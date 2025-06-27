Hur man skapar en marknadsföringskalender (+ mall)

Du tittar på fem olika verktyg. Ett har kampanjdatum. Ett annat spårar uppgifter. Ett tredje innehåller feedback. Och på något sätt missar ditt team fortfarande deadlines.

Det är inte ett samordningsproblem, det är ett kalenderproblem.

En riktig marknadsföringskalender finns inte i ditt huvud eller på tio olika flikar. Den finns på ett ställe där strategi, tidsplaner, uppgifter och människor hålls samman.

Den här guiden visar dig hur du skapar en GTM-kalender med ClickUp, så att din nästa lansering inte behöver hållas ihop med kopiera-klistra och korsade fingrar. Låt oss sätta igång!

Vad är en marknadsföringskalender?

En marknadsföringskalender (GTM) är en visuell, datumdriven plan som kartlägger alla viktiga aktiviteter som krävs för att lansera en produkt eller tjänst. Den används av tvärfunktionella team – marknadsföring, försäljning, produkt, PR och kundframgång – för att samordna ansvar, följa upp framsteg och hålla sig uppdaterade om lanseringstidpunkter.

Kalendern hjälper dig att stärka varumärkeshanteringsstrategier och ligga steget före genom att besvara frågor som: Lanserar vi under en helgdag? Har vi planerat några säsongskampanjer? Börjar betald annonsering före eller efter det officiella lanseringsdatumet?

Du kommer att veta exakt när du ska starta PR- eller influencer-kampanjer, vilka plattformar du ska prioritera för meddelanden och vem som är ansvarig för varje del av pusslet.

Några fördelar med en GTM-kalender är:

Håller alla team samordnade så att alla vet vem som gör vad och när.

Spåra varje steg från planering före lansering till uppföljning efter lansering.

Minskar överraskningar i sista minuten, rensar deadlines och undviker missade steg eller överlappningar.

Förbättrar synligheten för intressenter så att de kan se framsteg och hinder på ett och samma ställe.

Stärk marknadsföringsprojektledningen genom att koppla samman tidslinjer, ägarskap och kampanjmilstolpar i en vy.

Effektiviserar lanseringskommunikationen och gör det enklare att planera varumärkesbudskap på olika plattformar.

Hantera beroenden och se till att relaterade uppgifter (som kreativa granskningar eller juridiska godkännanden) beaktas.

⭐️ Utvalda mallar ClickUps mall för marknadsföringsstrategi ger struktur åt lanseringen av dina produkter eller tjänster. Den hjälper dig att analysera kundbehov, konkurrerande erbjudanden och produktpositionering. Ramverket gör det möjligt för dig att optimera prissättningen för att maximera värde och intäkter samt utveckla strategier för marknadsföring och distributionskanaler. Få en gratis mall Gör din GTM-strategi och tidsplan risksäker med hjälp av ClickUps mall för marknadslanseringsstrategi.

🧠 Kul fakta: Den numera populära freemium-strategin (att erbjuda en gratis produkt med premiumfunktioner som man betalar för) myntades av riskkapitalisten Fred Wilson 2006 – i en bloggkommentar! Idag används den av företag som Spotify, Zoom och, naturligtvis, ClickUp! 🚀

Viktiga delar i en GTM-kalender

En välstrukturerad GTM-kalender delar upp lanseringsprocessen i tydliga, spårbara delar. Här är de viktigaste elementen som din GTM-kalender bör innehålla:

📍 Viktiga milstolpar: Dessa omfattar datum för produktens färdigställande, interna granskningar, godkännanden, lanseringsdag och uppföljningar efter lanseringen. Milstolparna gör att alla är överens om vad som behöver göras och när.

🤝 Funktionsöverskridande uppgifter: Varje team har en roll – marknadsföringen skapar kampanjer, försäljningen planerar marknadsföringen, produktavdelningen slutför funktionerna och juridikavdelningen hanterar efterlevnaden. Kalendern bör tydligt beskriva dessa ansvarsområden.

⏳ Deadlines och beroenden: Många uppgifter är beroende av att andra uppgifter slutförs först. Till exempel kan en annonstext inte publiceras förrän produktmeddelandet har godkänts. En GTM-kalender hjälper teamen att spåra dessa relationer och undvika flaskhalsar.

📢 Kanalplanering: Oavsett om det gäller e-post, sociala medier, PR eller betalda annonser bör kalendern ange när och var varje kampanj ska lanseras. Detta säkerställer samordnade budskap över alla kontaktpunkter.

🗣️ Intern kommunikation: Viktiga synkroniseringar, provkörningar eller teamuppdateringar bör också schemaläggas för att hålla teamen informerade och samordnade när lanseringen närmar sig.

🔍 Visste du att? När PayPal lanserades gav de bokstavligen bort gratis pengar som en del av sin GTM-strategi. Användarna fick 10 dollar för att registrera sig och ytterligare 10 dollar för varje vän de värvade. Denna virala loop fick användarantalet att skjuta i höjden innan PayPal blev en global betalningsjätte.

Hur man skapar en marknadsföringskalender

En GTM-kalender är bara så stark som strategin bakom den. Du fyller inte i datum bara för sakens skull. Du sätter takten, planerar rätt åtgärder och bygger upp momentum från början. Det börjar med strategi, inte schemaläggning.

Och det är precis därför en statisk whiteboard eller ett enkelt kalenderverktyg inte räcker till.

ClickUp är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI som hjälper dig att arbeta snabbare och smartare. Dess dedikerade AI-kalender, flexibla vyer och verktyg för samarbete i realtid ger dig fördelen att hålla lanseringarna skarpa, precisa och ett steg före.

Prova ClickUp för marknadsföringsteam och se hur magin utvecklas.

I kombination med ClickUps programvara för marknadsföringsprojektledning hjälper det dig att koppla strategin till genomförandet, så att kampanjerna förblir fokuserade, snabba och långt ifrån kaotiska.

Låt oss gå igenom de viktigaste stegen för att skapa en GTM-kalender, med exempel och tips på hur du genomför varje steg med hjälp av ClickUp.

Steg 1: Definiera problemet och vem du löser det för

Innan du kan planera något måste du identifiera det problem som din produkt löser och vem den löser det för. Börja med att identifiera de viktigaste problemområdena – oavsett om det handlar om ineffektivitet i arbetsflödet, en lucka på marknaden eller en ökande efterfrågan på ett snabbare alternativ.

Därefter definierar du dina ideala kundprofiler (ICP) och skapar köparpersonligheter som återspeglar verkliga motiv, beteenden och köpfaktorer.

ClickUp Docs

Skapa ett ClickUp-dokument för att samla din tidiga GTM-planering på ett ställe.

Använd en tabell i dokumentet för att beskriva de viktigaste problemen som din produkt löser. Om du till exempel lanserar ett B2B-automatiseringsverktyg kan du lista ett problem som ”manuell rapportering tar mer än 6 timmar per vecka” och sedan koppla det till en målgrupp, till exempel driftschefer på medelstora teknikföretag.

Skapa en tabell i ClickUp Docs för att koppla produktens svaga punkter direkt till användarroller och scenarier.

Lägg till ett avsnitt nedan för dina ideala kundprofiler. Dela upp dem efter roll, företagsstorlek och problemområden, och skapa sedan detaljerade personprofiler som inkluderar motivation, vanliga invändningar och beslutsfaktorer.

Eftersom Docs finns tillsammans med dina uppgifter och tidslinjer förblir dina meddelanden och målgruppsanpassningar förankrade i verkliga insikter under hela lanseringen.

Beskriv dina ICP:er i detalj i ClickUp Docs för att hålla strategin och genomförandet väl samordnade.

🔍 Visste du att? När Coca-Cola först lanserades 1886 marknadsfördes det som en medicinsk tonic snarare än en läskedryck. Dess GTM-strategi ändrades efter att människor började njuta av det som en uppfriskande dryck snarare än ett läkemedel.

Steg 2: Anpassa ditt budskap och kartlägg kundresan

När du har identifierat din målgrupp ska du skapa ett meddelanderamverk som översätter produktfunktionerna till tydliga kundvärden. En solid värdematris – som kopplar kundernas problem till produktfördelarna – kommer att styra allt kampanjinnehåll, landningssidor och försäljningsaktiviteter.

Använd en mall för varumärkesriktlinjer för att hålla ditt budskap konsekvent. Det säkerställer att alla tillgångar, från grafik för sociala medier till säljpresentationer, överensstämmer med ditt varumärkes röst, ton och visuella identitet.

Nästa steg i hanteringen av marknadsföringskampanjer är att kartlägga köparens resa. Fundera igenom vilket innehåll de kommer att behöva i varje steg:

Övre delen av tratten: Tankeledarskap och kampanjidéer som väcker intresse

Mitten av försäljningsprocessen: Skapa e-postmeddelanden och fallstudier som bygger förtroende

Botten av tratten: Säljpresentationer, jämförelsesidor och erbjudanden som driver beslut

ClickUp Whiteboards

Du kan skissa på ditt meddelanderamverk och köparens resa med hjälp av ClickUp Whiteboards och Docs, och sedan länka dem direkt till de kampanjer och det innehåll de driver. Kampanjkalendrar, brainstorming och roadmaps finns alla tillsammans med ditt teams dagliga uppgifter.

Brainstorma med teammedlemmarna för att skapa en solid plan för användarkartläggning med hjälp av ClickUp Whiteboards.

📖 Läs också: Gratis mallar och exempel på marknadsföringsplaner

Steg 3: Välj kanaler och planera din kampanjmix

Varje GTM-kalender bör innehålla detaljerade uppgifter om vilka kommunikationskanaler du kommer att använda och för vilken kampanj.

Se till att ni är överens om följande frågor: Ska ni satsa på produktdriven tillväxt, utåtriktad marknadsföring eller influencerkampanjer? Ska ni anpassa era budskap efter säsongsbetonade händelser eller evenemang med hög trafik?

Fatta dessa beslut utifrån var din målgrupp är mest aktiv och vad som passar din försäljningsstrategi (självbetjäning, internförsäljning eller partnerledd).

Om du till exempel lanserar ett självbetjäningsverktyg med AI för frilansare kan din marknadsföringskalender prioritera annonser på sociala medier och samarbeten med influencers inför lanseringen på Product Hunt. Men om du säljer samma verktyg till företagsteam via internförsäljning planerar du e-postsekvenser, LinkedIn-kontakter och live-demonstrationer i linje med budgetcyklerna.

Viktiga saker att tänka på när du planerar din kampanjmix:

👉🏻 Anpassa varje kanal till rätt steg i köpresan (t.ex. sociala medier för att öka medvetenheten, e-post för att vårda relationen, säljpresentationer för konvertering).

👉🏻 Anpassa kampanjens tidpunkt efter branschevenemang, produktlanseringar eller säsongsbetonade marknadstrender.

👉🏻 Tänk på dina interna resurser; sprid inte ut ditt team för mycket.

👉🏻 Prioritera kanaler där du redan har stark dragkraft eller befintliga publikdata.

ClickUp Brain

Om du behöver hjälp med att bestämma vilka kommunikationskanaler du ska prioritera kan du fråga ClickUps AI-assistent, ClickUp Brain. Med kraften från alla LLM:er i ett, inklusive GPT-4o, Claude och Gemini, kan du utforma och anpassa din GTM-strategi som ett proffs.

Prova ClickUp Brain för att utforma din GTM-strategi.

Låt ClickUp Brain utforma stadierna och detaljerna i din GTM-tidsplan.

⚙️ Bonus: Prova mallar för innehållskalendrar för att upptäcka luckor i innehållet innan de blir sista minuten-problem och se till att ditt team arbetar mot samma lanseringsmål.

Steg 4: Skapa en realistisk tidsplan med mål och milstolpar

För att skapa en marknadsföringsstrategi bör din kalender innehålla milstolpar, beroenden och samarbetscheckpunkter.

Men nöj dig inte med deadlines. Definiera vad framgång innebär genom att inkludera:

📌 MQL- eller SQL-mål

📌 Kampanjens räckvidd eller engagemangsmätvärden

📌 Produktregistreringar eller aktiveringsgrader

📌 Påverkad försäljningspipeline

📌 Andel slutförda aktiveringar

ClickUp-kalender

Koppla dessa mätvärden till SMART-mål eller marknadsförings-KPI:er så att det inte råder någon oklarhet om vad som behöver uppnås. Därefter gäller det att hålla allt på rätt spår när prioriteringarna förändras.

ClickUp Calendar hjälper dig att skapa en tidsplan som är flexibel, håller teamen samordnade och omvandlar övergripande mål till dagliga åtgärder.

Till skillnad från andra programvaror för marknadsföringskalendrar planerar ClickUp Calendar uppgifter på ett intelligent sätt, synkroniserar möten och håller målen i fokus. På så sätt kan ditt team hålla sig på rätt spår utan ständiga uppföljningar.

Schemalägg automatiskt högprioriterade uppgifter och blockera tid för fokus på GTM-milstolpar med ClickUp Calendar.

Börja med att fastställa lanseringsdatumet och arbeta sedan baklänges för att sätta viktiga deadlines: granskning av tillgångar, godkännande av kampanjer, intern aktivering och synkronisering med intressenter. ClickUps dra-och-släpp-funktion gör att du kan justera datum dynamiskt när prioriteringar eller beroenden förändras.

Låt oss säga att du planerar en produktlansering om sex veckor. Du har redan kartlagt viktiga deadlines i din GTM-kalender – granskning av kreativa tillgångar, intern säljutbildning, godkännande av lanseringsmejl och ett livewebinar dagen före lanseringen. När dessa uppgifter har skapats och tilldelats blockerar ClickUp Calendar automatiskt fokuseringstid i din kalender för att skriva kampanjbeskrivningar eller granska slutgiltiga annonser utan att du behöver lägga in det manuellt. Men det finns mer! Om det kreativa teamet missar sina deadlines för mockups omplanerar ClickUp beroende uppgifter som godkännanden och lanseringsmejl, justerar tidslinjer i realtid och gör det till den bästa kalenderappen för dina marknadsföringsinsatser.

ClickUp Gantt-diagramvy

För att visualisera hela lanseringssekvensen använder du ClickUps Gantt-diagramvy. Den ger dig en översikt över hur alla uppgifter hänger ihop, var flaskhalsar kan uppstå och vad som behöver omordnas när situationen förändras.

Använd ClickUp Gantt Chart View för att sortera prioriteringar efter deadline, ansvarig person eller uppgiftsberoende.

På så sätt håller din GTM-kalender jämna steg med föränderliga prioriteringar och ditt team får en realistisk daglig plan som anpassas efterhand som lanseringen utvecklas.

Dessutom kan du integrera ClickUp Calendar med Google eller Outlook för att synkronisera möten och uppgifter på ett smidigt sätt. Detta säkerställer att alla teammedlemmar är samordnade och medvetna om marknadsföringsplaner och kommande deadlines.

📖 Läs också: Gratis mallar för marknadsföringskalendrar för schemaläggning

Steg 5: Tilldela tydliga ansvarsområden och effektivisera genomförandet

Funktionsöverskridande lanseringar fungerar bara när alla vet exakt vad de ansvarar för. Tilldela ägare för varje kampanjdel, från annonsmaterial till landningssidor, och spåra beroenden mellan teamen. Detta hjälper dig att undvika överraskningar i sista minuten och säkerställer ansvarstagande.

ClickUp-uppgifter

Använd ClickUp Tasks för att dela upp lanseringsarbetet i hanterbara delar, tilldela deadlines, ansvariga, observatörer och prioritetsmärken. Det stöder också uppgiftsberoenden, så att e-postkampanjen inte skickas ut i förtid om produktsidan inte har godkänts.

Som en programvara för hantering av marknadsföringsresurser säkerställer ClickUp att varje del av din GTM-plan är synlig, tilldelad och framskridande.

Skapa ClickUp-uppgifter för att markera åtgärdspunkter och tagga projektledare.

🧠 Kul fakta: Grunden för de flesta GTM-strategier – produkt, pris, plats och marknadsföring – introducerades 1960 av marknadsföringsprofessorn E. Jerome McCarthy.

Steg 6: Automatisera repetitiva uppgifter och standardisera arbetsflöden

Kampanjer innebär ofta återkommande uppgifter som kvalitetssäkring, godkännanden, briefskapande eller rapportering. Genom att automatisera dessa steg sparar du tid och kan fokusera ditt team på arbete med stor påverkan.

ClickUp Automation

Med ClickUp Automation kan du skapa regler som ”När en uppgift är markerad som slutförd, flytta den till nästa ansvarig” eller ”När en ny kampanjuppgift skapas, tilldela den automatiskt till kanalansvarig”. Detta minskar manuella uppföljningar och håller arbetsflödena igång.

Tänk dig till exempel att du lanserar en kampanj i flera kanaler. Varje gång en ny uppgift skapas under listan ”Betalda annonser” kan du använda automatiseringar för att:

Skapa anpassade arbetsflöden som automatiskt tilldelar uppgifter, uppdaterar status och skickar påminnelser med ClickUp Automation.

Tilldela den automatiskt till ansvarig för prestationsmarknadsföring.

Ställ in förfallodatumet till 3 dagar efter att uppgiften skapats.

Uppdatera kampanjstatusen till ”Pågår”.

Detta säkerställer att alla betalda annonsuppgifter – oavsett vem som skapar dem – följer samma arbetsflöde utan extra samordning. Det är en sak mindre att hantera manuellt och ett sätt till att hålla din GTM-kalender i tid.

🔍 Visste du att? I början skrapade Airbnb Craigslist-annonser och skickade meddelanden till värdar för att korspostera deras uthyrningar. Denna inofficiella (och lite luriga) GTM-taktik gav dem omedelbar exponering för miljontals potentiella användare utan att spendera en förmögenhet på annonser.

Steg 7: Samarbeta i realtid

Marknadsföringskampanjer involverar sälj-, design-, kundframgångs- och produktmarknadsföringsteam. För att allt ska fungera smidigt behöver du ett kommunikationssystem för teamet som håller alla samordnade utan att förlita sig på spridda e-postmeddelanden eller ständiga möten.

Planera in gemensamma kontrollpunkter, till exempel:

Interna utbildningssessioner: Förse dina support- och säljteam med den kunskap och de verktyg som behövs för att effektivt kommunicera värdet av den kommande lanseringen.

Synkronisering med intressenter: Uppdatera regelbundet alla berörda parter om framstegen, samla in feedback och se till att alla är på samma sida när lanseringsdatumet närmar sig.

ClickUp Chat

Det bästa sättet att hålla koll på dessa kontrollpunkter? ClickUp Chat.

Snabba på effektivt samarbete med ClickUp Chat

Chat är integrerat direkt i plattformen och gör det möjligt för teammedlemmarna att chatta utan att behöva växla mellan olika appar. Du kan skapa dedikerade chattkanaler för specifika projekt eller kampanjer, så att konversationerna förblir organiserade och kontextspecifika.

🔍 Visste du att? Enligt Gartner förlitar sig de flesta organisationer på produktledd tillväxt, där funktioner och fördelar driver deras strategier. Men i takt med att konkurrensen hårdnar ser företagen personalisering och datadrivna beslut som framtiden för framgångsrik marknadsintroduktion.

Steg 8: Genomför en mjuk lansering och förbered din supportåtgärd

Innan den fullständiga lanseringen kan du testa dina meddelanden, system och supportarbetsflöden med en mindre målgrupp. En mjuk lansering eller betaversion kan avslöja problem som du inte hade räknat med, till exempel otydliga onboarding-steg, buggar eller felaktiga meddelanden.

ClickUp-formulär

ClickUp Forms gör det enkelt att samla in strukturerad feedback från betaanvändare. Lägg till frågor som "Vilken del av onboarding kändes oklar?" eller "Vilken funktion uppfyllde inte förväntningarna?" och dela formuläret med din testgrupp.

Varje svar kan automatiskt bli en uppgift, vilket hjälper ditt team att snabbt upptäcka trender och göra uppdateringar direkt i din GTM-redaktionskalender.

Omvandla verklig betafeedback till genomförbara uppgifter i ditt GTM-arbetsflöde med ClickUp Forms.

🧠 Kul fakta: Googles ursprungliga marknadsföringsplan fokuserade helt på att bygga upp en användarbas med en överlägsen sökmotor. Det var först flera år senare som de introducerade AdWords, vilket gjorde det till en miljardindustri.

Steg 9: Spåra prestanda och anpassa din kalender

Efter lanseringen bör din kalender övergå till prestationsläge. Nu är det dags att övervaka dina kampanjers prestanda över innehåll, kanaler och konverteringsvägar. Klickar människor men konverterar inte? Är ett specifikt segment mer engagerat än andra? Dessa insikter formar hur du skalar eller justerar din GTM-strategi.

När lanseringar blir hektiska och antalet rörliga delar ökar är det sista du behöver en rörig rapportering. Centraliserad programvara för marknadsföringsrapportering hjälper dig att se vad som fungerar (och vad som inte fungerar) utan att du behöver spendera timmar på att gräva i kalkylblad eller jaga uppdateringar.

ClickUp-instrumentpaneler

Med ClickUp Dashboards kan du skapa visuella rapporter i realtid som kopplas direkt till din GTM-kalender.

Anta till exempel att din GTM-kalender innehåller en influencer-ledd varumärkeskampanj på LinkedIn, Instagram, YouTube och TikTok. I en vy kan du spåra:

Veckobaserade intryck från varje influencer-inlägg och kampanjresurs

Månatliga marknadsutvecklingstrender för att identifiera när synligheten ökar

Engagemangsstatistik, till exempel antal gillamarkeringar per vecka, för att utvärdera innehållskvaliteten.

Kanalisera prestanda för att se vilken plattform som ger högst avkastning på investeringen.

Omvandla GTM-mått till marknadsföringsåtgärder med ClickUp Dashboards.

📮 ClickUp Insight: Team med låg prestanda är fyra gånger mer benägna att hantera 15+ verktyg, medan team med hög prestanda upprätthåller effektiviteten genom att begränsa sin verktygslåda till nio eller färre plattformar. Men vad sägs om att använda en enda plattform? ClickUp är en app för allt som rör arbetet och samlar dina uppgifter, projekt, dokument, wikis, chattar och samtal på en enda plattform, komplett med AI-drivna arbetsflöden. Är du redo att arbeta smartare? ClickUp fungerar för alla team, gör arbetet synligt och låter dig fokusera på det som är viktigt medan AI sköter resten.

Bästa praxis för en effektiv GTM-kalender

En välgjord GTM-kalender hjälper ditt team att hålla fokus, agera snabbt och anpassa sig utan stress. Dessa bästa praxis hjälper dig att skapa en marknadsföringsplan som håller även när planerna ändras.

Planera med flexibilitet, inte rigiditet

De bästa GTM-kalendrarna är strukturerade men flexibla. Kampanjer går sällan exakt som planerat, så ditt system bör möjliggöra snabba omställningar. Använd dessa taktiker för att skapa flexibilitet utan att tappa fokus:

Dela upp tidslinjerna i kortare sprintar kopplade till kampanjfaserna.

Lägg till buffertar för oväntade förseningar och marknadsförändringar.

Gå tillbaka och justera viktiga datum efter behov baserat på feedback.

Håll kunden i centrum

Din GTM-kalender bör byggas upp kring kundresan, inte efter interna bekvämligheter. Så här håller du fokus på din målgrupp:

Anpassa kampanjer efter kundernas behov, beteenden och feedbackloopar

Inkludera kontaktpunkter som betalanseringar, fönster för användarfeedback eller supportonboarding.

Spåra kundengagemanget i olika faser för att upptäcka avhoppspunkter.

Använd färdiga mallar

ClickUp-mall för marknadsföringsstrategi

Att skapa en GTM-kalender från grunden kan ta upp värdefull tid, särskilt när du måste jonglera med research, prissättning, budskap och kampanjplanering. ClickUps mall för marknadsföringsstrategi ger dig en strukturerad, anpassningsbar utgångspunkt så att du kan fokusera mindre på förberedelser och mer på genomförande.

Få en gratis mall Håll din marknadsföringskalender för sociala medier i linje med strategin med hjälp av ClickUps mall för marknadsföringsstrategi.

Denna mall guidar dig till att:

Analysera kundbehov, konkurrenters positionering och marknadsmöjligheter på ett och samma ställe.

Planera och jämför prisstrategier som passar dina målsegment.

Planera distributions- och marknadsföringskanaler med tydliga, genomförbara steg.

Spåra och mät framgången över tid och anpassa din GTM-strategi efterhand som marknaden utvecklas.

Utöver detta erbjuder ClickUp en rad olika mallar för att effektivisera planeringen och genomförandet av din marknadsföringskalender.

Med ClickUps marknadsföringskalendermall kan du till exempel snabbt och enkelt hålla koll på kommande kampanjer och evenemang, hantera uppgifter med automatisering och påminnelser samt prioritera aktiviteter med stor genomslagskraft i en strömlinjeformad databas utan kod. Dessutom hjälper ClickUps mall för marknadsföringsstrategikommunikation dig att på ett koncist sätt kommunicera dina mål, roller, ansvarsområden och mätvärden till alla i teamet. Ännu bättre? ClickUps mall för marknadsföringsstrategi i Whiteboards stöder brainstorming av en handlingsplan för din kommande produktlansering.

🔍 Visste du att? Tillväxten i årliga återkommande intäkter (ARR) bromsar in, särskilt för företag med mindre än 25 miljoner dollar i ARR. Med längre försäljningscykler, försiktiga köpare och stigande förvärvskostnader kräver skalning av intäkterna nu skarpare inriktning, smartare prissättning och en GTM-strategi som anpassar sig till marknadsrealiteterna.

Få rätt GTM-strategi med ClickUp

En marknadsföringskalender ska ge ditt produktmarknadsföringsteam en tydlig bild av hur projektlanseringar, kampanjer och interna överlämningar samordnas mellan olika kanaler.

Tänk dig att blogginlägget publiceras samma dag som säljavdelningen får tillgång till verktygen och supportavdelningen har en utbildningssession dagen innan.

ClickUp gör denna samordning enkel. ClickUp Calendar erbjuder en AI-driven, konsoliderad vy över uppgifter, teammål och integrerade mötesplattformar så att din planering förblir sammankopplad och alltid uppdaterad.

Behöver du en smartare, mer automatiserad metod?

Registrera dig för ClickUp idag!