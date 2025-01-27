De 15 bästa programvarorna för riskhantering i företag (ERM) för 2025

Dagens företag hanterar en oöverträffad mängd risker och osäkerheter. Störningar i leveranskedjan, cyberhot, valutafluktuationer, geopolitiska omvälvningar och många andra scenarier kan när som helst vända tillväxten upp och ner.

Genom att implementera ett program för riskhantering i företag (ERM) kan du hantera dessa risker och underlätta uppgiftshanteringen.

Manuell riskhantering kan dock vara mycket tidskrävande. Så varför inte använda programvara för riskhantering i företag?

Efter otaliga timmar av forskning och testning har teamet på ClickUp och jag hittat 15 förstklassiga riskhanteringslösningar. Dessa verktyg erbjuder överlägsna funktioner – allt från realtidsinsikter till kontinuitetshantering – och förmånliga prisplaner.

Låt oss ta en titt på dem!

Riskhantering för företag och dess betydelse

Enterprise Risk Management (ERM) effektiviserar riskhanteringsprocesserna och hjälper ditt företag att identifiera och hantera potentiella hot inom hela organisationen. Det gör det möjligt för dig att proaktivt minska riskerna innan de eskalerar.

Oavsett om det gäller operativa, finansiella eller cyberrisker säkerställer riskhantering för företag att inga risker förbises. Det hjälper dig att automatisera riskbedömningar, förbättra efterlevnaden och öka den operativa effektiviteten.

Med rätt programvara för riskhantering i företag blir denna process mycket enklare att hantera. Det sparar tid och resurser och förbättrar beslutsfattandet.

💡Proffstips: Vill du säkerställa att ditt företags system är säkra? Använd ett effektivt ramverk för cybersäkerhetsriskhantering för säkra system med bättre riskidentifiering.

Vad ska du leta efter i en programvara för riskhantering i företag?

När du letar efter den bästa programvaran för riskhantering i företag finns det några funktioner som du bör vara uppmärksam på.

Här är de viktigaste funktionerna som jag prioriterade när jag letade efter en effektiv programvara som uppfyller mina förväntningar:

Centraliserad instrumentpanel: Välj ERM-programvara som samlar alla riskdata, riskbedömningar och processer och ger realtidsinformation för hela organisationen.

Automatiserade riskbedömningar: Välj en lösning som automatiserar Välj en lösning som automatiserar riskidentifiering , övervakning och rapportering, minimerar manuellt arbete och säkerställer kontinuerlig riskmedvetenhet.

Compliancehantering: Se till att programvaran stöder regelefterlevnad genom att spåra viktiga riskindikatorer (KRI) och anpassa sig till dataskyddsbestämmelser och branschstandarder.

Risköversikt: Leta efter programvara som ökar risköversikten med hjälp av värmekartor och avancerad analys för att övervaka risker inom olika affärsenheter och förbättra välgrundade beslut.

Kontinuitet i verksamheten: Prioritera en Prioritera en programvara för riskhantering som stöder kontinuitetsplaner för verksamheten och hjälper till att minska riskerna för att säkerställa långsiktig affärsprestanda.

De 15 bästa programvarorna för riskhantering i företag

Här är 15 programvaror för riskhantering i företag (ERM) som jag tycker passar bäst för olika företag och dina behov:

1. ClickUp (bäst för omfattande riskuppföljning och samarbete)

Har du upplevt det som svårt att spåra och minska risker på ett effektivt sätt? Prova ClickUp – ett allt-i-ett-verktyg för projektledning som erbjuder en kraftfull lösning för riskhantering i företag (ERM)!

Hantera risker effektivt med ClickUp Tasks

Skapa uppgifter, tilldela teammedlemmar och deadlines och övervaka dem med ClickUp Tasks

Jag har använt ClickUp med mitt team i flera månader och är imponerad av dess intuitiva hanteringsverktyg. Med ClickUp Tasks kan du identifiera komplexa risker och dela upp dem i lätt hanterbara uppgifter. Du kan tilldela uppgifter till teammedlemmar och se till att de prioriteras och hanteras effektivt.

Se dina risker på ett ögonblick på ClickUp Dashboards

Visa riskdata och hantera deras status med hjälp av ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards är utmärkt för att visualisera riskdata och spåra viktiga riskindikatorer i realtid. Jag kunde enkelt se vilka problem som behövde åtgärdas och kommunicera effektivt med intressenterna, vilket hjälpte mig att fatta välgrundade beslut snabbt.

Automatisera riskhanteringen med ClickUp Automations

Automatisera uppgifter och spåra deras status och framsteg med ClickUp Automations

Är du rädd för att förbise eller missa en risk? Oroa dig inte; med ClickUp Automations kan du automatisera många uppgifter och optimera ditt arbetsflöde. Du kan till exempel ställa in automatiska påminnelser för riskbedömningar och uppföljningar och fokusera mer på att analysera risker.

Skapa detaljerade riskplaner med ClickUp Docs

Redigera dokument i realtid tillsammans med team och intressenter i ClickUp Docs

Med ClickUp Docs kan du skapa omfattande riskhanteringsdokument som innehåller strategier och procedurer. Detta verktyg är bäst för samarbete med team för att uppdatera dina riskhanteringsplaner efter behov.

Diskutera risker tillsammans med uppgifter i ClickUp Chat

Kommunicera enkelt med ditt team genom att använda ClickUp Chat

Använd ClickUp Chat för att diskutera potentiella eller befintliga risker samtidigt som du hänvisar till uppgifter och dokument. Det minskar förvirringen avsevärt, bibehåller sammanhanget i konversationerna och håller diskussionerna fokuserade.

Minska riskerna med hjälp av ClickUps mall för riskbedömning

Ladda ner den här mallen Identifiera, utvärdera och minska risker effektivt med hjälp av ClickUps mall för riskbedömning.

ClickUps mall för riskbedömning på whiteboard var särskilt användbar för mitt team. Den hjälpte oss att identifiera, bedöma och prioritera risker visuellt. Den innehåller anpassningsbara statusar för att spåra risknivåer i realtid och samarbetsfunktioner för att säkerställa att alla är uppdaterade om riskhanteringsåtgärder.

Håll koll på alla risker med ClickUps mall för riskregister

Ladda ner den här mallen Förebygg risker och hantera projekt utan problem med hjälp av ClickUp Risk Register Template.

Använd ClickUp Risk Register Template, som tar det ett steg längre genom att låta dig spåra statusen för varje risk och vidta förebyggande åtgärder i förväg.

Gör en grundlig riskanalys med Project Management Risk Analysis för att planera en lämplig riskminimeringsplan. Detta säkerställer säkra system och hjälper till att undvika framtida risker för bättre tidshantering.

Med hjälp av den kunde mitt team utveckla proaktiva planer för att minska och hantera projektkostnadsrisker, vilket säkerställde att projekten höll tidsplanen och budgeten.

💡 Proffstips: Vill du effektivisera din projektriskhanteringsprocess och se till att dina projekt håller sig på rätt spår? Utforska de 10 bästa riskhanteringsmallarna för projektledning i Excel, Word och ClickUp.

ClickUps bästa funktioner

Sätt upp mätbara mål för att minska riskerna och följ utvecklingen över tid med ClickUp Goals.

Brainstorma och visualisera idéer för riskminimering tillsammans med dina team med hjälp av ClickUp Whiteboards för att planera riskhanteringen.

Integrera ClickUp med dina favoritverktyg för att centralisera ditt arbete och öka produktiviteten med ClickUp-integrationer.

Övervaka din tid som du lägger på riskhanteringsuppgifter effektivt med ClickUp Time Tracking.

Kommunicera smidigt med ditt team med ClickUp Assign Comments för att fördela uppgifter eller använd ClickUp Chat för snabba diskussioner.

Begränsningar för ClickUp

ClickUps mobilapp saknar vissa funktioner som finns i desktopversionen.

Eftersom verktyget har många funktioner finns det en inlärningskurva (även om det finns en rad tutorials som underlättar).

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 USD/månad per användare

Företag : 12 USD/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per Workspace-medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Archer (bäst för proaktiv riskidentifiering)

via Archer

Archer är ett av de mest flexibla verktygen för riskhantering i företag. Dess funktioner för automatisering av arbetsflöden sparar timmar av manuellt arbete.

Med sina funktioner för revisionshantering och anpassningsbara rapporter förenklar den efterlevnadskontrollen och förbättrar din beslutsprocess.

Archer bästa funktioner

Säkerställ efterlevnad av branschstandarder med integrerade funktioner för efterlevnadshantering.

Effektivisera projektutvärderingen och identifiera riskerna med automatiserade riskbedömningar.

Centralisera riskhanteringen för ansvarighet och konsekvens

Archer-begränsningar

Archer är inte lika modernt som sina konkurrenter.

Det kräver mycket leverantörs- och IT-support för löpande hantering.

Archer-priser

Anpassad prissättning

Archer-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

3. MetricStream (bäst för åtkomst till riskdata)

via MetricStream

MetricStream är en omfattande GRC-programvara som hjälpte mig att bedöma risker och gav mig realtidsinsikter i riskdata.

Med det anpassningsbara gränssnittet kan du skräddarsy rapporter efter specifika affärsmål. Med MetricStreams avancerade analysfunktion kan du analysera risktrender och snabbt fatta välgrundade beslut.

MetricStreams bästa funktioner

Automatisera skapande, distribution och tillämpning av policyer för effektivare styrning.

Säkerställ realtidsanpassning till föränderliga regleringar som GDPR och SOC 2.

Visualisera risker och förenkla riskidentifieringen med hjälp av värmekartor.

MetricStreams begränsningar

Kräver en brant inlärningskurva och ger en klumpig användarupplevelse.

Systemprestandan kan bli långsammare med större datamängder.

MetricStreams prissättning

Anpassad prissättning

MetricStreams betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: N/A

4. SureCloud (bäst för riskhantering av tredje part)

via SureCloud

SureCloud erbjuder ett riskhanteringsprogram för att centralisera och förenkla riskhanteringen i hela din organisation. Dess modul för hantering av tredjepartsrisker har också hjälpt mig att enkelt hantera risker kopplade till leverantörer.

Jag tyckte att deras riskdashboard i realtid var mycket användbar. Den ger dig omedelbar insyn i nya risker och hjälper dig att upptäcka potentiella problem innan de eskalerar.

SureClouds bästa funktioner

Få varningar om högriskaktiviteter

Visualisera data på instrumentpaneler för att få insikt i risktrender.

Säkerställ att tredje part följer interna policyer

SureClouds begränsningar

Rapporterings- och dashboardverktygen saknar flera moderna funktioner som finns i BI-verktyg.

SureCloud erbjuder inte mallar för riskbedömning.

SureCloud-priser

Anpassad prissättning

SureCloud-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: N/A

5. Diligent (bäst för centraliserad riskdatahantering)

via Diligent

Diligent är pålitligt när det gäller hantering av IT-, tredjeparts- och operativa risker. Det jag gillar med Diligent är dess förmåga att centralisera riskdata och ge insyn i potentiella hot.

Med Diligents integrerade riskhanteringsfunktioner kan du enkelt identifiera och bedöma risker i hela organisationen och spara tid med automatiserade arbetsflöden.

Diligents bästa funktioner

Anpassa efterlevnadsarbetet till globala standarder som ISO 31000.

Visualisera riskrelationer med hjälp av strategisk kartläggning och instrumentpaneler.

Centralisera riskdata för att få en fullständig översikt

Diligents begränsningar

Den initiala installationen och integrationen med andra system är komplex.

Det är inte användarvänligt att hantera förändringar i policyers livscykel.

Diligent prissättning

Anpassad prissättning

Diligent betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 130 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

6. OneTrust (bäst för automatisering av regelbunden rapportering)

via OneTrust

OneTrust erbjuder ett effektivt riskhanteringsprogram för stora företag. Dess automatiserade riskbedömningar effektiviserar efterlevnadskontroller, vilket gör rapporteringen till myndigheter mycket enklare.

OneTrusts instrumentpanel är särskilt användbar för att spåra olika risknivåer i realtid.

OneTrusts bästa funktioner

Automatisera efterlevnadsuppgifter för GDPR och CCPA

Få tillgång till instrumentpaneler för realtidsöversikt över efterlevnad

Organisera policyer och procedurer för ISO- och SOC-efterlevnad

Begränsningar för OneTrust

OneTrust är svårt att integrera med andra system.

Användare med småföretag har ansett att det är dyrt.

OneTrusts prissättning

Anpassad prissättning

OneTrust-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 30 recensioner)

7. Resolver (bäst för riskvisualisering och spårning av hot)

via Resolver

Resolver är utmärkt för att spåra nya risker och omedelbart upptäcka nya hot. Det hjälpte mig att identifiera potentiella risker och effektivt genomföra åtgärder för att minska dem.

Med sin riskvisualisering kartlägger den hot så att du kan förstå hur riskerna i en avdelning kan påverka en annan.

Resolvers bästa funktioner

Skapa arbetsflöden och påminnelser för riskminimering utan manuell inmatning.

Få omedelbar insyn i nya risker med detaljerade instrumentpaneler.

Skapa revisionsklara rapporter med några få klick

Resolver-begränsningar

Implementeringsprocessen kräver expertis inom IT.

Det är svårt att hantera instrumentpanelerna eftersom de är så detaljerade.

Resolver-priser

Anpassad prissättning

Resolver-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

8. Camms. Risk (Bäst för incidenthantering och riskuppföljning)

via Cammsgroup

Camms. Risk erbjuder en omfattande GRC-lösning och är otroligt bra för att hantera incidenter och säkerställa efterlevnad av olika regler. Dess fördefinierade mallar och användarvänliga instrumentpanel gör det enkelt att identifiera, tilldela och spåra risker.

Du kan också använda Camms. Risks många andra funktioner, såsom anpassningsbara riskregister, övervakning i realtid och arbetsflödeshantering för att anpassa riskstrategier efter affärsmål.

Camms. Risk bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden för incidenthantering och efterlevnadskontroll

Visualisera data med interaktiva instrumentpaneler och rapporteringsverktyg

Spåra risker med anpassningsbara riskregister och realtidsdashboards.

Camms. Riskbegränsningar

Användargränssnittet är inte särskilt intuitivt.

Saknar förmåga att kvantifiera risker för bättre bedömningar

Camms. Riskprissättning

Anpassad prissättning

Camms. Riskbetyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 60 recensioner)

Capterra: N/A

9. Onspring (bäst för centralisering av risk- och efterlevnadsdatahantering)

via Onspring

Onspring erbjuder riskhanteringsprocesser och låter dig hantera hot inom olika områden, såsom finansiella, operativa och reputationsmässiga, på ett och samma ställe.

Riskregistret är också användbart för att organisera hot i hierarkier och tillhandahålla automatiska uppdateringar baserade på toleransnivåer.

Onsprings bästa funktioner

Automatisera arbetsflöden för riskbedömningar, revisioner och kontroller

Skapa riskinsikter i realtid för bättre affärsbeslut

Använd avancerad analys för att upptäcka avvikelser

Onsprings begränsningar

Det innebär en brantare inlärningskurva för icke-tekniska användare.

Den har begränsade anpassningsmöjligheter för riskrapporter.

Onsprings prissättning

Anpassad prissättning

Onsprings betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 70 recensioner)

10. SAI360 (Bäst för efterlevnadshantering och automatisering av arbetsflöden)

via SAI360

SAI360:s riskhanteringssystem, som automatiserar arbetsflöden och aviseringar samt spårar hot, visade sig vara mycket effektivt för mina riskhanteringsinsatser.

Även de förkonfigurerade instrumentpanelerna ger realtidsinformation om olika risker, såsom cybersäkerhet och tredjepartsrisker. Detta kan hjälpa dig att fatta snabbare och smartare affärsbeslut.

SAI360:s bästa funktioner

Utnyttja förkonfigurerade regelverk för att uppfylla efterlevnadskrav.

Skapa detaljerade, skräddarsydda rapporter för olika intressenter

Ställ in automatiska varningar och aviseringar för utvärderingar och revisioner

SAI360-begränsningar

Rapporterade långa laddningstider och systemfördröjningar

Det integreras inte bra med big data-verktyg.

SAI360-priser

Anpassad prissättning

SAI360-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 100 recensioner)

Capterra: N/A

11. ServiceNow GRC (bäst för att lösa efterlevnadsproblem)

via ServiceNow GRC

ServiceNow GRC erbjuder realtidsinsikter och automatisering av arbetsflöden, vilket är utmärkt för att effektivisera riskhanteringen och minska det manuella arbetet.

Du kan använda ServiceNow GRC för att hantera risker som cybersäkerhetshot, efterlevnadsfrågor och leverantörshantering. Det är också mycket effektivt för att centralisera all din riskdata på ett ställe, vilket gör det enkelt att spåra och minska risker.

ServiceNow GRC:s bästa funktioner

Effektivisera rutinmässiga efterlevnadsprocesser med automatisering

Få omedelbar insikt och datavisualisering för bättre beslutsfattande.

Automatisera revisionshanteringen för att prioritera risker och effektivisera arbetsflöden

Begränsningar för ServiceNow GRC

Användargränssnittet är komplext och inte särskilt intuitivt.

Kräver en inlärningskurva efter implementering av verktyget

Priser för ServiceNow GRC

Anpassad prissättning

ServiceNow GRC-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 20 recensioner)

Capterra: N/A

12. LogicManager (bäst för hantering av komplexa risklandskap)

via LogicManager

LogicManager är ett välkänt verktyg för riskhantering i företag som är utformat för att hjälpa dig att förutse och minska risker. Det hjälper dig att prioritera affärsrisker genom att koppla dem till organisationens mål.

Logic Managers AI-drivna analys hjälpte mig att identifiera risker som jag kanske hade missat manuellt och hjälpte mig att fatta smartare beslut för företaget.

LogicManagers bästa funktioner

Identifiera risker och minska dem effektivt över alla avdelningar

Omvandla data till tydliga rapporter med automatiserad rapportering

Spåra alla riskincidenter på ett och samma ställe

Begränsningar för LogicManager

Inte särskilt anpassningsbar och saknar många viktiga integrationer.

Det är svårt att mäta effektiviteten av GRC-aktiviteter.

Priser för LogicManager

Anpassad prissättning

LogicManager-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 20 recensioner)

13. LogicGate (bäst för att kvantifiera och bedöma risker)

via LogicGate

LogicGate effektiviserar riskhanteringsprocesser på ett effektivt sätt. Dess riskbedömningsfunktion inkluderar förkonfigurerad poängsättning, vilket jag anser är en utmärkt funktion som hjälper dig att bedöma risker och omedelbart tilldela riskreducerande åtgärder.

LogicGates anpassningsbara instrumentpaneler och Monte Carlo-simuleringar hjälper dig också att kvantifiera risker i finansiella termer för bättre beslutsfattande.

LogicGates bästa funktioner

Anpassa rapporter och instrumentpaneler för att engagera intressenterna.

Effektivisera efterlevnadsprocesser med förkonfigurerade arbetsflöden

Visualisera risker med värmekartor, stapeldiagram och mycket mer.

Begränsningar för LogicGate

Den initiala installationen kräver tillräcklig teknisk kunskap.

Långsammare rapporteringshastighet vid stora datamängder

LogicGates prissättning

Anpassad prissättning

LogicGate-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 150 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

14. AuditBoard (Bäst för automatisering av riskbedömning för snabba insikter)

via AuditBoard

AuditBoard är ett pålitligt ERM-verktyg som förenklar spårning och hantering av risker i hela organisationen. Funktionen RiskOversight centraliserar riskhanteringen, vilket innebär att jag slipper söka igenom data, kan effektivisera bedömningar och snabbt identifiera risker.

AuditBoards bästa funktioner

Lagra revisionsdokument och få enkel åtkomst till dem

Få varningar om risker och hantera efterlevnad proaktivt

Automatisera riskbedömningar och identifiera risker snabbt

AuditBoards begränsningar

Långsammare svarstider från kundsupporten, vilket orsakar förseningar i lösningen av kritiska problem

Gränssnittet är inte intuitivt för nya användare, vilket bromsar införandet av programvaran.

AuditBoards priser

Anpassad prissättning

AuditBoards betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 300 recensioner)

15. Fusion Risk Management (bäst för att effektivisera återhämtningsprocesser)

via Fusion

Fusion är ett annat kraftfullt program för riskhantering i företag som hjälper till att bedöma organisatoriska risker och skapa effektiva program för affärskontinuitet.

Med hjälp av dess viktigaste funktioner, såsom risk- och konsekvensbedömningar, IT-katastrofåterställning och beroendemappning, kan du samla in realtidsdata från olika avdelningar och prioritera dina återställningsinsatser.

Fusions bästa funktioner

Kartlägg och analysera beroenden mellan dina affärsenheter

Effektivisera incidenthantering och återställningsinsatser med automatiserade processer

Få tillgång till realtidsdata och analyser för välgrundade beslut.

Begränsningar för Fusion

Integration med andra system hindrar ett smidigt dataflöde mellan plattformar.

Komplext för nybörjare, kräver en brant inlärningskurva

Fusion-prissättning

Anpassad prissättning

Fusion-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 120 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 40 recensioner)

Optimera dina riskhanteringsprocesser med ClickUp

Att välja rätt ERM-programvara eller programvara för riskhantering i företag kan kännas överväldigande och svårt med så många alternativ tillgängliga. Med denna noggrant utvalda lista kan du noggrant utvärdera de 15 bästa verktygen för dig, med hänsyn till deras egenskaper och funktioner, deras betydande nackdelar och användarrecensioner.

