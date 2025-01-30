Avkoda användarbeteende: De 10 bästa värmekartprogrammen för banbrytande insikter

Det kan vara riktigt nedslående att se användare lämna din webbplats. Din noggrant utformade grafik når fortfarande inte målet, och trots att du utvinner insikter ur stora datamängder undrar du fortfarande varför din webbplats presterar så dåligt. ?

Du kanske förbiser viktiga detaljer – var dina kunder spenderar mest tid, vilka platser de klickar på oftast och vilka delar av webbplatsen som desperat behöver en makeover.

Det är därför värmekartor är din ultimata allierade! De är en guldgruva av insikter om dina webbplatsbesökares beteende och preferenser. Med sin färgkodade visuella uppdelning av användaraktiviteten på din webbplats eller app hjälper värmekartverktyg dig att fatta välgrundade, strategiska beslut.

I den här artikeln går vi igenom de 10 bästa värmekartprogrammen som hjälper dig att optimera din webbplats. Följ med när vi presenterar deras fördelar, nackdelar och prisuppgifter!

Vad ska du leta efter i värmekartprogramvara?

När du väljer din ideala värmekartprogramvara bör du ta hänsyn till dessa viktiga faktorer för att säkerställa att den passar dina behov:

Typer av värmekartor: Olika programvaror kan vara specialiserade på olika typer av värmekartor, såsom klickvärmekartor, scrollvärmekartor, musrörelsevärmekartor etc.

Datavisualisering: Att anpassa och filtrera data är avgörande för att få fram meningsfulla insikter.

Laddningshastighet: Leta efter en heatmap-programvara som inte påverkar din webbplats laddningshastighet, eftersom en långsam webbplats kan påverka noggrannheten i datainsamlingen.

Spårning på elementnivå: Se till att verktyget går utöver webbsidanivå och fångar upp användarnas beteende på elementnivå så att du kan få en mer precis bild av användarnas åtgärder och olika besökarsegment.

Segmentering: En bra heatmap-programvara bör möjliggöra besökarorientering och segmentering före och efter kampanjer. Detta hjälper dig att jämföra beteendet hos olika användargrupper vid olika punkter i deras En bra heatmap-programvara bör möjliggöra besökarorientering och segmentering före och efter kampanjer. Detta hjälper dig att jämföra beteendet hos olika användargrupper vid olika punkter i deras kundresa

De 10 bästa värmekartprogrammen att använda

Är du nyfiken på de hetaste platserna på din webbplats? Upptäck dem med dessa förstklassiga värmekartprogram som vi har valt ut åt dig!

Vi granskar deras styrkor, svagheter och priser, så att det blir enkelt att hitta den perfekta lösningen för ditt företag. Låt oss utforska! ?

1. Mouseflow

Mouseflow är ett verktyg för webbanalys som börjar utvärdera besökarens resa så fort de landar på din webbplats. Det identifierar de mest engagerade användarnas geografiska platser, förfinar din trattanalys och finjusterar PPC-kampanjer. ?

Programvarans värmekartor och verktyg för trattanalys avslöjar ovärderliga mönster i användarnas beteende, vilket hjälper företag att identifiera förbättringsområden och förbättra den övergripande användarupplevelsen på deras webbplats.

En av Mouseflows starkaste försäljningsargument är dess automatiska uppmärksamhetsstatistikfunktion, som ger mer än konventionella scroll-värmekartor. Den ger dig en djupgående bedömning av hur övertygande dina målsidor är.

Utöver detta mäter och analyserar Mouseflow effektiviteten hos dynamiskt innehåll som menyer, skjutreglage och formulär, vilket ger djupare insikter om klickbara element på din webbplats.

Mouseflows bästa funktioner

Bedömning av användarengagemang

Klickkartor

Heatmaps för rörelser

Automatiserad uppmärksamhetsstatistik

Integreras med populära verktyg som HubSpot och Adobe Analytics.

Begränsningar för Mouseflow

Mobilversionen skulle kunna uppdateras oftare.

Dashboarden skulle kunna ha fler anpassningsbara funktioner.

Priser för Mouseflow

Gratis

Startpaket: 34 $/månad

Tillväxt: 121 $/månad

Företag: 244 $/månad

Pro: 444 $/månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Mouseflow-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

2. Hotjar

Hotjar är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att förstå din publiks interaktioner med din webbplats eller app. Programvaran låter dig ställa in värmekartor på flera sidor samtidigt och erbjuder en panoramavy över dina kunders köpresa så att du kan optimera dina konverteringskanaler effektivt.

Hotjar nöjer sig inte med att spåra klick – det analyserar musrörelser och avslöjar var användarna engagerar sig djupt, pausar för att visa innehåll eller bläddrar förbi.

Förutom värmekartor möjliggör programvaran även aktivitetsregistrering. Den förenklar granskningsprocessen genom att registrera ögonblick när användare klickar, uttrycker frustration eller lämnar sidor. ?

Dessutom erbjuder Hotjar enkäter och feedbackundersökningar som hjälper företag att förstå sina användares beteenden och preferenser.

Hotjars bästa funktioner

Besöksinspelningar

Verktyg för insamling av feedback

Konverteringskanaler

Heatmaps och klickkartor

Integreras med verktyg som Google Analytics och WordPress.

Begränsningar för Hotjar

Den kostnadsfria planen kan vara för begränsad för vissa användare.

Verktyget för analys av användarbeteende inkluderar inte funktionen för prediktiv analys.

Hotjar-priser

Grundläggande: Gratis

Plus: 32 $/månad

Företag: 80 $/månad

Skala: 171 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Hotjar-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

3. FullStory

FullStory är en mjukvarulösning för analys av digitala upplevelser som är utformad för att förbättra användarupplevelsen på SaaS-, e-handels- och innehållswebbplatser. Med dess värmekartor och funktion för sessionsuppspelning kan du lära dig mer om hur användarna interagerar med din webbplats, överväga dina designval och utvärdera sidans prestanda. ?

Programvaran har avancerade sökfunktioner som gör att du snabbt kan hitta specifika användarsessioner baserat på olika kriterier som sidans URL, webbläsartyp och användaråtgärder. Dess analys- och rapporteringsverktyg ger insikter om användarbeteende så att du kan fatta datadrivna beslut som finjusterar den övergripande användarupplevelsen.

Det som utmärker FullStory är dess noggranna registrering av användarinteraktioner, som fångar upp felklick, döda klick och frustrationstillfällen. Genom att få detaljerade rapporter om hur din webbplatsdesign påverkar användarna kan du snabbt identifiera och ta bort problemområden och optimera webbsidorna för smidiga användarinteraktioner.

FullStories viktigaste funktioner

Verktyg för sessionsuppspelning

Användarsegment

Rullnings- och klickkartor

Analyser och insikter

Avancerade sökfunktioner

Begränsningar för FullStory

Programvarans användargränssnitt skulle kunna förbättras.

Den initiala installationen kan vara lite tidskrävande.

Priser för FullStory

Enterprise: Tillgängligt efter kontakt

Avancerat: Tillgängligt efter kontakt

Företag: Tillgängligt efter kontakt

FullStory-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 60 recensioner)

4. Glassbox

Glassbox via G2

Glassbox identifierar svaga punkter i dina konverteringskanaler och ger AI-baserade rekommendationer för att driva förbättringar. ?

Dess interaktionskartor erbjuder en rad olika mätvärden som hjälper dig att visualisera klickfrekvens, fokuseringstid, fel, svårigheter och deras inverkan på intäkterna. Glassbox spårar också hur mycket användarna vanligtvis scrollar nedåt på en sida, vilket säkerställer att ditt innehåll uppmärksammas. Dessutom visar det procentandelen användare som klickade på ett element efter att ha sett det, så att du får reda på vad som påverkar publikens engagemang.

Glassboxs inbyggda analysverktyg ger en tydlig bild av vilket innehåll kunderna engagerar sig mest i, vilket underlättar välgrundade beslut om framtida innehållsskapande och resursfördelning.

Glassbox viktigaste funktioner

Heatmaps för scrollningsdjup

Interaktionskartor

A/B-testanalys

AI-genererade rekommendationer

Segmentering av målgruppen

Begränsningar för Glassbox

Rapportering av visningar och element för skapande av trattar skulle kunna vara mer anpassningsbara.

Det kan ta lite tid att konfigurera rapporterna.

Priser för Glassbox

Tillgängligt på begäran

Glassbox betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 20 recensioner)

5. Lucky Orange

Lucky Orange erbjuder sessionsinspelningar, värmekartor och realtidsinsikter om webbplatsanvändningen för att underlätta bättre beslutsfattande.

Dess dynamiska värmekartor visar realtidsdata om användarinteraktioner, medan sessioninspelningar gör det möjligt för ägare att observera användarnas navigering. Detta gör att du kan identifiera områden som kan förbättras samtidigt som du säkerställer användarnas integritet.

Med hjälp av filter kan du enkelt hitta registreringar kopplade till specifika åtgärder, såsom raseri-klick eller snabb rullning, för att få bättre insikt i vad som utlöser användarnas beteende. ?️

Lucky Orange registrerar alla användaråtgärder, även interaktioner med dynamiska element som popup-fönster eller menyer, vilket hjälper dig att utvärdera effektiviteten i dina marknadsföringsinsatser.

Lucky Orange – viktigaste funktionerna

Dynamiska värmekartor

Insikter från instrumentpanelen

Sessionsinspelningar

Inbyggd segmentering

Undersökningar och analyser

Begränsningar för Lucky Orange

Vissa funktioner kräver manuell konfiguration.

Data kan ibland vara mindre exakt.

Priser för Lucky Orange

Gratis

Bygg: 32 $/månad

Grow: 64 $/månad

Expandera: 144 $/månad

Skala: 600 $/månad

Enterprise: Tillgängligt efter kontakt

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Lucky Orange-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 150 recensioner)

6. VWO Insights

VWO Insights är en plattform för webbtestning och konverteringsoptimering (CRO) som låter dig skapa specialiserade vyer för användarsegment baserat på specifika triggers och kriterier. Det är också ett kraftfullt A/B-testverktyg som låter dig experimentera med olika idéer för landningssidor.

Verktyget är utmärkt för att registrera och tolka besökares åtgärder med hjälp av en rad värmekartor – från musspårning till klickkartor och visuella representationer av scrollningsdjup.

Genom segmenteringsfunktionerna får du insikter om hur dina ideala användare utforskar din produkt, identifierar problem och förstår deras nöjdhetsnivåer så att du kan arbeta med att förbättra deras upplevelse.

Kronan på verket? Genom att kombinera dessa verktyg med andra VWO-funktioner som formuläranalys, undersökningar och djupgående kundinsikter får du ett kraftfullt verktyg för experimentering, vilket i slutändan driver dina konverteringar. ?

VWO Insights bästa funktioner

Sessionsinspelningar

Anteckningar under sessionen

Undersökningar

Trattanalys

App för mobilinsikter

Begränsningar för VWO Insights

Heatmaps kan ibland vara fördröjda.

Programvarans navigering skulle kunna förbättras.

VWO Insights – Priser för webb

Tillväxt: 171 $/månad

Pro: 405 $/månad

Företag: 956 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

VWO Insights – Webbrankningar och recensioner

G2: 4,2/5 (över 50 recensioner)

Capterra: 5/5 (mindre än 10 recensioner)

7. Inspectlet

Inspectlets verktyg för kartläggning av kundresan är utformade för att spåra besökarnas musrörelser och scrollbeteenden på din webbplats.

Programvaran erbjuder en rad funktioner – från trattanalys och A/B-testning till feedbackenkäter och formuläranalys. Detta gör det möjligt för dig att samla in data från alla segment av användare som besöker din webbplats. ?

Med funktionen Session Recording kan du spela upp enskilda användares interaktioner på din webbplats. Dessutom hjälper filtreringsalternativen dig att precisera specifika användarsegment.

Inspectlet spårar noggrant den tid besökare lägger på att fylla i olika formulärfält. Denna insikt är avgörande för att upptäcka områden som kan förbättras, eftersom den gör det möjligt att optimera formulär och förbättra användarupplevelsen.

Inspectlets bästa funktioner

Klicka och bläddra i värmekartor

A/B-testning

Trattanalys

Verktyg för feedbackundersökningar

Sessionsinspelningar

Begränsningar för Inspectlet

Anpassning kräver precision i konfigurationen för att få adekvata resultat.

Taggar i sökfilterfunktionen fungerar inte alltid korrekt.

Priser för Inspectlet

Gratis

Micro: 33 $/månad

Startpris: 67 $/månad

Tillväxt: 127 $/månad

Accelerate: 254 $/månad

Företag: 424 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Inspectlet-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4/5 (30+ recensioner)

8. Smartlook

Ciscos Smartlook tillhandahåller klickkartor, scrollkartor och rörelsekartor som exakt visar vilka sidelement som är mest populära. ?

Eftersom Smartlook automatiskt samlar in alla användarinteraktioner fylls nygenererade värmekartor med historiska data, så långt tillbaka som din datalagringsplan tillåter. Detta eliminerar behovet av att vänta på ny datainsamling varje gång du skapar en ny värmekarta.

Verktyget erbjuder även session replays så att du kan identifiera var besökare stöter på hinder eller buggar som påverkar webbplatsens prestanda.

Dessutom kan du spåra användarnas åtgärder – URL-besök, klick på knappar och textinmatningar – genom händelseanalyser, vilket ger en heltäckande bild av enskilda användares interaktioner.

Smartlooks bästa funktioner

Tre typer av värmekartor

Sessionsuppspelningar

Trattanalys

Händelser för att kontrollera all användaraktivitet

Analys av mobilappar

Begränsningar för Smartlook

Sessionsinspelningar är ibland inte tillförlitliga.

Det kan vara fördelaktigt att lägga till fler åtgärder för dataskydd och säkerhet.

Smartlook-priser

Gratis

Pro-abonnemang: 61 $/månad

Enterprise-plan: Tillgänglig efter kontakt

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Smartlook-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 100 recensioner)

9. Crazy Egg

Crazy Egg tillhandahåller verktyg som värmekartor, sessionsinspelningar, A/B-testning, trafikanalys och undersökningar som hjälper dig att finjustera din produkt och öka dina konverteringsfrekvenser.

Crazy Eggs Snapshots-värmekartfunktion erbjuder en rad rapporter som scrollkarta, konfettirapport och överlagringsrapport. Dessa hjälper dig att fatta datadrivna beslut om var du ska placera viktiga webbplatselement som CTA:er.

Det blir enklare att kartlägga kundresan med Recordings, som ger insikter i realtid om besökarnas interaktioner. De avslöjar vilka områden besökarna undviker och hur mycket tid de spenderar på din webbplats. ⏳

Dessutom hjälper Crazy Egg till att analysera webbtrafik från olika källor så att du kan jämföra data och optimera din webbplats därefter. Dess riktade undersökningar samlar in ovärderlig feedback från användarna, vilket främjar högre engagemangsnivåer.

Crazy Eggs bästa funktioner

Olika heatmap-rapporter

A/B-testning

Trafikanalys

Registrering av användarbeteende

Undersökningar

Begränsningar för Crazy Egg

Programvaran kan ibland vara långsam.

Kundtjänsten kan ge fördröjda svar.

Crazy Egg-priser

Standard: 49 $/månad

Plus: 99 $/månad

Företag: 249 $/månad

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Crazy Egg-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 80 recensioner)

10. Microsoft Clarity

Clarity är ett kostnadsfritt verktyg för beteendeanalys från Microsoft som täcker allt från sessionsinspelningar och värmekartor till automatiserade insikter, och det integreras med Google Analytics.

Dess snabba klick-, scroll- och områdesvärmekartor visar omedelbart de mest engagerande områdena på din sida och avslöjar besökarnas scrolldjup.

Med Claritys verktyg för sessionsinspelning kan du spåra besökarnas steg på din webbplats och upptäcka potentiella frustrationer eller avhoppspunkter. Varje inspelning visar en detaljerad tidslinje för användaren, vilket hjälper dig att spåra deras ingångspunkt på webbplatsen och deras navigering. Dessutom får du tillgång till värdefull data som användarens plats, enhet, operativsystem och tid på webbplatsen. ?

Programvaran överför också registreringsdata till sin rapporteringspanel och markerar kritiska problem. Från JavaScript-fel till döda klick och raseri-klick – dessa markerade poster ger en ögonblicksbild av potentiella användarfrustrationer så att du snabbt kan hitta och lösa problem.

Microsoft Claritys bästa funktioner

Olika värmekartor

Rapporteringspaneler

Felupptäckt

Sessionsinspelning

Integreras med Google Analytics

Begränsningar för Microsoft Clarity

Det kan förekomma tillfälliga buggar i sessionsinspelningarna.

Det kan vara fördelaktigt att lägga till mer avancerade analysfunktioner.

Priser för Microsoft Clarity

Gratis

Microsoft Clarity-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (30+ recensioner)

Heatmap-programvara är utmärkt för att spåra klick, identifiera avhoppspunkter och samla in viktig data om kundbeteende. Analys av denna data kan avsevärt öka din affärs prestanda och kundnöjdhet.

När du har valt ditt favoritverktyg för värmekartor kan du vända dig till ClickUp för ytterligare hjälp! Lagra dina data i redigerbara dokument, organisera dem i olika uppgiftsvyer, förstå dina kunder bättre med frågeformulärsmallar och feedbackverktyg och håll koll på prestandan med hjälp av praktiska instrumentpaneler.

Men att bara skrapa på ytan av ClickUps möjligheter gör det inte rättvisa. Låt oss granska dess funktioner på djupet för att upptäcka dess många möjligheter! ?

Utnyttja kraftfulla instrumentpaneler för att spåra prestanda genom diagram och grafer i ClickUp.

ClickUp är inte ett vanligt projektledningsverktyg – det är ett kraftfullt verktyg för rapportering, datavisualisering och informationsorganisering, utmärkt för smarta beslut som driver kundnöjdhet och affärstillväxt. ?

Genom att sätta upp tydliga ClickUp-mål och använda detaljerade instrumentpaneler blir denna plattform din allierade i processer som:

Definiera kampanjens mål

Ställa in tidslinjer

Identifiera målgrupper

Spåra och visualisera framsteg med intuitiva diagram och grafer.

Med mer än 15 projektvyer tillgängliga blir det enkelt att hantera din marknadsföringstratt, teamets scheman och arbetsbelastning – vilket gör kalenderhanteringen till en barnlek.

För att bättre förstå dina kunder kan du använda ClickUps feedbackformulär och enkäter. Använd ClickUp Forms för att samla in specifik produktrelaterad information och ClickUp Docs som ditt samarbetsutrymme för att skapa och redigera feedbackdokument, så att ditt team enkelt kan samordna sitt arbete. ✌

Se till att ditt företags tjänster uppfyller kundernas förväntningar och upptäck deras verkliga åsikter med ClickUps mall för kundnöjdhetsundersökning.

Få värdefull insikt i kundernas uppfattningar med ClickUp-mallen för kundnöjdhetsundersökning. Detta verktyg ger en inblick i hur kunderna ser på dina produkter, tjänster och support, vilket hjälper dig att identifiera förbättringsområden för bättre kundlojalitet.

När du bestämmer dig för att ta fram nya optimeringsstrategier med ditt team kan du använda ClickUps funktioner för brainstorming:

Analysera testvariationer genom att samla in data om användarnas beteende före och efter och organisera den överskådligt i list- eller tavelvy för enkel jämförelse.

Optimera din webbplats med hjälp av AI med hjälp av ClickUp ChatGPT Prompts for Conversion Rate Optimization Template. Detta verktyg ger idéer för att förbättra användarupplevelsen och öka klickfrekvensen med AI-genererade insikter. ?

Använd ClickUps ChatGPT-prompter för leadgenerering för att få anpassade idéer för målgrupper.

Integrera ClickUp med över 1 000 appar för att centralisera din företagsledning och slippa växla mellan flera olika verktyg!

Öka webbplatsens prestanda med den bästa värmekartprogramvaran + ClickUp

Att implementera någon av dessa 10 värmekartprogram kan vara en game changer för din webbplats. Gör dig redo att uppleva en kraftig ökning av webbplatsens prestanda, höja kundnöjdheten, behålla fler kunder och katapultera dina intäkter till nya höjder!

Prova ClickUp gratis för att hålla tempot uppe! Med över 1 000 mallar till ditt förfogande, kraftfulla instrumentpaneler för detaljerad rapportering och ett stort antal CRO-verktyg ger ClickUp dig verktygen du behöver för att bli oslagbar i alla dina affärsprojekt! ?