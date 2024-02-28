Mäta utvecklarnas produktivitet: Tips för förbättringar för mjukvaruutvecklingsteam

Michael skriver 100 rader kod per dag, medan Dwight skriver 70. Om du får frågan vem som är mest produktiv skulle du förmodligen svara Michael – han skriver ju 30 rader mer per dag, vilket blir över 600 rader per månad! Men det finns en hake: Michaels kod är ofta felaktig och kräver omfattande revideringar, medan Dwight konsekvent levererar felfri kod. 🧑‍💻

Detta visar att det inte är så enkelt att mäta utvecklarnas produktivitet som att bara kolla vem som har skrivit flest rader kod. Resultatet är bara en av flera aspekter att ta hänsyn till när du utvärderar produktiviteten hos ditt mjukvaruutvecklingsteam. Eftersom det är viktigt att mäta produktiviteten för att kunna planera arbetsbelastningen och sätta upp realistiska mål måste du veta vilka faktorer du ska titta på.

I den här artikeln avslöjar vi hemligheterna bakom att mäta och förbättra utvecklarnas produktivitet för att hjälpa dig att förstå var ditt team står och hur du kan leda det i rätt riktning.

Vad är utvecklarproduktivitet?

Utvecklingsproduktivitet är ett mått på ett mjukvaruutvecklingsteams förmåga att generera kvalitativ kod och slutföra relevanta uppgifter inom en viss tidsram.

Även om det kan låta så, handlar utvecklingsproduktivitet inte bara om mjukvaruutvecklares individuella prestationer – termen avser vanligtvis hela teamets effektivitet, samarbete och organisation.

Förutom teamorienterade värderingar är noggrann utvärdering av kodkvalitet, tidshantering, resursallokering och andra faktorer avgörande för att realistiskt mäta mjukvaruutvecklares produktivitet.

Varför ska du mäta utvecklarnas produktivitet?

Att ha koll på ditt utvecklingsteams produktivitet är avgörande för att uppnå mål och planera framtida satsningar. Här är några specifika skäl till varför du bör mäta utvecklarnas produktivitet. 👇

Korrekt resursallokering

När du förstår mjukvaruutvecklarnas produktivitet kan du enkelt identifiera områden som kräver mer eller mindre resurser, vilket gör dina arbetsflöden mer effektiva.

Baserat på utvecklarnas produktivitet kan du behöva anställa fler personer för att slutföra ett projekt, justera projektets tidsplan eller investera mer pengar i verktyg som hjälper ditt team att klara sina uppgifter.

Maximera teamets potential

Vissa mjukvaruutvecklare har fantastiska kunskaper om databaser, andra kan alla testprocedurer som finns, medan andra har superkrafter när det gäller felsökning – det är ditt jobb att ta reda på deras styrkor så att du kan fatta välgrundade beslut om arbetsfördelning och frigöra teamets fulla potential.

Detsamma gäller svagheter. När du vet att en teammedlem har svårt med en specifik uppgift eller ett specifikt projekt kan du erbjuda utbildning och stöd för att hjälpa dem att övervinna problemen och finslipa sina färdigheter.

Enkelt uttryckt: genom att mäta produktiviteten lär du känna ditt team och kan glänsa som chef.

Målsättning

Din kund ber dig att slutföra ett lukrativt projekt inom en månad, och du svarar: självklart, inga problem. Du inser snabbt att det är omöjligt om inte dina teammedlemmar duplicerar sig själva och arbetar 24 timmar om dygnet fram till deadline.

Problemet här är att du inte mätte utvecklarnas produktivitet. Genom att känna till ditt teams genomsnittliga produktivitet kan du sätta upp realistiska mål och deadlines och skapa scheman som stämmer överens med dina möjligheter.

Förutom kundnöjdhet är denna realistiska målsättning avgörande för ditt teams välbefinnande. När arbetsbelastningen är optimal kan dina medarbetare behålla fokus, uttrycka kreativitet och uppnå rätt balans mellan arbete och privatliv. När du bombarderar ditt team med snäva deadlines, otaliga möten och galna scheman kommer arbetsglädjen att sjunka och de kommer att känna sig utbrända.

Framstegsspårning

Genom att mäta och övervaka mjukvaruutvecklarnas produktivitet över tid får du detaljerad insikt i trender och mönster. Dessa data visar organisationens övergripande tillstånd och pekar på områden som kan behöva förbättras.

Att mäta produktiviteten inom mjukvaruutveckling är också viktigt för att hålla dina intressenter nöjda. Att presentera data som visar projektets framsteg är ett bevis på din prestation som chef och ditt teams kollektiva insatser.

Hur man mäter utvecklarnas produktivitet

Att mäta mjukvaruutvecklares produktivitet uppfattas ofta som att mäta produktionen. Men hur mycket arbete en utvecklare kan hantera under en viss tid är inte det enda produktivitetsmåttet man bör fokusera på – för att få exakta resultat behöver man en kombination av faktorer.

För att undvika att fastna i fel mätvärden för utvecklarnas produktivitet eller drabbas av analysförlamning kan du använda ett av de två mest populära ramverken: DORA och SPACE.

DORA-ramverket

DevOps Research and Assessment (DORA)-ramverket har fått sitt namn från det Google-team som skapade det. Det mäter teamets prestanda utifrån fyra mått och klassificerar medlemmarna på en fyrgradig skala från lågpresterande till elit. Ramverkets främsta mål är att hjälpa till att identifiera flaskhalsar och underlätta kontinuerlig förbättring.

De fyra mått på utvecklarproduktivitet som DORA-ramverket fokuserar på är:

Distributionsfrekvens: Visar hur ofta ditt team distribuerar kod eller släpper versioner till slutanvändare. Ledtid för ändringar: Mäter tiden mellan mottagandet av en begäran om kodändring och dess implementering i produktionen. Denna mätvärde hjälper dig att planera och skapa realistiska scheman. Andel misslyckade ändringar: Visar andelen ändringar som orsakar produktionsfel, såsom driftstopp, negativa effekter för användarna eller fel. Tid för att återställa tjänsten: Visar hur lång tid det tar att återställa tjänsten eller återhämta sig efter ett produktionsfel.

SPACE-ramverket

DORA-mätvärdena fastställer noggrant kollektiv och individuell utvecklingsproduktivitet, men ett sådant ramverk har en betydande brist – det tar inte hänsyn till välbefinnande. SPACE-ramverket är ett slags svar på DORA-mätvärdena och erbjuder en flerdimensionell approach till produktivitet. SPACE är en förkortning för fem viktiga produktivitetsmätvärden:

Tillfredsställelse och välbefinnande: Visar hur nöjda mjukvaruutvecklare är med sitt arbete och om de skulle rekommendera sitt team till andra. Det visar också hur deras arbete påverkar deras liv. Detta mått baseras på antagandet att : Visar hur nöjda mjukvaruutvecklare är med sitt arbete och om de skulle rekommendera sitt team till andra. Det visar också hur deras arbete påverkar deras liv. Detta mått baseras på antagandet att produktivitet och tillfredsställelse hänger ihop Prestanda: Mäter en utvecklares resultat (kodkvaliteten och dess inverkan) Aktivitet: Mäter resultatet under en viss period. Denna mätvärde bör aldrig användas ensamt – betrakta det som en pusselbit som passar in i den större produktivitetsbilden 🧩 Kommunikation och samarbete: Visar teamets dynamik, informationsflöden och : Visar teamets dynamik, informationsflöden och problemlösningsförmåga . Det kan också visa hur lång tid det tar att introducera nya medarbetare, transparens och medvetenhet om prioriteringar – allt detta är tecken på ett hälsosamt, välfungerande team. Effektivitet och flöde: Mäter förmågan hos medlemmarna i mjukvaruutvecklingsteamet att arbeta och slutföra uppgifter utan eller med minimala avbrott.

Andra mått på produktivitet för mjukvaruutvecklare

Det finns ingen lag som tvingar dig att använda DORA- eller SPACE-ramverket. Du kan använda andra produktivitetsmått eller kombinera delar av båda ramverken – valet är ditt. Oavsett vad du väljer, se till att måtten är relevanta och korrekta. Här är några kriterier för att mäta utvecklarnas produktivitet:

Story points för planeringsnoggrannhet

Denna mätvärde visar hur skicklig du är på att planera din mjukvaruutvecklingsprocess och hjälper dig att förbättra den. Den jämför det totala antalet story points som du har planerat i en iteration med de story points som du har slutfört. Planeringsnoggrannhet gör det möjligt för dig att förstå ditt teams kapacitet och göra träffsäkra förutsägelser om hur mycket arbete du kan hantera i framtiden.

Cyklustid för att mäta teamets produktivitet

Detta mått kommer från lean manufacturing och representerar tiden från en utvecklares första commit i en kodsektion till distribution (produktionsrelease). Enkelt uttryckt visar cykeltiden hur lång tid det tar för en utvecklare att slutföra arbetet från det ögonblick de börjar och är en viktig indikator på deras hastighet.

Du vill att cykeltiden ska vara så kort som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten.

Kodomsättning för att mäta resultat

Kodomsättning går hand i hand med en utvecklares aktivitet – den visar procentandelen kod som kräver ändringar.

En utvecklare kan skriva tusentals rader kod, men en så hög produktion är värdelös om andelen koder som tas bort är skyhög. Detta leder till höga tekniska kostnader, vilket är dyrt för alla företag i teknikbranschen.

Vanliga hinder för utvecklarnas produktivitet och sätt att övervinna dem

För att uppnå och upprätthålla hög utvecklingsproduktivitet bör du förstå de typiska utmaningar som utvecklare står inför och som kan undergräva deras hårda arbete och fokus. Som chef måste du mildra dessa utmaningar och skapa en utvecklingsmiljö där ditt team kan blomstra. 🌼

Här är några vanliga hinder som hämmar produktiviteten och de bästa verktygen och metoderna för att övervinna dem:

Prioritera kommunikation och samarbete

Utan ordentlig kommunikation och samarbete kommer ditt mjukvaruutvecklingsteam oundvikligen att dras in i ett svart hål av missförstånd, ineffektiva arbetsflöden och förseningar. Detta gäller särskilt för hybrid- eller distansarbetsgrupper – de har inte förmånen att dela samma fysiska utrymme med sina kollegor.

Ett sätt att mildra denna utmaning är att förse ditt team med kvalitativa samarbetsverktyg som hjälper dem att arbeta tillsammans i realtid och hålla koll på de senaste ändringarna.

Regelbundna möten är också viktiga – de håller alla informerade och är fantastiska för att diskutera pågående problem som kan hindra produktiviteten.

Det är värt att notera att även om du använder den bästa samarbetsplattformen och håller otaliga möten kan det inte garantera ditt teams framgång om teamdynamiken inte är rätt. Uppmuntra dina medarbetare att säga vad de tycker och dela med sig av sina tankar – det är ju trots allt de som står i frontlinjen och som bör ha en röst i beslut som påverkar dem.

Förhindra kontextväxling

Om dina utvecklare ständigt jonglerar med flera uppgifter och projekt och hoppar mellan dussintals appar för att få saker gjorda, kommer de förr eller senare att bli utbrända.

Kontextväxling är en tyst mördare av produktiviteten och en stor stressfaktor.

Du kan hjälpa dina utvecklare att minimera kontextväxlingar genom att gruppera liknande uppgifter, prioritera och skapa scheman som inte driver dem till vansinne.

Rådgiv utvecklare att avsätta tid för att svara på sina kollegors frågor eller delta i möten. På så sätt kan de fokusera på sitt arbete utan att ständigt bli avbrutna.

Undvik att växla mellan verktyg och appar med en allt-i-ett -plattform för projektledning som täcker framstegsspårning, uppgiftsorganisation, samarbete, kommunikation och andra behov som ditt team kan ha.

Planera effektivt

Dålig resursfördelning, odefinierade projektmål och otydliga roller är alla ingredienser i en kaotisk och improduktiv miljö. Om du vill att dina utvecklare ska prestera på topp måste du ge dem förutsättningar att lyckas med noggranna uppgifter och projektplaneringsfärdigheter.

Definiera tydligt varje del av en uppgift eller ett projekt, tilldela roller och uppgifter, sätt prioriteringar och övervaka framstegen. Återigen är det bästa sättet att göra detta att använda ett kraftfullt verktyg för mjukvaruutveckling med flera vyer, anpassningsbara fält och mallar som gör planering och schemaläggning till en lek. Lyckligtvis kommer vi att presentera en plattform som erbjuder allt detta och mer!

Använd ClickUp för att mäta och förbättra utvecklarnas produktivitet

Som en högt rankad plattform för projekt- och uppgiftshantering erbjuder ClickUp allt du behöver för att mäta, övervaka och förbättra utvecklarnas produktivitet. Dess många funktioner hjälper dig att övervinna vanliga hinder och skapa en samarbetsvänlig och transparent arbetsmiljö.

Låt oss utforska några av ClickUps bästa verktyg och funktioner och se varför de är ett fantastiskt val för att öka produktiviteten inom mjukvaruutveckling:

ClickUp-visningar

ClickUp erbjuder mer än 15 projektvyer, vilket gör att du kan närma dig ditt arbete från olika perspektiv och identifiera problem i ett tidigt skede.

Använd listvyn för att tilldela, organisera och prioritera uppgifter. Utnyttja ClickUps anpassade fält i denna vy för att ange detaljer om varje uppgift. Lägg till start- och slutdatum för projekt, ladda upp filer, betygsätt uppgifter och skapa uppgiftsrelationer för att hålla dina arbetsflöden effektiva. Använd det anpassade fältet Progress för att övervaka slutförandet av deluppgifter, checklistor eller tilldelade kommentarer. 💯

Öppna åtgärdsfältet i listvyn i ClickUp 3.0 för att snabbt växla mellan vyer, dokument och mer.

En annan vy som du kommer att gilla är ClickUp Workload-vyn. Förstå ditt teams kapacitet, skapa realistiska scheman och fördela resurserna på rätt sätt för att säkerställa att dina utvecklare inte blir överbelastade.

Med denna vy är det enkelt att avgöra om ditt mjukvaruutvecklingsteam behöver en ny medlem och om du är redo för ett nytt projekt. När du lägger till mer data i arbetsbelastningsvyn över tid får du en kristallklar bild av ditt teams produktivitet. 🖼️

Se teamets arbetsbelastning på ett ögonblick för att bättre delegera eller omfördela uppgifter och snabbt förstå vem som har för lite eller för mycket att göra.

Ta bort kommunikationsbarriärer med ClickUp Chat-vyn. Denna vy tar samarbetet till nästa nivå – med realtidsmeddelanden, taggning, @omnämnanden och kommentarer kan du uppdatera medlemmarna i ditt mjukvaruutvecklingsteam om de senaste ändringarna och se till att alla är på samma sida. Eftersom vyn finns inuti ClickUp kan du säga adjö till distraherande kontextväxlingar. 👋

Lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta med ClickUp Chat på ett och samma ställe så slipper du hoppa mellan olika program.

ClickUp-instrumentpaneler

Skapa ditt eget kontrollcenter och se till att ingen information faller mellan stolarna med ClickUp Dashboards.

Denna funktion är idealisk för att spåra utvecklingssprintar – använd den för att övervaka story points och arbetsbelastning, identifiera problem och få detaljerad insikt i ditt teams produktivitet.

Dashboards kan hjälpa dig att visualisera resurser för att eliminera slöseri och säkerställa att dina arbetsflöden fungerar som ett schweiziskt urverk. ⌚

Det fina med ClickUp Dashboards är att de kan anpassas – välj bland över 50 kort och anpassa diagram för att zooma in på ett specifikt område och mäta utvecklarnas produktivitet.

Skapa detaljerade instrumentpaneler och lägg enkelt till kort för att visa sprintpoängens framsteg, uppgifter per status och buggar per vy.

ClickUp-mallar

Med ClickUp kan du bygga hela arbetsflöden och projekt från grunden. Men det erbjuder också en praktisk genväg för dem som inte har tid att börja om från början – ClickUp-mallar.

ClickUps bibliotek erbjuder över 1 000 mallar för olika ändamål, från marknadsföringsplaner till projektledning och personaladministration.

Om du vill spåra och mäta utvecklarnas produktivitet rekommenderar vi ClickUp Developers KPI Tracking Template. Använd den för att anpassa de KPI:er du vill spåra och övervaka teamets och individernas prestationer för att säkerställa att allt går enligt plan. Mallens omfattande insikter hjälper dig att upptäcka ineffektiviteter och maximera dina resurser för att leverera kvalitet och uppnå mål. 🎯

Anpassa de KPI:er du vill spåra och håll koll på utvecklarnas produktivitet med ClickUp Developers KPI Tracking Template.

En annan mall som är värd att kolla in är ClickUp Software Development Template. Denna multifunktionella mall låter dig skapa produktplaner, listor över uppgifter som ska utföras och backloggar. Använd den för att testa olika scenarier, spåra och rapportera buggar och hantera sprints med lätthet.

Använd ClickUp-mallen för mjukvaruutveckling för att spåra och hantera sprintar samt skapa produktplaner och backloggar.

ClickUp Whiteboards

ClickUp vet att samarbete är nyckeln till en funktionell arbetsmiljö och hög produktivitet, och ett av de bästa sätten att uppmuntra detta är med ClickUp Whiteboards.

Whiteboards är digitala tavlor som låter dig och ditt team brainstorma, utarbeta strategier, kommunicera och förverkliga idéer med några få klick. Du kan skriva, rita, bifoga bilder och länkar, rita kopplingar mellan objekt och lägga till klisterlappar för att kommunicera dina tankar.

Drag-and-drop-designen gör ClickUp Whiteboards lätt att använda, och eftersom alla ändringar sker i realtid kan du vara 100 % säker på att du inte missar något.

Whiteboards kan minimera kontextväxlingar – skapa uppgifter direkt från din Whiteboard och ge mer kontext genom att länka till dokument och filer, så att du kan hålla allt på ett ställe. ✅

Samarbeta visuellt med teammedlemmarna i ClickUp Whiteboards för att brainstorma och omvandla idéer till genomförbara åtgärder.

ClickUp-automatiseringar

Slösar ditt mjukvaruutvecklingsteam tid på repetitiva uppgifter som dränerar deras energi, minskar produktiviteten och gör hål i budgeten?

Med ClickUp Automations kan du säga adjö till slöseri med resurser och låta ditt team fokusera på uppgifter som ger mest värde.

ClickUp erbjuder över 100 fördefinierade automatiseringar för olika ändamål, inklusive att ändra status, tilldela uppgifter, tilldela teammedlemmar och publicera kommentarer.

Du kan också skapa egna automatiseringar genom att anpassa:

Triggers : Händelser som startar din automatisering

Villkor : Kriterier som måste uppfyllas för att automatiseringen ska kunna genomföras.

Åtgärder: Händelser som inträffar när automatiseringen sätts igång.

Om du vill använda en automatisering som är kopplad till en annan app kommer du att bli glad att veta att ClickUp erbjuder integrationsautomatiseringar. Plattformen stöder automatiseringar från appar som Calendly, GitHub, HubSpot och Twilio.

Se och hantera snabbt aktiva och inaktiva automatiseringar i olika utrymmen med användaruppdateringar och beskrivningar.

Öka utvecklarnas produktivitet med ClickUp

Att mäta och förbättra utvecklarnas produktivitet kräver ett flerdimensionellt tillvägagångssätt, eftersom du behöver analysera olika mätvärden och undanröja hinder som belastar arbetsflödena.

Med ClickUp kan du observera dina utvecklares prestanda från olika vinklar och få visuella representationer av kollektiv och individuell utvecklingsproduktivitet. Plattformen förser dig också med verktyg för att undanröja hinder och skapa en stress- och distraktionsfri miljö där utvecklare kan visa upp sina färdigheter. 💪

Registrera dig på ClickUp och börja mäta utvecklarnas produktivitet redan idag!