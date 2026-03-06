De 15 bästa ClickUp-integrationerna att prova nu

En genomsnittlig anställd lägger ungefär 2,5 timmar om dagen på att söka efter information. För att sätta det i perspektiv innebär det att varje anställd lägger mer än en hel arbetsvecka per månad på att i praktiken fungera som en mänsklig sökmotor.

Den här guiden går igenom 15 ClickUp-integrationer som löser detta problem. Dessa över 1000 integrationer kopplar dina viktigaste verktyg direkt till din ClickUp-arbetsyta. Detta samlar all information du behöver under ett tak så att du slipper ”arbete om arbete”.

Vad mer? I många fall behöver du inte ens dessa integrationer eftersom ClickUp redan sköter jobbet själv! Så låt oss titta på de bästa ClickUp-integrationerna och ta reda på varför ClickUp utmärker sig som din konvergerade AI-arbetsyta.

Vad är ClickUp-integrationer?

ClickUp-integrationer är digitala kopplingar som länkar dina externa arbetsappar (som GitHub, Google Drive, Figma och fler) till din ClickUp-arbetsyta, vilket möjliggör automatiskt dataflöde mellan dem. De håller i princip ihop din teknikstack – vilket eliminerar behovet av att manuellt kopiera och klistra in information eller växla mellan flikar för att hitta en enda statusuppdatering.

Dessa kopplingar kan generellt delas in i två kategorier:

Inbyggda integrationer : Skapa och underhåll pålitliga, direkta länkar mellan ClickUp och populära verktyg som Slack, GitHub eller Google Kalender

Tredjepartsanslutningar: Använd plattformar som Zapier eller Make som en universell översättare och utöka din räckvidd till tusentals andra appar genom anpassade utlösare och åtgärder

ClickUp-integrationer sträcker sig från en enkel inbäddning av Google Docs i en uppgift eller inställning till en komplex tvåvägssynkronisering som håller CRM-poster och ClickUp-anpassade fält synkroniserade med hjälp av fältmappning. Du kan använda API-tokens och webhooks för att automatisera arbetsflöden, vilket gör ClickUp till din enda källa till sanning. Det sätter också äntligen stopp för Work Sprawl – fragmenteringen av arbetsaktiviteter över flera, frånkopplade verktyg, plattformar och system som inte kommunicerar med varandra.

Kunskapsarbetare som du växlar mellan appar 1 200 gånger om dagen. Ett tusen tvåhundra. Låt det sjunka in.

Genom att koppla ihop dina vardagliga verktyg med ClickUp kan du få tillbaka denna tid (nästan 4 timmar i veckan) samtidigt som du blir mer produktiv.

Här är de ClickUp-integrationer som vi rekommenderar att du provar:

1. Slack

Slack är ett populärt verktyg för realtidsmeddelanden för team som arbetar på distans. Problemet? Det är allt det gör.

När dina projekt finns i ClickUp, medan dina konversationer finns i Slack, medför denna brist på sammanhang en kostnad. Det innebär att varje gång en bra idé eller ett viktigt beslut dyker upp i en kanal, riskerar det att hamna i skymundan och glömmas bort.

Dina teammedlemmar måste manuellt söka igenom trådar för att hitta det där meddelandet när de behöver det, dagar eller ibland veckor senare. Allt detta bara för att förvandla en flyktig konversation till en spårbar uppdatering av en uppgift kan vara för mycket arbete!

via Slack Marketplace

ClickUp-Slack-integrationen överbryggar detta gap genom att koppla samman asynkrona projektledningsflöden med synkron chatt. Den låter dig fånga upp arbete direkt och hålla din projektledning synkroniserad med ditt teams realtidskommunikation. Nu kan dina snabba chattar direkt driva dina strukturerade arbetsflöden utan att du missar ett enda steg.

Viktiga funktioner i Slack + ClickUp-integrationen

Skapa uppgifter från meddelanden: Förvandla vilket Slack-meddelande som helst till en Förvandla vilket Slack-meddelande som helst till en ClickUp-uppgift med ett enda klick, så att det ursprungliga sammanhanget automatiskt bifogas

Visa uppgiftslänkar: Klistra in en uppgifts-URL i en kanal så expanderar den automatiskt och visar en Klistra in en uppgifts-URL i en kanal så expanderar den automatiskt och visar en förhandsgranskning av uppgiften med status, ansvarig och förfallodatum

Kanalmeddelanden: Skicka automatiska uppgiftsmeddelanden om kommentarer och statusändringar till en angiven kanal för att hålla alla informerade

Slash-kommandon: Använd kommandot /clickup för att utföra snabba åtgärder som att skapa en uppgift, ändra en uppgiftsstatus eller lägga till en kommentar utan att behöva lämna Slack

💡 Proffstips: Även om integrationen hjälper, skapar det fortfarande informationssilos och splittrad kontext att hålla chatt och arbete i separata appar. Om du vill eliminera distraktioner helt och hållet tar ClickUp Chat dina konversationer direkt dit där ditt arbete sker. Skapa dedikerade kanaler som ansluter till dina ClickUp-utrymmen, mappar och listor

Länka varje meddelande till relaterade ClickUp-uppgifter och dokument

Omvandla meddelanden till åtgärdsbara uppgifter med ett enda klick Du kan också använda AI för att sammanfatta långa trådar till åtgärdspunkter och följa upp kommentarer utan att någonsin lämna din projektvy. Och för att underlätta övergången från Slack kan du till och med importera dina Slack-kanaler och din historik till ClickUp Chat med ett enda klick. 🎥 Läs mer här:

2. Google Kalender

När dina uppgifter finns i ClickUp och dina möten i en separat kalender måste du hela tiden växla mellan flikar för att planera din dag. Och när du missar de minsta detaljerna blir du överbokad. Dina projektdeadlines krockar med möten som avlöser varandra, vilket inte lämnar utrymme för att göra framsteg med dina planerade uppgifter.

Se dagens och morgondagens händelser från AI-kommandoraden med hjälp av ClickUp-Google Kalender-integrationen

ClickUp-Google Kalender-integrationen löser detta genom att synkronisera dina uppgifter och ditt möteskalender i en enda vy. Genom att koppla samman dessa två verktyg kan du se till att varje deadline beaktas tillsammans med dina möten, vilket ger dig en realistisk bild av din dagliga kapacitet.

Viktiga funktioner i integrationen mellan Google Kalender och ClickUp

Tvåvägssynkronisering: Skapa en ClickUp-uppgift och se den i din Google Kalender; flytta ett kalenderhändelse så uppdateras uppgiftens förfallodatum i ClickUp

Tidsblockering: Dra och släpp uppgifter från ClickUp-sidomenyn direkt till din kalender för att avsätta tid för ditt viktigaste arbete

Översikt över möten: Se dina Google Kalender-händelser i ClickUps inbyggda Se dina Google Kalender-händelser i ClickUps inbyggda kalendervy för att få en fullständig bild av din tillgänglighet när du planerar uppgifter

Personliga och arbetsplatsrelaterade kopplingar: Koppla privata kalendrar till din personliga Planner eller länka delade teamkalendrar till specifika : Koppla privata kalendrar till din personliga Planner eller länka delade teamkalendrar till specifika ClickUp-mappar och listor

📌 ClickUp-fördel: Medan en standardsynkronisering håller dig informerad går ClickUp Calendar ett steg längre genom att använda AI för att planera din dag. Istället för att manuellt flytta block när ett möte drar ut på tiden kan ClickUp automatiskt blockera fokus-tid och omplanera uppgifter baserat på dina prioriteringar. Det förvandlar din kalender från ett statiskt rutnät till en anpassningsbar assistent som ser till att du alltid har tillräckligt med tid för att hinna med dina deadlines.

🎥 Titta på den här videon för att lära dig mer:

3. Zoom

De flesta av oss använder Zoom som synonym för videomöten. Och det är fantastiskt att boka, delta i och spela in dem. Men vad händer när mötet är slut?

Inspelningen finns i Zoom-molnet, dina mötesanteckningar finns i en separat app eller ett separat dokument, och åtgärdspunkterna är utspridda i e-postmeddelanden eller chattmeddelanden. Detta gör det svårt för den som missade mötet att hänga med.

Öppna ett personligt mötesrum, delta i schemalagda möten och få mötesanteckningar i din ClickUp-inkorg med ClickUp-Zoom-integrationen

ClickUp-Zoom-integrationen fyller denna lucka genom att hämta din möteskontext direkt in i ditt projektflöde. Du kan starta eller schemalägga Zoom-samtal direkt från en ClickUp-uppgift. Och ta emot mötesinspelningen i ClickUp när mötet är slut.

Resultatet? Diskussioner och beslut förblir centraliserade där arbetet faktiskt utförs.

Viktiga funktioner i Zoom + ClickUp-integrationen

Starta möten direkt från ClickUp-uppgifter: Starta ett Zoom-samtal med ett klick, så bifogas möteslänken automatiskt till den relevanta uppgiften för enkel åtkomst

Planera framtida möten: Skapa ett nytt Zoom-möte för ett specifikt datum och en specifik tid direkt från en uppgift för att hålla projektets tidsplan och möten synkroniserade

Länkar till inspelningar: Lägg till URL:en till molninspelningen som en bilaga till uppgiften efter samtalet, så att alla som behöver gå igenom diskussionen enkelt kan hitta den

🛑 Men det är inte allt! Om du vill gå längre än att bara ”koppla ihop” dina möten och faktiskt automatisera uppföljningen är ClickUp SyncUps och AI Notetaker de ultimata uppgraderingarna. Istället för manuella uppföljningar ansluter sig AI Notetaker till dina SyncUps (och till och med dina Zoom-, Google Meet- eller Teams-möten) för att samla in sökbara transkriptioner, smarta sammanfattningar och viktiga slutsatser i realtid.

Skapa exakta transkriptioner med talaretiketter, sammanfattningar, inspelningar och åtgärdspunkter som listas överskådligt i ett enda dokument med hjälp av ClickUp AI Notetaker

Det bästa av allt? ClickUp AI identifierar åtgärdspunkter under samtalet och kan automatiskt omvandla dem till tilldelade uppgifter så snart mötet är slut. Med denna kraftfulla kombination får du alla fördelar med ett videosamtal utan besväret med att manuellt anteckna eller skapa uppgifter.

📚 Läs också: Hur man använder AI för anteckningar

4. Microsoft Teams

För organisationer som använder Microsoft 365 är Microsoft Teams ingången till deras arbetsdag. Men det ständiga behovet av att gå tillbaka till ett separat projektledningsverktyg för att uppdatera uppgifter eller kontrollera framsteg fångar ditt team i en loop av kontextväxling. Det drar ditt team ur deras arbetsflöde och gör det svårare att hålla konversationer och arbete samordnade.

Samla relevant information i uppgifterna för att få en fullständig kontext med hjälp av ClickUp-Microsoft Teams-integrationen

Genom att integrera ClickUp med Microsoft Teams undviker du detta hinder genom att bädda in din arbetsyta direkt i din kommunikationshub. Istället för att lämna Teams för att hantera arbetet kan du ta med dina tavlor, listor och dokument från ClickUp direkt in i dina kanaler.

Viktiga funktioner i integrationen mellan Microsoft Teams och ClickUp

Flikinbäddning: Fäst valfri ClickUp-vy eller ClickUp-instrumentpanel som en egen flik i en Teams-kanal för omedelbar, kontextuell åtkomst till ditt arbete

Meddelanden i kanaler: Konfigurera Konfigurera ClickUp Automations för att skicka uppgiftsmeddelanden om statusändringar eller nya kommentarer direkt till en Teams-kanal

Unfurl-länkar: Klistra in en uppgifts-URL i valfri chatt för att automatiskt visa ett adaptivt kort med detaljerade förhandsvisningar, inklusive status, ansvarig och prioritet

Personlig app: Lägg till ClickUp i sidomenyn i Teams för att komma åt din Lägg till ClickUp i sidomenyn i Teams för att komma åt din ClickUp-hemsida , aviseringar och ”Mitt arbete” utan att behöva växla till en webbläsarflik

📌 Bonus: Om du utvärderar olika plattformar för teamkommunikation visar den här videon de bästa alternativen till Microsoft Teams och hur de står sig i jämförelse när det gäller funktioner och integrationsmöjligheter.

5. HubSpot

Varje säljare kan intyga detta: en lyckad affär är bara början på en komplex resa mot kundframgång. Den verkliga utmaningen börjar vid överlämningen – när en affär som är ”avslutad och vunnen” måste övergå till ett projekt eller ett onboarding-arbetsflöde.

Utan en koppling mellan ditt HubSpot CRM och ditt projektledningsverktyg hamnar viktiga kunduppgifter långt ner i HubSpot-trådar, vilket leder till försenade projektstarter och en splittrad kundupplevelse.

Använd HubSpot för att skapa en uppgift i ClickUp med hjälp av ClickUp-HubSpot-integrationen

Du kan automatisera överlämningen från sälj till service med ClickUp-HubSpot-integrationen. Genom att koppla dina CRM-data direkt till projektgenomförandet säkerställer du att rätt team meddelas när en affär avslutas och att arbetet påbörjas med fullständig kontext.

Viktiga funktioner i HubSpot + ClickUp-integrationen

Skapa uppgifter från affärer: Starta automatiskt en ny ClickUp-uppgift eller använd en projektmall när en affär når ett visst steg i din pipeline

Synkronisera kontakter och företag: Koppla HubSpot-poster till ClickUp-uppgifter, så att ditt projektteam får omedelbar tillgång till kundinformation

Automatiseringsutlösare: Använd dubbelriktade automatiseringsutlösare för att uppdatera HubSpot-ärenden när en ClickUp-uppgift är klar, eller tvärtom

Bädda in ClickUp i HubSpot: Låt ditt säljteam se statusen för projektuppgifter direkt i HubSpot-gränssnittet

Medan de flesta integrationer bara överför grundläggande data, låter ClickUp dig koppla specifika HubSpot-egenskaper – såsom affärsvärde, valuta eller slutdatum – till ClickUps anpassade fält. Det innebär att ditt leveransteam får en fullständigt ifylld projektbeskrivning där alla tekniska krav och kundpreferenser redan är ifyllda.

6. Salesforce

För företagsteam är Salesforce ofta den främsta källan till kunddata. Men projektleveransen sker ofta i ett helt separat system. Detta skapar en betydande informationsklyfta, vilket gör att projektteam saknar sammanhang och säljare inte har någon insyn i utvecklingen efter försäljningen. Resultatet blir en splittrad kundupplevelse och oändliga interna uppföljningar.

Granska innehållsförhandsvisningar utan att behöva oroa dig för att information ska saknas med Salesforce-ClickUp-integrationen

Ditt team kan överbrygga klyftan mellan sälj- och leveransteamen med Salesforce-ClickUp-integrationen. Den säkerställer att data som samlas in under säljcykeln flödar direkt in i ditt produktionsarbetsutrymme. Detta ger leveransteamen den kontext de behöver för att komma igång direkt.

Viktiga funktioner i Salesforce + ClickUp-integrationen

Automatisering av affärsmöjligheter till uppgifter: Skapa automatiskt ett nytt ClickUp-projekt eller en ny uppgift när en affärsmöjlighet i Salesforce markeras som ”Stängd – Vunnen”

Dubbelriktad fältsynkronisering: Håll data konsekventa över plattformarna genom att koppla Salesforce-fält till ClickUp-anpassade fält, vilket säkerställer att uppdateringar i något av verktygen återspeglas globalt

Kontokoppling: Koppla Salesforce-kontoposter direkt till Koppla Salesforce-kontoposter direkt till ClickUp-listor eller -mappar för snabb och enkel navigering

Översikt för säljarna: Bädda in Bädda in ClickUp-vyer direkt i Salesforce så att säljarna kan följa projektets status och milstolpar utan att behöva lämna sitt CRM-system

💡 Proffstips: Salesforce-integrationen med ClickUp kopplar samman två system och minskar informationsgapet. Men ClickUp CRM eliminerar klyftan helt. Genom att samla din säljprocess och projektleverans på en enda plattform slipper du komplexa Apex-triggers eller mellanprogram från tredje part. Identifiera potentiella kunder, slut avtal och få insikter genom datadrivna beslut med ClickUp CRM Med ClickUps inbyggda CRM-funktioner kan du beräkna affärsvolymer i tabellvyn, hantera kundkontakter via integrerad e-post och använda AI för att sammanfatta kontohistoriken. Det är ett snabbare och mer flexibelt sätt att hantera hela kundlivscykeln, från lead till långsiktig partner, allt på ett och samma ställe.

7. Google Drive

Har du någonsin känt att dina Google Drive-filer ofta blir ”hemlösa”? Från övergivna prototypmodeller till flera versioner av försäljningsrapporter för andra kvartalet – allt hamnar i en enda hög.

När filer inte är direkt kopplade till de uppgifter de stödjer blir det frustrerande svårt att hitta en specifik projektspecifikation eller ett kalkylblad.

🌟 För att sätta detta i sitt sammanhang: en färsk undersökning från ClickUp visade att 1 av 5 yrkesverksamma lägger mer än 3 timmar om dagen bara på att leta efter filer, meddelanden eller ytterligare information om sina uppgifter.

Förutom den bortkastade tiden ökar denna fragmentering risken för att någon arbetar utifrån en föråldrad versionshistorik, vilket leder till kostsamma fel och felaktiga leveranser.

Hantera och förhandsgranska filer på ett och samma ställe med Google Drive-ClickUp-integrationen

Du kan samla dina filer och uppgifter med Google Drive-ClickUp-integrationen. Istället för att bara klistra in länkar kan du bifoga, förhandsgranska och till och med skapa Google Docs, Sheets och Slides direkt i dina ClickUp-uppgifter. Detta säkerställer att allt ditt arbete och dess underlag finns på samma plats.

Viktiga funktioner i integrationen mellan Google Drive och ClickUp

Bifoga filer: Länka Drive-filer direkt till uppgifter för att visa detaljerade förhandsgranskningar som ger den tilldelade personen omedelbar kontext

Skapa nya dokument: Skapa ett nytt Google Doc, Sheet eller Slide direkt från en ClickUp-uppgift; filen sparas automatiskt på din Drive och länkas tillbaka till uppgiften

Sök och länka: Bläddra i dina personliga och delade Drive-mappar utan att behöva växla mellan flikar, vilket gör det enkelt att hitta och bifoga relevanta resurser

Versionshantering: Se till att ditt team alltid tittar på den senaste filversionen, vilket eliminerar förvirringen som uppstår vid manuella omladdningar

💡 Proffstips: Även med en ren filstruktur kan det kännas som att leta efter en nål i en höstack att hitta just den där specifika presentationsmappen. I det här fallet kan ClickUp Brain MAX helt och hållet bespara dig manuellt sökande. Det använder Enterprise Search för att söka igenom alla dina ClickUp-anslutna appar – inklusive Google Drive, Slack och Gmail – för att hitta exakt den fil eller den information du behöver med en enkel fråga i naturligt språk. Det bästa med denna AI-superapp för datorer är att den förstår sammanhanget i ditt arbete för att hämta fram den mest relevanta informationen. Med ClickUp Brain MAX får du en intelligent, samlad sökfunktion över ClickUp-utrymmen, molnlagring, GitHub och webben – allt från ett enda AI-gränssnitt på skrivbordet

8. Dropbox

För kreativa team är Dropbox ofta den centrala knutpunkten för designmaterial, videor och andra stora filer. Problemet är att feedback och godkännanden vanligtvis sker i ett separat projektledningsverktyg.

Det tvingar designers att ständigt ladda ner kommentarer och ladda upp nya versioner. Detta klumpiga arbetsflöde saktar ner granskningscykeln och gör det lätt för feedback att gå förlorad.

Skriv /dropbox i en uppgiftskommentar för att bifoga filer med några få klick med hjälp av ClickUp-Dropbox-integrationen

Med ClickUp-Dropbox-integrationen kan du länka dina Dropbox-filer direkt till ClickUp-uppgifter. På så sätt samlas dina resurser och konversationerna om dem på ett och samma ställe. Detta bidrar till att förbättra teamets totala produktivitet och samlar all feedback precis där arbetet utförs.

Viktiga funktioner i Dropbox + ClickUp-integrationen

Bifoga filer: Länka Dropbox-filer eller hela mappar direkt till uppgifter så att ditt team får omedelbar tillgång till nödvändiga resurser

Förhandsgranskningsstöd: Visa högkvalitativa bilder, PDF-filer och vanliga kreativa filtyper som förhandsgranskningar utan att behöva ladda ner dem till din lokala hårddisk

Bläddra i mappar: Navigera i din Dropbox-katalog direkt från ClickUp-gränssnittet för att hitta och bifoga filer på några sekunder

Slash-kommandon: Använd /dropbox i en kommentar till en uppgift för att snabbt hämta en fillänk utan att avbryta ditt arbetsflöde

9. GitHub

Dina projektledare och intressenter kan inte se vad som händer i GitHub utan att vara beroende av teknikteamet. De tvingas förlita sig på manuella statusuppdateringar eller långa möten bara för att ta reda på om en funktion är klar för testning. Denna brist på insyn skapar en klyfta mellan det tekniska genomförandet och den övergripande projektplanen.

Ställ in ditt standardnamnformat från GitHub i App Center med GitHub-ClickUp-integrationen

I det här fallet är det idealiskt att skapa transparens i ditt utvecklingsflöde med GitHub-ClickUp-integrationen. Genom att länka repositorier direkt till din arbetsyta gör du utvecklingsarbetet synligt för alla – utan att någon behöver logga in på GitHub. Oavsett om en utvecklare pushar en fix eller öppnar en förfrågan, flödar uppdateringarna automatiskt in i ClickUp, vilket håller hela teamet synkroniserat.

Viktiga funktioner i GitHub + ClickUp-integrationen

Länka grenar och PR: Koppla en ny GitHub-gren eller pull-begäran till en ClickUp-uppgift för att automatiskt se statusuppdateringar

Commit-referenser: Ange ett uppgifts-ID i ditt commit-meddelande (t.ex. #abc123) för att automatiskt länka kodändringen till motsvarande ClickUp-uppgift

Automatisera statusändringar: Använd Använd ClickUp Webhooks för att flytta en uppgift och utlösa omedelbara åtgärder, till exempel att flytta en uppgift till ”Under granskning” när en PR öppnas eller till ”Stängd” när koden har sammanfogats

Översikt för projektledare: Se all relaterad GitHub-aktivitet, inklusive käll- och målgrenar, utan att lämna ClickUp-uppgiftsvyn

👀 Visste du att? GitHub–ClickUp-integrationen ger alla insyn i utvecklingsaktiviteten. Men med Codegen inbyggt i ClickUp kan du omvandla en idé till kod utan att lämna ClickUp. Istället för att bara synkronisera commit och pull-förfrågningar kan du tilldela en uppgift till Codegen eller nämna @codegen, och det kan analysera uppgiftens sammanhang, generera eller fixa kod och till och med skapa en pull-förfrågan automatiskt. Det innebär att arbetet kan gå vidare inuti ClickUp – inte bara rapporteras där. Automatisera överföringen från AI-förslag till riktiga pull-förfrågningar i hela teamets arbetsflöde med ClickUp Codegen

10. Zapier

Zapier är den universella kopplingen för den moderna teknikstacken och länkar ClickUp till över 6 000 appar utan en enda rad kod. Medan ClickUp erbjuder ett robust bibliotek med inbyggda integrationer, fyller Zapier luckorna för nischverktyg eller mycket specifika arbetsflöden mellan appar.

Det eliminerar det manuella arbetet genom att fungera som en digital länk som automatiskt flyttar data mellan dina specialiserade appar och din centrala arbetsyta.

Ställ in en trigger för att övervaka ändringar i anpassade fält på en specifik plats i ditt arbetsutrymme med hjälp av Zapier-ClickUp-integrationen

Genom att använda Zapier-ClickUp-integrationen kan du förvandla ClickUp till ett helt automatiserat kommandocenter. Den övervakar triggare i dina andra verktyg – till exempel en ny lead i ett nischat CRM-system eller ett ifyllt formulär – och utför omedelbart åtgärder i ClickUp för att hålla dina projekt igång.

Viktiga funktioner i Zapier + ClickUp-integrationen

Triggers: Starta ett automatiserat arbetsflöde (en Zap) så fort en uppgift skapas, en status ändras eller en ny kommentar läggs upp i ClickUp

Åtgärder: Skapa uppgifter, uppdatera anpassade fält, lägg upp kommentarer eller lägg till bilagor i ClickUp baserat på händelser i dina andra appar

Flerstegs-Zaps: Koppla ihop komplexa sekvenser, till exempel att ta emot ett kundsupportärende, skapa en ClickUp-uppgift och samtidigt meddela en specifik Slack-kanal

Filter och vägar: Använd Använd villkorslogik för att säkerställa att Zaps endast aktiveras när specifika kriterier är uppfyllda, till exempel att vidarebefordra ärenden med ”Hög prioritet” till en särskild mapp

📌 Fördelen med ClickUp: Mer än bara Zapier med inbyggda agenter och automatiseringar

Även om Zapier är utmärkt för att koppla ihop externa appar kan du ofta hantera komplexa arbetsflöden med flera steg helt inom ClickUp med hjälp av ClickUp Automations och Super Agents. Detta minskar ditt beroende av prenumerationer från tredje part och centraliserar din logik.

Med ClickUp-automatiseringar kan du effektivisera de rutinuppgifter som utförs efter en utlösare. När en uppgiftsstatus till exempel ändras till ”Juridisk granskning” kan ClickUp automatiskt omfördela uppgiften, lägga till en specifik ”Brådskande”-tagg och skicka ett e-postmeddelande till en partner.

Med AI Automation Builder behöver du inte ens mappa fält manuellt; du beskriver helt enkelt arbetsflödet på vanlig engelska, så konfigurerar ClickUp logiken åt dig.

För ännu mer sofistikerad hantering fungerar Super Agents som AI-drivna teammedlemmar som finns direkt i din arbetsyta. Till skillnad från en vanlig ”if-this-then-that”-Zap har dessa agenter oändligt minne och kunskap för att hantera dina specifika projekt utifrån sammanhanget.

Du kan till och med @nämna en agent i en chatt för att få den att analysera data, utarbeta projektbeskrivningar eller sammanfatta veckorapporter. De flyttar inte bara data; de reflekterar över sammanhanget i ditt arbete för att utföra uppgifter på mänsklig nivå dygnet runt.

Skapa Super Agents i ClickUp för att automatisera uppgifter från början till slut, utan att skriva en enda rad kod

11. Miro

Miro erbjuder en oändlig arbetsyta för att kartlägga komplexa idéer. Det största hindret för kreativa team är dock klyftan mellan idé och genomförande. Geniala koncept som fångats på digitala klisterlappar stannar ofta kvar i Miro, utan koppling till de strukturerade projektplanerna i ClickUp.

Oundvikligen tappar du fart och glömmer bort uppgifter.

Använd ClickUp-Miro-integrationen för att lägga till en befintlig ClickUp-uppgift till din Miro-tavla

ClickUp-Miro-integrationen ser till att ditt visuella arbete finns precis bredvid din projektleverans. Genom att koppla dina tavlor till din arbetsyta kan du gå från övergripande brainstorming till detaljerad uppgiftshantering utan att förlora något av det ursprungliga kreativa sammanhanget.

Viktiga funktioner i integrationen mellan Miro och ClickUp

Bädda in tavlor: Använd slash-kommandot /miro för att lägga till live, interaktiva Miro-tavlor direkt i ClickUp-uppgifter eller dokument för smidig visning direkt i sammanhanget

Skapa uppgifter från klisterlappar: Omvandla vilket objekt eller vilken klisterlapp som helst på din Miro-tavla till en ClickUp-uppgift med bara några klick, så att idéer omedelbart kan omsättas i handling

Länka tavlor till projekt: Bifoga relevanta Miro-tavlor till mappar eller listor så att ditt team alltid har det visuella referensmaterialet de behöver för att slutföra ett projekt

Dubbelriktad synlighet: Lägg till befintliga ClickUp-uppgifter på en Miro-tavla för att se status och ID:n i realtid medan du planerar arbetsflöden

😇 Det finns också ett annat alternativ: välj att inte byta mellan appar alls! Även om Miro-integrationen är kraftfull, erbjuder ClickUp Whiteboards en ännu smidigare upplevelse genom att helt eliminera behovet av att byta mellan appar. Eftersom Whiteboards är en integrerad del av plattformen kan du förvandla vilken form eller klisterlapp som helst till en uppgift med ett enda klick, och dessa uppgifter förblir permanent länkade till tavlan.

Konvertera klisterlappar, former och text till uppgifter direkt från din ClickUp-whiteboard

Du kan också använda AI-bildgenerering för att omvandla textuppmaningar till bilder direkt på arbetsytan och @nämna teammedlemmar eller länka till dokument utan att någonsin lämna gränssnittet. Det är den enda virtuella whiteboarden som är helt integrerad med din chatt, dina uppgifter och dina projekt tidslinjer, vilket gör den till ett smartare alternativ för snabbrörliga team som vill brainstorma och bygga i samma andetag.

12. Loom

Trött på att förklara en komplex visuell process eller ge detaljerad feedback via text? Vi förstår. Du lägger större delen av din tid på att skriva instruktioner, bara för att de ska misstolkas. Att dela en videolänk i en chattkanal kan vara ett bättre alternativ, även om det har sina egna utmaningar.

Dessa länkar hamnar lätt i glömskan, vilket tvingar ditt team in i en situation med ”länkruttning” – där de upprepar sig eller slösar tid på att leta igenom historiken efter en specifik genomgång.

Integrationen mellan ClickUp och Loom för in asynkron video direkt i ditt projektflöde. Genom att bädda in inspelningar där arbetet utförs säkerställer du att varje skärminspelning och videomeddelande förblir kopplat till den relevanta uppgiften eller dokumentet, vilket ger omedelbar tydlighet för den som har tilldelats uppgiften.

Viktiga funktioner i Loom + ClickUp-integrationen

Bädda in inspelningar: Klistra in valfri Loom-länk i en uppgift eller ett dokument så visas den automatiskt som en uppspelningsbar video, vilket gör att teammedlemmarna kan titta på den utan att behöva lämna ClickUp

Spela in från ClickUp: Starta Loom-inspelaren direkt från en uppgiftskommentar för att spela in din skärm och röst på några sekunder

Bifoga i Docs: Bädda in videohandledningar och standardrutiner direkt i Bädda in videohandledningar och standardrutiner direkt i ClickUp Docs för att skapa innehållsrik, visuell dokumentation som är lätt att följa

Omedelbara förhandsvisningar: Se en miniatyrbild och videodetaljer direkt, så att du får en överblick innan du ens trycker på play

🙂 Redo att säga upp det extra abonnemanget? Möt ClickUp Clips!

Varför betala för ett separat verktyg för skärminspelning när du kan göra allt gratis direkt i din arbetsyta? ClickUp Clips är den inbyggda, AI-drivna utvecklingen av asynkron video. Eftersom det är inbyggt direkt i ClickUp indexeras dina klipp automatiskt och blir sökbara.

Vad gör det ännu bättre? ClickUp Brain kan automatiskt transkribera dina Clips, sammanfatta de viktigaste punkterna och till och med omvandla nämnda åtgärder till tilldelade uppgifter med ett enda klick. Varje inspelning lagras i din centraliserade Clips Hub, så du behöver aldrig mer ge dig ut på en digital skattjakt efter en saknad länk. Det är snabbare, smartare och håller din budget i schack.

Använd ClickUp Brain för att omvandla ljud- och videoklipp från ClickUp till praktiska insikter

🧠 Kul fakta: 41 % av de team som bytte till ClickUp uppgav att de ersatte 3 eller fler verktyg med ClickUp, medan 60 % uppgav att de sparade 3+ timmar varje vecka!

13. Harvest

För byråer och konsulter är Harvest den pålitliga standarden för hantering av fakturerbara timmar och kundfakturering. Att spåra tid i ett vakuum – utanför ditt projektledningsverktyg – skapar dock en enorm administrativ börda i slutet av varje månad. Utan en direktlänk tvingas du till en tråkig manuell avstämningsprocess där du måste matcha poster mot uppgifter bara för att säkerställa att dina fakturor är korrekta.

Använd ClickUp-Harvest-integrationen för att spåra tid i en ClickUp-uppgift

Istället för att spåra tiden separat kan du synkronisera dina timers direkt till din arbetsyta med ClickUp-Harvest-integrationen. Den säkerställer att varje loggad minut automatiskt tilldelas rätt uppgift, vilket ger tydlig insyn i projektkostnader och teamets kapacitet.

Viktiga funktioner i integrationen mellan Harvest och ClickUp

Spåra tid på uppgifter: Starta en Harvest-timer direkt från en ClickUp-uppgift; den registrerade tiden, uppgiftens titel och ID synkroniseras automatiskt tillbaka till din Harvest-tidrapport

Projektmappning: Koppla specifika Harvest-projekt till Koppla specifika Harvest-projekt till ClickUp-utrymmen eller mappar för att hålla din finansiella rapportering organiserad och i linje med din arbetsplatshierarki

Faktureringskontext : Skapa detaljerade Harvest-fakturor med hjälp av detaljerade uppgiftsdata som hämtas direkt från ditt teams dagliga arbete

Manuella inmatningar: Lägg till eller justera tiden i efterhand i ClickUp-uppgiftsfönstret om du glömmer att starta timern i rätt ögonblick

📌 Fördelen med ClickUp: Allt-i-ett-lösning för tidrapportering och rapportering

Om du är trött på att hoppa mellan olika appar kan du samla allt med ClickUp Time Tracking. Eftersom det är en integrerad del av plattformen får du en global timer som följer dig på datorn, mobilen och till och med i ClickUp-tillägget för Chrome.

Logga tidsposter utan att byta till ett externt verktyg med hjälp av ClickUp Project Time Tracking

ClickUp är mer än bara en tidslogg; det erbjuder tidrapporter och detaljerad tidsrapportering som jämför din faktiska insats med dina tidsuppskattningar i ClickUp. Du kan markera tid som fakturerbar, lägga till beskrivande anteckningar till poster och använda sammanställningar för att se den sammanlagda tiden som lagts ner på hela projekt eller deluppgifter. Det är ett smartare sätt att hantera din byrås verksamhet utan extra abonnemangskostnader.

🧠 Rolig fakta: Tidrapportering är inte en modern företagsuppfinning; den äldsta uppteckningen om rapportering av arbetstid går tillbaka till 1772 f.Kr. i Hammurabis lag, där de första lagarna om minimilöner och arbetstidens längd ristades in i sten.

14. Figma

Känns det här scenariot bekant? Dina designers delar länkar i Slack, utvecklare hittar information i trådar och feedbacken hamnar utspridd över olika kanaler och i Figma-kommentarer.

Det är troligt att detta splittrade arbetsflöde gör att dina utvecklare bygger utifrån föråldrade designfiler, vilket leder till kostsamt och frustrerande omarbete.

Se en detaljerad förhandsgranskning av en Figma-URL direkt i ClickUp med ClickUp-Figma-integrationen

Använd ClickUp-Figma-integrationen för att hämta dina live-design direkt in i ditt projektflöde. Genom att bädda in dina filer tillsammans med implementeringsuppgifterna skapar du en enda källa till sanning som håller dina kreativa och tekniska team perfekt samordnade.

Viktiga funktioner i Figma + ClickUp-integrationen

Bädda in designer: Klistra in en Figma-URL i en uppgift eller ett dokument för att visa en interaktiv förhandsgranskning; du kan panorera och zooma i filen utan att någonsin lämna ClickUp

Samordning av kommentarer: Centralisera din feedback genom att diskutera designiterationer i ClickUp-kommentarer direkt bredvid utvecklingsdeluppgifterna

Versionshantering: Inbäddade filer har versionsuppdateringar som synkroniseras automatiskt, vilket säkerställer att intressenter och utvecklare alltid ser den senaste versionen

Figma-app-panelen: När du har länkat en fil visas en särskild Figma-ikon i din uppgiftssidpanel, som fungerar som en snabbåtkomsthub för alla designresurser relaterade till det arbetet

15. ClickUp API

Inbyggda integrationer och verktyg utan kod som Zapier täcker de flesta behov, men företagsteam har ofta egna interna system eller mycket specifika arbetsflöden som kräver skräddarsydda lösningar. När det inte finns någon färdig koppling blir du ofta tvungen att använda datasilor eller manuella lösningar som bryter teamets momentum.

ClickUp API ger dina utvecklare byggstenarna för att skapa en skräddarsydd lösning. Detta REST API ger programmatisk åtkomst till hela ditt arbetsutrymme – inklusive uppgifter, listor, mappar och kommentarer – och överbryggar klyftan mellan ClickUp och dina interna verktyg för ett verkligt sömlöst dataflöde.

Viktiga funktioner i ClickUp API

Fullständig CRUD-åtkomst: Skapa, läs, uppdatera och ta bort uppgifter, listor, mappar och mer programmatiskt för att hålla dina system perfekt synkroniserade

Webhooks: Prenumerera på händelser i realtid, till exempel när en uppgift skapas eller en status ändras, för att automatiskt skicka data till dina externa applikationer så fort det händer

OAuth 2.0: Skapa säkra integrationer i företagsklass som autentiserar användarna samtidigt som deras befintliga behörigheter respekteras strikt

Hastighetsbegränsningar och paginering: Hantera stora datamängder i stor skala med väl dokumenterade hastighetsbegränsningar och markörbaserad paginering för stabil prestanda

Så väljer du rätt ClickUp-integrationer för ditt team

Med över 1 000 ClickUp-integrationer tillgängliga i ClickUp App Marketplace kan det vara frestande att hamna i fällan med för många integrationer, men det är viktigt att ha en smart strategi för att konsolidera verktygen.

Börja med att kartlägga ditt teams nuvarande arbetsflöden. Identifiera de punkter där du manuellt flyttar data mellan applikationer – dessa är de bästa kandidaterna för integration.

Här är ett enkelt sätt att prioritera:

Kommunikation och kalender: Börja med de verktyg som hela ditt team använder dagligen, såsom Slack, Microsoft Teams och Google Kalender. Dessa integrationer ger omedelbar nytta genom att minska behovet av att byta mellan olika verktyg för alla Avdelningsspecifika verktyg: Titta sedan på problemområden på avdelningsnivå. Om dina säljöverlämningar går långsamt, integrera HubSpot eller Salesforce. Om ditt kreativa team kämpar med tillgångshantering, anslut till Figma och Dropbox Nischade och anpassade arbetsflöden: Slutligen, för eventuella kvarvarande luckor, använd tredjepartskopplingar som Zapier eller ClickUp API för att bygga anpassade lösningar

👏 Använd den här metoden: Testa en ny integration i taget. Be om feedback från ditt team och utvärdera om den verkligen sparar tid innan du lägger till en till. Målet är att skapa en arbetsplats som anpassar sig efter ditt teams behov, där ClickUp fungerar som den centrala knutpunkten för allt ditt arbete.

Rätt integrationer förvandlar ClickUp från en fristående projektledningsprogramvara till en enda plattform som sköter hela din verksamhet.

Registrera dig gratis på ClickUp och anslut din första app redan idag.