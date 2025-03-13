De 15 bästa verktygen för försäljningsprospektering 2025

Försäljning bygger på mål – vilken pipeline har du skapat, hur mycket är kontot värt, hur stor blir din provision? Det är därför de flesta försäljningsprospekteringsinsatser känns som ett sifferspel. Bara ännu en lead. Bara ännu ett e-postmeddelande.

Resultatet? Många säljteam jagar volym framför värde och hoppar ofta över det system som krävs för att samla in användbar data. Detta innebär missade trender, ospårad prestanda och i slutändan förlorade möjligheter att förfina strategier och öka konverteringen.

Verktyg för försäljningsprospektering kan hjälpa dig. De samlar in exakta data, spårar engagemang och identifierar högvärdiga leads för att säkerställa en smartare och mer strategisk räckvidd.

I det här blogginlägget tittar vi på de 15 bästa verktygen för försäljningsprospektering och deras viktigaste funktioner som hjälper säljare att bygga upp en starkare pipeline.

⏰ 60-sekunders sammanfattning Välj bland dessa 15 bästa programvaror för försäljningsprospektering för att få ut det mesta av varje lead: ClickUp : Bäst för projektledning inom försäljning och kundrelationshantering Bäst för projektledning inom försäljning och kundrelationshantering LinkedIn Sales Navigator: Bäst för att identifiera och engagera B2B-leads Apollo. io: Bäst för att få tillgång till verifierade lead-data över flera kanaler ZoomInfo: Bäst för att hitta kvalificerade leads baserat på avsikt UpLead: Bäst för att verifiera prospektens e-postadresser Cognism: Bäst för att söka efter potentiella kunder med hjälp av AI 6Sense: Bäst för att förstå köparens avsikter med hjälp av prediktiv analys Seamless. ai: Bäst för att hitta kontakter i realtid Lusha: Bäst för att automatisera din marknadsföring LeadIQ: Bäst för att prioritera potentiella kunder med hög potential SalesIntel: Bäst för att få mänskligt verifierade data Leadfeeder: Bäst för att konvertera webbplatsbesökare till försäljningsleads Kaspr: Bäst för att extrahera kontaktuppgifter från LinkedIn Nå ut: Bäst för att nå ut via flera kanaler HubSpot Sales Hub: Bäst för att poängsätta leads

De bästa verktygen för prospektering fungerar som en bro mellan företag och potentiella kunder. Rätt verktyg för prospektering kan förvandla kalla leads till varma affärsmöjligheter. Här är vad du ska tänka på när du väljer ett verktyg:

Sömlöst CRM-arbetsflöde : Verktyget bör ha en inbyggd Verktyget bör ha en inbyggd CRM-programvara eller en CRM-integration för att upprätthålla en centraliserad databas med prospekt.

AI-drivna praktiska insikter: Verktyget bör analysera prospektens beteende och engagemangsmönster och föreslå de bästa tidpunkterna, kanalerna och meddelandena för att nå ut. Detta möjliggör hyperpersonlig prospektering.

Omnikanalengagemang: Verktyget ska göra det möjligt för dig att komma i kontakt med potentiella kunder via flera kanaler, inklusive e-post, telefonsamtal, LinkedIn och andra sociala plattformar.

Avancerad prediktiv analys: Ett utmärkt verktyg för försäljningsprospektering bör identifiera mönster och trender i prospekteringsprestanda, vilket hjälper säljteam att förfina sina strategier.

Lead scoring: Det bästa verktyget bör betygsätta leads baserat på deras konverteringschanser, avsiktsignaler och engagemang så att du kan investera dina resurser på ett klokt sätt.

Databerikning: Genom att fylla i saknade uppgifter som jobbtitlar, e-postadresser, telefonnummer och företagsintäkter säkerställer ett bra verktyg för prospektering att din prospektlista är både komplett och uppdaterad.

Firmografiska och teknografiska insikter: Ett verktyg för försäljningsprospektering bör ge firmografiska (företagets storlek, bransch, plats och intäkter) och teknografiska ( Ett verktyg för försäljningsprospektering bör ge firmografiska (företagets storlek, bransch, plats och intäkter) och teknografiska ( teknik som används av ett företag) insikter som hjälper dig att rikta in dig på idealiska företag.

Säljautomatisering: Verktyget ska Verktyget ska automatisera hanteringen av säljprojekt , till exempel genom att se till att uppföljningar skickas i rätt tid så att inga leads glöms bort.

Med denna checklista i åtanke ska vi utvärdera några av de bästa verktygen för prospektering på marknaden för en smidig försäljningscykel.

Oavsett om du letar efter visuell pipelinehantering eller enklare kontaktupptäckt och räckvidd, har vart och ett av följande verktyg för försäljningsprospektering en USP som är skräddarsydd för dig. Läs vidare för att hitta det som passar dig.

1. ClickUp (bäst för hantering av försäljningsprojekt och kundrelationer)

Hantera dina försäljningsprojekt i ClickUp Hantera försäljningsprojekt och kundrelationer på ett och samma ställe med ClickUp

Dina leads är snyggt organiserade i ett detaljerat kalkylblad, men så fort du börjar nå ut bryts processen. När en lead kräver ytterligare research eller en e-postgranskning måste du hela tiden hoppa mellan olika applikationer.

Kontaktuppgifter finns på ett ställe, forskningsanteckningar på ett annat och marknadsföringskampanjer någon helt annanstans. Detta osammanhängande arbetsflöde förvandlar något som borde vara enkelt till något frustrerande och kaotiskt.

Det är precis här som verktyg för försäljningsprospektering och kundhantering som ClickUp kommer till sin rätt – de effektiviserar dina försäljningsinsatser och ger en sammanhängande hantering av din försäljningspipeline.

ClickUp är allt-i-ett-appen för arbete som kombinerar projektledning, teamsamarbete och dokumentation för ditt säljteam i en enda plattform – accelererad av nästa generations AI-automatisering och sökfunktion.

ClickUp for Sales Teams hjälper dig att visualisera din pipeline, hantera kontakter med potentiella kunder och automatisera repetitiva arbetsflöden.

Visualisera försäljningspipeline och automatisera försäljningsflöden med ClickUp for Sales Teams

Börja med att samla alla potentiella leads och deras kontaktuppgifter på ett ställe. ClickUp CRM gör detta möjligt. Det hjälper dig att samla leads från sociala medier, webbplatser, formulär och andra platser på en enda plattform. När du har data kan du använda ClickUp Tasks för att tilldela olika leads på listan till dina teammedlemmar för research, engagemang och marknadsföring. Ställ in anpassade uppgiftsstatusar i ClickUp, till exempel "Ny lead", "Undersöker" och "Kampanj skickad" för att hålla koll på hela din försäljningspipeline. Du kan även ställa in uppgiftsprioriteringar för att säkerställa att högvärdiga konton kontaktas först.

Tilldela och spåra marknadsföringsuppgifter med ClickUp Tasks

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärder, vilket leder till missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsanteckningar eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

Nu är det dags att sätta upp en skräddarsydd strategi för att nå ut till kunder. ClickUp Brain, ClickUps kraftfulla AI-assistent, gör det möjligt för dig att skriva personliga meddelanden till varje potentiell kund.

👀 Visste du att? 75 % av marknadsförare anser att personalisering är avgörande för att driva försäljning och återkommande affärer.

Anpassa meddelanden för förbättrad försäljningsprospektering med ClickUp Brain

Vill du lära dig hur du använder AI för försäljning för att effektivisera dina processer? Vi har allt du behöver med denna korta förklaring👇

Du kan också använda ClickUp Automations för att automatisera repetitiva uppgifter och ytterligare effektivisera försäljningsprocessen. Det gör det möjligt för dig att ställa in triggers för att automatisera arbetsflöden. Du kan till exempel ställa in triggers för att tilldela leads till säljare baserat på fördefinierade regler (bransch, region etc.). Eller, om en potentiell kund inte svarar, ställa in en automatisk påminnelse för uppföljning efter en vecka.

Automatisera arbetsflöden med ClickUp Automations för att säkerställa snabba åtgärder eller uppföljningar med potentiella kunder

ClickUp erbjuder även mallar för försäljning och CRM för att förenkla prospekteringsprocessen:

ClickUp är det verktyg som verkligen har hjälpt oss att förnya vår verksamhet, vilket har gjort det möjligt för oss att öka vår digitala försäljning från 2 % till över 65 % efter pandemin.

ClickUp är det verktyg som verkligen har hjälpt oss att förnya vår verksamhet, vilket har gjort det möjligt för oss att öka vår digitala försäljning från 2 % till över 65 % efter pandemin.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar med ClickUp

Det har en brant inlärningskurva på grund av sina många funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett alla våra team och användare en centraliserad plattform där de kan organisera sitt eget arbete och samtidigt hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, försäljning och vårt utvecklingsteam för att effektivt hantera våra projekt i hela företaget!

Övergången till att använda ClickUp för alla team har gett alla våra team och användare en centraliserad plattform där de kan organisera sitt eget arbete och samtidigt hålla koll på andra teams projekt. De funktioner och verktyg som ClickUp erbjuder är perfekta för CS, försäljning och vårt utvecklingsteam för att effektivt hantera våra projekt i hela företaget!

2. LinkedIn Sales Navigator (bäst för att identifiera och engagera B2B-leads)

via LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator är ett framstående verktyg för att identifiera leads och prioritera konton. Verktyget Lead Spotlights gör det enklare att hitta leads och beslutsfattare hos dina målkonton.

Du kan till och med använda CRM-integrationen för att hitta tidigare kunder som har bytt till nya organisationer, vilket hjälper dig att få mer relevanta leads. Sales Navigator tillhandahåller också datainsikter, såsom företagets personalstyrka och tillväxttrender, så att du enkelt kan identifiera högvärdiga B2B-leads.

LinkedIn Sales Navigators bästa funktioner

Använd avancerade filter som jobbtitlar, organisationsstorlek och bransch för smidig leadhantering

Engagera potentiella kunder genom personlig marknadsföring via LinkedIn-mail.

Skapa den perfekta kundprofilen för att hitta leads baserat på befattning eller titel.

Hitta dina potentiella kontakter i alla organisationer med Relationship Explorer.

Begränsningar för LinkedIn Sales Navigator

Det har begränsade exportfunktioner och kräver ytterligare verktyg för att hitta e-postadresser.

Kan vara dyrt för småföretag

Priser för LinkedIn Sales Navigator

30 dagars gratis provperiod

Sales Navigator Core (Professional): 99,99 $/månad per användare

Sales Navigator Advanced (Team): 179,99 $/månad per användare

Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): från 1600 USD/år per användare

Betyg för LinkedIn Sales Navigator

G2: 4,6/5 (över 1900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om LinkedIn Sales Navigator?

Jag gillar att LinkedIn Sales Nav gör det möjligt för mitt team att använda avancerade sökfilter för att begränsa sökningen till specifika typer av potentiella kunder. Jag gillar också att det integreras med HubSpot. Det är ganska dyrt för ett litet team som mitt.

Jag gillar att LinkedIn Sales Nav gör det möjligt för mitt team att använda avancerade sökfilter för att begränsa sökningen till specifika typer av potentiella kunder. Jag gillar också att det integreras med HubSpot. Det är ganska dyrt för ett litet team som mitt.

3. Apollo. io (Bäst för att få tillgång till verifierade lead-data över flera kanaler)

Apollo.io är en ledande mjukvara för försäljningsprospektering som ger tillgång till verifierade leaddata från LinkedIn, Salesforce, Gmail eller vilken företagswebbplats som helst. Du kan filtrera leads efter faktorer som köparens avsikt, jobbannonser och företagets tillväxt för att hitta potentiella kunder. Apollos AI-verktyg kan också identifiera högkvalitativa leads, lägga till poäng och boka möten.

Det bästa med detta verktyg är att du kan spåra unika besökare på din webbplats och se vilka sidor de besöker. Detta hjälper dig att analysera användarnas beteende och skapa en mer personlig strategi för att nå ut till kunderna.

Apollo. io bästa funktioner

Få en omfattande prospektdatabas med exakta kontaktuppgifter, inklusive e-postadresser, telefonnummer och företagsinformation.

Integrera smidigt med försäljnings- och marknadsföringsverktyg via Zapier för effektiv automatisering av arbetsflödet.

Använd formulär med automatiskt ifyllda uppgifter för snabbare konvertering av inkommande leads.

Apollo. io-begränsningar

Vissa användare rapporterar att Apollo.io erbjuder felaktiga lead-data och föråldrade kontakter.

Apollo. io-priser

Gratis

Grundläggande plan: 59 $/månad per användare

Professionell plan: 99 $/månad per användare

Organisationsplan: 149 $/månad per användare

Apollo. io betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 8000 recensioner)

Capterra: 4,6 (över 350 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Apollo.io?

Som säljare är Apollo ett enkelt sätt att få användbar och korrekt information om företag och kunder som du prospekterar. Provkrediterna som ges är ett bra sätt att få en känsla för hur programvaran fungerar. De enda två nackdelarna är kostnaden och samtalen från säljsupporten. Kostnaden är lite hög om du är ett mindre företag eller bara har en eller två personer i säljteamet.

Som säljare är Apollo ett enkelt sätt att få användbar och korrekt information om företag och kunder som du prospekterar. Provkrediterna som ges är ett bra sätt att få en känsla för hur programvaran fungerar. De enda två nackdelarna är kostnaden och samtalen från säljsupporten. Kostnaden är lite hög om du är ett mindre företag eller bara har en eller två personer i säljteamet.

4. ZoomInfo (bäst för att hitta kvalificerade leads baserat på avsikt)

via ZoomInfo

ZoomInfo är ett B2B-verktyg för försäljningsprospektering som tillhandahåller företags- och kontaktinformation för försäljnings-, marknadsförings- och rekryteringsteam. Det använder AI och maskininlärning för att sammanställa affärsinformation, såsom företagsstorlek och anställningstrender.

Med ZoomInfo kan du få tillgång till organisationsscheman för avdelningar för att lära dig mer om beslutsfattarna och kontakta dem direkt. Funktionen Guided Intent analyserar CRM-data och identifierar de ämnen som dina potentiella kunder ofta söker efter. Detta gör det enklare att skräddarsy din marknadsföring och erbjuda anpassade lösningar för snabbare konverteringar.

ZoomInfos bästa funktioner

Skapa din ideala kundprofil (ICP) för att bättre förstå dina prospekt och identifiera ideala köpare.

Få tillgång till företags-, teknik-, finans- och kontaktuppgifter för bättre insikter om dina prospekt.

Få prediktiva signaler och insikter om avsikter för att förutse företags beteenden och åtgärder.

Spåra webbplatsbesökare och samla in fler leads

ZoomInfos begränsningar

Det kostar en avgift per kontakt, vilket kan bli dyrt för mindre team.

ZoomInfo-priser

Anpassad prissättning

ZoomInfo-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 8800 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 290 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ZoomInfo?

Vi använder ZoomInfo Sales för att hitta nya kampanjmål och validera potentiella kunder som besöker vår webbplats eller visar köpintention. Med Copilot kan vi gräva ännu djupare i specifika potentiella kundkonton och förse vårt säljteam med bakgrundsinformation som kan hjälpa dem att få in en fot.

Vi använder ZoomInfo Sales för att hitta nya kampanjmål och validera potentiella kunder som besöker vår webbplats eller visar köpintention. Med Copilot kan vi gräva ännu djupare i specifika potentiella kundkonton och förse vårt säljteam med bakgrundsinformation som kan hjälpa dem att få in en fot.

5. UpLead (bäst för att verifiera prospektens e-postadresser)

via UpLead

UpLead förenklar leadgenerering genom att tillhandahålla verifierade kontaktuppgifter och smarta sökverktyg. Med över 50 filter för e-postverifiering i realtid och detaljerad databerikning hjälper det dig att nå rätt prospekt med självförtroende. Du kan filtrera kontakter baserat på bransch, roll eller plats, vilket gör målgruppen mer precis.

Vill du nå ut till företag som använder dina konkurrenters verktyg? UpLead erbjuder över 1600 datapunkter som hjälper dig att identifiera företag som använder konkurrerande programvara, så att du kan skräddarsy din marknadsföring och vinna över dem. Du kan också exkludera företag som använder viss programvara så att du kan filtrera bort irrelevanta konton.

UpLeads bästa funktioner

Verifiera e-postadresser i realtid för att säkerställa hög datakvalitet

Samla information om företag med UpLeads Chrome-tillägg

Ladda upp företagets webbadresser för att få insikter

Begränsningar med UpLead

Begränsade funktioner i lägre prisnivåer; kräver uppgraderingar för full funktionalitet

UpLead-priser

7 dagars gratis provperiod

Essentials : 99 $/månad

Plus : 199 $/månad

Professionell: Anpassad prissättning

UpLead-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (780+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

🧠 Rolig fakta: John H. Patterson, grundaren av National Cash Register Company (NCR), anses ofta vara pionjären inom personlig försäljning i slutet av 1800-talet. Hans säljare gick från dörr till dörr och övertygade företag om att de behövde kassaapparater – vilket revolutionerade försäljningstaktiken.

6. Cognism (bäst för att söka efter potentiella kunder med hjälp av AI)

via Cognism

Cognism är en säljplattform som hjälper dig att hitta rätt prospekt för din säljprocess med hjälp av AI. Du kan skriva eller använda röstsökning för att få relevanta leads. Cognism använder en blandning av firmografi (företagskarakteristika), teknografi (företagets teknikstack) och köparens avsikt för att tillhandahålla värdefull data.

Plattformen integreras med CRM-system som Salesforce och HubSpot, vilket gör det enklare att hantera leads. Cognism erbjuder även berikning av prospektlistor. Detta säkerställer att du endast lägger till de senaste, uppdaterade prospektuppgifterna i ditt CRM-system.

Cognisms bästa funktioner

Skapa prospektlistor med verifierade e-postadresser och telefonnummer baserat på ideala kundprofiler.

Exportera kontakter från LinkedIn och överför dem till ditt CRM-system med hjälp av Chrome-tillägget.

Identifiera potentiella kunder på marknaden med hjälp av övervakning av avsiktsdata genom Bombora-integration.

Få tillgång till global B2B-data från regionerna NAM, APAC och EMEA för att effektivt nå ut till beslutsfattare.

Begränsningar med Cognism

Detta verktyg är beroende av LinkedIn-jobbeskrivningar, vilket kan påverka datans noggrannhet.

Cognism-priser

Anpassad prissättning

Cognism-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (790+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

7. 6Sense (Bäst för att förstå köparens avsikter med hjälp av prediktiv analys)

via 6Sense

6sense är i första hand en plattform för intäktsinformation som erbjuder detaljerade insikter om hela köpresan. Den använder realtidsdata, såsom kampanjresultat och köpintention, för att skapa en skräddarsydd lista över potentiella kunder.

Plattformens AI-verktyg använder prediktiv analys för att analysera historiska affärsmöjligheter, profilpassning, kundräckvidd och köpsignaler i realtid. Därefter förutsäger det vilka prospekt som har högst konverteringschans, vilket gör det möjligt för säljteamet att rikta in sig på högvärdiga kunder.

6Sense bästa funktioner

Identifiera konton baserat på köparbeteende för fokuserad målgruppsanpassning

Skapa detaljerade målgruppssegment med hjälp av firmografiska data och engagemangsdata för en mer effektiv kampanj.

Få tillgång till kontaktuppgifterna för inköpsteamet och skapa personliga e-postmeddelanden för att nå ut till de viktigaste beslutsfattarna.

6Sense begränsningar

Vissa användare säger att plattformen kan vara komplicerad att använda i början.

6Sense-priser

Anpassad prissättning

6Sense betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Seamless. ai erbjuder över 100 filter för att definiera din ideala kundprofil och begränsa din sökning. Dess AI-verktyg söker efter data i realtid för att hjälpa dig att få fram potentiella kunders e-postadresser och telefonnummer, vilket minskar den tid du lägger på föråldrad information.

Du kan också använda AI-verktyget för att få detaljerad information om dina prospekt, inklusive deras inlägg på sociala medier, medarbetarrecensioner, senaste nyheter, utmärkelser och teknikstack. Detta möjliggör mer personliga meddelanden och riktad marknadsföring.

Slutligen låter Seamless.ai dig också skapa en automatiserad masslista för utgående försäljning. Denna funktion är dock endast tillgänglig i premiumplanerna.

Seamless. ai bästa funktioner

Sök efter B2B-kontakter och företag med AI-driven dataupptäckt i realtid

Få tillgång till direktnummer och mobilnummer för enklare marknadsföring

Integrera smidigt med Salesforce, HubSpot och andra populära CRM-system.

Identifiera potentiella kunder med köpintention för att påskynda din försäljningsprocess

Seamless. ai-begränsningar

Det erbjuder inte anpassade instrumentpaneler för analys och rapportering.

Seamless. ai-prissättning

Gratis: Testversionen inkluderar 50 gratis krediter.

Fördelar: dagliga krediter; anpassade priser

Enterprise: Anpassad prissättning

Seamless. ai betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (4900+ recensioner)

Capterra: 3,8/5 (över 150 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Seamless.ai?

Det är enormt enkelt att skapa listor, hitta data och få 1000 lead-krediter per dag, särskilt om man jämför med andra dataprogram som kostar tio gånger så mycket som Seamless. ai och som ger en SDR 1000 leads per dag. En sak jag inte gillar är att man inte kan ställa in kvaliteten på lead-informationens noggrannhet innan man skrapar. Så man måste spendera sina 1000 krediter per dag för att skrapa skräp eller bra leads, och man kan bara filtrera efter att man har skrapat.

Det är enormt enkelt att skapa listor, hitta data och få 1000 lead-krediter per dag, särskilt om man jämför med andra dataprogram som kostar tio gånger så mycket som Seamless. ai och som ger en SDR 1000 leads per dag. En sak jag inte gillar är att man inte kan ställa in kvaliteten på lead-informationens noggrannhet innan man skrapar. Så man måste spendera sina 1000 krediter per dag för att skrapa skräp eller bra leads, och man kan bara filtrera efter att man har skrapat.

9. Lusha (bäst för automatisering av marknadsföring)

via Lusha

Lusha är en mjukvara för försäljningsinformation som berikar data i alla system, databaser eller appar med hjälp av sitt API och ger värdefull information om köparnas avsikter. Den erbjuder detaljerad kontaktinformation, inklusive dina prospekts roller och befattningar inom företagen. Dessutom tillhandahåller Lusha AI-genererade e-postsekvenser för att automatisera din räckvidd och förbättra försäljningsproduktiviteten.

Lusha har också ett tillägg för Google Chrome och ett verktyg för att hitta e-postadresser, så att du kan samla kontaktuppgifter och företagsinformation direkt från LinkedIn. Plattformen har en gratisversion med grundläggande funktioner, men för att få tillgång till avancerade verktyg som sökning efter finansieringsdata måste du uppgradera till premiumversionen.

Lushas bästa funktioner

Nå potentiella kunder direkt med tillgång till en omfattande katalog med direktnummer

Rikta in dig på högprioriterade konton med hjälp av avancerade filter för företagsattribut.

Få AI-rekommenderade prospekt för att optimera försäljningsinsatserna

Lushas begränsningar

Det hittar främst prospekt från USA och Europa.

Lusha-priser

Gratis

Pro: 36 $/månad per användare

Premium: 59 $/månad per användare

Lusha-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 1400 recensioner)

Capterra: 4/5 (370+ recensioner)

Vad säger verkliga användare om Lusha?

Precis och pålitlig B2B-kontaktdatabas, som är enkel att använda både från Lushas SaaS-plattform och via LinkedIn-tillägget. Kundsupporten är också mycket bra. Vissa av uppgifterna som registreras för varje lead är felaktiga, vilket är slöseri med krediter.

Precis och pålitlig B2B-kontaktdatabas, som är enkel att använda både från Lushas SaaS-plattform och via LinkedIn-tillägget. Kundsupporten är också mycket bra. Vissa av uppgifterna som registreras för varje lead är felaktiga, vilket är slöseri med krediter.

10. LeadIQ (Bäst för att prioritera potentiella kunder med hög potential)

via LeadIQ

LeadIQ:s Chrome-tillägg hjälper dig att samla in exakta data om leads i ditt CRM-system, LinkedIn Sales Navigator eller på webben. Det är enkelt att skapa personliga e-postmeddelanden för varje konto med hjälp av Scribe, LeadIQ:s AI-assistent.

Med LeadIQ:s datahub kan du omedelbart berika kontakter och leads i Salesforce. Det eliminerar dubbletter i data och säkerställer en tydlig och organiserad försäljningspipeline. Dessutom meddelar plattformen dig när beslutsfattare eller köpare byter jobb. Du får också en "Hot Lead"-signal för att prioritera potentiella kunder med hög potential.

LeadIQ:s bästa funktioner

Extrahera verifierade e-postadresser och direktnummer från LinkedIn-profiler i realtid

Spåra och synkronisera prospektaktiviteter automatiskt över flera olika kanaler.

Automatisera personliga uppföljningar med AI-drivna engagemangsverktyg

LeadIQ:s begränsningar

Begränsade gratiskrediter begränsar tillgången för mindre team

LeadIQ-priser

Gratis

Startpaket: 45 $/månad per användare

Pro: 89 $/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

LeadIQ-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 20 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Försäljningstekniker kan spåras tillbaka till Aristoteles retoriska principer – etos (trovärdighet), patos (känsla) och logos (logik). Moderna försäljningsstrategier bygger fortfarande på dessa övertygelse-taktiker!

11. SalesIntel (bäst för att få mänskligt verifierade data)

via SalesIntel

SalesIntel kombinerar försäljningsautomatisering med mänsklig validering för att upprätthålla högre noggrannhet i leads. Kontaktuppgifterna uppdateras var 90:e dag för att säkerställa att du har en aktuell lista över potentiella kunder. Plattformen uppdaterar även föråldrade telefonnummer och LinkedIn-profiler, vilket underlättar prospekteringen.

Använd det för att spåra avsiktsignaler från flera källor så att du kan se dina konkurrenters målkunder. Dessutom får du de senaste branschnyheterna, efterlevnadskraven och nya trender för att förbättra din räckvidd.

SalesIntels bästa funktioner

Få detaljerad information om potentiella kunder med vår on-demand-tjänst för marknadsundersökningar.

Skicka riktade annonser till dina kunder för att förbättra din försäljningspipeline.

Exportera ren och uppdaterad data till ditt CRM-system med funktionen för leadberikning.

Begränsningar för SalesIntel

Avancerade funktioner, såsom spårning av webbplatsbesökare och retargeting-annonser, kräver tilläggsavgift.

Priser för SalesIntel

Anpassad prissättning

SalesIntel-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (360+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Vad säger verkliga användare om SalesIntel?

Tjänsten Research On Demand är mycket hjälpsam. Handläggningstiderna är snabba och SalesIntel-teamet tillhandahåller den begärda informationen, ofta med extra insatser som inkluderar ytterligare prospekt att överväga som passar inom de begärda branscherna och titlarna.

Tjänsten Research On Demand är mycket hjälpsam. Handläggningstiderna är snabba och SalesIntel-teamet tillhandahåller den begärda informationen, ofta med extra insatser som inkluderar ytterligare prospekt att överväga som passar inom de begärda branscherna och titlarna.

12. Leadfeeder (Bäst för att konvertera webbplatsbesökare till försäljningsleads)

via Leadfeeder

Leadfeeder spårar företagsnamn för att hjälpa dig att omvandla webbplatsbesökare till potentiella leads. Det lyfter också fram besökarnas viktigaste intressen och engagemangsmönster. Med sin automatiserade lead-poängsättning och CRM-integration kan säljteam snabbt fokusera på högvärdiga prospekt. Du får anpassade aviseringar som meddelar dig när målföretag besöker din webbplats, så att du kan skicka relevanta uppföljningar i rätt tid. Leadfeeder hjälper också till att filtrera leads baserat på antalet besök och besökets längd. Detta hjälper dig att poängsätta leads baserat på engagemang.

Leadfeeders bästa funktioner

Spåra webbplatsbesökare i realtid och analysera deras beteende på webbplatsen

Betygsätt och kvalificera leads automatiskt baserat på deras engagemang och företagsinformation.

Integrera enkelt med CRM-system och andra verktyg, såsom HubSpot, Salesforce och Google Ads.

Segmentera leads baserat på bransch, geografi och webbaktivitet för att anpassa dina marknadsföringsmejl.

Leadfeeders begränsningar

Leadspårning kan ibland felaktigt tillskriva besök på grund av delade IP-adresser.

Leadfeeder-priser

Gratis

Betalt: 103,69 $ (99 €)/månad, faktureras årligen

Leadfeeder-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 700 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Vad säger verkliga användare om LeadFeeder?

Det är relativt enkelt att installera och ger insikt om de leads som kommer till din webbplats. Denna information är mycket användbar för att ta fram strategier för att öka antalet besök på webbplatsen och säkerställa att sidorna är optimerade.

Det är relativt enkelt att installera och ger insikt om de leads som kommer till din webbplats. Denna information är mycket användbar för att ta fram strategier för att öka antalet besök på webbplatsen och säkerställa att sidorna är optimerade.

via Kaspr

Kaspr hjälper säljteam att nå rätt prospekt snabbare med verifierade telefonnummer och e-postadresser från över 150 källor. Dess Chrome-tillägg förenklar kontakterna genom att automatisera uppföljningar, spåra leads och integrera med CRM-system som Salesforce och HubSpot.

Kaspr hjälper dig också att hitta potentiella kunders telefonnummer, e-postadresser och företagsinformation på LinkedIn så att du kan använda LinkedIn Sales Navigator mer effektivt. Kaspr tillhandahåller dock främst uppdaterade data för europeiska företag. Om du riktar dig mot någon annan region kanske Kaspr inte fungerar så bra.

Kasprs bästa funktioner

Hämta verifierade kontaktuppgifter i realtid från LinkedIn, inklusive e-postadresser och telefonnummer.

Automatisera kvalificeringen av leads med AI-drivna insikter för att prioritera högvärdiga prospekt.

Synkronisera omedelbart berikade prospektdata med ditt CRM-system för en smidig integrering i arbetsflödet.

Kasprs begränsningar

Begränsad funktionalitet utanför LinkedIn, vilket gör det mindre effektivt för prospektering på flera plattformar.

Kaspr-priser

Gratis

Starter : 47,13 $ (45 €)/månad per användare

Business: 82,75 $ (79 €)/månad per användare

Kaspr-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 800 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

👀 Visste du att? Den genomsnittliga kostnaden per lead varierar mellan olika branscher. År 2025 var den högst inom högre utbildning med 982 dollar och lägst inom e-handel med 91 dollar.

14. Outreach (bäst för multikanalmarknadsföring)

via Outreach

Outreach är en plattform för försäljning som hjälper team att effektivisera prospektering, engagemang och affärshantering. Den erbjuder AI-drivna verktyg för multikanalmarknadsföring, försäljningscoaching och prognoser. Med automatiserade arbetsflöden, A/B-testning och konversationsinsikter kan säljteam förbättra effektiviteten och avsluta fler affärer.

Denna plattform passar bäst för stora företag som behöver en konsoliderad försäljningslösning. Mindre team kanske dock föredrar enklare automatiseringsverktyg. Det användarvänliga gränssnittet och den datadrivna approachen gör det till ett kraftfullt val för att skala upp försäljningsinsatserna och förbättra teamets produktivitet.

De bästa funktionerna för att nå ut

Automatisera försäljningsarbetet med AI-drivna sekvenser

Effektivisera mötesplaneringen med integrerade kalenderverktyg

Förbättra engagemanget i e-postmeddelanden med smarta AI-assisterade svar

Begränsningar i räckvidden

Det tar tid att anpassa arbetsflödena för specifika försäljningsprocesser.

Priser för marknadsföring

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för marknadsföring

G2: 4,3/5 (över 3400 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 300 recensioner)

15. HubSpot Sales Hub (bäst för att poängsätta leads)

via HubSpot Sales

HubSpot Sales Hub hjälper dig att få prospekt genom att skicka personliga e-postmallar och automatiska uppföljningar. Det erbjuder A/B-testning för att förstå vilken marknadsföringskampanj som fungerar bäst. Du kan skapa en personlig försäljningsarbetsplats i HubSpot för att hantera dina prospekts data och försäljningsaktiviteter. HubSpots AI-verktyg ger ett betyg för varje prospekt och dess försäljningsprognosverktyg förutsäger försäljningsresultat. Detta hjälper dig att minska gissningarna och låter dig fokusera på viktiga leads.

HubSpot Sales Hubs bästa funktioner

Spåra prospekt i realtid för att se webbplatsbesök och interaktioner

Automatisera e-postmarknadsföring med AI-driven leadgenerering

Effektivisera försäljningsprocesserna med lead scoring och uppföljningar

Skapa webbplatser med hjälp av mallar och samla in data om webbplatsbesökare för att omvandla dem till leads.

Begränsningar för HubSpot Sales Hub

Det erbjuder begränsade anpassningsmöjligheter för instrumentpanelen.

Priser för HubSpot Sales Hub

Gratis

Sales Hub Starter: 15 USD/månad per användare

Starter Customer Platform: 15 USD/månad per plats

Sales Hub Professional: 90 USD/månad per användare

HubSpot Sales Hub – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 12 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 450 recensioner)

Vad säger verkliga användare om HubSpot Sales Hub?

Det jag gillar mest med HubSpot Sales Hub är hur bra det är på att hantera långa och komplexa försäljningsprocesser. Dess robusta uppsättning funktioner är skräddarsydda för att hantera komplexiteten i flerstegsaffärer, vilket gör det enkelt att spåra varje interaktion, från den första kontakten till affärens avslut. Ett område där HubSpot Sales Hub skulle kunna förbättras är användarvänligheten när det gäller att skapa instrumentpaneler. Plattformen erbjuder kraftfulla rapporterings- och analysverktyg, men processen för att anpassa instrumentpanelen kan vara lite besvärlig och mindre intuitiv än den kunde vara.

Det jag gillar mest med HubSpot Sales Hub är hur bra det är på att hantera långa och komplexa försäljningsprocesser. Dess robusta uppsättning funktioner är skräddarsydda för att hantera komplexiteten i flerstegsaffärer, vilket gör det enkelt att spåra varje interaktion, från den första kontakten till affärens avslut. Ett område där HubSpot Sales Hub skulle kunna förbättras är användarvänligheten när det gäller att skapa instrumentpaneler. Plattformen erbjuder kraftfulla rapporterings- och analysverktyg, men processen för att anpassa instrumentpanelen kan vara lite besvärlig och mindre intuitiv än den kunde vara.

Från leads till affärer: Konvertera försäljningsprospekt snabbare med ClickUp

Att välja rätt verktyg för försäljningsprospektering kan avsevärt förbättra din förmåga att nå ut till potentiella kunder. Alla ovanstående verktyg som vi har diskuterat erbjuder olika lösningar för att optimera och automatisera försäljningsarbetet.

SalesIntel kan hjälpa dig att få mänskligt verifierade data för säljsamtal. LinkedIn Sales Navigator fungerar bäst för hantering av B2B-leads. 6Sense är användbart för prediktiv analys. Men om du letar efter en omfattande plattform för prospektering och säljengagemang är ClickUp det du behöver.

ClickUp for Sales Teams samlar prospektdata på ett ställe, hanterar marknadsföring och skapar anpassade instrumentpaneler för att visualisera din försäljningspipeline. Du kan också skapa personliga försäljningsmaterial och marknadsföringsmejl med ClickUp Brain.

Vill du samla din försäljningspipeline, dina uppgifter och din kommunikation på ett och samma ställe? Registrera dig för ClickUp idag!