De 10 bästa verktygen för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC) 2025

Styrning, risk och efterlevnad (GRC) är ett system med kontroller och balans som gör det möjligt för företag att förbättra säkerhetsstandarder, minimera riskerna för dataintrång och uppfylla lagkrav.

Organisationer måste följa många regler, inklusive GDPR, PCI-DSS, CCPA och SOX. GRC-programvara anpassar IT-infrastrukturen efter affärsmålen samtidigt som den hanterar risker och uppfyller efterlevnadsstandarder.

Idag har även småföretag en global närvaro. I ett sådant scenario måste de följa internationella regler och vara beredda att möta hot som kan skada deras verksamhet om de inte följer GRC-kraven.

Med GRC-programvaran kan du skapa, samordna och övervaka policyer och kontroller samt kartlägga reglerings- och interna efterlevnadskrav. Dessa lösningar erbjuder prenumerationsbaserad SaaS, automatiserar processer och ökar effektiviteten hos ditt styrningsteam samtidigt som komplexiteten minskas.

Denna artikel diskuterar de 10 bästa verktygen för styrning, riskhantering och regelefterlevnad (GRC) för 2024, med deras funktioner, nackdelar och priser.

Vad ska du leta efter i en GRC-programvara?

När du letar efter compliance-programvara bör du välja GRC-verktyg som förenklar den tidskrävande granskningen för riskbedömning, compliancehantering och interna revisioner för compliance- och riskstandarder. Dessutom bör de passa in i dina befintliga arbetsflöden, affärsprocesser och kultur.

Arbetsflödeshantering och automatisering: Det GRC-verktyg du väljer bör kunna automatisera vanliga arbetsflöden, såsom rapportering av risker och kontroller i realtid. Det bör möjliggöra kontinuerlig kontrollövervakning (CCM), insamling av bevis och hämtning av information från andra system enligt ett schema som du väljer.

Kontinuerlig kontrollövervakning (CCM): CCM möjliggör kontinuerlig eller frekvent övervakning av dina kontroller för att validera effektiviteten i ditt GRC-ramverk för att minska risker.

Säkerhet och användarvänlighet i företagsklass: Eftersom du lagrar alla dina sårbarheter på GRC-plattformen behöver du ett verktyg som håller dina data säkra och samtidigt gör det möjligt för dig att arbeta effektivt. Välj verktyg med inbyggda Excel-liknande funktioner så att du inte behöver slösa tid på att lära dig GRC-lösningen. Leta efter samarbetsverktyg för att skapa uppgifter, hantera team och upprätthålla säkerheten.

Skalbarhet: Att skala upp efterlevnad är en komplex och tidskrävande process. Att använda kalkylblad för att driva ditt företags GRC-program gör det svårt att lägga till ytterligare GRC-ramverk, samla in bevis och upprätthålla efterlevnadsprocesser. Välj GRC-programvara som kan skalas upp i takt med att ditt företag växer för att förbli efterlevande och säkert oavsett organisationens storlek.

Rapportering: Med rapporteringsfunktionen i dina GRC-verktyg kan du se viktiga kontroller, de största riskerna och incidenthanteringen i en enhetlig datamiljö. Din GRC-plattform bör förenkla och samla all denna data i dashboards, som fungerar som en enda källa till information för hela organisationen.

Tredjepartsintegrationer: För integrerad riskhantering i ditt risk- och efterlevnadsprogram bör din GRC-programvara kommunicera med andra verktyg i din teknikstack, såsom För integrerad riskhantering i ditt risk- och efterlevnadsprogram bör din GRC-programvara kommunicera med andra verktyg i din teknikstack, såsom programvara för juridisk hantering och riskhantering . Plattformen bör integreras med dina mobilappar, projektledning och andra efterlevnads- och rapporteringsverktyg för ett korrekt och snabbt informationsflöde.

Här är vår lista över GRC-programvara som gör det möjligt för ditt team att upprätthålla efterlevnad utan manuella processer eller oflexibla äldre lösningar.

1. ClickUp

ClickUp är din kompletta lösning för efterlevnadshantering och projektledning. Med anpassningsbara och funktionella funktioner och inbyggda mallar samordnar ClickUp alla dina risk- och efterlevnadsprogram på ett och samma ställe. Oavsett storleken på ditt team kan du använda detta GRC-verktyg för att övervaka projektuppdateringar, hantera risker och samarbeta på ett och samma ställe.

Slipp besväret med att använda flera olika verktyg för riskbedömning, revision av interna processer och projektledning – ClickUp kombinerar allt detta. Alla drar nytta av den smidiga arbetshanteringen, oavsett om det är ett litet team eller en större organisation.

ClickUps arbetsyta erbjuder så mycket mer än genomsnittliga GRC-lösningar.

ClickUps arbetsflödesanalys, över 100 integrationer, digitala whiteboards och samarbetsdokument hjälper dig att hålla ordning och minska riskerna i ditt företags riskhanteringsprogram. Så här fungerar det.

ClickUps bästa funktioner

Dashboards: Få en översiktlig bild av alla aspekter av din revisionshanteringsprocess, efterlevnadskrav och GRC-ramverk i ett anpassningsbart ClickUp Dashboard . Med över 50 widgets som kan anpassas efter ditt arbetsflöde kan du välja vilken information du vill se och hur du vill visualisera den.

Håll koll på ett projekts hälsa med hjälp av avancerad analys i ClickUp.

Mall för projektplan för efterlevnad : Använd den här mallen för att samordna alla dina efterlevnadsinsatser på ett och samma ställe. Från att identifiera och utvärdera efterlevnadskrav till att mäta ditt efterlevnadsprogram och vidta korrigerande åtgärder – med den här mallen kan du göra allt.

Använd denna ClickUp-mall för att planera och hantera efterlevnad, inklusive utvärdering av krav, mätning av framsteg och korrigerande åtgärder.

Dokument: Lista alla regler och ramverk som du måste följa på ClickUp Docs . Tilldela roller och ansvar för att säkerställa att varje GRC-ramverk följs, att en teammedlem övervakar förändringarna och att problem hanteras.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

Gantt-diagramvy: Med Gantt-diagramvyn i ClickUp kan du skapa tidslinjer för varje riskhanteringsprojekt. Ställ in tidslinjer, tilldela uppgifter till enskilda teammedlemmar och tagga andra team i kommentarer som rör ytterligare frågor, såsom juridik och ekonomi.

ClickUps Gantt-diagramvy för att övervaka projektets tidsplaner

Mallar för riskbedömning : Använd dessa mallar för att spara tid för projektledaren genom att lyfta fram potentiella risker innan teamet börjar arbeta med projektet. Med ClickUps mall för värderiskmatris kan du till exempel skapa en riskmatris för varje möjlig risk för proaktiv riskhantering.

Nackdelar med ClickUp

Långsam svarstid

Avancerade funktioner som ClickUp AI finns tillgängliga i betalda abonnemang.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 USD/användare/månad

Företag: 12 USD/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 000 recensioner)

2. Pathlock

via Pathlock

Liksom de flesta GRC-verktyg ger Pathlock en fullständig översikt över policyöverträdelser inom statliga regleringar och efterlevnadshantering. Effektivisera dina efterlevnadsprogram med automatiserad rapportering för att minimera och mildra risker.

Lägg till nya applikationer i dina riskhanterings- och efterlevnadssystem för att tidigt upptäcka åtkomstöverträdelser.

Pathlocks lösning för riskhantering och regelefterlevnad kräver minimal installation och underhåll. Förbättra din säkerhet, maximera produktiviteten och förstå hur du uppfyller bransch- och myndighetskrav.

Pathlocks bästa funktioner

Kontinuerlig, skalbar och automatiserad kontrollövervakning för riskhantering och säkerhetsrisker över flera applikationer.

Automatisera internrevisionen för att minska de skyhöga kostnaderna för revisioner och kontroller genom automatisering, rik data och bättre samordning mellan intressenter och applikationer.

En komplett applikationssvit för styrning av åtkomst med åtkomstriskanalys, kompatibel provisionering, förhöjd åtkomsthantering och rollhantering.

Nackdelar med Pathlock

En brant inlärningskurva för förstagångsanvändare

Du behöver teknisk support för att börja använda Pathlock.

Priser för Pathlock

Anpassad prissättning

Pathlock-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

3. Fusion Framework System

via Fusion Framework System

Den molnbaserade GRC-programvaran Fusion Framework System gör det möjligt att skapa dynamiska program för affärskontinuitet genom att integrera data, tjänster, system och procedurer.

Fusion risk management-programvaran integreras med olika affärskällor för att anpassas till din organisations strategiska mål och säkerställa efterlevnad.

Anpassa din organisations strategiska mål, säkerställ efterlevnad och få optimal insyn genom prediktiv analys. Det är specialutvecklat för att upprätthålla styrning, riskbedömning och incidenthantering.

Fusion Framework Systems bästa funktioner

Riskhanteringsprogramvara håller alla dina data sammankopplade och förbättrar tvärfunktionell samordning.

Utnyttja teknikbaserad operativ resiliens för att uppfylla de föränderliga regelkraven.

Fusions system för krishantering och incidenthantering ger användarna praktiska insikter som hjälper dem att anpassa sig till förändringar, undvika störningar och förbättra företagets resultat.

Fusion Framework System nackdelar

Används främst för affärskontinuitet och riskminimering, men saknar verktyg för GRC-strategi.

Implementerare skulle lägga mycket tid på att konfigurera riskhanteringsfunktionerna.

Saknar transparent prisstruktur

Priser för Fusion Framework System

Anpassad prissättning

Fusion Framework System – betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (101 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (45 recensioner)

4. Riskonnect

via Riskonnect

Riskonnects tjänst och GRC-verktyg underlättar efterlevnaden av lagkrav inom detaljhandeln, hälso- och sjukvården, försäkringsbranschen och tillverkningsindustrin. Du kan använda denna plattform för efterlevnadsprogramvara för riskhantering, övervakning av riskhändelser, styrning, hantering av dataskyddsbestämmelser och riskminimering med interna och externa revisioner.

Liksom andra GRC-verktyg hjälper Riskonnect till med dokumenthantering genom att lagra affärskritiska dokument för att effektivisera riskhanteringsprocesser.

Riskonnects bästa funktioner

Du kan övervaka dina företags- och juridiska policyer för att undvika böter och andra skadestånd.

Bryt ner silos och kommunicera smidigt från frontlinjen till ledningen för att säkerställa att åtgärder på alla nivåer uppfyller förväntningarna.

Registrera dokumentproblem, incidenter och ändringar med en tydlig revisionsspårbarhet.

Riskonnect nackdelar

Resultatet för kvantitativ analys ser klumpigt ut och behöver uppgraderas.

Detta verktyg fungerar endast med Internet Explorer och inte på iPad.

Riskonnect-priser

Anpassad prissättning

Riskonnect-betyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

5. IBM OpenPages

via IBM OpenPages

IBM OpenPages är en enhetlig GRC-plattform som förenklar hur du proaktivt hanterar risker och regelefterlevnad.

IBM OpenPages förenklar datastyrning, riskbedömningar och regelefterlevnad för ditt företags riskhanteringsprogram.

IBM OpenPages® är en skalbar och AI-driven compliance-lösning som körs på valfri molntjänst med IBM Cloud Pak® for Data. Centralisera dina isolerade riskhanteringsfunktioner i en enda miljö för att identifiera, övervaka, rapportera och minska risker i dagens dynamiska landskap.

Hantera efterlevnad för nutiden och förbered dig för framtiden med en helt utbyggbar GRC-plattform för företag som kan skalas upp till tusentals användare.

IBM OpenPages bästa funktioner

Det uppgiftsfokuserade användargränssnittet effektiviserar komplexa processer och åtgärder med minimal utbildning.

Du kan använda GRC-arbetsflödesfunktionen för att köra färdiga användningsfall enligt schema och på begäran.

Det är enkelt att skapa en effektiv GRC-strategi med insikter om risker i hela organisationen med dynamiska diagram, rapporter och instrumentpaneler.

Nackdelar med IBM OpenPages

Användarna klagar över att de lägger enormt mycket tid på att skapa rapporter, vilket kräver MS Excel och PowerPoint.

Det är en utmaning att integrera med andra verktyg, såsom revisionsverktyg, enkätadministration och SOC-2-kompatibel programvara

Priser för IBM OpenPages

Anpassad prissättning

IBM OpenPages betyg och recensioner

G2: 4/5 (51 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. LogicManager

via LogicManager

LogicManagers programvara för riskhantering i företag kopplar samman olika områden av företagsstyrning och fungerar som en enda källa till sanning för organisationen. Du kan identifiera områden med hög operativ risk och bedrägerizoner genom att koppla samman data mellan olika avdelningar, inklusive internrevision, informationssäkerhet, GRC och ekonomi.

Dessutom bryter LogicManagers integrerade riskhanteringsprogram ner avdelningsgränserna och hjälper dig att skapa ett effektivt GRC-program. Programvaran är utformad för att hjälpa dig att anpassa strategiska mål till operativa mål och ger dig en fullständig bild av dina säkerhetsrisker.

LogicManagers bästa funktioner

Den integrerade riskhanteringsprogramvaran hjälper dig att upptäcka sårbarheter i silos och tilldela kontrollaktiviteter med fördefinierade riskbibliotek.

Identifiera kritiska risker i hela organisationen med redigerbara och objektiva kriterier för riskbedömning.

Leverera meningsfulla rapporter till dina intressenter med sammanfattningar av de största riskerna och anpassade instrumentpaneler som hjälper dig att fatta riskmedvetna beslut.

Nackdelar med LogicManager

Begränsade möjligheter till självrapportering efter en internrevision

Eftersom verktyget endast erbjuder tre nivåer för risk och kontroller är det svårt att få detaljerad data.

Priser för LogicManager

Anpassad prissättning

LogicManager-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (51 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (22 recensioner)

7. Standard Fusion

via Standard Fusion

GRC-verktyget StandardFusion för efterlevnadshantering hjälper företag inom teknik, hälso- och sjukvård, finansiella tjänster, tillverkning, offentlig sektor och detaljhandel att upprätthålla efterlevnaden.

Förenkla alla aspekter av din interna revisionsprocess, oavsett om du granskar kontroller eller krav. Hantera din interna och externa revisionsstatus och dokumentera krav via en centraliserad plattform.

Det som skiljer det från andra GRC-verktyg är att du snabbt kan starta och hantera flera revisioner på StandardFusion och samtidigt följa deras framsteg.

StandardFusion bästa funktioner

Samla all information du behöver för din revisionshantering på en och samma plattform.

Spåra alla dina revisioner i realtid, få fullständiga händelseloggar och versionshistorik för att spåra historiska revisioner.

Definiera, dokumentera, granska och rapportera om efterlevnadsprogram och hantera organisationsspecifika kontroller.

StandardFusion nackdelar

Möjlighet till bredare integrationsfunktioner med andra verktyg för efterlevnad och säkerhet

Saknar tillräckliga rapporteringsalternativ

StandardFusion-priser

Startpaket: 1 500 USD/månad

Professional: 2 500 USD/månad

Företag: 4 500 USD/månad

Enterprise+: 8 000 USD/månad

StandardFusion-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (40 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

8. ServiceNow Governance Risk and Compliance

via ServiceNow

ServiceNows program för styrning och riskhantering ger motståndskraftiga företag möjlighet att fatta riskmedvetna beslut som integreras i det dagliga arbetet. Denna GRC-programvara kopplar samman din verksamhet, säkerhet och IT via en central plattform.

Det bästa är att ServiceNow integreras med din befintliga programvara, inklusive innehållskonsoliderare, leverantörer av säkerhetsbetyg och affärsprocesslösningar.

ServiceNows riskhantering arbetar nära servicehantering och säkerhetsåtgärder och erbjuder en integrerad strategi för riskhantering.

ServiceNows bästa funktioner

En enhetlig datamiljö med djupgående anpassad dataanalys

Realtidsövervakning, automatisering och analys för snabbare svar

Kontinuerlig operativ riskhantering för att minimera förluster

Nackdelar med ServiceNow

Färre API-integrationer jämfört med andra GRC-verktyg

En brant inlärningskurva

Priser för ServiceNow

Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av ServiceNow

G2: 4,3/5 (782 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (227 recensioner)

9. SAI360

via SAI360

SAI360:s GRC-programvara effektiviserar din riskhanteringsprocess så att du kan ta lämpliga risker vid rätt tidpunkt med självförtroende och fokus. Lagra, hantera och extrahera riskdata i hela företaget med denna skalbara programvara för risk, ESG och hållbarhet.

SAI360 bästa funktioner

Förkonfigurerade GRC-moduler övervakar, skannar och förhindrar störningar.

Visualisera brister i efterlevnaden, fatta snabba beslut för att optimera ditt risk- och efterlevnadsprogram med anpassningsbara rapporter.

Säkerställ affärskontinuitet, hantera kritiska leverantörsaktiviteter och minska tiden som läggs på dataskydd och säkerhetshot med SAI360.

SAI360 nackdelar

Föråldrad användarupplevelse och användargränssnitt

För avancerad anpassning kan du behöva betala för professionella tjänster.

SAI360-priser

Anpassad prissättning

SAI360-betyg och recensioner

G2: 4/5 (121 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

10. SAP GRC

via SAP GRC

Få tidiga och prediktiva insikter om avvikelser och potentiella risker och övervaka kontinuerligt enheter, cyberhot och efterlevnad av affärskritiska processer med SAP GRC.

Genom att använda SAP:s GRC-verktyg för att automatisera repetitiva revisions- och efterlevnadshanteringsuppgifter får du realtidsinsyn i kontrollövervakningen.

SAP har flexibla lösningar för övervakning av cyberhot, datakontroll, identitets- och åtkomsthantering samt integritetskontroller för att hålla dina system säkra i en ständigt föränderlig reglerings- och affärsmiljö.

SAP GRC:s bästa funktioner

Kontrollera viktiga processer och hantera efterlevnad genom att dokumentera, utvärdera, testa och åtgärda kritiska processrisker.

Utnyttja prediktiva funktioner för att informera affärsprocesser och verksamhet

Identitets- och åtkomststyrning skyddar din immateriella egendom och ditt rykte i hela organisationen.

Nackdelar med SAP GRC

Implementerare behöver specialkunskaper och utbildning i SAP

Långsam prestanda och systemet hänger sig vid bearbetning av stora datamängder

SAP GRC-priser

Anpassad prissättning

SAP GRC-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (62 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (32 recensioner)

Många GRC-plattformar hanterar risker och regelefterlevnad, men du behöver en GRC-mjukvarulösning som gör det utan att störa din befintliga teknikstack.

ClickUp ger dig det bästa av två världar som ett GRC-verktyg som optimerar dina ramverk för styrning, risk och efterlevnad samtidigt som det upptäcker operativa risker och efterlevnadsrisker i ett tidigt skede.

Detta GRC-verktyg är nybörjarvänligt, vilket gör att alla i ditt team kan använda det utan tidigare teknisk kunskap. Gör din riskhanteringsprocess mer effektiv med anpassningsbara funktioner som instrumentpaneler och mål. Använd färdiga mallar för efterlevnad och projektdokumentation för att regelbundet övervaka hur din organisation hanterar risker.

Det bästa är att det inte kostar något att minska riskerna på ClickUp.

Registrera dig på ClickUp och börja spåra dina efterlevnadsprocesser.