp Brain som din brainstormingpartner i processen för att skapa innehåll.

Ännu bättre, du kan använda Brain för att återanvända en bloggintroduktion till en bildtext på sociala medier, skriva om komplicerade produkttexter till mer engagerande texter eller justera tonen i dina webbtexter för olika målgrupper – allt inom ClickUp (kan du tänka dig!?).

Använd ClickUp Brain för att skriva, återanvända och förfina marknadsföringsinnehåll.

För innehållsansvariga som övervakar webbplatsens innehållsplan är denna typ av stöd i arbetsflödet en enorm tidsbesparing. Det hjälper till att hålla deadlines, minska antalet redigeringar fram och tillbaka och upprätthålla kvaliteten på alla kontaktpunkter på din webbplats.

📮 ClickUp Insight: 88 % av våra undersökningsdeltagare använder AI-verktyg för personliga uppgifter varje dag, och 55 % använder dem flera gånger om dagen. Hur är det med AI på jobbet? Med en centraliserad AI som driver alla aspekter av din projektledning, kunskapshantering och samarbete kan du spara upp till 3+ timmar varje vecka, som du annars skulle spendera på att söka efter information, precis som 60,2 % av ClickUp-användarna!

ClickUp-mål

Naturligtvis är publicering av innehåll bara halva jobbet. Den verkliga frågan är: Fungerar din innehållsstrategi?

För att säkerställa detta, använd ClickUp Goals.

Använd ClickUp Goals för att övervaka framstegen i din innehållsstrategi genom numeriska, uppgiftsbaserade och sant/falskt-mål.

Det finns många rörliga delar i en innehållsplan för en webbplats – SEO, leadgenerering, engagemang och konverteringar. ClickUp Goals hjälper dig att definiera tydliga resultat och koppla dem till din innehållsstrategi och dess framgång (eller misslyckande).

Till exempel:

Sätt upp ett mål som ”Öka den organiska trafiken med 20 % under andra kvartalet” och koppla det till blogguppgifter som riktar sig mot sökord med hög volym.

Spåra "Lansera 10 nya tjänstesidor" och koppla varje sida till dess tilldelade ägare, deadline och arbetsflöde.

Övervaka marknadsförings-KPI:er som lead-inlämningar eller demobokningar från specifika landningssidor.

Prova själv: Gå till Sidfältet och välj Mål (eller klicka på Mer om det inte är fastnat). Klicka på + Nytt mål i det övre högra hörnet och fyll i ditt mål, till exempel ”Publicera 15 nya sidor under detta kvartal”. Lägg till mål för att dela upp målet i specifika, spårbara steg: Antal: Perfekt för att spåra saker som publicerade blogginlägg eller erhållna sessioner Sant/Falskt: Använd det för ja/nej-milstolpar som "Slutförd innehållsgranskning" Valuta: Perfekt för intäktsdrivna mål som MQL eller innehållsrelaterade försäljningar Uppgift: Länka till faktiska ClickUp-uppgifter eller listor, så uppdateras framstegen automatiskt Antal: Perfekt för att spåra saker som publicerade blogginlägg eller erhållna sessioner. Sant/Falskt: Använd det för ja/nej-milstolpar som ”Innehållsgranskning slutförd”. Aktualitet: Perfekt för intäktsdrivna mål som MQL:er eller försäljning som kan hänföras till innehåll. Uppgift: Länka till faktiska ClickUp-uppgifter eller listor så att uppdateringar om framsteg sker automatiskt. Antal : Perfekt för att spåra saker som publicerade blogginlägg eller erhållna sessioner.

Sant/Falskt : Använd det för ja/nej-milstolpar som ”Innehållsgranskning slutförd”.

Aktualitet : Perfekt för intäktsdrivna mål som MQL:er eller försäljning som kan hänföras till innehåll.

Uppgift: Länka till faktiska ClickUp-uppgifter eller listor så att uppdateringar om framsteg sker automatiskt.

ClickUp för marknadsföring

Från idé till skrivande, från arbetsflöden till resultatuppföljning – ClickUp låter dig inte själv pussla ihop olika system. Det beror på att de har tänkt på allt.

För att knyta ihop allt är ClickUp Marketing Team Solution utformat för att överbrygga klyftor mellan avdelningar. Skribenter, designers, SEO-ansvariga och marknadsföringschefer kan alla arbeta från ett gemensamt utrymme, med fullständig insyn i vem som gör vad, när och varför.

Förenkla samarbetet, effektivisera arbetsflödena och följ upp resultatet med ClickUps lösning för marknadsföringsteam.

Den är fullspäckad med funktioner som gör genomförandet enkelt 👇

ClickUp Calendar hjälper dig att planera kampanjer, innehållsstrategier och sidlanseringar i en synkroniserad vy. Drivs av AI.

ClickUp Automations eliminerar manuella uppföljningar med automatiskt tilldelade uppgifter, deadline-triggers och anpassade arbetsflöden.

Och med en lista på över 1 000 ClickUp-mallar behöver du aldrig börja om från början igen. En av höjdpunkterna är ClickUp-mallen för innehållsplanering.

Få en gratis mall Anpassa och organisera hela din innehållsstrategi med hjälp av ClickUps mall för innehållsplanering.

Här är vad du får när du använder denna kostnadsfria mall:

✅ Fördefinierade statusar för varje innehållssteg: Från "Briefing" till "Redigering" till "Schemalagd" – den levereras med ett fullständigt arbetsflöde som redan är utstakat. Det är bara att fylla i ditt innehåll och sätta igång.

📊 Anpassade fält som spårar format, trattstadium och SEO-prioritet: Du kan omedelbart filtrera efter tillgångstyp (t.ex. blogg, landningssida), se var den passar in i tratten (TOFU, MOFU, BOFU) och prioritera utifrån sökmöjligheter.

📅 Dra-och-släpp-kalendervyer för realtidsöversikt: Växla direkt mellan lista och kalender. Se vad som publiceras när, vem som är ansvarig och hur det stämmer överens med dina kampanjer.

Skapa en framgångsrik innehållsplan för din webbplats med ClickUp

De flesta innehållsplaner för webbplatser börjar med mycket entusiasm och checklistor ... och slutar med en mapp full av halvfärdiga dokument, missade deadlines och noll insyn i vem som gör vad.

Det är precis därför ClickUp finns. Det är en enda källa till sanning för din webbplatsinnehållsplan. Din innehållsstrategi är inte utspridd över olika verktyg. Relevanta nyckelord är inte begravda i kalkylblad. Innehållstillgångar är inte utspridda över olika mappar.

Behöver du skissa på en fallstudie? Öppna Docs. Vill du se vad som publiceras nästa vecka? Kolla din kalender. Undrar du varför den där bloggen inte har kommit längre än till "Granskning"? Boards visar dig det på en sekund. Du kan till och med spåra verkliga mål utan att öppna en ny flik.

Och det bästa av allt? Du behöver inte bygga den från grunden. Du får tillgång till färdiga mallar med ett färdigt arbetsflöde, så att du kan sätta igång direkt.

Registrera dig på ClickUp för att ta din innehållsplan från "vi borde verkligen organisera oss" till "wow, vi ligger faktiskt före schemat".