De 13 bästa programvarorna för riskhantering 2026

Att skala upp ett företag innebär ofta en ökad exponering för finansiella, operativa och cybersäkerhetsrelaterade hot. Om du känner dig oförberedd på att hantera dessa utmaningar är du inte ensam.

84 % av företagen medger att de skulle kunna förbättra sin riskberedskap för att säkerställa verksamhetens motståndskraft.

Lösningen? Att hitta rätt programvara för riskhantering.

Dessa verktyg hjälper dig att identifiera, bedöma och hantera potentiella risker – samtidigt som du uppfyller gällande regler, skyddar dina system och upprätthåller ditt varumärkes rykte.

Riskhanteringsverktyg kan variera kraftigt i vad de faktiskt levererar. Väljer du fel verktyg kan du hamna i en situation med ineffektivitet, förbisedda hot eller till och med problem med regelefterlevnad.

I det här inlägget går vi igenom de bästa riskhanteringsverktygen som finns – vi lyfter fram vad de är bra på, var de kan ha brister och varför de kan passa just ditt företag.

Här är vårt urval av de bästa verktygen på marknaden för att planera för, minska och hantera risker för ditt företag:

Verktyg Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp – Anpassade instrumentpaneler och statusrapporter – Automatiseringar och aviseringar – Dokument, uppgifter och samarbete på ett och samma ställe – Riskregister, SWOT-analyser och mallar för riskbedömning Bäst för team i alla storlekar som behöver omfattande riskuppföljning, samarbete och automatisering Gratisabonnemang tillgängligt; anpassningsmöjligheter för företag LogicGate Risk Cloud – Monte Carlo-simuleringar – Grafdatabas för företagsrisker – Hantering av regelefterlevnad – Kodfria arbetsflöden Bäst för medelstora till stora företag som vill upptäcka och analysera risker från tredje part Anpassade priser Resolver – Riskinformationscentral – Verktyg för social lyssning – KPI/KRI-rapportering – Revisionsspår och åtkomstkontroll Bäst för organisationer som prioriterar varumärkets rykte och operativ motståndskraft Anpassade priser ServiceNow – Riskklassificering och självbedömningar – Automatisering av arbetsflöden – Dashboards för prestationsanalys – IRM-integrationer Bäst för stora företag som automatiserar riskutredningar och efterlevnadsuppgifter Anpassade priser MetricStream – Detektering av cyberrisker i realtid – Stöd för ESG-ramverk – Mobil åtkomst till riskmoduler – Verktyg för hotprognoser Bäst för företag som fokuserar på cybersäkerhet och efterlevnad av regelverk Anpassade priser AuditBoard – Kartläggning av tredjepartsrisker – Anpassade instrumentpaneler och analyser – Integration med Slack/MS Word – Utbildningsmaterial om regelefterlevnad Bäst för organisationer som hanterar leverantörsrisker och behöver spårbarhet vid revisioner Anpassade priser Onspring – Automatiserade arbetsflöden för regelefterlevnad – Riskhierarki och policyhantering – Övervakning av finansiella konsekvenser – Spårning av intyg Bäst för myndigheter och stora organisationer som hanterar komplexa riskstrukturer Anpassade priser SAI360 – AI-baserad frågeställning för riskindexering – Verktyg för incidenthantering – Utbildningsmoduler inom E&C – Anpassning till federala/internationella revisionskrav Bäst för företag som vill ha en samlad översikt över alla riskfaktorer i en visuell rapport Anpassade priser Fusion Bäst för starkt reglerade branscher som behöver en strategi för motståndskraft och insyn i regelefterlevnaden Bäst för starkt reglerade branscher som behöver en strategi för motståndskraft och insyn i regelefterlevnaden Anpassade priser Diligent – Koldioxidredovisning – Revisionsklara rapportmallar – Riskdelning med ledning och styrelse – Verktyg för IT-efterlevnad Bäst för företag som prioriterar hållbarhet, regelefterlevnad och rapportering till ledningen Anpassade priser OneTrust – Etisk AI-styrning – Automatiserad riskkvantifiering – Insamling av samtycke och utbildning i integritet – Riskbaserad prioritering Bäst för IT- och datacentrerade företag som navigerar i komplexa digitala ekosystem Anpassade priser Riskonnect – Hantering av regeländringar – Virtuella riskexperter – Anpassade ramverk för regelefterlevnad – Varningar i realtid Bäst för organisationer som följer förändrade regler och behöver rådgivning om regelefterlevnad Anpassade priser Quantivate – Finansspecifika riskmallar – Kontinuerliga riskbedömningar – Verktyg för GRC-rapportering – Revisionsklara arbetsflöden Bäst för finansiella tjänsteleverantörer som hanterar branschspecifika regelefterlevnads- och cyberrisker Anpassade priser

💜 Bonus: Utöver dessa programvarualternativ kan du prova ClickUps kostnadsfria riskbedömningskalkylator för en snabb och enkel riskbedömning.

Vad bör du leta efter i programvara för riskhantering?

61 % av företagsledarna förväntar sig att de risker de står inför kommer att öka avsevärt under de kommande tre till fem åren.

Det är en stor sak. Det betyder att det nu är dags att välja en riskhanteringsplattform som faktiskt är byggd för att hantera det som väntar.

Här är vad du bör leta efter:

Varningar i realtid : Se till att ditt riskhanteringsprogram skickar omedelbara varningar så att : Se till att ditt riskhanteringsprogram skickar omedelbara varningar så att risker kan hanteras snabbt innan potentiella hot blir till verkliga problem

Anpassningsbara kontroller : Välj ett program för riskbedömning där du kan ställa in tröskelvärden och poängsättningsmetoder som speglar just ditt företags unika risktyper och risktolerans

Sömlös integration : Kontrollera att den riskhanteringsprogramvara du väljer integreras smidigt med din befintliga teknikstack. Helst bör den integreras med dina CRM- och ERP-system, mekanismer för prediktiv analys, dedikerad support och verktyg för övervakning av sociala medier. Detta eftersom de innehåller viktig data om verksamheten, kunderna och företagets anseende som är avgörande för att identifiera och hantera risker i realtid

Tydliga och praktiska insikter: Fokusera på att omvandla information till handling – det räcker inte att bara samla in riskdata. Välj en riskhanteringsplattform som går längre än : Fokusera på att omvandla information till handling – det räcker inte att bara samla in riskdata. Välj en riskhanteringsplattform som går längre än att bara identifiera risker och som föreslår praktiska sätt att hantera och eliminera dem

👀 Visste du att? Den genomsnittliga kostnaden för en ransomware-attack är 4,45 miljoner dollar. Och då ingår inte kostnaden för själva lösenbeloppet.

Den bästa programvaran för riskhantering för att minska risker

90 % av organisationerna går mot centraliserad riskhantering. Är du redo att ansluta dig till dessa siffror?

Nedan har vi sammanställt de bästa verktygen för riskhantering – komplett med deras utmärkande funktioner, fördelar, nackdelar och betyg – så att du kan hitta det som passar dina behov bäst.

1. ClickUp (Bäst för omfattande riskuppföljning och samarbete)

Förenkla riskhanteringen med ClickUp. Det är den kompletta appen för arbete som kombinerar projektledning, kunskapshantering och chatt – allt drivet av AI, vilket hjälper dig att arbeta snabbare och smartare.

ClickUp Tasks gör det enkelt att omvandla din riskhanteringsplan till konkreta åtgärder som du faktiskt kan följa upp och agera på. Du kan organisera varje riskreducerande åtgärd i en enkel uppgiftslista och välja hur du vill visa den – som tavlor, listor eller till och med med deadlines i en kalendervy.

Anta att du genomför en grundorsaksanalys för att identifiera potentiella hot. Med ClickUp kan du dela upp hela processen i uppgifter, tilldela varje steg till rätt team och sätta deadlines för att hålla processen igång.

Planera grundorsaksanalyser och delegera riskhanteringsuppgifter till ditt team med hjälp av ClickUp Tasks

Vill du prioritera uppgifter efter potentiell påverkan? Använd ClickUps uppgiftsprioriteringar för att markera dem som brådskande, hög prioritet, normal prioritet eller låg prioritet. Du kan också bifoga din riskhanteringspolicy och checklistor för riskbedömning i uppgifterna så att ditt team vet exakt hur de ska gå tillväga för att lösa problem. De kan också lägga till identifierade orsaker och möjliga lösningar direkt i uppgiften, så att ingenting går förlorat i virrvarret.

Markera viktiga uppgifter genom att ändra deras prioritetsmärkning med ClickUp Tasks

Riskhanterare kan lägga till anpassade uppgiftsstatusar (som Inträffat, Begränsat, Aktivt) och anpassade fält i ClickUp (som Konsekvens, Förväntad riskkostnad och Riskåtgärd) för att gräva djupare i karaktären och effekterna av de risker som lyfts fram. Det är ett enkelt sätt att skapa struktur och översikt i ditt riskhanteringsarbete.

Övervaka riskhanteringsprojekt efter ansvariga, förfallodatum och arbetsbelastning på ClickUp-instrumentpanelerna

Använd ClickUp-dashboards för att spåra förfallodatum, kontrollera hur många uppgifter som har slutförts inom din riskhantering och hålla koll på din arbetsbelastning. Du kan anpassa dem så att de passar vilken analytisk vy du än önskar.

Vyer som Riskkostnader, Risker efter status, Risker efter nivå och Risker efter åtgärd gör det möjligt för intressenter att analysera riskdata ur olika vinklar. Detta möjliggör också proaktiv identifiering och hantering av potentiella hot innan de eskalerar.

Och om du vill slippa utföra tråkiga rutinmässiga riskbedömningar manuellt, prova ClickUp Automations! Du får över 50 åtgärdstriggers som säkerställer att varje uppgift går genom rätt kanaler i tid utan extra ansträngning.

Automatisera riskbedömningsuppgifter med anpassade utlösare, till exempel statusändringar, med hjälp av ClickUp Automations

Du kan till exempel ställa in en utlösare så att uppgiften automatiskt skickas till riskchefen för ”Granskning” så fort en risks prioritet ändras till ”Hög”. När den har granskats flyttas uppgiften till ”Riskhanteringsfasen” och tilldelas compliance-teamet för åtgärd.

Denna effektivitet gör det enklare att regelbundet utvärdera risker och fatta snabba beslut när det verkligen gäller. Det är avgörande för att verksamheten ska fungera smidigt och för att man ska kunna vara flexibel i ett risklandskap som ständigt förändras.

På tal om ständig förändring: om dina team och avdelningar inte är samordnade kommer dina riskhanteringsinsatser att fortsätta misslyckas. ClickUp Docs hjälper dig att överbrygga klyftorna genom att centralisera den information som du och ditt team behöver för att genomföra er riskminimeringsplan effektivt.

Skapa och samarbeta kring riskhanteringsplaner med ClickUp Docs

När du skapar en riskhanteringsbrief för ett nytt supportsystem kan du till och med använda ClickUp Brains AI-assistans för att automatiskt generera den med enkla, naturliga språkprompter. Ange nödvändiga detaljer som tidsplan, mål och leverabler. Systemet kommer sedan att tillhandahålla en komplett, steg-för-steg-brief.

📮 ClickUp Insight: 22 % av våra respondenter är fortfarande skeptiska när det gäller att använda AI på jobbet. Av dessa 22 % oroar sig hälften för sin dataintegritet, medan den andra hälften helt enkelt inte är säkra på att de kan lita på vad AI säger. ClickUp hanterar båda dessa problem direkt med robusta säkerhetsverktyg och genom att generera detaljerade länkar till uppgifter och källor för varje svar. Det innebär att även de mest försiktiga teamen kan börja dra nytta av produktivitetsökningen utan att behöva oroa sig för om deras information är skyddad eller om de får tillförlitliga resultat.

Därifrån kan ditt team samarbeta med hjälp av viktiga kommunikationsfunktioner, såsom ClickUp Assign Comments och ClickUp Chat, för att dela synpunkter och feedback.

Denna samarbetsmiljö säkerställer transparens i riskinformationen och att riskhanteringsstrategierna är anpassade efter dina affärsmål.

Innan du startar ett nytt projekt kan du också brainstorma om strategiska och implementeringsrisker med Brain och be om förslag på hur du kan mildra deras påverkan.

Brainstorma, hitta svar och skapa dokument med ClickUp Brain

ClickUp erbjuder också över 1 000 mallar som gör det enklare för dig att sätta upp processer och arbetsflöden. Dessa inkluderar mallar för riskbedömning.

Ditt team kan använda ClickUps mall för riskbedömning för att upptäcka nya risker och utvärdera hur de kan påverka ditt arbetsflöde.

Hämta gratis mall Granska riskkategorier och potentiella konsekvenser med ClickUps mall för riskbedömning på whiteboard

Det hjälper ditt team att visualisera potentiella hot tillsammans med deras sannolikhetsnivåer. Du kan också skissa upp förebyggande åtgärder för att minska riskexponeringen och konsekvenserna. Lägg till klisterlappar för att fånga upp detaljer, lämna kommentarer för feedback och anpassa riskklassificeringssystemet så att det passar varje projekt.

Är du klar med utvärderingen? Lägg upp alla riskdetaljer med ClickUps mall för riskanalys inom projektledning. För löpande uppföljning låter ClickUps mall för riskregister dig övervaka riskstatus, ansvar och framsteg i lösningen.

Dessa mallar säkerställer att all relevant riskdata samlas in och organiseras på ett ställe – vilket underlättar både revisionsförberedelser och efterlevnad av regelverk.

Slutsatsen? ClickUp hjälper dig att ligga steget före genom att göra det enklare att identifiera risker i ett tidigt skede och fatta smartare beslut. Det ger ditt team verktygen för att hantera cybersäkerhetshot, minimera juridiska risker och hålla verksamheten stabil – även när riskbilden fortsätter att förändras.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Vissa användare kan i början uppleva de många alternativen för arbetsflöden och samarbete som överväldigande

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 300 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 lyder:

Det har förbättrat mitt arbetsflöde, det vill säga att jag med hjälp av ClickUp kan prioritera uppgifter. En av de största lösningarna som ClickUp har erbjudit är riskuppföljning, riskhantering och eskalering.

💡 Pro Tips: Lägg till anpassade widgets för din uppgiftslista på startskärmen på din mobil och dator så att du kan följa riskbedömningens framsteg när du är på språng.

2. LogicGate Risk Cloud (Bäst för att upptäcka risker från tredje part)

via LogicGate Risk Cloud

LogicGate förenklar riskhanteringen med ett centraliserat gränssnitt som inte kräver kodning. Här kan du kvantifiera risken i monetära termer. Genom att utnyttja Monte Carlo-simuleringar och Open FAIR-modellen kan du bedöma potentiella finansiella konsekvenser av olika riskscenarier, vilket gör att dina beredskapsplaner kan fokusera på att säkra vinster även under störningar.

Denna strategi hjälper inte bara till att prioritera investeringar utan stöder även ROI-drivna strategier, vilket gör riskhantering till en konkurrensfördel.

LogicGate Risk Clouds bästa funktioner

Hantera enkelt de komplexa regler och föreskrifter som gäller inom olje-, gas- och alternativ energisektorn

Utveckla konkreta åtgärder för att stärka ditt riskprogram

Få tillgång till grafdatabasen för alla dina företags- och cyberrisker för bättre risköversikt

Undersök tredjepartsplattformar för potentiella och nya risker och vidta åtgärder för datasäkerhet innan du börjar använda dem

Begränsningar i LogicGate Risk Cloud

Trög prestanda vid stora datamängder eller komplexa arbetsflöden

Saknar robusta analys- och visuella rapporteringsverktyg

Priser för LogicGate Risk Cloud

Anpassade priser

Betyg och recensioner för LogicGate Risk Cloud

G2: 4,6/5 (över 155 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 70 recensioner)

🧠 Rolig fakta: Monte Carlo-simuleringen, uppkallad efter det berömda kasinot, är en matematisk teknik som ofta används i riskprognos- och förutsägelsemodeller. Den använder slumpmässiga urval för att modellera och förutsäga sannolikheten för olika utfall i osäkra scenarier.

3. Resolver (Bäst för hantering av varumärkets rykte och för att bygga upp systemets motståndskraft)

via Resolver

Resolver är en omfattande riskhanteringsplattform som är utformad för att hjälpa organisationer att identifiera och minska digitala och fysiska risker. Den erbjuder ett centraliserat, kodfritt gränssnitt för att generera nyckelriskindikatorer (KRI) och stöder skapandet av KPI:er för riskhantering.

Plattformens kommandocentral ger situationsöverblick i realtid, vilket gör det möjligt för användare att larma, lokalisera säkerhetspersonal via livekartor och effektivt sätta in dem i utsatta områden.

Resolvers bästa funktioner

Förstå en potentiell risks fulla inverkan på din affärsverksamhet med Risk Intelligence

Använd social listening för att identifiera och minska risker för ditt varumärkes rykte

Säkerställ datasäkerhet och efterlevnad med hjälp av revisionsspår, åtkomstkontroller och stöd för regelverk

Begränsningar i Resolver

Sökfunktionen saknar filter

Inkluderar inte inbyggda verktyg för uppgiftshantering som kalendrar eller påminnelser

Priser för Resolver

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Resolver

G2: 4,3/5 (över 155 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Resolver?

En recension på G2 säger:

Jag tycker att Resolver är ganska användarvänligt för användare som går igenom RCSA-processen, vilket har varit en game changer för vårt företags andra försvarslinje. Folk känner sig mycket mindre skrämda och tycker att det är mer intuitivt.

4. ServiceNow (Bäst för automatisering av riskutredningar)

via ServiceNow

Ditt team bör ha tydlighet om vilka tecken de ska leta efter för att upptäcka risker. Med ServiceNow kan du skapa en risktaxonomi i riskbeskrivningsbiblioteket för att se till att alla är på samma sida. Dess integrerade riskhanteringslösning (IRM) automatiserar arbetsflöden, vilket hjälper teamen att inleda utredningar, hantera riskminimeringsplaner och spara tid genom att minska manuellt arbete.

ServiceNows bästa funktioner

Skapa självutvärderingar för att gå igenom efterlevnadsregler och anpassning direkt på plattformen

Identifiera bristfälliga kritiska kontroller med hjälp av tröskelvärden för prestationsanalys

Genomför risktrendanalyser och identifiera risk-KPI:er på en interaktiv instrumentpanel

Begränsningar i ServiceNow

Överdriven anpassning kan leda till prestandaproblem, särskilt när det handlar om komplexa arbetsflöden eller dåligt skrivna skript

Begränsar exporten till 10 000 poster per operation som standard, vilket kan hindra storskalig dataexport

Priser för ServiceNow

Anpassade priser

Betyg och recensioner för ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 2 200 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 300 recensioner)

5. MetricStream (Bäst för regelefterlevnad och cybersäkerhet)

via MetricStream

Cyberhot riktade mot företagsnätverk har ökat med 58 %, och attacker för att stjäla information blir allt vanligare.

MetricStreams cybersäkerhetsbedömningar i realtid hjälper dig att vara förberedd och kväva dessa hot i sin linda.

Plattformen erbjuder mobilappar för IT-riskhantering, vilket möjliggör samarbete i realtid och tillgång till viktig information när som helst och var som helst. Dessa mobila lösningar ökar produktiviteten och säkerställer att ditt ramverk för cybersäkerhetsriskhantering genomsyrar hela företaget. ​

MetricStreams bästa funktioner

Minska risker och öka motståndskraften genom insyn i framtida hot

Identifiera och minimera vanliga risker i din teknikstack innan de påverkar din verksamhet

Hantera ESG-ramverk med automatiserad datainsamling och rapportering, och säkerställ efterlevnad

Begränsningar i MetricStream

Användare kan stöta på buggar och det kan ta längre tid att lösa riskerna

Anpassningar kräver ofta specialkunskaper eller extern hjälp

Priser för MetricStream

Anpassade priser

Betyg och recensioner för MetricStream

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

6. AuditBoard (Bäst för att identifiera risker hos tredjepartsleverantörer)

via AuditBoard

AuditBoard är en riskhanteringsprogramvara som förenklar anpassningen av riskbedömning och kontroll. Det användarvänliga gränssnittet och integrationen med MS Word och Slack gör att du kan hålla intressenterna uppdaterade om riskhanteringsåtgärder och nyheter i realtid.

Dess AI-drivna analyser ger praktiska insikter, och anpassningsbara instrumentpaneler visualiserar tydligt viktiga riskindikatorer för välgrundade beslut.

AuditBoards bästa funktioner

Upptäck förändringar i en tredje parts kontrollmiljö för att förutse risker

Kartlägg och implementera krav på kontroller och ramverk med projektledning för cybersäkerhet

Få tillgång till regelbundna webbseminarier, e-böcker och lösningsbeskrivningar för att hålla dig uppdaterad om förändrade regler för regelefterlevnad

Begränsningar i AuditBoard

Systemet misslyckas ofta med att skicka hotmeddelanden i realtid

Priser för AuditBoard

Anpassade priser

AuditBoards betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 200 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om AuditBoard?

En recension på G2 säger:

Jag gillar att AuditBoard är molnbaserat, lättillgängligt, fungerar bra för dokumentlagring och samarbete med andra teammedlemmar, enkelt registrerar godkännanden av steg och organiserar ledningens handlingsplaner på ett sätt som gör att vi kan dela dem med kunden.

7. Onspring (Bäst för riskhantering inom företag och offentlig sektor)

via Onspring

Onspring är en specialutvecklad lösning för regelefterlevnad och riskhantering för företag och statliga myndigheter. Den erbjuder en handlingsplan och programvara för milstolpshantering där du kan förutsäga riskkostnader.

Plattformen ger realtidsinsyn i risker, vilket gör det möjligt för organisationer att hantera ett riskregister med flera hierarkier och övervaka finansiella konsekvenser baserat på risktolerans. Onspring automatiserar även livscykelarbetsflöden, efterlevnadstester och intyg över olika funktionsgrupper.

Onsprings bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden för regelefterlevnad för att minska manuellt arbete och öka effektiviteten

Upprätthåll standarder för regelefterlevnad och riskdetektering i enlighet med principerna i GAO Green Book, samt alla gällande regler och föreskrifter

Utarbeta och godkänn nya policyer utifrån dina aktuella riskprofiler

Begränsningar i Onspring

Att upprätthålla anpassningsbara arbetsflöden, som tröskelvärdesinställningar och automatisering, är lite komplicerat

Innehåller inte färdiga riskregister eller kontroller för ramverk som SOX och PCI

Priser för Onspring

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Onspring

G2: 4,7/5 (över 55 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Onspring?

En recension på G2 säger:

Jag uppskattar verkligen flexibiliteten med Onspring. Om jag får en idé är det oftast det första verktyget jag vänder mig till för att se om det kan hjälpa.

8. SAI360 (Bäst för att spåra och indexera alla risker i en enda visuell rapport)

via SAI360

SAI360 lever upp till sitt namn som programvara för riskhantering i företag och ger en heltäckande bild av potentiella hot, från risker i leverantörsrelationer till enhets- och dataskydd. Plattformen erbjuder även utbildning inom etik och regelefterlevnad (E&C), så att ditt team är förberett på att upptäcka – och avvärja – även de minsta riskerna.

SAI360:s bästa funktioner

Få uppdateringar i realtid och tips om riskhantering med programvaran för incidenthantering

Följ riskindex och upptäck viktiga datapunkter med hjälp av AI-driven Q&A

Genomför revisioner i enlighet med federala och internationella efterlevnadsstandarder

Begränsningar i SAI360

Vissa användare tycker att terminologin inom regelefterlevnad är lite svår att förstå

Gränssnittet känns föråldrat och ointuitivt för nya användare. Instrumentpanelerna kräver manuell konfiguration och saknar flexibilitet i realtid.

Priser för SAI360

Anpassade priser

Betyg och recensioner för SAI360

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: För få recensioner

9. Fusion (Bäst för företag som verkar inom starkt reglerade branscher)

via Fusion

Fusion Risk Management erbjuder verktyg för att utvärdera och hantera organisationens motståndskraft. Plattformen gör det möjligt att visualisera mätvärden för affärskontinuitet, identifiera operativa sårbarheter och kartlägga beroenden mellan processer, system och tredje part.

Bland de viktigaste funktionerna finns dynamiska riskbedömningar, automatiserade arbetsflöden och scenariosimuleringar för att utvärdera potentiella störningar. Den AI-drivna Resilience Copilot ger insikter och rekommendationer för att förbättra responsstrategierna.

Fusions lösningar stöder efterlevnad av standarder som ISO 22301 och underlättar integration med befintliga system, vilket effektiviserar riskhanteringsprocesserna.

Fusions bästa funktioner

Kartlägg beroenden i hela din verksamhet och utvärdera riskerna i varje steg

Visualisera systemets motståndskraft för att förstå hur störningar kan påverka verksamheten

Håll alla intressenter informerade under incidenter med hjälp av ENS-integrationer

Begränsningar i Fusion

Det kräver omfattande produktsupport för anpassning

Det har en brant inlärningskurva, särskilt när det gäller behörigheter och säkerhetsinställningar

Priser för Fusion

Anpassade priser

Fusion-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 50 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fusion?

En recension på G2 säger:

Jag uppskattar er lösning för hantering av regelefterlevnad, den ger en tydlig bild av vår efterlevnadsstatus. Jag gillar särskilt åtkomstcertifieringarna, som ger mig de rapporter jag behöver för revisorerna. Perfekt för att genomföra granskningar av åtkomstkontrollen.

10. Diligent (Bäst för automatisering av testkontroller och insamling av bevis)

via Diligent

🧠 Rolig fakta: 77 % av företagsledarna uppger att deras hållbarhetsarbete har ökat kundlojaliteten.

Med Diligents koldioxidredovisning och riskhantering kan du gå bortom de vanliga riskmått, se hur väl du klarar dig när det gäller miljömässig hållbarhet och stärka ditt varumärkes rykte.

Plattformen automatiserar datainsamling för över 2 000 aktiviteter, stöder rapportering av utsläpp enligt Scope 1, 2 och 3 samt tillhandahåller 80 färdiga, revisionsklara rapporter.

Diligents bästa funktioner

Beräkna utsläppen av växthusgaser för att hålla dig inom hållbarhetsriktlinjerna

Dela riskprofiler och riskhanteringsplaner med ledningen och styrelseledamöter

Genomför ett IT-efterlevnadsprogram för att snabbare uppnå certifieringar

Begränsningar i Diligent

Det har för många funktioner för någon som bara är ute efter riskhantering

Integrationen med verktyg från tredje part är begränsad jämfört med konkurrenterna

Diligent-priser

Anpassade priser

Diligent-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 450 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Diligent?

En recension på G2 lyder:

Jag gillar Diligent-systemet, det är lättanvänt och erbjuder en bra användarupplevelse, förutom att det är extremt användbart för att organisera styrelsemöten och snabbt ladda upp dokument, och jag gillar hur effektivt det är och dess kompatibilitet med olika operativsystem.

11. OneTrust (Bäst för att övervaka risker i komplexa IT-ekosystem)

via OneTrust

Har du svårt att beräkna riskernas påverkan? OneTrust kan automatisera detta åt dig och visa prioriteringar för riskminimering i enskilda sammanhang. Riskhanteringsprogramvaran samlar också in samtycke till datainsamling i varje steg av kundresan för att säkerställa efterlevnad.

OneTrusts bästa funktioner

Utbilda din personal i bästa praxis för riskbedömning med plattformens utbildnings- och certifieringsprogram

Hantera data på ett ansvarsfullt sätt med etiska AI-metoder

Kvantifiera risker i specifika affärssammanhang

Begränsningar i OneTrust

Rapporteringsfunktionen kan ofta vara långsam på grund av buggar

Priser för OneTrust

Anpassade priser

OneTrusts betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 30 recensioner)

12. Riskonnect (Bäst för att identifiera viktiga riskmått)

via Riskonnect

Utöver riskidentifiering och riskminimering erbjuder Riskonnect ett dedikerat team för regelefterlevnad som hjälper ditt företag att navigera i komplexa regelverk och utföra grundliga utvärderingar.

Plattformen omfattar hantering av regeländringar, anpassningsbara analyspaneler och ett enhetligt ramverk för regelefterlevnad. Den integreras dessutom smidigt med andra system, vilket effektiviserar processer och säkerställer att organisationer kan fortsätta hantera både risker och regelefterlevnadskrav på ett proaktivt sätt.

Riskonnects bästa funktioner

Utvärdera förändrade regler och anpassa riskhanteringsstrategierna därefter

Ställ in automatiska varningar för att effektivisera processerna för riskidentifiering och riskminimering

Rådfråga virtuella riskansvariga och experter för snabb lösning av komplexa säkerhetsutmaningar

Riskonnects begränsningar

Rapporteringsfunktionen är svår att använda för nybörjare

Priser för Riskonnect

Anpassade priser

Riskonnect – betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

🧠 Rolig fakta: Den franske filmskaparen Albert Lamorisse designade ett brädspel som heter Risk, vilket introducerar spelarna till strategisk planering, alliansbildning och konsekvenserna av att ta risker i en krigsspelsmiljö.

13. Quantivate (Bäst för finansbranschen)

via Quantivate

Cybersäkerhet samt skärpta regeländringar och ökad tillsyn utgör betydande operativa och strategiska hot för finansiella tjänster. Quantivates riskhanteringslösning är utformad för att skydda dina intressen om du är verksam inom denna bransch.

Det innehåller även en funktion för hantering av kundernas efterlevnad för att effektivisera hanteringen av ärenden och underlätta en effektiv riskregistrering, vilket säkerställer snabba svar på nya hot och efterlevnadskrav.

Quantivates bästa funktioner

Genomför kontinuerliga riskbedömningar och identifiera risker och regleringar som är specifika för finansbranschen

Få tillgång till information och rapportering om styrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC) i realtid

Genomför interna och externa revisioner för att skapa ett robust IT-system

Begränsningar i Quantivate

Har begränsade integrationsmöjligheter med tredjepartsprogram

Priser för Quantivate

Anpassade priser

Quantivate-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Optimera och automatisera din riskhanteringsplan med ClickUp

Varje riskhanteringsprogram som vi har lyft fram här erbjuder imponerande funktioner, men det är viktigt att ta hänsyn till deras begränsningar innan du väljer ett för ditt företag.

Vill du täppa till luckorna i ditt företags riskhanteringsplan? ClickUp är svaret. Det förenklar komplexa riskhanteringsprocesser till automatiserade arbetsflöden, vilket möjliggör smidigt samarbete kring strategier för riskminimering.

Med en intuitiv och anpassningsbar instrumentpanel kan du enkelt följa framsteg, bedöma risker och prioritera uppgifter. ClickUps riskregister och mallar för riskbedömning förenklar processen ytterligare! Det är perfekt för företag, projektledare, compliance-ansvariga och riskägare som söker en allt-i-ett-plattform för att hantera, bedöma och minska risker effektivt.

