15 smarta Salesforce-tips för att effektivisera affärshanteringsprocesser

Salesforce använder AI och andra transformativa tekniker för att optimera arbetsflöden och förbättra produktiviteten inom dina försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstteam.

Plattformen hjälper marknadsförare att skapa skräddarsydda kampanjer och ta reda på optimala publiceringstider. För säljteam erbjuder den CRM-funktioner ( customer relationship management ) som hjälper dem att spåra leads och hantera sina säljprocesser.

För att få ut det mesta av Salesforce måste du dock fördjupa dig i dess funktioner och implementera några beprövade tips och bästa praxis.

För detta ändamål delar vi med oss av 15 ultimata Salesforce-tips som tar din företagsledning till en ny nivå och ger dig oöverträffad produktivitet.

Automatisera och effektivisera processer med 15 experttips för Salesforce

Vi har samlat 15 experttips för Salesforce som hjälper dig att utnyttja plattformens fulla potential och bli en riktig superanvändare, oavsett storlek och bransch. ✨

1. Hack för leadkällor

För att generera leads och öka varumärkets synlighet använder marknadsföringsteam ofta marknadskommunikationsstrategier som involverar flera marknadsföringskanaler. Det är dock viktigt att förstå varje kanals möjligheter att generera leads så att du kan optimera dina marknadsföringsinsatser och fördela resurserna på rätt sätt.

Salesforce erbjuder den ultimata lösningen för att spåra och hantera leads – funktionen Lead Source . Oavsett om det är genom SEO, hänvisningar på sociala medier eller mun till mun, ger plattformen detaljerad information om hur och var leads upptäcker dina produkter eller tjänster. 🔍

Genom att identifiera källan till dina leads kan du maximera dina marknadsföringsinsatser genom att satsa extra på de mest produktiva kanalerna. Du kan också utveckla strategier för remarketingkampanjer som är utformade för kanaler som kanske genererar färre leads än väntat.

2. Hack för att spåra konvertering av leads

Leadkonverteringstid avser den tid det tar att konvertera leads till kunder. Denna information ger varje säljare insikter om trender i kundbeteende, såsom toppköpstider, vilket är viktigt för att kunna göra korrekta försäljningsprognoser. 🔮

Salesforce är ett kraftfullt verktyg för att spåra kunder och leads. Det hjälper säljare att spåra data om leadkonvertering, vilket gör det möjligt för dem att exakt identifiera tider med högsta konvertering. Med denna information kan säljteam effektivt förfina sina strategier och fördela resurser för att dra nytta av optimala konverteringsmöjligheter.

3. Dashboard-hack

För försäljnings- och marknadsföringsteam är det viktigt att ha koll på kundrelaterade data och viktiga prestationsindikatorer (KPI) för att driva tillväxt och uppnå försäljningsmål. Tidigare var teamen tvungna att brottas med kalkylblad och historiska trendrapporter för att få insikt i försäljningsdata, vilket visade sig vara besvärligt och påverkade den totala effektiviteten.

Tack vare Salesforce-dashboards är det enkelt att spåra viktiga mätvärden genom att få en snabb visuell översikt över pipeline-prestanda , försäljningstrender och möjligheter till leadkonvertering via intuitiva diagram och grafer. 📊

Plattformens filterfunktion förbättrar synligheten ytterligare genom att låta användarna fokusera på de mest relevanta uppgifterna och fatta välgrundade beslut med självförtroende.

4. Web-to-lead-hack

Marknadsföringsteam utnyttjar ofta kraften i onlinekanaler, såsom webbplatser eller landningssidor, för att generera leads. En av de viktigaste metoderna för att göra detta är att integrera webbformulär i landningssidor eller webbplatser. 🕸️

Webbformulär är portaler för leadgenerering som samlar in viktig information från besökare, inklusive kontaktuppgifter, demografiska uppgifter och produktpreferenser. Dessa data fungerar ofta som grund för försäljnings- och marknadsföringsteamens strategier för kundrelationer.

Det är enkelt att skapa och distribuera dessa webbformulär. Med bara några få klick kan Salesforce-användare utforma formulär för att samla in relevant information från besökare och bädda in dem på sina webbplatser.

Data från webbformulär går direkt till Salesforce CRM, vilket gör det enklare att kvalificera Salesforce-leads och snabbt vidarebefordra dem till säljare för uppföljning.

5. Automatiseringshack

Genom att automatisera repetitiva och tråkiga arbetsuppgifter, såsom att skapa uppgifter och skicka aviseringar, kan företag frigöra värdefull tid för mer strategiska aktiviteter som att leta efter nya kunder eller vårda kundrelationer. 🐣

Salesforce fungerar som ett robust verktyg för automatisering av försäljning och marknadsföring. Med Salesforces Process Builder kan du konfigurera triggers på plattformen för att automatiskt:

Uppdatera poster

Skicka aviseringar när en potentiell kund visar intresse

Skapa uppföljningsuppgifter för säljteamet baserat på specifika åtgärder som vidtagits av kunder eller leads.

6. Tips för integration med LinkedIn Sales Navigator

Ett utmärkt sätt att förbättra Salesforces möjligheter att hitta potentiella kunder är att integrera det med LinkedIn Sales Navigator.

Sales Navigator är en plattform som erbjuder avancerade sökfilter och algoritmer för att hitta potentiella kunder bland dina målkontakter, identifiera deras preferenser och intressen samt rekommendera leads.

Genom att koppla Salesforce till LinkedIn Sales Navigator kan du få tillgång till dina leads LinkedIn-information utan att behöva lämna Salesforce. Med insikter i leadprofiler kan du skapa personliga strategier baserade på deras intressen.

Du kan också använda LinkedIns meddelandeplattform InMail för att interagera med dina leads inom Salesforce.

7. Hack för inline-redigering

Marknadsförings-, försäljnings- och kundtjänstteam stöter ibland på avvikelser i konto- eller kontaktuppgifter när de skapar dokument som försäljnings- eller affärskostnadsrapporter.

Tidigare innebar varje försök att korrigera sådana fel att man var tvungen att öppna en separat redigeringssida och manuellt söka efter avsnittet med avvikelsen. Denna process var besvärlig och tidskrävande, eftersom teammedlemmarna ofta var tvungna att bläddra mellan flera sidor för att göra några mindre korrigeringar.

Salesforce löste detta problem genom att introducera en funktion som kallas inline-redigering. När funktionen är aktiverad kan användarna helt enkelt klicka på det fält i Salesforce-postens sida som behöver uppdateras, göra nödvändiga ändringar och spara ändringarna – allt utan att lämna postvisningen.

8. Chrome-tilläggshack

Salesforce-integrationen med Google Chrome ger dig realtidsinsyn i de mest konverteringsbara leads, konton och affärsmöjligheter, allt från din webbläsare.

Till exempel möjliggör tillägget Salesforce Inspector djupgående analys och redigering av poster. Samtidigt har Salesforce Navigator for Lightning en kraftfull sökfält som låter dig söka efter poster och filer som lagras på dina Salesforce-konton direkt från din Chrome-webbläsare.

9. Hack för rapportskapande

Försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstteam sammanställer regelbundet KPI-rapporter med detaljerade uppgifter om viktiga mått som försäljningsintäkter, kampanjers effektivitet och kundnöjdhet.

Dessa trendrapporter är ett viktigt riktmärke som ger insikter om teamets framsteg mot leadkonvertering och försäljningsmål. De identifierar också tillväxtmöjligheter genom att lyfta fram områden för förbättring av kampanjer och försäljningsprocesser.

Salesforces användarvänliga rapportgenerator förenklar processen för att skapa rapporter. Med CRM-systemet som ger tillgång till information om leads och kunder i realtid kan du enkelt använda filter för att välja relevanta mått som ska inkluderas.

Dessutom underlättar plattformens visualiseringsalternativ – diagram, grafer och tabeller – tolkningen av data, vilket gör det möjligt för säljteamet att urskilja leadprestanda och kundbeteendemönster. 📈

Efter att ha genererat historiska trendrapporter med relevanta diagram och grafer kan teamledare utnyttja Salesforces samarbetsplattform, Salesforce Chatter, för att dela dokumenten med sina teammedlemmar.

10. Integrationshack

Förutom LinkedIn Sales Navigator och Google Chrome kan Salesforce anslutas till många andra applikationer för att centralisera och effektivisera ditt arbete. En integration som är värd att nämna är ClickUp, en allt-i-ett-plattform för produktivitet som är känd för sina funktioner för projekt- och uppgiftshantering, målsättning och samarbete.

Integrering av Salesforce med ClickUp innebär att man använder en integreringstjänstpartner (ISP) som Zapier. När de väl är kopplade förbättrar denna integrering båda plattformarnas kapacitet samtidigt som deras distinkta funktioner bibehålls.

Du kan smidigt synkronisera data mellan ClickUp och Salesforce för att eliminera informationssilos och kontextväxlingar. När Salesforce identifierar möjligheter som kräver uppföljning genererar ClickUp automatiskt motsvarande uppgifter. ✅

Dessa uppgifter kan färgkodas utifrån prioritet och tilldelas olika teammedlemmar med lämpliga deadlines. Därefter kan varje uppgifts framsteg spåras i ClickUp tills den är klar.

Integrera Salesforce med ClickUp för att synkronisera data och skapa uppgifter automatiskt.

11. Globalt sök-hack

Ibland behöver organisationer hitta specifika register eller kontouppgifter för att hantera kundfrågor eller följa upp leads. Innan mjukvarulösningar som Salesforce fanns var detta en krävande process som innebar att man manuellt fick gå igenom flera register för att hitta ett enda konto.

Salesforce tar itu med denna utmaning med en kraftfull global sökfunktion. När du har angett sökfrågor, till exempel begäran om Salesforce-kontouppgifter för leads i en specifik region, hjälper den globala sökfunktionen dig att spåra data från ditt CRM-system.

Detta intelligenta verktyg hämtar omedelbart viktig data, inklusive konton, leads och affärsmöjligheter, så att användarna har den information de behöver till hands. 🌐

12. AI-driven e-posthack

Förutom att utnyttja webbformulär på landningssidor använder marknadsföringsteam e-postmarknadsföringskampanjer för att generera leads. Å andra sidan förlitar sig säljteam på e-postkampanjer för att följa upp kvalificerade leads och avsluta affärer, medan kundtjänsten använder e-post för att hantera vanliga kundfrågor.

Salesforce introducerade Einstein AI, en banbrytande funktion som revolutionerar hanteringen av kundkommunikation.

Einstein AI hjälper team att utforma e-postmallar, ämnesrader och rubriker samt optimera innehållet så att det tilltalar mottagarna. Det anpassar också sändningstiderna för att säkerställa att mottagarna får e-postmeddelanden när de är mest benägna att engagera sig. ⏲️

13. Mobilapp-hack

Med Salesforce-appen kan du hålla dig informerad och proaktiv med realtidsmeddelanden om leads och uppdateringar som levereras direkt till din mobila enhet. 📲

Dessutom gör appens offlinefunktion det möjligt för användare att fortsätta arbeta med CRM utan internetuppkoppling. Ändringar som görs offline synkroniseras och sparas automatiskt när internetuppkopplingen återställs, vilket säkerställer datakvalitet och kontinuitet i arbetet.

14. AI-baserad hack för leadsegmentering

Marknadsföringskampanjers framgång beror ofta på att man riktar sig till de leads som är mest benägna att engagera sig och konvertera. Men att identifiera sådana prospekt kan kännas som att leta efter en nål i en höstack. 🪡

Salesforces marknadsföringsmoln erbjuder en lösning med AI-baserade funktioner för leadsegmentering. Detta verktyg analyserar beteende, interaktioner och demografi för att kategorisera leads i olika segment baserat på gemensamma egenskaper. Detta hjälper marknadsförare att skräddarsy sina kampanjer så att de tilltalar varje segment, vilket ökar möjligheten att konvertera leads.

15. Hack för datadeduplicering

Duplicerade poster utgör ett stort hot mot dataintegriteten, eftersom de förvränger viktiga mått som konverteringsgrader, försäljningsproduktivitet och leadprestanda. De kan leda till felaktiga insikter, missriktade strategier och frustrerade säljare och kunder.

Salesforce hanterar problemet med dubbla data med sin funktion för dubblettregler och komponenten Potential Duplicates.

Funktionen för dupliceringsregler förhindrar dataredundans genom att hindra användare från att mata in duplicerade data från första början. Om den upptäcker likheter mellan nya poster och befintliga data varnar den automatiskt användaren och uppmanar dem att granska posterna innan de fortsätter.

Samtidigt identifierar komponenten Potential Duplicates dubbla poster och låter användarna automatiskt slå samman dessa poster i CRM-systemet.

Salesforce-begränsningar

Salesforce är ett kraftfullt verktyg för försäljningsstöd och en ledande CRM-lösning med unika funktioner, men det har också sina begränsningar. Även om de tips som diskuterats tidigare kommer att förbättra din upplevelse av Salesforce är det viktigt att vara medveten om de utmaningar du kan stöta på när du använder plattformen.

Här är några återkommande problem som Salesforce-användare har lyft fram genom åren:

1. Inlärningskurva

Salesforces omfattande funktioner kan vara ett tveeggat svärd. Nya användare, särskilt de med begränsad erfarenhet av CRM-system, har ofta svårt att navigera i plattformens gränssnitt.

2. Prisstruktur

Ett vanligt klagomål bland Salesforce-användare är de höga licensavgifterna och de extra kostnaderna för att få tillgång till avancerade funktioner. Dessa avgifter utgör ett betydande hinder för nystartade företag och småföretag, vilket kan avskräcka dem från att använda plattformen. 💰

3. Laddningstid

En anmärkningsvärd begränsning som vissa användare rapporterar är plattformens tendens att vara långsam, vilket kan störa arbetsflödets effektivitet och produktivitet avsevärt.

ClickUp: Ett alternativt CRM- och försäljningsprojektledningsverktyg

ClickUp är ett allt-i-ett -verktyg för projekt- och affärshantering som passar perfekt för marknadsföringsbyråer och säljteam av alla storlekar. Dess funktioner för uppgiftshantering, realtidssamarbete och automatisering gör det till ett perfekt alternativ till Salesforce.

I det här avsnittet utforskar vi ClickUps verktyg och funktioner i detalj och visar dig hur du kan använda plattformen för att effektivisera din marknadsföring, försäljning och CRM-verksamhet.

1. ClickUp CRM

Om du letar efter en lösning som hjälper dig att implementera dina strategier för kundrelationer till perfektion, kommer ClickUp CRM att uppfylla alla dina krav!

Plattformen fungerar som ett centralt arkiv för all din lead- och kundinformation och låter dig hantera den med mer än 10 anpassade vyer som lista, tabell och tavla.

Spåra din pipeline och kundinteraktioner med anpassade vyer i ClickUp CRM.

ClickUps CRM-funktioner är idealiska för tjänste- och produktbaserade företag. Ta till exempel plattformens anpassade formulär -funktion, som gör det möjligt för användare att skapa webbformulär som kan användas för att samla in viktig lead- och kunddata och enkelt integrera dem i företagets CRM.

Dessutom fungerar ClickUp Dashboards som kontrollcenter för alla dina försäljnings- och CRM-aktiviteter. De låter dig visualisera och analysera dina försäljnings- och kunddata med över 50 cirkel-, linje- och stapeldiagram samt anpassade rapporter.

Övervaka din försäljningsprestanda, genererade intäkter, pipeline-aktivitet och mycket mer med anpassade rapporter och dashboards i ClickUp CRM.

2. ClickUp-automatiseringar

ClickUp Automations ökar produktiviteten och effektiviserar arbetsflöden genom att låta dig sätta rutinmässiga, repetitiva och manuella uppgifter på autopilot!

För att använda den här funktionen, ange en utlösare och ange den åtgärd du vill att ClickUp ska utföra när utlösaren aktiveras. En utlösare kan till exempel vara en potentiell kund som interagerar med webbformuläret på din målsida, medan åtgärden kan vara att ClickUp automatiskt skickar ett e-postmeddelande för att presentera din produkt.

Om du har begränsad erfarenhet av att automatisera uppgifter, kan du lita på ClickUp! Det erbjuder över 100 fördefinierade automatiseringar för att automatiskt tilldela uppgifter, skicka påminnelser om deadlines och uppdatera uppgiftsstatus baserat på prioritet.

Skapa anpassade automatiseringar som aktiveras baserat på utlösare och villkor som du själv väljer i ClickUp.

3. ClickUp-mallar

ClickUp erbjuder över 1 000 färdiga mallar för försäljning, marknadsföring, ekonomi, projektledning och praktiskt taget alla andra affärsscenarier!

Vi rekommenderar ClickUp CRM-mallen om du vill undvika att bygga ett CRM-system från grunden. Mallen förser dig med alla verktyg du behöver för att hantera din försäljningspipeline, kvalificera leads och bygga varaktiga kundrelationer. Använd dess anpassade fält för att visualisera och organisera kunddata och anpassade statusar för att hålla koll på framstegen i dina affärer och relationer.

Hantera kunder, försäljningspipelines, åtgärdspunkter och mer med ClickUp CRM-mallen i listvyn.

ClickUp har också mallar som hjälper försäljningschefer och deras team att skapa viktiga dokument som försäljningsplaner och försäljningsrapporter på nolltid. 📃

Med ClickUps mall för försäljningsplan kan till exempel säljteamet fastställa mål, tidsplaner och strategier för att uppnå målen.

Dessutom underlättar ClickUps försäljningsrapportmall dokumentationen av viktiga mätvärden och prestationsindikatorer, vilket gör det möjligt för användare att visualisera trender i kundbeteendet genom diagram.

Använd ClickUps försäljningsrapportmall för att spåra försäljningsresultat och framsteg.

4. ClickUp-integrationer

ClickUp är i sig mycket kraftfullt, men du kan förbättra dess funktionalitet ytterligare genom att utnyttja dess omfattande integrationsmöjligheter. Med ClickUps integrationer kan användare ansluta till över 1 000 verktyg, inklusive CRM-plattformar som HubSpot, direkt eller via tredjepartsintegrationsappar som Zapier.

Integration med de appar du använder varje dag underlättar datasynkronisering och låter dig centralisera ditt arbete på ClickUp. Genom att länka ClickUp till Google Drive kan du till exempel söka efter, skapa och bifoga rapporter och andra dokument till företagets Drive – utan att lämna ClickUp!

Förbättra din företagsledning med ClickUp: det bästa alternativet till Salesforce

Salesforce är en kraftfull allierad inom företagsledning och erbjuder funktioner för att effektivisera försäljning, marknadsföring och kundservice. Men framgång inom Salesforce är en pågående process. Regelbundna uppdateringar, Salesforce-tips och kontinuerligt lärande är avgörande för att utnyttja dess fulla potential.

Du kan också effektivisera och automatisera din försäljning, marknadsföring och affärsverksamhet med ClickUp, det ultimata alternativet till Salesforce. ⚡

Från ett robust CRM-system och kraftfulla automatiseringsfunktioner till avancerade funktioner för uppgiftshantering och smidiga integrationsalternativ – ClickUp har allt du behöver för att nå framgång och uppnå hållbar tillväxt för ditt företag. Så registrera dig för ClickUp idag – det är gratis!