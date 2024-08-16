Hur man optimerar kundernas framgång för SaaS

Inget företag vill höra ”Vi överväger andra alternativ” från en långvarig kund.

Företagsledare på den tre biljoner dollar stora marknaden för Software as a Service (SaaS) vet att minskad kundomsättning i hög grad beror på kundframgångsteam. Som kundframgångschef måste du uppmärksamma tecken på potentiell kundomsättning, och hur du planerar ditt nästa drag är avgörande för att återställa kundernas förtroende och stärka ditt produkts värde.

I den här artikeln utforskar vi nyckelrollerna inom ett kundframgångsteam och diskuterar hur man implementerar effektiva strategier för kundframgång. Vi går också igenom viktiga verktyg och mätvärden för att mäta framgång, samt delar med oss av strategier för kundframgångsteam för att övervinna vanliga utmaningar.

Vad är kundframgång inom SaaS?

Kundframgång inom SaaS är den affärsdisciplin som fokuserar på att säkerställa att kunderna uppnår önskade resultat när de använder din produkt eller tjänst, vilket driver deras framgång och ditt företags tillväxt. Det är en proaktiv strategi som fokuserar på kundens hela livscykel, från onboarding till fortsatt användning och förnyelse – men viktigast av allt är att säkerställa att de får ut värde av din produkt eller tjänst.

Forskning visar att det är fem till sex gånger billigare att behålla en kund än att skaffa en ny, och att en ökning av kundbehållningen med bara 5 % kan öka vinsten med 25 % till 95 %. Att optimera kundernas framgång är nyckeln till att uppnå detta .

Förutom att stimulera nykundsanskaffning och kundlojalitet bidrar kundframgång i SaaS-företag till att:

Öka kundnöjdheten: Nöjda kunder är mer benägna att bli ambassadörer för varumärket och rekommendera din produkt till andra. Initiativ för kundframgång bidrar till att kunderna är nöjda och får ut mesta möjliga av din produkt.

Förbättra produktutvecklingen: Kundframgångsteam samlar in värdefull kundfeedback som kan användas för att förbättra produkten och säkerställa att den uppfyller de befintliga kundernas föränderliga behov.

Kundframgång används ibland synonymt med kundupplevelse och kundservice eller support, men skiljer sig på flera sätt. Kundframgång fokuserar på den långsiktiga relationen med kunden och deras övergripande affärsmål.

Å andra sidan omfattar kundupplevelsen, eller CX, alla kundinteraktioner med ditt varumärke, din produkt och din tjänst under hela kundresan. Kundsupport handlar om att ge reaktiv hjälp till kunder som stöter på tekniska problem eller har frågor om produktanvändningen.

Kundframgång integrerar alla dessa aspekter för att säkerställa en positiv kundupplevelse och driva långsiktig framgång.

Förstå SaaS-kundframgångsteamet och dess viktigaste roller

Att förstå SaaS-kundframgångsteamet är nyckeln till att driva ditt företags tillväxt. Varje roll, från kundframgångschefen till kundansvarig, säkerställer på sitt unika sätt att kunderna får ut mesta möjliga av sin programvara.

Här är en översikt över några viktiga roller inom kundframgångsteamet:

Kundframgångschef (CSM)

CSM, eller dedikerad kundframgångschef, är den huvudsakliga kontaktpunkten för löpande support och relationsbyggande. De ansvarar för att ta emot nya kunder, säkerställa produktanvändning, identifiera möjligheter till merförsäljning och proaktivt hantera kundernas hälsa.

Här är några exempel på vad en Customer Success Manager (CSM) gör:

Välkomna nya kunder och hjälp dem att komma igång med produkten

Identifiera kundernas mål och utmaningar

Utveckla en plan för kundframgång

Ger kontinuerlig support och vägledning till kunderna

Spårar kundernas hälsa och identifierar riskkunder

Förespråkare för befintliga kunder inom företaget

Implementeringsspecialist

Implementeringsspecialister fokuserar på den initiala installationen och integrationen av programvaran. De guidar kunderna genom onboardingprocessen och säkerställer en smidig övergång från köp till daglig användning.

De kan till exempel konfigurera programvaran så att den passar kundens befintliga arbetsflöden, vilket minimerar störningar och påskyndar värdeskapandet. Implementeringsspecialister kan också erbjuda utbildningar för att ge kunderna möjlighet att utnyttja produktens funktioner på ett effektivt sätt.

Vice VD för kundframgång

VP för kundframgång övervakar hela avdelningen och anpassar dess strategi för kundframgång till bredare affärsmål. De sätter upp mål, leder teamet och driver initiativ för att förbättra kundnöjdheten och kundlojaliteten. En exempelroll kan vara att utveckla nya strategier för kundframgång för att minska kundbortfallet eller öka kundengagemanget.

VP för CS fungerar också som en länk mellan kundframgångsteamet och andra avdelningar, såsom produktutveckling och försäljning.

Chief Customer Officer (CCO)

I större SaaS-organisationer är CCO en ledande befattningshavare som ansvarar för den övergripande kundupplevelsen. De företräder kundernas behov på ledningsnivå och ser till att alla avdelningar är i linje med företagets kundfokuserade mål.

CCO övervakar alla kundorienterade funktioner, inklusive kundframgång, kundsupport och professionella tjänster. De ansvarar också för att driva kundlojalitet, kundnöjdhet och kundlivstidsvärde under hela kundens livscykel.

En CCO kan till exempel leda ett företagsövergripande initiativ för att förbättra mekanismerna för kundfeedback.

Kundframgångsoperativ chef

Customer Success Operations Managers optimerar processer och verktyg för att stödja kundframgångsteamet. De ansvarar för att utveckla och implementera arbetsflöden för kundframgång, hantera verktyg och teknik för kundframgång samt ge operativt stöd till CSM:er.

De kan till exempel implementera ett nytt CRM-system för att förbättra spårningen av kundinteraktioner och prestationsmått.

Processen för SaaS-kundframgång: från implementering till engagemang

Att bygga en stark plan för kundframgång är grunden för att uppnå långsiktiga kundrelationer inom SaaS. Här är de viktigaste stegen i processen för kundframgång:

Fastställ de specifika mål du vill att kunderna ska uppnå med din produkt.

Gruppera kunder utifrån deras behov, användningsmönster och företagsstorlek.

Beskriv de viktigaste kontaktpunkterna som kunderna kommer att ha med din produkt eller tjänst, från introduktionen till den löpande användningen.

Skapa en strukturerad onboardingprocess för att snabbt och effektivt få kunderna igång.

Utveckla program för att utbilda kunder , driva produktanvändning och uppmuntra engagemang

Håll regelbunden kontakt med kunderna för att förstå deras behov och hantera eventuella utmaningar de står inför.

Skapa mekanismer för att samla in kundfeedback och använd den för att förbättra dina produkter och tjänster.

En personlig onboarding-upplevelse är avgörande för att nya kunder ska lyckas. Detta kan innefatta anpassade utbildningsmaterial, individuella coachningssessioner och skräddarsydda produktkonfigurationer.

Kundutbildning ger användarna möjlighet att få ut mesta möjliga av din produkt. Detta kan uppnås genom omfattande kunskapsbaserade artiklar, videohandledningar och interaktiva utbildningsmoduler.

Kundutbildning – en viktig pelare i HubSpots strategi för kundframgång HubSpot Academy spelar en avgörande roll i HubSpots strategi för kundframgång genom att tillhandahålla omfattande utbildningsresurser som är utformade för att stärka befintliga kunder och förbättra deras upplevelse med HubSpots verktyg. Akademin startade 2012 och erbjuder olika kurser och certifieringar som är nära kopplade till deras inbound-marknadsföringsmetodik och innehållsflywheel. Denna koppling hjälper kunderna att förstå hur de kan utnyttja HubSpots verktyg för att uppnå sina affärsmål, vilket ökar kundnöjdheten och kundlojaliteten. Nöjda kunder som känner sig stärkta av sina kunskaper och färdigheter är mer benägna att rekommendera HubSpot, vilket leder till fler rekommendationer och positivt ryktesspridning. HubSpot Academy bidrar därmed till att bygga upp en gemenskap av varumärkesambassadörer som kan hjälpa till att attrahera nya kunder.

Samla in, analysera och använd kundfeedback för att nå framgång

Kundfeedback ger ovärderlig insikt i kundernas behov, problem och nöjdhetsnivåer.

Här är några snabba tips för SaaS-företag:

Använd olika kanaler för att samla in feedback, till exempel enkäter, feedbackverktyg i appar, kundintervjuer och övervakning av sociala medier.

Använd dataanalys för att identifiera trender och mönster i kundernas feedback. Kategorisera feedbacken efter tema och prioritera utifrån påverkan.

Genomför förändringar baserade på feedback, oavsett om det handlar om produktförbättringar, förbättrade supportprocesser eller förbättrad kundkommunikation.

Hur ClickUp prioriterar kundfeedback ClickUp använder offentliga Canny-tavlor för att samla in idéer till nya funktioner och förslag på förbättringar av befintliga funktioner. Teamet tar hänsyn till varje inlägg, kommentar och röst när de lägger till nya funktioner och förbättringar i ClickUp. Användarna kan: Rösta på förbättringar av befintliga funktioner eller föreslå nya

Föreslå förbättringar av mobilappen

Föreslå appar eller plattformar som kan integreras med ClickUp

Rösta på vilka språk du vill att ClickUp ska översättas till Vi kan inte garantera att alla önskemål kommer att implementeras, men vi tar feedback på allvar och tar hänsyn till röster och kommentarer. Användarna får statusuppdateringar via e-post när önskemål om funktioner går igenom produktutvecklingsprocessen. Skicka in en förfrågan om en funktion i ClickUp eller dela med dig av dina synpunkter här!

Samordna kund- och produktteam för framgång

Ett effektivt samarbete mellan kundframgångschefer och produktteam är avgörande för att driva kundnöjdhet och produktinnovation.

Det är avgörande att:

Dela regelbundet feedback och insikter med produktteamet för att informera om produktens utvecklingsplan.

Involvera kundframgång i produktplaneringsprocessen för att säkerställa att nya funktioner och egenskaper överensstämmer med kundernas behov.

Främja en kundcentrerad kultur inom organisationen genom att prioritera kundfeedback i produktutvecklingsbeslut.

Aha-upplevelsernas roll i att öka kundengagemanget

Aha-upplevelser uppstår när kunderna inser det stora värdet av din produkt.

Att identifiera och skapa dessa ögonblick kan avsevärt öka kundengagemanget och kundlojaliteten.

Förstå aha-upplevelser: Analysera kundbeteende och feedback för att identifiera viktiga aha-upplevelser.

Designa för aha-upplevelser: Inkorporera funktioner och interaktioner som är utformade för att utlösa aha-upplevelser.

Mäta effekten: Spåra effekten av Aha-ögonblick på kundnöjdhet och kundlojalitet.

Vikten av proaktiva kundinteraktioner och hur man implementerar dem

Proaktiv kundengagemang hjälper till att bygga starkare relationer, identifiera potentiella problem i ett tidigt skede och öka kundnöjdheten. Detta är avgörande för att driva SaaS-kundernas framgång.

Personlig kommunikation: Använd kunddata för att leverera personlig kommunikation, till exempel riktade e-postkampanjer och meddelanden i appen.

Kundhälsopoäng: Utveckla ett system för kundhälsopoäng för att identifiera kunder som riskerar att lämna företaget och proaktivt ingripa.

Handböcker för kundframgång: Skapa handböcker för olika kundsegment och livscykelstadier för att vägleda proaktiva interaktioner.

Att engagera kunderna tidigt i deras livscykel kan ha en betydande inverkan på deras totala upplevelse och långsiktiga framgång. Fokusera på att erbjuda en smidig och effektiv onboarding-upplevelse för kunderna, identifiera och hantera potentiella problem eller utmaningar tidigt i kundresan.

En bra onboarding är det bästa sättet att säkerställa att du inte förlorar kunder. Insikten här är uppenbar: direkt efter köpet är kunden som mest entusiastisk över produkten. De ger dig tid att få allt att fungera. Om du inte uppfyller deras förväntningar vid det tillfället blir det mycket svårare att rätta till saker senare, eftersom de redan har gått vidare känslomässigt. Så det första steget är att skapa ett bra introduktionsprogram, och det andra steget är att säkerställa att introduktionen var framgångsrik genom att göra en undersökning i slutet. Idealiskt sett bör detta ge dig ett mått som du kan använda för att identifiera problem och lösa dem i ett tidigt skede.

Rätt verktyg kan effektivisera kundförvärv och framgångsprocesser, förbättra effektiviteten och öka kundnöjdheten. ClickUp är en omfattande plattform för kundframgång som effektiviserar kommunikationen, spårar kundinteraktioner och analyserar data för att ge värdefulla insikter. Till exempel är ClickUps CRM-projektledningsprogramvara den ultimata CRM-lösningen för projektledning och samarbete för att hantera olika aspekter av SaaS-kundframgång.

Se kundrelationer på ett ögonblick med ClickUp CRM Project Management Software

CRM-programvara förbättrar kundrelationshanteringen genom att tillhandahålla en enhetlig plattform för att spåra kundinteraktioner, hantera försäljningspipelines och automatisera arbetsflöden. Det hjälper dig att:

Spåra leads och affärer genom varje steg med anpassningsbara steg och statusar.

Automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningsmejl och statusuppdateringar för att spara tid och säkerställa konsekvens.

Integrera smidigt med andra verktyg som e-post, kalendrar och marknadsföringsplattformar för en helhetsbild av kunddata.

Snabba tips:

Anpassa försäljningspipeline så att den passar din specifika försäljningsprocess

Ställ in automatiseringar för rutinuppgifter så att säljteamet kan fokusera på aktiviteter med högt värde.

Håll kunddata uppdaterade för att säkerställa korrekt spårning och rapportering.

På samma sätt är ClickUp Customer Service Project Management Software utvecklad för att effektivisera supportprocesser och öka kundnöjdheten.

Anpassa ditt SaaS-arbetsflöde för kundframgång med ClickUp Customer Service Project Management Software

Använd det för att:

Spåra och hantera supportärenden från inlämning till lösning

Underlätta kommunikationen mellan supportteam med kommentarer, omnämnanden och fildelning.

Övervaka servicenivåavtal (SLA) för att säkerställa att problem löses i tid.

Använd anpassade fält och taggar för att kategorisera och prioritera ärenden på ett effektivt sätt.

Definiera och övervaka SLA:er för att uppfylla kundernas förväntningar och förbättra svarstiderna.

Använd instrumentpaneler för att visualisera viktiga mätvärden som svarstider och kundnöjdhet.

ClickUp Customer Service Management Template är ett annat effektivt verktyg för att övervaka inkommande kundsupportärenden och hantera deras lösning från början till slut på ett enda tillgängligt ställe.

Ladda ner den här mallen Övervaka enkelt inkommande kundsupportärenden med ClickUps mall för kundtjänsthantering.

Det hjälper ditt kundframgångsteam att hantera supportärenden effektivt, med anmärkningsvärda funktioner som följande:

Listvy : Visualisera ärenden efter typ och eskalering i en flexibel lista.

Board view : Spåra biljettens framsteg med en drag-and-drop-aktiverad Kanban-tavla

Formulärvy : Skapa och hantera kundtjänstformulär snabbt

Dokumentvy: Få tillgång till detaljerade instruktioner och dokumentation

Organisera, sortera och filtrera uppgifter i ClickUp Table View för att snabbare få insikter om allt ditt arbete.

Fördefinierade formulär : Använd de fördefinierade formulären för att skapa enhetliga och snabba ärenden.

Anpassade fält : Lägg till anpassade fält för viktiga detaljer som problemtyp och kundnöjdhet för att effektivisera hanteringen av ärenden.

Tidsspårning : Övervaka tiden som läggs på varje ärende för bättre resurshantering.

Automatisering : Automatisera tilldelningen av ärenden och aviseringar för att effektivisera processerna.

Rapporter: Skapa rapporter om mätvärden som svarstider och lösningsfrekvens för att identifiera områden som kan förbättras.

Fördelar med att använda kundframgångsprogramvara som ClickUp för din SaaS-verksamhet

ClickUp erbjuder en enhetlig plattform för hantering av all kund-/klientdata, vilket säkerställer enkel åtkomst och smidig kommunikation mellan teamen. Du kan automatisera funktioner för att effektivisera repetitiva uppgifter, så att kundframgångsteamet kan fokusera på värdefulla aktiviteter och förbättra den totala produktiviteten.

ClickUps programvara för kundframgångar stärker SaaS-företags insatser för kundframgångar på följande sätt:

Verktyg för realtidssamarbete underlättar bättre kommunikation och samordning inom kundframgångsteam.

Skräddarsydda arbetsflöden matchar specifika processer , vilket säkerställer att alla kundinteraktioner hanteras effektivt och ändamålsenligt.

Avancerad rapportering och analys ger användbara insikter om kundbeteende, supportprestanda och övergripande framgångsmätvärden.

Sömlös integration med andra verktyg säkerställer att kunddata synkroniseras, vilket ger en helhetsbild av kundresan.

SLA-spårning, ärendehantering och insamling av feedback bidrar till att förbättra svarstiderna och kundnöjdheten.

Mäta SaaS-kundernas framgång

Viktiga mätvärden ger SaaS-företag värdefull information om kundernas hälsa, produktanvändning, kundomsättning och övergripande affärsresultat. Dessa mätvärden mäter SaaS-kundernas framgångar baserat på flera faktorer, såsom kundomsättning och kundlivstidsvärde:

Net Promoter Score (NPS): Mäter kundlojalitet och rekommendationsbenägenhet.

Kundnöjdhetsindex (CSAT): Mäter kundnöjdheten med specifika interaktioner eller upplevelser.

Customer Effort Score (CES): Mäter hur enkelt det är för kunderna att interagera med ditt företag.

Kundbortfallsfrekvens: Mäter hur ofta kunder säger upp sina prenumerationer.

Kundens livstidsvärde (CLTV): Mäter den totala intäkten som en kund genererar under sin livstid.

Produktanvändning: Mäter hur kunderna använder din produkt.

Hur man spårar och förbättrar KPI:er för kundupplevelsen med ClickUp

ClickUp erbjuder verktyg för kundframgång som hjälper dig att spåra och analysera nyckeltal (KPI) relaterade till kundframgång:

Anpassningsbara instrumentpaneler : Skapa : Skapa instrumentpaneler i ClickUp för att visualisera viktiga mätvärden och spåra framsteg mot målen.

Mål och målsättningar : Sätt upp tydliga mål och målsättningar för mätvärden för SaaS-kundernas framgång.

ClickUp Automation: Automatisera datainsamling och analys med if-then-triggers och åtgärder för att spara tid och förbättra noggrannheten.

Snabba tips för SaaS-företag:

Identifiera affärsmätvärden som är direkt relaterade till affärsmålen

Skriv ner tydliga och specifika nyckeltal

Lägg in KPI:er i ett verktyg som prioriterar fjärrarbete för att registrera och övervaka framsteg.

Använd färdiga mallar för att effektivisera processen för att spåra framgångsmätvärden.

ClickUp KPI-mallen är ett utmärkt exempel på detta. Den hjälper dig att spåra, mäta och optimera nyckeltal (KPI) som direkt påverkar kundnöjdhet och kundlojalitet.

Ladda ner den här mallen Spåra och visualisera nyckeltal som är avgörande för företagets framgång med hjälp av ClickUp KPI-mallen.

Använd mallen för att skapa dashboards som visualiserar dina viktigaste KPI:er i realtid. Dessa dashboards kan innehålla mått som kundbortfall, kundlivstidsvärde, kundnöjdhetsbetyg och handläggningstid för kundsupportärenden.

Du kan också sätta upp specifika mål för varje KPI och följa upp framstegen mot dessa. Detta bidrar till att säkerställa att SaaS-kundframgångsteamet fokuserar på de viktigaste målen som driver verksamheten framåt.

Snabba tips:

Definiera tydliga och uppnåbara mål för varje KPI. Använd SMART-kriterierna (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta, tidsbundna) för att säkerställa att målen är väl definierade.

Planera regelbundna möten för att gå igenom KPI-resultat med ditt team. Använd dessa möten för att diskutera framsteg, ta itu med utmaningar och justera din SaaS-kundframgångsstrategi efter behov.

Utnyttja ClickUps diagram och grafer fullt ut för att presentera KPI-data i ett lättförståeligt format. Detta hjälper dig att snabbt identifiera trender och fatta välgrundade beslut.

Utmaningar i SaaS-kundframgångsstrategin och hur man övervinner dem

67 % av kunderna säger att de har högre förväntningar på bra upplevelser än någonsin tidigare. SaaS-företag måste kontinuerligt anpassa sig och förnya sig för att möta dessa krav.

Här är några viktiga utmaningar inom kundframgångsfunktionen och hur man kan övervinna dem:

Hantering av kundbortfall

Motverka kundbortfall genom att implementera proaktiva strategier för kundframgång, såsom kundhälsopoäng och riktade kampanjer för att behålla kunder. Om en kunds användning minskar kan du till exempel ta kontakt för att ta itu med eventuella problem innan de eskalerar. Bygg lojalitet genom personlig support och transparent kommunikation.

👀 Kul fakta Zapier har en unik approach till kundsupport genom att involvera alla anställda, oavsett befattning, i supportarbetet. Varje anställd måste ägna en del av sin tid under dagen, veckan eller månaden åt att prata med kunder och försöka lösa deras problem. Denna strategi, där alla hjälper till, säkerställer att kunderna får snabb och kunnig hjälp från hela Zapier-teamet. För schemaläggningsverktyget Calendly uppnås detta när användarna kopplar ihop sina Google-kalendrar.

Kundavveckling

Skapa en strukturerad avvecklingsprocess för att samla in värdefull feedback. När en kund lämnar företaget kan du till exempel genomföra en avgångsundersökning för att förstå deras skäl och identifiera områden som kan förbättras. Använd denna feedback för att förbättra dina framtida kundinteraktioner och minska kundbortfallet.

Jag önskar att någon hade berättat för mig hur viktigt det är att se kundbortfall som en möjlighet att lära sig något. Nu försöker vi göra avgångssamtal med alla kunder som lämnar oss, och feedbacken är äkta och aktuell. I dessa samtal har vi upptäckt stora möjligheter att förbättra vår produkt. Vi har lärt oss mer om deras önskade resultat och vad vi behöver ändra för att hjälpa dem att uppnå det. De insikter vi får ligger till grund för vår strategi och hur vi prioriterar vår produktplan. Det gör att vi kan lösa den bakomliggande orsaken till kundbortfallet och förhoppningsvis förhindra det innan det händer för framtida kunder. Vi nöjer oss inte heller med avgångssamtal. Bara för att någon slutar betala betyder det inte att de slutar heja på dig. Vi ser hellre bortfallna kunder som alumner än främlingar. Om de fortfarande är villiga att prata med dig och ge feedback kan de vara oerhört värdefulla. Och vem vet, kanske kan du vinna tillbaka dem en dag.

Förutsäga kundproblem

Utnyttja kunddata och prediktiv analys för att förutse potentiella problem. Om data till exempel visar att en kund ofta kontaktar supporten, kan du proaktivt erbjuda lösningar eller ytterligare utbildning för att förhindra missnöje.

Inverkan av oplanerade avbrott

Oplanerade avbrott kan allvarligt påverka kundernas förtroende. Förbered dig genom att ha en effektiv kommunikationsplan på plats, till exempel uppdateringar i realtid under ett avbrott och kompensation, såsom servicekrediter, för att upprätthålla goodwill och minimera negativa effekter.

Öka SaaS-kundnöjdheten med ClickUp

SaaS-kundframgång är avgörande för att driva affärstillväxt och kundnöjdhet. Företag kan bygga starka kundrelationer och uppnå långsiktig tillväxt genom att investera i ett dedikerat kundframgångsteam, implementera en effektiv kundframgångsstrategi och använda rätt SaaS-verktyg.

ClickUp, med sin mångsidighet och sitt breda utbud av funktioner, är ett värdefullt verktyg för att förbättra dina insatser som kundframgångschef.

Prova ClickUp idag.